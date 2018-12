Dha Yurt Bülteni - 1

1)MENBİÇ'İN BATI KIRSALINDA SICAK GELİŞME TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye'nin Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor.

1)MENBİÇ'İN BATI KIRSALINDA SICAK GELİŞME







TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye'nin Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor. ABD askerlerinin ülkeden çekilme kararının ardından Özgür Suriye Ordusu unsurları olası tehdit ve saldırılara karşı Menbiç'in özellikle güney ve kuzeyindeki cephe hatlarını güçlendirirken, kentin batı kırsalındaki Arimah beldesi terör örgütü PKK/PYD tarafından rejim güçlerine bırakıldı.



Terör örgütü PKK/PYD denetiminde olan ve Türk ve ABD askerlerinin devriye görevi yaptığı Menbiç, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak yeni harekat öncesi Fırat'ın batı yakasında olmasına rağmen stratejik önemi nedeniyle gözlerin çevrildiği adres oldu. TSK'nın olası operasyonu öncesi ABD'nin de askerlerini Suriye'den çekeceğini duyurmasının ardından iyice çıkmaza giren terör örgütü PKK/PYD, bu kez rejim güçleri ile anlaşma yoluna gitti.



Zeytin Dalı Harekatı öncesi de elindeki bölgeleri TSK'nın almaması için rejim güçlerine bırakmak için girişimleri olan terör örgütü, Özgür Suriye Ordusu'nun güney ve kuzey cephelerine takviye yaparak pozisyonlarını güçlendirdiği Menbiç'in batısındaki Arimah beldesinin kontrolünü rejime devretti.



Beldenin kontrolünün rejime bırakıldığının duyulmasının ardından Menbiç'teki cephe hatlarında bulunan ÖSO unsurları olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti.



Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan üslerde konuşlu TSK birlikleri de bu gelişmenin ardından bölgedeki hareketliliği yakından takip etmeye başladı.



Öte yandan terör örgütü PKK/PYD'nin, Menbiç ve Fırat'ın doğusunda TSK ve ÖSO'nun operasyonuyla elindeki bölgeleri kaybetmemek için kontrolü rejime devretmek amacıyla Esad yönetimi ile temas halinde olduğu bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



(Cep telefonu görüntüleri)



-Çekilme görüntüleri



-Genel ve detaylar



Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



2)KİLİS'TEN MÜNBİÇ BÖLGESİNE TANK SEVKİYATI







KİLİS'ten Suriye'nin Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı.



Dün akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen tankların Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların devam ettiği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Askeri konvoyun geçişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



3)KIRŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 20 YARALI







TUNCELİ'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Tunceli'den Ankara'ya giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Akpınar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.



Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırşehir ve Akpınar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



VALİ AKIN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI



Kazanın ardından Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



(sosyal medya görüntüsü)



-Yaralının ambulansa taşınması



+++



-Kaza yeri



-Ambulansın hastaneye gelmesi ve yaralının indirilmesi



-Genel ve detaylar



Haber: KIRŞEHİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================================



4)ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 20 YARALI (1)



ANKARA-Şereflikoçhisar karayolunda bir yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı.



Kaza, sabaha doğru Ankara-Şereflikoçhisar karayolunun 118'inci kilometresinde meydana geldi. Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü kar yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım jandarma tarafından kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Otobüsten görüntü



-Jandarma ekiplerinden görüntü



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



5)AKÇAKALE'DE KAZA: 1 ÖLÜ, 11 YARALI



ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Akçakale-Şanlıurfa yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 35 FM 120 plakalı otomobil önünde giden ve yine sürücüsü bilinmeyen 06 BK 6150 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerdekilerden İ.T. yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 11 kişi ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yapan araçları



Polislerin olay yerindeki incelemeleri



Genel detay ve görüntüler



Haber-Kamera: Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================================



6)ADANA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



ADANA'da Abdil Ç., evinin bahçesinde kavga ettiği 3 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., hayatını kaybederken, Soner D. ve Bilal K. ise yaralandı.



Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan K., Soner D. ve Bilal K. akşam saatlerinde Abdil Ç.'nin evine gitti. Evinin bahçesinde 3 kişi ile tartışan Abdil Ç., daha sonra belindeki tabancasını çıkartıp, ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., Bilal K. ve Soner D. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Erhan K. evden çıktıktan sonra kanlar içinde yere yığıldı, Bilal K. ve Soner D. ise kendi imkanlarıyla kentteki çeşitli hastanelere gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erhan K.'nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erhan K.'nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Üzeri örtülü cesetten görüntü



Olay yerindeki polislerden görüntü



Polislerin olay yerinde inceleme yapması



Yerdeki boş kovandan görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



7)CİP İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI







KONYA'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.



Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Fehmi Sıkar idaresindeki 31 FS 406 plakalı cip, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 BG 690 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Ünal ve Hasan Atal ile cipte yolcu olarak bulunan Sami Akbulut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail Ünal, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü Fehmi Sıkar ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kazaya karışan araçlardan detaylar



Olay yerinden detaylar



Haber-Kamera: Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR(Konya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================================



8)KASTAMONU'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI







KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Taşköprü ilçesinden Kastamonu'na giden Murat Türkmen yönetimindeki 37 LH 868 plakalı otomobil, Tekev mevkiine geldiğinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Satiye Türkmen ve Abdullah Türkmen araçtan fırlayarak yola savruldu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Satiye Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Murat Türkmen ve Abdullah Türkmen'in tedavilerinin devam ettiği, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinden ve jandarma çalışmasından görüntü



Kazaya karışan aracın görüntüsü



Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/ TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================================



9)TREN, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



NİĞDE'de yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Özel İdare kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Mehmet Uğur (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre tren geçişi sırasında kapalı olan bariyerin köşesindeki açıklıktan geçmeye çalıştı. Rayların üzerinde hafif ticari araca çarpan tren, aracı yaklaşık 250 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta yolcu konumunda bulunan Ahmet Yüksel'in (40) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Uğur ise ambulansla hasteneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Raylardaki otomobil, polisin yaptığı incelemenin ardından kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Trenden görüntü



-Hurdaya dönen araçtan görüntü



-Polis ekiplerinden görüntü



-Aracı treni altından çıkarırken görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================================



10)ÜNİVERSİTELİ ASLIHAN'IN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA



ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) yaşamını yitirdiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Olay, 14 Kasım Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. C.D.'nin (23) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kocapınar'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aslıhan Kocapınar'ın kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kocapınar'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları alındı. Kocapınar'ın karaciğeri, İzmir'de nakil bekleyen 28 yaşındaki erkek hastaya, böbrekleri ve korneaları ise AÜ Hastanesi'ndeki hastalara nakledildi. Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ise AÜ Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Kocapınar'a çarpan sürücü C.D. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Aslıhan Kocapınar'ın yaşamını yitirdiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aslıhan ve arkadaşlarının duba sıralı olan yolun ortasına geldiği, geçiş esnasında otomobilin çarptığı ve genç kızın havaya fırladığı görüldü. Aslıhan Kocapınar'ın yardımına arkadaşlarının koştuğu da görüntülerde yer alıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kaza anı



-Sonrasında yaşananlar



Haber-Kamera: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================================



11)EVİNDEN ALIP ORMANDA ÖLDÜRDÜLER







SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde iddiaya göre 2 kişi, husumetli oldukları Ali Çeviker'i (66) ormana götürüp darp ettikten sonra kaçtı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, Çeviker ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, önceki gün gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kırantepe mevkiindeki ormanlık alanda yaşandı. Ali Çeviker aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında husumet bulunan 2 kişi tarafından evinden alındı. Araçla ormanlık alana götürülen Ali Çeviker, yerleşim alanına uzak olan bölgede 2 kişiyle tartışmaya başladı. M.E. (41) ve M.P. (36), iddiaya göre Ali Çeviker'i darp etmeye başladı. Dakikalarca dövülen Ali Çeviker kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çeviker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.E. ve M.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Şüphelilerin adliyeye sevki



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ SERDİVAN(Sakarya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================================



12)SAZLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU



ADANA'da bir dere yatağında bulunan sazlıkta, yaklaşık iki haftalık çürümüş erkek cesedi bulundu.



Olay, dün gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Narenciye bahçesinde çalışan Suriye uyruklu bir tarım işçisi, sazlık içinde erkek cesedi görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yardımıyla sazlık içindeki cesedi çıkarttı. Üzerinde entari bulunan ve yüzü yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanan ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaklaşık iki hafta önce öldüğü tahmin edilen cesedin, Suriye uyruklu bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor. Cesedin kimliği ve ölün nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerindeki polislerden görüntü



Olay yeri inceleme polisinin sazlıkta inceleme yapması



İtfaiye erlerinin cesedi çıkartmak için çalışma yapması



Cesedin, bulunduğu yerden çıkartılması



Polisin, cesedi incelemesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



13)BABASINI DÖVÜP, BIÇAKLADI







BARTIN'da, aldığı sobayı eve getiren Ertuğrul T. (33) ile babası Turan T. (59) arasında, iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili kavga çıktı. Ertuğrul T. babasını dövüp bıçakladı. Yaralanan baba tedaviye alınırken, Ertuğrul T. gözaltına alındı.



Olay, dün akşam saatlerinde Bartın Aladağ Mahallesi 11. Cadde de meydana geldi. Ertuğrul T. aldığı sobayı eve getirdi. Babası Turan T. ile Ertuğrul T. arasında iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Ertuğrul T. önce babasını darp etti ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 3 kez Turan T.'nin göğüsüne sapladı. Baba, kanlar içirde yerde kalırken, olayı gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan T.'nin başında darp izleri, göğsünde ve kolunda bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Turan T. tedaviye alınırken, Ertuğrul T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Evden görüntü



-Polis ekiplerinden görüntü



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



14)KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN YAŞLI ADAM BACAĞINDAN VURULDU







SAMSUN'da maddi hasarlı kazaya karışan genç, önce diğer araç sürücüsünü ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Selahattin Ç.'yi (65) tabanca ile vurarak yaraladı.



Olay, İlkadım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Olgunlaşma Kavşağı'nda meydana gelen maddi hasarlı kazaya karışan Samet S. (22) ve Hüseyin Ş. (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneden çıkan Selahattin Ç., "Yapmayın gençler, ayıptır" diyerek iki araç sürücüsünü ayırmak istedi.



Yaşanan arbede sırasında Samet S., belinden çıkardığı tabanca ile önce Hüseyin Ş.'ye ateş açtı, ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Selahattin Ç.'yi vurdu. Olay yerinden kaçan Samet S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağ bacağından yaralanan Hüseyin Ş., olay yerinde bir otomobile bindirilerek Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Selahattin Ç. ise ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi atına alındı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtidi. Sağlık raporu alınan Samet S. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yaralı Selahattin Ç.'den detay



Yaralı Hüseyin Ş.'den detay



Olay yerinden detay



Şüpheli Samet S.'den detay



Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



15)KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Selçuk A.'nın 1.79 promil promil alkollü olduğu tespit edildi.



Kaza, dün gece saatlerinde Kışla kavşağında meydana geldi. Gülüç beldesi istikametinden Ereğli'ye giden ve kırımızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Selçuk A.(24) yönetimindeki 67 UF 315 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Bülent İncekara'nın(44) kullandığı 67 LM 757 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bülent İncekara ve eşi Melek İncekara (40) ile diğer araçta bulunan Muhammet Emre Vural (24) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü Selçuk A.'nın 1.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen araçlar kaza yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kaza yeri



-Yaralılara ambulansta yapılan müdahale



-Hurdaya dönen araçlar



-Selçuk A.'nın kullandığı araçtaki içki şişeleri



-Olay yerine gelen yaralı yakınlarını vatandaşların sakinleştirmeye çalışması



-Araçların kaldırılması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================



16)SOBAYA ATILAN TİNERİN PARLAMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI







ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde gecekonduda, sobanın tutuşması için dökülen tinerin parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.



Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. C.K. ve B.Ş., ısınmak için Barıştepe Mahallesi 779 Sokak'ta bulunan tkimsenin oturmadığı gecekonduya girdi. İkili öncelikle sobayı odun atarak yaktı. Daha sonra ateşin çoğalmasını isteyen C.K. ve B.Ş., iddiaya göre sobaya tiner döktü. Dökülen tinerin bir anda parlamasıyla sobanın başında duran C.K. ile B.Ş. alevlerin içinde kaldı. Hızla kendilerini dışarı atan ikili, çevredekilerden yardım istedi.



Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ufak çaplı yangının meydana geldiği gecekonduya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yüzleri ve elleri yanan C.K. ile B.Ş.'yi, yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yaralıların ambulansla götürülmesi



Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü



Olayın meydana geldiği gecekondunun içinden görüntü



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



17)MOSFED BAŞKANI GÜLEÇ: MOBİLYADA KDV İNDİRİMİ 2019'DA DA SÜRSÜN







MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektöründe 2019 yılında da KDV indiriminin devam etmesini istedi.



MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilyadaki KDV oranının düşürülmesinin piyasayı hareketlendirdiğini belirterek, "1 Kasım ile 31 Aralık arasında mobilyada KDV oranı yüzde 18'den 8'e düşmüştü. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. KDV indirimiyle piyasalar hareketlendi. Bu 2 ayda yüzde 30 oranında satışlarımız arttı. Son haftanın daha hareketli olacağını düşünüyoruz. Bu süreçte yüzde 10 oranında mobilya ürünlerinde indirim kampanyası düzenlemiştik. İndirimlerle beraber bir söz vardır; mobilyamız sudan ucuz. Vatandaşlarımızı mobilya almaya davet ediyoruzö dedi.



Güleç, KDV indirimini uygulanırsa dünya pazarında söz edileceklerini belirterek "Gördük ki; mobilyada KDV yüzde 8'e indiğinde sektör büyüyor, gelişiyor. Ağaç ve orman ürünlerinde yani mobilyanın ham maddesinde KDV indirimi de olursa, KDV indirimi 2019 yılında da devam ederse, 100 binden fazla istihdam sağlayacağız. Böylelikle dünya pazarında mobilyamız kendinden söz ettirecektirö İfadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Genel görüntü



-Mosfed başkanı açıklama



-Detaylar



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================================



18)MEME KANSERİ AMELİYATI OLAN FULDEN URAS: MOTİVASYONUM ÇOK YÜKSEK VE KENDİMİ AŞIRI İYİ HİSSEDİYORUM







YALOVA'da ortağı olduğu 'Fulden Uras By Somay' isimli dermo estetik ve güzellik merkezinin müşterileri ve personeli için verdiği yılbaşı eğlencesinde görüntülenen, 10 senede 11 ameliyat geçiren ve meme kanseri nedeniyle 3 Eylül 2018'de tekrar ameliyat olan Fulden Uras, "Şu an çok iyiyim. Ben hiç hasta modunda olmadım zaten. Ne ameliyata giderken ne de hastaneden sonra. Motivasyonum çok yüksek ve kendimi aşırı iyi hissediyorum" dedi.



Yalova'da bir eğlence merkezinde düzenlenen kutlamaya Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşi Dilek Salman, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner ile işletmenin ortağı olan sanatçı Fulden Uras da katıldı. Sanatçı bir yıl önce ortağı olduğu işyerinde kısa sürede yüzlerce kişiye hizmet verildiğini belirterek, "Yaklaşık 1 senedir Yalova'da bayları bayanları güzelleştiriyoruz. Gerçekten çok keyifli. Sürekli araştırma içerisindeyiz. Dünyadaki yenilikleri takip ediyoruz. Çok iddialı gelebilir ama Yalova'nın en iyisiyiz. Sanatçılıktan sonra da yaptığım iş aslında işimle de alakalı olduğu için, her zaman kameralar önünde olduğumuz için kendimize iyi davranmak zorundayız. Birazcık baylara ve bayanlara ulaşabildiysek, kaldı ki tablo onu gösteriyor. Gerçekten çok mutluyum. Yakın illerden çok ciddi teklifler var ama düşünme aşamasındayız. Dört ortaklı bir işletmeyiz. Birinden birinin o işin başında durması gerekiyor. Güvenemediğimiz hiç kimseye biz bu markamızı emanet edemeyizö dedi.



"MOTİVASYONUM ÇOK YÜKSEK"



3 Eylül'de meme kanseri nedeniyle ameliyat olan Uras, motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Uras, "Şu an çok iyiyim. Ben hiç hasta modunda olmadım zaten. Ne ameliyata giderken ne de hastaneden sonra. Pijama giydiğimi bile hatırlamıyorum. Motivasyonum çok yüksek ve kendimi aşırı iyi hissediyorum. Hayatımın en iyi dönemi diyebilirim. Ben 12 senedir uğraşıyorum bununla ve maalesef biz anlaşamıyoruz. ve sonunda ayrılmaya karar verdik gibi bir açıklama yapmıştım. Gerçekten öyle. Bir şey yürümüyorsa kökten halledeceksin. Doktorlarım da sağ olsunlar öyle yaptılar ve kökten hallettilerö diye konuştu.



"HAYATININ YÜZDE 90'I KELEBEK ÇOCUKLARA"



Kelebek Hastalığı olarak bilinen cilt hastalığı 'Epidermolozis bülloza' ile mücadele eden çocuklar için kurulan Hayaller Gerçek Olsa Derneği'nin de başkanı olan Fulden Uras, hayatının yüzde 90'ını bu çocuklara adadığını söyledi. Uras, "Hayatımızın çok büyük kısmını kelebek çocuklar kaplıyor. Yüzde 90 kelebek çocuklarsa yüzde 10 benim hayatım. Merhem bekleyen sargı bekleyen çocuklar var. O anlamda hayatımdan ödün veriyorum. 500'ü aşkın çocuğumuz var. Eğer bir nebze olsun yaralarına merhem olabiliyorsam, birazcık hakkım varsa hepsi helali hoş olsunö dedi.



Öte yandan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da bir konuşma yaparak işletmeciler Fulden Uras ve Somay Buluç'u Yalova'ya böylesi bir yatırım kazandırmalarından dolayı kutladı. Gecede ise özel çekilişler yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı. Gecede Fulden Uras ile 'O Ses Türkiye Yarışması'ndan tanınan genç ve yetenekli sanatçılar Berkay ile Anıl Can da sahne aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Eğlence mekanından detaylar



-Fulden Uras'tan detay görüntüler



-Fulden Uras ile röp.



Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, Sette Kaza Geçirdi!

Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti

Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi

Hülya Avşar'dan Girişimcilere Altın Tavsiyeler