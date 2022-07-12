DHA YURT BÜLTEN -6

İstanbul 'dan Yozgat 'ın Boğazlıyan ilçesine giden N.A. idaresindeki 34 BN 1340 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yerköy ilçesi geçişinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düştü. Kazada, otobüste bulunan 41 yolcudan 8'i sarsıntı ve çarpma nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Yozgat, Yerköy, Güncel, Son Dakika

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