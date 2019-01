Dha Yurt Bülten İ -18

Amasya'da maden ocağında göçük: 4 işçi kurtarıldı AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı. kısa sürede olay yerine giden AFAD ekiplerinin müdahnalesiyle 4 işçi yaralı olarak taprak altından çıkarkılarak hastanede tedaviye alındı.



Olay, saat 18: 00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 4 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan 4 işçiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralı 4 işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Amasya Valisi Osman Varol, maden ocağında göçük meydana geldiğini belirterek işçilerin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.



İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Amasya'nın Merzifon ilçesinde Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde yerin 150 metre altında meydana gelen göçükte, mahsur kalan 4 işçi kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Göçükte kurtarılan işçilerin Olcay Yüce, Orhan Kutluca, Bülent Şehri ve Adem İbik olduğu açıklandı. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



Erdoğan: Antalya'daki afet için gereği neyse yerine getireceğiz (4)



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FELAKETİ YERİNDE GÖRDÜK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisinin Cam Piramit'te düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı. Burada partililere seslenen Erdoğan, Antalya'da fırtına ve hortum sonrası oluşan felaketi yakından gördüklerini belirterek, felaketin izlerinin silinmesi ve hasarın giderilmesi noktasında devletin etkinliğini de gördüklerini söyledi. Yaraların sarılması için her türlü çabanın gösterildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izni ve devletin desteği ile Antalya'nın felaketin üstesinden geleceğine inanıyorum" dedi.



ÖNCEKİ CHP'Lİ YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ



Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erdoğan, 31 Mart'ta tarihi bir zaferin müjdesinin geleceğine inandığını dile getirdi. Erdoğan, "Antalya son 10 yılda hem AK Parti'nin belediyeciliğini, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin istismar belediyeciliğini yaşamış, bizzat tecrübe etmiş bir şehrimizdir. 2009'da yaşanan yol kazasının Antalya'ya çok ciddi maliyetleri olmuştur. Tarihi ilimle, irfanla, hikmetle, Türklük ve İslam'la örülü bu kadim şehir ne yazık ki milletimizin değerlerinden uzak yöneticilerin elinde bir dönem sadece uyuşturucu, alkol gibi skandallarla gündeme gelmiştir. Aynı dönemde Antalya belediyecilik alanında daha doğru düzgün hiçbir hizmet alamamış, hatta çok daha geriye gitmiştir. Antalya'nın başlanmış olan stadyumu bile durduruldu. Milletimiz bu gerilemeyi gördüğü, yaşadığı için 2014 seçimlerinde şehrin yönetimini AK Parti'li kadrolara emanet etmiştir" diye konuştu.



'ANTALYA İKİNCİ BİR YOL KAZASINI KALDIRAMAZ'



Son 5 yılda çok çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taraftan iş bilmez yöneticilerin Antalya'da bıraktıkları enkazı temizlerken, diğer taraftan da önemli yatırımlarla şehrin çehresini değiştirdiklerini vurguladı. Antalya'yı 5 yıllık fetret döneminden sonra tekrar eski ihtişamlı günlerine döndürdüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bugün karşımızda Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olan Antalya var. Turizmden tarıma, ticaretten uluslararası toplantılara kadar ülkemizi başarıyla temsil eden bir Antalya var. Geleceğine umutla bakan bir Antalya var. Yapmak, inşa ve ihya etmek zor, yıkmak kolaydır. AK Parti'siz geçen 5 yıl Antalya'da yıkımın ne kadar kolay olduğunu herkese göstermiştir. Antalya 31 Mart akşamında ikinci bir yol kazasını kaldıramaz. Felaketin tekrarına izin vermemeliyiz. Hepimize çok iş düşüyor. Antalya açısından bugün başlayan bu seçim maratonunu Cumhur İttifakı'na yakışacağına inanıyorum.ö



MİLLET İTTİFAKI'NI ELEŞTİRDİ



Bölgede meydana gelen son hadiselerin 31 Mart seçimlerini salt bir mahalli seçimler olmaktan çıkardığını dile getiren Erdoğan, "Bu seçimler ülkemiz açısından bir beka meselesine, beka seçimine dönüşmüştür. Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun vatan gibi, beka gibi, Türkiye'nin istikbali gibi hiçbir hedefi, hassasiyeti yoktur. Bunların yegane hedefi, AK Parti'ye çelme takmak ve Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının öcünü almaktır. Kendilerine ne ad verirlerse versinler Kandil'in, Pensilvanya'nın içinde olduğu bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir. CHP'li bir yönetici 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' diyerek dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize ve milletimize sadece yıkım, baskı, zulüm ve gözyaşı getirecektir. Milletin değerleriyle kavgalı bir anlayıştan zaten başka bir şey beklenemez" diye konuştu.



'BİR GECE SİZİ DE ARAYABİLİRİM'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece İstanbul İl Teşkilatı'nda dosyaları açarak görevlileri aradığını söyledi. Erdoğan, "Hangi sandıkta görevli olduklarını biliyorlar mı diye saat 12.00 ile 01.00 arasında 10 kişiyi aradım. Hamd ettim, hepsi nerede görevli olduğunu biliyor. Bir gece sizin de içinizden birilerini arayabilirim. Gevşekliğe, rehavete yer yok. Özellikle ilk defa seçimlere gidecek gençlere ulaşacak projeler geliştirmenizi, onları ihmal etmemenizi istiyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasının ardından Antalya Havalimanı'na gitmek üzere Cam Piramit'ten ayrıldı.



Mili Savunma Bakanı Akar, Mardin'de (2)



IRAK KUZEYİNDEKİ ÜS BÖLGESİ AÇIKLAMASI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mardin'de yer alan sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Temasları kapsamında Bakan Akar, Mardın'deki 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki Suri Üs Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen provokasyonla ilgili teröristlerin organize ettiği bir olay olduğunu söyledi.



'ORADAKİ DURUM TAMAMEN KONTROL ALTINDA'



Teröristlerin halk arasına karışarak, karakola karşı bir takım eylemler gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Akar, "Fakat bu konuda karakoldaki personelimiz büyük sabır ve dirayetle süreci yönetti. Herhangi bir şekilde olayların teröristlerin istediği şekilde gelişmesine mani olundu. Bazı araçlarımız zarar gördüyse de herhangi bir can kaybı olmadan bu olaylar tamamlandı. Oradaki teröristler bir şekilde bölge halkıyla silahlı kuvvetler unsurlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bizim bölge halkına karşı bir faaliyetimizin olmadığını biliyorlar ancak bunu istismar etmek, çarpıtmak için böyle bir provokasyona girdiler fakat muvaffak olamadılar. Şu anda oradaki durum tamamen kontrol altında. Bir daha bu tür gelişmelerin olmaması için her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Bunun bir diğer anlamı da teröristler Mehmetçik ile mücadele edemeyeceklerini gördükleri için masum halkı tahrik ederek bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar da tamamen beyhude gayretlerdir. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar yine bir kez daha başarısızlığa uğradılar. Bizim etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin rahatını huzurunu güvenliğini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı gösterdiğimiz Irak ve Suriye'de de gerçekten güvenli bir ortamın oluşmasını sağlayacağız" dedi.



'MEHMETÇİK TERÖRİSTLERLE MASUM VATANDAŞLARI ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE AYIRDI'



Terörle mücadele yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin 'ulaşılamaz', 'girilemez' dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin teröristlerden temizlendiğini ifade eden Bakan Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsatarak, bunlar yapılırken büyük bir insaniyet dersinin de verildiğine söyledi: Bakan Akar, "Mehmetçik teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdı. Bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi" diye konuştu.



İdlib'deki gelişmelere de değinerek ateşkesin ve istikrarın sürdürülmesinin önemini vurgulayan Bakan Akar, "Mehmetçik gece, gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor ve orada istikrarın sürdürülebilmesi, ateşkesin devamı için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor" dedi.



'MÜNBİÇ'TEN YPG'NİN, AĞIR SİLAHLARIN ÇIKARILMASINA YÖNELİK TEMASLARIMIZ VAR'



ABD'li yetkililerin 'DEAŞ bittikten sonra terör örgütünün Menbiç'ten çıkacağına dair verdikleri sözleri hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:



"O sözü yerine getirmelerini kendilerine hatırlattık, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunun zorlamasını da yapıyoruz. Her düzeyde çeşitli görüşmeler yapılıyor. Münbiç'ten YPG'nin, ağır silahların çıkarılmasına yönelik temaslarımız var. Münbiç meselesi bittikten sonra Fırat'ın doğusu ne olacak? Fırat'ın doğusunda 440 kilometrelik bir sınırda YPG'nin bir etkisi var. Oradaki bölgelerin çok büyük bir bölümü Araplar'ın ikamet ettiği köyler, kasabalar, yerleşim yerleriydi. Şimdi buradaki insanlar YPG tarafından her türlü eza, cefaya ve baskıya maruz kalıyorlar. Dolayısıyla oradaki düzenin de normale dönmesi için gerekli temasları sürdürüyor, görüşmeleri yapıyoruz. Ülkemizin, halkımızın, sınır karakollarımızın güvenliği ve teröristlerin yaptıkları tacizlerin son bulması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi, teröristlerin orada barınmasına asla müsaade etmeyeceğimizi, ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terörist koridora izin vermemizin söz konusu olmadığını, bunun önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla ne gerekiyorsa yapacağımızı dünya aleme söyledik, dünya alem bunu biliyor."



Bakan Akar, bu kapsamdaki hazırlıkların yapıldığını belirterek, "YPG bitecek çünkü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Biz orada terörist istemiyoruz" diye konuştu.



Mücadelelerinin sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Mücadelemiz FETÖ başta olmak üzere KCK/YPG/PYD ve DEAŞ, tüm teröristlere karşı. Oradaki Arap, Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimizin olmadığını, onlara karşı herhangi bir faaliyetimizin söz konusu dahi olmadığını yine dünya alem biliyor. Bunu her seferinde büyük bir açıklıkla ortaya koyduk. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar hiçbir şekilde duraksamadan bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Bakan Soylu'nun açıkladığı film gibi uyuşturucu operasyonunun detayları (2)



VALİLİK AÇIKLADI: ERZURUM'A JETLE GETİRİLDİLER



ERZURUM'da mermer yüklü bir TIR'a düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroin ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Valiliği, İstanbul'da yakalanan 4 kişinin İçişleri bakanlığı tarafından tahsis edilen özel jeti ile Erzurum'a getirildiğini açıkladı. Valilik bugün akşam saatlerinde olayın görüntülerini medya kuruluşları ile paylaşırken yazılı bir de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 24 Ocatk 2019 günü Uyuşturucu Madde Ticaretinin ve Naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Erzurum' da 34 XX XXX çekici 34 XX XXX dorse plakalı bir TIR'da yapılan aramalar neticesinde, TIR'ın dorse kısmında zulalanmış 17 adet büyük çuval içerisinde mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına gizlenmiş 25.834 parça halinde toplam ağırlığı 1 ton 535 kg Eroin Maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu aracın İran'dan ülkemize giriş yaptığı ve İstanbul iline gitmekte olduğu tespit edilmiştir. Uyuşturucu maddeyi İstanbul da teslim alacak şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün liderinin de aralarında bulunduğu 3 şahıs daha İstanbul ilinde yakalanmıştır. Aynı konunun devamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda Erzurum'da yakalanan 25.834 parça Uyuşturucu Madde ile aynı özelliklerde Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca S.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda suç geliri olduğu değerlendirilen 27800 Dolar ve 100 Euro ele geçirilmiştir. Uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün şüphelileri M. Z. F., Ş. D., H. K. ve S.Ö. isimli toplam 4 şahıs İstanbul'da gözaltına alınmış, 27 Acak 2019 günü İçişleri Bakanlığımızın tahsis ettiği özel Jet ile Erzurum'a getirilmişlerdir. Şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmekö TCK 188 suçundan yürütülen soruşturma devam etmektedir."



İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı







KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli- Konya yolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sait Berk Ökdem yönetimindeki 31 YD 888 plakalı otomobil, kavşakta Gamze Gülsoy yönetimindeki 06 GA 4136 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki otomobilde hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücüler Ökdem ile Gülsoy ve otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.



Motosikletin otomobile çarpma anı kameralara yansıdı 2 yaralı



ADIYAMAN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaza akşam saatlerinde Ali taşı mahallesi Bozbey caddesi üzerinde Ali Kurt yönetimindeki 44 NA 540 plakalı otomobil ile cadde üzerinden karşı yönden gelen Mehmet Bilgin yönetimindeki 02 LD 843 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Bilgin (30) ve yoldan geçen yaya Tuğçe Tekin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Adıyaman Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine götürdü.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Otomobil yoldan çıkıp ormana girdi: 2 yaralı







TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aştıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile kardeşi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Düzce'de hayatını kaybeden bir iş adamı için taziye ziyaretine gittikleri öğrenilen ve Ankara yönüne giden Recai Arslan yönetimindeki 34 RB 3353 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerleri aştıktan sonra ormanlık alana uçtu. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Arslan ile kardeşi İslam Arslan yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Recai Arslan, ekiplerin müdahalesiyle kartarılarak, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kardeşi ile birlikte ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Edremit'te güzel havayı fırsat bilenler kordona akın etti



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sağanak yağışların ardından akşam saatlerinde güzel havayı fırsat bilen Akçaylılar, kordona akın etti.



Kuzey Ege'de bir haftadır devam eden sağanak yağışların ardından akşam saatlerinde havanın düzelmesi sonrası Akçay kordonda yoğunluk yaşandı. Sağanak yağmurlar nedeniyle günlerdir evlerinden dışarıya çıkamayanlar, sahil boyunda yürüyüş yaptı, çay bahçelerinde günün yorgunluğunu attı.



Bitlis'ten yarıyıl tatil için Edremit'te gelen Yeliz Özbudak, "Burada güzel bir kalabalık var. Güzel bir hava ve enerji var. Akçay'ın güzel bir doğası, temiz bir havası var. Soğuk kış günleri ve yağışların ardından güzel bir fırsat oldu" dedi.



Denizde erkek cesedi bulundu (EK)



KİMLİĞİ BELLİ OLDU



İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizden çıkartılan erkek cesedinin 23 yaşındaki Caner Aker'e ait olduğu belirlendi. Aker'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.



Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



====================================

