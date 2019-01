Dha Yurt Bülteni - 1

1(ÖZEL) - MEHMETÇİĞİN YILBAŞI MESAİSİ; GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASINTerörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi.

Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları arasında bulunan Şırnak'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde eksi 7 derecede nöbet tutan askerler, 2019'un ilk dakikalarında karla kaplı dağ eteklerindeki teröristlerin muhtemel geçiş yollarını ağır silahlarla ateş altına aldı. Komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayan Mehmetçik, "Gözünüz arkada kalmasın" mesajı verdi.



Yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, 2019'a mesaide girdi. Şırnak'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler de yeni yılı, çevresindeki karla kaplı Cudi, Gabar, Namaz ve Ciraf olarak da bilinen Yassı dağları arasında karşıladı. 6'ncı Komando Tugayı komutasındaki Görmeç Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğin, yeni yıla görev başında girmesine, Demirören Haber Ajansı ekibi de tanıklık etti.



ÇIĞ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI



Karla kaplı ve yağışın etkisini sürdürdüğü üs bölgesindeki askerler, Şırnak'ın Görmeç köyünde 1 Şubat 1992'de üzerlerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Bolu Komando Tugayı'nın 2'si subay 65 asker ve hayatını kaybeden 25 vatandaşı, eksi 7 derecede andı. Çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerin anısına, üzerinde isimlerinin de yazılı olduğu üs bölgesinde yapılan Görmeç Çığ Şehitleri Anıtı önünde hep birlikte Görmeç Andı'nı okuyan askerler, karla kaplı dağlık alanda arama ve tarama yaptı.



MEVZİDE YENİ YIL ZİYARETİ



6'ncı Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Metin Özdemir ise beraberindeki komutanlarla birlikte üs bölgesindeki askerleri 2019'un ilk dakikalarında nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti. Albay Özdemir ile beraberindeki komutanlar, yeni yılını kutladıkları askerlerle bir süre sohbet etti. Komutanlar, ardından cep telefonuyla aradıkları askerlerin ailelerinin de yeni yılını kutladı. Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle cep telefonuyla konuşup, yeni yıl dileklerini iletti. Albay Özdemir ve beraberindekiler, 2019'a nöbet arasında giren üs bölgesindeki bazı askerleri de dinlendikleri alanda ziyaret etti. Askerler, burada komutanlarıyla birlikte sobada pişirilen kestaneden yiyip, çay içti. Bir asker de 'Gesi Bağları' türküsünü seslendirdi.



MEHMETÇİĞİN YENİ YIL MESAJI; GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN



Görmeç Üs Bölgesi'ndeki askerler, 2019'u vatan nöbeti sırasında karşılamanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Gabar Dağı eteklerini gözetleyen askerlerden piyade onbaşı Oğuz Dağtekin, "Devletimizin bize sağladığı imkan ve şartlarla görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz. Bu kutsal görevde, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize şifalarını diliyoruz. Başta ailem olmak üzere tüm Türk milletinin yeni yılını kutluyorum. Gözünüz arkada kalmasın" dedi.



MUHTEMEL GEÇİŞ YOLLARI ATEŞ ALTINA ALINDI



Mevzilerde nöbet tutan askerler, yeni yılın ilk dakikalarında karla kaplı dağların eteklerini kameralarla gözetleyip, muhtemel geçiş yollarını belirledi. Koordinatları belirlenen muhtemel geçiş yolları, teröristlerin korkulu rüyası olan kobra üstü FNMAC makineli tüfek, 105 milimetre obüs ve 40 milimetre hava savunma toplarıyla ateş altına alındı. Gece karanlığında ağır silahlarla yapılan atışlarla gökyüzü aydınlanırken, dağ eteklerinden yurda muhtemel geçişler Mehmetçik tarafından önlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



Görmeç Üs Bölgesi



Görmeç Çığ Şehitliği Anıtı



Komandoların Görmeç Andı'nı okuması



Teğmen Çarğı Buz'un Görmeç şehitleri ile ilgili bilgi vermesi



Albay Metin Özdemir'in üs bölgesiyle ilgili bilgi vermesi



Nöbette bekleyen askerler



Askerin tekmil vermesi



Askerin dağ eteklerinde gözetleme yapması



Mevzi ve nöbet kulübelerindeki askerlerin yeni yılının kutlanması



Teğmenin, askerin ailesini telefonla araması



Askerin ailesiyle telefon görüşmesi



Askerin ailesinin yeni yılını nöbet kulübesinde kutlaması



Mehmetçiklerin bekleme odasından görüntü



Askerin türkü söylemesi



Kestane yiyip, çay içen Mehmetçikler



DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anons



Mehmetçiğin yeni yıl mesajı



Zırhlı askeri araçtan uçaksavarla önleme atışı yapılması



Zırhlı araçtaki kamera ile dağ eteklerini izleme



Askerin dağları kamera ile kontrol etmesi



DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anons



Top atışlarıyla muhtemel geçiş önleme



Albayın gece nöbeti tutan askeri ziyaret etmesi



Mevzi ve nöbet kulübelerindeki askerlerin yeni yılının kutlanması



Gökyüzündeki mermi izleri



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - Serdar SUNAR/ŞIRNAK,



================================



ANKARA'DA YENİ YIL COŞKUYLA KUTLANDI



ANKARA'nın Kızılay Meydanı ile Tunalı Hilmi Caddesi'nde yeni yılın gelişi coşkuyla kutlandı.



Kutlamalarda üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti. Alan içerisinde ise Polis atlı birlikleri de görev alarak asayiş düzenini sağlamaya çalıştı. Özellikle güven ekiplerine bağlı sivil polisler, kimi yerlerde simitçi, kimi yerlerde köfteci, kimi alanlarda bir çift gibi görünerek tebdili kıyafet içerisinde asayiş istihbaratı aktardı.



VATANDAŞLAR DOYASIYA EĞLENDİ



Ankara'nın en merkezi yeri olan 15 Temmuz Kızılay Milli Mücadele Meydanı'nda bulunan Güven Parkta toplanan vatandaşlar, yeni yıla davul zurna ve halaylar eşliğinde girdi. Eğlencenin bir başka adresi ise Tunalı Hilmi Caddesiydi. Burada da vatandaşlar dilek fenerlerini uçurarak, müzik eşliğinde 2019'a 'merhaba' dedi.



YILBAŞI GECESİ İÇİN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Ankara'da yılbaşı gecesi için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.



Ankara'da yılbaşı gecesi etkinlikleri kapsamında, şehrin pek çok yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yapılacak kutlamalar çerçevesinde alanın her noktasında bulunan polis ve bekçi ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı. Meydana çıkan ara sokaklar, metro çıkışları gibi yerlerde arama noktası kuran polis ekipleri, alana giriş yapan vatandaşların üzerini aradı.



Öte yandan bazı alanlar da araç trafiğine kapatıldı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı, Aşkabat Caddesi (7. Cadde), Tunalı Hilmi Caddesi, Filistin Caddesi gibi yerler etkinliklerin sonuna kadar araç geçişine kapalı kalacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kızılay Meydan ile Tunalı Hilmi Caddesindeki kutlamalardan görüntü



Dilek fenerlerinden görüntü



Vatandaşların halay oynamasından görüntü



Genel detay



+++



Alınan güvenlik önlemleri



Vatandaşların üst araması



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Özgür ALTIN/ANKARA,



================================================



İZMİRLİLER YENİ YILI COŞKUYA KARŞILADI



İzmir'de, eğlence merkezlerine akın eden vatandaşlar, yeni yılı 2019'u büyük bir coşkuyla karşıladı.



İzmirliler, 2019'a Cumhuriyet Meydanı'nda DJ Mano'nun gösterdiği sahne performansı ile girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyona katılan yüzlerce İzmirli, DJ Mano'nun çaldığı birbirinden hareketli remiks parçalar ile eğlendi. Müziğin ritmine kapılan vatandaşlar, dans ederek keyifli dakikalar yaşadı. Saatin 00.00 gösterdiği anda İzmirliler büyük bir coşkuyla 2019'u kutladı. Öte yandan, kent genelinde sokaklara çıkan vatandaşlar, caddelerde otomobilleri ile konvoy oluşturarak yeni yılın sevincini yaşadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Cumhuriyet Meydanından görüntü



-Vatandışyardan görüntü



-DJ Manı'dan görüntü



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



=================================



ŞANLIURFA'DA SIRA GECELİ YILBAŞI COŞKUSU



ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın edenler sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.



İlde yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğköfte yoğurdu. Kutlamalar sıra geceleri ve türküler eşliğinde oldu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi. Konuk evi sahibi Yeşim Ünveren, "Yeni bir yıla merhaba demek adına gelen konuklarımıza bir sıra gecesi etkinliğinde fark menülerle bir akşam yemeği sunduk. Bu yemeğimizin menüsü bugün farklı oldu. Eğlenceye yönelik biraz sıra gecesi organizasyonu yaptık, 2019 yılı tüm insanlığa ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Sıra gecesine gelen vatandaşlar



Sıra gecesi ekibi



Yılbaşını kutlayan vatandaşlar



Yöresel türküler çalan ekipler



Halay çeken vatandaşlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,



=======================================



ADANALILAR, 3 YIL SONRA UĞUR MUMCU MEYDANI'NDA YENİ YILI KUTLADI



ADANALILAR, 3 yıl aradan sonra ilk kez yeni yılı Uğur Mumcu Meydanı'nda kutladı. Güvenlik gerekçesi nedeniyle 3 yıldır meydandaki kutlamalar iptal ediliyordu.



Soğuk havaya rağmen Uğur Mumcu Meydanı'na akın eden binlerce Adanalı, 3 yıl aradan sonra yeni yılı alanlarda kutlamanın sevincini ünlü şarkıcı Gökçe ile yaşadı. Saat 22.00'da sahneye çıkan Gökçe, hareketli şarkılarıyla soğuk yılbaşı gecesini ısıtırken, binlerce Adanalıya coşkulu bir gece yaşattı. Meydandaki dev yılbaşı ağacına da ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Yeni yıldan beklentisi olan bazı vatandaşlar ise dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Saatler 00.00'ya yaklaşırken sahneye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şarkıcı Gökçe ile geri sayımda bulundu. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde meydandaki havai fişekler ateşlenerek, görsel şölen sunuldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalan Gökçe, binlerce Adanalının alkış yağmuru altında konserini bitirdi. DJ eşliğinde eğlenmeye devam eden vatandaşlar, daha sonra alanı olaysız şekilde dağıldılar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Alana giren vatandaşlardan görüntü



Şarkıcı Gökçe'nin sahne performansı



İzleyenlerden görüntü



Kalabalıktan genel görüntü



Dilek feneri uçuran vatandaşlardan görüntü



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilmesi



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Gökçe'nin geri sayımda bulunması



Havai fişek gösterisinden görüntü



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



=======================================



DİYARBAKIR'DA HALAYLI YENİ YIL KUTLAMASI



DİYARBAKIR'da bir grup genç, yeni yılı davul eşliğinde halay çekerek karşılarken, sürücüler de araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.



Kentin Ofis semtinde bulunan Ekinciler Caddesi'nde kol kola giren bir grup genç, davul eşliğinde halay çekti. Yeni yılın ilk dakikalarıyla birlikte halay kuyruğunun uzadığı caddedeki gençler, 2019'un gelişini uzun süre bölgeye özgü halaylarla kutladı. Kentin bir çok bölgesindeki vatandaşlar ise araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı. Klakson çalarak ilerleyen Diyarbakırlılar, araçlarıyla uzun süre kenti dolaştı. Polis de güvenlik önlemi alıp, trafik akışını yönlendirdi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Caddedeki kalabalık



Gençlerin halay çekmesi



Araç konvoyu



Klakson sesleri



Uzun araç kuyruğu



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR,



=========================================



YENİ YILA ÇALIŞARAK GİREN MADEN İŞÇİLERİNE PASTA SÜRPRİZİ



ZONGULDAK'ta özel maden şirketine ait maden ocağının işletme müdürü, yeni yıla yerin metrelerce altında çalışarak giren işçilere pastayla sürpriz yaptı.



Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel şirketlere ait maden ocaklarında, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri yeni yıla kömür kazarak girdi. Gelik Beldesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçilere, işletme müdürü Yaşar Akan pastayla sürpriz yaptı. 2018'in son saatlerinde yerin 160 metre altına inen Yaşar Akan, işçilerin yeni yılını kutladı. İşçiler, ölen maden işçileri için dua ettikten sonra, 'kazasız, belasız nice yıllar' yazan pastayı kesti. Kömür karası içindeki elleriyle yeni yıl pastasını yiyen işçiler, kazasız bir yıl dileğinde bulundu.



İşletme müdürü Yaşar Akan, maden işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyarak çalışmaları için çalıştıklarını söyledi. Hep birlikte bir aile olduklarını anlatan Akan, "Biz burada bir aileyiz. Hep birlikte ekmeğimizi yer altındaki kömürden kazanıyoruz. Tüm işçilerin yeni yılını kutlarım. Sağlıklı ve kazasız bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Bugün onlara güzel bir sürpriz yaptık." dedi.



İşçilerden Savaş Dankal(40), 20 yıllık meslek hayatının çoğunda yeni yıla yer altında girdiğini söyledi. Ailelerinden uzak olmasının burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Dankal, şöyle dedi:



"Madende vardiyamız geldiğinde ocağa gireriz, kömürümüzü çıkarırız. Vardiya sonunda da arkadaşlarla birlikte ocaktan çıkarız. Bu yıl sağolsun işletme müdürümüz bize sürpriz yaptı. Pasta getirmiş sağolsun. Nasip oldu yeni yılı birlikte kutladık. İnşallah 2019 yılında da kazasız ve belasız çalışmak nasip olur. Tüm emekçi kardeşlerimin yeni yılını kutlarım. Ben 20 yıllık madenciyim. Yeni yılı ailemle 1 veya 2 kere kutlayabildim. Zor bir duygu ama çalışmak zorundayız. Ekmek davası."



Maden işçileri, yeni yıl pastalarını yedikten sonra işlerine kaldıkları yerden geri döndü.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Madende çalışan işçiler



-İşçilerin pasta kesmesi



-İşletme Müdürü Yaşar Akan ile röp.



-İşçi Savaş Dankal ile röp.



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,



=============================================



YENİ YILA DENİZDE GİRDİLER



ANTALYA'da bir grup vatandaş, 2019 yılını, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı.



Antalya'da farklı mesleklerden 'Yaz Kış Denize Girenler' isimli grup, 2019 yılını, denize girerek karşıladı. Konyaaltı Sahili'nde 23.30'da bir araya gelen grup üyeleri, 8 derece olan havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Saat 23.55'i gösterdiğinden grup üyeleri hep birlikte denize girdi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giren vatandaşlar, birkaç dakika denizde kaldıktan sonra koşarak yeniden yaktıkları ateşin başına döndü. Atatürk posteri de açan grup adına açıklama yapan Nail Avcı, 2019 yılını serinde havada, ancak sıcak Akdeniz'de karşılamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Avcı, "Tüm dünyada daha çok demokrasi ve hoşgörü istiyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Denize girenler



Ateş başında ısınanlar



Genel detay



Grubun denizden çıkışı



Nail Avcı'nın konuşması



Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Emrah GÜL/ ANTALYA,



======================================



BAHRİYELİLER, YENİ YILA NÖBET TUTARAK GİRİYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli deniz güçlerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli bahriyeliler, yeni yıla denizde vatan nöbeti tutarak giriyor.



Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda göreve hazır şekilde bekleyen TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli askerler, vatanın birliği ve beraberliği için görevlerini özveriyle sürdürüyor. 2018'in son gününde görevlerine disiplinden ödün vermeden devam eden bahriyeliler, ailelerinden uzakta yeni yıla giriyor. Vatan nöbetini bir an olsun aksatılmadığı firkateynde, erler elleri tetikte nöbet tutuyor. TCG Yavuz komutanı, yeni yılı birlikte karşıladıkları subay ve erlere bir konuşma yaptı. Yoğun ve yorucu geçen bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden gemi komutanı, yoğun ve yorucu geçen bir yılı sonlandırdıklarını söyleyerek, "Milletimizin hak ve menfaatleri amacıyla bulunduğumuz bu rotasyon sürecinde ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzakta yeni yılı karşılıyoruz. Yeni yılın ailemize, sevdiklerimize ve kendimize sağlık mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni yılda da bu yılki gibi yoğun faaliyette olacağımızı ve bunu da vatanımızın ve milletimizin birliği için yapacağımızı, bu görevleri yaparken de bütün fedakarlığı göstereceğinize inanıyorum." dedi. Askerlerde görev dışındaki zamanlarda ailelerini arayarak yeni yıllarını kutladı. Muhabere elektronik astsubayı, doğum günü olan kızıyla cep telefonundan görüntülü konuştu. Duygu dolu anların yaşandığı görüşmede 6 yaşındaki küçük kız, doğum günü pastasını babasıyla görüntülü konuşurken kesti. Kızının doğum gününü dönüşte kutlayacaklarını anlatan astsubay, eşinin cep telefonuyla arayarak kendisine sürpriz yaptığını söyledi.



24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR



TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli seyir elektronik astsubayı TCG Yavuz Firkateyni'nde görev yapmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Gemide bir aile gibi olduklarını anlatan astsubay, şöyle dedi:



"Bizim için yeni yılın sonu günü diğer günlerden farksız ve görevimizin başındayız. Komutanımız yeni yılımızı kutladı. Biz gururluyuz. Vatanımızın milletimizin bize verdiği görev var ve bizonu yerine götürüyoruz Egemenlik haklarımızı korumak adına görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Küçük bir kartalım var benim. Ondan uzaktayım ama burada da ailemle beraberim. Gemicilik aile olarak yapılacak bir iş. Aile olmadan becerebilecek bir meslek değil. Gemideki herkes ailenin bir parçası. O yüzden ailemizden uzakta değiliz aslında. İç içe birlikteyiz."



'BİZE BU GÖREVİ YAPTIRAN VATAN SEVGİSİ'



Muhabere subayı da görevlerini yaparken en önemli inançlarının vatan sevgisi olduğunu ifade etti. Önemli bir görev icra ettiklerini anlatan muhabere subayı, "Yılbaşını ailemizden uzakta geçiriyoruz. Bunu size söylerken ile ailem ve çocuğum gözlerimin önünden bile geçiyor ama şunu farkında olmamız lazım. 3 tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede yaşıyoruz. Denizlerimizde milli menfaatlerimizi korumamız gerekiyor. Bizde Karadeniz uyum harekatını icra ederken milli menfaatleri korumamız, sancak varlık göstermemiz hem de terörizmle mücadele kapsamında yasadışı göçün önlenmesiyle ilgili burada faaliyetleri icra ediyoruz. Burada bize bu görevi yaptıran tamamen vatan sevgisi." dedi. 4 yıldan beri TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli sözleşmeli erde, "2019 yılına komutanlarımız ve silah arkadaşlarımla birlikte mutlu bir şekilde gireceğiz. Evimizden ve ailemizden uzaktayız. Biraz buruk sevinç var ama ikinci ailem olan TCG Yavuz'da yeni yıla gireceğim. Buran tüm Türk halkının mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesini dilerim." diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Komutanın gemi personelinin yeni yılını kutlaması



-Toplu görüntüleri



Seyir elektronik astsubayı ile röp.



-Nöbet tutan erden detay ve röp.



-Gemiden detaylar



-Gece görüntüsü



-Güvertede nöbet tutan asker



-Askerle röp.



-Astsubayın telefonla kızının doğum gününü kutlaması



-Muhabere subayı ile röp.



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK,



============================================



YENİ YILA KARLA MÜCADELE EDEREK GİRDİLER



BİTLİS'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İl Özel İdaresi ve Belediye karla mücadele ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması için yeni yıla kar temizleme çalışması yaparak girdiler.



Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir çok köy ve mazranın yolunu ulaşıma kapatırken, İl Özel İdaresi ile Belediye ekipleri ise yolları açmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da yılbaşına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Kurtkan, toplamda 2 bin 341 kilometre olan yol ağında şimdiye kadar 5 bin kilometre çalışma yaptıklarını söyledi. Karla mücadele çalışmalarını 90 personel 70 iş makinesi ile sürdürdüklerini belirten Kurtkan şöyle konuştu:



"Şu anda Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı Köyünde karla mücadele çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu yılbaşı gecesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Şuan itibari ile il genelinde 5 Bin kilometreye yakın karla mücadele çalışmamız bulunmaktadır. Toplamda 7 ilçede 9 şantiyemizle vatandaşlarımızın ulaşımlarının aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda yol açmanın yanı sora acil durumlara müdahale etmek için de ekiplerimiz hazırda beklemektedir. 112'den gelen acil vakalar için hemen o bölgeye iş makinesi yönlendirmesi yapmaktayız. 112 ile koordineli bir şekilde hastamızı hastaneye kadar getiriyoruz.ö



Yoğun kar yağışının ardından 350 köy ve 293 mezranın yolunun kapalı olduğu, bu yolların açılması için yoğun bir çalşma yürütüldüğü belirtilirken, meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini, hava sıcaklıklarının ise önemli derecede düşeceğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Köy yolundan detaylar



-İş Makinesinin köy yolundaki çalışmalarından detaylar



-Greyderin Köy yolundaki çalışmalarından detaylar



-Kar yağışından detaylar



-Kar altında kalan araçlardan detaylar



-İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Ümit Kurtkan ile röportaj



-Özel ve genel detaylar



Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,



==================================



ŞIRNAK VALİSİ AKTAŞ, YILBAŞINI MEHMETÇİK İLE NAMAZ DAĞI'DA GEÇİRDİ



ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bulunan askeri üssü ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.



Vali Mehmet Aktaş, beraberindeki Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ile birlikte Namaz Dağı'nda bulunan askeri birlikte görev yapan güvenlik güçleriyle yeni yıl nedeniyle bir araya geldi. Ziyarette, üs bölgesinde görev yapan askerlere yeni yılda temennilerde bulunan Vali Aktaş, şunları söyledi:



"Yeni yıla askerlerimizle, polislerimizle birlikte giriyoruz. İlimizde görev yapan ülkemizin birliği, bütünlüğü için milletimizin huzuru için, güvenliği için Namaz Dağı üs bölgesinde görev yapan askerlerimizle bir araya geldik. Yeni yıllarını kutladık. Onlarla birlikte olduk. Allah'a şükür yurdumuzun her bölgesinde olduğu gibi Şırnak'ımızda da yeni yıla huzurla giriyoruz. Güven içerisinde giriyoruz. Bütün güvenlik kuvvetlerimiz görevlerinin başında. Askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız, sivil ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için görevlerinin başında. Ben 2019 yılının şehrimize, ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa huzur getirmesini, refahımızın daha da artmasını diliyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Şırnak Valisinin polis ve asker noktalarını ziyaret etmesi



Valinin asker ve polislerle sohbeti



Vali Mehmet Aktaş'ın konuşması



Genel ve detay görüntler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



=====================================



POLİS ÇİFT, DENK GELEN NÖBETLE YENİ YILA BİRLİKTE GİRDİ



ŞIRNAK'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları Merve ve Rıdvan Yıldız çiftçi, yeni yıla kontrol noktasında şans eseri birlikte nöbet tutarak girdi.



2016 yılında evlenen ve 2 yıldır Şırnak'ta görev yapan Merve ve Rıdvan Yıldız çifti yeni yılda ellerinde silah, hava sıcaklığının eksiye düştüğü Şırnak- Uludere karayolundaki kontrol noktasında girdi. Şans eseri nöbetleri aynı vardiyaya denk gelen çift, yeni yıla meslektaşlarıyla birlikte görev başında girdi. Eşiyle nöbetinin şans eseri aynı ana denk geldiğini belirten komiser yardımcısı Rıdvan Yıldız, "2016 yılının Ağustos ayında evlendik. 2017'den beri Şırnak'ta görev yapıyoruz. Yeni yılın bütün memleketimize, silah arkadaşlarımıza, vatanımıza, milletimize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. İlk defa yaşadığımız bir olay oldu. Büyük bir denk gelme olayı oldu. Çok mutluyuz. Keşke bütün görevlerimiz bu şekilde birliktelik içinde olsa. Duygularımı ifade edemeyecek kadar güzel bir duygu" dedi.



Bu yılbaşından daha güzel bir yılbaşı kutlayamayacağını ifade eden Merve Yıldız ise "Yüreğimizle ellimizden geldiği kadar vatan için nöbet tutmaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Yılbaşına bugün böyle kısmet oldu. Evde değil, kontrol noktasında geçiriyoruz. Daha da şerefli, daha da onurlu bir şey oldu bizim için. Nerede olursak olalım, evde de olsak, daha güzel bir yılbaşı geçiremezdik. Durumumuzdan gayet memnunuz. Bizim için çok güzel oldu. Allah böyle nice senelere girmeyi nasip etsin" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polis kontrol noktası



Nöbet tutan polis çift



Merve ve Rıdvan Yıldız çifti ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



=====================================



VAN'DA YENİ YILDA DOLU SÜPRİZİ



VAN kent merkezinde yaklaşık 15 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı kenti beyaza bürüdü.Yeni yıla hazırlanan vatandaşlar dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.



Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, Van kent merkezinde akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yeni yılda eğlenmek için kent merkezinde dolaşan vatandaşlar, aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı,kenti beyaza bürürken, bazı vatandaşlar dolu yağışı altında bol bol eğlendi.Vatandaşlar, ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını, yeni yılın süprizi olduğunu belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı



-Araçların üzerindeki dolu



-Dolu altında yürüyen vatandaşlar



-Dolu altında eğlenen gençler



-Bir vatandaş ile röportaj



-Detaylar



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/VAN,



==============================================



SİVEREK'LİLER 2019 SİLAHLARLA GİRDİ



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu.



İlçe Emniyet Müdürlüğü her yıl yaşanan silahlı kutlamanın önüne geçmek için gün boyunca belediye anons sisteminden vatandaşları uyardı. Gece saatlerine kadar yapılan anonslarda, "2019 yılına girerken iyi günde ve kötü günde her zaman emniyetin yanında olan Siverek halkına sağlık mutluluk ve başarı getirmesini dilerken, vatandaşlarımızın kutlamalar esnasında ateşli silah havai fişek kullanmasın, hukuken suç teşkil eden, toplumda telafisi mümkün olmayan acılara ve sıkıntılarda yol açıldığı bilindiğinden ateşli silahla kutlama yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cezai işlemlere maruz kalarak mağdur olmaması için kutlamalar esnasında ateşli silah kullanmaması konusunda gerekli hassasiyetin göstermesini temenni ediyoruzö denildi.



Bu uyarıya rağmen 2019 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Binlerce silahın ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kıraathanede uygulama yapan ekipler



Gece Siverek görüntüsü



Silahların sıkılması



Uzun namlulu silah sesleri



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,



=========================================



YENİ YILI ELLERİNDE MEŞALEYLE KAYARAK KARŞILADILAR



Uludağ'da 2019'un gelişini kutlayan kayakçılar ellerinde meşalelerle kayak şovu yaptı.



Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da 150 kayak hocası 2019 için geri sayıma saatler kala ellerinde meşalelerle kayak yaptı. Ortaya çıkan görsel şöleni soluksuz izleyen vatandaşlar kayak hocalarını marşlar ve tezahüratlarla karşıladı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Ülkemizin son günlerde yaşanan olumsuzluklara rağmen halen çok güçlü olduğunu, halen ayakta olduğunu bir kez daha sergilemiş bulunmaktayız. Türkiye'deki bütün dağları biz renklendireceğiz. Biz devlet büyüklerimizden en azından bir gece de olsa burada bulunmalarını, gücümüze güç katmalarını istiyoruz" dedi.



BURSALILAR 2019'A YILDIZ TİLBE İLE 'MERHABA' DEDİ



Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Bursalılara unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.



Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, yılbaşı gecesi Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Gece yarısına dakikalar kala sahneye çıkan sevilen sanatçı, kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılarıyla dinleyicilerini selamlarken, saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise yeni yılı sevenleriyle birlikte kutladı. "Hayırlu uğurlu olsun yeni yılınız, sevgi dolu, ümit dolu olsun" diyen ünlü sanatçı, daha sonra hareketli parçalarıyla konsere gelenleri coşturdu. Bursalılar, Yıldız Tilbe'nin de danslarıyla birlikte doyasıya eğlenirken, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşadı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



**DRONE ile görüntüler



-Kayakçıların iniş ve çıkışları



-Vatandaşların kayakçıları karşılaması



+++



-Konserden detaylar



Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR - Gürkan DURAL/BURSA,



========================================



PALANDÖKEN'DE YENİ YIL COŞKUSU



KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye varan soğuk ve lapa lapa yağan karda dansöz oynatarak girdi.



Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde çılgınlar gibi eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak ardından havai fişek gösterisini izledi. İran, Rus, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'e yağan lapa lapa kara rağmen tatilciler yakılan ateşin etrafında dansöz oynatarak gönüllerince eğlendi.



KARDA GÖBEK ŞOV



Yeni yıl için Bodrum'dan Palandöken'e gelerek turistleri eğlendiren oryantal Nagihan, göbek şov yaptı. Karda ilk kez oynadığını söyleyen Nagihan, "Mesleğimde 11'inci yılım. Ama bugüne kadar karda hiç oynamamıştım. Ayağım kayıp düşeceğim diye çok korktum. Hatta bir ara ayaklarımı hissetmedim. Ama oynadıkça ısındım. Bu da güzel bir anı olarak kalacak" dedi. Oryantal Nagihan, şovunu büyük bir başarıyla tamamladıktan sonra şöminenin karşısına geçip ısınmaya çalıştı.



ZİRVEDE EVLİLİK TEKLİFİ



Davetliler gece yarısına kadar süren kutlamalara otellerin diskosunda devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere dondurmalı pasta ikramıda bulundu. Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulunurken yeni yıl tatili için Palandöken'e gelen Şafak Engin (43) Alman'yada hemşirelik yapan Hava Atak'a (31) evlilik teklifinde bulundu. Engin'in diz çöküp, yerli ve yabancı davetlilerin önünde, elinden tuttuğu 2 yıllık sevgilisi Atak'a, 'Benimle evlenir misin?" diye bağırdı. Atak'ın, 'evet, evet' diye bağırması üzerine çift tatilcilerin alkışları arasında birbirlerine sıkıca sarıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------



-Drone ile çekilen meşalaleli kayak,dansöz,yılbaşı eğlencesi



-Yılbaşı eğlencesinden detay



-Dansöz ile oynayan yerli ve yabancı tursitler



-Yabancı turislerin dansöze para yapıştırması



-Dansözün soğuk havada dışarıda oynaması



-Dansöz ile röp



-Meşaleli kayak



-Yılbaşı geri sayımı



Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU/ ERZURUM,



===================================



ERCİYES'TE KAYAKSEVERLER YENİ YILA KAYAK YAPARAK GİRDİ



KAYSERİ'de bulunan kış turizm merkezi Erciyes'te kayakseverler yeni yıla kayak yaparak girdi. Erciyes'in zirvesiden meşalelerle inen kayakseverler, renkli görüntüler oluşturdu.



Erciyes'te yeni yılı karşılamayı tercih eden vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak yeni yılı karşıladı. Soğuk havada variller içine yakılan ateşle ısınan kayakseverler DJ eşliğinde çalan müzikle eğlendi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kayak merkeziyle ilgili olarak, "Yılbaşı geceleri dağlar için önemli zaman dilimidir. Özellikle Avrupalılar yılbaşını dağda kutlamak için çok ekstra efor sarf ederler. Erciyes'te de yılbaşı programından dolayı otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Şehir dışından ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz var. Sadece direkt uçuş ile gelen 700 misafirimiz yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Rusya'dan uçuşların dışında Almanya, Malezya, Estonya, Finlandiya, Lübnan'dan gelen misafirlerimiz yılbaşına girecekler. Biz de kayak merkezi olarak şu anda gece kayağı yaptırıyoruz. Varillerin etrafından yanan ateşle keyifli zamanlar geçiriyor. 2019 yılı inşallah en güzel, değerli, mutlu ve refah dolu yıl olarak tarihe geçer" dedi.



Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlar aldıkları dilek balonunu, sağlık ve başarı temennisinde bulunarak gökyüzüne bıraktı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Erciyes'te meşaleler kayak yapanlardan görüntü



Erciyes'te alevli variller çevresinde ısınan kayak severlerden görüntü



Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Çıngı ile röportaj



Oynayan vatandaşlardan görüntü



Diğer görüntüler



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,



===============================



İRANLI TURİSTLER YENİ YILA VAN'DA DANS EDEREK GİRDİ



VAN'a gelen İranlılar, Büyük Urartu Oteli'ndeki eğlence merkezinde yeni yıla dans ederek girdiler.



İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen Van'daki eğlence merkezleri, bu yıl da dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşı gecesi sabaha kadar eğlenerek ve dans ederek girdi.



EĞLENCE MERKEZLERİ İRANLI TURİSTLERLE DOLUP TAŞTI



Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl'da Van'daki bir çok eğlence merkezi İranlı turislerle dolup taştı. İranlı turisler kiraladıkları eğlence merkezinde çoşkuyla yeni yıla girdi. Büyük Urartı Oteli'nde eğlence merkezinde Farsça şarkılar eşliğinde doyasına eğlenen İranlı turistler, Türkiye'yi ve özellikel Van'ı çok sevdiklerini belirterek, "Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Bu yılın barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Herkeze mutlu yıllar. Van'ı çok seviyoruz.Çok iyi eğlendik." diye konuştular.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------



-Eğlence merkezinde dans ederek eğlenen İranlı turistler



-Detaylar



-İranlı turislerle röportaj



-İranlıların eğlencesinden genel ve detaylar



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN,



==================================



SURİYE SINIRINA SEVKİYAT SÜRÜYOR



TÜRKİYE'deki çeşitli askeri birliklerden Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıkan tank, silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan askeri konvoy Mardin'e ulaştı.



Mardin'deki Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen askeri konvoy kente ulaştı. Tank taşıyıcı araçların da bulunduğu askeri konvoyda, silah, mühimmat ve askeri malzemeler taşındığı görüldü. Askeri konvoyun geçiş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Konvoydan görüntü



Konvoyda bulunan tanklar



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ MARDİN,



===============================



RASULAYN'DAKİ TERÖRİSTLERİN SİLAHLI YILBAŞI KUTLAMALARI CEYLANPINAR'DA TEDİRGİNLİK YARATTI







ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler yılbaşı dolayısıyla havaya ateş ederek kutlama yapması tedirginlik yarattı.



Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristlerin ağır silahlarla yılbaşı kutlamaları Ceylanpınar ilçesinde tedirginliğe neden oldu. Suriye sınırını aşan mermiler zaman zaman Ceylanpınar'a düştü. Ağır makineli silahlarla kutlama yapan teröristler vatandaşları tedirgin etti. Ceylanpınar ilçe merkezinde ise güvenlik güçleri sınır hattında zırhlı araçlarla önlem aldı.



'OPERASYONUN BAŞLADIĞINI ZANNETTİK'



İlçe sakinlerinden Murat Çoban, "Karşıda operasyonun başladığını zannettik, ilk başta ama sonradan öğrendik ki yılbaşı kutlamaları yapılıyor. Ara ara Ceylanpınar'a mermilerin geldiğini görüyoruz. İzli mermi atıyorlar ve bu bizleri rahatsız ediyor, tedirgin oluyoruz. Allah devletimize zeval vermesin İnşallah" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------



-Silah sesleri ve kentten görüntü



Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR(Şanlıurfa),



===================================



BAKAN SOYLU, 3 SAATLİK YOLCUĞUN ARDINDAN YENİ YILA ASKERLERLE GİRDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra karayolu ile polis ve jandarma özel hareket birliklerinin görev yaptığı Büyükçiftlik Beldesi'nde bulunan 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe üs bölgesine geçti.



Bakan Soylu ve beraberindekilerin yolculuğu kar ve tipi nedeniyle oldukça zorlu geçti. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, konvoydaki bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, karla mücadele ekipleri ve vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Zorlu yolculuğun ardından üs bölgesine ulaşan Bakan Soylu, burada görev yapan asker ve polislerin yeni yılını kutladı.



CUMHURBAŞKANI'NDAN TELEFON SÜPRİZİ



İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesindeki polis ve askerlere ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun megafonunu açtığı telefondan asker ve polislerin yeni yılını kutlayıp, başarı dileklerinde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



Bakan Soylu Cumhurbaşkanı erdoğanı araması



Yeni yılını kutlaması



Genel Detay



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YUKSEKOVA(Hakkari),



================================================



MUŞ'TA KARDA MAHSUR KALAN 40 KİŞİ KURTARILDI



MUŞ'ta yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.



Muş'ta dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı, fırtına, tipi ve buzlanma nedeni ile ilerleyemeyen merkeze bağlı Çatak rampasında 15 araçta mahsur kaldı. Sürücülerin yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Özel İdare ekipleri, karla kaplı yolları açarak mahsur kalan 40 kişiye ulaştı. Ekiplerin yolları açmasına rağmen buzlanma ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Vatandaşların da yardımı ile iteklenen araçlar Çatak rampasını güçlükle aştı.



Varto'dan Üçsırt köyüne misafir olarak geldiklerini belirten vatandaşlardan Ayhan Karataş, "2-3 saattir yoldayız. İş makinesi geldi bizim yolumuzu açıyor. Varto'dan buraya misafir geldim. Çok fazla kar yağdığı için dünden beri buradayız. Zincir takmamıza rağmen ilerleyemedik. Allah razı olsun iş makinesinin gelmesiyle gidiyoruz" diye konuştu.



5 saattir yolda olduklarını ve ekiplerin yolu açtığını ifade eden Burhan Yayalaz ise "Ekip geldi yolu açtı ama yol buz olduğu için bir türlü rampayı çıkamıyoruz. Kar ve tipi yolu kapattı. Ekiplerin yolu açmasına rağmen buz nedeni ile araba çıkmıyor" dedi.



İl Özel İdaresi Operatör şefi Tolga Akaydın da, vatandaşların mahsur kaldığı bilgisini almaları üzerine bölgeye geldiklerini söyledi. Akaydın, vatandaşların kolay ulaşım sağlamaları için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir takması



-Vatandaşların araçlarını iteklemesi



-Ekiplerin yol açması



-Vatandaşların ilerlemekte güçlük çeken araçlara destek vermesi



-Araçlardan genel detaylar



-Genel detaylar



-Röportaj



Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,



=========================



ÇANAKKALE'DE BOTLARI SÜRÜKLENEN KAÇAKLARIN İMDADINA SAHİL GÜVENLİK YETİŞTİ



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere lastik botla denize açılan ve kısa süre sonra motor arızası nedeniyle sürüklenen bot içindeki Afganstan, İran ve Pakistan uyruklu 47 kaçağın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.



Ayvacık ilçesi Babakale Burnu önlerinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak, lastik botla denize açıldı. Kısa süre sonra lastik botun motorunda arıza meydana geldi. Sürüklenmeye başlayan bot içindeki kaçaklar paniğe kapıldı. Bu sırada bottakilerden biri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 15'i erkek, 9'u kadın ve 23'ü çocuk olmak üzere 44 Afganistan, 2 İran ve 1 Pakistan uyruklu toplam 47 kaçak yakaladı.



Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------



-Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan kaçaklardan genel ve detay görüntü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,



============================



ÇATISI YANAN BİNADAN KÜÇÜK ÇOCUĞU KURTARDI



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çatıda elektrik kontağı sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen küçük bir çocuk binadan çıkarıldı.



Öğleden sonra, Gölcük Dumlupınar Mahallesi 63 Sokak'ta Ercüment Kayacı'ya ait olan 2 katlı binanın çatısında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Dumanlar çatıyı sararken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İçeri giren bir itfaiyeci dumandan etkilenen küçük bir kızı kucağına alarak dışarı çıkardı. 112 Acil ekibi ambulansta küçük çocuğa müdahalede bulundu. Çocuğun annesi ise kendisi dışarı çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------



İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi



İtfaiyecinin çocuğu dışarı çıkarması



112 Acil ekibinin müdahalesi



İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkılması ve su tutulması



Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),



===============



KAHVEHANEYE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ







KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 2 kardeş, tartıştıkları kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.



Olay saat 23.15 sıralarında, Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede T.A. ile İlhami ve Kıyas Ayhan kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden çıkan T.A., kısa bir süre sonra yanında pompalı tüfekle dönerek iki kardeşe ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçan T.A., olayda kullandığı tüfeği sokak üzerindeki başka bir dükkanın camını kırarak içeri attı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede, bir limanda çalışan İlhami ve Kıyas Ayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri, kahvehane önünde çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan T.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışması sırasında olay yerine gelen 2 kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kardeşlerin yakınlarını teskin etmekte güçlük çekti.



Olay yeri inceleme çalışmasının ardından İlhami ve Kıyas Ayhan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



İki kardeşi pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu öldürdüğü öne sürülen şüpheli T.A.'nın dün sosyal medya hesabında, "Allah'tan başka kimseden ne korkum var, ne verecek hesabım. Aksini düşünenler akıllı olsun. Pis ederim" yazması dikkat çekti.



T.A.'nın yakalanması için çalışmalar devam ederken, soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Olay yeri inceleme çalışması



-Yakınların sinir krizi geçirmeleri



-Detay



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Selda Hatun TAN - Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),



===========================



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ'DEN DOĞALGAZ TASARRUFU VURGUSU



BOLU'da yeni yıla çeşitli enerji kurumlarını ziyaret ederek giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "500'den fazla yerleşim yerimiz doğalgaz konforundan faydalanıyor. Tabi doğalgaz temiz bir gaz. Ekonomik bir gaz. Ama netice itibariyle yurtdışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla yurttaşlarımızdan biraz daha tasarruflu ve verimli kullanmalarını istirham ediyoruz. Rica ediyoruz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yıla saatler kala Göynük ilçesinde kömürden elektrik üretimi yapan Aksa Enerji Santrali'ni ziyaret etti. Burada işçilerle yemek yiyen Bakan Dönmez, daha sonra tesisi gezerek, ana kumanda merkezinde işletme müdüründen bilgi aldı. Bakan Fatih Dönmez, Göynük ilçesindeki Akşemseddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dua ettikten sonra Bolu kent merkezindeki elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ'ın merkez binasını ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgiler alan Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2018 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak hedeflerimizi büyük oranda tutturmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. 2019'da daha önce açıkladığımız projelerimize, hedeflerimize odaklandık ve 7/24 kesintisiz hem kamu hem özel sektör çalışacağız. Ekiplerimiz kimse karanlıkta kalmasın diye çalışıyor. Kamu özel sektör ayrımı yapmaksızın. Aslında bu elektriğin lambanızı yaktığınızda etrafınız, iş yeriniz, eviniz aydınlanıyorsa gizli kahramanlara bir teşekkür borçluyuz. Biz de bakanlık ve ilgili arkadaşlarla birlikte yeni yıla birlikte girelim arzusundayız." dedi.



Bakan Dönmez daha sonra yeni yılın ilk dakikalarında Doğalgaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu ziyaret etti. Ziyarette işçilerle sohbet eden Bakan Dönmez yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Dönmez, "Şu anda bizi izleyen yurttaşlarımız evlerinde sıcacık ortamlarında televizyonlarını izlerken aslında o doğalgazın kilometrelerce uzaktan kesintisiz kaliteli bir şekilde ulaştırılması için yüzlerce, binlerce işçimiz, mühendisimiz, teknisyenimiz var. Özellikle onları da kutluyorum. Onlar gizli kahramanlar." diye konuştu.



DOĞALGAZ TASARRUFU VURGUSU



Doğalgazın yurtdışından ithal edilmesi nedeniyle vatandaşlara daha tasarruflu ve verimli kullanmaları yönünde tavsiyede bulunan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:



"2002 yıllarına gittiğimizde sadece 6 il ve 51 ilçe doğalgaz kullanırken, bu yıl sonu itibariyle doğalgaz kullanmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu yıl bildiğiniz gibi en son Hakkari doğalgaza ulaştı. Şırnak ve Artvin ile 81 ilimize ulaştırmış olduk. Yine bu yıl içerisinde il, ilçe ve beldelerimizle birlikte 78 yerleşim birimimize doğalgaz ulaştırdık. Böylece 500 rakamını aşmış durumdayız. 500'den fazla yerleşim yerimiz doğalgaz konforundan faydalanıyor. Tabi doğalgaz temiz bir gaz. Ekonomik bir gaz. Ama netice itibariyle yurtdışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla yurttaşlarımızdan biraz daha tasarruflu ve verimli kullanmalarını istirham ediyoruz. Rica ediyoruz. Bugün itibariyle 50 milyon vatandaşımız doğalgaz kullanıyor. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon hane doğalgaz abonesi. 10 milyon kadar da kapısına kadar doğalgazı götürüp ama henüz doğalgaz dönüşümünü tamamlayamamış vatandaşlarımız, yurttaşlarımız var. Bununla birlikte baktığımızda 81 milyon nüfusun 60 milyonu doğalgaza erişmiş durumda. Avrupa'da birçok ülkede olmayan bir yaygınlık bu."



'FATİH SONDAJ GEMİMİZLE 2-3 AYDA İLK NETİCEYİ ALMAYI UMUYORUZ'



Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarındaki son durum ve yeni yılda doğalgaz ve elektriğe yönelik yeni indirimler olup olmayacağı ile ilgili sorulara şöyle cevap verdi:



"Fatih sondaj gemimiz çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde netice alacağız inşallah. Müjdeli bir haber alırsak zaten sizden saklamayız, duyururuz. Bunun için birşey söylemek için erken. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgazda indirimi müjdelemişti. İnşallah bu yılbaşı itibariyle yüzde 10'luk indirim başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yıl içerisinde bakacağız. Maliyetleri gün gün takip ediyoruz. Maliyetler düşünce tabiki bunların faturalara yansımasından daha doğal bir şey olamaz." dedi.



Tüm ziyaretlerinde işçilerle ve basın mensuplarıyla fotoğraf çekilen Bakan Dönmez ziyaretlerinin sonlanmasıyla kentten ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------



-SEDAŞ ziyareti



-Açıklama



-Basın ölçüm istasyonu ziyareti



-Açıklama



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK BOLU,



=================================



ERGÜN ATALAY: 85 BİN İŞÇİ KADROYA GEÇER İNŞALLAH



SAKARYA'da yeni yıla PTT'de çalışan işçilerle birlikte giren Türk-İş Genel Başkanı, 85 bin işçinin kadroya geçmesi konusunda verilen sözün tutulması için çağrı yaparak, "85 bin işçi kadroya geçmedi. Cumhurbaşkanımızın sözü var, bunlar 2019'da kadroya geçer inşallah" dedi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018'in son dakikalarını PTT'nin Sakarya Merkezi'ndeki işçilerle birlikte geçirdi. Yeni yıla burada işçilerle birlikte kurulan sofrada giren Başkan Atalay, çalışanların sorunlarını dinledi. Düzenlenen sürpriz ziyarete Atalay'ın yanı sıra Türk-İş Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, sendika ve PTT yöneticileri de katıldı.



2018 yılında 500 binin üzerinde işçinin kadroya geçtiğini, ancak 85 binin üzerinde taşeronun kadro alamadığını belirten Atalay, hükümete kadro çağrısı yaparak, "2018 yılında bizim için güzel şeyler oldu. Sendikaların, işçilerin taleplerinin bir bölümü yerine geldi, bir bölümü gelmedi. Özellikle taşeronla ilgili 5 binin üzerinde arkadaşımız kadroya geçti. Bu bizim için mutluluk verici. Özellikle PTT, Demiryolları, Karayolları, madende, enerjide 85 bine yakın arkadaşımız kadroya geçmedi. 2019'da umut ediyoruz, Cumhurbaşkanımızın bununla ilgili sözü var. Bu kurumlarda 2019'da bu kalan arkadaşlarımız da inşallah kadroya geçer. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili talebimiz var, onlar da beklentilerimiz içinde bu yıl. Vergiyle ilgili talebimiz var, Ocak ayında aldığımızı biz Aralık'a kadar 12 ay çalışıyorsak 1 ayını vergiye veriyoruz. Burada PTT bizim 178 yıllık Türkiye'nin en eski kurumlarından biri. Bu kadroya geçme meselesine de buradaki arkadaşlarımız inşallah öncüsü olur basın sayesinde Türkiye'ye sesleniyoruz sözleri var bize. Bir an evvel kadroya geçerler" dedi.



Asgari ücretteki zam oranının son 30 yılın en yüksek zam oranı olduğunu ifade eden Atalay şöyle dedi:



"Asgari ücretle ilgili kamuoyu yakından takip etti. 98 günlük bir serüven bir süreç başladı. Asgari ücreti 2 bin liraya çekelim Aralık'ta da bunun üzerinden pazarlık yapalım, bir basamak bizim için nokta 2 bin liraydı. Belki mükemmel olmadı ama son 30 yılın en iyi artışlarından bir tanesi oldu. 2004'ten beri ilk defa işçi, iş veren, hükümet beraber imza attık. Şu anda 417 lira tabanda bir zam geldi, 3 çocuklu arkadaşlarımıza da 550 lira zam geldi. Mükemmel mutluluk verici bir şey dersek davul çalınacak bir rakam değil ama bizim mutlu olduğumuz altına keyifle imza attığımız bir rakam. O akşam bakanla görüştük, geldiğimiz nokta bin 975 liraydı, sonra 2 bin 4 liraya geldik orada kaldık, dedim 2 bin 20 lira yap ben de gelip imza masasında olacağım. 16 liraya geldim masaya sebebi şu yıllık baktığımızda 200 liraya yakın bir para oluyor. Fakirin ekmek parası"



Atalay ayrıca Tank Palet Fabrikası için alınan kararın yanlış olduğunu, ihaleyi alacak firmanın Altay tankını üreterek eski yerine dönmesi gerektiğini kaydederek, "Sakarya'da da önemli olan gündemde olan işlerden bir tanesi de Tank Palet Fabrikası. 10 gündür 12 gündür böyle, bu konu gece imzalandı sabah Harb-İş'in yöneticileri bize yazıyı bıraktılar. Türkiye'deki muhatapların tamamıyla konuştum. Milli Savunma Bakanı başta olmak üzere, muhatapların tamamıyla konuştum. Sendikacı işçi herkes özelleşmeye karşı durmak zorunda. Çünkü bizim asıl işlerimizden biri bu. Özelleşen yerlerde bölgede işçiye çiftçiye halka sormak lazım memnun musunuz? diye. Hiç kimsenin memnun olduğunu düşünmüyorum. 1.8 milyon metrekare olan devasa bir fabrika. Tank paletini yapıyor ve dünyaya ihraç ediyor. Milli Savunma bakanının Sakarya'ya geleceğini biliyorum, inşallah su serper milletin bu sıkıntısına bir açıklama yaparak. Altay Tankı'na bu milletin ihtiyacı var. 6-7 yıllık serüven bu tank, özel sektördeydi el değiştirdi. 24 tane yapılacağını biliyorum. Askerin 40 acil filo kuracağını da biliyorum. Burada kurulsun, imkanı varsa bizim işçimizle birlikte yapılsın imkanı varsa biz yapalım tek ama işi bitince Karasu'daki fabrikasına gitsin. Burada obüslere paletlere dürbünlere burada yapmaya devam edelim. Bu işçinin talebi, Türkiye'nin talebi. Bu fabrika burada kalması gerekiyor, bu tankları burada yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 13'ünde burada BMC temel atması için bununla ilgili olumlu, müspet bir açıklama bekliyoruz. Şu anda sınırımızda savaş kapıda. Bu ülkenin bu tanklara ihtiyacı var. Olmazsa gitsinler Karasu'da yapsınlar biz burada normal işimize devam edelim." diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------



-Atalay işçilerle



-Atalay konuşma



-Detaylar



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),



================================================



ÇİÇEKLERİNE TOPRAK GÖTÜRÜRKEN KAMYONUN ALTINDA KALDI



ANTALYA'da oturan Sadık Özkaynak (60), evindeki çiçeklerine motosikletle toprak götürürken aynı yönde seyreden kum yüklü kamyonun altında feci şekilde can verdi.



Kaza, Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde saat 16.00'da meydana geldi. Sadık Özkaynak, 07 FJ 786 plakalı motosiklete evindeki çiçek saksılarında kullanmak üzere bir torba torf yükleyerek Duraliler Kavşağı'ndan Kepezüstü'ne doğru seyre geçti. Özkaynak, F.B.'nin (30) kullandığı ve aynı yönde seyreden 07 MVR 02 plakalı kamyonun sağ tarafından altına girdi. Kamyonun sağ iki tekeri Özkaynak'ın başının üzerinden geçti. Özkaynak olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özkaynak'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Diğer yandan görgü tanıkları kamyon şoförünün motosiklet sürücüsünü kör nokta nedeniyle göremeyip sıkıştırdığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini öne sürdü.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



Polis araçlarının görüntüsü



Cesedin olay yerinde görüntüsü



Polislerin çalışma yaparken görüntüsü



Kamyon sürücüsünün görüntüsü



Olay yeri inceleme ekibinin çalışması



Cenazenin tabuta konması



Cenaze aracının morga gidişi



Kazada ölen Sadık Özkaynak'ın aile resmi



Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



=============================================



EV ALEV ALEV YANDI, İTFAİYE YOLDA KALDI



DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri aşırı buzlanma nedeniyle yolda kaldı. İtfaiye araçları iş makineleri ile çekilerek yola devam ederken, ev yandı.



Olay gece saatlerinde Yığılca Hacıyeri Köyü'nde meydana geldi. Muhammed Doğan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ancak yolun buzlanması nedeniyle itfaiye araçları yolda kaldı. Yolda kalan itfaiye araçları iş makineleri yardımı ile çekilerek bölgeye ulaştırılabildi. 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde 6 kişilik Doğan ailesinin kaldığı öğrenilirken, aile yangını fark eder etmez evden çıkmayı başardı. Köy halkı yanan evi endişeli gözlerle izledi. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Yolda kalan itfaiye araçlarının görüntüsü



İtfaiye araçlarının çekilirken görüntü



Köy sakinlerinin görüntüsü



Yanan evden görüntü ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



=====================================



YENİ YILI BEKLERKEN DEREYE DÜŞTÜ



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Bayram Taraş (19) yaslandığı korkuluğun kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten içinde su olmayan dere yatağına düştü. Ekiplerin seferber olduğu genç, yeni yılın ilk dakikalarında hastaneye kaldırıldı.



Olay, saat 23.50'de Ahmet Yesevi Mahallesi, Hüseyin Özdilek Caddesindeki Killik Deresinde meydana geldi. Dere kenarında arkadaşlarıyla sohbet eden Bayram Taraş (19) kenardaki korkuluklara yaslandı. Taraş, yaslandığı tel korkulukların kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten derenin beton zeminine düştü. Taraş'ın arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gence ulaşamayınca Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle dere içine inen sağlık ekipleri Taraş'a ilk müdahaleyi yaptı. Talihsiz genç yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yeni yılın ilk dakikalarında bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taraş'ın çıkartıldığı sırada bölgede bulunan bazı kişilerin yeni yıla girmek için geri sayım yaptığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Ekiplerin dere yatağındaki gence müdahalesi



-Dereden çıkarılıp götürülmesi



Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),



=========================================



YÜKSEKOVA'DA KAR KALINLIĞI 30 SANTİM OLDU



HAKKARİ Yüksekova'da etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı da ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun çalışma yürütürken, karda yürümek zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kar yağışı



-Kar altında yürüyen vatandaşlar



-Karlı yolda geçen araçlar



-ilçeden genel ve detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),



================================================



UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 MİLYON 670 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ



MERSİN polisinin bazı Arap ülkelerinin polisleriyle gerçekleştirdiği ortak operasyonda, toplamda 3 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Türkiye'den yurt dışına uyuşturucu ticareti yapan şebeke çökertiildi, 5 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ve bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik teknik takip destekli operasyon düzenledi. Mersin merkezli, Adıyaman, Antalya'nın Alanya ilçesi, Ankara, Hatay, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yurt dışından getirilen uyuşturucu hapları, Arap ülkelerine götürdüğü öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelilerin ifadesinden yola çıkan ekipler Mersin'deki farklı adreslerde de makineler içine zulanmış bir milyon 200 bin uyuşturucu Captagon hap ele geçirdi. Aynı soruşturma kapsamında bazı Arap ülkelerinin polisleriyle yurt dışında da operasyon düzenleyen Mersin polisi, Arap ülkelerinde de 2 milyon 450 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı ise 3 milyon 670 bin oldu. Operasyonun tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Polislerin zuladan hap çıkartırması



Genel ve detay görüntüler



Yere serili haplardan görüntü



Sanıklar Adliyeye çıkartılırken



Haber-Kamera: MERSİN,



=========================



HASTANEDE SİGARA İZMARİTİ YÜZÜNDEN PANİK YAŞANDI



ÇORUM'da bir hastanenin çöp konteynerine atılan sigara izmariti sonrasında çöp konteynerinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.



Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin çöp konteynerine atılan sigara izmariti çöpü tutuşturdu. Konteynerden çıkan dumanlar hastanenin havalandırma boşluğundan hastanenin zemin katına doldu. Hastane çalışanları hemen itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu sırada dışarı çıkarılan hastalar sonra tekrar binaya alındı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-İtfaiye ekipleri müdahale



-Polis ekipleri önlem alırken



-Hastalar



-112 ekipleri



-Detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



===================================



SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ







ANKARA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.



Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, Ümitköy yönüne giden 07 HCD 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve yanındakiler, aracı sağa çekip indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Küle dönen araçtan görüntü



Vatandaşın telefonuna yansıyan görüntüler



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Özgür ALTIN/ ANKARA,



====================================

