Dha Yurt Bülteni-1

1)DİYARBAKIR'DA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİRLİKTE 4 YERE EYP ATILDI: 1 YARALIDİYARBAKIR'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı. Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, akşam saatlerinde Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar, kaçarken de yola 1 EYP daha attı. Saldırıda market önünde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi, ayakta tedavi edilirken, polis EYP'lerin atıldığı yerlere güvenlik şeridi çekip, inceleme yaptı. Hasar oluşmayan saldırıyla ilgili isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



--------------------------



İlçe Emniyet Müdürlüğü



Zırhlı araçlar



Ambulans



Et ve Süt Kurumu



Güvenlik şeridi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================================



2)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT







TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve obüslerin bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Gaziantep'e ulaştı. Hatay ve çevre illerden yola çıkan tank ve obüsleri taşıyan TIR'ların bulunduğu, yaklaşık 20 araçlık konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep'e ulaştı. Konvoy, ardından Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. TIR'larla taşınan tank ve obüslerin, Suriye sınırındaki askeri birliklerde takviye olarak konuşlandırılacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Askeri araçların ilerlemesi



Obüs ve tanklar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: MUSTAFA KANLI/GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================================



3)TRAKYA'DA 'KAR' ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI







BALKANLAR üzerinden gelen soğuk hava ve kar, akşam saatlerinden itibaren Trakya'yı etkisi altına almaya başladı. Kırklareli'nin Dereköy ve Kofçaz ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçeleri ise karın etkisi altına girdi.



Trakya Bölgesi, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarının ardından kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri, Edirne'nin Keşan, Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde etkili olmaya başladı.



KIRKLARELİ'NİN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL



Kırklareli'nin yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar etkisini sürdürüyor. Karın etkili olduğu Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi. Kar kalınlığı Demirköy'de 7, Kofçaz'da 6, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.



HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR



Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Edirne'nin Keşan ilçesi de kar yağışının etkisi altına girdi. Keşan'da kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Trafikteki sürücüler ise kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde sürmesi bekleniyor.



10 SANTİME ULAŞTI



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı Malkara'da, Tekirdağ yolu üzerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürürken, ilçe merkezinde de belediye ekipleri kar küreme çalışmaları yapıyor.



KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ



Edirne'nin Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------



KEŞAN



-Kar yağışı genel gör.



-Karda şemsiyeyle yürüyenler



-Kar yağışında ilerleyen araçlar



-Sokak lambası ve kar yağışı



-Araçların üzerindeki kar



-Detaylar



MALKARA



-Şehir merkezindeki kar yağışı



-Karda ilerlemekte güçlük eken araçlar



-Kar temizleme çalışmaları



-Vatandaşlar araçları üzerindeki karları temizlemesi



-Tekirdağ karayolunda yoğun kar



-Araçların güçlükle ilerlemesi



-Kar temizleme çalışmaları



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL-Murat YAYIN/EDİRNE, TEKİRDAĞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



4)KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN, PALETLİ AMBULANSLA KURTARILDI







KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, rahatsızlanan ve kardan dolayı hastaneye götürülemeyen 7 aylık hamile Hatice Göğüs (22), sağlık ekiplerince paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye götürüldü.



Karın etkili olduğu ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kargaçayırı Mahallesi'nde yaşayan 7 aylık hamile Hatice Göğüs, akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Göğüs'ün erken doğum yapmasından endişelenen yakınları kadını kendi imkanlarıyla hastaneye götürmek istedi ancak yollar kar nedeniyle kapalı olduğu için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Göğüs ailesinin evine paletli ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından evde yapılan Hatice Göğüs, daha sonra Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Burada müdahalesi yapılan Hatice Göğüs, tedavisinin ardından taburcu edildi. Göğüs ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



Ambulansın gidişi



Kadına ambulansta müdahale edilmesi



Ambulansın dönüşü



Kadının sedye ile hastaneye alınması



Haber: Ömer KOÇ - Kamera: KAHRAMANMARAŞ



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



5)KARDA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLERE KÖYLÜLER TRAKTÖRLERİYLE YARDIM ETTİ







BALIKESİR'in Edremit ilçesinin Kazdağları bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda kalırken, mahsur kalan sürücülere çevredeki köylüler traktörleriyle yardım etti.



YOLDA KALANLARA KÖYLÜLER TRAKTÖRLERİYLE YARDIM ETTİ



Balıkesir'in Edremit ilçesi Hanlar mevkii ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Kalkım beldesi arasında yoğun kar ve tipi yüzünden araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar lastikleri ve zincirleri olmayan birçok araç, akşam saatlerinde Kazdağları bölgesinde yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların bazılarına bölgeye yakın köylerden gelen köylüler, traktörleriyle yardım etti. Traktörler yardımıyla otomobiller mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgelere çekildi.



Yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına koşan Mustafa Kara, "Kar çok, yolda kalan arabaları asılıyoruz. Yolda araba dolu. Daha tahmini 15 tane araba varö diye konuştu.



Köylülerden Fethullah Şen ise "Kar yağışını duyduk. Zaten yağdığı zaman hemen çıkarız biz. Arkadaşlarımızda kalmış ileri de, onları kurtarmaya geldik. Bakalım kurtarabilirsek kurtaracağız. Olmadı arabayı bırakıp biz geri döneceğiz. Bulunduğumuz yer Hanlar dediğimiz yere üç kilometre ileride. Az ileri de bir patika var, arkadaşlar orada kalmış. Telefon da çekmiyor. Yola kadar çıkmışlar, şimdi onları kurtarmaya gideceğizö dedi.



İL GENEL MECLİS ÜYESİ YARDIMA GİTTİ



Yoğun kar yağışı ve tipide bazı vatandaşların yardımına da Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Akif Kulaç yetişti. Kulaç "Arkadaş burada kalmış, ikinci zinciri taktık. Bu bölgede insanlar kalır diye bir dolaşmaya geldim. Karayolları da geriden geliyor. İki üç kilometre aşağıda durum normal. Edremit tarafı da normalmişö diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



Yolda kalan araçlardan görüntüler.



Yolda kalanlara yardım eden vatandaşların açıklamaları.



Araçların traktörle çekilmesi.



Karda ilerlemeye çalışan araçlar.



Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



6)ÇANAKKALE'DE BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI







ÇANAKKALE'de, meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı başladı. Kentin deniz seviyesine yakın noktalarında sulu kar etkili olurken, yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gün içinde yaptığı uyarının ardından Çanakkale kent merkezinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu denize sıfır noktasında sulu kar yağışı devam ederken, kentin iç ve yüksek kesimlerinde sıcaklık 2 dereceye düştü ve yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı özellikle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Kepez beldesi civarında etkili oluyor. Trafik polisleri, yollardaki kar birikintileri ve buzlanmaya karşı denetimlerini sürdürüp, sürücüleri uyarıyor. Karayollarının yanı sıra, Çanakkale ve Kepez belediye ekipleri ise, kar yağışı nedeniyle yollarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.



ADALARA YARINKİ BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ



Gestaş firması yetkilileri, Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferlerinin fırtına nedeniyle saat 19.45'ten itibaren geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara'daki adalara bugün yapılması planlanan bazı seferlerin de iptal edildiğini duyurdu.



Buna göre, bugün sabah Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara hattında ise, bugün sabah Avşa, Marmara, ve Balıklı seferleri de yapılmayacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Kar yağışından genel detay görüntüler.



Yolda seyreden araçlardan görüntüler.



Devlet Hastanesi tabelası ve kar yağışından görüntü.



Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=================================================



7)ÇANAKKALE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE 'KAR' BAŞLADI



ÇANAKKALE'de beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı.



Kar, Lapseki ilçesi Dumanlı Dağ bölgesi ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dumanlı Dağ bölgesi, etkili olan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Bayramiç'in Çırpılar köyünde de kar etkili oldu.



Çanakkale kent merkezinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, kuvvetli poyraz ile birlikte yağmur etkili oldu. Meteoroloji, Çanakkale için bu gece ve bugün kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış, tedbir amacıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edilmişti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Lapseki Dumanlıdağ'dan kar yağışı ve kar görüntüleri



Bayramiç Çırpılar Köyünden kar yağışı görüntüsü



Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



8)EDREMİT-YENİCE KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR



BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları bölümünde, yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle, Kazdağları'ndan geçen Edremit-Yenice karayolunda trafik durma noktasına geldi. Kar yağışı, Talim Alanı ve Hanlar mevkisi arasında ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Edremit-Yenice karayolunda, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



Edremit-Yenice karayolunun araç içinden çekilmiş görüntüsü.



Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



9)KARABÜK'TE 'KAR' ULAŞIMI DURDURDU



KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Bolu istikameti, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.



Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasında yer alan, İstanbul ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan D-100 yolu Eskipazar Kemikli Rampaları geçişinde, kar ve buzlanma nedeniyle Bolu yönüne ulaşım durdu. Uzun kuyruklar oluşan yolda sürücüler, yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Yolda oluşan araç kuyruğu(Cep telefonu görüntüsü)



Haber: KARABÜK,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



10)BODRUM'DA FIRTINA VE YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ







MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denizin rengi kahverengiye döndü, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Bodrum'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle, Kumbahçe Koyu'nda bulunan yelkenli tekne karaya oturdu. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetini arttıran yağış nedeniyle ise cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, Yarımadanın Güney kısmı sahil kenarlarında hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca metrekareye 11 kilo yağışın düştüğü ilçenin bazı koylarında ise denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü.



Yağışların cuma ve cumartesi günü de aralıklarla devam edeceği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------------------



-Fırtına sırasında Bodrum açıklarının görüntüsü



-Sahile vuran tekneden görüntü



-Yollardan görüntü



Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================================



11)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN 'EKSİ 15' DERECEDE 'SAYGI' NÖBETİ







SARIKAMIŞ Harekatı'nın 104'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, şehitler için eksi 15 derecede temsili nöbet tuttu.



İlçe merkezinde toplanan yaklaşık 500 öğrenci, asker kıyafeti giyen arkadaşlarıyla birlikte Türk bayrakları ve meşalelerle Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 2 kilometre yürüdüler. Sarıkamış Şehitliği'ndeki etkinlik ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, askeri erkan, üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından, dualar edildi.



'ALLAH RUHLARINI ŞAD ETSİN, MAKAMLARINI CENNET EYLESİN'



KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, "Sevinçli ve coşkulu günlerin olduğu gibi böyle kederli ve acılı günler de vardır. Bu mukaddes topraklar için, bu kutlu dava için kendi canlarını karşılık olmaksızın seve seve ve isteyerek feda eden bu vatan evlatlarını rahmetle anıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda şehit oldular. Allah ruhlarını şad etsin, makamlarını cennet eylesin. Sarıkamış İslam aleminin kaderidir, sadece Anadolu insanının değil. Sarıkamış artık İslam ümmetinin kaderi ve kutsal bu mekanıdır. Anadolu'nun her yerinden, diğer coğrafyalardan burada şehit olanlar var. Allah bir daha hem milletimize hem İslam ümmetine böyle acılı ve kederli günler yaşatmasın, tüm şehitlerime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Konuşmalardan sonra temsili nöbet değişimi yapıldı. Öğrenciler künyelerini sayarak nöbeti değişimi yaptılar ve ay-yıldızlı bayrağımızı öperek birbirlerine teslim ettiler. Öğrenciler daha sonra kar üzerine konulan meşaleler etrafında dondurucu soğuğa aldırmadan nöbetlerine devam edip, kahramanlık türküleri seslendirdiler.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Tören alanı



Kuran okunması



Hüsnü Kapu'nun konuşması



Temsili nöbet değişimi



Öğrenciler ile röp.



Meşaleler ve öğrencilerin türkü söylemesi



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



Kazada ölen üniversite öğrencisi gözyaşlarıyla uğurlandı (EK)



12)ARKADAŞLARI O YOLDA EYLEM YAPIP, ÜST GEÇİT İSTEDİ



Adıyaman'da, karşıya geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Dağdelen'in arkadaşları, kazanın meydana geldiği yolda oturma eylemi yaptı. Gençler, üniversitenin önünden geçen yolda her zaman kaza olduğunu belirterek, yayalar için üst geçit yapılmasını istedi. Elif Dağdelen'in sınıf arkadaşı Ebru Çelik, 2002 yılında kendisine de otomobil çarptığını ve yürümekte zorlandığını söyledi. Çelik, "Ben de kaza mağduruyum, halen kazalar devam ediyor. Kazaya karışanların serbest kalması, zoruma gidiyor. Her kaza olduğunda ağlıyorum. Emine Şevval Aytemir ve Elif Dağdelen'in haberini aldığımda kendi yaşadığım kaza aklıma geldi. Ölen kişi benim arkadaşımdı. Onun da hayalleri vardı. Sürücülerin biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Böyle tehlikeli yollarda, öğrencilerin geçtikleri yerlere mutlaka üst geçit yapılmasını istiyoruz" dedi. Elif Dağdelen'in arkadaşları, daha sonra kazanın meydana geldiği yere karanfil bıraktı.



SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Dağdelen'in (21) ölümüne arkadaşı Emine Şevval Aytemir'in ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------



-Olay yerinden görüntü



-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması



-Öğrencilerin yürüyüşü



-Öğrencilerin kaza yapılan yerde oturmaları



-Kazaya ait aracın parçalarından görüntü



-Öğrencilerin yola karanfil bırakmaları



-Öğrencilerin oturma eylemi



-Başka kazada otomobilin çarptığı sakat kaldığı öğrencinin konuşması



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



13)CENAZE EVİNDE ÇIKAN BACA YANGINI 2 EVİ KÜL ETTİ



BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki cenaze evinde çıkan baca yangını, 2 evi kül etti. Yangın sırasında, yatalak bir hasta, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.



Burhaniye'nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde, dün Ayvalık ilçesinde hayatını kaybeden Ali Olgaç'a ait 77 numaralı evde çıkan baca yangınında, alevler bir anda evi sardı. Yangın kısa sürede bitişikteki Ramazan Çakır'a ait eve de sıçradı. Yangına, Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yatalak olan Ramazan Çakır ise komşularının yardımı ile dışarı çıkarıldı.



İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonunda kontrol altına alınan yangında, her 2 ev de kullanılamaz hale geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------------



İtfaiyenin yangına müdahalesinden görüntüler.



Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



14)AYVACIK'TAKİ YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ







ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, alt katı iş yeri olarak kullanılan evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



Ayvacık'ın Hamdibey Mahallesi'ndeki Ahlat Çeşme Sokak'ta, alt katı plastik doğrama atölyesi olarak kullanılan evde, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri 3 araçla alevlere müdahale etti. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Evin altındaki atölyede bulunan kamyonet sahibi tarafından dışarı çıkarılarak, güvenli yere alındı. Harun Avseren'e ait evde kiracı olarak inşaat işçilerinin kaldığı öğrenildi. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-Yanan evden görüntüler



-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntüler



Haber-Kamera İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



15)İNEGÖL'DE YANGIN PANİĞİ







BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe yolaçtı. İtfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye götürüldü.



Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa mahallesi Çamdere Sokak'ta meydana geldi. Mesut Vardar'a ait 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin odasında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Apartmandakiler panik içinde dışarıka çıkarken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin çabaları sonucu yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı daire kullanılamayacak duruma gelirken, alevlerden ve dumandan etkilenen Abdullah Vardar (17), ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



-Yangın anından vatandaş kamerası görüntüleri



-Oay yerinden görüntüer



-İtfaiye ekiplerinden görüntüler



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



16)ÇELİK KAPI İMALATHANESİNDE YANGIN, HASARA YOL AÇTI



HATAY'da bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.



Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir çelik kapı imalathanesinde çıktı. İmalatheneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri, maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenin belirlenmek için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------



Olay yerindeki itfaiye araçlarınan görüntü



Yangına müdahale eden iş makinesinin gelişi



İş makinesinin imalathaneye girişi



İmalathane önündeki itfaiye ekiplerinden görüntüsü



İtfaiye erlerinden görüntü



İş makinesinin çalışmasından görüntü



Kullanılmış boş yangın tüplerinden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, -



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



17)50 YAŞINDAKİ KADER ERENULUĞ, TABANCAYLA BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ



İZMİR'in Konak ilçesinde, 50 yaşındaki Kader Erenuluğ, yaşadığı dairenin kapısında tabancayla başından vurularak öldürdü. Polis, cinayet zanlısı olarak Erenuluğ'nun kızı ile imam nikahlı evli olduğu ileri sürülen ve birçok suçtan kaydı bulunan O.B.'yi arıyor.



Olay, saat 00.30 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. 1148/1 sokakta bulunan bir apartmandan silah sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese sevk edilen polis ekipleri, apartmana girdiklerinde kanlar içerisinde yatan bir kadın ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının olay yerinde öldüğü belirledi.



Konuya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, ölen kadının, 50 yaşındaki Kader Erenuluğ olduğunu tespit etti. Erenuluğ'nun yaşadığı dairenin kapısında başına ateş edilmesi sonucu öldürüldüğü öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Cinayet ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Erenuluğ'nun kızı ile imam nikahlı evli olduğu ileri sürülen ve birçok suçtan kaydı bulunan O.B.'yi cinayet zanlısı olarak aramaya başladı. O.B.'nin, olay sonrasında bir otomobile binerek kayıpları karıştığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı O.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------



-Olay yerinden görüntü



-Cenaze aracından görüntü



-Polis ekiplerinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber -Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



18)2 YAŞINDAKİ KIZINI REHİN ALAN BABA GÖZALTINA ALINDI







ZONGULDAK'ta nikahsız yaşadığı eşine uyguladığı şiddet nedeniyle 1 ay cezaevinde kalan Kemal G. (37), nikahsız eşi ile 2 yaşındaki kızının kaldığı teyzesinin evini bastı. Buradan kızını alıp, kendi evinde rehin tutan Kemal G., polisin 1 saat süren ikna çabası sonucu teslim olarak gözaltına alındı.



Olay, gece yarısı Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Nikahsız yaşadığı eşi Dilber M.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma cezasına uymayan Kemal G., tutuklanarak 1 ay cezaevinde kaldı. İki hafta önce cezaevinden çıkan Kemal G., Dilber M. ile kızının yaşadığı teyzesinin evini bıçakla bastı. Dehşete kapılan Dilber M. balkondan atlayarak kaçarken, Kemal G. ise çocuğunu alıp kendi evinde götürdü. Haber verilmesiyle eve giden polislere kapıyı açmayan Kemal G., elindeki bıçağı da bırakmayarak çocuğunu rehin aldı. Kemal G., polisin 1 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu.



Çocuk koruma altına alınırken, Kemal G., Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kemal G., polis aracından indiği sırada görüntü alan gazetecilere de saldırmak istedi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği Kemal G., polis merkezine sokuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------



-Polis aracının karakola gelmesi



-Şüphelinin indirilmesi



-Gazetecilere saldırması



-Polisin sakinleştirip karakola sokması



-Karakol önü detay



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



19)OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI







KİLİS'te, Suriye sınırına zırhlı askeri araç taşıdıktan sonra dönüşe geçen TIR'a çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Kilis-Gaziantep yolu Elbeyli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, Suriye sınırına zırhlı araç taşıdıktan sonra dönen TIR'a sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 27 FM 211 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücün yanında ismi öğrenilemeyen yaralı kadın ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Olay yerinden görüntü



Araçlardan görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



20)ÇORUM'DA DRİFT YAPAN 10 SÜRÜCÜYE 50 BİN LİRA CEZA







ÇORUM'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 10 araç sürücüsüne toplam 50 bin 100 TL para cezası kesildi. Araçları trafikten geçici süreyle men edilen sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.



Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücülerini, MOBESE kameralarından tespit etti. 2 ayda 10 araç sürücüsünün farlklı noktalarda drift yaptığını belirleyen trafik polisi, bu araçların sürücülerine 5 bin 10'ar TL olmak üzere toplam 50 bin 100 TL para cezası kesti. Araçlar trafikten geçici süreyle men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Ceza kesilen sürücülerden birinin, Emniyet Müdürlüğü binasına 100 metre mesafede drift yaptığı belirlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------



Emniyet Müdürlüğü



Drift yapan araçlar



Detaylar



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



21)GÜMÜŞHANE'DE YAMAÇTAN KOPAN KAYALAR 10 KATLI BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ



GÜMÜŞHANE kent merkezinde, dağın yamacından kopan kayalar 10 katlı apartmanın üzerine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken, binada ise hasar meydana geldi.



Olay, akşam saatlerinde Oltyanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Müze Evleri Blokları'nın arka cephesinde bulunan dağın yamacından kopan kayalar, büyük bir gürültüyle site içerisinde bulunan 10 katlı binanın üzerine yuvarlandı. Kaya parçaları bazı katlara büyük hasar verirken, bir daireden de içeri girdi. En büyük kaya kütlesi ise binanın yangın merdiven boşluğuna çarparak duvarı yıktı. Olay anında panik yaşayan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik şeridi ile çevrilirken binadakiler tahliye edildi.



'BİNALARIN YÜZDE 80'İ RİSK ALTINDA'



Bölgede 2 yıl önce de aynı şekilde bir olayın meydana geldiğini söyleyen İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, bölgenin incelenmesi ve önlem alınması gerektiğini belerterek, "Oltanbey Mahallesi'nde çok büyük risk var. Soğuk kış günlerinde aşırı soğuduğunda kayaların arasındaki çatlaklara giren suyun donmasıyla beraber meydana getirdiği hacim artışı kayaları birbirinden ayırdı. Bugün de hava sıcaklığıyla beraber açılan kısmın kapanmasıyla kaya harekete geçti, yuvarlanarak gelip binaya çarptı. Buradaki binaların yüzde 80'i risk altında. Kesinlikle buraların incelenmesi ve önlemler alınması lazım. Bu önlemler ilk yapılaşma anında yapılsaydı, çok daha ekonomik olabilirdi. İnsanların canından daha önemli bir şey yok. Bu önlemlerin ivedilikle alınması lazım. Buraya çok yakın olan bir alt caddede 2 yıl önce yine kaya kopması vakası olmuştu. İstinat duvarını patlatarak apartmanın alt katındaki 4 daireye kayaları doldurmuştu. O zaman da içeride kimse yoktu" dedi.



'BU BİZE VERİLEN BİR MESAJ'



Bölgede önlem alınmaması halinde 3 yıl içerisinde daha büyük riskler ortaya çıkabileceğini belirten Yusuf Oral, "Bu olay ileride meydana gelebilecek çok daha büyük felaketlerin habercisi. Bu haberi dikkate almamız lazım. Bu bize verilen bir mesaj. Kesinlikle bir an önce önlem alınması lazım. Şuan yeterli jeofizik ve jeolojik inceleme yapılsa eminim birkaç bloğun tahliyesinden bile bahsedilebilir burada. Bazı kısımlar afet alanı ilan edilebilir. Kayalarda derinine çatlaklar var. Bu çatlakların kesiştiği kısımlarda meydana gelen üçgen kısımlar donma kamaları meydana geldiğinde kopacak. Bu aşikar. Bu belki bu yıl belki 3 yıl sonra olacak ama kesinlikle olacak. Havalar daha da soğuduğunda bu riskler daha büyük bir hale gelecek" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Kayalardan detay



Kayanın vurduğu duvar



Yusuf Oral ile röp.



Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



22)BODRUM'DA ÖLDÜRÜLEN İŞADAMI İLE İLGİLİ DAVANIN İKİNCİ OTURUMU GÖRÜLDÜ







MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde işadamı Ali Özdemir'in, ortağı Mustafa Özbelen tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davaya dün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Önceki gün sanıklar Mustafa Özbelen, Arif Sobacı, K.S., F.S., İ.A.'nın ifadelerinin alınmasıyla başlayan duruşmada dün ise önceki gün davaya katılmayan sanık J.D. ve Özbelen'in olaydan sonra ayrıldığı eski eşi T.S.'nin de aralarında bulunduğu tanıkların ifadeleriyle devam edildi. Mustafa Özbelen'in eski eşi tanık T.S. mahkemeye video konferans yöntemiyle ifade verdi. T.S. dışında, S.A., E.B., S.U., Y.M.Ö., A.K.A., S.A., D.T. ve M.Ç.'de mahkemede tanık sıfatıyla ifade verdi.



Tutuklu sanıklar Mustafa Özbelen ve Arif Sobacı, sabah saatlerinde cezaevi aracı ile Bodrum Adliyesi'ne getirildi. Özbelen'in elinde 5 litrelik bir su ile poşetin içerisinde ekmek, domates ve biber getirdiği de dikkat çekti.



Mahkeme T.S.'nin verdiği ifadenin ardından bugün (Cuma) devam edilmek üzere dün sona erdi.



DAVADA SAHTE AVUKATLIK İDDİASI



Önceki gün görülen davanın ilk celsesine katılmayan 'avukat Anna' olarak bilinen J.D. dün verdiği ifadede, "Ben bu konuyla ilgili olarak soruşturma aşamasında ifade vermiştim. Bu ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ben yurt dışında avukat olarak çalışmaktayım. Yurt dışındaki müvekkillerimin işi olduğunda Bodrum'daki avukat N.Ç. vekilliklerini yapmaktadır. Mustafa ve T.S. ile İ.A.'nin ağabeyi olan A. isimli şahıs aracılığıyla irtibat kurdum. T.S. ve Mustafa benim bulunduğum N.Ç.'ye ait büroya geldiler ben kendilerine Türkiye'de avukatlık yapmadığımı N.Ç. beyin kendileriyle ilgileneceğini ancak yurt dışında olduğunu söyledim." diyerek kendisinin Türkiye'de avukatlık yapmadığını ve kendisi üzerine atılan suçu ve suçluyu kayırma suçunu kabul etmediğini söyledi. Mustafa Özbelen'den kesinlikle para almadığını de belirten J.D., "Zaten para almayada benim yetkim yoktur. İddianameyi kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum. Müştekinin katılma talebi hussunda takdir mahkemenindir." dedi.



AVUKAT SIFATIYLA İMZALAR ATMIŞ



Sanık J.D.'nin ifadesinin ardından mahkeme heyeti J.D.'ye dava sürecinde yazılmış olan 3 ayrı tutanakta avukat ibaresiyle birlikte atılan imzaları gösterdiğinde ise, "İmza bana aittir ben Anna Cristina ismini kullanıyorum ancak tutanaktaki avukat ibaresini ben yazmadım. Avukat ibaresinin yazılmaması gerektiğini söylemiştim" dedi.



MAHKEME J.D. HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Mahkeme heyeti tarafından dünkü celsenin sonunda verilen kararda sanık J.D.'ye, 15.01.2018 tarihinde birden fazla resmi evraka avukat sıfatıyla imza atması sebebiyle hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından soruşturma yapılması için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



İLİŞKİYİ 5 OCAK'TA ÖĞRENDİM



Sanık Mustafa Özbelen ise eski eşi T.S. ile Ali Özdemir'in ilişkileri olabileceğini 5 Ocak 2018 günü net olarak öğrendiğini belirttiği ifadesinde şunları söyledi:



"Ben T.S. ile Ali arasındaki ilişkiyi 28.12.2017 günü sabahleyin kızımı okula göndereceğim sırada öğrenmiştim ve aralarında bir ilişki olduğundan şüphelenmiştim ancak tam olarak 05.01.208 günü cep telefonundaki mesajları görerek, sonrasında tost yaptırmaya çıktığım sıradaki gördüğüm olaylarla emin oldum. Olayda kullanılan silah Ali'nin silahıydı. Benim silahlarla pek bir ilgim yoktur. Bu yüzden olaydaki silahı daha önce Ali'de görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Kullandığımız T... marka araç Ali'ye aitti. Satın almış olduğumuz evin kredi borcunu ben ödüyorum. Eşim ile boşanmak için ilk önce avukat Ş.A. ile görüştüm. Sonraki gittiğim avukatın ismini hatırlamıyorum. Olaydan sonra Köyceğiz'e gittiğimde uzun süre hapse gireceğimi bildiğim için çocuğuma bakması amacıyla Bodrum sınırları içerisindeki taşınmazlar ile ilgili tasarrufta bulunup kalan kısmını bana vermesi için vekalet verdim. Ben kesinlikle eski eşim T.S. için bir şey yapmadım. Ben Kızım için vekalet verdim. Ben Köyceğiz'e kesinlikle T.S.'ye cinayet ile ilgili bir şey söylemedim. Sadece Ali'nin kaybolması ile ilgili şüphelerin benim üzerimde olmasından dolayı bu şekilde yaptım." dedi.



ALİ ÖZDEMİR SİLAHINI KAYBETMİŞ



Cinayete kurban giden Ali Özdemir'i öldüren silah hala bulunamazken, Özdemir'in ölümünden kısa bir süre önce silahını kaybettiği anlaşıldı. Mahkemede ifade veren tanıklardan S.U. şunları söyledi:



"Ben Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapmaktayım. 28.12.2017 tarihinde öğleden sonra saat 17.00'a doğru Ali Özdemir beni telefon ile aradı ve silahjlardan birisi kaybolsa veya çalınsa ne olur, ne yapmam gerekir diye sordu. Ben de önce, Ali Özdemir'i tanıdığım için şaka yaptığını düşündüm. Cevaben, kayboldu ise yahut çalındı ise 155'i aramasını veya emniyete gelerek durumu bildirmesi gerektiğini söyledim. Kendisini tanıdığım için ve daha önce de emniyette silah ruhsat bölümünde çalıştığım için 3 tane ruhsatlı silahı olduğunu biliyordum." dedi.



Ali Özdemir'in yeğeni Y.M.Ö. ve çalışanları A.K.A ile S.A.'da tanık sıfatı ile verdikleri ifadelerinde Özdemir'in silahının kaybolduğunu doğruladı.



T.S: 3 YILDIR İLİŞKİMİZ VARDI



Davanın dünkü celsesinde son tanık olarak Mustafa Özbelen'in eski eşi T.S. ifade verdi. T.S., video konferans yoluyla verdiği ifadesinde Ali Özdemir ile yaklaşık 3 yıldır devam eden bir ilişkilerinin olduğunu ancak eski eşi Mustafa Özbelen'in bunu bildiğini düşünmediğini söyledi. T.S. zaman zaman ağlayarak verdiği ifadesinde, "Eve üçümüz birlikte aynı anda girdik. Ali Özdemir bara geldiğinde de ben kontrol etmiştim kesinlikle üzerinde silah yoktu. Eve girdiğimizde de üzerinde silah yoktu. Evde çocuğumuz olduğu için silahla girmemesi konusunu kendisine söylemiştim." diyerek Ali Özdemir'in olay gecesi yanında silah olmadığını iddia etti. Ali Özdemir ile ilişkisi sorulan T.S., ifadesine şu sözlerle devam etti:



'ÖZDEMİR İLE 2.5-3 YILDIR DEVAM EDEN DUYGUSAL İLİŞKİM VARDI'



"Ali Özdemir sürekli bizim evimize gelmiyordu. Son zamanlarda ise sıklıkla eve geliyordu. Benim Ali Özdemir ile yaklaşık 2,5-3 yıldır devam eden bir duygusal ilişkim vardı. Bu ilişki sırasında birbirimize mesaj atıyorduk. Ali benim telefonumda 'Uyuz' olarak kayıtlıydı. Ben kendisine burada, 'Çok dikkatli olmamız lazım, gece yatmadığımı, oturduğumu, yanına gitmediğimi, her şeyi söylemişti o konuşmamızda. Şu durum da bu evde çok dikkatli olacağız' şeklinde mesaj göndermiştim. Yine ben Ali'ye 'Benim de bu evi toparlamam lazım, sen de beni dinle lütfen. Yarın kalktığımızda göndereceğim tost most' şeklinde mesaj gönderdim. Ben mesajı attıktan sonra Ali, benim Mustafa ile birlikte yaşadığım eve geldi. Mustafa bu sırada dışarıya tost almak için çıkıyordu. Kapıda karşılaştılar ve konuştular. Ali içeri girdikten sonra ben Ali'yle birlikte evin üst katına çıkmadım. Salonda Ali'yle birlikte oturduk daha sonra ben lavobaya çıkmak için üst kata tek başıma çıktım. Mustafa çok kısa bir süre sonra yani 10-15 dakika içerisinde eve geri döndü. Ben sürekli olarak Mustafa'ya boşanmak istediğimi belirtiyordum. Ben bunu söylediğimde Mustafa bana 'senin hayatında bir insan mı var ?' diye sordu. Ben de kendisine, bu soruyu sorarak kendini küçültüyorsun, en son sorman gerek soru bu dedim. Daha fazla uzatmayalım dedim. Ali Özdemir ile aramdaki duygusal ilişki cinsel ilişki boyutuna varmıştı. Ali Özdemir öldürülünceye kadar Mustafa bana hiç boşanmak istediğini söylemedi. Boşanma konusundaki talep hep benden geldi". dedi.



Bodrum'da büyük yankı uyandıran dava, bugün üçüncü duruşma ile devam edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



-Sanık M.Ö. VE A.S.'nin adliyeye getirilişi



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=================================



23)PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN, MEVLANA MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ







PAKİSTAN Başbakanı İmran Han, Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti. Han, "Pakistan'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı" dedi.



Bir dizi ziyaret için Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşlik ettiği Han, yetkililerden müzedeki eserler hakkında bilgi aldı. Mevlana'nın mezarı başında dua eden Han, "Pakistan'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı. Kitaplarını okudum. Mevlana, Sufizmin en büyük temsilcisidir" diye konuştu.



Ziyaretin ardından Han'a, Mevlana'nın eserlerinde Divan-ı Kebir hediye edildi. Han, daha sonra kentten ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Pakistan Başbakan'ın Mevlana Müzesini ziyaretinden detay



Açıklamaları



Genel ve detay



Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/ KONYA



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================================



24)İZMİR'DE SİYAH ALACA CİNSİ İNEK, DÖRDÜZ BUZAĞI DOĞURDU







İZMİR'in Bergama ilçesinde, Siyah Alaca cinsi Nazlı ismindeki inek, eşine az rastlanır bir gebelikle 4 buzağı dünyaya getirdi.



Bergama'nın kırsal Alhatlı Mahallesi'nde oturan 30 yıllık hayvan üreticisi Bayram Ali Çakır'ın Siyah Alaca cinsi Nazlı ismindeki süt ineği, Veteriner Hekim Hüseyin Kemer'in uyguladığı suni tohumlama yöntemiyle hamile kaldı. Hüseyin Kemer gebeliğin son ayında ineğin birden fazla doğum yapacağını belirleyerek, ineğin daha dikkatli bir bakıma alınmasını inek sahibi Bayram Ali Çakır'a iletti. Bayram Ali Çakır, ineğine her gün pekmez ve takviye yem desteği verdi. 2 Ocak 2019'da ineğin doğum sancıları başlayınca da Veteriner Hekim Hüseyin Kemer'e haber verdi. Nazlı ismindeki inek, 3'ü dişi biri erkek olmak üzere 4 buzağı birden dünyaya getirince, Alhatlı Mahallesi'nin ve çevre mahallelerde yaşayan üreticilerin ilgisini topladı. 2 gün boyunca çevre mahalle ve Bergama ilçesinde yaşayan hayvan üreticileri dördüz buzağı ve Nazlı ineği görmek için Alhatlı Mahallesi'ne akın etti.



'HAYATIM BOYUNCA DÖRDÜZ DOĞURAN BİR İNEK NE GÖRDÜM NE DE DUYDUM'



Üretici Bayram Ali Çakır yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ben hayatım boyunca dördüz doğuran bir inek ne gördüm ne de duydum. Bu ineğimin geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği tek buzağısı doğumdan sonra hayatını kaybetmişti. Bu yıl dünyaya getirdiği 4 buzağı bana yeni yıl hediyesi oldu. Buzağıları şu an biberon ile her gün 20 litre süt vererek besliyorum, buzağılar ile Nazlı ismindeki ineğimi satmayı asla düşünmüyorum. Rabbime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



'BEN DÖRDÜZ GEBELİK DEĞİL 2 BUZAĞI BEKLİYORDUM'



Veteriner Hekim Hüseyin Kemer ise "Doğal yolla kızgınlık göstermeyen Nazlı ismindeki İneğimize Progeston hormonu emdirilmiş İntravaginal araç ile programlı suni tohumlama ile gebe kalması sağlandı. Gebelik takibinin son ayında çoğul gebelik olduğu anlaşılınca inek sahibi Bayram Ali Çakır'a bilgi verip ineği daha özenli bakmasını sağladım. Ben dördüz gebelik değil 2 buzağı bekliyordum. İneklerde 4 gebelik dünyada fazla rastlanır bir durum değil. Buzağılar dünyaya gelir gelmez bakımlarını yapıp destek serumlarını verdik. Şuan gerek Nazlı ineğimiz gerekse buzağılarımızın sağlık durumu gayet iyi" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Buzağılar ile anne inekten görüntüler



İnek sahibi Bayram Ali Çakır ile röportaj



Veteriner hekim Hüseyin Kemer ile röportaj



Haber - Kamera: Cevdet ŞEN/BERGAMA, (İzmir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

