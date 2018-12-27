Dha Yurt Bülteni -1

1)KÖPEKLERE İŞKENCEDEN YAKALANDI, CİNAYET ZANLISI ÇIKTIBATMAN'da, iki sokak köpeğine kemerle şiddet uygulayan 2 kişi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek gözaltına alındı.

1)KÖPEKLERE İŞKENCEDEN YAKALANDI, CİNAYET ZANLISI ÇIKTI



BATMAN'da, iki sokak köpeğine kemerle şiddet uygulayan 2 kişi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerden S.D., 2 yıl önce arkadaşı Hüseyin Oskan'ı öldürdüğünü itiraf etti ve mahkemece tutuklandı.



Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde vatandaşlar, 16 Aralık'ta, kimliği belirsiz 2 kişinin sokaktaki 2 köpeğe kemerle şiddet uygulamasını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüler üzerine polis, kimlikleri belirsiz 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, köpeklere şiddetin uygulandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden köpeklere kemerle şiddet uygulayanların S.D. ve F.Y. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, adreslerini belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden S.D.'nin, 17 Aralık 2016'da Gökalp Mahallesi'nde bir minibüste silahla öldürülen Hüseyin Oskan'ın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgisi bulunabileceği şüphesiyle çapraz sorguya alınan S.D., tartıştığı arkadaşı Hüseyin Oskan'ı silahla öldürdüğünü ve olayda kullandığı silahı ise sulama kanalına attığını itiraf etti. Cinayetin sürekli rüyasına girdiğini anlattığı belirtilen S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından F.Y. ile birlikte adliyeye sevk edildi. F.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.D. ise tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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*ARŞİV



2 kişinin köpekleri kemerle dövmesi



Köpeğin caddede sürüklenmesi



Köpeğe saldıranların ellerinde kemerle dolaşmaları



Başka bir köpeğin caddeye gelişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: BATMAN-DHA



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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2)ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GAZ ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ



ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Kurtköy'de, özel maden ocağında çalışan Satılmış Gücük, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sıralarında Kurtköy'de bulunan özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerden Satılmış Gücük, zehirli gazdan etkilenince, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılıp, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satılmış Gücük, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre metan gazından zehirlendiği tespit edilen Satılmış Gücük'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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*ARŞİV



Maden ocağı girişi



Acil Servis önü detayları



Ölen Satılmış Gücük'ün fotoğrafı



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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3)TIR PARKINDA ŞÖFÖRÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ



İZMİR'in Bornova ilçesinde, TIR şoförü olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Şehmus Omay, aracının içerisinde ölü bulundu.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6108/1 sokaktaki TIR parkında meydana geldi. önceki akşam saatlerinde Mardin'den İzmir'e 61 K 10148 plakalı TIR'ı ile yük getiren Şehmus Omay, yükünü teslim ettikten sonra aracını park etti. Dün akşam saatlerinde Omay'ın, İzmir'de yaşayan yakınları, defalarca aradı fakat Omay telefonunu açmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen yakınları, Omay'ın aracını park ettiği yere gitti. Aracın içerisine bakan yakınları, Şehmus Omay'ı hareketsiz bir şekilde yattığını görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.



Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Omay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Omay'ın şüpheli ölümü nedeniyle polis ekipleri inceleme başlattı. Şehmus Omay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı, yapılan otopsinin ardından ise memleketi Mardin'e gönderileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra Omay'ın kesin ölüm nedeni belirlenecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Ambulanstan görüntü



-TIR'dan görüntü



-Olay yerinden görüntü



-Genel ve Detay görüntüler



Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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4)GALERİCİ, ARIZALANAN OTOMOBİLİNİN İÇİNDE İNTİHAR ETTİ







BURSA'da, galerici Mert İ. (27) sokak ortasında arızalanan otomobilinin içinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.



Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 7'nci Çilek Sokak'ta meydana geldi. Galerici Mert İ., iddiaya göre, 16 GV 286 plakalı otomobilinin arızalanması üzerine yolda kaldı. Mert İ., çevredekilerin yardımıyla otomobilini yaklaşık 20 metre iterek ileri götürdü, ardından sokak ortasında duran aracın sürücü koltuğuna oturdu. Burada bir süre bekleyen Mert İ., kendisine yardım edenlerin uzaklaşmasıyla göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyarak koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mert İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Silah sesi üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri polis ekiplerinin çalışmalarını izledi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.



KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ



Otomobilin içinde intihar eden Mert İlhan'ın (27), Susurluk hükümlüsü ve yer altı dünyasının tanınan isimlerinden olan Yaşar Öz'ün Bursa'daki işlerinin takibini yapan Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan emekli polis şefi Yusuf İlhan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Acılı baba Yusuf İlhan, olay yerine gelerek oğlunun cansız bedenini gördükten sonra ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden görüntüler



-Ambulans ekibinden görüntüler



-Meraklı vatandaşlardan görüntü



-İntihar eden Mert İlhan fotoğraf



Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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5)YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA, PALETLİ KURTARMA ARACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



TOKAT'ta kar yağışı nedeni ile yolu kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener'i (25), İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdı.



Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Acıpınar Köyü'nde, soğuk algınlığı nedeniyle ateşi yükselen Aysun Yener"n yakınları, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yolu kar nedeniyle kapanan köye gidemeyince, AFAD ve UMKE'den yardım istedi. AFAD ve UMKE ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler, hastayı Tokat- Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti.



Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Aysun Yener tedaviye alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Ekiplerin çalışması



-Köye gitmeleri



-Hastanın paletli araç ile taşınması



Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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6)PAZARCIK'TA, 1 HAFTALIK BEBEĞİ CAMİ AVLUSUNA BIRAKTILAR







KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 1 haftalık kız bebeği cami avlusuna terk edildi.



Pazarcık'a bağlı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki caminin imamı, avluda battaniyeye sarılı halde kız bebeği buldu. İmamın ihbarı üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekibi tarafından ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir haftalık olduğu belirlenen bebek Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Servisi'ne sevk edilerek burada tedaviye alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polisin, bebeğin anne ve babasını bulmak için soruşturma başlattığı bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Çamlıtepe Cami



Hastane binası



Hastane tabelası



Haber-Kamera: Mustafa KILIÇLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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7)LİSELİ FUTBOLCULAR SAHADA TEKME-TOKAT KAVGA ETTİ, ÖĞRETMENLER ARADA KALDI



ADAPAZARI'nda futsal maçında tartışan iki lisenin takım oyuncuları sahanın ortasında tekme- tokat kavga etti.



Olay dün öğle saatlerinde, Adapazarı Yenikent Spor Salonu'nda meydana geldi. Liselerarası Futsal İl Birinciliği ikinci tur üsabakasında Sapanca Anadolu Lisesi ve Özel Ada Mektep Lisesi karşı karşıya geldi.



Müsabakanın bitiş düdüğü çaldığı sırada iki takımın oyuncuları arasında sözlü tartışma çıktı. Sahada tansiyon yükselince, iki takımdan bazı oyuncular birbirlerine girişti. Araya giren takım arkadaşları da kendilerini tekme ve yumrukların içinde buldu. Oyuncular sahanın ortasında tekme-tokat birbirlerine girişti. Yaşanan arbedeyi ayırmak isteyen bazı öğretmenler, tekme ve yumrukların hedefi oldu. Birkaç dakika süren arbede, tribünden gelen diğer öğretmenlerin müdahalesiyle son buldu. Oyuncular güçlükle ayrılırken kavga anı cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Maç sonunda hakem, kavgaya karışan öğrencilerin isimlerini tespit ederek rapor tuttu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kavga anı



HABER: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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8)ANTALYA'DA 569 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ



ANTALYA'da, yapılan operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan ve sahte olduğu değerlendirilen 569 şişe içki ele geçirildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, 569 şişe farklı markalarda sahte içki, bin 903 adet farklı markalara ait boş içki şişesi, bin 542 adet sahte bandrol, bin 171 adet şişe kapağı, sahte marka etiketi, gıda boyası, aroma ve anason ele geçirildi. İncelemede, ele geçirilen içkilerin üzerindeki bandrol, etiket ve kapakların da sahte olduğu tespit edildi.



Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmayan, insan sağlığına zararlı şekilde imal edildiği kaydedilen ve sahte olduğu değerlendirilen şişelerce içkiyle ilgili olarak 4 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili T.B ve A.Ç. ise gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Polis kamerası)



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Ele geçirilen içki şişeleri



Bandroller



Polis inceleme yaparken



Haber: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, -



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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9)BURSA'DA YILBAŞI ÖNCESİ 300 POLİSLE 'HUZUR' UYGULAMASI







BURSA'da, yılbaşına günler kala 300 polisle 'huzur' operasyonu düzenlendi. Şehrin önemli noktalarında uygulama yapan ekipler, alkol satışı yapılan tekel bayiler ile alkollü mekanları denetledi. Denetlemeler sırasında bir de kumar makinesi ele geçirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere uygulamaya 300 polis katıldı. İnegöl'deki pek çok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, şüpheli gördüğü kişilerin GBT sorgulamasının yanı sıra araçlarda arama yaparak, umuma açık alkol işletmeleri de didik didik aradı. Denetlemeler sırasında bir tekel bayiinde ise kumar makinesi ele geçirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Güvenlik güçlerinin caddede yürümesi



-Eğlence mekanına girilmesi



-Detaylar



Süre: 1.31 Boyut 170 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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10)İNEGÖL'DE YOL ÇÖKTÜ







BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bilinmeyen nedenden dolayı yolda göçük oluştu. Seyir halindeki araçlara tehlike oluşturan çukura ekipler, şerit çekerek önlem aldı.



Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde yolda bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük oldu. Seyir halindeki araçlara tehlike oluşturan çukuru fark eden bir sürücü durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, caddenin ortasında yaşanan çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekti. Yaklaşık 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çöken yolun yapımı için Belediye Zabıta ekiplerine haber verildi. İnceleme yapan ekipler, belediye şantiye ekiplerini çağırarak çöken yolu kapattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Ekiplerin incelemesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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11)SİVAS VALİSİ, ÖĞRENCİLERLE KAR TOPU OYNADI (Ekiyle)



** Eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı







SİVAS Valisi Salih Ayhan, ziyaret için gittiği Zara ilçesinde yatılı bölge okulunda kalan öğrencilerle kar topu oynadı. Sivas'ta bu sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı.



Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeni ile dün eğitime ara verildi. Kararı önceki gün Twitter hesabından duyuran ve öğrencilerden büyük destek mesajları alan Vali Salih Ayhan, öğlen saatlerinde Zara ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Vali Ayhan, ziyaret kapsamında ilçede bulunan Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlköğretim Bölge okuluna da uğradı. Vali Ayhan, burada civar köylerden gelen ve yatılı olarak kalan öğrencilerle bir araya geldi. Ayhan, "Sizler bizim yarınlarımızsınız. Okuyun ve kendinizi geliştirin. Hepimizin gözündeki o ışığı görüyorum" dedi.



Ayhan, okul bahçesinde dünü izinli geçiren çocuklarla kar topu oynadı. Bu sırada yaşanan keyifli anlar objektiflere yansıdı.



OKULLAR BUGÜN DE TATİL



SİVAS Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeni yle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların bugün de da tatil edilmesini kararlaştırdı. Hamile ve engelli kamu personelleri de izinli sayılacak.



Sivas'ta bu sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı. Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Sivas Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların bugün da tatil edilmesine karar verdi.



Valilikten yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Valinin okulu ziyareti



-Öğrencilerle kartopu oynaması



Haber-Kamera: SİVAS



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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12)BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: ESKİŞEHİR'İN, AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNE İHTİYACI VAR



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.



Eskişehir'e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti tarafından Şehri Davet Salonu'nda düzenlenen 'Yerel seçim yolunda yerinde eğitim modeli' konulu toplantıya katıldı. Burada partililere hitaben konuşma yapan Demircan, toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi:



"Öncelikle Eskişehirlilerin enerjisini çok iyi gördüm. Bütün teşkilat bu seçime çok iyi fokuslanmış. Enerjileri çok yüksek ve bu işi almak istiyorlar. Eskişehir elbette güzel ama çok daha iyi olabilir, çok daha hak ettiği noktalara gelebilir. Üretimiyle, hizmetiyle, ticaretiyle bu şehirde yapılacak marka hizmet ve malların üretildiği bir dünya şehri olma sürecinde belediye başkan adayımızın çok tutarlı ve ciddi hazırlıkları olduğunu gördüm. ve çok mutlu oldum. Gerçekten İstanbul'a, Ankara'ya bu kadar yakın, üretim merkezlerine, ticaret merkezlerine, turizm merkezlerine yakın bu vilayetin hak ettiği sıçramaya yapmak için bütün teşkilat olarak enerjilerinin yüksek olduğunu görmek beni mutlu etti. İlk defa geldim Eskişehir'e. Eskişehirlilere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Eskişehir'in bir AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu şahsen burada hissetimi ifade etmek istiyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Demircan'ın konuşması



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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13)BOŞ ALANA SALINAN ATI, DONMAMASI İÇİN NAYLONA SARDILAR



BURSA'nın İznik ilçesinde otlaması için boş alana bırakılan atı, soğuktan etkilenmemesi için naylona sardılar.



Bursa'nın İznik İlçesine bağlı Selçuk mahallesinde boş alana otlaması için bırakılan atın naylona sarılmış hali görenleri şaşırttı. Dondurucu havalar nedeniyle atın soğuktan etkilenmemesi için yapıldığı öğrenilen uygulama, vatandaşların ilgisini çekti.



Atın, sahibi tarafından buraya bırakılmış olabileceğini belirten vatandaşlar, ortaya çıkan görüntünün ise hayli ilginç olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Attan görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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