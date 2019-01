Dha Yurt Bülteni - 1

Bitlis'te 2 metre karda terör operasyonuBitlis'te jandarma ekipleri tarafından, kar kalınlığın yer yer 2 metreyi aştığı, hava sıcaklığının ise gece eksi 30 dereye kadar düştüğü kırsal bölgedeki terör operasyonları, zorlu doğa koşullarına rağmen sürdürülüyor.

Bitlis'te 2 metre karda terör operasyonu



Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından, kar kalınlığın yer yer 2 metreyi aştığı, hava sıcaklığının ise gece eksi 30 dereye kadar düştüğü kırsal bölgedeki terör operasyonları, zorlu doğa koşullarına rağmen sürdürülüyor.



Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik kırsal alanda operasyon düzenledi. Kötü hava koşullarına rağmen karla kaplı dağ ve ormanlık alanda Silahlı Kuvvetler mensuplarının operasyonlarında dedektör arama köpeği ile görev alıyor. Teröristlerin yakalanması için iz süren jandarma ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı, hava sıcaklığınnı ise gece eksi 30 dereceye kadar düştüğü kırsal bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Arama- tarama faaliyetleri kapsamında her taşın altına bakarak çalışmalarını büyük bir dikkatle sürdüren jandarma ekiplerinin, operasyonda çekilen fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaşıldı.



Şanlıurfa'da PKK'lı ve DEAŞ'lı 2 terörist tutuklandı







Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirenen Suriye uyruklu 1 kişiyi yakalandı. Ekiplerin, Hilvan'da düzenledikleri diğer bir terör operasyonunda ise terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG üyesi olduğu saptanan 1 terörist yakalandı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkrmece tutuklandı.



Şiddetli sağanak Seferihisar'da su baskınlarına yol açtı



İzmir'in Seferihisar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, bazı mahallelerde zemin kattaki ev ve işyerlerinde su baskınlarına yol açtı.



Seferihisar'da dün başlayan sağanak yağmur, aralıklarla devam etti, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sokak ve caddeler suyla dolarken, zemin katlardaki ev ve işyerlerinde su baskınları oldu. Evlerine ve işyerlerine dolan yağmur sularını temizlemeye çalışan vatandaşlar, belediye ekiplerini aramalarına rağmen yanıt alamamaktan yakındı.



İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı



Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobille işçi servis minibüsünün karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Selendi- Kula karayolunun 6'ncı kilometresi Kınık Rampası Mevkii'nde meydana geldi. Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren konserve gıda üretimi yapan fabrikaya işçi götüren Sait Erol yönetimindeki 45 J 9715 plakalı minibüsle, karşı yönden gelen Ali Dağhan yönetimindeki 45 RY 500 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü, minibüsteki 13 işçi Taşkın Aydın, Güldane Tokkaş, Nurullah Tokkaş, Savaş Karakoç, Osman Karagöz, Mecnun Bayrak, Şengül Tokkaş, Muhammet Aydın, Hakkı Batmaz, Candan Batmaz, Gonca Kurtulmuş, Suzan Batmaz ve Recep Yeşilkula ile otomobildeki Naide Dağhan (70), Naide Dağhan (22), Hüseyin Dağhan, Buse Şentürk ve Sevgi Dağhan yaralandı. Büyük çaplı hasar oluşan araçlardaki yaralıları görenler, kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı







Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçe sınırında duvara çarpan otomobilde bulunan Cemre Köşker yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.



Kaza, İskenderun ile Arsuz ilçe sınırındaki Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Arsuz yönüne ilerleyen, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu duvara çaptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından kaza yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yoğun çaba sonucu çıkardı. Ambulanslarla yakındaki hastanelere götürülen yaralılardan Cemre Köşker müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.



Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı







Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ziynet T.'yi (36) oğlu M.C.T.'nin (8) gözü önünde öldüren Ekrem Çatal'ın (61) yargılanmasına devam edildi. M.C.T.'nin talimatla alınan ifadesinde, annesini Ekrem Çatal'ın öldürdüğünü söyledi.



Olay, geçen 5 Ekim'de Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak'ta yaşandı. Ziynet T., oğlu M.C.T.'yi okula götürdüğü sırada Dolaplıdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Ziynet T. olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı olarak bir süre birlikte yaşadığı Ekrem Çatal 4 gün sonra yakalandı. Tutuklanan Çatal'ın, kadını kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edildi.



Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı katıldı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen M.C.T.'nin Tefenni Asliye Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadesi mahkemeye sunuldu. M.C.T. ifadesinde, yaşananları gördüğünü, annesini vuran kişinin Ekrem Çatal olduğunu söyledi.



Annesiyle birlikte bankaya gittiklerini anlatan M.C.T., "Annemle oradan okula geçecektik. Arabamızın önünü bir araç kesti ve içinden biri çıktı. Annemi öldüren kişi Ekrem Çatal'dır. Onu daha önceden hatırlıyorum. Ekrem Çatal'ın annemin çalıştığı işyerinin arkasında kafesi vardı. Annemi öldürdükten sonra ben oradan kaçtım. Annemi öldüren kişi de başka bir arabaya binerek oradan kaçtı" dedi.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Ersan Özmen ise olayın meydana geldiği yere yakın bir dükkanda çalıştığını, iş yerinde kahvaltı yaparken üç el silah sesi duyduğunu belirtti ve "Maktulü yerde vurulmuş gördüm. Sonrasında sokaktan bir araba hızla çıktı. Araçta sanığın bulunup bulunmadığını görmedim" diye konuştu.



Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.



Parkta herkesin gözü önünde cinayet







İzmit kent merkezindeki parkta, S.E., para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözü önünde tabancayla vurdu. Kırşan hastaneye götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.



İzmit Ömerağa Mahallesi Yenicuma Camii önündeki parkta, aralarında para anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan S.E. ve Birol Kırşan, karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.E., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, çevredekilerin gözü önünde Birol Kırşan'a 2 el ateşledi. Göğsünden vurulan Kırşan, kanlar içersinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen polis, çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı Kırşan'a ilk müdaheleyi yaptı. Çevredekiler ile namaz kılmak için yakındaki camiye gelenlerin meraklı gözlerle izlediği müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Birol Kırşan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan S.E. ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Silahlı saldırıda bacağından vurularak yaralandı







Diyarbakır'da, Abdulkadir Ermiş (27), kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından tabancayla vuruldu. Yaralanan Ermiş, hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Sur ilçesine bağlı Ferit Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Ermiş, Dicle Üniversitesi Köprüsü yakınlarında karşılaştığı kimliği belirsiz kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle tabancayla bacağından vuruldu. Ermiş, yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Ermiş'i ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ermiş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Abdulkadir Ermiş'i silahla yaralayıp, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



Hatay'daki amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı







Hatay ASKF Süper Amatör Ligi'nde Samandağspor - Armutluspor karşılaşmasında Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık'ın karşılaşmanın hakemine saldırması sebebiyle mücadele tatil edildi.



Hatay ASKF Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Samandağspor ile Armutluspor karşı karşıya geldi. Samandağ Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin 87'nci dakikasında karşılaşmanın hakemi Semih Güçlü ile tartışmaya başlayan Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Büyükaşık, kırmızı kart görmesinin ardından hakem Güçlü'ye saldırdı. Araya giren görevliler saldırıyı büyümeden engelledi. Cihan Büyükaşık polis tarafından gözaltına alırnırken, mücadele tatil edildi.



Bakan Soylu: Rica ediyorum sisteme gölge etmesinler







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de son yıllarda her seçim öncesi bazı kesimlerin seçim güvenliğini tartışmaya açtığını belirterek, "Her seçim de aynı şeyi yaşıyoruz. Seçim öncesinde aynı iddialar. Geçen seçimde yapılan çağrıları ve seçim akşamı gelen itirafları hiç birimiz unutmadık. Eğer bu yerel seçimlerde kafalarında aynı şaibe senaryoları varsa rica ediyorum sisteme gölge etmesinler" dedi.



İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile çevre illerin valileri ve davetliler katıldı.



Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'de son yıllarda her seçim öncesi bazı kesimlerin seçim güvenliğini tartışmaya açtığını belirterek, şöyle konuştu:



"Birileri sürekli sisteme saldırıyor. Oysa bu sistem herkese lazımdır. Sistemin güvenirliği itibarı herkese lazımdır. ve sisteme saldırmak, halkın iradesine, demokrasiye ve halkın iradesi sonucu tecelli eden iradeye saldırmak anlamına gelmektedir. Türkiye'deki seçim sistemi, her aşamasına herkesin dahil olduğu bir sistemdir. Milletin kendisinin dahil olduğu bir sistemdir. Esasen güvenirliği de buradan gelir. Bunun güvenilir olduğunu, bugün şaibe iddialarında bulunanların kendileri de bilmektedir. Her seçim aynı şeyi yaşıyoruz. Seçim öncesinde aynı iddialar. Oluşturulmaya çalışılan bir güvensizlik, gerginlik ve daha seçim olmadan bir şeylerin yolunda gitmeyeceği havası ve seçim akşamı büyük bir sessizlik. Geçen seçimde yapılan çağrıları ve seçim akşamı gelen itirafları hiç birimiz unutmadık. Eğer bu yerel seçimlerde kafalarında aynı şaibe senaryoları varsa rica ediyorum sisteme gölge etmesinler."



6 BİN 939 PERSONEL GÖREV YAPACAK



31 Mart yerel seçimlerinde alınacak tedbirler hakkında konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Bakanlık olarak öncelikle seçim güvenliğinin yönetimi noktasında etkin bir koordinasyon ve iletişim yapısı kurmaya odaklandık. Seçimin tüm süreçlerini koordinasyon içinde takip etmek ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için bakanlık merkezimizde bir bakan yardımcımızın başkanlığında 'seçim koordinasyon komisyonu' oluşturduk. Bu komisyona her ildeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi bünyesinde bir Vali Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak olan 'seçim koordinasyon merkezleri' tarafından bilgi akışı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra emniyet ve jandarma birimlerimizde merkez ve illerde olmak üzere yine seçim koordinasyon merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde toplam 6 bin 939 personel görevlendirdik ve bu personelin tamamına eğitim verdik" diye konuştu.



'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR'



Bakan Soylu, seçim güvenliğini, 'kampanya dönemi güvenliği', 'seçim günü güvenliği' ve 'oyların sayım güvenliği' olmak üzere üç ana başlıkta ele aldıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Kampanya dönemindeki güvenlik önlemlerini planlarken birinci önceliğimiz ifade özgürlüğüdür. Yani güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçilmemesine, öte yandan bir hukuksuzluğa veya güvenlik ihlaline de müsaade etmemeye azami gayret gösterilecektir. Stant açma, toplantı ve gösteri yapma ile ilgili prosedür, yasal çerçeve ile belirlenmiştir. Bu kurallara herkesin riayet etmesi, parti ve bağımsız adayların gerekli izinlerin alınmasında hassasiyet göstermesi bizlerin de işini kolaylaştıracaktır. Stantların güvenliğine de ayrıca dikkat etmek lazım. Kanuna aykırı veya izinsiz olarak bir stant açılmış da müdahale ediliyorsa, buradaki eksikliği belgelemeye, eksikliklerin tutanakla kayıt altına alınmasına, gerekirse video ile belgelemeye özen gösterilecektir. Hiçbir şekilde 'propaganda hakkının ihlali' gibi bir iddiaya mahal vermemeye gayret edilecektir. Ne bir adayın hakkının yenilmesine ne de bir provokasyona, hukuksuzluğa mahal verilmeyecektir. Yine bu kampanya döneminde yerel risk analizlerine ağırlık verilecektir. Yerelde birbiriyle çatışma tehlikesi bulunan grupların olup olmadığı; önceki seçimlerde yaşanan hadiselerin analizi gibi tüm veriler değerlendirilip bu seçim dönemine ilişkin bir tehdit haritası oluşturulacaktır."



'553 BİN KOLLUK PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA OLACAKTIR'



Son 6 yılın seçim olayları incelendiğinde toplam olay sayısının özellikle seçim günü yoğunlaştığını belirten Bakan Soylu, "Yine son 6 seçim incelendiğinde olay sayısının mahalli idareler seçimlerinde nispeten arttığı görülüyor. Bu itibarla seçim günü sahil güvenlik personelimiz dahil olmak üzere 553 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır. Yine aynı şekilde helikopter, insansız hava aracı, drone'larla seçim gününün güvenliğine azami özen gösterilecektir" diye konuştu.



SANDIK GÜVENLİĞİ



Bakan Soylu, sandık çevresinde herhangi bir şiddet, tehdit, zor kullanma gibi bir olay meydana geldiğinde sandık kurulu başkan ve üyelerinden birinin çağrısıyla görevli kolluk birimlerinin olay yerine giderek gerekli yasal işlemleri yapacağını söyledi. Bakan Soylu, seçim günü oy sayım güvenliği noktasında da tedbirlerin alındığını kaydederek, şunları söyledi:



"Hatta oy sayımı güvenliğine seçim gününden de önce başlamak lazım. Mesela kurgu ve manipülasyon yapmak için seçim öncesinde oy kullanılacak mekanlarda video çekimi yapanlar olabilir. Bu videoları seçim sonrasında sanki seçim sırasında yaşanmış bir hadise gibi servis etmeye çalışabilirler. Anı şekilde şehir çöplüklerinde benzer organizasyonlar içinde olan kişiler olabilir. Dolayısıyla bu tür şüpheli hareketlerin hep takip edilmesi gerekir. Oy pusulaları il ve ilçelere nakilden itibaren kamera görüntüsü olan alanlarda muhafaza edilecektir. Muhafaza ve nakil sırasında gereken tedbirler planlanmıştır. Özellikle kameralarımızın durumu, çalışıp çalışmadıkları, görüş açıları, kayıt sistemleri kontrol edilerek seçim günü eksiksiz çalışıyor olmaları temin edilecektir. Daha önce de ifade ettim, çalışmayan kamera, sadece şaibe üretmeye yarar, başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlarımızın hassasiyeti temin edilecektir. Yine sandık çevrelerinin aydınlatmalarına özen gösterilecek, bu noktada eksiklik varsa şimdiden tespitleri yapılıp seçim gününe kadar bunlar giderilecektir. Keza trafo, elektrik dağıtım tesisleri gibi yerlere sabotaj yapılması ihtimaline karşı da önlemler arttırılacaktır. Çünkü bu da geçmiş dönemlerde gündem konusu yapılmıştı. Seçim sonuçlarına tesir etmesi veya etmemesi önemli değildir, önemli olan bir aksaklığa meydan vermemektir."



AK Parti'li Çelik: Seçimler bizim için bir şölen, demokrasi bayramıdır



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazılarının seçim lafını duyduğu zaman, seçimden bahsedildiği zaman korkuya kapıldıklarını ifade ederek, "Onlar için seçim meşakkattir, zorluktur. Ama biz siyaseti milletin iradesinin, milletinin egemenliğinin yegane temsili olarak kabul ettiğim için her seçimi yüce milletin iradesine başvurmak için, bir fırsat, bir şölen için her seçim bizim için demokrasi bayramıdır" dedi.



AK Parti, Tekirdağ'da 31 Mart yerel seçimlerinde belirlediği belediye başkan adaylarını, Kültür Merkezi'nde düzenlediği törenle tanıttı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkan Vekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül'ün yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanı İlker Yücel katıldı.



Törende konuşan Ömer Çelik, bazılarının seçim lafını duyduğu zaman, seçimden bahsedildiği zaman korkuya kapıldıklarını ifade ederek, "Onlar için seçim meşakkattir, zorluktur. Çünkü siyasi hayatlarını millete karşı vesayete destek vermekle, millete karşı darbelere destek olmakla özdeşleşmişlerdir. Ama biz siyaseti milletin iradesinin, milletinin egemenliğinin yegane temsili olarak kabul ettiğim için her seçimi yüce milletin iradesine başvurmak için, bir fırsat, bir şölen için her seçim bizim için demokrasi bayramıdır. Tekirdağ'ın demokrasi bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.



'TÜRKİYE İKİ DEFA HASTA ADAM OLDU'



Salondaki katılımcılara geçmişe yönelik hatırlatmalarda bulunan Çelik, "Türkiye'nin geçmişinde, Türkiye'miz iki kere hasta adam olarak nitelendirildi. İki hasta adam olarak nitelendirildi. Bir tanesi Osmanlı'nın son dönemlerinde imparatorluğumuza, devletimize hasta adam dediler. Zayıf düşmüştük tarihin bir anında siyasi irademiz ve gücümüz kırılganlığa uğramıştı. Ama tüm dünyaya müthiş bir mücadele veren milletimizin asla hasta adam olmayacağını güçlü bir millet olduğunu, biz olmaksızın dünya tarihinin yazılmayacağını genç Türkiye Cumhuriyetini kurarak bize hasta adam diyenlere karşı genç bir devletle tekrar dünya sahnesine çıkarak bir kere daha gösterdik. İkinci kere batı basının da hasta adam diye nitelendirildiğimiz dönem, 90'lı yıllardaki krizlerdi. Askeri vesayet üzerinden, yargı vesayeti üzerinden siyaseti kuşatmaya çalışanlar, siyaseti hırpalamaya çalışanlar, sadece askeri vesayetle, yargı vesayeti vasıtası ile siyaset kurumuna karşı maalesef haksız uygulamalara imza atmakla kalmadılar, siyaset kurumunu zayıflatmaya yönelik bu teşebbüsler, aynı zamanda ekonomimizi de kırılgan hale getirdi ve ikinci kere batı basınında tekrar kırılgan bir şekilde hasta adam olarak nitelendirildi devletimiz. Tekrar sizler partimizin iktidara geldiği günden bu güne bu büyük istikrarı bu büyük oluşumu, bu büyük birlik beraberliği oluşturarak bu salonları doldurarak tekrar dünyaya hasta adam olmadığımızı gösterdiniz" diye konuştu.



Yaklaşan yerel seçimler için Cumhur İttifakı vurgusu yapan Çelik, "İnşallah 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı ile bu yolda giderken, AK Parti adayları kadar, Cumhur İttifakı adaylarına da, o kardeşlerimize de hep beraber bu salonda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde sahip çıkacağız ve 31 Mart gecesi Türkiye haritası ortaya çıktığı zaman Tekirdağ başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı damgasını vuracağız" dedi.



'TÜRK ORDUSU GÜÇLÜDÜR VE KUVVETLİDİR'



AK Parti'li Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahları Kuvvetleri'nin daha da güçlendirdiğini belirterek, "Gücümüzün, birliğimizin, dirliğimizin ne büyük işlere imza attığını görelim. Biz 15 Temmuz darbe girişimi olduktan sonra o zamanlar AB Bakanıydım ben, Avrupa'da bize soruyorlar bu kadar o Fetullahçı terör örgütü mensubu bir takım atılan subayları, asker üniforması giymiş teröristleri, subay yada astsubay rütbesi taşıyan teröristleri soruyorlardı. 'Bu kadar kişiyi attınız, attıktan sonra ordunuz zayıflamadı mı? Hayır diyorduk, Türk ordusu güçlüdür ve kuvvetlidir. Bu gücün ve kuvvetin ne olduğunu nerede gördük, iki ay sonra ülkemizi tehdit eden DAEŞ, PKK'nın uzantısı YPG terör örgütüne karşı silahlı kuvvetler Suriye'ye girdiği zaman hep beraber gördük, bütün dünyaya da gösterdik" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ PARLAK'



Yapılan kara haberlere vatandaşların inanmamaları gerektiğini belirten Çelik, "Şunu unutmayalım bu ara sağdan, soldan 'Şöyle zorluklar var, Türkiye şöyle kuşatıldı, Türkiye'nin başına şu işler gelecek' gibisinden karalama propagandaları çok oldu. Çok fazla olumsuzluk haberleri, çok fazla kasvetli haberler, çok fazla kara haberler yayılıyor. Onların hiçbirine kulak asmayın, Onların hiçbirine inanmayın. Bizim bakacağımız tek şey bu salonlara, bu meydanlara, bu şehirleri doldurup doldurmadığımızdır. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, Türkiye'nin önünde umut kapıları açıktır. Türkiye daha büyüyecektir, Türkiye daha güçlenecektir ve geleceğe ve tarihe damgasını vurmaya devam edecektir" dedi.



Çelik, konuşmasının ardından 11 ilçenin 2'si MHP'den gösterilen belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek, tanıttı. Tanıtım sırasında bazı adayların bir eliyle Rabia işareti, diğer eliyle de Bozkurt işareti yaptığı görüldü.



TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hukuk fakültelerimizi derleyelim toparlayalım, zincirlerimizi kıralım







Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hukuk fakültelerinde düzenlemeler yapılmasını isteyerek, "Önce şu sistemi hep birlikte bir değiştirelim. Aynı anda da bu sistemi değiştirecek hakim, savcı, avukatlarımızı ve onları yetiştiren hukuk fakültelerimizi derleyelim toparlayalım, zincirlerimizi kıralım, yapabileceğimize ben eminim" dedi.



Kocaeli Barosu'nu ziyaret eden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Antalya Baro Başkanı Zafer Köken ve baro üyeleri eşlik etti. Burada bir basın toplantısı gerçekleştiren Feyzioğlu, son dönemlerde tartışılan hukuk sistemine değindi. Hukuk fakültelerinde düzenlemeler yapılmasını isteyen Feyzioğlu şunları söyledi:



"16 Nisan 2017'deki referandumda yargı erkini, siyasi iktidarın telkin, tavsiye ve denetimine açan düzenlemeyi artık kaldırma zamanımız gelmiştir. Bu düzenlemenin varlığından siyasi iktidarın da en azından konuya hakim olanların hoşnut olduğunu düşünüyorum. Çünkü papazın biri için bir devlet başkanı çıkar anayasanızı size gösterir 'tahliye etmezsen sana yaptırım uygulayacağım' der. O anayasaya göre yargının en önemli kurulu HSYK'ya söz hakkı yok diyemezseniz, 'serbest bırak' diye size her türlü yaptırımı uygulamakla tehdit eder. Bunları gördük. Demek ki bizim haydi bakalım tüm bu vatanı sevenler bir araya gelsin, 'Benim gibi düşünmüyorsanız vatanı sevmiyorsun' ukalalığından vazgeçsin, 'Benden değilsen cahilsin benden değilsen hainsin' saçmalığını da bıraksın, bu vatan hepimizin. Önce şu sistemi hep birlikte bir değiştirelim. Aynı anda da bu sistemi değiştirecek hakim, savcı, avukatlarımızı ve onları yetiştiren hukuk fakültelerimizi derleyelim toparlayalım, zincirlerimizi kıralım yapabileceğimize ben eminim" dedi.



'SOMUT DELİL YOKKEN SANDIĞI GÜVENSİZ İLAN ETMEK OYUNUN BİR PARÇASIDIR'



Son dönemlerde sosyal medyada şaibeli seçmenlerle ilgili artan tartışmalara da değinen Feyzioğlu, şunları söyledi: "Öte yandan seçim güvenliği deyince şu anda bir sahte seçmen iddiası, furyası dönüyor. Sosyal medyayı her açtığımızda işte şu dairede bin 100 seçmen, şurada bilmem kaç bin ölü seçmen diye bir şey var. Bu iddialar amcamın oğlunun yakın arkadaşı, dayısının kuzenine söylemiş ben de oradan duydum gevşekliğinde ileri sürülemez. Elinde somut delil olmaksızın, bilenden duydum, bilen biri bilene söylemiş, vallahi de çok güvenilirmiş şeklindeki iddialar yanlıştır. Türkiye'de adrese dayalı nüfus siteminin tutulmasından Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı sorumludur. YSK ve Seçim Hakimlikleri seçmen olmayanların yazıldığını gördüklerinde bunları tespit edip listelerden çıkarmakla yükümlüdür. Müsaade ederseniz Kocaeli'nden tüm vatandaşlarımıza ve siyasi partilerimize çok ciddi bir uyarı yapmak istiyorum. Bu gayri ciddi bir konu değildir. Sandığı elde somut delil yokken güvensiz ilan etmek, Türkiye üzerinden oynandığından zerre kadar şüphe duymadığımız tüm Ortadoğu'yu şekillendirmeyi amaçlayanların Türkiye'yi de dahil ettikleri planın bir parçasıdır."



'HAYVANA EZİYET EDEN ÇOCUĞU İSTİSMAR EDER'



Kocaeli Barosu'nda yaptığı basın açıklamasının ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ne ait İzmit Medya Evi'nde gazetecileri ziyaret eden Feyzioğlu, son dönemlerde artan hayvana şiddet olaylarına da değindi. Hayvanı istismar edenlerin bilimsel olarak istismara eğilimli olduklarını söyleyen Feyzioğlu şunları söyledi: "Mutlu olan, üzülen, sevinen canlılara mal muamelesi yapıp, istismar edildiklerinde, işkenceye uğradıklarında, öldürüldüklerinde hadi şu kadar para cezası ver yoluna devam et bulduğun ilk hayvana da yine bunu yap, dediğimizde sırada bilin ki kuytuda sıkıştırdığı komşunun çocuğu var. Yani şunu çok açık söylüyorum 'insan hakları bitti de hayvan haklarına mı sıra geldi' diyenler, komşunun çocuğunun kendi çocuğunun ve bu ülkenin tüm çocuklarının, çocuk istismarına, tüm kadınların şiddete maruz kalmasını bilinçsizce destekleyenlerdir. Çünkü bilimsel araştırmalar diyor ki hayvana eziyet eden çocuğu istismar eder, hayvana istismar eden kadını döver, bu kadar net. Eğer hayvana can olarak yaklaşmıyorlarsa hiç olmazsa insana can olarak yaklaşsınlar da insanı korumak için hayvanı korusunlar. Bütün bunlar şiddetle mücadelede topyekun bir mücadele gerektiğini gösteriyor."



Köpeğe çarpmamak için kaldırıma çıkan otomobil alev alev yandı







Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Ali Yengeç yönetimindeki otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra alev alıp yandı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen otomobil, demir yığını haline dönüştü.



Kaza, dün akşam saatlerinde Malkara-Tekirdağ yolu üzerindeki ilçe girişinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan Ali Yengeç (47), iş çıkışı 59 AAC 794 plakalı otomobiliyle evine giderken, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başlarken, sürücü Yengeç, güçlükle araçtan çıkarak, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürme çalışmaları yaparken, araçta patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ise hurdaya döndü.



'ÖNÜME KÖPEK ÇIKTI'



Sürücü Ali Yengeç, "İşten çıktım eve seyir halindeyken karayolu üzerinde önüme birden bir köpek çıktı. Ona çarpmamak için kaldırıma vurdum. Kaldırıma vurunca ne olduğunu zaten anlamadım. Birden otomobil alev aldı. Çok korktum. Kendimi birden dışarı zor attım. Konuşacak halim yok. Çok kötü bir durum. Titriyorum şuan, çok korktum" dedi.



Bursa'da seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, şehir trafiğinin en yoğun olduğu noktada seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak hurdaya döndü. Çevredekiler yangını söndürmek için seferber olurken, 4 şeritli Bursa- İzmir yolu trafiğe kapandı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolunda, Büyükşehir Belediyesi Stadyumu mevkiinde meydana geldi. İş yerinden evine giden Yusuf Kaplan yönetimindeki 06 ZGP 57 plakalı otomobilden seyir halindeyken bilinmeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden Kaplan, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin ön kısmını sardı. Bu sırada diğer araç sürücüleri yangın tüpleriyle alevlerin sardığı otomobile müdahale etti. Sürücülerin müdahalesi yangını söndürmeye yetmezken, 4 şeritli Bursa-İzmir yolu trafiğe kapandı. Yangını söndüremeyen Kaplan ve çevredekiler, alevleri korku dolu gözler ile izlerken bazı kişiler ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapanan Bursa-İzmir yolu ise otomobil kaldırıldıktan sonra trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.



12 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı







Ankara'da, 8'i hırsızlık olmak üzere toplam 14 ayrı suç kaydı ile 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. ve 21 ayrı suç kaydı olan T.Ç., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., tutuklandı.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ayda Ankara'da meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Ekipler yapılan çalışma neticesinde, evlerden hırsızlık yapan 2 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin kamera kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 8'i hırsızlık olmak üzere toplam 14 suç kaydı ile 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. ile 21 ayrı suç kaydı bulunan T.Ç. olduğunu belirledi. Ekiplerin 12 Ocak'ta gerçekleştirdiği operasyonda U.A. ile T.Ç. gözaltına alındı.



Şüphelilerin üst aramalarında 2 bin 229 TL, akıllı telefon, 4 tuşlu telefon, 5 altın yüzük, 3 altın bileklik, 3 gümüş küpe, sırt çantası, tornavida, eldiven ve levye ele geçirildi. Evlerinde yapılan aramalarda 33 farklı markaya ait kol saati, 2 köstekli saat, 15 tespih, 13 bakır süs eşyası, 4 altın bilezik, 10 gümüş yüzük, 12 gümüş kolye, 4 gümüş bileklik, 4 altın kolye, 2 altın zincir, 2 altın bileklik, 5 alyans yüzük, 22 çift küpe, 12 kolye ucu, altın yüzük, fotoğraf makinesi, televizyon, 5 sırt çantası, 2 tabanca ve 17 fişek bulundu.



12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, 14 ayrı suç kaydı ve 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi U.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. T.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



