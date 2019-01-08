Dha Yurt Bülteni -1

1)TARTIŞTIĞI ANNE VE BABASINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ MERSİN'in Erdemli ilçesinde oturan Ali Ay, tartıştığı annesi Menekşe ile babası Murat Ay'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

1)TARTIŞTIĞI ANNE VE BABASINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ







MERSİN'in Erdemli ilçesinde oturan Ali Ay, tartıştığı annesi Menekşe ile babası Murat Ay'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Güzeloluk Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ay, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Menekşe ve babası Murat Ay ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada ailesinin evindeki av tüfeğini alan Ali Ay, annesi Menekşe'yi ardından da babası Murat Ay'a ateş açtı. Kanlar içinde yerde kalan karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Akdeniz Mahallesi'ndeki kendi evine giden Ali Ay, aynı tüfekle intihar etmeye çalışırken jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yerinden görüntü



Cenazelerin tabuta taşınması



Tabutun cenaze aracına konulması



Cenazenin hastane morgura getirilmesi



Morg girişinde sinir krizi geçiren yakınları



Süre: 01'52" Boyut: 209 MB



Haber - Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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2)İZMİR'DE KORKUTAN FABRİKA YANGINI







İZMİR'in Bornova ilçesinde, endüstriyel mutfak malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın endişe yarattı. Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki depoya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.



Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fincancılar Çarşısı'ndaki endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın mutfak kısmında çıkan yangında, alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ettikleri sırada, alevler fabrikanın bitişiğinde bulunan bir depoya sıçradı. Polis ekipleri çevredeki park halinde bulunan otomobilleri kaldırtarak güvenlik önlemi aldı. Yoğun süren çalışmalar sonucunda, fabrika ve depodaki yangın söndürüldü.



'PATLAMA SESİ DUYDUK'



Yangının çıktığı sırada yandaki depoda çalıştıklarını belirten Atilla Yıldırır, "Yangın yaklaşık 6 (18.00) sıralarında başladı, depolarında bir patlama duyduk. Dışarıya çıktığımızda büyük bir alev topu gibi bir yangın vardı. Hemen itfaiye ve polisi aradık, yangına müdahale ettikleri sırada, yangın bizim bulunduğumuz depoya sıçradı. Büyük hasarımız var" dedi.



Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Fabrikadan detay



-İtfaye ekiplerinden detay



-Atilla Yıldırır röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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3)KAR MANZARALI MERAKI ÖLDÜRÜYORDU







DENİZLİ'de kar yağışı altında dağlık alana çıkıp manzara fotoğrafı çektirmek isteyen 27 yaşındaki Şahin Cengiz, 15 metre yükseklikten düştü. Yoğun kar yağışı sebebiyle donma tehlikesi geçirip hipotermiye giren Cengiz, arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Olay dün saat 22.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Seyir Tepesi Gözkaya Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşçılık yapan Şahin Cengiz, 3 arkadaşıyla birlikte kar yağışında gezintiye çıktı. Cengiz, burada fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Düştükten sonra da engebeli arazide yaklaşık 30 metre yuvarlanan Cengiz'in ayağı kırıldı.



Düştüğü arazide arkadaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamayan Cengiz, için yardım çağrısında bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, İtfaiye ve AFAD ekibi, kurtarma operasyonu başlattı. Kar yağışı altında engebeli arazide zor şartlar altında yapılan arama çalışmasında itfaiye ekipleri, yaralı Cengiz'e ulaştı. Kurtarma ekibinde yer alan sağlık personelleri, hipotermiye giren Cengiz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



Ekiplerin 1 saatlik koordineli çalışmasının ardından kurtarılan Cengiz, sedyeyle taşınarak ambulansa bindirildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden detaylar



-Arama çalışmalarından detaylar



-Arama yapan ekiplerden detaylar



-Cengiz'in sedyeyle taşınması



-Ambulansa bildirilen Cengiz'in hastaneye kaldırılması



Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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4)BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI







BOLU'da, TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.TEM ve D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde duran kar yağışı akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 40 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolun karla kaplanmasını önlerken, polis ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kar yağışı



-Araçların geçişleri



-Polis ve karayolları ekiplerinin çalışmaları



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (2)



5)KAR KÜREME KAMYONU DEVRİLDİ



Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait kar küreme kamyonu, çalışma sırasında kontrolden çıkarak yan yattı. Hasar oluşan kamyonun sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kar nedeniyle yolda kalan bazı araçlar da çekildi.



56 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI



İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu saatlerden itibaren kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı olan 80 köy yolundan 56 köye ulaşım sağlanmaya başlandı. Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Devrilen iş makinesi



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (3)



6)KAR YAĞIŞI GECE DE ETKİLİ OLDU



Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Soğanlı rampalarında yokuşu çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, diğer sürücülerin yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yolda kalan araçlar, araçları iten vatandaşlar



Yolda kalan araç sürücülerine diğer sürücülerin yardım etmesi



Arazi aracının yolda kalan minibüsü çekmesi



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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7)DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLU'NDA SİS VE KAR ULAŞIMI AKSATTI







DENİZLİ'de aşırı sis ve kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Denizli-Antalya Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı yolda, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaptı. Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkisi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis etkili oldu. Karayolunun belirli noktalarında önlemler alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yolda zaman zaman zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Çalışmalar sırasında Karayolları'na ait 2 tuzlama aracında kısa süreli arıza meydana geldi. Ekipler araçları tamir etmek için yoğun çaba sarf etti. Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü, kar yağışı nedeniyle de buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda araç yolda kalırken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek karın şiddetinin azalmasını bekledi. Buzlanma nedeniyle yolda kaldığını ifade eden TIR sürücüsü Fahri Kısa, "Karayollarına ait tuzlama araçları çalışmadığı için yolda kaldık. Şu an yoldaki buzun erimesini bekliyoruz. Buz çözülmezse sabaha kadar burada bekleyeceğiz" dedi.Burdur'un Tefenli ilçesine giden ve zinciri koptuğu için yolda kalan TIR sürücüsü Mustafa Göncü ise, "Maalesef zincirim koptuğu için yolda kaldım. Yolun durumu kötü araçlar çıkmıyor" diye konuştu.Kar yağışında yola çıkarak zincir satanlarda görüldü.Soğuk havada zincir satarak para kazanmaya çalıştığını söyleyen Doğan Karakurt, "Yoğun bir kar yağışı var. Biz de arkadaşlarımla birlikte yolda kalanlara yardım ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Üç beş kuruş kazanırız diye bu soğukta çalışıyoruz. Şuana kadar 35 kişiye zincir sattım" dedi. Otomobilinde zincir bulunmadığı için ilerlemekte güçlük çeken ve zincir alan Güven Tan ise, yolun buzlandığını, otomobilini kontrol etmekte güçlük çektiğini belirterek yolda kaldığını ve taktırdığı zincir ile yoluna devam edeceğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yoldan detaylar



Arıza yapan tuzlama aracından detaylar



Trafik ekiplerinden detaylar



Yolda kalan araçlardan detaylar



TIR sürücüsü Fahri Kısa röp.



Zincir alan Güven Tan röp.



Zincir satan Doğan Karakurt röp.



TIR sürücüsü Mustafa Göncü röp.



Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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8)KAZDAĞLARI'NDA ONLARCA ARAÇ MAHSUR KALDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan onlarca aracın yardımına belediye ekipleri ve köylüler yetişti. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan Kazdağları'ndan geçen karayolu, kar ve buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde ulaşıma kapandı. İki ilçe arasında yolculuk yapan araçlardan, zincir ve kar lastiği olmayanlar mahsur kaldı. Deve Boynu rampalarında buzlanma nedeniyle kayarak mahsur kalan araçlar Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kamyonet ve greyder ile çekilerek kurtarıldı. Gün boyu iki ilçe arasındaki yolu açık tutabilmek için kar küremesi yapan Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hakkı Şen, "Belediyeden yardım amaçlı buraya geldik. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Greyderimiz de Kalkım tarafına geçti. Kar küremesi yapıp yolu açıyorö dedi.



ZİNCİR TAKARAK KURTULABİLDİLER



Edremit'ten Yenice ilçesinin Pazarköy köyüne gitmek için yola çıktıklarını belirten midibüs sürücüsü Mehmet Aydoğan, "Yollar şu anda kapalı. Çanakkale tarafı açık değil. Aracımıza zincir taktık. Yavaş yavaş gitmeye çalışacağız. Başka çaremiz yok" diye konuştu. Tarım işçilerini taşıyan midibüsün yolcularından Aysel Adışen, "Edremit ilesinden mandalina kesmekten geliyoruz. Yolların Balıkesir il sınırlarında kalan kısmı açık, Çanakkale tarafı kapalı" ifadelerini kullandı. Edremit'ten Yenice ilçesinin Kalkım beldesine gitmek için bindiği ve zinciri olmadığı için ilerleyemeyen midibüsün yolcularından Gülizar Malkoç, "Yolda kaldık. Yardım bekliyoruz. 2 saatten beri buradayız. Zincir takmaya uğraşıyoruz. Gitmeye korkuyoruz. Yolumuz çok tehlikeliö diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Karayolları tabelasından görüntü.



Yolda kalanlarla röportajlar.



Yolcu minibüsleri ve otomobillerden görüntü.



İş makinesinin yolu açması.



Traktörlerin yolda kalan araçları çekmesi



Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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9)KAR NEDENİYLE YOLDA KALAN FİLİSTİNLİ TURİSTLERİN İMDADINA GAZETECİLER YETİŞTİ



ZONGULDAK'a turist olarak gelen Filistinli Nashef ailesi, ilk defa gördükleri karda araçlarıyla mahsur kaldı. Zincir takmayı bilmeyen aile, gazeteci ve köylülerin yardımı ile yollarına devam etti. Babası ve iki kardeşiyle Türkiye'ye tatile gelen Kutıba Nashef, kiraladıkları araçla Zonguldak'tan Sakarya'ya gittikleri sırada Ereğli kesimindeki Seyfetler köyü mevkiinde yolda kaldı. İlk defa kar gören Nashef ailesi, araçlarına zincir takamadı. Yolda kar yağışı ile ilgili haber yapan gazeteciler ailenin durumunu fark ederek yanına gitti. Çok az Türkçe bilen Kutıba Nashef, yolda kaldıklarını söyledi. Yerel televizyonda kameraman Halil İbrahim Karataş, aracın zincirini takarak yardım etti. Nashef ailesi, köydeki gençlerin de yardımıyla kısa sürede takılan zincir nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür etti. Yaklaşık 2 saattir karlı yolda kaldıklarını anlatan Kutıba Nashef, "Yardım için çok teşekkür ederim. İlk defa kar gördük. Zincir takmayı da bilmiyorduk. Gazetecilerin yardımı çok iyi oldu. Sayelerinde yola devam edeceğiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Yolda kalan araç



-Ailenin zincir takmaya çalışması



-Gazeteci ve köydeki gençlerin yardım etmesi



-Gazeteci Halil İbrahim Karataş ile röp.



-Zincir'in takılması



-Ailenin teşekkür etmesi



-Kutıba Nashef ile röp.



-Yardım edenlerle fotoğraf çektirmeleri



-Yollarına devam etmeleri



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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10)BURSALILAR, ULUDAĞ'DA BULUŞUYOR



BURSA Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uludağ Kış Şenliği, 19-20 Ocak tarihlerinde Uludağ'da gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tüm güzelliklerinin şehirde yaşayan herkes tarafından hissedilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Bursa'nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen ve bu doğrultuda kentin sahip olduğu tüm doğal güzellikleri öne çıkaracak organizasyonlara önem veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinde Uludağ'da kış şenliği düzenliyor. 3.'ncü Uludağ Kış Şenliği bu yıl 19-20 Ocak tarihlerinde Uludağ 2. Gelişim Bölgesi'ndeki teleferik istasyonunun yanındaki alanda yapılacak. Plastik kızak etkinliklerinden iglo yapımına, karton kızak yarışmasından müzik etkinliklerine kadar dolu dolu iki gün geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferikle gidiş-dönüş ulaşım, yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsayacak etkinlik biletlerini www.uludagkissenligi.com adresli web sitesinden alabilecek. Şenliğe kendi araçları ile gelmek isteyen vatandaşlar ise şenlik alanındaki hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.



ÜCRETSİZ KAYAK EĞİTİMİ



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tüm güzelliklerinin şehirde yaşayan herkes tarafından hissedilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Düzenledikleri etkinlik sayesinde bugüne kadar Uludağ'a gelemeyen birçok vatandaşın bu sayede Uludağ'ı yakından tanıma imkanı bulacağını kaydeden Başkan Aktaş, "İki gün boyunca burada farklı etkinliklere imza atılacak. Şenlik kapsamında geleneksel kızak etkinlikleri, ödüllü karton kızak yarışması, eskimo evi yapımı gibi organizasyonlar düzenlenecek. Bir diğer etkinliğimiz de kayak eğitimleri olacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi, il milli eğitim müdürlüğümüzün 17 ilçedeki okullardan belirlediği öğrencilerimizi kayak sporuyla tanıştıracağız. Geçtiğimiz yıl bu eğitimlerden 1000 civarında öğrencimiz yararlanmıştı. Derslerinde başarılı olan öğrencilerimizi, yanlarındaki öğretmenlerle birlikte Uludağ'da ağırlayacağız. Yaklaşık 20 gün boyunca her gün öğrencilerimiz Uludağ'ı daha yakından tanıyacak. Ücretsiz olacak bu eğitimler sonrasında, öğrencilerimiz unutulmaz bir gün yaşarken, kayak sporunu öğrenerek buradan ayrılmış olacak. Bu etkinliğimize ulaşım noktasında katkı verecek olan Teleferik A.Ş.'ye de çok teşekkür ediyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Atlı kızaklar



-Kayak yapanlar



-Karda eğlenmeleri



-Eğlenenler



-Alinur Aktaş röp



Haber/ Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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11)DATÇA ZİRVELERİNE 3 YIL SONRA KAR YAĞDI



MUĞLA'nın Datça ilçesinin yüksek kesimlerine, 3 yıl aradan sonra kar yağdı. Kar yağışının olduğu bölgeye akın eden vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı. Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki, denizden 100 metre yükseklikte yer alan kırsal Mesudiye Mahallesi Radar Tepesi'ne, kar yağmaya başladı. İlçenin yüksek kesimlerine son olarak 3 yıl önce yağan kardan haberdar olan vatandaşlar, bölgeye akın etti. Yaklaşık 5 santimetre kar kalınlığına sahip bölgeye giden vatandaşlar, kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine yaptıkları kardan adamları, şehir merkezine taşıyarak yakınlarına gösterdi. Getirdikleri kar ile işyeri ve evlerinin önüne kardan adam yapanlar da oldu.İşyerinin önüne kardan adam yapan evli ve 1 çocuk babası marangoz Atilla Öner (47), "Çocuklar görsün diye çuvalla topladığım karı, işyerinin önüne getirip kardan adam yaptım" dedi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Kar (21) ise, "Ağrılıyım. burda kar görünce şaşırdım. Arkadaşlarımla beraber, Mesudiye Mahallesi'ndeki Radar Tepesine gelerek kardan adam yaptık" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kar yağışından görüntü



Vatandaşlar röp.



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Mehmet Çil/ DATÇA (Muğla),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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12)EŞEKLE ALIŞVERİŞ YAPAN KİŞİ, MARKETİN MÜDÜRÜ ÇIKTI; MARKETE 4 BİN 545 TL CEZA



NİĞDE'de müşteri gibi markete eşekle gelerek alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili emniyete davet edilen Halil Gün'ün, şaka yaptığını söylediği öğrenildi. Markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 TL idari para cezası uygulandı.



Marketlerde alışveriş poşetlerinin 1 Ocak'tan itibaren parayla satılmaya başlamasının ardından yurdun değişik bölgelerinden sosyal medya üzerinde buna tepki görüntüleri yayınlandı. Niğde'de de bir kişi, merkez Terminal Caddesi'ndeki markete yöresel kıyafetler giyip eşekle içeri girdi. Market çalışanları ve müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş yapan kişi, aldıkları ürünleri de eşeğin üzerindeki heybeye doldurdu. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.



MARKETİN MÜDÜRÜ ÇIKTI



Görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmada eşekle alışveriş yapan kişinin o marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili olarak emniyete davet edilen Halil Gün'in amacının poşet ücretlerini protesto etmek olmadığını, şaka için yaptığını söylediği öğrenildi.



MARKETE 4 BİN 545 TL CEZA



Eşekle girdiği markette müşteri gibi alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıkmasının ardından, Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işlem başlatıldı. Markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 TL idari para cezası uygulandığı belirtirilken, Gün hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)



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Eşek ile market içerisinde alışveriş yapması



Vatandaşların cep telefonu ile çekmesi



Kasa bekleyen eşek



Ürünleri eşeğin heybesine koyması



Haber: Ali KADI/NİĞDE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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13)ÇALINDI SANDIĞI ARACI ARKA SOKAKTA BULUNDU







ANTALYA'da, camide namaz kıldıktan sonra çıkışta aracını bulamayan Eşref Tuzcuoğlu (54), polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin midibüsü arka sokakta park halinde bulup teslim etmesi üzerine büyük sevinç yaşayan Tuzcuoğlu, "50 gün önce de evimin önünde kamyonetim de çalınmıştı. Keşke onu da bulsalar" dedi.



Olay, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6754. Sokak'ta meydana geldi. Esnaflık yapan Eşref Tuzcuoğlu, evi için alışveriş yapmaya semt pazarına geldi. Alışverişini tamamlayan Tuzcuoğlu 07 AEE 755 plakalı kapalı kasa midibüsünü park edip, namaz kılmak için Hicret Camii'ne girdi. Camiden çıkınca aracını bulamayan Tuzcuoğlu, polise çalıntı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Tuzcuoğlu'nun aracını caminin arka sokağında düzenli park halinde buldu.



'OTOMOBİLİMİ SATIP ALDIM'



Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelemelerin ardından Eşref Tuzcuoğlu'na midibüsü teslim etti. Aracının park ettiği yeri unuttuğunu, bulamayınca da çalındığını zannettiğini söyleyen Tuzcuoğlu, 50 gün önce Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evinin önünden 07 CBT 20 plakalı kamyonetinin çalındığını dile getirdi. Aracı bulunduğu için büyük sevinç yaşayan Tuzcuoğlu, "Esnaflık yaptığım için otomobilimi satıp bu aracı aldım. Bunun da çalındığı düşündüğüm için çok korktum. Bu nedenle hemen polisi aradım. Keşke diğer aracımı da bulsalar" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Eşref Tuzcuoğlu'ndan detaylar



-Camiden detay



-Araçtan detay



-Önceden çalınan kamyonetten detay



-Polislere teşekkür etme anı



-Eşref Tuzcuoğlu'nun yerinden hareket etme anı



Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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14)İNEĞİ DÜŞTÜĞÜ ÇUKURDAN İTFAİYE KURTARDI







ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptiğe düşen inek, iş makinesiyle çukurun genişletilmesi ile itfaiye tarafından kurtarıldı.



Ceylanpınar'a bağlı Yukarı Karataş Mahallesi'nde fosseptik çukuruna düşen inek sahipleri tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çukurda sıkışan ineği kurtarmak için iş makinesi yardımıyla fosseptik çukurunu temizleyerek, alanı genişletti. İnek önü açılan alanda kendi imkanlarıyla çıktı. Çamura bulanan inek itfaiye ekiplerince yıkandıktan sonra sahibini teslim edildi. İnek sahibi ise kurtarma operasyonuna katılan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Çukurda sıkışan inek



Kepçe yardımıyla çukurun önü açılması



İneĞİN bulunduğu yerden çıkması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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15)MOTORDAN FIRLAYAN FARE YÜREKLERİ HOPLATTI







DÜZCE'de, yağ bakımı için tamirhaneye getirilen hafif ticari aracın motor kısmından aniden fırlayan fare çalışanların yüreklerini ağızlara getirdi.Olay önceki gün, Aziziye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Çarşısı'nda Yakup Keskin'e ait tamirhanede meydana geldi. İş yerine getirilen hafif ticari aracın motor yağının değiştirilmesi için Yakup Keskin, yanındaki çalışanlarla birlikte motor kapağını açtı. Bir süre motoru inceleyen Yakup Keskin daha sonra gereken malzemeyi almak için ayrılarak tekrar geri döndü. Bu sırada aniden fırlayan fare Yakup Keskin ve çalışanlarının yüreklerini ağızlarına getirdi. Fareyi gören çalışanlar sağa sola kaçarken, Yakup Keskin ise kaçmaya çalışan fareyi tekmelemeye çalıştı. Yaşanan anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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(Güvenlik kamerası görüntüsü)



İş yerine getirilen aracın görüntüsü



Çalışanlar motor kısmını incelerken görüntü



Farenin fırlama anı



Çalışanların paniğe kapılması ve detaylar



Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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