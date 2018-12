Dha Yurt Bülteni - 1

1)TEKİRDAĞ'DAN SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYATTEKİRDAĞ'dan Suriye sınırındaki birlikler için sevk edilen askeri araçlar ile personelin taşındığı 33 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

TEKİRDAĞ'dan Suriye sınırındaki birlikler için sevk edilen askeri araçlar ile personelin taşındığı 33 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Tekirdağ'dan Gaziantep ve Diyarbakır'a sevk edilen, çoğu zırhlı askeri araçlar ile personelin taşındığı 33 vagonluk tren, öğle saatlerinde, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Garı'na ulaştı. Garda güvenlik önlemleri alınırken, tren, verilen molanın ardından hareket etti. Askeri araçların Gaziantep ve Diyarbakır'a götürüleceği daha sonra ise sınır bölgesinde konuşlandırılacağı belirtildi.



2)BAKAN SOYLU: ÇORUM VE MARAŞ OLAYLARI TAMAMEN TİYATROYDU



İçişleri Bakanı Süleymen Soylu Tunceli'deki temasları kapsamında, kanaat önderleriyle akşam yemeğinde buluştu. Yemek öncesi konuşma yapan Bakan Soylu, geçmiş yıllada Maraş ve Çorum olayları olarak bilenen olayları bir tiyatro olarak değerlendirerek, onlarca vatandışın şehit düştüğünü söyledi. Bakan Soylu, kaçakçılıktahn, kandan beslendiğini belirttiği PKK terör örgütünün kazandığı paraları, örgüt liderlerinin Avrupa'da lüks içinde harcadığını belirterek, şöyle konuştu: "İki kelimeyle insanları birbirine kırdırırsınız. Türkiye yıllarca bu işlerle uğraştı, bedel ödedi. Yaşı müsait olanlar hatırlar, Çorum ve Maraş olaylarını yaşadık. Onlarca vatandaşımızı şehit verdik. Tamamen tiyatroydu, tamamen kurgulanmış bir fitneydi. ve kırk yıldır da şu topraklarda PKK fitnesini yaşıyoruz. Ben lafımı esirgeyen bir adam değilim, açık açık söylüyorum, PKK'nın Kürt vatandaşlarımı bir çakıl taşı kadar düşündüğü ve dert ettiği yoktur. İdeolojisi falan yoktur. PKK'nın işi gücü derdi, uyuşturucu kaçırsın, oradan para kazansın; Suriye'den insan ticareti yapsın, oradan para kazansın, milletin kanından kazandıkları paraları örgüt liderleri Avrupa'da lüks yerlerde yesin."



'BEN BU TERÖRE FUZULİ İŞLER DİYORUM'



Bakan Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını vermesinin ardından terör örgütü PKK'nın paniklendiğini belirterek, "PKK için uçurumdan yuvarlanma başlamıştır. Buradan dönüş mümkün değildir. Artık Ortadoğu'da yeni bir irade filizlenmektedir, bu irade terörün bitmesi iradesidir ve inşallah hem içeride hem dışarıda bu kötülük yuvası, bu irin yuvası kısa zamanda kurutulacaktır. Terör bize çok zaman kaybettirdi, can kaybettirdi. Ben bu teröre fuzuli işler diyorum. Kimseye bir hayır getirmeyen, sadece kaybettiren, insanları üzen, çoluk çocuğu, anne babaları ağlatan, fuzuli işler. Bu fuzuli işlerle çok oyalandık. Türkiye bu fuzuli işlerden kurtulmak, bu yükü sırtından atmak zorundadır." dedi.



'KANDİL'E YOLLAMAYI BECERDİLER AMA ŞU TUNCELİ'YE, İKİ TANE TURİST GETİREMEDİLER'



Tunceli'de son yıllarda yaşanan gelişmelerin önemine değinen Bakan Soylu, "Şu güzelim şehirleri, binlerce yıldır şu topraklarda yaşamış insanları sırf kendi sefahatleri için kavga ettirdiler. Kendilerinden başka kimseye bir hayırları olmadı. Onlar güldüler, millet ağladı. Şu güzelim Pülümür yaylasını dünyaya açmak için, buralara zenginlik gelsin diye hiçbir şey yapmadılar. Batıdan terör için yardım almayı, Avrupa'nın ortasından gelen paraları Kandil'e yollamayı becerdiler ama şu Tunceli'ye, iki tane turist getiremediler. Tunceli'nin yaşadığı değişim, ortadadır. Tunceli, istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, kurulan fabrikalar ve yeni iş alanlarıyla 4'üncü sıraya yükselmiştir. Bizim AK Parti'nin bir huyu vardır, biz rakamlarla, gerçeklerle konuşmayı severiz. Tunceli Belediyesi devralınırken kamuya ve esnafa olan toplam borcu 29 milyon liraydı, hepsini ödedik. Munzur çayı çevresinde 80 bin metrekare yeşil alan ve park yapıldı, insanlar gondol sefası yapıyor" diye konuştu. Bakan Soylu, buradaki programın ardından kentten ayrıldı.



3)KAMYONUN ALTINDA KALAN PROFESÖRÜN FECİ ÖLÜMÜ



İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısının yapıldığı şantiye alanının girişinde geri geri manevra yapan hafriyat kamyonun altında kalan 64 yaşındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı feci şekilde can verdi.



Olay, bu akşam saatlerinde Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Metro kazısının yapıldığı şantiyeye geri geri manevra yapan Ö.Ö. (35) idaresindeki 35 NN 676 plakalı hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Büyükyazı feci şekilde can verdi. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı'nın cansız bedeni savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



4)YOLCU MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ, KARLI YOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 16 YARALI



MARDİN'in Ömerli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Mardin- Batman yolunun Ömerli ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi bilinmeyen 47 BA 660 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Safiye Özçelik ve Şeyhmus Çakar, yaşamını yitirirken, yolcu minibüsündeki 16 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin ve Ömerli ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Özçelik ve Çakar'ın cansız bedenleri ise morga götürüldü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



5)BURDUR'DA 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: BİRİ ŞEHİT BABASI 2 ÖLÜ, 8 YARALI



BURDUR'un Gölhisar ilçesi yakınlarında, 4 aracın karıştığı trafik kazasında şehit babası Hasan Savcı (71) ile Mehmet Eroğuz (22) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Gölhisar- Denizli yolunun Çamköy yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kazada 4 araç birbirine girdi. Otomobillerde bulunan Mehmet Eroğuz ile 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Turgut Savcı'nın babası Hasan Savcı yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi ile Denizli'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Gölhisar- Denizli yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



6)HATAY'DA ÇÖPTE ÇUVAL İÇİNDE KADIN CESEDİ BULUNDU



HATAY'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi çıktı.



Olay, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Çuvalın ağır olduğu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Şoka giren temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ve 60'lı yaşlarda olduğu düşünülen kadının, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu görüldü. Kadının cesedi Polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelenin ardından morga kaldırıldı. Talihsiz kadının ölüm nedeni ve kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.



Kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü ve çöpe bırakıldığıyla ilgili de çalışma başlatan polis, incelemelerine çok yönlü olarak devam ediyor.



7)BEKÇİ ARKADAŞININ YERİNE ŞANTİYEYE GİDEN ADAM ÖLÜ BULUNDU







ANKARA'da inşaat şantiyesinde görevli bekçi arkadaşının isteği üzerine yerine bakmaya giden Yalçın Gürbüz (40), nöbet kulübesinde ölü bulundu. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.



Yenimahalle İlçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Yalçın Gürbüz, yakınını kaybeden bekçi arkadaşı Zafer Kılıçöz'ün isteği üzerine çalıştığı inşaat şantiyesine gitti. Sabah saat 10.00 sıralarında bekçi arkadaşının yerine bakmak için şantiyeye giden Yalçın Gürbüz, akşam saatlerinde arkadaşı Zafer Kılıçöz tarafından nöbet kulübesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Yalçın Gürbüz'ün üzerinde darp izine rastlanılmadı. Savcının incelemesinin ardından Yalçın Gürbüz'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.



8)ÇANKAYA VE MAMAK'TAKİ YANGINLARDA 1 KİŞİ YARALANDI, 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



ANKARA'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı yangında 1 kişi yaralandı, 10 kişi dumandan etkilendi. Yaralı kişi ve dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çankaya'daki yangında kundaklamadan şüphelenen polis, bir kişiyi gözaltına aldı.



İlk olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece yarısı meydana geldi. Bademlidere Mahallesi 259/1 Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. O sırada evde bulunan 2 kişi içeride mahsur kaldı. Dumanları fark eden ve binayı boşaltmaya çalışan 6 kişi de, yoğun duman nedeniyle binayı terk edemedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangın, bir kısım itfaiye erleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalan 8 kişi de diğer itfaiye erleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.



Yangında kundaklamadan şüphelenen polis ekipleri, yoğun çalışma sonucu Cinnan K. isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı.



1 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



İkinci olay ise Mamak ilçesinde gece yarısı meydana geldi. Kartaltepe Mahallesi 302.Cadde'de bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla tüm evi sararken, ev sahibi Ünal Bilen, evde mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalarak yaralanan Ünal Bilen'i bulunduğu yerden çıkarttı. Ünal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada Bilen'in iki komşusu da yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.



Her iki yangınla ilgili de soruşturmalar sürüyor.



9)ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİL TAKLA ATARAK SU KANALINA DÜŞTÜ: 7 YARALI







BURSA'nın Kestel ilçesinde otomobil seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla atarak su kanalına düşerken, 7 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Ankara yolu üzerine çıkan sürücü Buğra Can Ergüven yönetimindeki 78 SM 064 plakalı otomobile, aynı istikamete giden Şaban Balaban yönetimindeki 16 KHT 33 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Ergüven'in otomobil bariyerleri aşıp su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Buğra Can Ergüven ile otomobilde bulunan Neriman Ergüven, Belemir Ergüven, Fundagül Ergüven ve diğer otomobildeki Nurşen Balaban, Zuhal Balaban ve Gülüzar Balaban yaralandı. 7 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



10)ANKARA'DA 2 AYRI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI



ANKARA'da bir otomobilin reklam panosuna çarpıp şarampole yuvarlanması, başka bir otomobilin de köprü ayağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.



İlk kaza, Konya-Samsun yolu Mevlana Bulvarı'da meydana geldi. Bulvar üzerinden Akköprü istikametine seyir halinde olan H.G. yönetimindeki 06 BFB 846 plakalı lüks otomobil, Etiler Orduevi yol ayrımında S.G. idaresinde seyir halinde olan 37 AJ 509 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden ve kaldırıma çıkan lüks otomobil, yol kenarındaki ilan panolarını devirerek şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan S.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan H.G. ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Gözaltına alınan H.G. polis ekiplerince karakola götürüldü.



Öte yandan bazı vatandaşların şarampole yuvarlanan otomobilde bir tabanca gördüklerini bildirmeleri üzerine polis ekipleri araç içinde ve çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda silah bulunamadı.



KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI: 3 YARALI



Diğer kaza ise Anadolu Bulvarı Hurdacılar mevkii yakınlarında meydana geldi. Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu yönüne seyir halinde olan 06 BY 0114 plakalı otomobil, Hurdacılar mevkii yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma, Yenimahalle ve Onkoloji hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis, iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.



11)TERS YÖNDE İLERLEYEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI



ANKARA'nın Çankaya ilçesinde ters yönde ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobiliyle başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Sabaha karşı Atatürk Bulvarı Ulus istikametinde 34 BEH 164 plakalı otomobiliyle ters yönde ilerleyen ve ismi henüz öğrenilemeyen alkollü sürücü 06 AD 9455 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters yönde ilerleyen otomobil trafiğin akış yönüne döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



12)'OĞLUM BİR OYUN YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ'



HATAY'ın merkez Defne ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 5. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Nizamettin'in babası Kemal Sürmeli, "Benim oğlum basında çıkan bazı haberlerde söylendiği gibi oyuncağının arkasından düşmedi. Benim oğlum bir oyun yüzünden bize bir vasiyetname ve not bırakarak kendi isteğiyle atladı ve canına kıydı, öleceğini bile bile. Biz istiyoruz ki bu tür oyunlar yüzünden başka çocukların saçının teline zarar gelmesinö dedi.



Nizamettin Sürmeli geçtiğimiz pazartesi günü babası, annesi, kardeşleri ve arkadaşlarına not yazdıktan sonra iddiaya göre oynadığı bilgisayar oyunu yüzünden 5. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendisini boşluğa bırakarak hayatına son verdi. Nizamettin'in babası Kemal Sürmeli, oğlunun oynadığı oyun nedeniyle intihar ettiğini ileri sürdü. Oğlunun intihar ettiğini söyleyen Sürmeli, "Benim oğlum bize bir vasiyet, vasiyetname bırakarak, not bırakarak kendi isteğiyle atladı ve canına kıydı öleceğini bile bile. Bu durum bizi çok derinden etkiledi bizde inanılmaz asla kapanmayacak yaralar açtı. Bizim bugünden sonraki isteğimiz bizim çocuğumuz gitti geri gelmeyeceğini biliyoruz. Ama elimizden geldiğince mümkün mertebe başka çocukların saçının teline zarar gelmesin. Her gün kendimize her saniye kendimize niye neden niçin sorularını sürekli soruyoruz; çünkü bu aşamaya gelebilecek herhangi bir ihtimali düşünemiyoruz. Son saniyesine kadar son dakikasına kadar herhangi bir ipucu veya herhangi bir belirti göstermedi, hissettirmedi. Ben bu yüzden diyorum ki bu kadar neşeli bir çocuk bu kadar sevgi dolu bir çocuk bu kadar başarılı bir çocuk. Her çocuk bir aile için dünyanın en güzel varlığıdır. Benim çocuğum bunu yaptıysa, böyle bir şey yaptıysa, bu da demek oluyor ki, herkes aynı tehlike altında aynı riskle karşı karşıya 'benim oğlum asla ve asla kimse yapmaz' diye demesin çünkü en son yapacak insan benim oğlumdu.ö



'HEM ABLASI HEM SIRDAŞIYDIM'



Nizamaettin'in 15 yaşındaki ablası Sabra ise kardeşinin çok mutlu, hep gülümseyen bir çocuk olduğunu ifade ederek, "Hani bir problemi bir sıkıntısı olduğunda gelip bize anlatırdı. Ben ablası olarak aynı zamanda sırdaşıydım. Bir problemi bir sıkıntısı bir sorunu herhangi bir şey olduğu zaman gelip bizimle konuşuyordu. Annemle benimle babamla hani aramızda bir sır olmazdı. Zaten son ana son zamanı son saniyeye kadar hep yüzü gülüyordu. Yani bir sıkıntısı yoktu, Çok güzel zaman geçiriyorduk çok güzel şeyler yapıyorduk, yani nasıl oldu hiçbirimiz, hiçbir şekilde bir şey bilmiyoruz" dedi.



13)ANKARA'DA İKİ DOLANDIRICILIK OLAYININ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI







ANKARA polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda iki ayrı dolandırıcı grup yakalandı. 'FETÖ' bahanesiyle vatandaşları dolandıran Suriye uyruklu 3 kişi ve sosyal medya üzerinden ileri yaştaki erkeklerle iletişim kuran karı-koca gözaltına alındı.



15 Temmuz darbe girişiminden sonra dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler arasına giren 'adınız FETÖ operasyonlarına karıştı' olayı bir kez daha yaşandı. Suriye uyruklu 3 kişi, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, adlarının FETÖ operasyonuna karıştığını söyleyerek 3 kişiyi yaklaşık 30 bin TL dolandırdı. Doladırılanların ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 3 kişiyi, Suriye uyruklu 3 şüphelinin dolandırdığı belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Dolandırıcıların ele geçirdiği yaklaşık 30 bin TL de ekipler tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.



DOLANDIRICI 'KARI-KOCA' YAKALANDI



Öte yandan Ali Buğrahan ve Neslihan Ç. çiftinin sosyal medya üzerinden yaşı büyük erkeklerle tanışıp kredi kullandırabileceğini söyleyerek dolandırdığı ortaya çıktı. sosyal medya üzerinden Neslihan Ç. ile tanışan bir kişi, Kastamonu'dan Ankara'ya geldi. Demetevler'de emlak ofisinde Batıkent İcra Müdürlüğü'ne ait evraklara imza attırılan kişi, daha sonra köyüne döndü. Evine İcra Müdürlüğü'nden 43 bin 200 TL borç gelmesi üzerine dolandırıldığını anlayan kişi, polise başvurdu.



Ankara polisi olayla ilgili yaptığı çalışmada, kişinin dolandırıldığını tespit etti. Çalışma başlatan polis ekipleri, takip sonucu dolandırıcıların Ali Buğrahan ile Neslihan Ç. çifti olduğunu belirledi. Derinleştirilen çalışmalar neticesinde şüpheliler Ali Buğrahan ve Neslihan Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ali Buğrahan Ç. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, eşi Neslihan Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



14)PARK HALİNDEKİ TIR YANDI, SÜRÜCÜ SON ANDA CANINI KURTARDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR yandı. TIR'ın yanmaya başladığı sırada içinde uyuyan sürücü Ramazan Yiğit, araçtan son anda inerek canını kurtardı.



Olay, gece saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3'ncü caddede meydana geldi. Ramazan Yiğit, Antalya'dan yüklediği ahşap ürünlerini 07 MLH 75 plakalı TIR ile Bursa'nın İnegöl İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaya getirdi. Uykusu gelen sürücü, araçta bulunan yatağına geçerek uyudu. Bir süre sonra TIR'ın motor aksamından dumanlar çıkmaya başladı. Bir anda alev alan TIR'ın içinde uyuyan Yiğit, koku nedeniyle uyanıp kendini son anda dışarı attı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucunda TIR kullanılamaz hale geldi.



Yangın çıktığı sırada TIR'ın içinde uyuduğunu söyleyen Ramazan Yiğit, olayla ilgili, "Bir anda yangın çıktı. Söndürmeye çalıştım ama olmadı. İtfaiyeye haber verdim" dedi.



15)KAÇAK AVCILAR, KIZILIRMAK DELTASI'NDA YABAN ÖRDEKLERİNİ TELEF ETMİŞ



SAMSUN'da, 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avlanan kişilerce yaklaşık 50 yaban ördeğinin telef edildiği ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 6 Aralık Perşembe günü, duydukları tüfek sesi üzerine Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na giderek, incelemelerde bulundu. Sesin geldiği bölgeye yönelen ekipleri gören, yüzlerindeki kar maskeleriyle kaçak avlananlar, kaçmaya başladı. Kaçak avcıların, bölgede 50'ye yakın yaban ördeğini telef ettiği belirlendi. Kaçak avcılara baskın anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, bu kişilere tepki gösterdi. Bölgeden kaçan kaçak avcıların yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



16)MENFEZ BORUSUNA SIKIŞAN ATI İTFAİYE KURTARDI







ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde gözleri görmeyen atı, sıkıştığı menfez borusundan itfaiye ekipleri kurtardı.



İlçeye bağlı Kuruyer Mahallesi'nde yolun altından geçen menfez borusuna sıkışan atı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan atı kurtarmak için borunun girişindeki çamuru temizleyerek, alanı genişletti. Gövdesine bağlanan halat ve traktörle çekilen at sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.



Gözleri görmediği öğrenilen at sahibine teslim edildi.



17)GÖMEÇ'TE DEVE GÜREŞİ HEYECANI



BALIKESİR'de Gömeç ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde, 140 devenin kıyasıya mücadeleleri güreşsever tarafından heyecanla izlendi.



Gömeç ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen deve güreşlerini, Gömeç Belediye Başkanı AK Parti'li Kazım Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı AK Parti'li Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı AK Parti'li Emin Ersoy, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ile 5 bine yakın güreşsever izledi. 140 devenin güreşleri sırasında görevliler bazı develeri ayırmakta zorluk çekti. Güreşler sırasında bazı develerin tel örgülere yaklaşması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Güreşen bazı develer ise alandan kaçtı. Güzel havada hem güreş izleyen hem de piknik yapan kişiler unutulmaz anlar yaşadı. Dereceye giren develerin sahiplerine Belediye Başkan Kazım Arslan tarafından kupaları verildi. Güreşleri izleyenlere ve devecilere teşekkür eden Başkan Kazım Arslan, " Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu gün geleneksel güreşlerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Çok sayıda deve katıldı. Çok güzel güreşler oldu. Bu kültürü yaşatmaya kararlıyız. Güreşlerimize katılan herkese teşekkür ediyorumö dedi.



Deve güreşi kültürünü yaşatan Başkan Kazım Arslan'a teşekkür eden Deveciler Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ise, "Deve güreşleri kolay olmuyor. Bunun için belediyelerin desteği gerekiyor. Eskiden sıkıntı daha büyüktü. Şimdi federasyon kurulunca biraz işler kolaylaştı. Bundan sonra daha güzel olacak Develer kayıt altına alınarak ve sınıflandırılacak" diye konuştu.



Gömeç'teki deve güreşlerine 140 devenin katıldığını belirten Karaağaç Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan, "Görkemli güreşler oldu. Bu bir yörük kültürüdür. Bunu yaşatmaya kararlıyız. Güreşimize katılan herkese teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.



