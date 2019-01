Dha Yurt Bülten İ - 20

HATAY'DA, BİNANIN KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI - Yeniden HATAY'ın Altınözü ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

HATAY'DA, BİNANIN KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI - Yeniden







HATAY'ın Altınözü ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 6 kişi ise yaralandı.



Olay, saat 18.00 sıralarında Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana geldi. Çevredeki evlere de büyük etki eden patlama sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, UMKE ekibi sevk edildi. Patlamada bazı bölümleri yıkılan binanın altında kalan biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan ikisi ağır 6 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama sırasında bazı evlerin duvarları yıkılırken, bir minibüs ile otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Patlamayla ilgili valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:



"25 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.06'da İlimiz Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesinde bir binanın bodrum katında patlama meydana gelmiştir. Patlamanın ardından saat 18.12'de olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak inceleme başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."



BAŞKAN SARI: ARAŞTIRMA YAPILIP, DETAYLI BİLGİLER AKTARILACAK



Patlamanın ardından olay yerine gelen Altınözü Belediye Başkanı Fırat Sarı ise 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını söyledi. Binada bulunan kazanın patlaması sonucu olayın gerçekleştiğini belirten Sarı, "Emniyet güçlerimiz, savcımız buradalar. Bizler de vatandaşımızın ihtiyaçları için buradayız. İnşallah araştırma yapılıp detaylı bilgiler aktarılacak. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İnşallah memleketimizde böyle hadiseler yaşanmaz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yeri



-Binadan görüntü



-Olay yeri inceleme



-Genel ve detaylar



+++



Belediye başkanının açıkalaması



Haber-Kamera: Samim SELÇUK/ ALTINÖZÜ(Hatay),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================



KAYAK MERKEZİNDE 200 KİŞİ MAHSUR KALDI - Yeniden







DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 200 tatilci mahsur kaldı. Yaklaşık 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yol ulaşıma kapandı, çalışmalara ara verildi.



Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında başlayan etkili kar yağışı nedeniyle, kayak merkezine giden yol ulaşıma kapandı. Kayak merkezine tatil için giden, aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı.



Ekipler, kayak merkezine giden yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ulaşımın kapanması nedeniyle, tahliye edilemeyen tatilciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Tesisleri'nde toplandı. Vatandaşların burada ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ekipler, görüş mesafesinin tipi nedeniyle sıfıra düşmesi ve kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışmalara yarın sabah saat 06.00'da devam edileceği belirtildi.



'MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR'



Denizli İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, çalışmalara ara verildiğini belirterek, "Çalışmalarımız sabah saat 06.00'da devam edecek. Mahsur kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Yanlarında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri var. Çalışmalar gün ışığında devam edecek. Vatandaşlarımızı en kısa sürede kurtaracağız. Yer yer kar kalınlığı 1 metreyi buluyor. Tipiden dolayı göz gözü görmüyor. Vatandaşlarımız güvende sağlık sorunu olan da bulunmuyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kayak merkezindeki fırtınadan görüntüler



-Mahsur kalan vatandaşlar



+++



Ekiplerin mahsur kalanlara ulaşma çalışmaları



Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Yeniden







KAHRAMANMARAŞ'ta Fatih A. (24), boşanma aşamasında olan ablasının eşi İdris Ağca'yı (28), bıçaklayarak öldürdü.



Olay, akşam saatlerinde Şeyhadil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 hafta önce boşanma kararı alan ve ayrı yaşayan Zehra Ağca ile İdris Ağca, boşanma sürecini konuşmak için buluştu. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine Zehra Ağca'nın kardeşi Fatih A. da geldi. Tartışmaya dahil olan Fatih A., eniştesi İdris Ağca'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.



Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ağca, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Fatih A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye giden Ağca'nın yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.



Gözaltına alınan Fatih A.'nın ablasına hakaret ettiği için eniştesini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Fatih Alıcıkurt polisler arasında



Hastaneden çıkarılması



Polis otosuna bindirilmesi



Polis otosunun gidişi



Avcı'nın öldüğü hastanenin önünde bekleyenler







Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



MANİSA'DA BİR EVİN VE BİR DEPONUN ÇATISI UÇTU



MANİSA'da öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bir evin ve deponun çatısının uçmasına neden oldu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev ve depoda maddi hasar meydana geldi.



Manisa'da öğle saatlerinin ardından başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6248 sokakta satt 20.00 sıralarında bir yer evin ve hemen yanında bulunan deponun çatısı sokağın ortasına uçtu. Şiddetli sesi duyduktan sonra evlerinden dışarıya çıkan mahalleliler, sokağın ortasında rüzgar nedeniyle uçan çatıyı gördü. Yaşanan olay nedeniyle sokaktaki elektrik telleri de koparken, İtfaiye, Gediz elektrik ve polis ekipleri bölgeye intikal etti. Bölgedeki elektrik akımı kesildikten sonra, güvenlik önlemi alınarak kontrollü bir şekilde elektrik telleri toplatıldı.



"ANNEM EVE GİREMESEYDİ ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜ"



Evinin çatısı uçan mahalle sakini Cahit Çelik, "Annem evin içerisinden çıkıyordu. Bir baktım, top gibi bir şey annemin arkasına düştü. Annemin tansiyonu var, çok korktu. Sonra bir baktım çatı uçmuş. Annem canını zor kurtardı. Kendini evin içine geri atmasaydı çoktan ölmüştü" dedi.



"SANKİ BOMBA PATLADI ZANNETTİK"



Çatısı uçan deponun sahibi Mehmet İnan ise, "Ben evin içerisindeydim, işten gelmiştim. Birden gürültü geldi. Sanki bomba patlamış gibiydi. Hemen pencereden dışarıya baktım. Yanımızdaki evin ve bizim deponun çatısı uçmuş. Rabbime şükürler olsun ki insanların sokağa çıktığı bir saat değildi. Cana zarar gelmemesi tek tesellimiz oldu. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralama olmaması yüreklere su serperken, ev ve depoda maddi hasar meydana geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Çatısı uçan evin ve deposunun içerisinden görüntü



-Çatının düştüğü yerden görüntü



-Mağdur Cahit Çelik ve Mehmet İnan röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



AK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandı (EK)



AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL'DAN YENİ'YE ZİYARET



AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Jülide Sarıeroğlu, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ünal, "Sağlığı son derece yerinde. Maalesef talihsiz bir olay yaşanmış. Şu anda saldırgan aranmakta. Dolayısıyla bu saldırının amacı, gerekçesi nedir şu anda bilinmiyor. Saldırgan yakalandığında konu açıklığa kavuşacaktır. Ama saldırının herhangi bir şekilde husumetten kaynaklanmadığı, görüldüğü kadarıyla, ilk aşamada baktığımızda ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanan bir saldırı gibi gözüküyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Jülide Sarıeroğlu'nun hastaneye girişi



Ziyaret sonrası Ünal'ın açıklamada bulunması



SÜRE: 01'37" - BOYUT: 180 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



KAZA YAPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ, SIKIŞTIĞI YERDE KURTARILMAYI BEKLEDİ







BURSA'da, özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Fatih Menteşe (41), sıkıştığı yerde itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.



Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 M 00280 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Nahit Babli, yan cepteki otobüs durağına girmeyerek cadde üzerinde durup yolcu indirdi. Bu sırada seyir halinde olan 25 AZ 070 plakalı minibüsün sürücüsü Fatih Menteşe, aniden duran otobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmında büyük hasar oluşurken, sürücü Menteşe ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Menteşe'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Vücudunun birçok bölgesinde kırık olan Menteşe, sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler, otobüs şoförünün, cepteki durağa girmediğini ve cadde üzerine durarak yolcu indirdiğini ve kazanın bu sebepten dolayı meydana geldiğini ileri sürdü. Otobüs şoförü Nahit Babli ise "Şahitlerim var, ben seyir halindeyken arkadan gelip vurdu. Yolcu indirip ya da bindirmedim. Yolculara sorun" diye konuştu. Babli, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın ardından hurdaya dönen minibüs ise çevredekilerin desteğiyle yoldan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Araçta sıkışan sürücüden görüntüler



-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışmasından görüntüler



-Yaralının ambulansa bindirilmesi



-Kazaya karışan Otobüs şoförü ile röportaj



-Detaylar



SÜRE: 3.17 - BOYUT: 368 MB



Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI: 2 YARALI, 5 GÖZALTI







ADIYAMAN'da, iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya büyükler de karıştı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birbirine komşu ailelerin çocukları arasında sokakta oynarken kavga çıktı. Büyüklerin de karıştığı taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Bekir T. (23) ile Halil D. (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yeri



Kavgaya karışan aileler



Polislerin önlem alması



Yaralılar ambulansa götürülmesi



Ambulansın ayrılması



Polisler kalabalığı dağıtması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



MENEMEN'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM







İZMİR'in Menemen ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'in birçok ilçesinde de hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir merkez ve birçok ilçesinde de hissedildi. Can ya ada mal kaybının olmadığı depremi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.4 olarak açıkladı. Merkez üssünün Yahselli Köyü olarak bildirildiği depremin derinliği ise 16 kilometre olarak kaydedildi.



'İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM ANA ŞOK DEPREMDİR'



Menemen'deki sarsıntının ardından, Deprem Uzmanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "Marmaris'teki depremin ardından İzmir'de meydana gelen deprem ana şok depremdir" dedi.



Sözbilir, dün Marmaris'teki depremin ardından İzmir'de meydana gelen depremin ana şok deprem olduğunu ifade ederek, "Menemenin yakınında deprem fayı mevcut, bu nedenle Marmaris'teki depremin ardından İzmir'de meydana gelen deprem ana şok depremdir. İzmir'deki deprem şu an olağandır" diye konuştu.



Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



====================================



Özhaseki: Şehirlere karmaşa getirdiler (3)



İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI



AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Altındağ ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. CHP'nin bir hastalığı olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:



"Eskiden laiklik üzerine, 'Cumhuriyet elden gidiyor' gibi söylemlerle muhalefet edenler, son dönemde başka türlü bir havaya girdiler. Durmadan yalan söylüyorlar. Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerine, bizlere, yalan üzerine yalan. Hitler'in propaganda Bakanı var adı Goebbels. Onun teorisini benimsemişler, hareket ediyorlar. Nedir Goebbels'in teorisi? Bir, yalan söyleyeceksiniz. İkinci kural, 'Yalanı tekrar edeceksiniz' diyor. Üçüncüsü, 'Büyük büyük yalan söyleyin ki insanlar inansın' diyor. Bizim CHP'nin geldiği yer burası. Belediyeciliklerini de iktidarlarını da muhalefetlerini de gördük. Ama hep bu huydan vazgeçmediler. Bu fakir kardeşinize de zamanında iftiralar attılar ama ben de burunlarından fitil fitil getirdim. Cenabı hakka şükürler olsun, çok para aldım buradan. Zamanındaki bir yalanından dolayı dava açmıştım, itiraz, itiraz, Hukuk Genel Kurulu'na çıktı, bugün yayınlandı, bir 25 bin lira daha alacağım. Para geliyor şimdi. Ödeme emrini gönderdim. Ödeyecek, çaresi yok. Bu kadar yalan söylüyorsanız, insanlara iftira ediyorsanız, bunun bedelini ödeyeceksiniz."



'DAVA AÇMAYAYIM DA BEN NE YAPAYIM BU ADAMA ŞİMDİ?'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uğur Dündar ile yaptığı bir televizyon programını anımsatan Özhaseki şöyle devam etti:



"Altyazı geçiyor, 'Kayseri Belediyesi'nde rüşvetin belgesi bulundu' hey güzel Allah'ım, görelim bakalım rüşvetin belgesi neymiş? Sırası geldi, bizim Kemal Bey konuşmaya başladı elinde bir resim, karanlık bir resim, benzinlik gözüküyor içinde de 9 katlı ev gözüküyor. Dedi ki 'Rüşvetin belgesi bu işte. Bir belediye benzinlik içine ev verir mi? Vermez. Ama Kayseri Belediyesi vermiş. Bunu rüşvet alarak verirler. İnsanların hayatı hiçe sayılır mı? Benzinliğin içine 9 katlı ev verir mi?' veriyor veriştiriyor. 'Burası neresiymiş? Bulun bakalım' dedik. Ertesi sabah koştuk gittik gazetecilerle benzinliğe, benzinlik yerinde duruyor da 9 katlı ev yok. Meğer arka taraflarda bir ev var, karanlıkta evi oturarak çekmişler o ev sanki benzinliğin içinde gibi çıkmış. Ama konuşurken diyor ki, 'Burada düğün salonu, restoran, 9 katlı ev var' anlattıkça anlatıyor bizimki. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. En son benzinci tabela astı. Benzinliklerde büfe olur ya oraya tabela astı, 'Siz benim küçücük gözüktüğüme bakmayın ben aslında 9 katlıyım' diye. Dava açmayayım da ben ne yapayım bu adama şimdi? Kayseri'ye 19 milletvekili, ellerinde 300 sayfalık dilekçeyle geldiler. İçinde adım birkaç yerde geçiyor ama çalışma arkadaşlarım geçiyor hep. İmar komisyon başkanımıza diyor ki, 'Bu adamın 400 dairesi var' ola ki bir numara var mı işte diye kafalar karışıyor. Temiz adam ama insan hali. Arkadaşımızı çağırdık dedik ki, '400 direyi anlat neymiş?' arkadaşımız getirdi tapuları. Dedesinden, babasına kalmış bir arsa. Babasından da kendisine kalmış. O da müteahhide vermiş, 4 tane 100 metrekarelik daire almış. Bizimkine göre yüzlerce daire el insaf. Bütün dünyaları yalan."



'BAŞKENTTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAK BAŞKA BİR DUYDU'



Yıllarca Belediye Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve Bakanlık yaptığını aktaran Özhaseki, "Başkentte Büyükşehir Belediye Başkanı olmak başka bir duydu. Bu beni heyecanlandırıyor. Burası hepimizin kenti, hepimizin başşehri. Ankara'da yapılacak çok şey var. Projelerimin hepsini yaparım. Çünkü daha önceden tecrübem, bilgim var. Yaptım hepsini. Kasabadan gelerek buraya aday filan değilim. Sizler de uygun görürseniz sizlere hizmet etmeye talibiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Özhaseki'nin açıklaması



Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN - Özgür ALTIN/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Prespa Anlaşması' açıklaması







DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununa çözüm getiren Prespa Anlaşması'nın Yunan Parlamentosu'nda onaylanması hakkında açıklamada bulundu. Aksoy, "Makedonya'nın NATO ve AB üyelik süreçlerinin önünde bir engel teşkil eden sorunun ortadan kalkmasından memnuniyet duymaktayız" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa dair yapılan Prespa Anlaşması'nın 25 Ocak 2019 tarihinde Yunanistan Parlamentosu'nda onaylanması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Türkiye'nin, Makedonya Cumhuriyeti'ni bağımsızlığından bu yana bu anayasal ismiyle tanıdığını aktaran Aksoy, "İsim sorunu olarak adlandırılan bu mesele, 27 yıldır Makedonya'nın özellikle NATO ve AB üyelik süreçlerinin önünde bir engel teşkil etmekteydi. Bu konuya çözüm getiren Prespa Anlaşması'nın Makedonya Parlamentosu'nun ardından Yunanistan Parlamentosu'nda da onaylanmış olmasından, Makedonya'nın NATO ve AB üyelikleri önündeki bu engelin ortadan kalktığı anlayışıyla memnuniyet duymaktayız" açıklamasında bulundu.



Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,



===============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı

Kaçarak Evlenen Kızının, Kocasından Şiddet Görmesini Sindiremeyen Baba, Dehşet Saçtı! Ölü ve Yaralılar Var

Hatay'da 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamayla İlgili Valilikten İlk Açıklama

İzmir'de Korkutan Deprem