Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülten-9

Dha Yurt Bülten-9

1 saat önce İlandır

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iddialara göre 2008 yılında kayboldukları iddia edilen Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerinin bulunabilmesi için en son görüldükleri Tütünçiftlik sahilinde kadavra köpeği Melon ile arama çalışması başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iddialara göre 2008 yılında kayboldukları iddia edilen Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerinin bulunabilmesi için en son görüldükleri Tütünçiftlik sahilinde kadavra köpeği Melon ile arama çalışması başlatıldı.

Körfez İlçesi'nin Tütünçiftlik bölgesinde 2011 yılında Harun ve Havva Palu çiftinin polise yaptığı ihbarda kızları Meryem Tahnaz ve torunu Melike Tahnaz'ın öldürülüp gömüldüklerini söylemesi üzerine o tarihte Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle arama yapılmış fakat bu aramalardan bir sonuç çıkmamıştı. Hava Palu'nun damadı Tuncer Ustaer'in geçtiğimiz gün katıldığı bir TV kanalında Meryem Tahnaz ve Melike Tahnaz'ın cesetlerin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü yeri bildiğini söylemesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün kadarva köpeği Melon ve iş makinasıyla bölgeye giderek ikinci kez cesetleri arama çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:37 Kaynak: DHA

Kocaeli, Körfez, Meryem, Güncel
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