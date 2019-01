Dha Yurt Bülteni -1

1)BOLU DAĞI TIR VE KAMYONLARA KAPALIBOLU'DA KAR NEDENİYLE ÇOK SAYIDA KAZA MEYDANA GELDİBOLU'da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetli şekilde devam ediyor.

BOLU'da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetli şekilde devam ediyor. D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinin 2 yönünde de TIR ve kamyon geçişlerine izin verilmiyor. TEM ve D-100 Karayolunda öğleden sonra başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini sürdürdü. Saat 14.00 sıralarında bir TIR'ın kayması sonucu kapanan yol 3 saatlik çalışmanın ardından saat 17.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldı. Gece saatlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde ulaşım olumsuz etkilendi. Yağışın yoğunluğu nedeniyle kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer yarım metreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ancak yoğun çalışmalar yetersiz kaldı. Yollar beyaz örtüyle kaplandı. Asfalt üzerinde de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Küçük araçlar yolda güçlükle ilerlerken, TIR ve kamyonların D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkiinden geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Bolu Dağı'nın Düzce ve Bolu girişlerindeki dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarında bekliyor.



BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Gün boyu kar yağışının etkili olduğu TEM'in Yeniçağa mevkiinde de çok sayıda aracın kayarak hasar görmesi sonucu ulaşım zaman zaman durdu, araçların kaldırılmasıyla yollar açıldı.



Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gerede Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Gün boyu bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda, Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobil çarpıştı. Kazada otobüs bariyerleri aşarak yol kenarına çıkarken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gerede ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.



AMBULANS KAZA YAPTI



Kazanın olduğu bölgeye gelmeye çalışan bir ambulans da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.



10 ARAÇ KAZA YAPTI



Yoğun kar yağışının etkili olduğu bir diğer bölge olan TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkiinde de gün içinde 10 adet maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda yaşanan kazalarda yaralanan olmadı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde bu kazalar nedeniyle yolda trafik zaman zaman durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda araçların kaldırılmasıyla ulaşım sağlandı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Kar yağışı



-Kar küreme çalışmaları



-Geçiş yapan araçlar



-Yollardan görüntüler



-Yol kenarlarında bekleyen TIR'lar



-Detaylar



Görüntü Dökümü



--------



-Otobüs kazasından görüntüler



-Yeniçağa'da kaza yapan araçlardan görüntüler



-Detaylar



Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,



==================================================



2)MERSİN'DE YOLLARI SU BASTI, FIRTINA ÇATILARI UÇURDU



MERSİN kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Yağmur suları ile dolan yollar sürücülere zor anlar yaşattı, fırtına evlerin çatılarını uçurdu.



Akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeni ile yaşam, olumsuz etkilendi. Kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı yağmur suları ile doldu, polis yolu trafiğe kapattı. Yollardaki rögar kapaklarını açan ve iş makineleri ile kanallar kazan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su tahliyesini hızlandırmaya çalıştı.



'ÇATI YOK ORTADA'



Fırtınanın etkisiyle ağaçlar söküldü, ışıklandırma direkleri devrildi. Selçuklar ve Çukurova mahallelerinde birçok evin çatısı uçtu. İbrahim Yıldırım'a ait evin çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü. Tellerin kopması nedeni ile elektrik kesintisi yaşandı. Yetkilileri aradıklarını ancak kimsenin kendilerine ulaşmadığını anlatan Yıldırım, "Evin için su doldu. Çatı yok ortada. Halimize bak. 4.5 saattir her yeri aradık. Evdeydim, tam yemek saatiydi. Rüzgardan uçtu, buradan halk geçiyor. Bir tanesine birşey olacak ondan sonra gelecekler. Bana 3 tane mesaj yollamışlar, 'En kısa zamanda geleceğiz' diye. En kısa zaman ne zaman? Kaç gün sürecek bu?" dedi.



ÇOCUK VARDI ALTINDA



Mahalle sakini Sefa Seyfi ise "Çatı uçtuğunda bir tane çocuk vardı altında. Ben buradaydım, çocuğu çektik. Ondan sonra çatı düştü. Teller suya değmeye başladı. Alt tarafta teller birbirine şase yapıyor" diye konuştu.



Bozyazı ilçesinde Sini Çayı taştı, caddeler, sokaklar ve işyerleri sular altında kaldı. Fırtınanın etkisi ile Mersin Limanı'ndaki konteynerler devrildi. Tarsus ilçesinde de bir elektrik direğinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Kentte teyakkuz hali yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve itfaiye araçları belirli noktalarda bekleyişlerini sürdürüyor.



ŞİDDETLİ FIRTINA ANAMUR' DA DA ETKİLİ OLDU



Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, ağaçları devirdi. Akdeniz'de etkili olan fırtına Anamur ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçe merkezindeki bazı ağaçlar şiddetli fırtına sebebiyle devirli, bazı işyerlerinin ise tabelaları zarar gördü. Anamur ve çevresinde yağışlar aralıklarlı olarak devam ederken, belediye görevlileri yağış, fırtına, hortum ve sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Belediye ekiplerinin Adnan Menderes Bulvarı'ndaki çalışmaları



İş makinelerinin görüntüleri



Suda kalan bir araçtan görüntü



Araçların geçişlerinden görüntüler



Çatısı uçan evin görüntüsü



Telde asılı kalan çatının görüntüsü



İbrahim Yıldırım'ın çatının olmadığını göstermesi



İbrahim Yıldırım ve Sefa Seyfi ile röp.



Ekiplerin çalışmaları ve çatısı uçan bir başka evin görüntüsü



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------ANAMUR



Yağmur görüntüsü



Fırtına anı



Yola savrulan ürünler



Vatandaş toplamaya çalışırken



Vatandaşlar ile Röp.



Yıkılan ağaç



Meydandan görüntüler



Ağacın görüntüleri genel ve detay



(Süre: 3 Dk) (Boyut: 110 MB)



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),



======================================================



3)ADANA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLDA KALDI



ADANA'da gece yarısı etkili olan sağanak yağmur nedeniyle, bazı caddeler ve sokaklarda taşkınlar oluşurken, kentin farklı noktalarında müstakil evleri de su bastı. Taşkınların olduğu yollarda, araçlar suda mahsur kaldı.



Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, gece yarısı yerini sağanak yağışa bıraktı. En çok merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde taşkınlara neden olan sağanak yağış, Seyhan ilçesinin bazı mahallelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın oluşan yollarda suda mahsur kalan araçların yardımına Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri koştu. Caddeleri ve sokakları kaplayan su, evlerde de baskınlara yol açtı. Bazı vatandaşlar, evlerine dolay suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri de tıkanan rögarları açmak için çalışma başlatı. İtfaiye ve ASKİ ekipleri, teyakkuz halinde gelen ihbarları değerlendirmeye devam ederken, sağanak yağış da yer yer etkisini sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



Suyun içinde mahsur kalan otomobilden görüntü



İtfaiye erinin sudaki araca doğru ilerlemesi



Yağmur altında itfaiye aracından görüntü



Suda kalan başka bir otomobilden görüntü



Sudaki otomobilin yanındaki polis aracından görüntü



Taşkından geçen minibüsten görüntü



Rögardan dışarı fışkıran sudan görüntü



Sokakta su altında kalan park halindeki araçlardan görüntü



Evindeki suyu dışarı tahliye etmeye çalışan vatandaştan görüntü



Taşkın yaşanan sokaktaki vatandaştan görüntü



Süre: 01'28" Boyut: 165 MB



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



============================================



FIRTINA VE YAĞMUR ANTALYA'DA HASARA NEDEN OLDU



4)AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ



Kemer'de sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından saatteki hızı 30 ile 50 kilometreyi bulan rüzgar etkisini gösterdi. Saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Hastane Caddesi 101'inci sokakta bulunan ASMEK binası yanındaki bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek, park halindeki 34 SCY 04 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin üzerine ağaç dallarının gelmesi nedeniyle maddi hasar oluşurken, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ağacı kaldırdı. Polis ise olayla ilgili tutanak düzenledi.



DALGALAR TESİSE ZARAR VERDİ



Finike ilçesinde gün boyu fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Finike Belediyesi'ne ait Gökliman Plajı'ndaki tesisler, dalgaların yükselmesi ve fırtına nedeniyle zarar gördü. Fırtınanın etkisiyle camlar kırılırken tesis içindeki malzemeler de yerlere savruldu. Fırtına nedeniyle bazı seraların naylonları atarken, bazı ağaçlar da devrildi.



TEKNELER ALABORA OLDU



Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ndeki Yapraklı Deresi üzerinde bulunan balıkçı tekneleri ise fırtına sonrası denizin geri taşması nedeniyle zarar gördü. Bazı tekneler alabora olurken, bazıları ise kayalıklara çarparak hasar aldı.



ALANYA'DA ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ



Alanya'da dün gece başlayan ve etkisini halen sürdüren şiddetli yağış ile fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığı 13 dereceye kadar düşerken, metrekareye 25 kilogram yağış düştüğü ve rüzgar hızının ise saatte 60 kilometreye ulaştığı belirtildi. Yağış ve fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan kopan dallar ise gövdeleri etrafındaki araç ve iş yerine zarar verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Oba Mahallesi'ndeki bir ilkokulun ve Çarşı Mahallesi'ndeki bir lisenin çatısı uçtu. Meydana gelen olaylarda yaralanan olmazken itfaiye ve belediye ekipleri araçların üzerine düşen ağaçları keserek kaldırdı. Devrilen ağaç dalları nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, şiddetli rüzgar ve sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.



KAŞ'TA TEKNELER YAN YATTI



Kaş'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Kalkan Limanı'nda bakım için karaya çekilen 6 tekne, bulundukları iskelelerden kurtularak yan yattı. Teknelerde büyük hasar meydana geldi. Bazı küçük balıkçı tekneleri oluşan dalgalarda limana gömüldü. Teknelerin Uğur Baynur, Murat Kocabaş, Alpaslan Günal ve Ali Tosun adlı turizmcilere ait olduğu belirtildi.



DEV DALGALAR YOLU VURDU



Fırtına nedeniyle D-400 karayolu Kaş-Kalkan arasında dev dalgalar oluştu. Dalgaların savurduğu taşlar nedeniyle zaman zaman yol ulaşıma kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.



GAZİPAŞA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜ



Gazipaşa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın akşama doğru şiddetini artırması nedeniyle Pazarcı Mahallesi'nde seralar ve çilek bahçeleri zarar gördü. İskele bölgesinde bazı iş yerlerinde hasara neden olan sağanak ve fırtına, ağaçları devirdi, trafik levhalarını yan yatırdı. Şehir merkezinde yer yer elektrik kesintileri yaşandı. Kırsal mahallelerde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Göçüklerin meydana geldiği Sugözü yolu trafiğe kapandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



KAŞ



Dev dalgaların görüntüsü



Limana vuran dalgaların görüntüsü (Cep telefonu kamerası)



Limandaki tekneler detay (Cep telefonu kamerası)



Dev dalgalardan görüntü



ALANYA



Fırtınadan genel görüntü



Devrilen ağaçlardan ve çatıdan görüntü



İtfaiyenin çalışmasından görüntüler



Haber-Kamera: Engin ANAK - Ahmet ACAR/ ALANYA - KAŞ (Antalya),



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Zarar gören sera ve çilek seraları



Devrilen ağaçlardan görüntü



Denizdeki dalgalardan görüntü



Devrilip yollara uçan banktan görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),



=======================================================



5)KAHRAMANMARAŞ KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN 600 KİŞİ, TAZİYE EVLERİ VE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ



KAHRAMANMARAŞ-Kayseri yolu, etkili kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan yaklaşık 600 kişi ise Göksun ilçesinde taziye evleri ve öğrenci yurtlarına alındı, belediye tarafından sıcak çorba ikram edildi.



Kahramanmaraş'ta kar yağışı, özellikle kuzey ilçelerinde ve şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışının başlamasından kısa süre sonra kapanan ve ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan Kahramanmaraş- Kayseri yolu, akşam saatlerinde tekrar ulaşıma kapandı. Yolun kapalı olması nedeniyle trafik ekipleri Göksun'da araçların Kayseri istikametine gidişine izin vermedi. 12 yolcu otobüsü ile onlarca otomobildeki yolcu geceyi Göksun'da geçirmek zorunda kaldı. Bunun üzerine araçlarda bulunan yaklaşık 600 kişi, Göksun Belediyesi tarafından ilçedeki taziye evleri ile öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Ardından vatandaşlara belediye tarafından sıcak çorba ikram edildi.



BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ



Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, taziye evleri ve yurtlara giderek vatandaşlarla sohbet etti. Yolculara, mevcut durumun güvenli bir yolculuk yapmaya engel olduğu için kendilerini misafir ettiklerini belirten Aydın, "Bütün ekipler aralıksız çalışmasına rağmen olumsuz hava koşullarından dolayı ulaşım imkanı bulunamamaktadır. Şu anda ilçemizde yaklaşık 600 kişi konaklamakta ve güvenli yol imkanı sağlanana kadar da misafir etmeye devam edeceğiz. Belediyemize ait sosyal tesislerimizi ve yatılı okulların pansiyonlarını açtık" dedi. Vatandaşlar ise Başkan Aydın'a ilgisi için teşekkür etti.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Yolcuların taziye evine girmesi



Çorba ikram edilmesi



Başkan Aydın'ın yolcuları ziyaret etmesi



Otobüsler



Yolcuların otobüslerden inmesi



Başkan Aydın'ın yolcularla tokalaşması



Yolcularla sohbet etmesi



Aydın'ın açıklama yapması



(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



=====================================================



6)ERZURUM-BİNGÖL KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ



Erzurum- Bingöl karayoluna, çığ düşmesi sonucu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüleri uyaran Palandöken Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.



Erzurumda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tipi ve fırtınanın etkili olduğu Erzurum'un Çat ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasında bulunan Çirişli mevkiine öğlen saatlerinde çığ düştü. Tonlarca karın savrulduğu sırada yolda araç olmaması olası can kaybını önledi. Olay yerine ulaşan Erzurum AFAD Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede her ihtimale karşı arama yaptı. Sis ve fırtına sebebiyle görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü karayolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.



Erzurum'da jandarma Bingöl tarafına gidecek araç sürücülerini uyardı. Kentin çıkış noktasında görev alan Palandöken Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, araç geçişine izin vermezken, sürücülere yolun kapalı olduğunu belirtiyor.



Görüntü Dökümü



----------



-Jandarma ekiplerinin araçları durdurarak uyarıda bulunması



-Yolda kalan araçlardan detay



-Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmasından detay



-Yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan araçlar



SÜRE: 04.59 BOYUT: 558 MB



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM



======================



7)TATVAN'DA ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİ ÖLDÜRDÜ



Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolda yürüyen Abdurrahman Güler (47), apartmanın çatısından düşen kar kütlesinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.



Olay bugün öğle saatlerinde Tatvan ilçesi İşletme Mahallesi Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Abdurrahman Güler'in başına, 6 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düştü. Ağır yaralanan ve ambulanla hastaneye kaldırılan Güler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Güler'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----



-Kar kütlesinin düşme anı



-Kar kütlesinin düştüğü apartmandan görüntü



Haber-Kamera: Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), -



======================



8)FETHİYE'DE TEKNE BATTI, SEYDİKEMER'DE SEL SULARI KANYONU DOLDURDU



Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli rüzgar yüzünden, marinada demirli olan bir gezi teknesi battı. Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu ise dağdan inen sel sularıyla yarı yarıya doldu.



Fethiye ve Seydikemer'de dünden (pazartesi) beri süren olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde marinadaki 12 metrelik 'Benek' isimli günübirlik tur teknesi, yaklaşık 50 kilometre hızla esen şiddetli rüzgarın etkisiyle, bugün saat 12.00 sıralarında su alarak battı. Tekne battığı sırada içinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.



SAKLIKENT KANYONUNU SEL SULARI DOLDURDU



Seydikemer ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu ise, dağdan inen sel sularından nasibini aldı. Yaklaşık 15 metrelik kanyonun yarısı suyla doldu. Ayrıca kanyon çevresindeki bazı işletmeler sel sularından zarar gördü. Kanyona girişlerin ise yasaklandığı belirtildi.



ULAŞIMA KAR ENGELİ



Seydikemer'in yüksek kesimi Karabel Mevkii'nde ise kar yağışı etkili oldu. Muğla ile Antalya'nın Korkuteli ilçesi arasındaki ulaşım, kar yağışı nedeniyle aksamaya başladı. Sürücüler, 1300 rakımlı Karabel Geçidi'nde de yolun kayganlaşması nedeniyle zor anlar yaşadı.



Meteoroloji yetkilileri, Fethiye ve çevresinde son 24 saatte metrekareye 15 kilogram yağış düştüğünü ifade etti. Fethiye ve Seydikemer çevresinde yükseklere kar yağarken, zaman zaman güney yönden yaklaşık 50 kilometre hızla esen fırtına da etkili oluyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------



Göcek batan tekneden görüntü



Seydikemer kardan ulaşım zorluğu



Seydikemer- Saklıkent Kanyonu



Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),



==================



9))ÇORUM PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI



ÇORUM'da yol kenarında park halindeki iki araç ile ağaca çarptıktan sonra otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Emrah Yeşil itfaiye ekibince kurtarıldı. Kaza Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Emrah Yesil idaresindeki 19 EC 005 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 06 BFJ 279 ve 19 BS 306 plakalı iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Emrah Yeşil, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan Yeşil, çağrılan 112 sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Yaralı sürücü



-Kaza yapan araçlar



-İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri



-Detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



========================================================



10)ÇORUM'DA FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ, ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI



ÇORUM'da sağanak yağmur sonrasında meydana gelen şiddetli rüzgar kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrilirken, elektrik telleri koptu. Park halindeki bir otomobil devrilen çam ağacının altında kaldı.



Çorum kent merkezinde akşam başlayan sağanak yağmur ardından yerini şiddete rüzgara bıraktı. Çorum-Alaca Karayolu Güzelyurt bölgesinde rüzgar nedeniyle elektrik direği devrildi. Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 1'inci Sokak üzerinde bulunan Milli Eğitim Lojmanları bahçesinde rüzgar nedeniyle devrilen çam ağacı elektrik tellerinin kopmasına neden olurken, bir otomobil ise devrilen çam ağacının altında kaldı. Kopan elektrik telleri nedeniyle 2 saat süresince 30 ailenin yaşadığı lojmana elektrik verilemedi.



Öte yandan Deniz Derindere isimli sürücü çam ağacının altında kalan otomobiline kopan elektrik telleri nedeniyle uzun süre yaklaşamadı. YEDAŞ ekiplerinin elektrik akımını kesmesiyle birlikte vatandaşların yardımıyla aracını kurtardı. Dumlupınar İlköğretim Okulu bahçesi yanında bulunan elektrik direğindeki teller de koparak okulun bahçesine düştü.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Devrilen ağaçlardan detay



-Ağacın üzerine devrildiği otomobilden detay



-Aracın kurtarılması



-Polis ve YEDAŞ ekiplerinden detay



-Detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



=====================================================



11)DENİZLİ SÜRÜCÜLERİN KARDA TEHLİKELİ EĞLENCESİ



DENİZLİ'de yoğun kar yağışının ardından bazı sürücüler, akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesislerinde buldukları boş alanlarda otomobillerini kaydırarak drift yaptı.



Denizli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kar yağışını fırsat bilen bazı sürücüler araçlarını beyaza bürünen alanlara sürdü. Özellikle dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonları gibi geniş alanları tercih eden sürücüler, otomobillerini kendi ekseni etrafında defalarca döndürerek drift yaptı. Hız yapan bazı sürücüler, aniden frene basarak araçlarını döndürmesi de dikkat çekti. Sürücülerin yaptığı tehlikeli hareketleri gören akaryakıt istasyonu çalışanları, drift yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bazı vatandaşların ihbar üzerine bölgeye gelen trafik polisini gören sürücüler, bulundukları yerden hızla uzaklaştığı görüldü.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Otomobillerin akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisinde drift yapmaları



-Polis ekiplerinden detaylar



-Akaryakıt istasyonu görevlisinin drift yapan bir aracı uyarması



(Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN/ Denizli,



=======================================================



12)KOCAELİ OKULLAR TATİL OLUNCA, GECE YARISI KARTOPU OYNADILAR



KOCAELİ'de yoğun kar yağışı etkili olurken, okulların tatil olması ile birlikte çocuklar gece aileleri birlikte kartopu oynadı.Kocaeli'de gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Kocaeli'de Çarşamba günü okullar tatil edildi. İzmit Kent Ormanı'na gelen vatandaşlar, okulları tatil olan çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğlenerek kartoppu oynadı.



Yolların karla kaplanması nedeniyle bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolları açık tutmak için büyük çaba gösterdi. Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollarda durmaksızın çalışma yapan ekipler, özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğun çaba harcadı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Araçların yolda kayması



-Kartopu oynayan vatandaşlar



-Ekiplerin yol açma çalışmaları



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



=======================================================



13)ORDU'DA RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU: 1 YARALI







ORDU'da gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok binanın çatısı uçarken, 15 araç zarar gördü. Evin bahçesinde bulunan Emine Ergun'da (46) üzerine çatının düşmesi sonucu yaralandı.



Ordu'nun yüksek ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve ahırların çatıları uçtu. Uçan çatı parçaları nedeniyle park halindeki 15 araç zarar gördü. Korgan ilçesi Karakışla mahallesinde Mustafa Argun'a ait iki katlı evin çatısı, evin bahçesinde bulunan Emine Argun'un üzerine düştü. Emine Argun yaralanarak Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok yerleşim yerinde ağaçla devrildi.



-Görüntü Dökümü:



-------------



-Rüzgardan görüntü



-Uçan çatı ve zarar gören araçlardan fotoğraflar



Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA



=======================================================



14)KAYSERİ TALAS'TA FIRTINA ETKİLİ OLDU



Talas'ta saatteki hızı 90 km'yi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tablakaya Mahallesi'ndeki caminin minaresine büyük hasar görürken birçok işyeri ve binanın camları patladı, çatıları uçtu. Tv antenleri ve bacalar da zarar gördü.



KAYSERİ/DHA



==============================



15)ADANA SOĞUK HAVADA, SIRTINDAKİ ODUN SOBASIYLA DOLAŞIYOR-



ADANA'daki Merkez Otogar'da haşlanmış nohut satarak geçimini sağlayan Osman Aslan (55), havaların soğuk ve yağışlı olması nedeniyle sırtına bağladığı tenekeden yapılma minik odun sobasını yakarak ısınmaya çalışıyor. Üzerindeki sobayla dolaşan Aslan'ı gören bazı vatandaşlar hayretle izlerken, bazı vatandaşlar ise ısınmak için ellerini sobaya uzatıyor.



Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği bir kişinin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazısıyla pankart yapıp, kentte dolaşan ve haberlere konu olan Osman Aslan, bu kez haşlanmış nohut satarak geçimini sağladığı Merkez Otogar'da yağmur ve soğuk nedeniyle sırtına bağladığı sobayla dikkatleri üzerine çekiyor. Kansızlık nedeniyle sürekli üşüdüğünü belirten Aslan, "Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı. Bu soğuğu ispat etmek için bu yola başvurdum" dedi. Sırtında bağladığı sobaya odun parçaları, kağıt, naylon eline ne geçerse atıp yakan, bu şekilde otogarı dolaşan Aslan, vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Aslan'ı gören bazı vatandaşlar kendisini hayretle izlerken, bazı vatandaşların ise ısınmak için ellerini sobaya uzatması dikkat çekti. Soyal medyada da sobalı fotoları paylaşılan Aslan'a 4 binin üzerinde beğeni geldiği görüldü.







Görüntü Dökümü



------------------------



Sırtında sobasıyla nohut satan Osman Aslan'dan görüntü



Sattığı nohuttan görüntü



Sobanın alevinden görüntü



Sobanın bacasından çıkan dumandan görüntü



Osman Aslan ile röp.



Aslan'ın sırtında yanan soba ile otogarda dolaşması



Üşüyen vatandaşların sobaya elini uzatması



Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



==============================







16)ALARMI KAPATARAK KUYUMCUYU SOYDULAR



Aydın'ın Germencik ilçesinde, gece kapalı olan kuyumcunun alarmının çalmaması için elektriği kesen, sonra kepengi ve kapı kilidini kıran 3 şüpheli, 40 kilo altın ile 750 bin TL çaldı. Kayıplara karışan hırsızların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.



Ortaklar Mahallesi'nde bulunan ve gece kapalı olan kuyumcudan dün (pazartesi) saat 02.00 sıralarında gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, kuyumcuya gelerek keşif yapan bir şüpheli, ayrıldıktan bir süre sonra iki arkadaşıyla birlikte, yanlarına aldıkları bir merdivenle kuyumcuya döndü. Şüpheliler, merdivenle çatıya çıkarak alamın çalmaması için kuyumcunun elektriğini kesti. Daha sonra ellerindeki malzemelerle kepengi ve kapı kilidini kıran 3 şüpheli, içeriye girdi. Yaklaşık 5 dakika içeride kalan 3 hırsız, 40 kilo altın ve 750 bin TL nakit parayı çaldı. Yaklaşık 10 milyon liralık hırsızlık yapan zanlılar, kayıplara karıştı. Polis hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------



Kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntüsü



Hırsızların merdivenle elektriği kesmesi



Hırsızların keşif yapması



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



===================

