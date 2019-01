Dha Yurt Bülteni- 1

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, telesiyej arızası nedeniyle 11 tatilci mahsur kaldı. Kar fırtınası ve sisin etkili olduğu bölgede eksi 15 derecede mahsur kalan tatilciler, ekiplerin yoğun çabası sonucu 1.5 saatte kurtarıldı. Panik ve korkunun yanısıra, soğuk hava ile mücadele eden tatilcilerden 2'si tedbiren Uludağ'daki 112 komuta Merkezi'ne götürülürken, diğer kişilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.



Uludağ İkinci Oteller Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren bin 800 metre uzunluğundaki telesiyejde saat 18.00 sıralarında arıza meydana geldi. 6 telesiyejin durması üzerine 11 kişi metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Panik ve korku yaşayarak mahsur kalanlardan bazıları gözyaşlarına boğulurken, işletmenin sahipleri hemen jandarmaya haber verdi. Harekete geçen Jandarma Arama ve Kurtarma ile sağlık ekipleri, hava sıcaklığının eksi 15 derecede olduğu ayrıca kar fırtınası ve sisin hakim olduğu bölgeye güçlükle ulaşabildi.



Bölgeye gelen ekipler soğuk nedeniyle mahsur kalanların olumsuzluk yaşamaması için zamana karşı mücadele etti. Çoğunluğu genç olduğu belirtilen 11 kişi, telesiyejin el yardımıyla zirvedeki son durağa çekilmesiyle kurtarıldı. 11 tatilci vakit geçmeden burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. 2 kişi tedbir amaçlı Uludağ'da bulunan 112 Komuta Merkezi'ne götürülürken, 9 kişinin ise üşüdükleri ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



2)UZMAN ÇAVUŞ'UN KULLANDIĞI OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: AYNI AİLEDEN 4 ÖLÜ, 2 YARALI







KONYA'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki TIR'ın altına girdi. Feci kazada sürücü Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile eşi, oğlu ve babası yaşamını yitirdi. Diğer oğlu ve baldızı da yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya- Adana Karayolu'nun Karapınar'a 10 kilometre mesafade meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık (39) yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki Orhan Toğrulca'nın (55) kullandığı 33 DES 53 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altında kaldı.



Kazada otomobil sürücüsü Murtaza Kılçık ile yanında bulunan babası Mehmet Kılçık (67), eşi Naile Kılçık (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) ile baldızı Elif Dalkıran (21) yaralandı. Yaralı iki kişi ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Emin Can Kılçık, ambulansla Konya'ya sevk edildi. Emin Can Kılçık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre sağlanamadı. TIR şoförü Orhan Toğrulcan'ın yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



3)AMASYA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 15 YARALI



OLAYIN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN SICAK GÖRÜNTÜLER







AMASYA'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Ordu'da katıldıkları cenazeden dönenleri taşıyan Halil Polat(59) yönetimindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre yolcular Ayten Aksoy ve Ahmet Metin hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüstekilerin İstanbul'dan geldikleri Ordu'nun Gülyalı ilçesinde cenazeye katıldıktan sonra dönüşe geçtikleri öğrenildi.



OTOBÜSTE BULUNANLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI



Amasya'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüsün buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada otobüste bulunanlar korku dolu anları anlattı.



'YAKLAŞIK YARIM SAAT ÖNCE MOLA VERMİŞTİK'



Cenaze törenine katıldıktan sonra iki otobüs halinde İstanbul'a geri döndüklerini söyleyen Gürsel Karayaka, "Cenazeden dönüşümüzde yemek molası verdik. Moladan yaklaşık yarım saat sonra bu kaza meydana geldi. Otobüs başta yalpalayıp savrulmaya başladı. Şoförümüzün aracı kurtarmak için çok uğraştı ancak olmadı. Yolda gizli buzlanma olduğu için kurtaramadı. Ben en arka koltukta oturuyordum. Kısa bir süre önce mola verdiğimiz için otobüste kimse uyumuyordu aniden kaza oldu. Otobüs yan yattıktan sonra biz içinden dışarı çıkmak için camı kırdık. Biz dışarı çıktıktan sonra içerideki yaralı arkadaşlarımızı dışarı çıkarmaya çalıştıkö dedi.



'BUZLANMADAN DOLAYI OTOBÜS ANİDEN YALPALADI'



Salim Büyürkan "Otobüs buzlanmadan dolayı aniden yalpalandı ve devrildi. Şoför kurtaramadı. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde cenazemiz vardı. Definden sonra İstanbul'a dönüyorduk. Taşova'da yemek molası verdik. Moladan sonra tekrar yola çıktık ardından kısa bir süre sonra kaza meydana geldiö diye konuştu.



4)MERSİN'DE KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI







MERSİN'in Anamur ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 23.30 sıralarında Antalya-Mersin yolu ile 19 Mayıs Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Arif Fakhı (40) yönetimindeki 33 ZD 958 plakalı kamyon, Berk Yılmaz'ın (23) yönetimindeki 33 AAL 679 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonda bulunan Mehmet Fed (41) ve otomobildeki Serkan Şimşek (26), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Şimşek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



5)MANAV DÜKKANINA GİREN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI



ADANA'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada otomobil sürücüsü, aracını bırakıp, kaçtı. Kaza saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 LJ 019 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolde çıkıp, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil ve dükkanda hasara yol açan kazada şans eseri kyaralanan olmadı.



Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.



6)HATAY'DA BENT ÇÖKTÜ, MAHALLE SU ALTINDA KALDI



HATAY'ın merkez Antakya ilçesi Aşağıoba mahallesinde, Amik Ovası'nda biriken yağmur sularının köye girmesini engellemek için çektikleri toprak bentlerin basınca ve şiddetli yağışa dayanamayarak çökmesi sonucu bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.



Aşağıoba Mahallesi sakinleri, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle adeta göle dönen Amik Ovası'ndaki yağmur sularının mahallelerine geçişini engellemek için bir süre önce işmakineleinin yardımıyla topraktan bent çekti. 2 gündür devam eden sağanak yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi sonucu çekilen bent çökünce, mahalledeki bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Ev ve ahırlarını su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanlarını ahırlardan tahliye etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi'ne bağlı ekipler de bölgede yeniden bent kurarak sel sularının mahalleye girişini engellemek için çalışma başlattı.



MAHALLENİN DÖRTTE BİRİ SULAR ALTINDA



Kurdukları bendin çökmesi sonucu Amik Ovası'nda biriken suyun yavaş yavaş köylerine girmeye başladığını ve 600 haneli mahallenin dörtte birinin su altında kaldığını antalan mahalle sakini Hamit Kuvvetli, "Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar. Köyümüzün büyük bir çoğunluğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvanlarla nereye gideriz? Sıkıntı... Kendi imkanlarımızla hayvanlarımızı taşıdık ancak taşıyamayanlar var. Onların da maalesef kendi kaderlerini beklemekten başka ellerinden bir şey gelmiyor" dedi.



HATAY HAVAALANI YOLU KAPANDI, YOLCULAR OTOBÜSLERLE TAŞINIYOR



Kentte yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle 2 gündür tek şeritten kontrollü ulaşımın sağlandığı Hatay Havalimanı Yolu, diğer şeridin de büyük oranda su altında kalmasıyla trafiğe tamamen kapatıldı. Yolda biriken suların sürücülere olumsuzluk yaşatmaması için sivil araç giriş ve çıkışına izin verilmezken, yolcular otobüslerle güvenli noktaya getirilerek ulaşım sağlanıyor.



7)36 SAATLİK KAR ESARETİ SON ERDİ







ERZURUM-Bingöl Karayolu'nda ulaşımı durduran kar fırtınası nedeniyle geçişlerine izin verilmeyerek Çat ilçesinde bekletilen 8'i otobüs 130 araçta bulunan yaklaşık 600 kişi 36 saat süren kar esaretinin ardından AFAD ekiplerinin kontrolü altında kent Erzurum merkeze ulaştı.



Erzurum-Bingöl Karayolu, önceki gün öğle saatlerinde Çirişli mevkiindeki çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Tonlarca karın kapattığı yoldaki ulaşıma bir darbe de saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan kar fırtınasından geldi. Kar fırtınası sebebiyle çok sayıda araç içindeki yolcularla birlikte karayolunda mahsur kaldı. AFAD, 112, UMKE ve jandarma ekiplerinin yanısıra Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ile Karayolları ekiplerinın iş makineleri ve işçilerinin yoğun uğraşları sonucu 41 kişi Erzurum'a ulaştırılırken. Yaklaşık 600 kişi de yoldan alınarak Çat ilçesine götürüldü.



Geceyi Çat ilçesinde geçiren vatandaşlar karayolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlanması üzerine AFAD ekiplerinin öncülüğünde Erzurum'a hareket etti. Çat'taki zorunlu misafirlikleri yaklaşık 36 saat süren vatandaşlar, yolun açılması sonucu akşam saatlerinde Çat'tan yola çıktı. AFAD ekiplerinin kontrolü altında 8'i otobüs 130 araçta bulunan 600'e yakın kişi 2 saat süren yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.



Malatya'dan 45 yolcusuyla Erzurum'a gelmek üzere yola çıkan Yalçın Kaya yönetimindeki yolcu otobüsü geceyi Çat ilçesinde geçirdi. Kar fırtınası sebebiyle yolda kaldıkları 3 saatin ardından Çat'ta misafir edildiklerini belirten sürücü Yalçın Kaya, 36 saatlik bir beklemenin ardından Erzurum'a ulaştıklarını söyledi.



Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı



8)YARDIMA GİTTİĞİ KEPÇEYLE SELE KAPILDI



Adana'nın Kozan ilçesi Konak Mahallesi'nde mahsur kalan traktörü kurtarmaya giden Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) görevli personel Aytaç Başıbüyük, kepçeyle sel sularına kapıldı. CANKUR ekipleri, Başıbüyük'ü sudan çıkararak, Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Boğulmak üzereyken sudan çıkarılan Başıbüyük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



5 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ



Yoğun kar yağışının etkili olduğu Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kar kalınlığı bazı mahallelerde 1 metreye kadar ulaştı. Feke ile Saimbeyli ilçesi arasındaki elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle elektrikler kesildi. İlçe merkezine jeneratörle elektrik verileceği bildirildi. Eğitime 1 gün ara verilen ilçede ağaçlar devrildi, 5 evin çatısı çöktü.



9)ÇORUM'DA BARDA SİLAHLI KAVGADA BABA DARP EDİLDİ, OĞLU VURULDU







ÇORUM'da barda çıkan silahlı kavgada Melih Oktay O. (26) vuruldu, baba Mustafa O. ise darp edildi. Baba ve oğlu tedaviye alınırken, olaya karışan 1 kişi polise teslim oldu, 2 şüpheli aranıyor.



Olay, saat 20.30 sıralarında Bahabey Caddesinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre, müşteriler Kadir D., Özkan B. ile Mustafa O. ve oğlu Melih Oktay O. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Melih Oktay O., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, babası Mustafa O. darp edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğlu ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan Kadir D. polise teslim olurken Özkan B. ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheli aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



10)KANYONDA KAYBOLAN TÜRKMEN GENCİN CESEDİ BULUNDU



SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev (21) kayboldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Türkmen gencin cesedi, arama ve kurtarma çalışması yürüten jandarma ile AFAD ekipleri tarafından kanyonda dik bir yamaçta bulundu.



İddiaya göre, Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, önceki gün kamp yapmak için Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na gitti. Kanyonda çadır kurarak kamp yapan üniversitesi öğrencisi Hojayev, burada tekne turuna katıldı. Vatandaşlar önceki çadırını ve çantasını buldukları gence ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar dün de devam etti. AFAD ekipleri tarafından dünkü arama ve kurtarma çalışması 4 iz takip köpeğiyle birlikte yapıldı. Ekiplerin arazinin, dik ve kayalık bir bölge olması nedeniyle çalışmaları zorlu şartlarda yürüttü.



Kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in cansız bedeni bulundu. Türkmen gencin cesedi, jandarma ile AFAD ekipleri tarafından kanyonda dik bir yamaçta bulundu. Ancak zorlu arazi şartları nedeniyle ekipler, cesedi bulunduğu yerden indiremedi. Gencin cenazesinin bulunduğu yerden alınması için bugün yeniden bir çalışma yapılacağı belirtildi.



11)JENERATÖRÜN EGZOZ GAZINDAN 7 İŞÇİ ZEHİRLENDİ







KİLİS'in Musabeyli ilçesinde ısınmak için elektrikli soba kullanan 7 tarım işçisi, çalıştırdıkları jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay, akşam saatlerinde Musabeyli'ye bağlı Hüseyinoğlu köyünde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinden zeytin hasadı için Musabeyli'ye bağlı Hüseyinoğlu köyüne gelen 7 işçi, ısınmak için elektrik sobasını yakmak istedi. İşçiler sobayı çalıştırmak için kullandığı jeneratörün egzozundan çıkan gazdan zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle aradıkları sağlık ekipleri tarafından Musabeyli Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 işçi, yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



12)DOĞALGAZ KAÇAĞINDAN ZEHİRLENEN DEDE-TORUN, TEDAVİYE ALINDI







DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kaldıkları evde doğalgaz kaçağından zehirlenen Ali Kökçıkaran (87) ile torunu Arda Kökçıkaran (12), hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, evde gaz kaçağına karşı havalandırma için hayati öneme sahip olan pencere menfezinin olmadığı belirlendi. Olay, saat 16.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1751 Sokak'ta bulunan Nergis Sitesi'ndeki bir bloğun zemin katındaki Ali Kökçıkaran'a ait evde meydana geldi. Kökçıkaran ve torunu Arda Kökçıkaran, iddiaya göre doğalgaz kaçağı nedeniyle gazdan zehirlendi. Babasının evine giden Erdoğan Kökçıkaran, zile basmasına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine kendi anahtarıyla içeri girince, babası ve oğlunu baygın halde buldu. Erdoğan Kökçıkaran durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Dede- torun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Dede Kökçıkaran'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastanedeki muayene sonucunda da zehirlenmelerin gazdan meydana geldiğinin belirlenmesi üzerine eve polis ve doğalgaz dağıtımını yapan şirketin görevlileri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken doğalgaz şirketi ise evde gaz kaçağı olup olmadığını inceledi. Ekiplerin ilk incelemesine göre doğalgaz kaçağına karşı havalandırmayı sağlayan penceredeki menfezin olmadığı tespit edildi. Ekipler, evin penceresi kesip, menfez açarak eve havalandırma sağlandı. Ayrıca doğalgaz tesisatında da kaçak tespit edildi. Ardından evdeki doğalgazı kesilip, mühürledi.



HAVALANDIRMA HAYATİ ÖNEME SAHİP



Doğalgaz şirketi yetkilileri, evlerdeki doğalgaz kaçağı ya da kombilerde bacalardan çıkan karbonmonoksit gazının içeriye dolmaması için havalandırmanın şart ve hayati öneme sahip olduğunu ancak bazı ev sahiplerinin soğuk hava nedeniyle menfez açmadıkları ya da açık menfezleri kapattıklarına dikkat çekip, uyardı.



13)GÜMÜŞHANE'DE TÜP PATLADI, EVİN TAVANI ÇÖKTÜ: 1 YARALI







GÜMÜŞHANE'de mutfak tüpünün patlaması sonucu kerpiç evin tavanı çöktü. Olayda, enkaz altında kalan ev sahibi Hatun Dağdeviren (72) yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Tekke köyünde meydana geldi. Hatun Dağdeviren'e ait evde mutfak tüpü patladı. Patlaman şiddetiyle kerpiç evin tavanı çöktü, Hatun Dağdeviren enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşuları tarafından enkaz altından çıkarılan Hatun Dağdeviren, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri patlama sonras çıkan yangını söndürdü. Patlama nedeniyle evin yakınında park halindeki bir kamyonette ise hasar oluştu.



14)HIRSIZLIK İÇİN GİRDİKLERİ TRAFODA AKIMA KAPILDILAR: 1 ÖLÜ, 1 YARALI







KAYSERİ'de, iddiaya göre hırsızlık için girdikleri trafoda elektrik akımına kapılan Mahmut K. (38) hayatını kaybetti, Erdal K. (35) ise ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi, Ufuklu Sokak'ta meydana geldi. Mahmut K. ve Erdal K., iddiaya göre hırsızlık yapmak için trafoya girdi. Trafodaki demir malzemeleri çalmaya çalışan Mahmut K. ve Erdal K., elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mahmut K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Erdal K. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahmut K.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



15)SURİYELİ KUYUMCUNUN OTOMOBİLİNDEN 1.5 MİLYONLUK SOYGUN







ŞANLIURFA'da, kuyumculuk yapan Suriyeli Khir Alkasem'in (35) ekmek almak için yol kenarına park ettiği otomobilinin bagajındaki 1 milyon 500 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirası bulunan çanta, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.



Olay, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Khir Alkasem iş yerindeki 6 kilo altın, 15 bin Euro, 30 bin dolar ile 35 bin TL'sinin bulunduğu çantayı, 63 AAN 873 plakalı otomobilin bagajına koyarak evine doğru hareket etti. Alkasem, ortağını otomobilde bırakıp, aracını park ederek bakkala ekmek almaya gitti. Bu sırada plakasız gri renkli bir otomobil, Alkasem'in otomobilinin arkasına durdu. Otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, Alkasem'in otomobilin bagajındaki çantayı alarak kayıplara karşıtı. Bagajının açık olduğunu gören Alkasem'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Ekipler otomobilde parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.



16)MARKETE GİTTİ, OTOMOBİLİNDEKİ 90 BİN TL ÇALINDI







KAYSERİ'de oturan S.K., bankadan çektiği 90 bin TL'yi arka koltuğa koyduğu otomobiliyle evine giderken yolda durup marekte alışverişe gitti. Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, arka camı kırıp parayı alarak kaçtı.



Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. S.K., banka şubesindeki hesabından çektiği 90 bin TL'yi çanta içinde otomobilinin arka koltuğuna koydu. S.K., aracıyla evine giderken Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durup markete alışverişe gitti. Bu sırada S.K.'yı takip ettiği tahmin edilen otomobildeki kimliği belirsiz 2 kişi, aracın camını kırıp koltuktaki para çantasını alıp kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, şüphelilerin kullandığı otomobili, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi mevkiinde kara saplanmış şekilde terk edilmiş olarak buldu. Araçta yapılan araştırmada para çantası bulunamadı. Başka bir araçla kaçtıkları düşünülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



17)BURSA'DA PARK HALİNDEKİ 300 BİN TL DEĞERİNDE İŞ MAKİNASI YANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki iş makinesi yandı.



İnegöl'ün Akhisar mahallesi mevkiinde inşaat malzemeleri satış yerinin bahçesinde park halinde olan iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevleri gören çevredekiler durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanfın söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. 300 bin TL değerindeki iş makinesindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



18)KONYA'DA METRUK BİNADA 2 EL BOMBASI BULUNDU







KONYA'nın Ereğli ilçesinde metruk evde 2 el bombası bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bombaları, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



Olay, Namık Kemal Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'ta bulunan tek katlı metruk evde meydana geldi. Çevredekiler, evde iki el bombası bulunca, durumu polise bildirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi'nden, Ereğli'ye özel ekip gönderildi. Bomba imha uzmanları, el bombalarını bulunduğu yerden aldıktan sonra incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. El bombalarının incelenmesinin ardından imnha edileceği öğrenildi. Polis, bombaları eve bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.



19)ADANA MERKEZLİ İKİ İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI







ADANA merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilerin evleri tespit edildi. Adana ve Mersin'de çok sayıda eve özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler, 2'si kadın 18 kişiyi gözaltına aldı. Akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



