Dha Yurt Bülteni - 1

Teröristler, Kamışlı sınırında hendek kazıyor MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin iş makineleriyle sınır hattında hendek kazdıkları görüldü.

Teröristler, Kamışlı sınırında hendek kazıyor







MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin iş makineleriyle sınır hattında hendek kazdıkları görüldü.



Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'daki PKK/YPG'li teröristlerin sınır hattında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazma çalışması sürüyor. Terör örgütü paçavralarının da görüldüğü sınır hattına yakın mesafede teröristler tarafından iş makineleriyle hendekler kazıldığı görüldü. Teröristlerin akaryakıt tankerleri konvoyu da hareket halindeyken görüntülendi. Türkiye tarafından da güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulduğu görüldü.



Bakan Akar: Önümüzde Münbiç, Fırat'ın Doğusu var, hazırlıklar tamam







Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulundu. Akar, burada yaptığı konuşmada, "Şu anda önümüzde duran bir problem sahası Münbiç var, Fırat'ın doğusu var. Orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da yapılacaktır" dedi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz'ün yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile Zeytin Dalı Harekatının başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay'a gitti. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindeki heyet, Valilik ziyaretinin ardından, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komandolarla bir araya geldi.



Burada, harekata katılan birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında faaliyetlere ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Bakan Akar, Mehmetçik'e hitap etti. Bakan Akar, bugüne kadar mesleğe adanmışlık duygusuyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden fedakarlıkla yapılan başarılı çalışmalardan dolayı personeli tebrik etti, "TSK için en öncelikli görev ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği ile 780 bin kilometre kare vatan toprağının ve 81 milyon vatandaşımızın rahatı, huzuru, birliği ve güvenliğidir. Bize düşen nerede olursak olalım elimizden gelenin en iyisini yapmaktır" dedi.



'TERÖRİSTLER BURADA DA KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLDÜLER'



Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği ile milletin refahı için çalışmaya devam edildiğini belirten Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren başlattığımız kararlı mücadeleyle girilemez denilen yerlere girdik, çıkılamaz denen yerlere çıktık. Ardından çukur operasyonlarını da başarılı şekilde gerçekleştirdik. Teröristler burada da kazdıkları çukurlara gömüldüler" ifadelerini kullandı.



Ardından 15 Temmuz'da FETÖ tarafından hain darbe girişimine maruz kalındığını ve bununla da en iyi şekilde mücadele edildiğini ifade eden Bakan Akar, "İçimizdeki hainlerden temizlendikçe güçlendik, güçleniyoruz. Personel azaldı ancak TSK'nın etkinliği ve kalitesi arttı." diye konuştu.



Darbe girişiminden sadece bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını ve başarıyla tamamlanan bu harekat esnasında 3 binin üzerinde radikal DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Bakan Akar, "DEAŞ'la en etkili mücadeleyi biz yaptık. Diğer ülkeler daha çok havadan bu mücadeleyi yürüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri dışında DEAŞ'a karşı göğüs göğüse muharebe eden olmadı" dedi.



Bakan Akar, Fırak Kalkanı Harekatınıdan sonra bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 20 Ocak 2018'de saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini kaydetti. Akar, "TSK; Jandarma, Emniyet Güçleri ve Güvenlik Korucuları birlikte omuz omuza mücadele ederek, şehir merkezini, tüm tahminlerin aksine 59 günde kontrol altına aldı. Sivillere ve masum insanlara, tarihi eserlere, dini ve kültürel değerlere, çevreye başka hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyet gösterildi" dedi.



Harekatta bugün kadar 4 bin 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Akar, bölgede halen mayın ve El Yapımı Patlayıcı temizleme faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti. Bakan Akar, ayrıca, Türkiye'nin desteğiyle bölgede güvenlik, eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında büyük dönüşüm yaşandığını, 'Afrin Afrinlilerindir' düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, Suriyelilerin evlerine sorunsuz bir şekilde dönmekte olduğunu söyledi. Akar, TSK'nın insani yardım faaliyetlerinin emniyetini sağladığı bölgelerde sağlık hizmeti de sunduğunu ve şu ana kadar 35 bin civarında kişiye sağlık hizmet sunulduğunu belirtti.



'67 GAZİ İSTİRAHAT YERİNE TEKRAR HAREKAT ALANINA DÖNDÜ'



Zeytin Dalı Harekatı'nın bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Bakan Akar, Mehmetçik'in burada yalnız askeri değil; aynı zamanda milli, manevi, medeni ve yüksek ahlaki değerlere dayalı asil davranışlarıyla tarihimize yaraşır insani bir başarı da kazandığını sözlerine ekledi.



Başarılarda en büyük payın, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ait olduğunu ifade eden Bakan Akar, kahraman ve fedakar 67 gazinin tedavilerinin ardından, istirahat etme imkanı varken bunu kullanmayıp, harekat alanına tekrar döndüğünü ve bu olayın altın harflerle tarihe yazıldığını sözlerine ekledi.



Bu vesileyle şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, kahraman gazilere acil şifalar dileyen Bakan Akar, "Şehit ve gazilerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da asla bırakılmayacak. Sevdiklerinizin gözyaşlarının hesabı soruldu, bundan sonra da sorulacak" diye konuştu.



'ÖNÜMÜZDE MÜNBİÇ, FIRAT'IN DOĞUSU VAR'



Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terörden temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi konusuna da değinen Bakan Akar, şunları söyledi:



"Şu anda önümüzde duran bir problem sahası Münbiç var, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımız yapıldı, yapılıyor, planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz, milletimizin güveni, desteği tam. Bu sevgi, güven ve duadan aldığımız güçle orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da yapılacaktır. Bundan öncekilerde olduğu gibi burada da, yeri ve zamanı geldiğinde, teröristler kazdıkları çukurlara gömülecekler ve Münbiç gerçek sahiplerine teslim edilecek."



Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünden, siyasi birliğinden yana olduğunu ifade eden Bakan Akar, mücadelenin Kürtlere karşı değil, tüm bölge halkını tehdit olan PKK/YPG/PYD ve DEAŞ'a karşı yürütülmekte olduğunu; bölgedeki tüm terör örgütlerinin ortadan kaldırılarak, Türkiye'nin Güneyinde bir terör koridoruna asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.



Bakan Akar, 'Mavi Vatan' olarak adlandırılan 462 bin kilometre kareyi kapsayan denizlerde de mevcut sorunların barış, huzur, güven, iyi komşuluk ve işbirliğinden yana bir yaklaşımla sonuca kavuşturulmasını istendiğini belirterek, "Bunun yanında uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunmasına da taviz verilmeden kararlılıkla devam edilecektir. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta TSK her türlü tedbiri almaktadır, durum yakından takip edilmektedir. Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.



'SİZLERİ SEVİYORUZ, GÜVENİYORUZ'



Faaliyetlerdeki başarının, personelin üstün eğitimi, fedakarlığı ve kahramanlığı sayesinde sağlandığını belirten Akar, şöyle konuştu:



"Bu coğrafyada var olmak için başarılı ve güçlü olmak, etkin, caydırıcı, saygın niteliklerimizi korumak ve arttırmak zorundayız. Asil milletin bağrından çıkan TSK, Atatürk ilkelerinin özünü teşkil eden akıl ve bilim ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Peygamber ocağı ordumuz asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle, görevini 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla, ciddiyet ve samimiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Bu yolda en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı ise bu güvene layık olmaktır. Sizleri seviyoruz, güveniyoruz, sizlerin de bu güvene layık olacağına inanıyoruz."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEHMETÇİĞE HİTAP ETTİ



Bakan Akar, harekata katılan birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemeleri sırasında komandolara hitap ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonundan görüntülü arayarak, Mehmetçiğin selamını Erdoğan'a iletti. Mehmetçik'e hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde şehitlere rahmet gazilere şifa diledi. Harekatın birinci yıl dönümünün duygularla dolu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin harekatının tüm hassasiyetleriyle teröre karşı nasıl kutlu bir mücadele olduğunu unutmamız mümkün değidir. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacaktır" dedi.



Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde Afrin'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak ve hiçbir zaman gerek Afrin'de, gerek Cerablus'ta gerek El Bab'ta bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Bunlar Türk askerini, Özgür Suriye Ordusu'nu durduramayacağı gibi burada tüm Suriyeli kardeşlerimize bir an önce özgürlüklerine kavuşma imkanını vermek hedefimizdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü artık bizim teminatımız altındadır ve burada herhangi bir bölmeye asla müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.



Programı dolayısıyla Ordu'da olduğunu belirten Erdoğan, komandolara selamlarını ileterek, "Mücadeleniz kutlu bir mücadeledir, sizleri gözlerinizden öpüyorum" diye konuştu. Erdoğan konuşmasının ardından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile de telefonla görüştü.



Bakan Soylu: 37 bin 710 adres değişikliği haksız şekilde yapılmış







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen Seçim Güvenliği Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği, haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır" dedi. Bakan Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Gaziantep kent merkezindeki bir otelde düzenlenen, 11 ilin valileri, il emniyet müdürleri, jandarma komutanlarının katıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son zamanlarda Türkiye'nin dijital dönüşümünü gerçekleşirken, birilerinin bu gelişmeyi itibarsızlaştırması, 'parmak boyası geri dönsün' demesi kabul edilebilir bir anlayış değildir. Doğru yaklaşım değildir" dedi. Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Biz bakanlık olarak Eylül ayında yazı yazdık. Bu dönemlerde gerçekliği olmadan seçimlerin sonuçlarında, bazen birilerinin ısrarlarını kıramayarak, manipülasyona alet olarak bir takım haksız seçmen kaydırmaları söz konusu olabilir. Buna ait tedbirler alıyoruz. 26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği, haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır. Bu konuda en çok zıplayan terör örgütünün siyasi şubesidir. Zıplamasının sebebi şudur; Üst bölgelerinde Jandarmamız, Mehmetçiğimiz görev bekleyecek seçim günü geldiği zaman inip orada oy kullanma kabiliyeti orada olmayacak. Bayrağı, namusu bekleyenlerin, sınırda şahadeti göze alıp o mücadeleyi ortaya koysun, teröre müzahir siyasi partililer istemiyor diye orada oy kullanmasın. Böyle bir şey mümkün değildir. Doğru da değildir."



'ADAM OL SENDE CEVAP VER'



Suriyeli misafirlerle ilgili manipülasyonların yapıldığını da dile getiren Bakan Soylu, "Toplumun hassasiyet gösterdiği meselelerden bir tanesi de Suriyeli misafirlerimiz meselesidir. Bu bölgede Hatay Büyükşehir Başkanı toplumu tahrik etmeye gidiyorsun sana cevap verdik. Adam ol sen de cevap ver. Ben bakan olarak senin yalan söylediğini ifade ediyorum. Neymiş? 'Altınözü, Yayladağ ve Reyhanlı'da şu anda Suriyeli kardeşlerimiz Belediye Başkan adaylığını koysa kazanacaklar' diye milleti tahrik eden, milletimize yanlış veren kamu sorumluluğunda bir adamsın. Bunun için gerekli soruşturmayı başlattık. Böyle bir şeyin yanına kalması doğru değildir. Ben yanlış yapıyorsam benim yanıma da kalmasın. Bu tip manipülasyonlara, yalan olan, halkı tahrik etmeye, bölmeye çalışan anlayışa hukuk açısından gerekli değerlendirmeler yapacaktır" diye konuştu.



'VİDEO ÇEKİMİNE İZİN VERMEYİN'



Olaylara müdahale sırasında video çekilmesine izin verilmemesini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:



"Medya mensuplarının sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla haber amacıyla, görüntü ve bilgi elde etmeleri serbesttir. Kurallar açık ve nettir. Özellikle ifade özgürlüğüne engel teşkil etmemektir. Güvenlikten ve hukuktan sarfı nazar etmemiz mümkün değildir. Özellikle stant açan, toplantı ve gösteri yapmayla ilgili izin hükümleri yasal çerçeveyle belirtilmiştir. Parti ve bağımsız adayların gerekli izinlere hassasiyet göstermesi bizim işleri de kolaylaştıracaktır. Özellikle buradan kolluk kuvvetlerimize ve valileri, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarımıza söylüyorum. Bir olaya müdahale ederken birinin video çekmesi söz konusu değil. Sizin olaya müdahale etmek kanuni hakkınız. Birinin sizin videonuzu çekmesi kişisel haklarınızın ihlalidir. Bu konuda dikkatli olun ve müsaade etmeyin. Bunun sosyal medyada parçalayıp bölüp kullanılmasına izin vermeyin. Bu konuda iyi niyetliler olduğu gibi bu konuyu suiistimal edeceklerin çok yüksek oranda olabileceğini bu önemli seçim döneminde düşünmeliyiz."



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Elimize ulaşan resmi bir tebligat yok



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin, Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te seçim güvenliği ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, Soylu'nun bu sözlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada, soruşturma başlatıldığını basından öğrendiğini belirterek, Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok diye konuştu.



Bakan Dönmez: Sudan ve Özbekistan'da maden arama ruhsatı aldık



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sudan ve Özbekistan'da maden arama ruhsatı aldıklarını belirterek, "Sudan'da ruhsatı aldık, inşallah orada altın madeni arayacağız. Ata yurdumuz Özbekistan'da da maden arama ruhsatı aldık, orada da değerli metaller arayacak" dedi.



Elazığ'ın merkeze bağlı Cip köyünde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sondajla 2 bin 300 metre derinliğinde 60 derece sıcaklıkta ulaşılan Jeotermal Su Kuyusu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kurum müdürleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, jeotermal su kuyusunun önemine değinerek, "Jeotermal kaynakları, hayvanın etinden sütünden yararlanıldığı gibi jeotermal de öyle. 100 derecenin üstünde sıcaklığa ulaşmış olsa elektrikte üretecektik. 100 derecenin altında bölgesel ısıtma, termal etkinliklerde kullanılıyor. Bölge tarıma elverişli, seracılıkta değerlendirme de söz konusudur. Elazığ, başta krom ve mermer olmak üzere bakırdan kurşuna, çinkodan demire kadar her şeyi içinde barındırıyor. Bizde üzerimize düşeni yaparak, bunları işleyerek milletimizin hizmetine sunmak için ekibimizle çalışıyoruz. MTA Elazığ'da büyük faaliyet içinde 50 bin metre sondajı Elazığ'da yapmış bulunmakta. 20 milyon liralık yatırım yapıldı. Her bir yatırımda bölge ekonomisi daha da büyüyecek ve Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak. Bu yatırımların birinin açılışını yapacağız. Sondaj faaliyetlerinin sonucunda 60 derecelik bir sıcaklıkla yüksek mineral içeriğine sahip kaynak, bölge ekonomisine farklı bir canlılık katacak. Buradan çıkan kaynağı turizmde kullanacağız. Bu kaynak şehre yeni bir kimlik kazandıran sektörün başında geliyor. Ege bölgesi ve İç Anadolu'daki şehirlerimiz bunların en büyük örneği. Fark yaratan bir azlığı göreceğiz. Elazığ bu yönü ile önemlidir, cazibe merkezi alanına dönecek. Termal otel ya da bin konutu ısıtmaya elverişli konuda" dedi.



SUDAN VE ÖZBEKİSTAN İÇİN RUHSAT ALINDI



Bakan Dönmez, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nce Sudan ve Özbekistan'da yer altı kaynaklarının aranması için ruhsat alındığını ifade ederek, "MTA'nın daha önce yurt içinde çalışmaları varken, yurt dışında da çalışmaları devam ediyor. Sudan'da ruhsatı aldık, inşallah orada altın madeni arayacağız. Ata yurdumuz Özbekistan'da da maden arama ruhsatı aldık, orada da değerli metaller arayacak. Hem kendi topraklarımızda hem de dost ülkelerin topraklarında yer altı zenginliklerini yerin üstüne çıkarma çalışmalarına devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem ise Elazığ'ın sahip olduğu jeolojik yapı, maden çeşitliği ve potansiyeli ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir maden kenti olduğunu kaydederek, "Bugün burada açılışını yapacağımız termal kaynağın da bu potansiyele eklenmesi ile artık jeotermal alanında da bir maden potansiyeline kavuşmuş olacaktır. Çalışma yaptığımız bu alanda kaynak varlığını bekliyorduk. Bu nedenle yapılan etütler ve çalışmalarla belirlediğimiz bu alanı, yaklaşık 40 TIR'la nakledilen sondaj makinesini getirdik. 3- 4 aylık bir çalışmayla 2300 metre derinlikte, 60 derece 90 litrelik jeotermal akışkana ulaşmış olduk. Ayrıca bu bölgede yapmış olduğumuz 2300 metre en derin sondaj çalışma ile Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'a öncülük edecektir. MTA ailesi olarak yaptığımız bu çalışmada ulaştığımız sonuçtan mutluyuz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kuyunun açılışı yapıldı.



Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdi







Denizli'de partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşmasında hükümete yüklendi, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyledi.



Saadet Partisi Denizli İl Başkanlığı'nın ilçe adayları tanıtım toplantısı Bereketler Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşmasında hükümete yüklendi, seçim vaatlerini açıkladı. Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan unuttu. Sofrasına simit geliyor mu bilmem ama çay mutlaka geliyordur. 2002 yılında meydanlara çıktıklarında çay simit hesabı yapardı. Niye bu hesabı şimdi yapmıyorsun? Beceremediniz arkadaş. Türkiye'nin ekonomisini geliştiremediniz, güçlendiremediniz. Fabrikaları kapatarak ekonomi güçlenmez. Tarımı öldürerek ekonomi güçlenmez. Tarım her ülkenin bir numaralı meselesidir. İktidara gelirsek ilk yapacağımız iş; ekilebilir arazilerden boş kalan 1 dönüm arazi bile boş kalmayacak" dedi.



"SEÇİM SİSTEMİNE GÜVENEMİYORUM"



Seçim sürecinde teşkilatlarının yoğun bir tempoda çalışması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Beklediğimiz neticeler ortaya çıkmayınca oturup ağlayacak halimiz yok. İnsanlar zorla yola gelmiyorlar. İnsanlar anca başlarına taş düştüğü zaman oturup dertlenmeye başlıyorlar. O taş düşmeden biz insanları uyarmakla mükellefiz. Teşkilatlarımız bunun için azimle çalışacak. Herkese ulaşacağız. Her eli sıkacağız. Herkesin gönlünü alacağız. Ama şunu da söyleyeceğiz; sadece gönül almakla bu iş olmuyor. Bu iş sandıkta bitiyor. Sandıklara sahip çıkacağız. Şu anda seçmen sandık listelerinde epeyce tereddütler gündeme getirildi. Aslında bizim seçim sistemimiz, dünyadaki en makul en güvenilir sistemlerden bir tanesiydi. Ama bu arkadaşlar göreve geldiklerinden beri o kadar çok değişiklikler yaptılar ki, güven kalmadı. Güvenemiyorum." diye konuştu.



12 İLÇENİN ADAYI BELLİ OLDU



Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından 12 ilçenin Belediye Başkan Adayları tanıtıldı. SP'den Babadağ-Bilal Osman Zeybek, Çameli-Mevlüt Sönmez, Çardak-Bürhan Tokay, Çivril-Murat Sarı, Güney-Haydar Çallıer, Honaz-Nail Şimşek, Kale-Ahmet Yılmaz, Sarayköy -Ramazan Öztürk, Serinhisar-Ömer Yağcıoğlu, Merkezefendi-Taner İzgi, Pamukkale-Ramazan Salim, Tavas-Bayram Ünlü isimleri açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi adayı ise henüz açıklanmadı.



CHP'li Ağbaba: Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız







Adıyaman'ın Besni ilçesi ve bağlı belde başkan adayları CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın katıldığı toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Ağbaba, "Eğer belediyeyi alırsak hiçbir yakınımızı ihtiyacı olmadığı halde işe almayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" dedi.



CHP Besni teşkilatı tarafından organize edilen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, ilçe, belde ve köylerden gelen partililer ile adaylar katıldı.



Aday tanıtım toplantısında konuşan Veli Ağbaba, AK Partili milletvekillerinin Adıyaman için çalışmadığını iddia ederek, şunları söyledi:



"Adıyaman'ın kaç milletvekili var? 5. Kaçı AKP'den? 4'ü. Geldik milletvekili arkadaşlarımızla birlikte eylem yaptık. Tütün pazarına gittik, Çelikhan'a gittik, Malatya'ya gittik, Doğanşehir'e gittik. 'Tütünü yasaklarsan, bu tedbirleri alırsan, bu yasayı geçirirsen Adıyamanlı aç kalır' dedik. Mecliste her dediklerini yapıyorlar. Eğer belediyeyi alırsak hiçbir yakınımızı ihtiyacı olmadığı halde işe almayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız."



Konuşmaların ardından başkan adayları tanıtıldı.



Kadirli'de makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı







Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kızılçam ormanına sıçradı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.



Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, saat 17.00 sıralarında Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kızılçam ormanına sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye araçlarının yanı sıra Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve personel, büyümeye devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangında 2 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.



Pasajda yangın: 10 iş yeri kullanılmaz hale geldi



Konya'nın Ereğli ilçesinde bir pasajda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Yangın, akşam saatlerinde İstasyon Caddesi'ndeki 5 katlı Aksoy Pasajı'nın giriş katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler hızla yükselerek kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında pasajdaki bazı iş yeri sahipleri de dükkanlarından eşyaları ve ürettiği ürünleri tahliye etti. Yangında 10 iş yeri kullanılmaz hale geldi. Hafta sonu tatili olması nedeniyle pasajda kimsenin olmaması can kaybını önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Karda mahsur kalan 4 kişilik aile, iş makinesiyle kurtarıldı



Adana'nın Pozantı ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karakışlakçı köyündeki dağ evinde mahsur kalan 4 kişilik aile, Pozantı Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.



İlçeye 43 kilometre uzaklıkta bulunan 1650 rakımlı Karakışlakçı köyünün yüksek kesimlerinde hayvancılık yapan Cebrail Yetkin, eşi ve iki çocuğu, bölgeye yağan yoğun kar yağışı sebebiyle yaşadıkları dağevinde mahsur kaldı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulması nedeniyle evden çıkamayan Cebrail Yetkin, köy muhtarı Harun Yetkin'i arayarak yardım istedi. Muhtar Yetkin'in durumu bildirmesi üzerine Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediye ekiplerine ailenin kurtarılması için gereğinin yapılması yönünde talimat verdi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makinesiyle saatler süren çalışma sonunda ailenin kaldığı evin çevresindeki karları temizleyip, kapanan yolu açtı.



Ailenin kurtarılmasının ardından Başkan Çay, "Karakışlakçı köyümüzde 1650 rakımda dağın başında hayvancılıkla uğraşırken ailesi ile birlikte yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan ve bizzat telefonla arayarak yardım talep eden Cebrail Yetkin Kardeşim ve ailesini Pozantı Belediyesi ekiplerimizce yoğun ve zorlu bir çalışma sonrasında mağduriyetlerini giderdik. Geçmiş olsun diyor ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Birlikte çay içtikten sonra akrabasına kurşun yağdırdı







Kocaeli'nin Darıca ilçesinde O.M. (31), birlikte çay içtiği akrabası U.İ. 'ye (40) tabanca ile kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan U.İ. hastaneye kaldırılırken, O.M. gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde buluşan O.M. ve akrabası U.İ. bir süre sohbet ettikten sonra birlikte dışarı çıktı. Bu sırada otomobiline yönelen O.M. iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle aracından aldığı tabancayla ardı ardına U.İ.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği U.İ. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralandığını belirledikleri U.İ.'yi ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki özel hastaneye kaldırdı.



Polis, O.M.'yi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede 6 boş kovan bulundu.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Güneş enerjisi panelini tamir etmek isterken terastan düşüp öldü







Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 katlı apartmanın terasında güneş enerjisi panelini tamir etmek isterken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten toprak zemine düşen İlhan Kuzu (60) yaşamını yitirdi.



Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Kuzu, arızalı olan güneş enerjisini tamir etmek için 4 katlı apartmanın terasına çıktı. Dengesini kaybederek metrelerce yükseklikte toprak zemine düşen İlhan Kuzu, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kuzu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



'ÇALIŞTI AMA TUTUNAMADI'



Olayı gören apartman görevlisi Ramazan Muslu, dışarı çıkarken bir ses duyduğunu belirterek, "Kafamı kaldırıp baktığımda aşağı doğru kayıyordu. Tutunmaya çalıştı ama tutunamadı ve aşağı düştü" dedi.



Kahramanmaraş'ta kömür kavgası: 2 yaralı



Kahramanmaraş'ta komşu 2 aile arasında 'kömür' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şevket D. ile Ferhat Ç. arasında birbirlerinin kömürlerini aldıkları gerekçesi ile tartışma çıktı. Tartışma Şevket D.'nin oğlu H.D.'nin (14) de katılması ile bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ç. ile boşanıp birlikte yaşadığı eşi Gamze Aydın T. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Göğsünden bıçaklanan Gamze Aydın T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayın ardından kaçan H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı







Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza gece saatlerinde, D-140 Karayolu Akyazı Yahyalı mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Batın Kara idaresindeki 54 HN 900 plakalı otomobil ile Mehmet Demirtaş idaresindeki 54 ZD 527 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Batın Kara idaresindeki otomobil takla atarken, diğer otomobil ise hurdaya döndü. Kazada araçlarda sıkışan Mehmet Demirtaş, Nazlı Oruç, Raziye Şeyma Yenilmez ve Batın Kara itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Raziye Şeyma Yenilmez Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Demirtaş ile Nazlı Oruç'un nişanlı oldukları öğrenildi. Mehmet Demirtaş'ın ölüm haberini alan yakınları hastanenin acil servisi önünde sinir krizleri geçirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Hastane önünde kaza: 3 yaralı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane önünde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.



Bursa'nın Yenşehir ilçesi istikametinden gelip Diş Hastanesi'ne dönüş yapan Özgür Usta (29) yönetimindeki 16 ACM 766 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçen Kemal Baştürk (50) yönetimindeki 16 KJT 54 plakalı otomobille hastane önünde çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 ACM 766 plakalı otomobildeki yolcu Mustafa Alyüz yaralandı. 3 yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındılar. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.



Vitesleri karıştırınca otomobille markete girdi, eşi fenalık geçirdi



Kahramanaraş'ta kullandığı otomobilin viteslerini karıştıran Sibel Kanat (50), geri manevra yapmak isterken öndeki markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, polisler kaza tutanağı yazdığı sırada Kanat'ın kalp hastası eşi fenalaşarak yere yığıldı.



Olay, öğleden sonra Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Kanat, sokakta marketin önüne park ettiği 46 BJ 105 plakalı otomobiline binerek geri manevra yapmak istedi. İddiaya göre, vitesleri karıştıran Kanat, gaza basınca otomobiliyle markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tutanak yazarken, Sibel Kanat'ın yanında olan kalp hastası eşi Mehmet Akif Kanat birden fenalaşıp yere yığıldı. Olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edilen Mehmet Akif Kanat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



'ARADA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDUM'



O sırada kasada olan market çalışan Sebahattin Gümüşbaş ise kazayı şans eseri yara almadan atlattığını belirterek, "Arkamı döndüğümde otomobil içerideydi. Son anda diğer taraftan ürün almaya geçmem, beni arada kalmaktan kurtardı" dedi.



Kaza nedeniyle markette büyük çapta hasar meydana gelirken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı; faciadan dönüldü







Hatay'da kontrolden çıkıp, akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, yakıt pompasına çarpmadan durabildi. Olası faicadan dönülen kazada şans eseri yaralanan olmadı.



Kaza, gece yarısı merkez Antakya ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadının kullandığı 31 K 2676 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası alınamayan başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp, trafik levhalarına çarpan ve ardında da bir akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, yakıt pompasına yaklaşık 50 santimetre kala durabildi. Akaryatık istasyonunda çalışanların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Faciadan dönülen kazada şans eseri yaralanan olmazken, yangın riskine karşı itfaiye erlerince otomobile tazyikli su sıkıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Polise çarpıp yaralayan alkollü sürücü tutuklandı







DENİZLİ'de, yol kontrolü yapan trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Muhammet Ali Coştan'7ın çarptığı polis memuru Aşkın Erdoğan yaralandı. Olay yerinden kaçan Coştan, polis takibi sonucu yakalandı. Bacağı kırılan polis memuru Erdoğan hastanede tedaviye alınırken, yapılan kontrolde 1.65 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Coştan, tutuklandı.



Denizli'de devriye görevi yapan polis ekipleri, saat 03.00 sıralarında, Muhammet Ali Coştan yönetimindeki 20 ABF 711 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü Muhammet Ali Coştan, ihtara uymayarak, kaçmaya başlayınca, polis ekipleri ile arasında kovalamaca başladı. Polis telsiz anonsları ile sürücünün Üçgen Kavşağı yönüne kaçtığını belirleyince, diğer ekipleri uyardı. Söz konusu kavşakta yol kontrolü yapan polis ekipleri, uyarı üzerine Muhammet Ali Coştan'ın otomobilini görünce yine 'Dur' ihtarında bulundu. Muhammet Ali Coştan ise tekrar ihtara uymayarak kaçmaya çalışırken iddiaya göre otomobilini polislerin üzerine sürdü. Trafik polisi Aşkın Erdoğan'a çarpan Muhammet Ali Coştan olay yerinden kaçtı.



POLİS MEMURUNUN BACAĞI KIRILDI, SÜRÜCÜ 1.65 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Bir süre sonra polis tarafından Anafartalar Mahallesi'nde yakalanan Muhammet Ali Coştan'ın, yapılan kontrolde 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Muhammet Ali Coştan, gözaltına alınırken, otomobili ile çarptığı polis memuru Aşkın Erdoğan'ın ise bacağının kırıldığı öğrenildi. Erdoğan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Olay anının yakındaki işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 6 bin lira para cezası kesilen Muhammet Ali Coştan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Zuhal Topal'ın tazminat kazandığı damat adayı: Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim? (ÖZEL)



Kahramanmaraş'ta yaşayan özel televizyon kanalında katıldığı izdivaç programında 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesinin ardından programın sunucu Zuhal Topal'ın açtığı tazminat davasında mahkeme tarafından 10 bin lira tazminat ödemesine karar verilen damat adayı Zekeriya Atak, işsiz olduğunu belirterek, "Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim, nasıl bulacağım?" dedi.



Dondurma ustası Zekeriya Atak, tazminata neden olan konunun 3 yıl önce yaşandığını söyledi. O dönem terörle mücadele eden Türkiye'nin çok şehit verdiğini ancak Zuhal Topal'ın programında dans edilip oynandığını söyledi. Bu yaşananları protesto etmek için programa katıldığını belirten Atak, "Orada Solmaz isimli gelin adayı haftalarca, aylarca sürekli oynuyor ve dans ediyordu. O sıralarda Türkiye'de de şehitlerimiz vardı. Oraya çıktığımda 'Türkiye'de o kadar şehitlerimiz var siz burada göbek atıyorsunuz, göbek attırıyorsunuz' deyip yayını terk ettim. Ondan sonra davalar başladı" dedi.



'ZUHAL TOPAL'I ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'



Topal'ın açtığı dava sonra mahkemenin kendisini 10 bin lira tazminat ödemeyi mahkum ettiğini ancak Çağlayan Adliyesi'ne giderek karara itiraz edeceğini ifade eden Zekeriya Atak, Seda Sayan'ın kendisini desteklediği iddialarının da asılsız olduğunu söyledi. İşsiz olduğunu belirten Atak, şöyle devam etti:



"Ben artık Zuhal Topal'ı Allah'a havale ediyorum. Benim bu cümleyi kullanmam suçmuş; siz burada göbek attırıyorsunuz, oyun oynattırıyorsunuz ülkemizde o kadar şehitler varken. Benim bu cümlem, bana 10 bin liraya mal oldu. Benimle uğraşanları ben Allah'a havale diyorum. Ben çalışmayan bir insanım. Açılmış 130 bin liralık dava, mahkeme görmüş 10 bin liralık dava. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim, nasıl bulacağım? İnsanlar şöyle bir şey düşünüyor 'Seda Sayan ona destek verdi.' Öyle bir şey yok kardeşim. Seda Sayan da bana destek vermedi, başkası da destek vermedi. İnsanlar geliyor, 'Zekeriya Atak sen Seda Sayan'dan para almışsın' diyorlar. Cuma günü Zuhal Topal'ın avukatı Leman Türkmenoğlu'nu aradım 'Siz bu parayı benden tahsil edecek misiniz?' diye sordum, bana 'Evet, tahsil edeceğiz' dedi. Şimdi bu parayı ben nasıl ödeyeceğim. 'Türkiye'de şehit varken siz burada göbek attınız' demek suç mu?"



Hakkari'deki kayak merkezinde tatil yoğunluğu







Hakkarililer, hafta sonlarını 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde geçiriyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte yoğunluk yaşanan kayak merkezine gidenler kayak ve snowboard yaptı, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşadı.



Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının 2 metreye ulaşması ile kayakseverlerin akınına uğramaya başladı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde, 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye çıkartılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180'e çakırtıldı. İkili telesiyej sayısı ise 4'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirildi.



Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan kayak merkezi, Türkiye'nin birçok ilinden gelen kayakseverlerin akınına uğruyor. Merkeze gelenler kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. Terörle mücadelede aktif rol oynayan özel harekat polisleri de hafta sonlarını kayak merkezinde kayak yaparak geçirdi.



'KAYAK MERKEZİ CIVIL CIVIL'



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari'deki kayak merkezinin hafta sonları cıvıl cıvıl olduğunu söyledi. Güldal, "Bu yıl buradaki kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaşmış durumda. Türkiye'nin en uzun sezonu Hakkari'deki kayak merkezinde oluyor.Buradaki kayak sezonu Kasım'da başlayıp Mayıs ayına kadar sürüyor. Vatandaşlarımız, aileleri ile birlikte gelip burada eğlenip stres atıyor. Çevre illerimiz ve ilçelerimizden gelen vatandaşlarımız da var. Hatta Iraktan bile gelen misafirlerimiz var. Bugün itibari ile 2 bin 3 bin insana hizmet ediyoruz. Diğer hizmetleri de açtığımızda 5 bin kişiye hizmet vereceğiz" dedi.



Kayak yapmaya gelen Beritan Ağacanoğlu ise Hakkari'nin tek eğlence kaynağının kayak merkezi olduğunu söyledi.



