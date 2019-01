Dha Yurt Bülteni - 1

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'de 2 milyon civcivin ölüme terk edilmesiyle ilgili olarak, "Gönül bunları görmek istemiyor ama tabi serbest piyasada yaşıyoruz.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'de 2 milyon civcivin ölüme terk edilmesiyle ilgili olarak, "Gönül bunları görmek istemiyor ama tabi serbest piyasada yaşıyoruz. Görüşmelerimiz oldu bu iş çözüldü, civcivlerin yaşayacağını öğrendik" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya'da tarım sektöründeki yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Pakdemiri, ilk olarak Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Almanfous Süt Ürünleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Daha sonra ilçedeki otelde Sakarya İl Tarım Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Mini Sektör' toptantısında iş adamlarıyla buluştu.



Burada konuşan Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde Adana'da tavuk firmasının batması sebebiyle üreticiye yem göndermemesi üzerine 2 milyon civcivin ölüme terk edilmesi konusuna değindi. Ortaya çıkan bu görüntüyü, görmek istemedikleri görüntüler olarak ifade eden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Adana'da tavuk üretimi ile ilgili hafta sonu birçok televizyonda işlenen bir konu vardı. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz oldu ve bu iş çözülmüş oldu. Gönül bunları görmek istemiyor ama tabii ki serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz. Serbest piyasa koşullarında yaşarken de işte bir yandan bazı firmalar batıyor, bazı firmalar çıkıyor. Konkordato etmiş bir firmanın bu işte fason üreticilere yem desteği sağlayamadığını gördük. ve bir şekilde tarafımızca yapılan girişim ve protokollerden sonra artık yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağını öğrendik. Bu tabii ki hem beni, hem bakanlığımızın bürokratlarını hem de tüm kamuoyu vicdanını rahatlatan bir gelişme olmuştur.ö



Bakan Pakdemirli, konuşması sonrası protokol üyeleriyle yemek yiyerek Sakarya'dan ayrıldı.



2)CHP'NİN İZMİR BÜYÜKŞEHİR ADAYI TUNÇ SOYER'İ EKMEK İLE KARŞILADILAR



İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'dan kente döndü. Adnan Menderes Havalimanı'nda eşi Neptün Soyer, çok sayıda CHP'li ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan Soyer'e, Tüm Yerel-Sen üyeleri bir somun ekmeğin yarısını vererek, emekçilerin kendisi ile ekmeğini bölüştüğünü söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Ankara'dan döndü. Adnan Menderes Havalimanı'nda eşi Neptün Soyer ve CHP'lilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Soyer'e, burada çiçek verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili olan memur sendikası Tüm Yerel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bilal Altıner, bir somun ekmeğin yarısını bölerek Soyer'e verdi. Altıner, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 6 bin emekçiyi temsil eden Tüm Yerel-Sen olarak sizi kutluyorum. Anlamlı bir hediye veriyorum. Emekçiler sizinle ekmeğini bölüşüyor" dedi. Davul zurna eşliğinde karşılanan Soyer, kalabalığın içinde aracına ulaşmakta zorlandı. Kalabalık, "Bu sefer Tunç Soyer" sloganları attı.



'ÇOK MUTLUYUM'



Soyer, burada kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi:



"Toplumda biriken muazzam bir enerji var. Muazzam bir coşku var, bunu çok doğru yerlere taşıyacağız. İnsan bu kadar büyük bir enerji olunca, yorgunluk hissetmiyor. Son 48 saatte, 3.5 saat falan uyudum. Ama insan o yorgunluğu hissetmiyor. Çok mutluyum, herkesi seviyorum, iyi ki varlar."



Soyer daha sonra aracına binerek Seferihisar'a hareket etti.



SOYER: VEDA EDİP GİTMİYORUM



İzmir'de CHP'in Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'dan döndükten sonra ilçede, vatandaşlarla bir araya geldi. Soyer'i Seferihisar'a girişte yüzlerce kişi ellerinde meşaleler ile karşıladı. İlçe meydanında mini bir miting yaparak halkla seslenen Soyer, duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar üzerinde, 'Tunç Soyer İzmir'e çok yakışacak', 'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazılı dövizler taşıdı. Soyer'i, eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu, Urla Belediye Başkan adayı Burak Oğuz, Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da yalnız bırakmadı. İlçede kalabalığa seslenen Soyer, "Ne kadar güzel gülüyorsunuz, ne kadar güzelsiniz. Biz olağanüstü güzel topraklarda yaşıyoruz. Çok daha iyisini hak ediyoruz. Çok daha gülerek yaşayacağız" dedi.



Seferihisar'ın Türkiye'nin birçok yerinden izlenen, takip edilen hatta biraz da kıskanılan bir kent haline geldiğini söyleyen Tunç Soyer, "Eksiğimiz yok mu? Tabii ki var. Ama şundan emin olun; çok yakında hiçbiri kalmayacak. Gerçekten İzmir başka türlü bir şehir. İzmir çok özel bir şehir. Bazen bazı kentler ülkelerine lokomotif olurlar" diye konuştu. İzmir'in bir köprü kent olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "İki kültür birleştirmiş. Bu ne yapmış? Mir melez kültür, zengin kültür doğurmuş. Dilini bile bilmeyen insanlar, ekmeklerini paylaşmış" dedi. Bir dönem en kuvvetli bir liman kentiyken, bunun şimdi yavaş yavaş önemini yitirmeye başladığını ifade eden Soyer, İzmir'in incisini ortaya çıkarmanın vaktinin geldiğini belirterek, şunları söyledi:



"Şimdi o inciyi bütün dünyaya göstereceğiz. İzmir'in nasıl parladığını bütün dünyaya göstereceğiz. İzmir gerçekten dünyanın gıpta ettiği, merak ettiği, gelinmek istenilen bir kent haline gelecek. İzmir çok daha fazlasına layık. Bizim gücümüz yettiği kadar bunu yapacağız."



'İZMİR TÜRKİYE'YE SES, NEFES VERECEK'



Demokrasinin önemine de dikkat çeken Soyer, "Demokrasi, birlikte yaşamak demektir. İzmir bunu en iyi yaptığı için bu coğrafyanın ne demokrat kentidir. İzmir farklılıkları içine alıp sarıp sarmaladığı için Türkiye'nin en demokrat kentidir. İzmir çok renktir, çok sestir, çok nefestir. ve İzmir bu çok renkli İzmir, artık Türkiye'ye daha çok renk, daha çok ses, nefes verecek. Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın, çok daha yüksek yaşam kalitesine sahip olması lazım. Ama bunun öncülüğünü İzmir yapacak. Takacak arkasına Türkiye'yi yürüyüp gidecek. Biz öyle şanlıyız, bizi kıskanmaları boşuna değil. Bu bereketli topraklar, masmavi deniz o kadar fazlasını bize verebilir ki, biz almasını bilirsek. Onun kıymetini bilirsek, tahrip etmeden, gözümünüz nuru gibi koruyarak bakarsak, bu topraklar bize çok daha fazlasını verecek. Bu zenginliği biz yaratmadık. Binlerce yıl öncesinden atalarımızın bize getirdiği bizim de torunlarımıza bırakacağımız zenginlik" dedi.



'KENDİMİ FEDA ETMEYE GİDİYORUM'



Çok büyük bir heyecan içerisinde olduğunu da anlatan Soyer, "Dokunsanız hüngür hüngür gidebilirim. Ama gitmeyeceğim, tutacağım. Sizi çok severek çalıştım. Seferihasar çok güzel bir ilçe. Veda edip gitmiyorum, sadece yakına gidiyorum. Yakına gidiyorum ama gönlüm hep burada. Elimden gelenin en iyisini yapmak için canla başla çalışacağım. Kendimi vakfetmeye, kendimi feda etmeye gidiyorum, bilesiniz dostlar" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, kalabalık dağıldı.



===========================================



3)HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURUNUN KIZI YÜREKLERİ BURKTU



İZMİR'in Buca ilçesinde, arkadaşının karakolda temizlediği tabancanın kazayla ateş almasıyla vurulup hayatını kaybeden polis memuru Cavit Uçar (41), son yolculuğuna uğurlandı. Babasının tabutuna sarılan Zehra Naz Uçar'ın (12), "Benim babam ölmedi. Gelip, benimle ve ağabeyimle oyunlar oynayacak, ölmedi, sadece saklanıyor" demesi yürekleri burktu. Küçük kız, cenaze namazı kılınacağı sırada babasının tabutunun başından ayrılırken, gözyaşlarına boğuldu.



Olay, dün (pazar) akşam saatlerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Şehit Güryay Çelik Otoyol İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. Burada görev yapan polis memuru H.S. (46), silahını temizlemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre tabancanın kazayla ateş alması sonucu, silahtan çıkan kurşun meslektaşı Cavit Uçar'ın boynuna isabet etti. Uçar ağır yaralanırken, istasyondaki diğer polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Uçar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan H.S., polis merkezine götürüldü.



İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan polis memuru Uçar için, Menderes ilçesindeki Hacı Fehime Dere Camii'nde, ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Menderes Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Soylu, hayatını kaybeden Uçar'ın eşi Zeynep Uçar, oğlu Salih Uçar (14) ve kızı Zehra Naz Uçar'ın yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve vatandaşlar katıldı.



ZEHRA'YI ÇOCUK YAŞTAKİ AĞABEYİ SAKİNLEŞTİRDİ



Babasının tabutunu bir an olsun yalnız bırakmayan ve fotoğrafına bakıp, saatlerce ağlayan Zehra Naz Uçar, "Benim babam ölmedi. Gelip, benimle ve ağabeyimle oyunlar oynayacak, ölmedi, sadece saklanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Babasının polis beresi ve montunu giyen Zehra Naz'ı, çocuk yaştaki ağabeyi Salih Uçar sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze namazı kılınacağı sırada tabutun başından ayrılmak zorunda kalan küçük Zehra Naz, gözyaşlarına boğuldu.



Uçar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Görece Mezarlığı'nda toprağa verildi.



================================



4)2 GÜNDÜR KAYIP OLAN OĞUZHAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU







BOLU'da 2 gündür aranan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın silahla vurulduktan sonra cesedinin dere yatağına bırakıldığı belirlendi. Jandarma, cinayet kurbanı gencin, katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.



Bolu merkeze bağlı Bahçeköyü'nde oturan Oğuzhan Özdoğan, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucu Özdoğan'ın köydeki derede cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Özdoğan'ın silahla vuruldumktan sonra cesedinin dere kenarına atıldığını belirledi. Çocuklarının öldüğü haberini alan acılı aile, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



==================================



5)EŞİNE KIZDI, KAYINBİRADERİNİ KALÇASINDAN VURDU







KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Yavuz K., ayrılmak isteyen eşi S.K.'nın 15 gün önce evi terk edip baba ocağına gitmesi üzerine dehşet saçtı. Tabanca ile kayınpederinin evini basan Yavuz K.'nın rast gele açtığı ateş sonucu kayınbiraderi Emrah D. kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Rahmiye Mahallesi Kaman Sokak'ta meydana geldi. S.K., 15 gün önce eşi Yavuz K. ile tartıştıktan sonra evi terk ederek baba evine gitti. İddiaya göre öeşi S.K.'yi eve dönmesi için ikna edemeyen ve ayrılmak istediğini söylemesi üzerine çılgına dönen Yavuz K., tabanca ile kayınpederinin evini bastı. Evin önünde tabancayla rastgele ateş açıp, tehditler savuran Yavuz K., zorla içeri girdi. Evde dehşet saçan ve rast gele ateş açan Yavuz K.'nın silahından çıkan kurşunlardan biri Emrah D.'nin kalçasına isabet etti.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. polis, saldırgan Yavuz K.'yı silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri de yaralanan Emrah D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Emrah D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri ise evde yapılan incelemenin ardından Yavuz K.'yı gözaltına alarak Suadiye Polis Merkezine götürdü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



======================================



6)INI SOSYAL MEDYADA 'HIRSIZ' DİYE PAYLAŞAN MARKET İŞLETMECİSİNİ BIÇAKLADI







SAMSUN'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan market işletmecisi İsmail S.'yi bıçaklayan F.K., (17) gözaltına alındı. F.K. gazetecilere, "Pişman değilim, hakkımda böyle şeyler paylaşırsa herkesi bıçaklarım" dedi.



Olay, saat 18.30 sıralarında İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki F.K., market işletmecisi İsmail S.'nin dükkanından hırsızlık yaptı. Olayın ardından market sahibi İsmail S., hırsızlık yaptığını öne sürdüğü ve hakkında polise şikayette bulunduğu F.K.'nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları gören F.K., markete giderek İsmail S., ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce F.K., market sahibini yanında getiridiği bıçakla yaraladı. Bacak ve karnından yaralanarak kanlar içinde yere yığılan İsmail S., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından İsmail. S.'yi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. İsmail S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.



'HERKESİ BIÇAKLARIM'



Olayın ardından mahallelinin ve esnafın linç girişiminde bulunduğu şüpheli F.K., polis ekiplerince yakalandı. Sorgusu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, gazetecilere "Pişman değilim, hak etti. Hakkımda böyle şeyler yazarsa herkesi bıçaklarım, hiç fark etmez" dedi.



====================================



7)DİYARBAKIR'DA ZİNCİRLEME KAZA: 3'Ü AĞIR 5 YARALI







DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye gelen ekiplere, yaralı bir kişinin de kayıp olduğu bilgisinin verilmesi üzerine arama çalışması yapan ekipler bir sonuca ulaşamadı.



Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa younun 500 evler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen yolda park halindeki 72 AY 876 plakalı ve 63 AAG 969 plakalı otomobillere, seyir halinde olan 21 AG 132 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilerden biri karşı şeride geçerken, kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. 5 yaralıdan, 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Bu sırada bölgeye gelen ekiplere yaralı bir kişinin kayıp olduğu söylendi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler bir sonuca ulaşamadı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa yolu otomobillerin çekilmesiyle trafiğe açıldı.



=============================



8)BURSA'DAKİ KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinden olan sürücü İrfan Akpolat(54) yönetimindeki 16 PU 828 plakalı otomobil yolun karşısına dönmek için manevra yaptığı sırada, Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) yönetimindeki 16 MN 059 plakalı motosiklet ile çarpıştı.



Kazada ağır yaralanan sürücü kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı'nda görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.



=========================



9)İZMİR'DE KORKUTAN YANGIN



İZMİR'in Menemen ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.



Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Ulukent Sanayi Bölgesi 10006 Sokak'taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki otomotiv yedek parça, mobilya ve plastik tesislerine de sıçradı. Dumanların metrelerce havaya çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden yaklaşık 15 itfaiye aracı, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgeye Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da geldi.Ekiplerin çalışmalarını takip eden Özkaynak, yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını belirtti.



Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



================================



10)ÇOCUK İSTİSMARINDA EVLİLİK AFFINA KARŞI ÇIKTILAR







İZMİR Kadın Platformu, yeniden tartışmaya açılan çocuklara yönelik cinsel istismar yasasına karşı tepkilerini dile getirdi. Cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeyi reddeden üyeler, 'İstismarın affı olamaz' sloganlarıyla bir araya geldi.



İzmir Kadın Platformu, yakın dönemde yeniden tartışmaya açılan cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeyi reddettiklerini belirtmek amacıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Teklifin yasalaşması durumunda, cezaevlerinde bulunan 10 bin kişinin tahliye edileceğine dikkat çeken üyeler, bu durumun yeni failler için de özendirici olacağını ifade etti. 'İstismarın affı olamaz, Yasalarınız batsın, çocuklar yaşasın, Susma haykır istismara hayır' sloganlarıyla bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri meşrulaştıracak hiçbir yasayı kabul etmediklerini açıkladı.



'AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN'



İzmir Kadın Platformu adına basın açıklamasını yapan Nuray Öztürk, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Her yeni gün çocuklarımıza yönelik işlenmiş korkunç cinsel istismar vakalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi 2016 yılında meclis gündemine getirilen ve tepkilerimiz üzerine geri çekilen çocukların cinsel istismar suçunun faili ile evlenmesi halinde cezada indirim, cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi suçlu lehine hükümlerin uygulanmasını öngören düzenleme seçim öncesi yeniden tartışmaya açıldı. Medyaya 'Çocuk istismarcısına evlilik affı' başlığıyla yansıyan bazı haberlere göre teklifin yasalaşması durumunda cezaevinde bulunan 10 bin kişinin tahliye edileceği iddia ediliyor. Çocuğun cinsel istismarının evlilik yoluyla meşrulaştırılması yalnız çocuklara yönelik değil, insanlığa yönelik bir suçtur. Düzenlemenin yasalaşması, tecavüzün ve tecavüzcünün, toplum ve devlet eliyle korunmasıdır. Bu durum, çocuk istismarının ve çocuk yaşta evliliklerin sayısını arttıracaktır. Bu düzenleme ile birlikte cezaevlerinde bulunan birçok çocuk istismarcısı serbest kalacak ve bu durum yeni failler için özendirici olacaktır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak sosyal devlet politikaları ile telafi etmeli, istismara yol açan politikalardan vazgeçmelidir. Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve evlilik törenlerine katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 18 yaşın altındaki her birey çocuktur, cinsel istismar suçunda rızası alınamaz. Çocuk istismarını meşrulaştıracak bir düzenlemeyi, yasal evlilik kılıfı uydurmayı aklınızdan bile geçirmeyin."



========================================



11)SAMSUN'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 5 BİN 10 TL CEZA







SAMSUN'da otomobili ile trafikte drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.



Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kavşakta otomobili ile drift yapan sürücüyü görüntüleyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri görüntüden yola çıkarak plakasını belirlediği otomobili kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Ömer Faruk E.'ye 5 bin 10 TL para cezası kesti, otomobili 60 gün süreyle trafikten men etti.



=============================



12)YANGINDA 2 FERDİNİ YİTİREN İŞLEK AİLESİNİN YANAN EVİ YENİDEN YAPILACAK



KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde evlerinde çıkan yangında oğlu ve eşini yitiren Mehmet İşlek (68) ile kızı Dilek İşlek (35) taburcu edildi. Aileyi ziyaret eden Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, başsağlığı dileyip, yanan evin yerine yenisinin yapılacağını söyledi.



Simav'a 4 kilometre mesafedeki Kalkan Köyü Özdere Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, 18 Ocak Cuma günü saat 18.30 sıralarında, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Havva İşlek (67), zihinsel engelli iki çocuğundan Dilek İşlek'i dışarı çıkardı. Diğer çocuğu zihinsel engelli Halil İşlek'i (30) de kurtarmak için tekrar eve giren Havva İşlek, bu kez başarılı olamadı. Havva İşlek ve oğlu Halil İşlek ile yanarak yaşamlarını yitirdi. Yangın sırasında dışarıda bulunan baba Mehmet İşlek eve girmeye çalışırken yanarak yaralandı. Mehmet İşlek ile kızı Dilek İşlek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kentte yaşamını yitirenler, toprağa verildi. Baba ve kızı, dün (pazar) taburcu edildi. İşlek ailesi yanan evin kullanılamaz bir halde olması nedeniyle, köyün dışındaki kendilerine ait 2 odalı bağ evine yerleşti.



Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İşlek ailesini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti, başsağlığı diledi. Kaymakam Halim'in, aile bireylerine yanan evin yerine yenisini yapacaklarını söylediği kaydedildi.



İşlek ailesinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Faruk İşlek, "Devletin şefkatli eli bize de uzandı. Kaymakam Türker Çağatay Halim bizi ziyaret ederek yangında kullanılamaz hale gelen tek katlı ahşap evimizin yerine yeni bir ev yapılacağının müjdesini verdi. Bunun yanında köy halkından da büyük destekler görüyoruz. Ayrıca Bursa'da bir tekstil firmasının sahibinin haber göndererek evimizin tüm eşyalarını yenileme sözü vermesi bizleri ayrıca mutlu etti. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Bize maddi ve manevi kucak açan herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.



Tedavisi sonrası kızıyla birlikte taburcu edilen Mehmet İşlek ise, "Eşim Havva İşlek yangında önce engelli kızımız Dilek'i dışarı çıkardı. Daha sonra tekrar alevlerin arasına dalarak içerideki diğer engelli oğlumuz Halil'i kurtarmak istedi. Ancak başarılı olamadı ve bir daha dışarı çıkamadı. Göçümüzün önünde alevlere teslim oldu. Eşim Havva bir melektir. Oğlu için kendisini feda etmiştir. O bir kahramandır" dedi.



Yangında ölen Havva İşlek'in kızları Melek Alkan ile Zeynep Karaoğlan da yaralı babaları Mehmet İşlek ile kardeşleri Dilek İşlek'in kendilerine annelerinin mirası olduğunu ve bakımlarını hiç aksatmadan sürdüreceklerini söyledi.



==========================



13)LÖSEMİ HASTASI EREN'İN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER



DÜZCESPOR taraftar grubu Kırmızı Şimşekler, lösemi hastası ve 2 senedir tedavi gören Eren Demirkaya'nın(10), 3'lü çektirme hayalini yerine getirdiler. Düzce'de, Düzcespor taraftarı olan ve 2 yıldır lösemi tedavisi olan Eren Demirkaya'nın yakınları, Düzcespor taraftar grubu Kırmızı Şimşeklere ulaşarak küçük Eren'in en büyük hayalinin taraftarlara 3'lü çektirmek olduğunu söylediler. Bunun üzerine harekete geçen taraftarlar haftasonu Spor Toto 3. Lig 2. Grupta Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanan Düzcespor - Karşıyaka Spor karşılaşmasına davet ettiler. Maçın 2. yarısında sahaya inen Kırmızı Şişmekler grup lideri Emir Kiraz ve Eren Demirkaya birlikte taraftarlara 3'lü çektirdiler. Küçük Eren'in 3'lüsü ile coşan taraftarlar bol bol alkış yaparak Eren Demirkaya'ya moral vermeye çalıştılar.



======================================



14)1 YILDA AMELİYATSIZ 42 KİLO VERDİ



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Ali Özgüzel (33), diyet ve spor yaparak 1 yılda 42 kilo verip, 98 kiloya indi. Eski kıyafetleri artık bol gelen Özgüzel, "Yeniden doğmuş gibiyim. Hayata bakış açım bile değişti" dedi.



Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Ali Özgüzel bir yıl önce hayatını değiştirecek bir karar aldı. 140 kilo olan Özgüzel, önce mide küçültme ameliyatı ile zayıflamaya karar verdi ancak bu fikirden vazgeçip, diyete ve spora başladı, 1 yılda 42 kilo verdi. Bir yıl önce hayatında bir dönüm noktası yaşadığını dile getiren Ali Özgüzel, "Lise yıllarından sonra düzensiz beslenme ve yoğun iş hayatı nedeniyle yıllar içerisinde kilo aldım. Zaman zaman diyet uygulayarak belirli kilolar verdim ama iş temposu nedeniyle yeniden kilo aldım. Geçen yıl ocak ayında fazla kilolarımdam kurtulmaya karar verdim. İlk olarak bir salona yazılarak düzenli spor yapmaya başladım. Daha sonra hayatımdan un, tuz ve şeker olarak bilinen üç beyazı çıkarıp, beslenme düzenimi değiştirdim. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettim. İlk zamanlar alışkanlıklardan vazgeçmek zor olsa da zamanla alıştım. Bir yıl içerisinde 140 kilodan 98 kiloya düştüm. Hedefim toplam 50 kilo vermek. Bunun için de sporumu ve diyetimi ihmal etmiyorum" dedi.



'ARKADAŞLARIM, 'MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI MI OLDUN' DİYE SORDULAR'



Kendisini zaman zaman ödüllendirdiğini de ifade eden Özgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Haftanın bir günü, sadece bir öğünde o gün canım ne isterse onu yedim. Tabii ki abartmadan. Kilo vermemde en büyük destekçim ailem oldu. Her zaman desteklediler. Spor hocamın da desteğiyle vücudumda herhangi sarkma olmadan sporla sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım, 'Mide küçültme ameliyatı mı oldun' diye sordular. Onları inandıramadım ya da inanmak istemediler. Tamamen spor ve diyet ile zayıfladım. Ortaya çıkan bazı sağlık sorunlarım vardı, onlardan bile kurtulmayı başardım. Hayata bakış açım değişti. Çalışırken artık daha rahat hareket edebiliyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum."



Diyete devam edeceğini belirten Özgüzel, kilo verdiği için eski kıyafetlerinin artık bol geldiğini vurgulayarak, gardrobunu yenilemek zorunda kaldığını söyledi.



==========================



15)20 DAKİKA 11 BİN PLASTİK ŞİŞE TOPLANDI



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında vatandaşlar yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuyruk oluştururken, 20 dakikada 11 bin plastik şişe toplandı.



Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, sıradaki vatandaşlara bez çanta verdi. 20 dakikada 11 bin plastik şişe konteynerlere konulurken, 500 çanta dağıtıldı.



Karabük Valisi Fuat Gürel, "Bu duyarlılığa ortak olmak için buradayız. Halkımızın çok yoğun bir teveccühü var. İnşallah bütün illerimize, ilçelerimize örnek olur. Hem çevre duyarlılığımız artar hem çevreye olan katkımız artar hem de doğada kaybolması yüz yıllar alan materyallerden kurtulmayla alakalı başlangıç olur. 20 dakikada 11 bin pet şişe toplamış olduk. Büyük bir rakam. İnşallah bundan sonraki süreçte de pet şişelerin kullanılmasını önlemek adına güzel projeler başlatılır." dedi.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer ise vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Şimdiye kadar düzenledikleri 3 etkinlikte 40 bin üzerinde plastik şişe topladıklarını söyledi.



