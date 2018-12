Dha Yurt Bülteni - 1

1)HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDIHAKKARİ kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

1)HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI



HAKKARİ kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kar yağışı



-Kardan dolayı yolda kalan araçlar



-Araçları iten vatandaşlar



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: HAKKARİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



2)CEYLANPINAR'DA DERE TAŞTI, ARAÇ SULARA KAPILDI



ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle taşan Tufan deresinden geçmeye çalışan araç, suya kapıldı. Aracın sürücüsünü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.



İlçede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Tufan deresinin taşmasına neden oldu. Kınalı, Sütlüce köyleri ile 12 yerleşim yerini birbirine bağlayan yol, yağmur suyu ile taşan Tufan deresinin suları altında kaldı. Köprü olmadığı için sudan geçmeye çalışan Ekrem Deniz yönetimindeki 40 AG 211 plakalı hafif ticari araç suya kapılarak dereye sürüklendi. Aracın sürücüsü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 bin kişinin yaşadığı bölgede yolun su altında kalması sebebiyle öğrenciler okula gidemezken birçok kişi derenin üzerine köprü yapılmasını istedi. Köylülerden Abdurrahman Taş, "Bizim burada sele kapılıyoruz. Kınalı Sütlüce arasında olan Tufan deresi taşıyor. Hafta da bir yağmur yağdığı zaman böyle oluyor. 200 öğrenciye yakın bir haftadır okullarına gidemiyor. Gördüğünüz gibi araç sele kapılmış. DSİ'den köprü yapılmasını istiyoruz. Sayın Valim bunu sizden rica ediyoruz bir köprü yapılmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz okullarına haftalardır gidemiyor. Gördüğünüz gibi araçlar öyle 5 kaza yaşandı burada 1 kişi öldü diğer kazalarda da aynı şekilde aracın durumuna bakın. Bu durumu her zaman yaşıyoruz biz bir köprü istiyoruz başka bir şey istemiyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Tufan deresi detay görüntü



Yağmur sularına kapılan araç



Genel detay görüntüler



Abdurrahman Taş ile röportaj



Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ ŞANLIURFA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



3)TANK PALET İŞÇİLERİNDEN ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ



SAKARYA'da 'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki için Adapazarı şehir merkezinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, 'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık' sloganları atarak karara tepki gösterdi.



'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepkiler büyüyor. Harb-İş Sendikası üyesi Sakarya, Kocaeli, İstanbul'da bulunan birçok fabrikadan işçiler dün akşam saatlerinde Adapazarı şehir merkezindeki Gar Meydanı'nda toplandı. İşçiler ellerinde sendika flamaları ve Türk bayraklarıyla 'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık' ve 'Savunma sanayi özelleştirilemez' sloganları atarak karara tepki gösterdi. Meydanda yapılan basın açıklamasına MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 3 partinin il başkanları, Türk-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ve işçiler katıldı. Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz fabrikanın milli değerleri savunduğunu belirterek, "Savunma sanayisinde, tüm birliklerimizin paletli ihtiyaçları bu fabrika tarafından karşılanmaktadır. Daha sonra fabrikamız geliştirilerek öncelikle M-48 tanklarımızın modernizasyonu daha sonra M-52 modernizasyonu ve daha sonra Leopar T1 ve Leopar T2 tanklarının modernizasyonunu yapmıştır. 2002 yılında Fırtına obüsleri imalata başlamıştır. En son 2011 yılında düşmanın korkulu rüyası 281 adet Fırtına obüsü üretilmiş ve birliklerimize teslim edilmiştir. Sınır ötesi operasyonlarında Zeytin Dalı ve Fırat operasyonlarında Afrin'i fetheden PKK'nın korkulu rüyası bir araçtır. Fırtına obüsü, şu anda fabrikamızın özelleştirilmesine vesile olan Altay tankından çok daha üst düzey donanıma sahip bir teknolojiyle donatılmıştır. Hedefi nişan alma derdi olmayan bir sistem ile 1 dakikada 1 kasabayı yok etme gücüne sahip bir araçtır. Orada bir çikolata fabrikası değiliz, bunu yanlış anlayan Sakarya'daki bazı arkadaşlarımızın tepkilerini gördüm. Orada çikolata üretmiyoruz, bu ülkenin milli değerlerinin savunuyoruz." dedi.



Fabrikadaki işçilerin Altay'ı üretmek için hazır olduğunu söyleyen Yavuz şöyle dedi:



"Böyle bir fabrikanın apar topar böyle bir kararla özelleştirme kapsamına alınmasını biz çalışanlar olarak şiddetle kınıyoruz. İşletmesinin verilerek 2019 yılında özelleştirme kararına karşı olduğumuzu ifade etmek içindir. Sakaryalılar tarafından para toplanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na hibe edilen bu arazilerin özel şahıslara verilmesine şiddetle karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Bu basın açıklaması hibe edilen bir malın yasal olarak başka birilerine devredilemeyeceğinin haykırışıdır. 25 yıllığına şahıslara altın tepsiyle sunulması ne kadar doğrudur. Bu fabrika özelleşsin mi? Bu toprakları birilerine hibe etmek ne kadar doğrudur? Biz Altay tankını üretmek adına tüm hazırlıklarımızı yapmışken hiç tecrübesi olmayan bu işten anlamayan ve alakası olmayan birilerine bu fabrikayı vermek ne kadar doğrudur. Altay tankı bundan 7 yıl önce Koç Grubu'na verildiğinde bunun yanlış olduğunu ifade ettik, geçen 7 yılda hiçbir ilerleme olmamıştır. Altay o zaman bu işçilere, bu ustalara verilmiş olsaydı şimdi çoktan üretime geçişmişti. Üretimi neden bizlere vermiyorsunuz?"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-İşçilerin yürümesi



-Meydana geliş



-İşçiler sloganlar



-Bayraklar, pankartlar



-Açıklamalar



-Detaylar



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



4)SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET TEPKİSİ



ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 doktor ve 3 hemşirenin hasta yakını 3 kadın tarafından tarafından darp edilmesi, sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.



Antalya Tabip Odası üyesi bir grup ve sağlık çalışanları, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Aralık gecesi yaşamını yitiren İsmail Ç.'nin yakınlarının, yoğun bakım servisinde görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ile hemşireler E.Ö., B.B.V. ile E.Ö'ye saldırmasını kınadı. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, 'Sağlıkta Şiddet Sona Ersin' yazılı pankart açtı, 'Sağlık çalışanlarına şiddete hayır', 'Yaşatmak için yaşamak istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı.



Grup adına basına açıklama yapan Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu, "Artık yeter. Hayatın her alanında olması gerektiği gibi sağlıkta da şiddet sona ersin. Daha önce yaşanan şiddet olaylarında olduğu gibi bu olayda da sürecin her türlü takipçisiyiz. Sonuna kadar meslektaşlarımızın yanında omuz omuza olduğumuzun bilinmesi gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları bu kadar duyarsızlığa, görmemezliğe, işitmemezliğe, tüm fiziksel, sözel saldırılara ve en acı boyutuyla ölümlere rağmen görevlerini yapmaya devam etmektedir. Bizler tüm bunlara rağmen toplumun sağlığı için meslek ilkelerimiz doğrultusunda büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" dedi.



Basın açıklamasının ardından gruptakiler 'Hekimlik Andı'nı okuyarak dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Sağlık çalışanlarının hastane önünde görüntüsü



Dövizlerin görüntüsü



Dr: Naci İşoğlu'nun açıklaması



Saldırıya uğrayan sağlık personelinin görüntüsü



Haber-Kamera: Selma KUNAR - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================================



5)TEKİRDAĞ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI



TEKİRDAĞ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Yağcı köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz Avcıoğlu idaresindeki 39 TG 302 plakalı otomobil ile Abdurrahman Güngör idaresindeki 34 AP 2901 plakalı otomobil, kafa kafa çarpıştı. Kazada Cengiz eşi Dilek Avcıoğlu araçta sıkışırken, diğer araç sürücüsü Abdurrahman Güngör, başından yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ve kaza kırım ekipleri araçta sıkışan Cengiz ve Dilek Avcıoğlu'nu çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kazaya karışan iki otomobil



-İki otomobilinde parçalanan ön tarafları



-Açılan hava yastıkları



-Olay yerinde çalışma yapan polis



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



6)PLATONİK AŞIĞININ BIÇAKLADIĞI SERAP'IN VÜCUDUNA TOPLAM 80 DİKİŞ







ADANA'da, aşkına karşılık vermediği Necdet Erdoğan Artural'ın bıçaklı saldırısına uğrayan Serap Sağlam'ın (31) vücudunda oluşan kesilere toplam 80 dikiş atıldı. Sağlam, "Onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum" dedi.



Olay, 11 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Necdet Erdoğan Artural, platonik olarak aşık olduğu, daha önce darbedip, kırdığı soda şişesi parçalarıyla yaraladığı Serap Sağlam'ın yine önünü kesti. Artural, bıçakla boynunu ve yüzünü kesmeye çalıştığı Sağlam'ın eliyle yüzünü kapatması üzerine ellerini de kesti. Aldığı bıçak darbeleriyle yerde kanlar içerisinde kalan Sağlam, yoldan geçenlerin müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.



Serap Sağlam, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri eşkalini belirlediği saldırganı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Artural, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Serap Sağlam'ın kaşı, burnu, kulağı, boynuna ve ellerine toplam 80 dikiş atıldı.



KADINA ŞİDDET SON BULSUN



Korku dolu anları anlatan Sağlam, "Erkek arkadaşıma gelip 'Onu öldüreceğim' demiş. Ben de o sıra İnönü Caddesi'ndeydim yanıma geldi. Hemen bıçakla saldırdı ben kendimi korumaya çalıştım. Ama bıçakla yüzümü kesmeye başladı. Ben elimle yüzümü kapatınca elimi kesti. Boynumu, kulağımı, burnumu her yerimi kesti bana 80 dikiş atıldı. Ölümden son anda kurtuldum. Bu şahıs bana daha önce de saldırdı. Bana kafayı takmış. Ben onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum."



'MÜEBBET VERSİNLER, DIŞARI ÇIKMASIN'



Platonik aşığı Necdet Erdoğan Artural'ın kendisine daha önce 2 kez daha saldırdığını aktaran Serap Sağlam, artık sokakta yürürken korktuğunu dile getirdi. Saldırı sırasında kaşe montuyla yüzünü koruduğunu anlatan Serap Sağlam, "Olayı anlatırken bile elim ayağım boşalıyor. Psikolojim çok bozuk. Yakalandı zanlı ama Başbakanıma ve Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kadına şiddet gösterenlere müebbet versinler, dışarı çıkmasın. Psikolojim hiç iyi değil. İnsanlara güvenimi yitirdim" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kadının olay günü çekilmiş görüntüsü



Vücudundaki dikişlerden görüntü



Kadın ile röp.



Detay görüntüler



Haber-Kamera: Nuri PİR/ ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



7)BIÇAKLA TEHDİT EDİP TAKSİYİ GASP ETTİ



ADAPAZARI'nda, ticari taksi sürücüsünü bıçakla tehdit ederek, cep telefonunu gasp eden kişi, sürücüyü araçtan indirerek aracı çaldı. Taksi terk edilmiş halde bulunurken, hırsızlıktan 24 kaydı bulunan S.K. saklandığı evinde yakalandı.



Olay, dün sabah saatlerinde, Adapazarı'nda meydana geldi. Ticari taksiyi durduran S.K. bıçak zoruyla taksi sürücüsünü tehdit ederek, araçtan indirdi. Ticari taksiyi gasp eden sürücü, kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olaydan kısa süre sonra ticari taksiyi Erenler ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde terk edilmiş halde buldu. Taksi üzerindeki yapılan incelemeler ve güvenlik kameraları çalışması sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Hırsızlıktan 24 adet kaydı bulunan S.K. Erenler ilçesinde saklandığı evde yakalandı. S.K.'nın evinde yapılan aramalarda olayda gasp edilen cep telefonu ile ticari taksiye ait ruhsat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Şüphelinin adliye sevk edilmesi



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================================



8)SURİYELİ GENÇ, YANARAK ÖLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI







ADANA'da elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenip bayılan ve vücudunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Fuvaz Haşim (19), komşuları tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.



Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13093 Sokak'taki iki katlı müstakil evin alt katında çıktı. Sokağı saran dumanı fark eden mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında Suriyeli bir ailenin kaldığı evin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada odada bir gencin baygın bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, evin kapısını kırıp, içeri girdi. Evlerinden çektikleri hortumlarla alevlere müdahale eden vatandaşlar, isminin Fuvaz Haşim olduğu öğrenilen Suriyeli genci de ölmekten kurtardı. Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Haşim, olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.



İtfaiye erleri tarafından tamamen söndürülen ve evin bir odasında hasara yol açan yangının, ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı saptandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yangının çıktığı evin sokağı



Sokaktaki ambulanstan görüntü



Ambulanstaki yaralı Suriyeli gençten görüntü



Vücudunda yanıklar oluşan genci, sağlık görevlisinin elindeki kağıdığı yelleyerek serinletmeye çalışması



İtfaiye aracından görüntü



Evin dış görüntüsü



Evin yanan odasından görüntü



Olay yerindeki polisten görüntü



Yangına müdahale eden vatandaşlardan biri ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



9)TERS YÖNDE İLERLEYEN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU



ANKARA'nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki otomobilin, alt geçitte başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Cinnah Caddesi'nde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki 06 KFK 35 plakalı otomobil, Kuğulu Alt Geçidi'nde Özcan H. idaresindeki 61 EF 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Özcan H. yaralanırken, iki araçta da hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Özcan H., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanstan inerek kendi imkanlarıyla hastaneye gideceğini söyledi. Kaza nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi Çankaya istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Polis ekipleri de bu sırada, başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Araç sürücülerinin ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polislerden görüntü



Sağlık ekiplerinden görüntü



Kazaya karışan araçlardan görüntü



Kaza yerinden görüntü



Genel detay







Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



10)HAYATINI TEHLİKEYE ATIP KAMYONETTE SEYAHAT ETTİ



MALATYA'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, korku dolu anlara neden oldu. Çevredekiler yolculuğu cep telefonları ile görüntüledi.



Dün öğle saatlerinde, Yeşiltepe Mahallesi yönünde giden kamyonetin arkasına tutunan bir kişinin yaşamını tehlikeye atarak seyahat etmesi korku dolu anlar yaşattı. Kamyonetin arkasında ilerleyen otomobildekiler ise tehlikeli yolculuğu cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden adam kimseye aldırış etmeden tutunduğu kamyonetin kasasında yolculuğuna kilometrelerce devam etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kamyonetteki kişi



Arkasını dönmesi



Kişinin tehlikeli yolculuğu



Arkasına dönüp bakması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



11)SÖYLENTİYİ DUYAN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE KOŞUYOR



ADIYAMAN'da, yılbaşından önce kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi üzerine kent sakinleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti. Müdürlüğün önünde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer söylentinin asılsız olduğu açıklamasında bulundu.



Kentte yılbaşından sonra kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ücretlerinin zamlanacağı, ayrıca kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Günde 200 kişinin müracaat ettiği Müdürlüğe söylentinin ardından yaklaşık 500 kişi başvurmaya başladı.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şen vatandaşların söylentileri kulak asmamasını isteyerek şunları söyledi:



"Biz günlük 250-300 arasında kimlik kartı veriyorduk. Geçen sene Aralık ayı ve bu yıl Aralık ayında yoğunluk yaşıyoruz. En fazla verdiğimiz cüzdan sayısı geçen sene il genelinde aylık 17 bin civarındaydı. Normal olarak verdiğimiz aylarda 14 bin, 15 bin oluyor. Ama Aralık ayında bir dedikodu yayılıyor, 'Yılbaşından önce cüzdanını değiştirmeyen cezalı duruma düşüyor' diye. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bazıları demiş ki 'Yılbaşından sonra cüzdan 60 lira olacak'. Öyle bir şey de yok. Cüzdanın şu anda ücreti 18,5 lira. Normalde 250, 300 civarında cüzdan verirken bu ay günlük 300 ile 500 arasında başvuran var. Vatandaşlarımız bu asılsız dedikoduları umursamasınlar. Böyle bir şey yok" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü



Vatandaşların beklemesi



Sırada bekleyenlerin işlemleri yapılması



Para yatırmak isteyenler



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şen ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



12)KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN 'PAKİZE'Yİ BEKÇİLER KURTARDI







BURSA'da mahallelerde devriye görevini yürüten bekçilerin yanından ayrılmayan ve 'Pakize' adı verilen sokak köpeği, rögar kapağı çalınan 2 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. bekçilerden biri çukura inerek Pakize'yi kurtardı.



Olay merkez Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçilerin mahalle aralarında drevriye görevini sürdürürken yanlarından ayrılmayan Pakize isimli sokak köpeği, rögar kapağı çalınan 2 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren bekçilerden Osman Günhan, bir müddet sonra çevrede bulunan bir kahvehaneden seyyar merdiven alarak kanalizasyona inerek 'Pakize'yi çıkardı. Düştüğü yerden çıkan sevimli köpek kendini kurtaran Günhan'ın yanına giderek adeta teşekkür etti.



'Pakize'yi kurtaran bekçi ekipleri, tedbir amacıyla kanalizasyon çukurunun üzerine tahtalar koyarak kapattı. 'Pakize' daha sonra kurtarıcılarıyla birlikte devriyesine devam etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Köpeği kurtarma anı cep telefonu



-Kurtarılan köpeğin bekçilerle oynaması



-Köpeğin bekçilerle devriye atması



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Müjdat Gezen'i Avukatı Mevcutlu Götürülmeye Tepki Gösterdi: Usule Aykırı

Son Dakika! Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantının Saati Belli OIdu

AK Partili Belediye Başkanı Musa Orhan İYİ Parti'ye Geçti

İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı