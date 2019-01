Dha Yurt Bülteni - 1

Öldürülen Didem'in anne ve babası tutuklandıEdirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan Didem Uslu'yu (32) öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dönerci ustası olan babası...

Öldürülen Didem'in anne ve babası tutuklandı



Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan Didem Uslu'yu (32) öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dönerci ustası olan babası Hasan Uslu ve kendisine yardım ettiği öne sürülen annesi Satı Uslu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Katil zanlısı anne-babanın adliyeden çıkışı



-Ekip araçlarına bindirilmeleri



-Araçların adliyeden çıkışı



-Detaylar



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),



=================



Kurtulmuş: Kuklacıyı iyi biliyoruz



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Trabzon'da katıldığı 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Basın Buluşması' toplantısında konuştu. Suriye'nin Menbiç kentinde meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Menbiç'te lokantada bir bomba patlatılıyor. Baktığınız zaman sıradan bir terör örgütü. Kukla oynuyor, kukla önemli değil arkadaki kuklacıyı iyi biliyoruz" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek bu zorlukların dışarıdan gelen saldırılar sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Kurtulmuş, "Ekonomi alanında zorluklarımız var. Bu zorluklar bizden kaynaklanan değil. Bu zorlukların çoğu bildiğiniz gibi dışarıdan gelen saldırılar sonucu ortaya çıkan zorluklar. Türkiye'nin çevresi bir ateş çemberi içerisinde. Suriye'yi görüyorsunuz, geçen hafta söylemiştim oyun içinde oyun var. Bir matruşka gibi, Mümbiç diyor açıyorsunuz içinden bir kutu çıkıyor tam bitti zannederken bir kutu daha çıkıyor, bu da bitti diyorsunuz başka bir kutu daha çıkıyor. Aynı şey İdlip için de geçerli. Türkiye olarak bizim üzerimize düşen büyük resmi görmek, büyük resmi okumaktır. Biz çok şükür büyük resmi okuyoruz. Büyük resim özetle şudur. Bir asır evvel bu coğrafyayı hallaç pamuğu gibi dağıtanlar, koskoca Osmanlı cihan devletini paramparça hale getirenler, 30 yıl içerisinde o 3 buçuk milyon kilometrelik vatan sathını 780 bin kilometrekarelik bu günkü vatanımıza bir şekilde daraltarak, sıkıştıranlar şimdi istiyorlar ki bu coğrafyada halklar arasına fitneler koysunlar. Sadece sınırları bölmekle kalmasınlar, insanların gönüllerini ve zihinlerini de bölsünler. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acem'i hepsini birbirine düşman kılsınlar. Sünni'yi, Şii'yi, Nusayri'yi ve diğerlerini birbirleriyle vuruştursunlar, paramparça hale getirsinler. Ne yazık ki bu oyunu sürdürüyorlarö dedi.



'KUKLACIYI İYİ BİLİYORUZ'



Menbiç'te iki gün önce bir lokantada meydana gelen patlamayı hatırlatan Kurtulmuş, "Menbiç'te lokantada bir bomba patlatılıyor. Baktığınız zaman sıradan bir terör örgütü. Kukla oynuyor, kukla önemli değil arkadaki kuklacıyı iyi biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'ten, Yavuz Selim'den bahsediyorsak, Kanuni'den bahsediyorsak bize de kuklalarla uğraşmak değil, kuklacıyı iyi tanımlamak düşer. Bizim burada bölgedeki bu dizaynı yeniden yapmak vekalet savaşları üzerinden, aşağı yukarı Suriye'de 7 yıldan beri sürdürdükleri bu hain, insanlık tarihinin en kirli, en karanlık, en kanlı silahlı savaşını sürdürmeye devam ediyorlar. DEAŞ'ı bunun için ortaya çıkarıyorlar. Yoksa kim bize anlatabilir ki, DEAŞ dediğiniz örgüt internet üzerinden örgütleniyor. Bir zamanlar 80 bin militanı vardı, bu kadar militanı bir araya getiriyor. Dünya'nın dört bir tarafından 80 bin adamı izci kampı içi toparlasanız bunun lojistik desteğini sağlayamazsınız. Kim var DEAŞ'ın arkasında, hangi zihniyet vardır? Bunların hepsini biliyoruz. DEAŞ'ın neden kurulduğunu daha iyi anlıyoruz. Adamlar bir şekilde bütün o şehirleri işgal ederek yürüdüler ve bütün dünya seyretti. DEAŞ'la mücadele konusunda herkes söz söyledi, sadece Türkiye hareket etti. Çünkü biliyor ki Türkiye bu bölgeye ait olmayan her terör örgütü, bu bölge halklarının tamamının düşmanıdırö diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



Numan Kurtulmuş'un salona gelişi



Numan Kurtulmuş'un konuşması



Detaylar



Haber-Kamera: Uğur AYDIN/ TRABZON,



=========================



Bakan Varank: TÜBİTAK veKOSGEB'e 5.6 milyar destek



SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlığımız, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini bu sene toplamda 5.6 milyar olarak, sanayicilerimizle, üreticilerimizle, araştırmacılarımızla paylaşacak. Bu tutarı, milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu esas alarak, araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle buluşturacağız." dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı. Programda iş adamlarına seslenen Bakan Varank, istihdam ve yatırıma ile üretimde sürekliliğin sağlanmasına önem verilmesi gerektiğini belirtti.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ



Bakan Varank, bu yıl ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti. Bu sistemin geçen yıl sadece ilk 9 ay için uygulandığını hatırlatan Varank, şöyle konuştu:



"9,5 milyon vatandaşımız bu destekten faydalandı ve 7,5 milyar ödemeyi devletimizin kasasından sanayicilerimizi yaptık. Asgari ücret desteğini bu sene tüm yıl uygulayacağız. Yine geçen yıl tüm işletmelerin sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indiriminden faydalandığını biliyorsunuz. Böylelikle 10 milyon işçiye ulaştık ve toplamda 14.7 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk. 51 ilimizde 5 puan indirime artı 1 puan bölgesel istihdam teşvikini ekleyerek 1.5 milyon vatandaşımız için 1.5 milyar destek sağladık. Bu destekler 2019 yılında da devam edecek."



Bakan Varank, KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim sağladıklarını ifade etti. Varank, "İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi aranmaksınız bu yıl, araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın, yeni makina ve teçhizat alımında KDV almayacağız."dedi.



TÜBİKAT VE KOSGEB DESTEĞİ



Varank, TÜBİTAK ve KOSGEB'e desteklerinin süreceğini belirterek, "Bakanlığımız, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini bu sene toplamda 5.6 milyar olarak, sanayicilerimizle, üreticilerimizle, araştırmacılarımızla paylaşacak. Bu tutarı, milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu esas alarak, araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle buluşturacağız." diye konuştu.



İthalata bağımlılık sorunu çözmeyi planladıklarını ifade eden Bakan Varank, "Bu kapsamda yatırım ÜR-GE ve AR-GE teşviklerimizi yerlileşme alanındaki önceliklerimizde koordineli bir şekilde kullandıracağız. Böylelikle ödemeler dengesi pozisyonumuzu güçlendirip, dış finansman kaynaklı kırılganlıkları da azaltmış olacağız."dedi.



KOBİ'LERE 10 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK



Bakan Varank. KOBİ'lere 10 milyon liraya kadar destek olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"KOSGEB, büyümeyi ve istihdamı odağına alarak, katma değerli yatırımlara öncelik verecek. İşbirliği destek programıyla ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Bu rakam daha önce 1,5 milyon liraydı. Bu rakamı iki KOBİ bir araya gelerek, büyüklerle işbirliği yaparak alabilecekler. "



Görüntü Dökümü



----------------------



Bakan Varank'dan detay



Toplantıdan detay



Bakan Varank'ın konuşması



Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/ KONYA



======================



Hemzemin geçit görevlisi, genç kızın intihar etmesine engel oldu



Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hemzemin geçitte görevli olan 33 yaşındaki Ömer Boğur, trenin önüne kendini bırakıp, intihar etmeye hazırlanan 17 yaşındaki Semra Ö.'yü, üzerine atlayıp rayların dışına çıkartarak kurtardı.



Olay, dün saat 17: 00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan 74 numaralı hemzemin geçitte meydana geldi. Geçit görevlisi Ömer Boğur, her zaman yaptığı gibi 32750 sefer sayılı Nazilli-Söke treninin geçmesine dakikalar kala bariyerleri kapattı. Bu sırada, kapalı bariyerleri aşan 17 yaşındaki lise öğrencisi Semra Ö., elinde bulunan ve içinde karne olan poşeti yere atarak, intihar etmek için rayların bulunduğu bölüme geldi. Boğur, 'uzaklaş' uyarısına uymayan genç kızın intihar etmek istediğini anlayınca, koşup üzerine atladı. Ö. ve Boğur, rayların yan tarafındaki bölüme yuvarlandı. Genç kızı alıp, personel kulübesine götüren Boğur, durumu polis ekiplerine bildirdi.



TRENİN NE ZAMAN GEÇECEĞİNİ SORMUŞ



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.'yü emniyete götürdü. Geçitte görevli olan Boğur, genç kızın olaydan bir saat kadar önce gelip, trenin ne zaman geçeceğini sorduğunu belirterek, "Bir saatten beri yakınlarda oturuyordu. Durumundan şüphelendim. Tren, Nazilli Garı'ndan yeni çıkmıştı. Arada 500 metre mesafe vardı. Trenin ilk hareketinin ağır olduğunu bildiğim için yetişebileceğimi düşündüm ve koşarak kızın üzerine atladım. Kenara yuvarlandık, bu arada da tren geçti" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Görevli Ömer Boğur ile röp.



Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ NAZİLLİ(Aydın),



============



Yolcu otobüsünün motoru alev aldı, durumu fark eden şoför faciayı önledi







Malatya'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı. Şoförün motor kısmındaki dumanı fark edip, otobüsteki 20 yolcuyu tahliye etmesiyle olası facianın önüne geçildi. Otobüs ise yanarak kullanılmaz hale geldi.



Olay, dün akşam saatlerinde Malatya- Elazığ yolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Muş'tan Malatya'ya yönünde giden, içerisinde 20 yolcunun bulunduğu 19 AAB 701 plakalı otobüsün motoru, bilinmeyen nedenle alev aldı. Motor kısmından duman çıktığını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek, yolcuları tahliye etti. Bu sırada büyüyen yangın otobüsü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Alevlerin arasında olan otobüs



Yolcuların konuşması



İtfaiyenin çalışması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,



======================



Sokak ortasında cinayet: 1 ölü



İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, kadını vuran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, dün saat 01.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7424 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Gerginlik artınca, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeği ile ateş açması sonucu, D.K.(50) isimli bir kadın ağır yaralandı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı D.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise sokakta bir süre incelemelerde bulundu. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin eşgalini belirlemek için görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis ekipleri silahı ateşleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.



AĞIR YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ



Hastanede tedaviye alınan D.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirirken, D.K.'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



-Olay yeri



-Polis ekipleri



-Genel ve detay



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



=========



Uyuşturucu almak için buluştukları kişinin silahlı saldırısına uğradılar



Bursa'da iki arkadaş uyuşturucu satın almak için buluştukları kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Olay yerinde polis ekiplerinin sorularını cevaplayan yaralılardan Sezer G. "Uyuşturucu almaya geldik. Her şey bir anda oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben onu uyuşturucu almak için çağırdım. Aramızda hiç bir şey geçmedi. Geldi silahla ateş açtı" diye konuştu.



Olay, Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Beşevler mahallesinde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu almak isteyen Tolgahan K.(22) ve Sezer G.(24) isimli iki arkadaş Gökhan Ç. isimli şüpheli şahsı yanlarına çağırdı. Uyuşturucu alışverişi yapmak için buluşan 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Gerginlik sonrası Gökhan Ç. belinden silah çıkardı. Silahı görüp korkan iki arkadaş arabaya binerek kaçmaya başladı. Gökhan Ç., iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. Tolgahan K.'ın kullandığı aracın virajı alamayarak kaldırıma çıkması üzerine aracından inen iki arkadaşı silahla bacaklarından yaralayan Gökhan Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda Tolgahan K. iki bacağından, Sezer G.' de sol bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekibi çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına altına alındı.



"UYUŞTURUCU ALMAYA GELDİK"



Silahlı saldırıya uğrayan ve yaralı halde polis ekiplerinin sorusuna cevap veren Sezer G. "Uyuşturucu almaya geldik. Her şey bir anda oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben onu uyuşturucu almak için çağırdım. Aramızda hiç bir şey geçmedi. Geldi silahla ateş açtı" diye konuştu.



Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Gökhan Ç.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yaralılar yerde yatarken



-Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken



-Polis ekiplerinin yaralılardan bilgi alması



-Yaralıların ambulansa bindirilmesi



-Polis ekiplerinin çevrede inceleme yapması



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Serkan AKKUŞ/BURSA,



==================



Otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı: 4'ü asker 5 kişi yaralandı







Mersin'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı. Kazada, 4'ü asker, 5 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde, Kocahasanlı Mahallesi'nde D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Kocahasanlı merkez ışıklarında, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan 31 FM 764 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, Silifke'den Erdemli'ye giden 23 DIK 44 plakalı cezaevi ring aracına çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan cezaevi ring aracı, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtan çıkarılan 3 er, 1 astsubay ve aracın sivil şoförü olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yerinin görüntüsü



Kaza yapan aracın görüntüsü



Polis aracı ve ambulans görüntüsü



Trafik polisi, araçların geçişini sağlarken



Yaralananların görüntüsü



Hastane girişindeki ambulans ve askeri araç görüntüsü



Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),



================



Denizli'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürdü: 1 yaralı







DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, uygulama yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, otomobilini polislerin üzerine sürerek 1 polisi yaraladı. Yaklaşık 30 metre ileride yakalanan sürücü Mehmet G., gözaltına alındı. Yaralı polis memuru ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İstiklal Caddesi'nde kontrol noktası oluşturan ve alkol denetimi yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Mehmet G. yönetimindeki 20 FU 611 plakalı otomobil, ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı polis memuru İbrahim Karakuş, elinden ve bacağından yaralandı. Karakuş, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü Mehmet G. ise yaklaşık 30 metre ilerideki trafik ışıklarında bekleyen diğer polis ekiplerince yakalandı. Mehmet G.'nin 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. 6 bin TL idari para cezası uygulanan Mehmet G., gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Trafik polislerinden detaylar



-Polise çarpıp kaçan otomobilden detay



Görgü tanığı Süleyman Demir röp.



Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



==========================



Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı



Amasya'da kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.



Taşova ilçesinde yolu kardan kapanan Şeyhli köyünde rahatsızlanan Saniye Yersel için yakınları Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, iş makineleri ile yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Ekipler, ambulansla aldığı kadını hastaneye ulaştırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Şehir merkezi kar yağışı detay



Köy yolları yol açma detay



Diğer detaylar



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/ AMASYA,



==================



AK Parti'li Elvan: Uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı bir dünya izliyoruz







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin'de düzenlenen MESİAD'ın 12'nci Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'nde konuştu. Elvan, "Uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı bir dünya izliyoruz. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte başarılı olmak kolay değil. Çok çalışırsak, çok emek sarfedersek, başarmamız çok daha kolay olacaktır" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nce (MESİAD) Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MESİAD 12'nci Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'ne katıldı. Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu ifade ederek, belirsizliklerin her geçen gün arttığını dile getiren Elvan, şöyle konuştu:



"Özellikle Ortadoğu'da yaşanan sıkıntılar, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan ticari sıkıntılar ve korumacılık eğilimlerinin her geçen gün artması, uluslararası kuruluşların, uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı bir dünya izliyoruz. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte başarılı olmak kolay değil. Çok çalışırsak, çok emek sarfedersek, başarmamız çok daha kolay olacaktır. Aramızda çok sayıda gencimiz var. Eğer bu gençlerimizi çok iyi hazırlarsak, biz bu gençlerimizi dünyada rekabet edebilecek konuma getirebilirsek bir taraftan Mersinimizin önü açılacak, diğer taraftan Türkiye'mizin de önü daha da açılacaktır."



HAVALİMANI MÜJDESİNİ YİNELEDİ



Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği müjdeyi yineleyen Elvan, "Çukurova Havaalanı'nda 3 ay yaşanan aksamayı tamamı ile giderdik ve inşallah Mart sonu ve Nisan ayı içerisinde pisti bitmiş olacak, ilk uçağı indireceğiz" diye konuştu.



MESİAD Başkanı Hasan Engin ise derneğin başta Mersin olmak üzere Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, sosyal ve kültürel alanlarda projeler yürüten bir yapı olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından ödüle layık görülen işletmelerin sahiplerine ödülleri protokol üyelerince teslim verilirken, Elvan da Mersin'e Katkı Ödülü'ne layık görüldü.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması



MESİAD tanıtım filminin izlenmesi



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın konuşması



MESİAD Başkanı Hasan Engin'in konuşması



Elvan'ın ödül vermesi



Hatıra fotoğrafı çekilmesi



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,



==============



Şanlıurfa merkezli 36 ilde çalıntı araç operasyonu: 15 gözaltı



ŞANLIURFA merkezli 36 ilde, oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ele geçirilen 1 otomobilin ise terör örgütü PKK tarafından bombalı araç eyleminde kullanılmak üzere çalındığı öğrenildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt genelinde meydana gelen ağır hasarlı trafik kazalarına karışan araçların sahte şase ve motor numarası ile trafiğe çıktığını tespit etti, çalışma başlatıldı.



15 BİN KAZA I İNCELENDİ



5 ay boyunca bu araçlar üzerinde çalışma yapan ekipler, yaklaşık 15 bin trafik kazasının fotoğrafını inceleyerek 120 ağır hasarlı aracın trafikte kullanıldığını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren ekipler, çalıntı araçların şasi ve motor numaralarının, ağır hasarlı araçların numaralarıyla değiştirilerek piyasaya yarı fiyatına satıldığını belirledi. Oto hırsızlarının kimliklerini tespit eden polis Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ı da aralarında bulunduğu 36 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirirken, 15 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Polis, el koyduğu çalıntı araçları ise emniyet bahçesinde sergiledi.



TERÖR EYLEMİNDE KULLANILACAKTI



Öte yandan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ele geçirilen bir otomobilin ise terör örgütü PKK tarafından bombalı araç eyleminde kullanmak için çalındığı öğrenildi.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Oto Hırsızlık Bürosu ekiplerine teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Emniyet otoparkında getirilen araçlar



Ele geçirilen otomobillerin önünde poz veren polisler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,



=====================================



Süpermarket ve bebek mağazalarından hırsızlık yapan aileden 3 kişi tutuklandı



Ankara polisi, süpermarket ve bebek mağazalarından ailece hırsızlık yapan ve olaylarda özellikle çocukları kullanan zanlılara operasyon düzenledi. Operasyonda aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Ayrıca ailenin evinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarından kazanıldığı düşünülen 9 bin TL'ye el konuldu.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'nın Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde marketlerden gıda maddesi, mağazalardan elbise, çanta, cüzdan ve para çalan hırsızlara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde polis, hırsızlık olaylarını aynı aile bireylerinden N. Y., K. Y., E. Y., A. Ö. ile hala cezaevinde tutuklu olan M. Y., E. Y. ve yakalama çalışmaları devam eden G. K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, N. Y. K. Y. E. Y. ve suça sürüklenen çocuk A. Ö.'nün kaldığı yeri belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, hırsızlık olayından kazanıldığı düşünülen 9 bin TL'ye de el konuldu.



BÜYÜKLER OYALADI KÜÇÜKLER ÇALDI



Mağazalarda meydana gelen hırsızlık olaylarını inceleyen ekipler, faillerin organize olarak müşteri gibi marketlere girdiklerini, alışveriş arabalarını doldurduktan sonra yaşı büyük şüphelilerin kasiyer veya görevlileri oyaladığı ve o esnada yaşı küçük olan kişilerin de fark ettirmeden malzemelerle iş yerinden çıktığını belirledi.



Öte yandan mağazalarda gözlerine kestirdikleri müşterilerin etrafında dolaşan zanlıların, müşterileri oyalayarak çanta ve cüzdanlarını çaldıkları, fazla ceza almamak için de olaylarda genellikle yaşı küçük çocukları kullandıkları tespit edildi.



3 KİŞİ TUTUKLANDI



Kapkaç, hırsızlık, adam öldürme, yankesicilik ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kayıtları bulunun aileden N. Y., K. Y. ve E. Y. 13 Ocak tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



Zanlıların marketlerden hırsızlık yapma anların ait güvenlik kamerası görüntüleri



Yaşı büyük zanlıların kasiyerleri oyalaması ve yaşı küçük çocukların eşya doldurdukları araçları marketlerden kaçırması



Şahısların emniyetten çıkarılması



Ele geçirilen paralardan görüntü



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,



=====================================



Banka batıyor diye kandırıp, 46 bin 500 lira dolandırdılar



Sakarya'da yaşayan Aydın Çelen (57), telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Dolandırıcıların telefonla arayıp 'Banka batıyor' diye kandırdıkları Aydın Çelen 46 bin 500 lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Kızının dikkati sayesinde paranın 27 bin lirası bloke konularak kurtarılırken, geri kalan kısmı ise resmi yazışmaların sonunda teslim edilecek.



Adapazarı'nda yaşayan Aydın Çelen'i Şanlıurfa'dan telefonla arayan dolandırıcılar hesabının bulunduğu bankanın batacağını, tüm parasını çekerek başka bir hesaba yatırması gerektiğini söyledi. Çelen de bunun üzerine bankaya giderek 46 bin 500 lirayı şüphelilere gönderdi. Dolandırıcılık vakası Aydın Çelen'in kızı Kübra Bozan'ın hesaptaki tüm paraların çekildiğini görmesiyle ortaya çıktı. Kızının dikkati sayesinde dolandırılan paranın 27 bin lirası bloke konularak kurtarıldı. 19 bin 500 lira ise yatırılan hesaptan başka bir hesaba EFT yapıldığı için kurtarılamadı.



Hesapta paranın olmadığını görünce babasını arayan Kübra Bozan, "Şüphelenince babamı aradım o da bana 'Kızım arsa aldım merak etme' dedi. Sonra aradım devamlı meşgul çaldı telefonu. Annem de aynı şekilde meşgul çalıyordu. Annemin yanına gittim dolandırıcılarla telefonla konuşuyorlardı, ben de telefonu alarak babamla konuşmak istediğimi söyledim. Telekonferansla konuşturdular bizi. Sürekli aynı şeyleri söyleyince yalan söylediklerini anladım ve durumu polise bildirdim. Sonra babamın hattını alıp başka telefona taktım ve kardeşimi aradım, babam onlarla konuşamayınca durumu engelledim. Polis ekipleri de o sırada babamı bulup hesaba gönderilen paraya bloke koydu. Paranın yarısı kurtarıldı yarısı da aranan şahıstadır" diye konuştu.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerden H.Ç'yi Şanlıurfa'da ATM önünde para çekmek isterken gözaltına aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer şüphelisi N.K.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.



Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili bankaya, kalan paranın Çelen'e verilmesine ilişkin yazı yazıldığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Asayiş detay



-Aydın Çelen konuşma



-Kübra Bozan konuşma



-detay- asayişe girişleri



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),



================================================



Polis, kaçan şüphelilerin yola attığı uyuşturucuyu aradı



BOLU'da, polisin uygulama noktasından kaçan otomobilden yola atılan uyuşturucu madde, polisin aramaları sonucu bulunurken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulmak istenen bir otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis, Ankara istikametine doğru kaçan otomobili yaklaşık 10 kilometre boyunca kovaladı. Kaçan otomobilin içindekiler, camdan yola uyuşturucu maddeyi attıktan sonra durdu. TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde duran otomobildeki 3 kişi polis tarafından kelepçelenerek yol kenarında bekletildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alırken, çok sayıda polis yaklaşık 5 kilometrelik güzergah üzerinde yol kenarına atılan uyuşturucu maddeyi aradı. Yaklaşık 1 saat süren aramalar sonucu bir miktar skunk adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Araçta bulunan T.B., M.Ö. ve Ç.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araç detaylı arama yapılması için Bolu Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Polisin yolda uyuşturucu araması



-Yakalanan şüphelilerin yol kenarında kelepçeli şekilde beklemesi



-Yakalanan otomobil



-Bulunan uyuşturucu madde



-Şüphelilerin emniyete getirilmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,



==================================



Çorum'da açılan 21'inci şehit emanetleri sergisi'nde oğlunun üniformasına bakıp gözyaşı döktü



İstanbul Kadıköy'de 2012 yılında şüpheliyi kovalarken motosikleti ile kaza yaparak şehit olan polis memuru Mustafa Yılmaz'ın (26) annesi Semiha Gökmen, Çorum'da açılan 21'inci Şehit Emanetleri Sergisi'nde gözyaşı dökmesi, sergiye katılanları hüzne boğdu.



Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde 21'inci Şehit Emanetleri Sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğrenciler, ve çok sayıda kişi katıldı.



ŞEHİT ANNESİ HÜZNE BOĞULDU



Şehit ailelerinin de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide duygu dolu anlar da yaşandı. Çorum'da Türkiye'nin farklı bölgelerinde terör saldırıları sonucu şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan sergide, 7 yıl önce İstanbul'da, şüpheliyi kovalarken motosikleti ile kaza yapıp şehit olan polis memuru Mustafa Yılmaz'ın annesi Semiha Gökmen de yer aldı. Şehit annesi Gökmen, sergide oğlunun üniformalarını görmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Gökmen, "Oğlum Mustafa'm benim her şeyimdi. O gitti Sanki bende onunla toprağa girdim. Onsuz yaşamak çok zor. Dünyalar iyisi bir çocuktu. Bir kere olsun hiç kimseyi üzmemiş ve incitmemiştir" diyerek gözyaşı döktü.



Sergide şehitlerin kıyafetlerinin yanı sıra Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın limonata lekesi bulunan gömleği, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve hayatını kaybeden 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin de kıyafeti yer aldı.



Sergide konuşan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, ülkenin geleceğini tehdit altında tutan terör saldırılarına, aynı zamanda bu saldırılarda göğsünü siper etmiş şehitlerin emanetlerinin bu sergide sergilendiğini söyledi.



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise şehitlerin unutulmaması gerektiğini kaydetti. Çiftçi, "Eğer onlar canlarını bu vatan uğruna sebil etmeselerdi bizler bugün burada rahat bir şekilde yaşayamayacaktık. Hem 15 Temmuz hem de diğer şehitlerimizi unutturmamalıyız. Hatıralarını hafızalarımızda canlı tutmamız gerekiyor" dedi.



Kur'an'ı Kerim tilaveti, şehit yakınlarının konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Sergi açılışı



-Serginin gezilmesi



-Semiha Gökmen (şehit annesi) açıklama



Siyasilerin kıyafetleri



-Detaylar



Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ ÇORUM,



====================================



Özel öğrencilerin karne heyecanı



Mersin'in Erdemli ilçesinde özel eğitim gören 30 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Özel öğrenciler için Öğretmenevi'nde karne töreni düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Avni Kula, Milli Eğitim Müdürü Behsat Eğilmez ve veliler katıldı. Derslerinde başarı gösteren öğrencileri kutlayan Kaymakam Kula, herkesin iyi bir tatil dönemi geçirmesini diledi. Erdemli'de eğitim gören özel öğrencilere yönelik ilk kez karne töreni düzenlendiğini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Eğilmez ise "Öğrencilerimzin hepsi çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur" dedi.



Konuşmaların ardından 30 öğrenciye karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaymakam Avni Kula öğrencilere karne vermesi



Öğrenciler karnelerini alMASI



Öğrenciler ve ailelerin görüntüsü



Öğrenciler ile röportaj



Karne pastası kesilirken



Toplu görüntü



İlçe Milli Eğitim Müdürü Behsat Eğilmez ile röportaj



Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),



================================================



İranlı tur operatörleri, Diyarbakır'ı gezdi



DİYARBAKIR'da valilik tarafından davet edilen İranlı 35 tur operatörüne kentin kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.



Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nın yanı sıra (DTSO) çeşitli turizm platformu yöneticilerinin girişimleri sonucu İran'da faaliyet yürüten 35 tur operatörü, kente davet edildi. Diyarbakır'ın tarihi yerlerini ziyaret eden İranlı tur operatörleri, gezilerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Vali Güzeloğlu ile Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İranlı tur operatörleri kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.



Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın her bir köşesinde tarih, kültür, irfan ve derinlik bulduran bir şehir olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır bir İslam, Kur-an ve ezan şehridir o günden bugüne. Tüm medeniyet geçmişinde, her düzeyde insan ilişkilerinde gezilmesi, görülmesi gereken bir şehirdir. Biz yakın gelecekte inşallah Diyarbakır'ı İran'a bu anlamda tanıtmak, sizlere ve sizin hedef kitlenize Diyarbakır'ın güzelliklerini paylaşmak adına birlikte olacağız" dedi.



Toplantıda İran ile Diyarbakır arasında yakın bir zamanda tur operatörleri, turistik gezi turları başlatacakları öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Toplantı salonundan görüntü



Toplantıya katılan operatör temsilcileri



İranlı operatör temsilcilerinden görüntü



Vali Güzeloğlu'nun konuşması



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ - Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,



========================================================

