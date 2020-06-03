DHA YURT BÜLTEN - 8 - Son Dakika

Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira ceza

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla dövdüğü için gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mobilya mağazası işleten Hüseyin A.'ya (41) Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Alaşehir Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi.

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Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR, (Manisa)

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Evine girdiği komşusuna cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı

KÜTAHYA'da yan komşusu olan 83 yaşındaki kadının evine çatıdan çıplak bir şekilde girerek cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen H.A. (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesinde oturan H.A., önceki gece 02.30 sıralarında iddiaya göre yalnız yaşayan komşusu K.K.'nın (83) oturduğu evin çatısından tavan arasını kullanarak girdi. Üzerindeki kıyafetleri çıkaran H.A., çıplak bir şekilde K.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Yaşlı kadının yardım çığlığı atması üzerine şüpheli üzerini giyinerek kaçmak istedi. Bu sırada yaşlı kadının telefonla arayıp yardım istediği kızı ve damadı eve girip şüpheli H.A.'yı bir odaya kilitledi. İhbar üzerine eve giden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüpheli H.A.'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelinin polis merkezinden çıkışı

Polis otosuna bindirilmesi

-Olayın yaşandığı evler

-Şüphelinin beyaz boyalı evi

-Yaşlı kadının oturduğu mavi boyalı ev

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Adliye çatısının rüzgarda uçma anı kamerada

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde dün akşam şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu. Binanın çatısının uçma anı adliyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemerek ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle Fevzi Çakmak Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan adliyenin çatısı uçtu. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Rüzgar ayrıca çevrede bulunan ağaçlara da zarar verdi. Cadde üzerine bulunan bazı ağaçların yıkıldığı görüldü. Adliye binasının çatısının uçma anı ise binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binadan kopan çatı parçalarının düşüşü ve güvenlik kamerasına isabet ederek kapatması yer aldı.

Öte yandan bugün adliye binasında hasar tespit çalışması başlatıldı.