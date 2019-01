Dha Yurt Bülteni -1

1Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ -1



Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.



Türkiye'deki çeşitli birliklerden Gaziantep ve Şanlıurfa'ya gönderilmek üzere yola çıkan tank yüklü askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçen konvoy, Gaziantep yönünde devam etti.



Görüntü Dökümü



--------------



Askeri araçların geçişinden detaylar



Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi







Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp eğitimi alan ve Hüsnü Can Çökmez tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi.



Ukrayna'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen ve işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul'a getirilen cinayet mağduru genç kızlardan Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi saat 21.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalima'na ulaştı. Acılı baba Yurdal Hüsünbeyi, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanlar öldürülsün istemiyorum, canımızı kaybettik, fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Kızım orada olmaktan mutluydu. Buraya şükür getirebildim diyebiliyorum. Ukrayna hükümeti ve kurumlarına, devletimize kızımı getirebilmem için yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür ederim" dedi.



Amca Mete Hüsünbeyi de, Zeynep'in sorumluluk bilinci çok yüksek bir kız olduğunu belirterek, "Acımız çok büyük, ancak acımız kadar gururumuz da büyük. Kendisi bu yaşına kadar bizleri çok gururlandırdı" dedi.



Hüsünbeyi'nin cenazesi, Tepecik semtinde bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait morga götürüldü. Genç kızın cansız bedeninin, Cumartesi günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Cenazenin araca yüklenmesinden görüntü



Baba Yurdal Hüsünbeyi ile röp.



Amca Mete Hüsünbeyi ile röp.



Genel ve detay görüntü



Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Ukrayna'da öldürülen Buket'in cenazesi Hatay'a getirildi







Ukrayna'nın Harkov kentinde, arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba evine getirildi. Cenazeyle birlikte Hatay'a gelen Buket'in babası Levent Yıldız, "Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor" diye feryat etti.



Ukrayna'da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülmüştü. İki genç kızın katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez, olayın ardından İstanbul'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Babası tarafından teslim alınan Buket Yıldız'ın cenazesi havayolu ile önce İstanbul'a oradan da yine havayolu ile memleketi Hatay'a getirildi. Cenaze daha sonra karayolu ile Samandağ ilçesine götürülerek Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.



'HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK'



Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Levent Yıldız, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği değil, başlamayacağı bir yerdeyiz. Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor. Ama acılarımızı unutup kadın şiddetine karşı ne varsa ön plana çıkaracağız. İnşallah bunların daha büyük acılara dönüşmemesini sağlayacağızö dedi. Buket Yıldız'ın cenazesinin, Samandağ ilçesinde saat 11.00'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Havalimanı



Cenaze aracı



Babanın açıklamaları



Cenazenin morga getirilmesi



Yakınlarının ağlaması



Detaylar



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



Boşandığı eşini sokakta 9 kurşunla öldürdü







Kütahya'da, İmirze Sarı (40), yolda karşılaştığı eski eşi Serpil Erdoğan'ı (35) tabancayla vurarak, öldürdü. Olay yerinden kaçan Sarı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.



Olay, Maltepe Mahallesi Pilot Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. İmirze Sarı, 03 AAJ 566 plakalı minibüsü ile Pilot Caddesi'nden geçtiği sırada boşandığı eski eşi Serpil Erdoğan'ı gördü. Sarı, aracını durdurdu. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada İmirze Sarı, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, Erdoğan'a 9 el ateş etti. Ardından da minibüsle olay yerinden kaçtı.



Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler silah sesi üzerine dışarı koştuklarında yerde kanlar içinde yatan Serpil Erdoğan'ı gördü. Hemen telsiz anonsu ile ambulans istendi ve kaçan minibüsün plakası tüm ekiplere bildirildi. Sarı, İstasyon Caddesi üzerinde polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Eski koca ile birlikte olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. İmirze Sarı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Ağır yaralanan Serpil Erdoğan ise ambulansla götürüldüğü Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Görüntü Dökümü



---------------



-Olay yeri



-Serpil Erdoğan ambulanstayken



-Hastaneye getirilmesi



Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================



Sobadan zehirlenen gelin ile kayınvalidesi, hastaneye kaldırıldı



İzmit'te, uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedavi altına alındı.



İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Senem Sokak'ta yaşayan Belgin Çımagil ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, gece evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Belgin Çımagil'i cep telefonuyla arayarak ulaşamayan yakınları, eve geldi. Yakınları, Belgin ve Aysel Çımagil'i baygın halde görünce 112 Acile haber verdi.



Yakınlarının yüzünü yıkamasıyla kendine biraz olsun gelen Belgin Çımagil, bir yakını tarafından sırtına alınarak ambulansa doğru taşındı. Baygın haldeki Aysel Çımagil ise sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Belgin Çımagil, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Aysel Çımagil ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



-Zehirlenen kadınların ambulansa bindirilmesi



-Zehirlenen kadınların hastaneye getirilmesi



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/ GÖLCÜK (Kocaeli)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



Kaskını verdiği nişanlısı motosiklet kazasından kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti



İzmit'te, bir temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Türkyılmaz (31) yaşamını yitirirken, kaskını verdiği nişanlısı Serpil Ateş (26) kazayı burnu bile kanamadan atlattı.



Kaza, gece saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 Kuzey Yanyol üzerinde meydana geldi. Uğur Türkyılmaz idaresindeki 41 AH 138 plakalı motosiklet, yolun sol şeridinde düşük hızda çalışma yapan Ahmet Balkan idaresindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaza sırasında motosiklette bulunan Türkyılmaz'ın nişanlısı Serpil Ateş ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Uğur Türkyılmaz'ın kendi kaskını nişanlısı Serpil Ateş'e vererek motosikleti kasksız bir şekilde kullandığı belirlendi.



Hayatını kaybeden Uğur Türkyılmaz'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Sağlık ekiplerinin çalışmaları



-Kamyon sürücüsünün görüntüsü



-Kaza sırasında motorda olan Serpil Ateş'in sinir krizi geçirmesi



-Hayatını kaybeden sürücünün yakınlarının fenalaşması



-Detay



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================



Antalya'daki heyelan anı kamerada







Antalya'nın Serik ilçesinde, 4 mahalleyi birbirine bağlayan yolda yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yolu ulaşıma kapatan heyelan anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Serik'e bağlı Sarıabalı, Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallelerini birbirine bağlayan yolda akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası heyelan meydana geldi. Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yakınlarında, Köprüçayı Barajı mevkiindeki yolun kıyısında bulunan tepeden kopan dev kaya ve toprak parçaları yola düştü.



YOL ULAŞIMA KAPATILDI



Antalya Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İş makineleriyle yoldaki kaya parçalarının bir kısmı temizlenirken, bölgede heyelanın devam etme ihtimaline karşı çalışmaya ara verildi. Yol trafiğe kapatılırken, bölgedeki yağışın devam ettiği kaydedildi.



HEYELAN ANI KAMERADA



Heyelan anı bölgeye giden ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tepeden kopan kaya ve toprak parçalarının yola düşüş anı yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Heyelan anından cep telefonu görüntüsü



HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================



İzmir'de sağanak yağış etkili oldu



İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle altgeçit ve yolları su bastı.



Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, Ege Bölgesi için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından yağış etkili olmaya başladı.



Kent genelindeki cadde ve altgeçitlerde su baskınları meydana gelirken, bir taksi, sağanak yağış sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında biriken suyun içinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, taksi, gelen çekici tarafından kurtarıldı.



Halkapınar Yunuslar Altgeçidi'nin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri tahliye çalışmasına başladı. Şiddetini arttıran sağanak yağış trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.



Öte yandan, kentin birçok noktasında görev yapan polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığını belirterek, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.



Görüntü Dökümü



-----------



-Sudan geçen vatandaştan görüntü



-Suyun içerisinden geçen otomobillerden görüntü



-Altgeçitlerder görüntü



-Suda kalan taksiden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================



Manisa'da sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu



Manisa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Şehzadeler ilçesindeki birçok ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.



Sabah erken saatlerde başlayan ve etkisini akşam saatlerinde arttıran sağanak yağmur, Manisa'nın bir çok kesiminde hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Şehzadeler İlçesinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerinde su baskınları olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle 420 ve 421 sokak bölgelerindeki evlerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar, buldukları kompresör ve dinamo yardımı sayesinde yağmur sularını evlerinden dışarıya tahliye etti. Kentteki trafik de olumsuz etkilendi.



"GÖRÜYORSUNUZ ANLATMAYA GEREK YOK"



421 sokak üzerinde ikamet eden ve evini su basan bir diğer vatandaş Hasan Aydın,"Evimize yağmur suyu bastı. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Herşey gözümüzün önünde. Bir tane kompresör bulduk, komşudan hortum aldık kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------------------



-Su baskını yaşanan evlerden ve bahçelerinden görüntü



-Vatandaşların suyu tahliye etmelerinden görüntü



-Vatandaşlar Hayrettin Tazegül ve Hasan Aydın röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================



Tokat'ta 2 tır çarpıştı, sürücüler yaralandı







Tokat'ta yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 2 TIR çarpıştı, sürücüler Sedat Özdil (23) ve Murat Çelik (39) yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat-Sivas Karayolu'nda, Çamlıbel beldesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Tokat yönüne giden Sedat Özdil yönetimindeki 31 ASV 98 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, karşı yönden gelen Murat Çelik yönetimindeki 60 VD 009 plakalı buğday yüklü TIR'a çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çelik yönetimindeki TIR şarampole devrildi, dorsesindeki buğdaylar yolun yanında bulunan tarlaya saçıldı. Kazada, TIR sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler Murat Çelik ve Sedat Özdil, ambulansla kaldırıldıkları Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Bu arada Sivas yönüne giden Nazmi Erdemir (53) yönetimindeki 34 VS 7814 plakalı, kapalı kasa araç da şarampole düştü, yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------



Kaza yerinden görüntüler



TIR'ların görüntüleri



Ekiplerin çalışmaları



Detaylar



Haber-Kamera Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL TOKAT,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



3 katlı ahşap ev 'alev alan çamaşır kurutma makinesi nedeniyle yandı' iddiası



Bolu'da, 3 katlı ahşap ev, çamaşır kurutma makinesinden çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.



Yangın, saat 01.20 sıralarında İhsaniye Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta meydana geldi. Ferda Kıbrıslıoğlu, 3 katlı ahşap evin 3'üncü katındaki çamaşır kurutma makinesi çalıştırdı. İddiaya göre, bir süre sonra çamaşır kurutma makinesi alev aldı. Alevleri fark eden Can Kıbrıslıoğlu, durumu evde bulunan aile bireylerine haber verdi. Alevlerin bir anda sardığı evde bulunan Ferda, Sevim, Nurten ve Can Kıbrıslıoğlu dışarı çıkarak, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi.



Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın sırasında evin yakınından geçen bir kadın, köpeğini kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



-Yangından görüntüler



-İtfaiyenin müdahalesi



-Olay yerinden görüntüler



-Yaşanan panik



-Ferda Kıbrıslıoğlu'nun olayı anlatması



-Köpeğiyle kaçan kadın



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları hastalara umut oldu



Samsun'da, 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülcan Özek'in (50) organları ailesi tarafından bağışlandı. Özek'in ameliyatla alınan iki böbreği ve karaciğeri organ bekleyen hastalara umut oldu.



Bafra ilçesinde oturan Gülcan Özek, geçirdiği beyin kanaması sonucunda 10 gün önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören kadının dün beyin ölümü gerçekleşti. Görevlilerin görüştüğü ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine aynı hastanede gerçekleştirilen ameliyatla Özek'in iki böreği ve karaciğeri alındı. Bir böbrek ambulansla Çarşamba Havalimanı'na götürülüp buradan tarifeli uçağa nakledilerek İstanbul'a gönderildi. Diğer böbrek ile karaciğerin ise aynı hastanede yapılacak operasyonlarla hastalara nakledileceği belirtildi.



Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, acılı aileye verdikleri bu onurlu karar nedeniyle organ nakli bekleyen tüm hastalar adına teşekkür ettiğini belirterek, beyin ölümü gerçekleşen Özek'e de Allah'tan rahmet diledi. Bir süredir karaciğer nakli ameliyatlarına ara verilen OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise karaciğer nakli ameliyatlarının yeniden yapılmaya başladığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------



-Ameliyathane dışından detay



-Nakledilecek böbreğin taşınması



-Cerrah ekibinden detay



-Hastane dışından detay



-Röportaj



-Detaylar



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



Dere yatağına uçan otomobilden yaralı çıktı, 6 saat sonra sürünerek yardım istedi







Zonguldak'ta 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü Özlem Ündar(44), yaralı kurtulduğu kazadan tam 6 saat sonra sürünerek ana yola çıkıp, yardım istedi. Azmiyle hayatta kalan Özlem Ündar için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.



Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Uzungüney Köyü mevkiinde meydana geldi. Ereğli'den Kozlu yönüne giden Özlem Ündar'ın kullandığı 67 AAK 116 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden, çıkarak dereye uçtu. 15 metre yükseklikten uçan otomobilin sürücüsü Özlem Ündar, araçtan çıkmayı başardı. Ancak yaralı haldeki kadın dere yatağında bayıldı. Burada tam 6 saat kalan Özlem Ündar, kendine geldikten sonra ise sürünerek ana yola çıkmayı başardı. Yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilen Özlem Ündar için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekibi, üşüyen Özlem Ündar'ı ısıtmak için üzerine mont örttü. Ardından gelen sağlık ekibi ise kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ündar daha sonra ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Özlem Ündar'ın ailesinin, sabah saatlerinde Soğuksu Polis Merkezi'ne giderek kızlarına ulaşamadıkları için kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



--------------------



Bülent Ecevit Üniversitesi hastanesinden arşiv görüntüler



Fotoğraflar



Haber-Kamera Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK,-



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================



Adıyaman'da kaybolan fırıncı çırağı Seydi, İstanbul'da bulundu







Adıyaman'ın Besni ilçesinde, ekmek fırınında çırak olarak çalışan ve önceki gün işe gitmek için evden ayrılan Seydi Taşdemir (16) kayboldu. Seydi Taşdemir, İstanbul Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından bulundu.



Yeni Besni Mahallesi'nde oturan Seydi Taşdemir, önceki sabah erken saatlerde çalıştığı fırına gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak çalıştığı fırına gitmeyen Taşdemir'in akşam eve gelmemesi üzerine yakınları arama çalışması başlattı. Ailesinin bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduğu Seydi Taşdemir'in bulunması için belediye hoparlörlerinden de kayıp anonsu yapıldı.



Çocuklarının bulunarak evine dönmesini isteyen babası İbrahim Taşdemir, "Oğlumun hayatından endişe ediyorum. İşe gidip, evine dönen kötü alışkanlıkları olmayan birisiydi. Bir an önce bulunarak aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.



İSTANBUL'DA BULUNDU



Ailesinin kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis, Seydi'nin fotoğraflarını Türkiye genelindeki polis merkezleriyle paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Seydi Taşdemir, İstanbul Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından bulundu.



Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği ekipleri, Seydi'nin bulunduğunu Besni Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri de Seydi Taşdemir'in evine giderek çocuklarının bulunduğuna dair müjdeli haberi ulaştırdı. Aile fertleri aldıkları haberin ardından sevinç gözyaşı dökerek, polislere teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



--------------------



Baba İbrahim Taşdemir'in oğluyla konuşması



Baba Taşdemir'in İstanbul polisiyle telefonda konuşması



Anne Lilay Taşdemir açıklama



Annenin mutluluk gözyaşları



Besni polisinin, aileye Seydi'nin bulunduğunu bildirmesi



Besni polisinin,İstanbul polisiyle telefon görüşmesi



Baba İbrahim Taşdemir'in yakınlarıyla telefon görüşmesi



Kaybolan Seydi Taşdemir'in yakınları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



İzmir Metro A.Ş.'de anlaşma sağlandı



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, yüzde 25 zam konusunda uzlaşmaya vararak Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Metro A.Ş.'deki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren metro ile Ataşehir-Alaybey ve Halkapınar-Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar 'yüzde 25 zam' konusunda uzlaşmaya vardı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde seyyanen 700'er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak Toplu İş Sözleşmesi'ne imzalar atıldı.



AZİZ KOCAOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anlaşmayı sosyal medya hesabından yayınladığı, "Güzel bir haber vereyim: İzmir Metro A.Ş.'deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25'lik zam işçilerimize hayırlı olsun" mesajıyla duyurdu.



Demiryol-İş Sendikası'nın İZBAN'da sürdürdüğü grev ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla durdurulmuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)



-----------------------



İstasyonda bekleyenlerden görüntü



Arıza ile ilgili anons yapılması



İZBAN'ın Alsancak istasyonundan görüntü



İZBAN'ın sefer yaparken görüntüsü



Haber-Kamera: İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



Polisten tombala baskını



Konya'da tombala oynatıldığı tespit edilen bir işyerine yapılan baskında 24 kişiye idari işlem yapılırken, kumar oynattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.



Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, işyerini takibe aldı. İşyerine çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen polis, baskın düzenledi. Baskında tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve pulu ele geçirildi. İşyeri çevresinde bulanan güvenlik kameralarının ise polis baskınlarını önceden görebilmek için işletmeci tarafından kurulduğu öğrenildi. Polis, içerde bulunan ve tombala oynayan 24 kişiye idari işlem yaparken, kumar oynatılmasına yer temin eden işletmeci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------------



Tombala makinesinden detay



Polisin işyerine işlem yapması



İşyeri dışından detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



Kadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdü



Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir araya gelerek yürüyen kadınlar ve gençler, gençlerin intihar etmesi ve uyuşturucu ile ilgili önlem alınması istedi.



Gölcük Ulaşlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde 4 gün önce Eren Gökalp'in intihar etmesi üzerine mahallede yaşayan kadınlar bir araya geldi. Hayatını kaybeden Eren Gökalp'in bu akşam mevlidine katılan mahalleli kadınlar, daha sonra Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Ulaşlı sahiline kadar yürüyüş gerçekleştirdi. 'Ulaşlı uyuma, gençler ölüyor' ve 'Dedikodu yapma, çare bul' şeklinde sloganlar atan kadınlar ve gençler, ellerinde ise 'Bugün gençlik için ne yaptın?' ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı pankartlar taşıdı.



'GENÇLİĞİMİZ BİRŞEYLER İSTİYOR, ÇARE ARIYORUZ'



Yürüyüşü gerçekleştiren kadınlar adına açıklama yapan Ulaşlı sakinlerinden Fatma Yılmaz, "Ulaşlı çok küçük bir yer. Gölcük'ün mahallesi, ama bu küçücük Ulaşlı'da ailelerden yüzde 80'inin evinde maalesef bu sorunlar yaşanıyor. Bu bizim Ulaşlı'daki üçüncü intihar vakamız. Ölen kardeşlerimizin yaşları da gittikçe düşüyor. Daha 4 gün önce 20 yaşında bir delikanlıyı geçirdiği bir bunalım sonucunda intihar etmesi üzerine kaybettik. Artık nedir, ne değildir bilmiyoruz. Ama Ulaşlı'da kanayan bir yara var. Gençliğimiz bir şeyler istiyor. Çare arıyoruz" dedi.



Fatma Yılmaz uyuşturucu konusunda da önlemler alınmasını isteyerek, "Uyuşturucunun Ulaşlı'da had safhada olduğunu duyuyorum. Ben 3 kız annesiyim, benim erkek evladım yok. Bu uyuşturucu konusunda Ulaşlı'da hiçbir şey yapılmıyor. Gençlerin de yapacağı çok fazla bir şey yok. Maalesef hepsi asosyal olmuş. Buralarda bir lokal, bir merkez, gençler için bir şey olmalı artık. Anneler olarak bir 'Yanıyoruz' dedik. Bu ateş herkesin evini yakmaya başladı artık. Her ocakta bir yangın var. Herkes ağır travmalar yaşıyor" diye konuştu.



Ulaşlı'ya yetkililerin destek vermesini isteyen Fatma Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bundan 2 sene önce Sadettin kardeşimizi kaybettik. Daha onun travmasını atlatamadan Eren gitti. Gittikçe yaşları da düşüyor. Allah rızası için, buradan bir anne olarak yalvarıyorum. Ulaşlı'ya valilerimiz, kaymakamlarımız, polis merkezimiz, dernekler, bu işlerle kim ilgileniyorsa el atsınlar. Gençleri görüyorsunuz. Bu gençler ölmesin. Bir tane daha ölüme tahammülümüz yok. Bu mahallede benim de sonum onun gibi olacak diyenler de varmış. Şimdi uyuşturucudan çakmak gazına döndüklerini duyuyoruz. Lütfen bizim sesimizi birileri duysun ve Ulaşlı gençliği için derhal bir plan yapılsın."



Görüntü Dökümü



----------------



-İntihar eden Eren Gökalp'in evinden görüntü



-Kadınların yürüyüşünden görüntü



-Fatma Yılmaz ile röp.



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem



AKDENİZ'de dün akşam art arda depremler meydana geldi. İlk deprem, Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde yaşandı. Ardından 4.7 ve 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21: 24'te Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 8 kilometre derinlikte maydana geldi.



DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİ



AFAD verilerine göre aynı bölgede saat 21: 35'te ve saat 21: 33'te iki deprem daha meydana geldi. 21: 35'teki deprem, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde ve 6.5 kilometre derinlikte ölçüldü. En yakın yerleşim yeri olarak ise 230 kilometre ile Datça Yazıköy oldu.



Saat 21.33'te yine Akdeniz'de bu kez 3.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği yaklaşk 34 kilometre, en yakın yerleşim yeri olarak Datça Yazıköy'e mesafesi de 256 kilometre olarak tespit edildi.



Haber: MUĞLA,



=============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! Cari Denge Kasım Ayında Üst Üste Dördüncü Kez Fazla Verdi