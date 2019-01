Dha Yurt Bülteni - 1

Erdoğan: Antalya'daki afet için gereği neyse yerine getireceğiz (ek)1)ERDOĞAN: EĞER YANLIŞ YAPARLARSA YİNE ORADAYIZCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık. Kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta indik mi, El-Bab'da indik mi. Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 27 projenin toplu açılış törenine katıldı. Konyaaltı Sahili'ndeki Boğaçayı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın belediye hizmetleri konusunda dönemlere göre farklı standart yaşadığını söyledi. Bir dönem Antalya'da belediyecilik anlamında kara bulutlar çöktüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes Türel'in bu kara bulutları dağıtmak için mücadele verdiğini kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediye'nin 841 milyon lira maliyetli 27 projesinin açılışını yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya belediyecilikte çağ atlatmanın Ak Parti'ye nasip olduğunu söyledi.



'TÜRKİYE'Yİ 3.5 KAT BÜYÜTTÜK'



Antalya'nın son birkaç gündür maruz kaldığı afetlerde alt yapı yatırımlarının önemini gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırtınaya karşı erken uyarı sisteminden, dalgalara karşı binaları, arabaları koruyacak önlemlere kadar yeni tedbirler alacaklarını söyledi. Türkiye'de yıllarca ülkenin ve milletin kaynaklarının, vatandaşa hizmet yerine bir avuç seçkine peşkeş çeken zihniyetin elinde eziyet gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllar boyunca Türkiye'nin yoksulluğuna, geri kalmışlığına, sıkıntılarına bahane olarak hep imkanların yetersizliği gösterildi. Ne zaman biz ülke yönetimini devraldık o zaman gördük ki mesele imkansızlık değil zihniyet. Kafa yapısı bozuk. Türkiye aynı Türkiye olduğu halde yer altından petrol fışkırmadığı, gökyüzünden para yağmadığı halde biz bir anda şahlanışa geçtik. Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. Son 16 yılda bu adımları atarken zihniyet değişti bu günlere geldik" dedi.



Göreve geldiklerinde Türkiye'nin savunma sanayiinde ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yerli olarak yüzde 65'ini karşılayabildiğini vurguladı. Türkiye'nin insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, zırhlı taşıyıcı yapabildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele şimdi bir de insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz, birkaç ay içerisinde bitecek ve o dünyada örnek teşkil edecek" ifadelerini kullandı.



Devletin, milletin önünü açtıkça insanların başarılara imza attığına belirten Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:



'TRENİMİZİ RAYINDAN ÇIKARTMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR, AMA BAŞARAMADILAR'



"Türkiye'nin orta üst gelişmişlik grubundaki sınıflardan, gelişmiş ülkeler sınıfına geçebilmesi bu şekilde mümkündür. G20'de varız. Antalya'da G20 yaptık, dünyaya örnek teşkil ettik. Biz bir üst sınıfa atlamaya çalıştıkça bazıları bizi bir alt gruba göndermek için var güçleriyle çalıştı. Son 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bu gözle okunursa çok iyi anlarız. Türkiye 2003-2013 arasında büyüme hızıyla devam etseydi bugün hedeflerimize çok yaklaşmış olacaktık. Önümüze çıkartılan onca engel, uğradığımız onca saldırı sadece hızımızı kesti. Demokrasi ve kalkınma yolunda son hızla gittiğimiz dönemde trenimizi rayından çıkarmak için çok uğraştılar ama başaramadılar."



'ONLAR KAÇAÇAK BİZ KOVALAYACAĞIZ'



Askeri alt yapıyı güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaştanı Erdoğan, "Terörle mücadelede 'İnlerine gireceğiz' demiştim. İşte Cudi'de inlerine girdik, Gabar'da inlerine girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ülkemize girmeden yerinde onları bitireceğiz. Boşa çıkardığımız her saldırı hem gücümüze güç katıyor hem mücadele azmimizi biliyor. Bugün hedeflerimize ulaşmak için dün olduğundan daha kararlıyız." dedi.



'CUMHUR İTTİFAKI'NDA SUİSTİMALLER GÖRMEYECEKSİNİZ'



Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sizi mahcup etmeyiz. Cumhur İttifakı'nda suistimaller görmeyeceksiniz ama diğerlerinin hayatı suistimal. Son 16 yıldaki başarımızın en önemli sebeplerinden biri istikrar ve güvendir. Bu konudaki kararlılığımızdır. Cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman istikrar güven hakim olduysa ekonomimiz, demokrasimiz kazanmıştır. Ne zaman kaos çıktıysa hep beraber kaybetmişizdir" dedi.



Milletin artık hatırlamak bile istemediği eski günlerdeki kavga, karmaşa, belirsizlik iklimine tahammülü olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık. Kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta indik mi, El-Bab'da indik mi. Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız" diye konuştu.



Törende bir partili kadının "Reis heyecandan kalbim duracak gibi oluyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aman durmasın o kalp bize lazım" karşılığını verdi.



TÜREL: YATIRIMLAR HAYAT KURTARDI



Antalya Büyükşehir Başkanı Menderes Türel ise Boğaçayı projesinin ilk etabının açılışını yapmanın mutluluğunu buruk bir kalple yaşadıklarını dile getirdi. Antalya'da büyük bir afet yaşandığını, Kemer ve Kumluca'da iki evladı kaybedip, yaralananlardan, evi, serası zarar gören hemşehrilerden bahseden Türel, "Devletimiz, belediyemiz zarar görenlere yardım için gerekli her çalışmayı yapmaktadır. Allah başka felaket göstermesin. Bu acılara ve zararlara rağmen, iki tesellimi sizlerle paylaşmak isterim. Antalya son yüzyılda gördüğü en büyük yağışlardan, afetlerden birini yaşadı. Eğer bu afeti 15 yıl önce yaşasaydık, Antalya merkezinde çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Daha ciddi sel ve su baskınları yaşayabilirdik. Bizim yağmur suyu kanallarımız, altyapı yatırımlarımız sayesinde daha büyük acılar yaşamadık. Yani yaptığımız yatırımlar hayat kurtardı" dedi.



'ÇAMUR SİYASETİNİN ÇAMURUNU BİZ TEMİZLEDİK'



Boğaçayı projesinin afetten alnının akıyla çıktığını anlatan Türel, yatırım sayesinde Boğaçayı'nın taşmadığını, köprünün zarar görmediğini söyledi. 20 sene önce bir yağmurda köprünün yıkıldığını aktaran Türel, projeyle köprüden 2900 metreküp su geçişi yaşanacağını belirtti. Boğaçayı'nda taşkın riskini önlediklerini anlatan Türel, "Hem taşkını önledik hem de böyle bir güzellik kazandırdık. Burası bir çamur deryasıydı, terk edilmiş mezbelelik haldeydi. Çevresini temizlemekten bile acizlerdi. Buradan 7 futbol sahası kadar çamur çıkardık. Çamur siyasetinin çamurunu biz temizledik ve Konyaaltı ilçemize inci gibi bir proje kazandırdık. Taşkını önledik, çamuru temizledik, üzerine de 50 bin metrekare yeşil alan yaptık. 1400 metre yürüme alanı, 600 metre bisiklet yolu, 2 adet çocuk oyun alanı, 2 adet spor alanı, 1 basket sahası yaptık. Amatör balıkçılar için iki alan balık avlama yeri oldu. 2 bin 300 ağaç diktik. Alt setlere suya dayanıklı çalı bitkileri ektik, böylece bu afette bu bitkiler zarar görmedi. Aydınlatmasıyla, ağaçlarıyla, çiçekleriyle muhteşem bir alan oldu. Konyaaltı'na ve Antalya'ya hayırlı olsun. Konyaaltı'nın çocuklarına, ailelerine, gençlerine hayırlı olsun" diye konuştu.



'AKLI BU PROJEYE YETMEYENLER ŞİMDİ BÜYÜKŞEHİR'İ YÖNETECEĞİZ DİYORLAR'



Hükümet ve belediye işbirliğiyle Konyaaltı'na mücevher kazandırdıklarını belirten Türel, şöyle konuştu:



"Konyaaltı bu projelerle çağ atladı. Gerçek bir sayfiye yeri oldu. Konyaaltı halkı bir sahil projemize ve buraya bakacak, bir de gidip Konyaaltı kent meydanına bakacak, farkı görecek. Halep oradaysa arşın burada. Ben 2004'te Büyükşehir başkanıyken, iyi niyetle Konyaaltı kent meydanını ilçe belediyesine bırakmıştım, ama orası beton yığını oldu, meydan kalmadı, rant projesine dönüştü. Konyaaltı sahil projesine başladığımda rant projesi diyenler bugün sürekli oradalar, ne zaman yürüsem, onları görüyorum, selamlaşıyoruz. Bize bu güzellikleri yaptırmamak için bu sahilde köprüde el ele tutuşup insan zincirleri kurdular. Projemize 'uçuk proje' dediler. Aklı bu projeye yetmeyenler şimdi gelmişler Büyükşehir'i yöneteceğiz diyorlar. Bizim projelerimize hayali yetişmeyenler Antalya'ya ne yapar gerisini varın siz düşünün. Rant projesi arayanlar, bizim projelerimize değil, yolun karşısına baksınlar."



Türel, Boğaçayı projesinde seçimden sonra doğa parkı yapılacağı, Boğaçayı'nın batı kısmında film stüdyoları inşa edileceğini, safari park şeklinde açık hayvanat bahçesiyle, hayvanların doğal ortamda görülebileceği bir güzel proje daha yapılacağını söyledi.



AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ



Törende konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ile açılış kurdelesini kesti.



27 PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI



Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen törende şu projelerin açılışı gerçekleşti:



"Manavgat Türkbeleni Millet Bahçesi Projesi, Konyaaltı Sahil ve Yaşam Parkı Projesi, Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm, Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi, Gıyaseddin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı Yapım İşi, Ali Çetinkaya Yaylaştırma Projesi, Sedir Orman Atölye Binası Projesi, Döşemealtı Akkoç Sosyal Etkinlik Alanı Projesi, Boğaçay Peyzaj ve Taşkın Önleme Projesi, Palyatif Bakım Merkezi Projesi, Demre Mezbaha Projesi, Elmalı Membran Üniteli 400 metreküp, Korkuteli Atıksu Tesisi Çıkış Suyu Filtrasyon-UV Dezenfeksiyon Ünitesi Yapım İşi, Gazipaşa Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve İsale Hatları Yapım İşi, Antalya Gazipaşa-Karasu Grubu İçmesuyu Projesi Yapım İşi (Yeniköy, Kızılgüney, Karalar, Ilıca), Gündoğmuş Aksu Kaynağı Grup İçmesuyu Hatları Yapım İşi (Bedan, Çamlıalan, Yeniköy, Karaköy, Akyar), Korkuteli İlçesi Kanalizasyon Şebeke Yapım İşi (2. ve 3. Etap), Elmalı-Akçay Kanalizasyon ve İçmesuyu Yapım İşi, Akseki-Bademli Kanalizasyon Hattı Yapım İşi, Akseki-Güçlüköy Kanalizasyon Hattı Yapım İşi, Serik Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (2. Etap), Aksu Macun Deresi Islah Projesi (2. Etap), Merkez Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (3. Etap), Elmalı Yağmursuyu Hattı (1. ve 2. Etaplar) Yapım İşi, Demre Yağmursuyu Hattı Yapım İşi, Elmalı Depolama Tesisleri Yerleşkesi Yapım İşi, Serik Eminceler Depolama Tesisleri Yerleşkesi Yapım İşi, Kaş Kemer Sinekçibeli Mahallesi Sulama Tesisi Projesi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FELAKETİ YERİNDE GÖRDÜK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisinin Cam Piramit'te düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı. Burada partililere seslenen Erdoğan, Antalya'da fırtına ve hortum sonrası oluşan felaketi yakından gördüklerini belirterek, felaketin izlerinin silinmesi ve hasarın giderilmesi noktasında devletin etkinliğini de gördüklerini söyledi. Yaraların sarılması için her türlü çabanın gösterildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izni ve devletin desteği ile Antalya'nın felaketin üstesinden geleceğine inanıyorum" dedi.



ÖNCEKİ CHP'Lİ YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ



Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erdoğan, 31 Mart'ta tarihi bir zaferin müjdesinin geleceğine inandığını dile getirdi. Erdoğan, "Antalya son 10 yılda hem AK Parti'nin belediyeciliğini, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin istismar belediyeciliğini yaşamış, bizzat tecrübe etmiş bir şehrimizdir. 2009'da yaşanan yol kazasının Antalya'ya çok ciddi maliyetleri olmuştur. Tarihi ilimle, irfanla, hikmetle, Türklük ve İslam'la örülü bu kadim şehir ne yazık ki milletimizin değerlerinden uzak yöneticilerin elinde bir dönem sadece uyuşturucu, alkol gibi skandallarla gündeme gelmiştir. Aynı dönemde Antalya belediyecilik alanında daha doğru düzgün hiçbir hizmet alamamış, hatta çok daha geriye gitmiştir. Antalya'nın başlanmış olan stadyumu bile durduruldu. Milletimiz bu gerilemeyi gördüğü, yaşadığı için 2014 seçimlerinde şehrin yönetimini AK Parti'li kadrolara emanet etmiştir" diye konuştu.



'ANTALYA İKİNCİ BİR YOL KAZASINI KALDIRAMAZ'



Son 5 yılda çok çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taraftan iş bilmez yöneticilerin Antalya'da bıraktıkları enkazı temizlerken, diğer taraftan da önemli yatırımlarla şehrin çehresini değiştirdiklerini vurguladı. Antalya'yı 5 yıllık fetret döneminden sonra tekrar eski ihtişamlı günlerine döndürdüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bugün karşımızda Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olan Antalya var. Turizmden tarıma, ticaretten uluslararası toplantılara kadar ülkemizi başarıyla temsil eden bir Antalya var. Geleceğine umutla bakan bir Antalya var. Yapmak, inşa ve ihya etmek zor, yıkmak kolaydır. AK Parti'siz geçen 5 yıl Antalya'da yıkımın ne kadar kolay olduğunu herkese göstermiştir. Antalya 31 Mart akşamında ikinci bir yol kazasını kaldıramaz. Felaketin tekrarına izin vermemeliyiz. Hepimize çok iş düşüyor. Antalya açısından bugün başlayan bu seçim maratonunu Cumhur İttifakı'na yakışacağına inanıyorum.ö



MİLLET İTTİFAKI'NI ELEŞTİRDİ



Bölgede meydana gelen son hadiselerin 31 Mart seçimlerini salt bir mahalli seçimler olmaktan çıkardığını dile getiren Erdoğan, "Bu seçimler ülkemiz açısından bir beka meselesine, beka seçimine dönüşmüştür. Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun vatan gibi, beka gibi, Türkiye'nin istikbali gibi hiçbir hedefi, hassasiyeti yoktur. Bunların yegane hedefi, AK Parti'ye çelme takmak ve Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının öcünü almaktır. Kendilerine ne ad verirlerse versinler Kandil'in, Pensilvanya'nın içinde olduğu bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir. CHP'li bir yönetici 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' diyerek dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize ve milletimize sadece yıkım, baskı, zulüm ve gözyaşı getirecektir. Milletin değerleriyle kavgalı bir anlayıştan zaten başka bir şey beklenemez" diye konuştu.



'BİR GECE SİZİ DE ARAYABİLİRİM'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece İstanbul İl Teşkilatı'nda dosyaları açarak görevlileri aradığını söyledi. Erdoğan, "Hangi sandıkta görevli olduklarını biliyorlar mı diye saat 12.00 ile 01.00 arasında 10 kişiyi aradım. Hamd ettim, hepsi nerede görevli olduğunu biliyor. Bir gece sizin de içinizden birilerini arayabilirim. Gevşekliğe, rehavete yer yok. Özellikle ilk defa seçimlere gidecek gençlere ulaşacak projeler geliştirmenizi, onları ihmal etmemenizi istiyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasının ardından Antalya Havalimanı'na gitmek üzere Cam Piramit'ten ayrıldı.



Mili Savunma Bakanı Akar, Mardin'de



2)IRAK KUZEYİNDEKİ ÜS BÖLGESİ AÇIKLAMASI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mardin'de yer alan sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Temasları kapsamında Bakan Akar, Mardın'deki 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki Suri Üs Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen provokasyonla ilgili teröristlerin organize ettiği bir olay olduğunu söyledi.



'ORADAKİ DURUM TAMAMEN KONTROL ALTINDA'



Teröristlerin halk arasına karışarak, karakola karşı bir takım eylemler gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Akar, "Fakat bu konuda karakoldaki personelimiz büyük sabır ve dirayetle süreci yönetti. Herhangi bir şekilde olayların teröristlerin istediği şekilde gelişmesine mani olundu. Bazı araçlarımız zarar gördüyse de herhangi bir can kaybı olmadan bu olaylar tamamlandı. Oradaki teröristler bir şekilde bölge halkıyla silahlı kuvvetler unsurlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bizim bölge halkına karşı bir faaliyetimizin olmadığını biliyorlar ancak bunu istismar etmek, çarpıtmak için böyle bir provokasyona girdiler fakat muvaffak olamadılar. Şu anda oradaki durum tamamen kontrol altında. Bir daha bu tür gelişmelerin olmaması için her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Bunun bir diğer anlamı da teröristler Mehmetçik ile mücadele edemeyeceklerini gördükleri için masum halkı tahrik ederek bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar da tamamen beyhude gayretlerdir. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar yine bir kez daha başarısızlığa uğradılar. Bizim etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin rahatını huzurunu güvenliğini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı gösterdiğimiz Irak ve Suriye'de de gerçekten güvenli bir ortamın oluşmasını sağlayacağız" dedi.



'MEHMETÇİK TERÖRİSTLERLE MASUM VATANDAŞLARI ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE AYIRDI'



Terörle mücadele yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin 'ulaşılamaz', 'girilemez' dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin teröristlerden temizlendiğini ifade eden Bakan Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsatarak, bunlar yapılırken büyük bir insaniyet dersinin de verildiğine söyledi: Bakan Akar, "Mehmetçik teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdı. Bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi" diye konuştu.



İdlib'deki gelişmelere de değinerek ateşkesin ve istikrarın sürdürülmesinin önemini vurgulayan Bakan Akar, "Mehmetçik gece, gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor ve orada istikrarın sürdürülebilmesi, ateşkesin devamı için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor" dedi.



'MÜNBİÇ'TEN YPG'NİN, AĞIR SİLAHLARIN ÇIKARILMASINA YÖNELİK TEMASLARIMIZ VAR'



ABD'li yetkililerin 'DEAŞ bittikten sonra terör örgütünün Menbiç'ten çıkacağına dair verdikleri sözleri hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:



"O sözü yerine getirmelerini kendilerine hatırlattık, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunun zorlamasını da yapıyoruz. Her düzeyde çeşitli görüşmeler yapılıyor. Münbiç'ten YPG'nin, ağır silahların çıkarılmasına yönelik temaslarımız var. Münbiç meselesi bittikten sonra Fırat'ın doğusu ne olacak? Fırat'ın doğusunda 440 kilometrelik bir sınırda YPG'nin bir etkisi var. Oradaki bölgelerin çok büyük bir bölümü Araplar'ın ikamet ettiği köyler, kasabalar, yerleşim yerleriydi. Şimdi buradaki insanlar YPG tarafından her türlü eza, cefaya ve baskıya maruz kalıyorlar. Dolayısıyla oradaki düzenin de normale dönmesi için gerekli temasları sürdürüyor, görüşmeleri yapıyoruz. Ülkemizin, halkımızın, sınır karakollarımızın güvenliği ve teröristlerin yaptıkları tacizlerin son bulması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi, teröristlerin orada barınmasına asla müsaade etmeyeceğimizi, ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terörist koridora izin vermemizin söz konusu olmadığını, bunun önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla ne gerekiyorsa yapacağımızı dünya aleme söyledik, dünya alem bunu biliyor."



Bakan Akar, bu kapsamdaki hazırlıkların yapıldığını belirterek, "YPG bitecek çünkü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Biz orada terörist istemiyoruz" diye konuştu.



Mücadelelerinin sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Mücadelemiz FETÖ başta olmak üzere KCK/YPG/PYD ve DEAŞ, tüm teröristlere karşı. Oradaki Arap, Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimizin olmadığını, onlara karşı herhangi bir faaliyetimizin söz konusu dahi olmadığını yine dünya alem biliyor. Bunu her seferinde büyük bir açıklıkla ortaya koyduk. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar hiçbir şekilde duraksamadan bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Bakan Soylu'nun açıkladığı film gibi uyuşturucu operasyonunun detayları (2)



3)VALİLİK AÇIKLADI: ERZURUM'A JETLE GETİRİLDİLER



ERZURUM'da mermer yüklü bir TIR'a düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroin ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Valiliği, İstanbul'da yakalanan 4 kişinin İçişleri bakanlığı tarafından tahsis edilen özel jeti ile Erzurum'a getirildiğini açıkladı. Valilik dün akşam saatlerinde olayın görüntülerini medya kuruluşları ile paylaşırken yazılı bir de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 24 Ocatk 2019 günü Uyuşturucu Madde Ticaretinin ve Naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Erzurum' da 34 XX XXX çekici 34 XX XXX dorse plakalı bir TIR'da yapılan aramalar neticesinde, TIR'ın dorse kısmında zulalanmış 17 adet büyük çuval içerisinde mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına gizlenmiş 25.834 parça halinde toplam ağırlığı 1 ton 535 kg Eroin Maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu aracın İran'dan ülkemize giriş yaptığı ve İstanbul iline gitmekte olduğu tespit edilmiştir. Uyuşturucu maddeyi İstanbul da teslim alacak şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün liderinin de aralarında bulunduğu 3 şahıs daha İstanbul ilinde yakalanmıştır. Aynı konunun devamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda Erzurum'da yakalanan 25.834 parça Uyuşturucu Madde ile aynı özelliklerde Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca S.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda suç geliri olduğu değerlendirilen 27800 Dolar ve 100 Euro ele geçirilmiştir. Uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün şüphelileri M. Z. F., Ş. D., H. K. ve S.Ö. isimli toplam 4 şahıs İstanbul'da gözaltına alınmış, 27 Acak 2019 günü İçişleri Bakanlığımızın tahsis ettiği özel Jet ile Erzurum'a getirilmişlerdir. Şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmekö TCK 188 suçundan yürütülen soruşturma devam etmektedir."



4)CHP ÖRGÜTÜ ÇİĞLİ'DE EYLEM YAPTI



CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) sızan bilgiye göre İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterileceği ileri sürülen CHP eski İzmir İl Başkanı Ali Engin'e, parti örgütü tepki gösterdi. CHP Çiğli ilçe örgütüne üye yaklaşık 100 kişi, ilçe binasının önünde toplanarak, eylem yaptı. Eyleme katılanlar, Çiğlili birinin aday gösterilmesini, başka ilçelerden Çiğli'ye ithal aday kaydırılmamasını istedi.



CHP MYK'sından dün öğle saatlerinde sızan bilgide CHP eski İzmir İl Başkanı Ali Engin'in Çiğli Belediye Bakan adayı gösteriyleceğini öne sürüldü. bunun üzerine CHP Çiğli ilçe örgütüne üye yaklaşık 100 kişi, parti binası önünde toplanarak eylem yaptı. Partililer, Engin'in CHP'de hiçbir hizmeti ve emeği olmadığını iddia edererk, onun il başkanlığı döneminde partinin 8 ilçeyi kaybettirdi ileri sürüldü. Partililer, adayın Parti Meclisi'nde değiştirilmemesi halinde toplu istifa edeceklerini açıklayarak "İthal aday istemiyoruz" ve "Ankara şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları atarak, caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı.



Açıklama yapan Ercan Altınova, "Bizler, CHP'de hiçbir hizmeti ve emeği olmayan, partimize il başkanlığı yaptığı dönemde yanlışları yüzünden 8 ilçeyi kaybettiren Ali Engin'in belediye başkanı adayı olmasını istemiyoruz. 2014 seçimlerinde yaptığı yanlışları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu talebimizi genel merkezimize iletiyoruz. İthal aday kabul etmiyoruz, Çiğli'yi Çiğli adayı yönetmeli" dedi. Eyleme katılanlardan Yener Aksu ise şöyle konuştu:



"Yapılan bu kirli ayak oyunlarının asıl amacının Türkiye genelinde CHP'yi baltalamak, sevgili genel başkanımız Kılıçdaroğlu'na zarar vermektir. CHP'nin 18 aday adayı Çiğli'de yetişmiş, Çiğli'nin sorunlarını ve taleplerini bilen, çözüm üretebilecek kapasitedir. Bunlar örgütüne, Çiğli halkına güvenerek dosyalarını ilçesine vermiş 3 aydan beri Çiğli halkının kapı kapı dolaşarak seçim hazırlıklarına girmişlerdir. Siyasi kirli ayak oyunlarıyla genel merkeze baskı yapan birileri genel merkezimizin ne kadar doğru karar verebileceğine biz eminiz. Bu kargaşalar Türkiye'nin geleceğine dinamit koymaktır. Biz Kemalistler, biz devrimciler, biz sosyalistler, Türkiye halkının kardeşçe yaşamasından yanayız. Genel merkezimizin İzmir'de ve ilçemizde yaptığı araştırmalarda yıpranmamış pırıl pırıl ve halkını omzunda taşıyan adaylarımız mevcuttur. Bu adaylarımız varken dışarıdan atanan adaylar Çiğli halkını yaralamaktadır. Çiğli'de böyle bir hata yapıldığında bu seçimin kaybolacağı anlamına gelmektedir. Çiğli CHP örgütü genel merkezimizde duyarlı nitelikli, halkına öncülük yapan bir adayı atayacağından kuşkumuz yok. Genel başkanımızın yaptığı hak adalet ve özgürlük mitingleri boşuna değildir."



Özhaseki: Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar var (ek)



5)HEMŞEHRİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ



AK Parti'li Özhaseki, Çankırı-Şabanözü-Çaparkayı Köyü Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Burada Çankırılılara hitap eden Özhaseki, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin büyük imkanları olduğunu belirterek, "Belediyeler iş birliği yapıp bütün alacaklarını ne kadar kullandıkları malzeme varsa Ankara sanayisinden alırlarsa bu sanayi başka türlü olur. Biliyoruz ki buradaki sanayi iletişim, savunma, iş makinesi alanında çok öncü. Raylı sistemlere ilişkin ne varsa tamamı Ankara'da yapılabilir vaziyette" dedi.



'CUMHURBAŞKANIMIZDAN SÖZ ALDIM'



Özhaseki, vaad ettiği projeleri bilgi birikimi ve yeteneği ile hayata geçirebileceğini belirterek, şunları söyledi:



"Bütçe olmasa da şart değil. Parasız iş nasıl yapılır bunun kitabını yazmış bir adamım ben. Stadı, barajları bedava yaptırmış birisiyim ben. Daraldığımız zaman da kapısını çalacağımız bir Cumhurbaşkanımız var. Bu kitapçıkta yazan metrolarla ilgili gidecek para 20 milyar lira. Ankara büyükşehrin bütçesi 1 milyar lira civarında. Tabii ki bunun bir takım formüllerini ortaya koyacağım. Cumhurbaşkanımızdan da söz aldım, 'Efendim yazıyorum bakın buraya siz bize destek verecekseniz yazayım yoksa insanlara mahcup olmayalım' dedim. Bizim oraya gidip daraldığımız her yerde derdimizi anlatma imkanımız var. Cumhurbaşkanımızın elini sıkmaktan kaçan adamlar Ankara'ya nasıl yardım isteyecekler neler söyleyecekler acaba? Her gün laf atıp yalan söyleyenler ne diyecekler acaba."



'UFAK TEFEK FARKLILIKLARIMIZ OLABİLİR'



AK Parti'li Özhaseki, Etimesgut Belediye Başkanı ve adayı Enver Demirel'in kaynaşma toplantısına da katıldı. Programda konuşma yapan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:



"Teröristlerin gazeteleri, televizyonları, yurtları kapatılırken önünde gösteri yapıyorlar sonra da FETÖ ağzıyla konuşmaya çalışıyorlar. Doğrusu yanımızda biz Atatürk'ün kurduğu partinin temsilcilerini de beka meselesinde Türkiye'nin geleceği için yanımızda görmek isterdik. Ama şükürler olsun AK Parti ile MHP'nin kurduğu birliktelik zaten bu işler için yeterli, kötülerin karşısında dimdik durmak için yeterli. Onların hakkından geliriz Allah'ın izniyle. Elbette ufak tefek farklılıklarımız olabilir. Bir aile içinde bile babayla çocuklar eşler aynı düşünmeyebilirler, bu konuda sağduyulu sabırlı olmak gerekir. Bu ulvi dava için bizim bunu yapmamız lazım."



'BİRİLERİ YAPMAK İÇİN BİRİLERİ DE DURDURMAK İÇİN ÇABALAR'



19 Mayıs Stadyumu için 55 bin kişilik proje çizdirdiğini, bir an önce temelinin atılması için yakın zamanda ihalesinin yapılacağını açıklayan Özhaseki, "Ama üzücü bir taraf yine bizim mimar mühendis odaları. Dava açmışlar Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yerindeki inşaat için yürütmeyi durdurma almışlar. Birileri yapmak için birileri de durdurmak için çabalar. Birileri bir hayırlı iş yapmak için çabalar, birileri de hayırlı iş yapanların önünü kesmek için çabalar. Allah herkese böyle bir görev vermiş demek ki. Ankaragücü Eryaman'da maçını yapamıyordu, devreye girdim yarın maçını Ankara'da yapacak Ankaragücü. Transfer tahtası kapalıydı, uğraştım açıldı. Şimdi birkaç transfer yaparak, Ankaragücü daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.



6)KONYA'DA ANNE VE İKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRÜLDÜ, ŞÜPHELİ KOCA KAYIP







KONYA'da çiftlik evinde Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlu ile birlikte başından pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü tahmin edilen çocukların cesedinin banyoya taşındığı belirlenirken, polis katliamı evde bulunmayan kadının eşinin yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'ta Hüseyin Çubukçu'ya ait çiftlikte meydana geldi. Şanlıurfa'da bulunan çiftlik sahibi Hüseyin Çubukçu, yaklaşık 2 ay önce hayvanların bakımını yapmak Afganistan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. Çubukçu, bir süredir Afganistan uyruklu aileye telefonla ulaşamayınca, dün akşam saatlerinde arkadaşını arayarak çiftliğe bakmasını istedi. Bunun üzerine çiftliğe giden arkadaşı, ailenin kaldığı evin kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi.



'DEHŞETE KAPILDI'



Eve girdiğinde duvar ve kapıların kanlar içinde olduğunu gören kişi, kadını oturma odasında, iki çocuğu da banyoda kanlar içinde görünce dehşete düştü. Yaşadığı şoku atlatan kişi, ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede anne ve iki çocuğunun pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü saptanan çocukların cesetlerinin daha sonra banyoya taşındığı anlaşıldı. Öldürülen anne ve çocuklarının cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.



ŞÜPHELİ KOCA KAYIP



Çiftlik evindeki katliamla ilgili araştırma başlatan polis, cinayeti evde bulunmayan kadının eşinin işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Tüyler ürperten cinayetlerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.



7)AMASYA'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 4 İŞÇİ KURTARILDI







AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı. kısa sürede olay yerine giden AFAD ekiplerinin müdahnalesiyle 4 işçi yaralı olarak taprak altından çıkarkılarak hastanede tedaviye alındı.



Olay, dün saat 18: 00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 4 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan 4 işçiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralı 4 işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Amasya Valisi Osman Varol, maden ocağında göçük meydana geldiğini belirterek işçilerin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.



İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Amasya'nın Merzifon ilçesinde Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde yerin 150 metre altında meydana gelen göçükte, mahsur kalan 4 işçi kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Göçükte kurtarılan işçilerin Olcay Yüce, Orhan Kutluca, Bülent Şehri ve Adem İbik olduğu açıklandı. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ O ANLARI ANLATTI



Amasya Valiliği tarafından kurumun resmi internet sitesinden, Yeni Çeltek Gürmin Enerji Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4 işçiden sadece 1'inin ayağında kırık olduğu, diğer işçilerin ise sağlık sorunları bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Olay yerinde yapılan incelemede göçüğün '435 Panosu Klasik Ayak Üretim' diye tabir edilen yerde olduğu anlaşılmıştır. Ekiplerin çalışmaları neticesinde adı geçen dört kişi göçük altından çıkarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Alınan bilgiler neticesinde Bülent Şehri isimli işçinin ayağında kırık olduğu, Adem İbik isimli şahsın hayati tehlikesinin olmadığı, Orhan Kutluca isimli işçinin ayakta olduğu ve herhangi bir yarasının olmadığı ancak tedbir amaçlı hastaneye gönderildiği, Olcay Gücek isimli işçinin hayati tehlikesinin olmadığı tespit edilmiştir."



Amasya Valisi Osman Varol, olayın ardından işçileri tedavi gördükleri Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Varol, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'den işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Varol ziyaret sonunda yaptığı açıklamada olayın sebebi ile ilgili incelemenin başlatıldığını söyledi.



DEHŞET ANINI ANLATTI



Linyit işletmesinde meydana gelen göçükten hafif sıyrıklarla kurtulan işçilerden Adem İbik, dehşet anlarını anlattı. Göçük oluşurken fark ettiğini ve koşarak toprak yığını altında kalmaktan kurtulduğunu belirten İbik, "4/12 vardiyasına girmiştik. Direkleri kurmaya çalışırken yukarıdan taşlar gelmeye başladı. Ardından arkadaşımız Olcay göçüğün içinde kaldı. Ben kendimi dışarı attım. Diğer arkadaşlarımız da can havliyle kendilerini dışarı attı. Vardiyada yaklaşık 35 kişi çalışıyorduk. Göçük, madenin bir kısmında meydana geldi" dedi. İbik, ayrıca göçüğün eksik malzemeden kaynaklandığını öne sürdü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



8)ESKİŞEHİR'DE APARTMANDA YANGIN; MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI



ESKİŞEHİR'deki apartmanda elektrik panosundan çıkan yangının üst katlara yayılmasıyla dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Yangın, dün öğle saatlerinde Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında çıktı. Elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede üst katlara yayılmasıyla apartman sakinleri dairelerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 1'i çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilendikleri belirlenen 7 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, binadan bir kediyi çıkaran kişi, kedinin arkadaşına ait olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



9)POLİS MEMURU SİLAHINI TEMİZLERKEN ARKADAŞINI VURDU







İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre polis memuru silahını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu. Hastaneye kaldırılan polis memuru, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, dün akşam saatlerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Şehit Güryay Çelik Otoyol İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. Burada görev yapan polis memuru H.S. (46), silahını temizlemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre tabancanın kazayla ateş alması sonucu, silahtan çıkan kurşun meslektaşı Cavit Uçar'a (41) isabet etti. Uçar ağır yaralanırken, istasyondaki diğer polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



KURTARILAMADI



İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı polis memuru Uçar, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan polis memuru için telsizden kan anonsu yapıldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın hastaneye gelerek polis memuru hakkında bilgi aldı. Uçar, doktorların müdahalelerine drağmen kurtarılamadı. Uçar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Bu arada arkadaşını kazayla vurduğu iddia edilen H.S. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



10)GEDİZ NEHRİ'NDEKİ TAŞKIN TARIM ARAZİLERİNİ GÖLE ÇEVİRDİ



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi, biber, domates ve mısır ekimi yapılacak araziler de sulara gömüldü.



Turgutlu Ovası'ndan geçen Gediz Nehri, yoğun sağanak yağmur ve kendisini besleyen dere ve çaylardan taşınan sular nedeniyle taştı. Başta Geren, Arpalık, Çampınaraltı, Sarıbey Köyaltı ve Sinirli Altı mevkilerinde bulunan binlerce dönümlük tarım arazisi taşkın suları altında kaldı. Üzüm bağları ile biber, domates, mısır ekimi için hazırlanan araziler suyla doldu. Suyla dolan bağlarına giremeyen çiftçiler, budama yapamadıkları için mağdur olduklarını söyledi. Geren Mevkisi'nde Gediz Nehri kenarında bulunan büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri taşkın tehlikesi nedeniyle sahipleri tarafından tahliye edildi. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Turgutlu Ovası'ndan geçmekte olan Gediz Nehri'ni besleyen dereler ve çaylardan gelen aşırı su taşkınlara neden oldu. Tarım arazileri suyla doldu. Çiftçilerimizi ve özellikle çiftlik sahiplerini gerekli önlemleri almaları için uyarıyoruz. Arazilerde ise su baskınları ürünlerin dikimini geciktirecek. Suların çekilmesiyle birlikte de zarar ortaya çıkacak" dedi.



11)ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU MAHSUR KALAN ANNE VE BEBEĞİNİ JANDARMA KURTARDI







HAKKARİ-Van Karayolu'nun 1'inci tünel mevkiinde çığ düşmesi sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Yolda kalanlar arasında bulunan ve donma tehlikesi geçiren ismi öğrenilmeyen bir anne ve 2 yaşındaki erkek bebeği, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak, başka araçla Hakkari'ye ulaştırıldı. Çığ bölgesine giden Vali İdris Akbıyık, kurtarılan anne ile konuşup, bebeğinin sağlığı hakkında bilgi aldı.



Hakkari-Van Karayolu'nun 11'inci kilometresinde bulunan Birinci tünel mevkiinde dün saat 20.30 sıralarında düştü. Çığ nedeniyle Karayolu çiff yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bu nedenle Van ve Hakkari istikametine gelen onlarca araç, yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların arasında Yüksekova istikametinden Hakkari'ye giden otomobildeki anne ve 2 yaşındaki erkek bebek de zor anlar yaşadı.



Yolda kalanlar Karayolları, İl Özel İdaresine Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yolda kalan araçları kurtarmak için bölgeye hareket etti. Bölgeye ilk ulaşan jandarma ekipleri, otomobilde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren anne ile 2 yaşındaki bebeğini alarak, jandarmaya ait sivil araçla vakit kaybetmeden Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.



VALİ AKBIYIK, ÇIĞ BÖLGESİNE GİTTİ



Bölgeye ulaşan karla mücadele ekipleri de 1 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Bölgeye Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, jandarma ekiplerinin kurtardığı anne ile sohbet edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Akbıyık, yolda mahsur kalan diğer araç sürücüleriyle de görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



3 AYRI NOKTAYA ÇIĞ DÜŞTÜ



Vali Akbıyık, Hakkari-Van Karayolu'nun 11'inci kilometresindeki 100 metrekarelik bir alanda üç ayrı noktaya çığ düştüğünü belirterek, "Çığ nedeniyle karayolu bir saat boyunca kapalı kaldı. Çok şükür can ve mal kaybı yok. Çığ nedeniyle araçta mahsur kalan anne ve bebeği jandarma ekiplerimiz tarafından başka araçla Hakkari'ye ulaştırıldı. Bugün bölgede karla karışık yağmur yağdı. Bu nedenle çığ düştü. İnşallah bu çığlar devam etmez. Çok şükür geniş bir alana çığ düşmesine rağmen, can ve kaybı yok." dedi.



12)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI







KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ereğli- Konya yolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sait Berk Ökdem yönetimindeki 31 YD 888 plakalı otomobil, kavşakta Gamze Gülsoy yönetimindeki 06 GA 4136 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki otomobilde hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücüler Ökdem ile Gülsoy ve otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.



13)20 METRE YÜKSEKTEN DERE YATAĞINA DÜŞEREK ÖLDÜ







BURSA'da arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere ormanlık alana giden Fahri Tunca (58) tuvaletini yaparken, yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Atlas Köyü mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere ormanlık alana giden Fahri Tunca, tuvaletini yapmak için ayrıldı. Tunca, yüksek bir kesimde tuvaletini yaparken, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybedince, yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Araziyi tarayan ekipler Tunca'nın cansız bedenini dere yatağında buldu. Kafasını taşa çarparak hayatını kaybettiği belirlenen Tunca'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



14)MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERALARA YANSIDI 2 YARALI



ADIYAMAN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Ali taşı mahallesi Bozbey caddesi üzerinde Ali Kurt yönetimindeki 44 NA 540 plakalı otomobil ile cadde üzerinden karşı yönden gelen Mehmet Bilgin yönetimindeki 02 LD 843 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Bilgin (30) ve yoldan geçen yaya Tuğçe Tekin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Adıyaman Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine götürdü.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



15)KAMYONETLE 250 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDILAR: 2 YARALI







SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda yoğun sis nedeniyle kontroldan çıkan kamyonet, uçuruma yuvarlanarak yaklaşık 250 metre sürüklendi. Kazada yaralanan 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çabası ile uçurumdan çıkartılarak hastaneye götürüldü.



Kaza, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kırtanepe ormanlık alanda dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Sis sebebiyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu orman yolunda seyir halinde olan M.Ö idaresindeki 54 ABG 500 plakalı kamyonet, kaygan zeminde kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, rampada taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 250 metre sürüklenen araçta bulunan M.Ö ve yanındaki D.Y isimli kadın yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kurtarma ekipleri, halat ve ekipmanlarla ellerindeki ışıkları tutarak aracın düştüğü noktaya ulaşmaya çalıştı. Parçalanan kamyonete yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu ulaşılabildi. Kamyonetin içinde sıkışan 2 yaralı, sekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılardan biri, sedyeye konularak ormanlık alanda yola taşındı. Kazadan şan eseri hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü M.Ö. ise ekiplerin yardımıyla yürüyerek uçurumdan çıkarıldı.



Kaza sonrası büyük şok yaşayan 2 yaralı ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinde toplanarak kurtarma çalışmasını izledi. Polis, araç üzerinde inceleme yaparak kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



16)OTOMOBİL YOLDAN ÇIKIP ORMANA GİRDİ: 2 YARALI







TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aştıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile kardeşi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Düzce'de hayatını kaybeden bir iş adamı için taziye ziyaretine gittikleri öğrenilen ve Ankara yönüne giden Recai Arslan yönetimindeki 34 RB 3353 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerleri aştıktan sonra ormanlık alana uçtu. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Arslan ile kardeşi İslam Arslan yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Recai Arslan, ekiplerin müdahalesiyle kartarılarak, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kardeşi ile birlikte ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



17)MOTOSİKLET MAĞAZAYA GİRDİ, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI







DENİZLİ'de kontrolden çıkan motosiklet giyim mağazasına girdi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, mağazanın camı kırılırken, kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta meydana geldi. Kuryelik yapan Ahmet Tekin yönetimindeki 20 AFS 45 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Erhan Geçgel'e ait giyim mağazasına girdi. Kazanın şiddetiyle mağazanın camları kırılırken, sürücü Tekin kolundan ve bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Tekin, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kaza anı zarar gören işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü Tekin'in mağazanın camına çarpması, ve motosikletinden inerek kaldırıma oturması görülüyor. Öte yandan, Kazanın görgü tanığı Serdar Arslan, "Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek işyerine girdi. Büyük bir gürültü oluştu. Sürücünün çok şükür bir şeyi yok, ufak tefek sıyrıkları var" diye konuştu.



18)TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇ TERS DÖNDÜ; SÜRÜCÜ YARALI







BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, lastiği patlayan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Hüseyin Nar (19), yaralandı.



Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Burhaniye ilçesi Ören yolundaki Ahmet Akın Kültür Merkezi'nin yanında meydana geldi. Hüseyin Nar yönetimindeki 10 AAG 524 plakalı hafif ticari aracın sol ön lastiği patladı. Nar'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, takla atıp, ters döndü. Kazada sürücü Nar yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Nar'ı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araç ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de olay yerinde temizlik çalışması yaptı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Hüseyin Nar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



19)TORUNU YARALANAN DEDE, KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN KAMYONETE İSYAN ETTİ



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada torunu ağır yaralanan dede Cemal Saydam, kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi.



Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Gülüç beldesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Ali Öztürk (61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonundan çıkan Cemal Saydam'ın (55) kullandığı 67 TN 815 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Saydam (53) ve Tunç Saydam (10) yaralandı. Araçtan fırlayan Tunç Saydam ve yaralanan Ayşe Saydam ambulansla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Tunç Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



TORUNU YARALANAN DEDE İSYAN ETTİ



Torunu ağır yaralanan Cemal Saydam kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kazayı anlatarak kendilerine çarpan sürücüye isyan etti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cemal Saydam ve kamyonetin sürücüsü Mehmet Ali Öztürk ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI



Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışıkta geçen kamyonetin akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile çarptığı ve aracın çarpma esnasında döndüğü görülüyor.



20)BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NE DÜŞÜP ÖLEN EMEKLİ İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, suda kaybolan ve cesedi 12 gün sonra bulunan 59 yaşındaki Tuncay Asar, gözyaşları içinde toprağa verildi.



Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile geçen 13 Ocak akşamı bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, bir selüloz fabrikasından emekli olan Asar, otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı. JAK Timleri, önceki gün (Cuma) saat 14.30 sıralarında Asar'ın cesedini, düştüğü yerin 3 kilometre ilerisindeki Tıranyem Mevkisi'nde, çalılıkların arasında buldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Asar'ın cesedi önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Asar'ın otopsinin ardından dün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi, Nazilli Yeni Bahar Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Asar'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Asar'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konularak Eğriboyun Mezarlığı'na götürüldü. Asar, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.



21)ELİNDEKİ TÜFEĞİN KAZARA ATEŞ ALMASIYLA VURULAN BURAK, TOPRAĞA VERİLDİ







KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde, ağabeyi ve 2 arkadaşıyla birlikte ava çıktığı sırada elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan Burak Kulle (10), gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Altıntaş'a bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. Burak Kulle, iddiaya göre, ağabeyi İ.K. (13), arkadaşları Y.T. (15) ve S.Y. (15) ile birlikte avlanmak ve hayvanlar için yem toplamak üzere traktöre binip, araziye çıktı. Bir süre sonra bölgeye giden köylüler, Burak Kulle'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kulle'nin yaşamını yitirdiği belirledi. İ.K., Y.T. ve S.Y., jandarma karakoluna götürülürken, Kulle'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede, traktörle gittikleri sırada, Kulle'nin elinde olan ve Y.T.'ye ait olduğu belirtilen tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak, hayatını kaybettiği belirlendi. İ.K., Y.T. ve S.Y. ise ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi.



Burak Kulle'nin cenazesi, otopsi için götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Pınarcık köyüne getirildi. Kulle için dün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Kulle'nin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Burak Kulle'nin cenazesi, köy camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



22)İŞYERİNE GİREN ŞÜPHELİYİ, ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ YAKALANDI







ANTALYA'da, işyerinin deposunun camını kırarak giren şüpheli, kendisine müdahale etmek isteyen polislere içerdeki eşyaları atarak direndi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1258. Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Akbulut'a ait işyerinin deposunun camını kırarak giren şüpheliyi fark edenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, hırsıza 'dışarı çık ve teslim ol' çağrısında bulundu. Bu sırada olayı haber alan işyeri sahibi Mehmet Akbulut da bölgeye geldi.



POLİSE KAVANOZ, TAŞ, BIÇAK FIRLATTI



Şüpheli uyarılara uymayınca polis ekipleri, iş yerine girmeye çalıştı. Durumu fark eden şüpheli, kendisi ile konuşmaya çalışan ekiplere, cam kavanoz, tencere, demir çubuk gibi malzemeler fırlatarak direndi, dükkanın camlarını kırdı. Dükkanın asma katına çıkan şüpheli, buradaki sandalye ve masalarla barikat kurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şüpheliye tazyikli su ile müdahale etti ancak etkisiz hale getiremedi.



ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ



Şüphelinin saldırılarını arttırması üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı. Polislerden önce yemek, sonra İstanbul'da yaşadığını söylediği ailesiyle görüşmek için cep telefonu isteyen şüpheli, ardından alkol talep etti. Polis ekipleri ise şüpheliye isteklerini yerine getireceklerini, kendisine yardım etmek istediklerini söyledi. İkna çalışmaları sürerken, şüpheli tekrar eline geçirdiği malzemeleri polislere fırlatınca Özel Harekat ekipleri kalkanlarıyla önlem alarak müdahale için işyerine girdi.



GÖZALTINA ALINDI



Ekipler, taş ve demir çubuk atmaya devam eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, polis aracına bindirilerek önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü.



