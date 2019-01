Dha Yurt Bülteni - 1

Cudi Dağı'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 yaşam alanı bulundu.

Cudi Dağı'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 yaşam alanı bulundu







Şırnak'ta, Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'lıların bahar ve yaz aylarında kullandığı 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak ile içerisinde bulunan silah ve mühimmatlar imha edildi.



Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Derebaşı köyü yakınlarındaki Cudi Dağı'nda jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam alanları bulundu. Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "19 Ocak 2019 tarihinde, ilimiz Silopi ilçesi Derebaşı Köyü Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız unsurlarınca icra edilen operasyon sonucunda, bölücü terör örgüt mensuplarınca bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edilmiş olup operasyon bölgesinde 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilo amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil, kablo ve metal parçalar ile yaz aylarında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.



Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü



Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yolda yürürken arkasından gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Ali Görçin (35), yaşamını yitirdi.



Olay, akşam saatlerinde Dr. Ziya Kaya Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Ali Görçin'in arkasından yaklaşan bir kişi, tabancayla ateş açtı. Görçin, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan otomobille kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Görçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri gerekli incelemeleri yaparken, İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce de bilgi aldı. Araştırma yapan polis ekipleri, Ali Görçin ile boşanmak üzere olan eşinin kardeşi Bayramcan D. arasında husumet bulunduğunu belirledi. Polis, şüpheli olarak Bayramcan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Eşinin kardeşi, cinayeti itiraf etti



Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yolda yürürken başından vurularak öldürülen Ali Görçin'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, boşanmak üzere olduğu eşinin kardeşi Bayramcan D.'yi olayda kullanılan pompalı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık raporu için Orhangazi Devlet Hastanesi'ne getirilen Bayramcan D., ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Bayramcan D., "Ablamı rahatsız ediyordu. Telefonla arayarak buluştuk. Buluşma yerine yanımda getirdiğim pompalı tüfekle kovalayarak arkasından ateş ettim. Cinayeti kabul ediyorum" dedi.



Öte yandan, cinayet anı ise olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Kanyondaki Türkmen dağcının cansız bedeni, 3 günde çıkarılabildi







Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve drone ile yapılan aramada yamaçta fark edilen Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in (21) cansız bedeni, 3 gün süren zorlu çalışma sonucu bulunduğu noktadan çıkarıldı.



Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, 13 Ocak'ta, Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurdu. Bölgeye giden ilçe sakinleri, terk edilmiş çadır ve çanta buldu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kamp malzemelerinin Hojayev'e ait olduğunu belirledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de kanyona giderek 4 iz takip köpeği ile arama kurtarma çalışması başlattı. 16 Ocak'ta dik ve sarp kayalıklardan oluşan kanyonda drone ile yapılan aramada, Yusuf Hojayev'in cansız bedeninin 200 metrelik uçurumun kenarında olduğu belirlendi.



3 GÜN SONRA ALINABİLDİ



Ekipler, Hojayev'in cansız bedeninin bulunduğu yere inmeye çalıştı, ancak arazi şartları nedeniyle ilk denemeler sonuçsuz kaldı. Yeterli manevra alanı bulunmayan kanyonda havadan kurtarma operasyonu da yapılamayınca özel plan hazırlandı.



Samsun ve Kayseri AFAD ekipleri, yaklaşık 400 metre yüksekliğindeki kanyonda 4 halat istasyonu kurdu. Dün ekipler farklı istasyonlar aracılığı ile 200 metre inerek Yusuf Hojayev'in cansız bedenine ulaştı. Cansız beden, halat istasyonları yardımıyla çekilerek güvenli bölgeye çıkarıldı. Yusuf Hojayev'in cansız bedeninin otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüleceği belirtildi.



Uludağ'dan dönmek isteyen 2 bin kişi, 'teleferik' kuyruğuna girdi







Bursa'da, hafta sonunu geçirmek için Uludağ'a gelen günübirlikçiler, geri dönmek için teleferiğe akın etti. Metrelerce kuyruk oluşturan yaklaşık 2 bin kişilik teleferik sırası 2'nci Oteller bölgesine kadar uzadı.



Kış turizminin tatil merkezlerinden biri olan Uludağ'da sıcaklık eksi 2 ile eksi 10 derece arasında değişirken, sömestr ve hafta sonu tatili sebebiyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçtiğimiz günlerdeki yoğun kar ve fırtınanın yerini güneşli havaya bırakması sonucu tatilciler Uludağ'a akın etti. Günübirlik Uludağ'a çıkanlar ise geri dönmek için teleferik istasyonuna giderken, metrelerce kuyruk oluştu. İstasyona sığmayıp dışarıya çıkan yaklaşık 2 bin tatilci, 2'nci Oteller bölgesinde bulunan otellerin önüne kadar kuyruk oluşturdu.



Soylu: Tezviratlar, başarısızlıklara kılıf uydurmaya dönüştü







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlere yönelik tezviratların başarısızlıklara kılıf uydurmaya dönüştüğünü söyledi. Bakan Soylu, adres bilgilerinin eksik olduğu tespit edilen 303 bin 55 vatandaşa çağrıda bulunduklarını 64 bin 348 vatandaşın bilgilerini yenilediğini söyledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'ndan sonra helikopterle Erzurum'a geldi. Vali Okay Memiş, tarafından karşılanan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin isminin verildiği Tenzile Erdoğan Kur'an Kursu binasının açılışını yaptı. Bakan Soylu, tören sonrası Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Erzurum'un ev sahipliğinde 8 ilden, vali, jandarma komutanları, emniyet müdürlerinin yeraldığı toplantıda seçim güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Seçimlerde bütün kolluk kuvvetlerinin görev başında olacağını ifade eden Soylu, 547 bin güvenlik personelinin seçim güvenliğini sağlayacağını açıkladı.



'53 BİN 99 SURİYELİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLARAK OY KULLANACAK'



Suriyelilerin oy kullanması, adres değişikliği gibi konularda seçimlerle ilgili tezviratların artmaya başladığını ifade eden Soylu, bakanlık olarak adres bilgisi eksik olan 303 bin 55 vatandaşa çağrıda bulunduklarını 64 bin 348 kişinin bilgilerini güncellediğini söyledi. Seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 53 bin 99 Suriyelinin oy kullanacağını vurgulayan Bakan Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinin siyasetin doğal takvimi içinde gerçekleşeceğini bildirdi.



'AKLI BAŞINDA ANKETLERLE SEÇİM SONUÇLARI BİR'



İçişleri Bakanlığı olarak sorumluluklarının açık ve net olduğunu belirten Soylu, "Her türlü şaibeden uzak, güvenin, oy kullanma hakkının, propaganda hürriyetinin tesis edildiği, seçim sonuçlarının sağlıklı, hızlı alındığı, millet iradesinin sandıklarda tam olarak tecelli ettiği bir seçim ortamını temin etmek bu bizim sorumluluğumuzun net tarifidir. Seçim sürecine ilişkin her seçimde artık duymaktan, okumaktan bıktığımız, aynı senaryolarla, temelsiz iddialarla seçim gündemi meşgul edilmeye çalışılıyor. Hemen her seçimde aklı başında anketlerle seçim sonuçları örtüşmesine rağmen bir manipülasyon çabası seçimlere şaibe karıştığı iddiaları herkesimi maalesef inandırıcı olmayan irite eden hal almıştır. 24 Haziran seçimlerinde aynı iddiayı ortaya koyanlar, şaibeye iddialarıyla insanları tahrik etmeye çalışanlar, seçim sonuçlarının netliği karşısında yaptıklarının yanlış olduğunu itiraf etmişlerdir. Ne Suriyelilerin oy kullanması, ne adres kayıtlarındaki hata seçim sonuçları üzerinde tesir edecek etkiye sahip değildir. Bütün hukuki süreçler kurullar çalışmaktadır. Bütün tezviratlar birilerinin seçim sonuçları üzerinde kendilerine ait korunaklı alan oluşturmaya muhtemel başarısızlıklar karşısında bir kılıf uydurmaya haline dönüşmüştür. Yurt dışı oylarıyla birlikte 59 milyonu geçen seçmen sayısını böyle küçük hesaplarla tahrif etmeye çalışmak, akla uygun değildir. Tek gayemiz herkesin kanun kuralları çerçevesinde oyunu kullanabilmesi demokrasimizi güç vermesidirö diye konuştu.



'BİZİ KENDİLERİYLE KARIŞTIRMASINLAR'



Konuşmasında isim vermeden HDP'ye tepki gösteren Soylu, "Bizi kendileriyle karıştırmasınlar. Demokrasi dışı, hukuk dışı hiçbir uygulamanın içinde olmayız. Nasıl seçimi manipüle ettikleri, etmeye çalıştıkları gelen şikayetlerle terörün şubesi olan sözde siyasi anlayışının hangi numaralar yaptığını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hem her türlü bu konudaki düzenbazlığı yerine getireceksiniz hem de 'cambaza bak cambaza' diye milletimizi oyalamaya ve milletimizi kandırmaya çalışacaksınız. Devlet olarak sorumluluğumuz, vatandaşlarımızın özgürce, her türlü tehditten uzak oy kullanmasını temin etmektir" dedi.



Bakan Dönmez: Doğal gaz için çalışmalara başladık







Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz sondajı için çalışmalara başlandığını ifade ederek, "İnşallah Şubat sonu Mart içerisinde ilk sondajımızı neticelerini alacağız" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulanmak için geldiği Malatya'da ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'yı ziyaret etti. Ziyarete, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, belediye başkanları ve partililer de katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Dönmez, doğal gaz sondaj çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:



"Sondaj ekibinin başında Fatih Sondaj gemisiyle Antalya açıklarında çalışmalara başladık. Yaklaşık 4 bin metre aşağıyı dolaştık. Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500- 6 bin metreler. İş programına uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah Şubat sonu, Mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız ama o gün geminin başında yaptığım bir açıklama var. Niyetimiz ilk defada bu işi bulmak. Bulmasak bile yılmadan, çekinmeden bir sonrakini kazmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz, hidrokarbon rezervleri açısından yüksek potansiyel içeren bir bölgemiz. Yaklaşık 6- 7 yıldır araştırma gemilerimiz o bölgede ciddi çalışmalar yapıyor. Yığınlarca bir data elde ediyoruz. O dataları tek tek işleyip, analiz edip sonra da potansiyeli en yüksek lokasyonu tespit edip, delmemiz gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var; Bu sismik çalışmalarla aslında yer altının bir yerde MR'ını, röntgenini çekiyoruz. Göreceğiz, bakacağız varsa bulacağız inşallah. Biraz daha sabırlı olalım. İnşallah müjdeli haberi hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Daha öncede söyledim; Kuzey denizinde İngiltere tam 150 kuyu açmış. Artık tası tarağı toplayıp çıkma kararı almışlar. Gel bir kuyu daha açalım belki buluruz diye 151'inci kuyuda bulmuşlar, 1972'li yıllarda. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu örneği verdiğimizde 'Ya bizim o kadar sabrımız yok, daha çabuk bul sen' dedi. 'Baş üstüne' dedik. Şimdi tabii teknoloji gelişti, inşallah ilk kuyularda bu doğal gaz veya petrole rastlarız. Temennimiz o."



'KIBRIS RUM KESİMİNİ BİR KEZ DAHA İKAZ ETMİŞ OLALIM'



Kıbrıs Türk halkının adada haklarının gasbedilmesine, oldubittiye getirilmesine rıza göstermeyeceklerini de belirten Bakan Dönmez, şöyle dedi:



"Nitekim Türkiye petrolleri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendisine vermiş olduğu ruhsat alanlarına da sismik araştırmalarını yapıyor. Belki kısa bir gelecekte ilk sondajımızı da o bölgede yapabiliriz. Özellikle Kıbrıs Rum kesimini bu vesileyle bir kez daha ikaz etmiş olalım. Biz kendi sahamızda, kendi ekonomik bölgemizde istediğimiz sondaj ve istediğimiz çalışma hakkına sahibiz. Kimsenin malında, kaynağında gözümüz de yok ama kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin, gerekse Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine de rıza göstermeyeceğimizi ifade ettik. Adilane bir paylaşımdan yanayız" dedi.



İl Başkanı Koca, konuşmasının ardından Bakan Dönmez'e kuru kayısı ikram etti.



Bakan Dönmez'den, Başkan Polat'a ziyaret



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Sayın Bakanımızı Malatya'mızda ve belediyemizde ağırlamak bizleri onurlandırmıştır. Malatya şehrimiz doğunun incisidir. Hoşgörünün, beraberliğin, birliğin ve barışın başkenti. Bölgemizin de lokomotif şehirlerindendir. Malatya'mız her zaman milletten ve devletten yana tavrını ortaya koymuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak merkezi hükümetimizin destekleri ile Malatya'mızın her köşesine yatırım götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çevreci projeler ile Türkiye'de örnek illerden biri haline gelmiştir. Malatya Entegre Çevre Projesi Türkiye'de ilk Entegre tesislerden biridir" dedi.



'MALATYA'NIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLEYECEĞİZ'



Malatya'da iki gün içerisinde çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerel Yönetimler sorumluluğu kendisinde olmayan her türlü işle ilgilenmek zorunda kalmaktadır. Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimin uyum içerisinde çalışması bu sorunların çözümünü daha da kolaylaştırmaktadır. Milletvekillerimiz de ilin sorunlarını Ankara'ya taşıyorlar ve beraberce çözüm yolları arıyoruz. Malatya'da olduğumuz süre içerisinde Malatya'mızın sorunlarını yerinde dinlemiş olacağız. Malatya'yı Malatya dışındakiler sadece kayısısı ile tanıyabilir ama biz Malatya'nın kayısının haricinde hem yer altı hem yerüstü zenginliklerinin de olduğunu biliyoruz. Madencilik açısından, güneş enerjisi açısından biz sadece şehrin görünen yüzü ile değil aynı zamanda görünmeyen yüzü yer altı zenginlikleri ile birlikte değerlendirmekteyiz. Sayın Belediye Başkanımız da belirtti bölgenin en gelişmiş illerinden biri Malatya. Malatya'nın gelişmişlik seviyesini daha yukarılara taşımasını arzu etmekteyiz. Yerel Yönetimler sadece şehrin imar ve çevre açısından değil enerji açısından da özellikle atık yönetimi ile alakalı projeleri de var. Sayın Başkanımızdan Malatya'da enerji alanında yapılan çalışmalar ve atıktan enerji üretimi hakkında bilgiler alacağız. Bize düşen bir nokta varsa da desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat günün anısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e kayısı, kayısı kristali ve bakır semaver hediye etti.



AK Partili Yılmaz: Ekonomide hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladık







VAN'da partisinin ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomide hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladık. Son 16 yılın ortalama büyüme hızı 5,7'dir. Ekonomimizi neredeyse 4 kat büyüttük" dedi.



Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Van İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve belediye başkan adayları ile partililer katıldı. Bütün aday adaylarının kendileri için değerli olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, genel merkezde yapılan değerlendirmelerin ardından bu dönem için en uygun adayları belirlemeye çalıştıklarının söyledi. Ekonomide de hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"İlk turda Cumhurbaşkanını millet seçti. Şimdi son bir umutları kaldı, eski Türkiye'ye dönmek isteyenlerin. Diyorlar ki 'Yerel seçimde ne yapıp edip Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi zayıflatalım, yeni tartışmalar başlatalım. Türkiye'nin ekonomisine, istikrarına zarar verelim'. Ama Türkiye buna müsaade etmeyecek. Ekonomide de hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladık. Son 16 yılın ortalama büyüme hızı 5,7'dir. Ekonomimizi neredeyse 4 kat büyüttük. İhracatımız 36 milyardan geçen yıl itibarıyla 170 milyar dolarla gelmiş. Geçen sene enflasyon biraz yükseldi. AK Parti'nin genel performansına bakıldığında 16 yıl boyunca ortalama enflasyon yüzde 9,5 olmuş. Bizden önceki dönemde ne olmuş? Enflasyon biraz arttı diye bağırıp çağıranlara sormak lazım. AK Parti'den önce enflasyon neydi? 14 yıla bakıldığında ortalama enflasyon yüzde 70'in üzerindeydi. Biz tek hanelere düşürdük. Ekonomimize saldırılar oldu, biraz yükseldi ama bu yıldan başlayarak yeniden aşağıya gidecek ve tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bazı yıllar üç haneli enflasyonlar yaşadı bu ülke. 'Enflasyon Canavarı' diye bir kavram vardı, AK Parti o kavramı kaldırdı çok şükür. Şimdi yeni bir dalgalanma var ama onu da kontrol altına aldık. Daha iyi günlere gideceğiz."



AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de nüfusunun 66 milyon, toplam çalışan sayısının da 19 milyonun biraz üstünde olduğunu belirten Yılmaz, 16 yılda nüfusun 81 milyona, çalışan sayısının da 29 milyona yükseldiğini söyledi. Bunun büyük bir başarı olduğunu belirten Yılmaz, "16 yılda 15 milyon nüfus arttı, 10 milyon istihdam arttı. Buna başarı denmez de ne denir? İstikrar, güven olunca bunun her yere yansıdığını görüyorsunuz. AK Parti milletin kaynaklarını çarçur etmedi. Rant çevrelerine yedirmedi. AK Parti'den önce toplanan vergilerin yüzde 86'sı faizlere gidiyordu. Bütçe harcamalarımızın yüzde 43 faizlere gidiyordu. AK Parti sayesinde bunlar çok aşağı seviyelere geldi. Eski oranlarla bugünkü bütçeleri yapmış olsaydık, mevcut faiz harcamalarına ilave olarak 300 milyar Türk Lirası daha faize bu devlet para verecekti. Çok şükür AK Parti'nin farkı bu. 'Bu kadar hizmeti nasıl yaptınız?' diye soruyorlar. Faize giden paralar yol, üniversite oluyor, birçok kanalla millete geri dönüyor. İstikrarımızı bozmalarına izin vermeyeceğiz, kaynaklarımızı halkımıza aktarmaya devam edeceğiz" dedi.



Toplantıda konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ise kentte yeni şeyler söylemek için çaba göstereceklerini söyledi. Özellikle Van'ın genç nüfusuna da dikkat çeken Takva, "Bizi bilmeyen bizi anlamayan isimler bu kenti yönetme yarışına girdi. Büyük kayıplar yaşadık. Şimdi bunları bir kenara bırakarak bundan sonraki Van'ı konuşmamız gerektiği inancındayız. Bizim önceliğimiz gençler, kadınlar olacak. Biz sonuç ne olursa olsun burada olacağız. Bizi, bir uçak bileti kadar gönül bağı olmayan insanlarla aynı kefeye kimse koymasın" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından AK Parti'nin Van'daki 13 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı adaylar daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.



Lütfi Elvan: Bugün iftara atanlar DEAŞ'a karşı mücadele etmedi







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye'ye iftira atmaya çalışanlar bugüne kadar DEAŞ'a karşı hiçbir şekilde mücadele vermediklerini söyledi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin'de düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Dernek (MÜSİAD) Şubesi'nin 19'uncu olağan genel kurul toplantısına, Vali Ali İhsan Su, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ve davetlilerle birlikte katıldı.



Kuran'ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösteri ile başlayan genel kurulda ilk olarak söz alan Şube Başkanı Serdal Yıldızgören, son yıllarda Türkiye'de ve yurt dışında yaşanan baş döndürücü trafiği ve değişimleri iyi okumak, analiz etmek gerektiğini belirterek, "2018 yılının ikinci yarısında maruz kaldığımız ekonomik saldırılara rağmen, 2019'un bu ilk günlerinde veriler bize gösteriyor ki, bizler bir ve beraber olduğumuz sürece, devlet ve millet el ele olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır" dedi.



'TÜRKİYE EKONOMİSİ, SAPASAĞLAM BİR ALTYAPIYA SAHİPTİR'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan ise Türkiye ekonomisinin her türlü saldırıya, fırtınaya, depreme karşı dayanıklı olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisi, sapasağlam bir altyapıya sahiptir. Ağustos ayında kurda yaşanan ciddi bir saldırıya rağmen özellikle ekonominin bazı göstergelerinde ciddi bir sıçrama yaşandı. Faiz oranlarında artışlar görüldü Ama bu kısa süreli yaşanan sıkıntının üzerinden süratle başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle ciddi bir iyileşme süreci hızlı bir şekilde başladı. Bugün itibariyle 5-6 ay öncesiyle kıyasladığımızda faiz oranlarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz, kurlarda yine ciddi bir iniş olduğunu görüyoruz. Buradan özetle şunu söylemek istiyorum; geçmişte hafif bir rüzgar esse Türkiye ekonomisi allak bullak oluyordu; artık Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya, her türlü fırtınaya, her türlü depreme karşı dayanıklı, sapasağlam bir altyapıya sahiptir. Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi girişimde bulunursa bulunsun, ekonomimiz sağlam altyapısıyla gücünü koruyacak, biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Bu millet bize devlet verdiği müddetçe çok daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Güçlü ekonomik yapı nedeni ile Türkiye'ye karşı saldırıların olduğunu ifade eden Elvan, şunları söyledi:



"Siz güçlendikçe sizin düşmanınız da artıyor, size karşı mücadele edenlerin sayısı da artıyor. Bakınız, dünyada yaşanan sıkıntılar, Ortadoğu'da yaşanan sıkıntılar, ticaret savaşları ve korumacılık eğiliminin her geçen gün artması ve ateş çemberine dönmüş bir komşu bazı ülkelerimiz olmasına rağmen, Türkiye kendi vatanının birliği, bütünlüğü, güvenliği için bugüne kadar her türlü mücadeleyi verdi. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."



'BİZ EL BAB'A GİRMEK ZORUNDAYDIK'



Türkiye ekonomisinin halen gücünü ve sağlamlığını koruduğunu kaydeden Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz El Bab'a girmek zorundaydık. Çünkü buradaki terör örgütlerini temizlemek zorundaydık. DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele verdik. Cerablus'ta, El Bab'ta 3 binin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. 'DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz' diyenler, 'Türkiye, DEAŞ'a öyle veya böyle destek veriyor' diye bizim üzerimize iftira atmaya çalışanlar acaba bugüne kadar DEAŞ'a karşı ne mücadele verdiler? Kaç tane DEAŞ'lıyı, yandaşlarını, aktif üyelerini etkisiz hale getirebildiler? Bir sayı veremeyeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu terör örgütüne yönelik olarak inanılmaz bir mücadele sergilemiş ve 4 bine yakın teröristi etkisiz hale getirmiştir. Yine ülkemizi tehdit eden PKK-PYD terör örgütüne yönelik de mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmüştür ve sürdürmeye devam edecektir."



'BUGÜN TAM 34 ÜLKEYE 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPIYORUZ'



Türkiye'nin 2019'da satın alma gücü itibariyle dünyanın 12'nci büyük ekonomisi konumuna geleceğine işaret eden Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu anda Türkiye satın alma gücü itibariyle dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi. İnşallah 2019'da satın alma gücü itibariyle dünyanın 12'nci büyük ekonomisi konumuna geleceğiz. 16 yıl önce sadece 8 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyorduk. Bugün tam 34 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Yakın ve Ortadoğu ülkelerine ihracatımız bu 16 yıllık süreçte 10 kat arttı. Güney Amerika ülkeleriyle olan ihracatımız yaklaşık 11 kat arttı. Kuzey Afrika ülkelerine olan ihracatımız yaklaşık 6 kat arttı. Diğer Afrika ülkelerine olan ihracatımız 9,6 kat arttı. Orta Amerika ve Karayipler'e olan ihracatımız 6 kat arttı. Avrupa Birliği ile olan ihracatımız ise yaklaşık 4,5 kat arttı. Türkiye üretiyor, büyüyor, güçleniyor."



AK Parti'nin Diyarbakır Belediye Başkan adayları açıklandı







Diyarbakır'da AK Parti belediye başkan adayları, AK Parti Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala'nın da katıldığı programla açıklandı. Toplantıda konuşan Ala, "Eski Türkiye'de, vatandaşlarımızın ana dillerinde bırakın konuşmayı, ağlamaları bile mümkün değildi. Ana dillerinde sevinmeleri bile mümkün değildi. Birçok reformu sizlerle birlikte biz yaptık ve Türkiye'ye armağan ettik" dedi.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala, Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, 17 ilçe belediye başkan adayı ve çok sayıda partilinin katılımıyla Seyrantepe Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenlendi.



Aday tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti adayı Cumali Atilla, ilçe belediye başkan adaylarıyla beraber büyük başarılara imza atacaklarını söyledi. Atilla, terörü kutsamadığı sürece herkesin düşüncesine saygı duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Gece gündüz demeden, ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak 31 Mart seçimlerini kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Yıllardır ideolojik belediyecilik anlayışıyla yönetilen, hemşerilerimize ve şehrimize bir arpa boyu yol aldırmayan siyasi zihniyetten şehrimizi ve hemşerilerimizi insan odaklı ve vizyoner belediyecilik anlayışımızla kurtaracağız. AK Parti hükümetlerimiz döneminde şehrimize birçok kamu yatırımı yapılmasına rağmen ne yazık ki göreve başladığımızda metropol bir şehir olması gereken bu güzide şehrin en temel belediyecilik hizmetlerinin bile yapılmamasından kaynaklı mega köye dönüştürülmesi bizleri derinden üzmüştü. Yıllardır en temel belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum bırakılan şehrimiz ve hemşerilerimize 2 yıl gibi kısa bir sürede her alanda belediyecilik hizmetlerimizi sunduk. Hizmetlerimizi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle, 'Halka hizmet, hakka hizmettir' inancıyla, 'İşimiz gücümüz Diyarbakır' diyerek aşkla ve şevkle yerine getirdik. Şehrimizde yaşayan insanların sosyal, ekonomik, kültürel yaşam standartlarını yükseltmek için adayım. Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız. Biz terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece herkesin siyasi düşüncesine, felsefi inancına ve dünya görüşüne saygı gösterdik. Son 2 yılda bizden önceki yönetimlerin yaptıklarının tamamından fazla eseri, projeyi, hizmeti belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan gerçekleştirerek hemşerilerimizin istifadesine sunduk. Yani milletin parasını millete harcadık. Bundan sonra da merkezinde insan olan hizmet belediyeciliğimizi gönül belediyeciliğimizle pekiştirerek yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz."



'ANA DİLLERİNDE BIRAKIN KONUŞMAYI, AĞLAMALARI BİLE MÜMKÜN DEĞİLDİ'



AK Parti'li Efkan Ala ise Türkiye'nin 2002'den beri siyasette çok önemli mesafe kat ettiğini belirterek, AK Parti olarak siyasette reforma yaptıklarını söyledi. Ala, "Her şeyin yasak olduğu eski Türkiye'de o günkü yöneticilerin söylediği gibi, yasaklı Türkiye'de herkes söz söylerdi ama son sözü bir kamu görevlisi söylerdi. Herkes ona dikkat kesilirdi. Acaba o ne diyecek? Biz hep reform yaptık siyasette. Peki, şimdi kim söylüyor son sözü? Şimdi herkes konuşuyor ama son sözü milletin seçtiği Cumhurbaşkanı söylüyor. Herkes onun ağzına bakıyor ki acaba ne söyleyecek. İşte Türkiye'yi vesayetten kurtarıp bu noktalara getirmenin neticesidir bu. Eski Türkiye'de, vatandaşlarımızın ana dillerinde bırakın konuşmayı, ağlamaları bile mümkün değildi. Ana dillerinde sevinmeleri bile mümkün değildi. Birçok reformu sizlerle birlikte biz yaptık ve Türkiye'ye armağan ettik. Türkiye daha güçlü oldu. Türkiye ekonomisini 3 kat büyüttü. Bu reformlarla Türkiye vatandaşıyla devletini barıştırdı" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Efkan Ala, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Cumali Attila ile Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, Sur İlçe Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk, Yenişehir İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Cengiz, Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Aslan, Kocaköy İlçe Belediye Başkan adayı Eşref Türe, Hazro İlçe Belediye Başkan adayı Kemal Mehmetoğlu, Ergani İlçe Belediye Başkan adayı Abdulvahit Güvensen, Çermik İlçe Belediye Başkan adayı Şehmus Karamehmetoğlu, Hani İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Lale, Çınar İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz, Lice İlçe Belediye Başkan adayı Ethem Bahri Anlı, Dicle İlçe Belediye Başkan adayı Halit Aydın, Kulp İlçe Belediye Başkan adayı Feyzullah Şimşek, Silvan İlçe Belediye Başkan adayı İskan Cihangir, Çüngüş İlçe Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca ve Eğil İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Karakaş'ı tanıttı.



AK Parti'li Miroğlu, Hakkari'de partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı







Hakkari'de partisinin aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, bölgeyi kayyumlarla ilelebet yönetmek gibi bir niyette olmadıklarını belirterek, "Ama birileri seçilmiş insanların karşısına Kandil'den atanan birtakım yaşı bile kemale ermemiş, yaş anlamında söylüyorum, rüştünü bile ispat edememiş birtakım gençlere teslim edildi. Devlet buna seyirci kalır mıydı? Elbette ki kalamazdı. İstanbul nasıl ki seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Hakkari de seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecek" dedi.



Hakkari Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısına AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari Belediye Başkan vekili Cüneyt Epcim ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, merkez, ilçe ve belde başkan adayları ile partililer katıldı. Toplantıda konuşan Miroğlu, belediyeye görevlendirme yapılmadan önceki süreci hatırlatarak, "Bunu hatırlamadan Hakkari'de bir vatandaşımızın ister o zamana kadar, 31 Mart seçimlerine kadar HDP'ye de vermiş olursa olsun, CHP'ye de hiç fark etmez, elini vicdanına koymadan acaba oy kullanabilecek mi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü bu muhasebeyi yapmak artık bölge halkının olmazsa olmazıdır" diye konuştu.



'KARDEŞÇE ORTAKLIKLARIN EN BÜYÜK TEMSİLCİSİ AK PARTİ'



Miroğlu, "Eğer Mustafa Kemal Atatürk 1916'da Diyarbakır'da bir seçime girseydi Diyarbakır halkı yüzde 70-80 civarında oy verirdi. Ama yeni bir yüzyıla giriyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, daha doğrusu Kürtlerle Türkler arasındaki siyasi ilişkilerin, siyasi münasebetlerin, kardeşçe ortaklıkların en büyük temsilcisi AK Parti seçime giriyor ve üstelik inkar sürecini kaldıran, Kürtçenin üzerindeki bütün yasakları ortadan kaldıran, bu anlamda demokratik ve siyasi reformlar yapan bir liderin öncülüğünde giriyor ve bölge ortalamamız yüzde 16-17 civarında seyrediyor. Bu hepimizi endişelendiren bir durumdu. Ama sonradan gördük ki bunun en önemli sebeplerinden biri meğer Türkiye'yi 15 Temmuz felaketine hazırlıyorlarmış. Meğer o ilçelerimizde kazılan hendeklerin sebebi Türkiye'yi 15 Temmuz'a götürmekmiş. Bu artık belki o zaman net bir durum değildi ama bugün artık bunu net olarak görüyoruz" dedi.



'HDP'Lİ 2 MİLYONUN OYUNA TALİBİZ'



HDP'nin 2 milyon oyuna talip olduklarını da belirten Miroğlu, "HDP'li seçmene seslenirken hep şunu söyledik. 'Siyasi partileriniz kapatıldı bu ülkede, milletvekilleriniz 10 sene hapishanelerde kaldılar. Bu sistemden size ne, bu sistemi niye koruyorsunuz? Bu sistemin yol açtığı baskı mekanizmaları en çok size, sizin partilerinize ve size oy veren seçmene zarar verdi' dedik. Bunda etkili olduk mu, evet olduk. Referandumu biz 'hayır' oylarına karşı 1 milyon 380 bin civarında bir oy farkıyla kazandık. Ama HDP seçmeni referandumda bize ne oy verdi biliyor musunuz, tam 2 milyon oy verdi. Şimdi sizin huzurunuzda sadece Hakkari'deki HDP'li kardeşlerime değil İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da yaşayan HDP'li kardeşlerime de sesleniyorum ve diyorum ki sizin bu 2 milyon oyunuza AK Parti taliptir. Bu oylarınızı sizden istiyoruz diyorum" diye konuştu.



'TERÖR DUVARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YIKILDI'



Miroğlu, buruda yaşayan HDP'li ailelerin de bir gelecek kaygısının olduğunu belirterek, "Olmalıdır da zaten. Çocuklarını burada büyütüyorlar bu ailelerimiz de. Akrabayız, dostuz, kardeşiz, aynı toprağı paylaşıyoruz, aynı dili konuşuyoruz, aynı camiye gidiyoruz ama gel gör ki bu halkın ve bu toprakların dokusuna hiç uymayan bir ideolojiyle Türkiye 35 yıldır mücadele ediyor. En büyük meselemiz de güvenlik politikalarımızın başarısı ve Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi terör duvarının yıkılması sonrası ortaya çıkan tablodur. Bu tablo şudur, halkla bizim aramızda, demokrasiyi isteyen, barışı isteyen insanların arasında örülen o terör duvarı bugün Doğu ve Güneydoğu'da yıkıldı" diye konuştu.



'İSTANBUL GİBİ HAKKARİ DE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANIYLA YÖNETİLECEK'



Bölgeyi kayyumlarla ilelebet yönetmek gibi bir niyette olmadıklarını belirten Miroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ama birileri seçilmiş insanların karşısına Kandil'den atanan birtakım yaşı bile kemale ermemiş, yaş anlamında söylüyorum- rüştünü bile ispat edememiş birtakım gençlere teslim edildi. Devlet buna seyirci kalır mıydı? Elbette ki kalamazdı. İstanbul nasıl ki seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Hakkari de seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecek. Nasıl ki Beyoğlu seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Çukurca da Şemdinli de Yüksekova da seçilmiş belediye başkanlarımızla yönetilecek. Yapılan bütün araştırmalarda kayyum politikalarımızı, kayyum döneminin getirdiği hizmetler HDP'li seçmeni memnun etmiş olmalı. Bugün artık hiç kimse bize Amerikan çıkarları doğrultusunda, daha doğrusu Amerika'nın vekalet savaşlarının faturasını Kürtlere çıkarmaya kalkmasın. Bu faturayı ne Suriye Kürtleri, ne Türkiye Kürtleri, ne Irak Kürtleri ödemek istemiyor. Çünkü bu bize ait bir fatura değil."



HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CÜNEYT EPCİM OLDU



Belediye Başkan Vekili ve AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkanı adayı Cüneyt Epcim ise kent için daha güzel hizmetler yapmak istediğini ve yeni dönem için birtakım projeler hazırladıklarını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından belediye başkan adayları tanıtımı yapıldı. Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Çukurca ilçesi Belediye Başkan adayı Ensar Dündar, Yüksekova ilçesi Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, Esendere Belediye Başkan adayı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan adayı Rüştü Zeydan, Şemdinli Belediye Başkan adayı Tahir Saklı ve Derecik ilçe Belediye Başkan adayı Ekrem Çetinkaya oldu.



CHP'li Tezcan: En büyük sorun işsizlik ve yoksulluk







Seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'a gelen CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi.



CHP'li Bülent Tezcan beraberinde CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile geldiği kentte parti binasını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Tezcan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarını değerlendirerek partililerle sohbet etti. Burada partililere seslenen Abdurrahman Tutdere, ülke genelinde ekonomik sıkıntılar olduğunu ve bundan en çok Adıyaman'ın zarar gördüğünü söyledi. Daha sonra Gölbaşı ilçesine giden Tezcan ve Tutdere, seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Tezcan burada yaptığı konuşmada Türkiye'de en önemli sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi. İşsizlik sorununu CHP'nin çözeceğini ifade eden Tezcan şunları söyledi:



"Türkiye'de 6 milyon işsiz ve 16 milyon da yoksul var. İşsizlik ve yoksullukla mücadele etmek öncelikle Ankara'daki hükümetin işidir. Belediye başkanları tek başlarına belediyelerin kaynaklarıyla bunları çözemez. Ama bizim derman belediyeciliğimizde Ankara'nın çözemediği bu derdi çözmek bizim boynumuzun borcudur. Onun için vatandaşın her türlü sorununa sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Geçen yıldan bu yana Adıyaman'da işsizlik oranı yüzde 50 artmış. Tarım ithalata mahkum edilmiş. Tarımsal üretim çökmüş, tütünde yerli üretim düşmüş ve sürekli tütün ithal eden bir ülke olmuşuz. Her gün yeni bir kararname ile pirince, bulgura, bakliyata, tütüne sıfır gümrük vergisi, vergisiz ithalatı teşvik eden bir düzen kurulmuş ve bütün bunlara karşı biz mücadele ediyoruz."



CHP'li Ağbaba: Gazetecilik yapmak her zamankinden daha zor







CHP Malatya İl teşkilatı tarafından, 'Uğur Mumcu'yu anıyoruz' temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gazetecilik yapmanın son dönemlerde her zamankinden daha zor olduğunu söyledi.



Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, Gazeteci Yazar İsmail Saymaz, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Ülke genelindeki ve Malatya'daki milletvekillerinin akrabalarının üst noktalara geldiğini ileri süren ve gazetecilik yapmanın her zamankinden daha zor olduğunu belirten Ağbaba, "İşsiz bırakılmakla, cezaevlerine atılmakla ve yok edilmekle karşı karşıyalar. Bir faili meçhuller, bir de faili meşhurlar var. Türkiye maalesef her gün yeni bir olayla karşı karşıya kalmaktadır. Bir taraftan basın susturulmak isteniyor, diğer taraftan bazı yandaşlarda özgür medyaya saldırmaya devam ediyor. Türkiye'de bir elin parmakları kadar muhalif yayın yapan gazete kalmış durumda. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasi gelecekse, faili meçhullerin ortaya çıkartılması gerekiliyor. Türkiye'de maalesef bazılarının cezaevlerine, bazı akademisyenlerin üniversite dışına atıldığını görüyoruz, bir de yükselenlere bakın? 'Bal tutan parmağını yalar' düzenini yaşıyoruz. Buna bir isim vermek gerekirse AK Parti aile Cumhuriyeti diyebiliriz. Şu anda baktığımız zaman Türkiye akraba cumhuriyetine çevrilmiş durumda. Malatya için de söylüyorum, bakın 'fakire fukaraya ayrım yapmadığını' söyleyen AK Parti onları işe almıyor. Malatya'da AK Parti milletvekillerinin yakınlarının tamamı ya özel kalemde devlet memuru olarak yerleştirilmiş, ya rektör ya da devletin üst kademelerinde bürokrat, memur olmuştur" dedi.



MUMCU: DELİLLER SÜPÜRÜLDÜ



Babasının ölümünü değerlendiren Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars ise şunları söyledi:



"Babamın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti, dile kolay çeyrek asır. Bu insanlar daha iyi bir Türkiye için hayatlarını kaybettiler. Biz yakınlar peki ne yaptık? Aslında biz tek başımıza kaldık. Bütün kalabalıkların arkasında dava süreçleri ile tek başımıza kaldık. Hrant Dink davası devam ediyor, Umut davası 1993'de değil, 1999 yılında açıldı. Babamın ölümünde, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in önünden deliller süpürüldü. Olay yeri inceleme babamın cinayetinden sonra oluşturuldu. Sistematik bir faili meçhul ülkesinden bahsediyoruz. Nedenini ben de bilmiyorum Ocak ayında birçok cinayetler işlendi. Metin Göktepe, Hrant Dink, Gaffar Okan, Uğru Mumcu, Muammer Aksoy öldürüldü. 1 Şubat'ta ise Adli İpekçi. Hepsinin aralarında onlarca yıllar var. Ocak ayı gazeteciler için aslında bir yas ayı. Tabi diğer cinayetlerde bizim yasımız."



CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Bozbey, Muharrem İnce ile birlikte vatandaşlarla buluştu







CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Bozbey, bir vatandaşın 'Gürsu'nun sorunlarını sayabilir misiniz' sorusu üzerine, "Gürsu'nun birinci sorunu kentleşmedir. Çevre, ulaşım ve park problemleri, işsizlik ve kenti birlikte yönetememe sorunları vardır" cevabını verdi.



CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile Gürsu'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Gürsu Belediye Başkan adayı Funda Türkcoş Pekiner de Bozbey ve İnce'ye eşlik etti. Bir fırından cevizli lokum alan İnce, Bozbey'e ikram ederek, fırıncı ile kısa süre sohbet etti. Gürsu'da Sarı Kahve'de çay içen Mustafa Bozbey, Muharrem İnce ve Funda Türkcoş Pekiner, burada vatandaşlarla hem sohbet etti hem de sorularını yanıtladı. Bir vatandaşın "Gürsu'nun sorunlarını sayabilir misiniz" sorusu üzerine Bozbey, "Gürsu'nun birinci sorunu kentleşmedir. Çevre, ulaşım ve park problemleri, işsizlik ve kenti birlikte yönetememe sorunları vardır" dedi.



BOZBEY: NİLÜFER'DE BAŞARDIK, BURSA'DA BAŞARACAĞIZ



Muharrem İnce'nin sürpriz yaparak Bursa'ya geldiğini dile getiren Mustafa Bozbey, "Muharrem İnce yine bir sürpriz yaptı. Talebimizi yerine getirdi. Gürsu Belediye Başkan adayımız Funda Türkcoş Pekiner ile birlikte buradayız. Bursa'nın adayı olarak Bursalılara teşekkür ederim, bizleri çok sahiplendiler, bizleri destekliyorlar. 31 Mart'ta Bursa gülümseyecek. Bursa'da farklı bir yerel yönetim modeli uygulamak için yola çıktık. Cumhurbaşkanı adayımız söyledi, biz 20 sene Nilüfer'i birlikte katılımcı anlayışla yönettik. Mahalle komiteleri kurarak vatandaşlarla birlikte yönettik. Onların önceliklerini öncelik saydık. Bizim amacımız aynı şekilde Gürsu da dahil böyle bir yerel yönetim modelini uygulamak. Nilüfer'de başardık, Bursa'da başaracağızö diye konuştu.



İNCE: NEDEN BURSA DA TÜRKİYE'DE BİR MARKA OLMASIN?



Muharrem İnce ise vatandaşlara hitap ederek, "Bana gittiğim yerlerde 'Bursa'da sürpriz mi oluyor' diye soruyorlar. Aynen öyle oluyor. Eğer İstanbul'da, Adana'da Ankara'da 'Bursa'da bir şeyler oluyor' diye konuşuluyorsa bu iş olmuştur. Gürsu'da yarım saattir yürüyoruz, burasını çok iyi gördüm. Bozbey'e daha önce söylemiştim 'Ben her Yalova'ya uğradığımda Bursa'ya gelirim' demiştim. Haftada bir, 10 günde bir uğrayacağız, gezeceğiz. İnşallah Funda Türkcoş Pekiner ve Mustafa Bozbey belediye başkanı olacaktır. Nilüfer Türkiye'de bir marka, neden Bursa da Türkiye'de bir marka olmasın? Neden Bursa bir Nilüfer olmasın?" dedi.



Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı







Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Kaza öğleden sonra Atatürk Barajı yakınlarında meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Ramazan Tanrıverdi (21) yönetimindeki 27 FD 307 plakalı otomobil, baraj tesisleri yakınındaki virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Tanrıverdi ile araçta bulunan Serhat Dişkaya (21) ve Ferhat Ağır (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı







Adana'nın Kozan ilçesinde, plakasız motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu kaskı olmayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, "Bana ne oldu, burası neresi?" dedi.



Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kenan Ataş yönetimindeki 42 DV 278 plakalı otomobil, Sinan Solmaz (19) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve kaskı olmadığı öne sürülen motosiklet sürücüsü Solmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak, Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.



'BANA NE OLDU, BURASI NERESİ?'



Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Sinan Solmaz, kazadan sonra şoka girerken çevresindekilere, "Bana ne oldu, burası neresi?" diye tepki gösterdi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Kahramanmaraş'ta gasp ve hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama



Kahramanmaraş'ta 10 ayrı gasp ve hırsızlık olayına karışan 7 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda yaşanan gasp ve hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği Dumlupınar, Akçakoyunlu, Şeyh Adil, Karamanlı Mahalleleri ile Kanlıdere ve Şekerdere Caddelerinde hareketlerinden şüphelendikleri kişileri takibe alıp kimlik kontrolü yaptı.



Kontrollerde, 10 ayrı hırsızlık ve gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Sami Ç., Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Derviş K., Yaşar D. ve M.B.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çaldıkları 22 akıllı cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 4 kredi kartı, ses sitemi, masaj aleti, motosiklet ve bazı eşyalar ele geçirildi.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sami Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Yaşar D. ve M.B. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Derviş K.'nın emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.



İntihara kalkışan kişiyi, boşanma aşamasındaki eşi ikna etti







Adıyaman'da, eşinden boşanma aşamasında olan M.Y. (40), 4 katlı binanın terasına çıkarak intihara kalkıştı. M.Y.'yi, olay yerine gelen eşi ikna etti.



Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan M.Y. iddiaya göre bunalıma girdi. 4 katlı binanın terasına çıkan M.Y. intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin tüm çabalarına rağmen M.Y. ikna olmadı. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine M.Y.'nin eşini getirdi. Eşi, M.Y. ile konuşarak kısa sürede ikna etti. Terastan inen M.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polisler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Bursalı 71 yaşındaki Esender, ziyaretine gelen başkan Aktaş'a gitarıyla şarkı söyledi







BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 71 yaşındaki Mehmet Esender'i ziyaret etti. Ziyarette misafirlerine gitar eşliğinde şarkı söyleyen Esender'e Başkan Aktaş tablo hediye etti.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir dönem Barış Manço'yla birlikte müzik çalışmaları yapan ve gitarıyla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan emekli Müzik Öğretmeni Mehmet Esender'i evinde ziyaret etti. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın da katıldığı ziyarette Esender, gitarıyla misafirlerine şarkılar söyledi. Neşeli geçen ziyarette Mehmet Esender misafirleri ile sohbet ederken, Başkan Aktaş, kendisine tablo hediye etti.



Ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretle ilgili fotoğraf ve video paylaşan Aktaş, "Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni Hacı Mehmet Amca'mızı Milletvekilimiz Ahmet Kılıç'la ziyaret ederek müziğini dinleme mutluluğunu yaşadık, hayır duasını aldık. Allah Mehmet Amcamıza uzun ömürler versin" dedi.



"Carmen" kapalı gişe prömiyer yaptı



Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları tarafından uzun süredir provaları devam eden Georges Bizet'in dünyaca ünlü eseri 2 perdelik 'Carmen' operası, yoğun ilgi nedeniyle kapalı gişe prömiyeriyle sanatseverlerle buluştu.



Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenen eseri, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger ile yaklaşık 700 sanatsever izledi.



Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan eserin librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'in yazdığı 'Carmen' operasının rejisörlüğünü Haldun Özörten yapıyor. Vladimir Lungu orkestra şefliğini üstlendi. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Tarı Deniz, koreografisi Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir imzasını taşıyan eserin koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapıyor.



Tütün fabrikasında çalışan güzeller güzeli Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki ihtiraslı aşk hikayesinin konu edildiği eserde, başlıca rolleri; Gülden Vurandemir, Ferda Yetişer (Carmen), Bülent Bezdüz, Ali Murat Erengül (Don Jose), Faik Mansuroğlu, Mehmet Ali Tutar (Escamillo), Işıl Azaz, Bengi İspir Özdülger, Serin Saybaşılı (Michaela), Yusuf Ziya Büyükaslan, Serkan Sevinç, K. Erdem Özdemir (Zuniga), Mehmet Erkoç, Hulusi Polat (Morales), Pınar Olgun Güven, Funda Uyanık (Frasquita), Pınar Duygu Çınar, Dilara Köse, Özlem Pamuk (Mercedes), Serkan Karagöz (Le Dancaire) ve Mustafa Özer (Le Remendado) paylaşıyor.



Eseri önceki sezon Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sahneye koyan rejisör Haldun Özörten, "Bu prodüksiyon Samsun seyircisi tarafından çok beğenildi. Çünkü çok farklı zamansız ve mekansız bir Carmen oldu. Carmen'i Çağlar geçse de ileri de veya geri de insanların duygularının değişmediği, hırslarının, egolarının hala aynı kaldığını anlatan bir konsept haline getirdik" dedi.



MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger de, yeni sezonda Mersinli sanatseverleri farklı prodüksiyonlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "22 Ocak'ta da ikinci temsilimizi gerçekleştireceğiz. Sanatçı arkadaşlarımız ve teknik personelimiz son derece özveri ile çalıştı. Gerçekleştirilen büyük çalışmanın sonucunda, verimini de büyük alkışlar alacağımıza inandığımız güzel bir eser oldu" diye konuştu.



Avukatların kurduğu "suça sürüklenen çocuk" müzik grubundan yardım konseri



Denizli'de, 5 avukat tarafından kurulan 'Suça Sürüklenen Çocuk' isimli müzik grubu, yardıma muhtaç kimseler için bir eğlence mekanında konser verdi. 420 biletli seyircinin izlediği konserden elde edilen 10 bin TL'lik gelir, bir köy okuluna ve engelliler kulübüne bağışlandı.



Denizli Barosu avukatlarından Hasan Ozan Orpak, Ferhan Altun, Can Çapar, Onat Ötnü ve Barış Açıkgöz tarafından 2 yıl önce 'Suça Sürüklenen Çocuk' isimli müzik grubu kuruldu. Gündüzleri adliyelerde duruşmalara giren avukatlar, belirli günlerinde ise kurdukları müzik grubuyla sahne almaya başladı.



BU KEZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SAHNE ALDILAR



Grup üyesi avukatlar, bu kez enstrümanlarını yardıma ihtiyaç duyan kimseler için çaldı. Hazırlıklarına günler öncesinden başlayan grup konser için de sosyal medyadan duyurular yaptı. Bir eğlence mekanında düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İhtiyaç sahipleri için düzenlenen konserde 420 bilet satıldı. Cübbelerini çıkarıp, sahneye çıkan avukatların performansı seyircilerin büyük beğeni topladı. Konserden elde edilen 10 bin TL'lik gelir ise kırsal bir mahallede bulunan bir ilkokul ile Denizli Engelliler Spor Kulübü'ne bağışlandı.



Grup üyelerinden avukat Orpak, sahnede yaptığı konuşmada, grubu suça sürüklenen çocuklara yardım etmek için kurduklarını söyledi. Orpak, grubun tamamen sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, "5 avukatız. Biz denetimli serbestlik bürosuna bağlı 18 yaşından küçük sanık veya şüpheli çocuklara müzik eğitimleri veriyoruz. Onun yanında yardım amaçlı konserler veriyoruz. Bugünde bir köy okulu ile engellilere yardım için sahnedeyiz" diye konuştu.



Denizli Engelliler Spor Kulübü Başkanı yürüme engelli Ramazan Altun ise kendilerine yardım için sahneye çıkan avukatlara ve bilet alarak kendilerine destek veren katılımcılara teşekkür etti.



Mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı







Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli yaylasında, kayalıkta mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Olay, akşam saatlerinde Aydınyayla köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, köpeklerden kaçan 5 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlarını arayan köylüler, keçileri bulduktan sonra aşağıya indiremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalan ve donmak üzere olan keçileri, kurtardı. Eksi 5 derece sıcaklıkta donmak üzere bulunan keçiler, sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.



