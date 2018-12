Dha Yurt Bülteni -1

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT1) KONVOY KİLİS'E ULAŞTISuriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen konvoy, sınır karakollarına dağılmak üzere Elbeyli ilçesindeki üs bölgesine konuşlandı.



TANKLAR VE FIRTINA OBÜSLERİ KİLİS'E ULAŞTI



Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'e ulaşmaya devam ediyor. Yüzlerce aracın bulunduğu konvoyda tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpiler Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı. Askeri sevkiyatların Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi.



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS



2)KAMIŞLI'DAKİ TERÖRİSTLERE GÖNDERİLEN İŞ MAKİNELERİ VE TANKER GÖRÜNTÜLENDİ







MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/YPG'lilere, hendek kazmak için TIR'larla gönderilen iş makineleri ile konteyner ve akaryakıt tankerleri görüntülendi. Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Kamışlı'da, akşam saatlerinde üzerinde iş makineleri bulunan 2 TIR ile konteyner bulunan 1 TIR ve akaryakıt tankerleri hareket halindeyken görüntüledi. Teröristlere, hendek yapımında kullanmak amacıyla başka yerden gönderilen iş makineleri ve konteyneri taşıyan TIR'lar ile akaryakıt tankerleri, Kamışlı içlerine doğru ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.



Suriye'nin Kamışlı kenti



TIR ve araçların geçişi



Hendekler



Toprak yığını



Genel ve detay görüntü



3)ADIYAMAN'DA BAKIR MADENİNDE GÖÇÜK: 1 ÖLÜ



ADIYAMAN'da, bakır madeninde meydana gelen göçükte Güral Karadoğan (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan yolunun 30'uncu kilometresindeki bakır madeninde meydana geldi. Madende işçi olarak çalışan Güral Karadoğan, tünelde olduğu sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Karadoğan, arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karadoğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN



4)ANTALYA'DA FALEZLERDEN DÜŞEREK ÖLDÜ







ANTALYA'da, iddiaya göre dengesini kaybederek falezlerden kayalıklara düşen Ali Yıldız (34), yaşamını yitirdi. Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Falezlerde gezen Yıldız, iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Ali Yıldız, deniz polisi botuna alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kalbinin durduğu tespit edilen Yıldız'a bir süre kalp masajı yapıldı. Kalbi tekrar çalıştırılan Yıldız, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ali Yıldız'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



-Ambulans detay



-Falezlerde kurtarma operasyonu



-Deniz Polisi botunun gidişi



-Acil servis tabelası detay



5)ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇILDI: 4'Ü KADIN 11 YARALI







ŞANLIURFA'da, sokakta düzenlenen düğünde kimin ateşlediği bilinmeyen bir av tüfeğinden çıkan saçmalar, 4'ü kadın 11 kişiye isabet etti. Olay, akşam saatlerinde Balkatan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğüne katılan davetlilerden bazıları av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada henüz kimliği bilinmeyen kişi tarafından havaya ateş açılması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, alanda bulunan Mahmut Çiçek, Ahmet Akal, Sibel Akal, Süreyya Kırmızı, Hızal Kırmızı, Muhrip Akal, Mehmet Çiçek, Ahmet Tumbul, Yusuf Gezeyen, Mehmet Tumbul ve Esra Kırmızı'ya isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi, ihbar üzerine oley yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil servise alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma ise tüfeği ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Acil servise gelen ambulanslar



Acil serviste bekleyenler



Polis acil servi önünde önlem alması



Genel ve detay görüntüler



6)OTOMOBİL SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI, KARI-KOCA SON ANDA KURTULDU



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Arslanbay ile eşi ise son anda kurtuldu.



Yangın, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. İsmail Aslanbay(63) yönetimindeki 67 LZ 937 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aslanbay, otomobili durdurarak eşi Havva Aslanbay ile birlikte kendilerini son anda dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.



İsmail Aslanbay hareket halindeki otomobilin birden alev aldığını ve eşi ile kendisini son anda araçtan dışarıya attıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



-Alevler içinde kalan otomobil



-İtfaiyenin gelmesi ve yangına müdahalesi



-İsmail Aslabnay'ın polise olay anını anlatması



-İtfaiye erlerinin soğutma çalışması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)



7)ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI, DUMANIN SARDIĞI APARTMANDA 3 KİŞİ MAHSUR KALDI



AKSARAY'da 6 katlı apartmanın elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada, binayı duman sardı. En üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, akşam saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi 2443 Sokak'ta bulunan 6 katlı Serttaşlar Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın bodrum katındaki elektrik trafosu bilinmeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte en üst kata kadar çıkan elektrik kabloları ve diğer katlardaki trafolar yandı. Binayı duman kaplarken, durumu fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yanan trafolar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanlar nedeniyle 6'ncı katta mahsur kalan 3 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak, ilk müdahalerinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Mahsur kalanların kurtarılması



Ambulansa alınması



İtfaiyenin müdahalesi



Genel ve detay



8)EVDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU, İTFAİYE KURTARDI



Adıyaman'da, annesi komşuya giden Ela Atalay (8), kapı üzerine kilitlenince mahsur kaldı. Küçük çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.



Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi kapıyı açık bırakıp alt kattaki komşusuna inen Ela Atalay, açık kapıyı kapatarak yanlışlıkla kilitledi. Küçük çocuğun annesi, eve geldiğinde kapının kapalı olduğunu gördü. Anne Atalay bütün çabalarına rağmen kapıyı açamayınca durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.



Eve gelen ekipler, merdivenle balkondan girdiği evde mahsur kalan Atalay'ı kurtardı. Korktuğu için gözyaşlarına boğulan küçük çocuk annesi teslim edildi.



-İtfaiyenin Merdiveni Evin balkonunda çıkartması



-İtfaiye ekiplerinin balkon kapısını açması



-İtfaiye ekiplerinin içeriye girmesi



9)BACAĞINDAN VURULDU, 112 ACİL SERVİS'İ ARADI, KİMİN VURDUĞUNU SÖYLEMEDİ.







SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 112 Acil Servisi arayarak bacağından vurulduğunu söyleyen Yunus K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yunus K. kendisini kimin vurduğunu ise söylemedi.



Olay, akşam saatlerinde Akyazı Düzyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Servis'i arayan Yunus K., bacağından vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Yola çıkan sağlık ekibi, Yunus K.'yı belirttiği yerde bulamadı. Ardından ekipler, tekrar irtibata geçerek Yunus K.'nın bulunduğu yeri tam olarak öğrendi. Sağlık ekibi, Yunus K.'yı bulduktan sonra olay yerinde ilk müdahalesini yaparak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yunus K., jandarmaya kendisini kimin vurduğunu söylemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Olay yerinden görüntü



Yaralının ambulansa konulması ve detaylar



10)ATIL DURUMDAKİ HASTANEDE HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI







DÜZCE'de, atıl durumdaki eski hastaneye girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Z.K. suçüstü yakalandı. Z.K. dakikalarca ağlayarak polise kendisini serbest bırakması için dil döktü.



Olay, gece saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi binasında meydana geldi. Aziziye Mahallesi'nde 2016 yılında açılan Atatürk Devlet Hastanesi'nin açılması ile aynı mahalledeki eski devlet hastanesi atıl duruma geldi. 1 haftadır atıl durumdaki hastanenin demir korkulukların ve içinde bulunan yangın musluklarının çalınmaya başlamasıyla çevredekiler, şikayetçi oldu. Polis gece saatlerinde ihbar üzerine olay yerine gelerek hastanenin demir korkuluklarını çalmaya çalışan Z.K.'yı suçüstü yakaladı. Z.K. gözaltına alınarak polis aracına konulurken dakikalarca ağladı, polise kendisini serbest bırakması için dil döktü. Z.K. ifadesi alınmak üzere merkeze götürülürken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Olay yerinden görüntü



Polis ekiplerinin arama yaparken görüntüsü



Polis aracına alınan şahsın ağlaması



Bir vatandaş ile röp. ve detaylar



11)ADIYAMAN'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLDE 948 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ







ADIYAMAN'da, polisin yaptığı yol kontrolünde durdurulan otomobilde 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Gölbaşı yolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ekiplerin aramasında 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobil sürücüsü M.K.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



-Narkotik köpeğinin arama yapması



12)KILIÇDAROĞLU, STK TEMSİLCİLERİ VE MUHTARLARLA BULUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'un Çat ilçesinde yaptırılan İslam Eserleri Müzesi'nin açılışının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Palandöken ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantı, Çat Belediyesi'nin sunumuyla başladı. Partililer, Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Konuşmasına Erzurum'la ilgili düşüncelerini dile getirerek başlayan Kılıçdaroğlu, kentin sahipsiz olduğunu söyledi.



Bir zamanlar Doğu'nun Paris'i olarak Erzurum'un gösterildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Çok sık duyduğum bir deyim var. 'Sahipsiz Erzurum' diye Erzurum neden sahipsiz? Erzurum'un sorunları parlamentoda niye dile getirilmez. Türkiye'de sorunu olmayan tek kent mi? Erzurum'un dünya kadar sorunu var niye bu sorunlar dile getirilmiyor? Erzurumlu acaba niye Erzurum'a sahip çıkmak mı istemiyor? Erzurumlu Erzurum'a sahip çıkmak zorunda. Dışarıdan hayvan ithal ediyoruz, hayvanı beslemek için dışardan yem getiriyoruz. Nasıl bir Erzurum'la karşı karşıyayız. Bunları değiştirmek mümkün. Yeniden ön yargılardan arınıp daha güçlü düşünmek mümkün bunu yapmalıyız. Klasik particilik anlayışının dışına çıkmak durumdayız. A, B, C Partisi var hep kaybediyoruz. Kaybeden Erzurum, kaybeden Türkiye. Niye hep beraber huzur içinde yaşamıyoruz? Niye ayrılıyoruz bölünüp kavga ediyoruz? Ortadoğu'ya döndük. Kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz. İnanç üzerinden, kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz. Kimliğimizi kim belirler anne babamız. Biz anne babamızı değiştirecek miyiz? Herkes ana babasıyla gurur duyar, kimliğiyle gurur duyar. Kimlik kendi şerefi namusudur. Birisinin inancını kim sorgulayabilir? Kimin inançlı inançsız olduğunu kim bilir? Kimin eline böyle bir terazi verildi. Kimin inançlı olduğunu bilen bir Rabbimizdir" diye konuştu.



'TÜRKİYE'DE ÜÇ KATMANLI BİR TOPLUM VAR'



Türkiye'de üç katmanlı bir toplum olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, birinci katmandaki toplumun ortaçağ koşullarında mağarada yaşayan insanlar olduğunu söyledi. 1 milyon 800 bin insanın asgari ücretin altında ücret aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "İkinci toplum bizim gibi. Belirli gelirimiz var, fena değil, idare ediyoruz. Aç ve açıkta değiliz. Bizlere beyaz yakalı diyoruz. Sendikalı işçiler diyoruz. Bir de İsviçre koşullarında yaşayanlar var. Geliri 55 bin 60 bin dolar olanlar var. Bu düzenin adaleti var mı? Böyle bir düzenin adaleti olabilir mi? Biz bu adaletsizliğe itiraz etmeyecek miyiz? Üçüncü havalimanında işçiler ne istiyordu? 'Yattığımız yerde tahtakuruları var temizleyin, bizim aylıklarımızı bankaya yatırın. Hiç değilse emekli olma hakkı kazanalım' dediler. Ne oldu attılar hapse. Hakkını arayanın hapse atıldığı düzen adil bir düzen midir? Cam çerçeve kırmıyor, talep ne benim aylığımı bankaya yatır diyor, tahtakurusu var yatamıyorum aylığımı düzenli öde diyor. Topladı bunların tamamı hapse atıldı ilk duruşmada serbest bırakıldı bu düzen adaletsizdir" dedi.



'10'UNCU KÖYE DE KOVSANIZ DOĞRULARI SÖYLEYECEĞİM'



Hep birlikte Türkiye'ye sahip çıkılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "81 ilde şehidi olmayan var mı? Ne yapmamız lazım? Ülkemize sahip çıkmamız lazım. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar lafı vadır. Vallahi 10'uncu köye kovsanız doğruları söylemeye devam edeceğim. Doğrulardan yana olmamız lazım, düzgün insan olmak lazımö diye konuştu.



'SİYASET ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLDİR'



Siyasetin halka hizmet sanatı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:



"Siyaset bir özveri alanıdır. İnsan kendisinden fedakarlık eder. Siyasetin konusu budur. Siyaset zenginleşme aracı, köşeyi dönme aracı değildir. Siyasetçi halka hesap vermek zorundadır. Çünkü siyasetçi kendi cebindeki parayı değil, milletin parasını harcar. Millet vergi veriyor. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Sadece teneffüs ettiğimiz havada vergi yok. Verdiğimiz vergi nereye gidiyor? Erzurum'a yeni fabrika niye kurulmuyor? Her şeyi sattılar bütün fabrikaları sattılar. Satarken sizden izin aldılar mı? Çünkü sahibi sizsiniz. Milletin vergileriyle yapıldı. Milliyetçiliğin özü budur."



'ORTADOĞU'YA BARIŞI TÜRKİYE GETİRİR'



Türkiye'nin kendi değerlerine sahip çıkması halinde bölgesinde gerçekten önemli bir pozisyona geleceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Nasıl oldu da biz değerlerimizi kaybettik. Biz eğer birlikte olabilirsek gerçekten de kendi değerlerimize sahip olabilirsek Türkiye o zaman bölgesinde gerçekten önemli pozisyona gelmiş olur. Elin silahıyla niye kardeşimi öldüreyim. Oysa Türkiye Ortadoğu'nun tümünü yönetebilecek pozisyonda. Ortadoğu'ya barışı huzuru götürecek ülke Rusya ya da Amerika değil, Türkiye'dir. Akan kanı durduracak tek ülke Türkiye'dir" dedi.



Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra partililerle sohbet etti, fotoğraf çekildi.



Kılıçdaroğlu'nun konuşması



Salondan detaylar



Bakan Soylu: Harekatların ardından 291 bin 790 Suriyeli geri döndü (2)



13)EDİRNE GÖÇ İDARESİ'Nİ ZİYARET ETTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzensiz Göçle Mücadele 2'nci Koordinasyon toplantısının ardından Edirne Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez önünde Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu tarafından karşılanan Soylu, birimleri gezerek Afganistan uyruklu çocuklarla sohbet etti, hediyeler verdi. Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi'ndeki görevlilerle de sohbet eden Soylu, gösterdikleri performansın farkında olduklarını belirterek, "Hem işimizi yapacağız hem de buraya gelenlerin insanilik ölçüsündeki bizden beklentilerini yerine getireceğiz çünkü vicdanımız, merhametimiz var. Onları tekrar memleketlerine gönderiyoruz, Türkiye ile ilgili iyi duygulara sahip olmalılar, onların da çocukları, etrafları, komşuları var. Pakistan dediğiniz memleket, Kurtuluş Savaşı'nda hanımlarının kollarındaki bilezikleri gönderip silah almamızı temin eden, kalan bir miktar paranın da İş Bankası'na sermaye olarak verildiği bir memleketten bahsediyoruz. Bizim insanlarımız onlar. Oradaki fakirlik, yoksulluk, iç terörizm hepsi iç içe geçmiş. Edirne bu konuda bizim gözbebeğimiz" dedi. Bakan Soylu, beraberindekilerle Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesini gezdi. Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşlik ettiği Soylu, burada karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.



'ERDOĞAN, DIŞ POLİTİKAYI AYA ÇIKARDI, ONLAR YAYA KALDI'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı'na geçti. Bina önünde partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Soylu, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz ile birlikte parti binasına çıktı. Buradaki toplantı salonunda konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3-4 yıldır dış politikayı eline aldığını belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan, çok dış politika biliyorum diyenlere çarığını ters giydirdi. Çok dış politika biliyorlardı, bizden başka kimse bilmez diyorlardı. Erdoğan 3-4 yıldır dış politika da her şeyi eline aldı, öyle bir örgü ördü ki öyle bir tablo ortaya koydu ki bütün dünyanın hayranlığını kazanan, doğrunun yanında olan her attığı adımda, bazen hoşlarına gitti, bazen gitmedi. Dış politikayı biz yapmazsak yanlış yerlere gider diyenlere dış politikanın nasıl yapılacağını A'dan Z'sine kadar öğretti. Tayyip Erdoğan dış politikamızı aya çıkardı, onlar yaya kaldı" dedi.



'UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER 941'DEN 380'E DÜŞTÜ'



İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları anlatan Soylu, halkın refah ve huzurunu artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Hırsızlık, trafik kazalarındaki ölümler ve uyuşturucuya bağlı ölüm vakalarının sayılarını açıklayan Soylu şunları söyledi:



"Hırsızlık bir ilimizde 1 puan bile düşse çok mutlu oluyoruz. İstanbul'da hırsızlık sayıları günlük 78'den 57'ye düştü. Ankara'da 30'dan 11'e kadar düştü, İzmir'de 9 rakamlarına düştü. Uyuşturucuyla mücadele de aynısı. Ben bir söz söyledim ya bana kızdılar 'Okulların önünde uyuşturucu satanları görürseniz polisimize ayaklarını kırın' dedim. Bana kızdılar onu neden söyledim biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız bize 'bu meseleyi bitireceksiniz' diye talimat verdi. 2016 yılında uyuşturucuya doğrudan bağlı ölümlerin sayısı 920 olmuş, 500'den 920'ye çıkmış. Neden? Bu sentetik uyuşturucudan, kimyasal uyuşturuculardan. Sonra 2017 rakam 941, baktım ki yükseliyor. Bu daha fecahat durumlara gidecek. Hemen arkadaşları topladık ne olursa olsun bunu bitirmemiz lazım. Bu rakamların hepsi Adli Tıp rakamları, şu anda Kasım ayı ortasına kadar geçen yıl 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 380'e kadar düştü. Bakalım yılsonu nereye tamamlanacak. Ama mücadelemiz bitmiyor, aynı şekilde devam ettireceğiz. Trafik kazalarındaki ölüm oranı ilk ayda daha fazla bir ölüm oranı varken, artmışken denetimleri arttırdık geçen yıla göre ölüm oranı yüzde 5.7 düştü. Hanımefendiler, beyefendiler trafik kazalarında yılda 7 bin 400 kişi ölüyor. Bu büyük bir rakam, emniyet kemeri konusunda birbirimizi uyaralım."



'MAĞARADAKİ TERÖRİSTLER ÇIKMADI, ETKİSİZ HALE GETİRDİK'



İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadele konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Soylu, PKK terör örgütüne son 30 yılın en düşük katılımının bu yıl gerçekleştiğini söyledi. Tunceli'de 550 metrelik mağarada tespit edilen teröristlerin tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmadığını ve hepsinin etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Aynı zamanda birincisi terörle mücadele de son 30 yılın terör örgütüne en düşük katılımının gerçekleştiği bir yılın içerisindeyiz. İkincisi terör örgütünden kopmaların en çok olduğu bir yılın içerisindeyiz. Daha dün Tunceli de bir mağaranın tünelin içerisinde sıkıştırdık bunları, büyük bir mağara yapmışlar, 550 metrelik bir mağara, katları var. Bunu tespit ettik. Yiyecek depoları ayrı, spor salonları ayrı, eğitim salonları ayrı ve yaklaşık geçen hafta Perşembe gününden itibaren, bunlara oradan çıkın dedik, çıkmadılar. Sonra içeriye sesli yayın yaptık 'çıkın' dedik, çıkmadılar. Daha sonra da dün itibariyle de hepsini etkisiz hale getirdik" dedi.



'ÇOCUKLARA DAĞDA TECAVÜZ EDİYORLAR'



Terörle mücadele kapsamında kayyum atan belediyelere değinen Bakan Soylu, düzenledikleri etkinlik ve festivallerde çocukların zorla dağa götürüldüğünü söyledi. Terör örgütü liderlerinin 14-15 yaşındaki çocukları dağda 'tecavüz' ettiklerini ifade eden Soylu, "Çocukları kaldırıp dağa götürüyorlar, dağda ne yapıyorlar? O Murat Karayılan alçak, namussuz adamlar, Cemil Bayık alçak namussuz adam 14-15 yaşındaki çocukları analarının dizlerinin diplerinden zorla kopardıkları o çocukları alıp orada taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar ve bir daha onların kendi annelerinin babalarının yanlarına dönmesine fırsat vermiyorlar. Yazıklar olsun, onlarca çocuk, onlarca genç. Oradan buradan annelerle birlikte irtibat kurup kaçmalarını temin edip, ifadelerini aldık sonra hakim karşısına çıkardık. Neler anlattılar biliyor musunuz, neler? O milletvekilleri mecliste sanki bunlar hiç yokmuş gibi, kadın hakları gündeme geldiği zaman en büyük savunucuları bunlar, çocuk hakları gündeme geldiğinde sözde savunucuları, yalandan savunucuları bunlar. Her yere şikayet ediyorlar bizi. Cumartesi annelerine İstiklal Caddesi'nde Galatasaray meydanında niye izin vermedik diye. Nasıl izin verecektik annelerin istismarına. PKK örgüt elebaşları tek tek açıklamalarda bulundular. 'Gidip 700'üncü toplantıya orada bir şekilde destek vereceksiniz' diye. DHKP/C orada, PKK orada, MLKP orada, TKPML orada bende devlet olarak, bu milletin emanet verdiği birisi olarak bakıp kalacağız öyle mi? Kim ne derse desin, biz sosyete siyasi yapmıyoruz. Biz milletin siyasini, halkın siyasetini yapıyoruz. Söylenecek laftan da yapılacak eleştiriden de korkmuyoruz. Bir gün görev yaparız ama bu millete de Tayyip Erdoğan'a da layık görev yaparız" ifadelerini kullandı.



-Bakan Soylu'nun Göç İdaresi ziyareti



-Çocuklarla sohbet etmesi ve hediye vermesi



-Çalışanlarla sohbeti



-Göç İdaresi'nden genel görüntüler



-Edirne Valiliği ziyareti



-Polis mangasını selamlaması



-Parti binası önünde karşılama



-Partililerin yoğun ilgisi



-Toplantı salonu



-Bakanın konuşması



-Selimiye Camii'ne gidişi



-Genel görüntüler



14)BODRUM'DA RENKLİ 'NAR DUGAN BAYRAMI' KUTLAMALARI







MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Nar Dugan Bayramı' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.



Güneşli havanın hakim olduğu Bodrum'da, Kumbahçe Muhtarlığı ve Kumbahçe sakinleri tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Kumbahçe Meydanı'nda 'Nar Dugan Bayramı' kutlamaları yapıldı. Eski Türk inanışlarına göre, ışığın karanlığı yendiği ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanan 'Nar Dugan Bayramı' kutlamaları için lokma, aşure, keşkek ve mandalina dağıtıldı. Yöresel ve evrensel halk dansları sergilendi. Etkinliği izlemeye gelen yüzlerce kişi, danslara eşlik etti. İlçede tatil yapan turistlerde gösterileri ilgiyle takip etti. Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, etkinliğe ilginin yoğun olmasından memnun olduklarını söyledi. Akşam saatlerine kadar süren kutlamalara katılanlar, bol bol fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşım yaptı.



Etkinlikten görüntü



Muhtar röp.



15)MARMARİS'TE NAR DUGAN BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI







MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Türk mitolojisinde önemli yere sahip olan 'Ayaz Ata' ile Hristiyan Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' figürünü bir araya getiren 'Kültürler Buluşması' kapsamında 'Nar Dugan Bayramı' kutlaması yapıldı. Akçaağaca çaput bağlanıp, dilek tutuldu, bayram ateşi yakıldı.



Marmaris Belediyesi tarafından 'Kültürler Buluşması' adı altında bir ay süreyle devam eden 'Marmaris Yeni Yıl Festivali' kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Türk topluluklarında benimsenen 'Nar Dugan Bayramı' kutladı. Dün saat 16.00'da ilçede yerleşik yaşayan Tatar, Kırgız ve Özbeklerin yanı sıra Marmarisliler, Meydanı doldurdu. Türk topluluğunun simgesi olan akçaağacı meydana konuldu. Festivale katılan Tatar, Kırgız ve Özbek sanatçılar, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve Dursun Kaplan ile birlikte akçaağacına çaput bağlayıp, dilekler tutup bayramı başlattı. Ardından yakılan ateş etrafında toplanıldı. Etkinliğe katılanlarda çocuklarıyla birlikte akçaağaca bez ipler asarak dileklerini diledi. Ateş etrafından toplanan kalabalık, Tatar sanatçıların müzikleri eşliğinde dans etti, yakılan ateş etrafında döndü. Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip 'Ayaz Ata' kostümlü bir kişi çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Datça'dan ve Marmaris'ten yerel sanatçılar hareketli müzikler eşliğinde meydanı dolduran yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu. Yakılan Nar Dugan ateşinin saat 24.00'da söndürülmesiyle kutlama sona erecek.



"SENEYE TÜM TÜRK BİRLİKLERİNİ DAVET EDECEĞİZ"



Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, "Yeni yıl festivalimiz kapsamında Türkler'in inanışı olan Nar Dugan Bayramı'nı kutladık. Orta Asya'nın birçok ülkesinden Türk kardeşlerimiz misafirimiz oldu ve beraber geleneğimizi kutladık. Önümüzdeki yıl Orta Asya'da bulunan ülkelerdeki Türk birliklerindeki kardeşlerimizi etkinliğimize davet edeceğiz. Belediye olarak amacımız kültürler buluşmasını sağlamaktır. Farklı görüş ve inançtan tüm insanları festivalimizde buluşturduk ve önümüzdeki yılda daha kapsamlı bir buluşma olacaktır" dedi.



-19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki kutlamalardan görüntü



-Bayram ateşi yakılması ve akçaağaca dilek çaputlarının asılması



-Sahne alan yerel sanatçılardan görüntü



-Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ile röp.



