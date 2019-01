Dha Yurt Bülteni-1

1)KİLİS'TEN SURİYE'YE ASKER SEVKİYATI HATAY'dan Suriye'ye sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı.

1)KİLİS'TEN SURİYE'YE ASKER SEVKİYATI







HATAY'dan Suriye'ye sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı.



Hatay'da konuşlu Bolu Komando Taburu'da görevli askerler dün akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Komandoları Elbap bölgesinde görevlendirilecekleri bildirildi.



2)İYİ PARTİLİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI BROŞÜR DAĞITIRKEN CANINDAN OLDU







ANKARA'da, sokakta broşür dağıtırken yolun karşısına geçmek isteyen İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Broşür dağıtan İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini'ye, yolun karşısına geçmek isterken, Muhammet İpek yönetimindeki 34 BKF 716 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çini, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu, elindeki broşürler etrafa saçıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Çini'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çini'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Öte yandan, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alınırken, bir süre tek şeritten sağlanan trafik, yapılan incelemenin ardından tekrar normale döndü. Sürücü Muhammet İpek'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Olay yerinden görüntü



Sağlık ekiplerinden görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



Kazaya karışan araçtan görüntü



Trafik akışından görüntü



Yola savrulan broşürden görüntü



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



3)AK PARTİLİ MUŞ: GÖRÜNÜRDE CHP - İYİ PARTİ, ARKADA PLANDA HDP







AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili, "Bu bilinçli bir hareket. Görünürde CHP- İYİ Parti, arka planda HDP ile otel lobilerinde görüşerek ilmek ilmek işi bu noktaya getirdiler" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmama kararını değerlendirdi. Muş, HDP'nin şu ana kadar İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacağını açıkladığını, 7 büyükşehirde aday göstermeyeceklerine dair haberler olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Bu sıradan bir hadise değil. Bu ortak mutabakatın neticesinde atılan adımdır. Eğer İzmir'de ortak bir isim belirliyorsanız, karşı taraf da sizden bir fedakarlık bekleyecek. HDP de onlara bir fedakarlık yapıyor ve 'Aday göstermiyorum' diyor. Burada seçmeni aynı isim üzerinde konsolide etme gibi bir çaba içinde; ama millet siyaset mühendisliğine asla müsaade etmedi. Şeffaf olmayan, gizli kapılar ardındaki mühendisliğe müsaade etmediği gibi buna da müsaade etmeyecek. Görünürde CHP- İYİ Parti, arka planda HDP ile otel lobilerinde görüşerek ilmek ilmek işi bu noktaya getirdiler. Görünürde CHP, İYİ Parti var. Ama arkada resmi olarak gösteremedikleri, fiili olarak işin içinde olan HDP var. İYİ Parti burada kendisine bir alan açmak istiyor. AK Parti karşıtlığı üzerinden beraber hareket etme güdüsü ve duygusuyla 3 parti yönetimi bir araya gelmiştir. 81 milyon bunları gayet iyi gözlemlemekte ve gereken cevabı da verecektir."



'HAKLI BİR TEPKİ'



CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Muş, "Bu ismin ortaya koyduğu siyasal görüş nedeniyle bir tepki var. Bir de babası Nurettin Soyer'in 1980 darbesinden sonra Ülkücü camiaya yönelik tutumu da söz konusu. Bundan dolayı tepki söz konusu, haklı bir tepki olduğunu görüyorum" dedi.



'BABASININ İZİNDEN GİDEN BİR OĞUL'



Tunç Soyer'in babasının, 12 Eylül darbesinden sonra Ülkücü Hareketi 'silahlı örgüt' olarak nitelendirip, Alparslan Türkeş'i 'silahlı bir örgütün lideri' olarak göstererek idamını istediğini söyleyen Muş, "Bu oğul, babasının izinden giden bir oğul. Şimdiye kadarki siyasal duruşu babasını aratmayacak nitelikte. Elinde imkan olsa, güç olsa babasını aratmayacak gelişmeleri ve olaylara imza atabilecek birisi. Bunu nereden söylüyorum? Sur Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren bir kişidir bu. Dert, Suriye'de yaşanan gelişmelerin benzerini Türkiye'nin içinde oluşturmaktı aslında. Devlet, teröristelere operasyon yapıyor; fakat Tunç Soyer buna tepki gösteriyor. Dolayısıyla bu ismin, milliyetçi muhafazakar isimlere bir tavrı olduğu açık. Bu açıdan ortaya konan tepkiler haklıdır. Bu bir büyük resmin küçük küçük parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir tablodur" diye konuştu.



'HDP- CHP- İYİ PARTİ TARAFINDAN ORTAK BELİRLENMİŞ İSİM'



Tunç Soyer'in adaylığı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in onayının alındığını savunan Muş, "Bu üçlü bir koalisyon değildir de nasıl bir tanımlama getireceğiz? Bu isim HDP- CHP- İYİ Parti tarafından ortak olarak belirlenmiş bir isimdir, sıradan bir isim değildir. İzmir gibi bir yerde CHP'den onlarca aday olmasına rağmen bula bula bu isim mi bulundu? CHP, bu isimde diretmekle hangi mecralara mesaj vermek istiyor?" dedi.



'BAL GİBİ DE YAN YANALAR'



Tunç Soyer'in babasının yaptıklarından gurur duyduğu yönündeki sözleri olduğunu ifade eden Mehmet Muş, şöyle konuştu:



"Ülkücü camiaya karşı bu tutumları sergileyen bir babanın oğlu. Milletimiz bu gelişmeleri mutlaka değerlendirecektir. Bu adım adım taşları döşenmiş bir ittifaktır. Canan Kaftancıoğlu göreve geldiği zamandan itibaren bu çalışma yavaş yavaş bu noktalara getirildi. Kaftancıoğlu, 'Devlet seri katildir' diyor. HDP de PKK da aynısını söylüyor. İkisinin arasında bir fark yok. Bilinçli bir isim getirildi İstanbul İl Başkanlığına. Ardından Tunç Soyer ismi. Peki Kadıköy İlçe Belediye Başkanlığı Adaylığına getirilen isim kim? Şerdil Dara diye bir isim getirildi. Bunun açıklamaları nedir? 'Diren Lice' diye mesaj paylaşabiliyor, Lice'de karakol yapımıyla ilgili. Bu isimlerin konulması sıradan bir şey mi? Bunlar adım adım motif gibi işlenmiş ve olduğumuz noktaya gelindi. Bu açık açık CHP- HDP- İYİ Parti ittifakıdır. Sayın Akşener istediği kadar 'Biz HDP ile yan yana gelmiyoruz' desin. Bal gibi de yan yanalar. Tunç Soyer ismi bu üç partinin ortak mutabakatıyla belirlenmiş bir isimdir."



Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik (2)



4)MHP'Lİ DURMAZ'LA GÖRÜŞTÜ



AK Partili Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) bir araya geldi. Özhaseki, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin SKM'yi ziyaret edeceğini, MHP'li Durmaz'la bu nedenle bir araya geldiğini ifade etti.



'DEĞİŞİMİ ANLAYABİLİRSEK DURUMUMUZ İYİLEŞİR'



Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında daha sonra Siteler'de Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası'nı ziyaret etti. Siteler'in eski değerini kaybettiğine dikkat çeken Özhaseki, "Başka alanlar açıldı, başka piyasalar çıktı, başka fabrikasyonlar öne çıktı. Birçok etken hepimizin işinin geri gitmesine sebep oldu, bunların farkındayız. Yıllarca kamu yöneticiliği olan bir kardeşiniz olarak şöyle görüyorum; dünyada hızlı bir değişim yaşanıyor, hem çok hızlı hem de çok boyutlu. Değişimi doğru anlayabilirsek durumumuz iyileşir ama anlayamazsak, zamanında yakalayamazsak hepimizin durumu kötüleşir. Siyaset kurumu da mesleklerimiz de ortam da böyle. Bunu anlamamız lazım" dedi.



'İMALATHANELERİ DIŞARI TAŞIMAMIZ LAZIM'



Siteler'in konumunun çok değerli olduğunu belirten Özhaseki, "Burada artık küçük imalathanelerden ziyade tamamının yeni çehreye ihtiyacı var. İmalathaneleri başka yere götürmeliyiz. Daha büyük mekanlar, daha modern ortamlar oluşturmalıyız. Orada artık yeni dizaynlar peşinde koşmalıyız. O büyük mekanlarda daha güzel makinelerle doğru bir imalata geçmeliyiz. 50 metrede üretilecek ürünle 500 metrelik yerde üretilecek ürünler yüzde yüz farklı olur. İmalathaneleri dışarı taşımamız lazım. Arsa bulunacak, yapı yapılacak kolay değil bu, ancak devletin bu konuda kendine has teşvikleri var. Arsa konusunda özellikle küçük sanayi diye geçen yerlerde devlet neredeyse bedavaya yakın arsa veriyor. Biz hazine arsası tespit edip planlama yapacağız, kaç arkadaşımız üretim yapıyorsa müracaatını alıp üye göstereceğiz. Sonra TOKİ ile anlaşacağız, vadeli olarak dükkanlarımız yaptıracağız vadeye bölünmüş olarak devlete yaptırdığımız işyerlerini zaman içinde çalışıp kazanarak borcunu öderiz" diye konuştu.



'BELEDİYEYE DÜŞEN BURADA ALTYAPIYI YAPMAK'



Siteler'de 2 bin 200 binanın olduğunu kaydeden AK Partili Özhaseki, "Bu 2 bin 200 showroom demek. En fazla sanayiye gitse adam 10-20 dükkan görür. 2 bin 200 ayrı çeşit sunan envai çeşit ürünü sergileyen bir ortam. Belediyeye düşen burada altyapıyı yapmak, yeniden çevre düzenlemesini yapmak, otopark yerleri hazırlamak. Gece belli saate kadar da burası açık olacak" şeklinde konuştu.



'VAR OLAN HATTI KULLANALIM'



Raylı sistem ağının da Siteler'e uzanması gerektiğini ifade eden Özhaseki, "Belediye ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki ihtilafta Kızılay'dan ayrı bir hat çizildiği için Ulaştırma Bakanlığı soğuk bakmış. Kızılay'dan gelen hattın Dışkapı'dan dönüşte kurpu verildiğinde 3-4 kilometrede Siteler'e ulaşılabiliyor. Bu hat üzerinden çalışılıyor. Yeni bir hattın yapılması masraflı olduğu için var olan hattı kullanalım" dedi.



'EĞER GÖZ DİKEN VARSA ONUN GÖZÜNÜ OYACAKSIN'



AK Partili Özhaseki, Altındağ Karapürçek'te düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında belediye başkanlarının 'el emin' sıfatına sahip olması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:



"Niye? Peygamberimizin birinci sıfatı 'el emin'dir onun için. Sizin hepinizin rızıklarınızdan keserek ödediğiniz vergilerinizden oluşan bir bütçe var. Bu bütçeyi belediye başkanları kendi canından, malından, namusundan aziz bilecek. Birinci kural bu. Eğer göz diken varsa onun gözünü oyacaksın, onunla kavga edeceksin. Belediye başkanı vatandaşla kavga etmez, Sadece belediyenin, kamunun malını çalmak isteyenlerle kavga eder. Tek kavgası o hırsızlarla olur. O kavga da zaten Allah'ın, kanunun emridir belediye başkanı bunu sizin adınıza yapmak zorundadır. Onun dışında herkesle iyi geçinir, kapısı açık olur."



'YENİDEN CANLI BİR ORTAM DOĞURABİLİRİZ'



AK Partil Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ankara Kalesi'nde bulunan Hisar Kasrı'nda Ulus esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki, Ulus'un canlandırılması için yapılması planlanan phrojelere değinerek, şöyle konuştu:



"Sizin temsilcilerinizle görüşerek, yeni iş merkezleri ve alışveriş merkezleri oluşturalım. Halihazırda içinde iş yapan arkadaşlarımızın taşınabilecekleri yerleri kendilerine gösterelim. Sonra da oradaki projelerle inşallah, öyle ümit ediyorum ki yeniden canlı canlı bir ortam doğurabiliriz. 'Kültür Yolu' projesinden bahsediyorum, Cumhuriyet döneminin en nemli eserleri orada. İlk kamu binalarının en güzelleri orada. Onların içine fonksiyon yükleyerek, burayı turizme yönlendirerek ancak kurtarabiliriz. Yoksa o küçük dükkanlardaki alışveriş imkanları bir müddet sonra zaten yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Burada yeniden oluşturacağımız bu meydan düzenlemesinde yeniden iş yerleri koymamız mümkün. Meydana bakan dükkanlar koymazsak zaten ölü doğan bir yer haline gelir. Orada insanların yaşayacağı, alışveriş edeceği mekanlar yapmazsak, cazip hale getirmezsek koca alan boşalır. Diş oyuğu gibi söktük aldık ne olur? Şu binayı da yıktık, bu binayı da yıktık, açık ne olacak? Oraya bir fonksiyon yüklenmezse, orada ticaret olmazsa, insanların gelmesini getirecek ortam doğmazsa belediyenin ne işine yarayacak? Yayalaştırdık, süsledik bunu görmeye kimse gelmez. Yaşatmamız lazım, yaşatabilmemiz için ticaret koymamız lazım."



-Ziyaretten görüntü



-Mehmet Özhaseki'nin açıklaması



-Detay



-Seymenlerin folklor gösterisi



-Özhaseki'nin açıklamaları



Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



5)KIRKLARELİ'NDEN ADAY GÖSTERİLMEYEN MEVCUT BAŞKAN CHP'Lİ KESİMOĞLU: KILIÇ YARASI ALDIM







KIRKLARELİ Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için yeniden aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirerek, "Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2019 da yapılacak yerel seçimleri için Kırklareli'nde mevcut Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yerine Tuna Soykan'ı aday gösterdi. Bu duruma tepki gösteren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Selanik'teki Atatürk Evi'nin birebir kopyasını yatırdığı evin bulunduğu Yayla Meydanı'nda açık hava toplantısı düzenlendi. Meydan sadece Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatılırken toplantıya çok sayıda partili katıldı. Kurulan kürsüye eşi Sibel Kesimoğlu ile birlikte çıkan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 5 yıldır Kırklareli'ne hizmet ettiğini ve devam etmek istediğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nin başka aday gösterdiği kararı 'tanımadığını' belirten Kesimoğlu, "Beş yıldır size gururla hizmet ediyorum ve devam etmek istiyorum. Bu iradenin dört ay önce genel merkezde yöneticilerimize bildirdim ama 4 aydır gelinen nokta itibariyle yaşanan sıkıntıların, eziyetlerin ne olduğunu hepimiz gördük. Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum. Çünkü ben yaşantımın her döneminde demokrasi dedim, hak dedim, hukuk, adalet dedim. Geçmişimde pişmanlık duyacağım hiçbir pişmanlık yok. Bu irademi ortaya koyarken her zaman olduğu gibi gücümü sizlerden aldım" diye konuştu.



'KILIÇDAROĞLU'NA ANKETLERİ GÖSTERDİM'



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, adaylığı için görüştüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 70 oranındaki halk desteği anketlerini gösterdiğini belirterek, "2014 yılında sayın genel başkanımız bu görevi bana verdiğinde milletvekilliğini bıraktım, geldim aday oldum. Sizler bana bu görevi yüzde 38 ile verdiniz. Beş yıl sonra ilk kez bu konuyla ilgili genel başkanımızla konuştum, anketleri gösterdim. Anketler yüzde 70. Milletvekilliğimde seçiminde ön seçimle aday oldum. Bunda da ön seçim istedim, benden başka isteyen yoktu. Çünkü ben demokratım, demokrasiye inanmış bir insanım. Eğilim yoklaması yapalım dedim. Ev, ev, kapı kapı gezelim çıkacak olan iradeye saygım var dedim. Eğer beni de aday yapmayacaksınız söyleyin, benim onurumla oynamayın. Kırklareli'nin iradesine ipotek koymayın dedim. Bugün bu noktaya geldik. En çok üzüldüğüm nokta Kırklareli halkı bugün burada Kesimoğlu diyor, siz bu yanlış değerlendirmenizde Kırklareli halkının iradesine ipotek koydunuz işte buna isyanım" dedi.



'KILIÇ YARASI ALDIM'



Kesimoğlu aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diklenmeden dik durmasını bildim, bunun için bedeller ödedim. Siyaset kaygan bir zemin, eğer o zemine uygun kıvraklığa sahip değilseniz sizi dinlenmeye alıyorlar. Bende 2007 yılında bir 'deniz' kazası geçirdim parlamento dışında kaldım. Ama 2011 yılında sizler beni yine milletvekili yaptınız. 2014 yılında milletvekilliğini bıraktım, geldim belediye başkanı oldum. Alınan bu kararla da 'kılıç yarası' aldım. Hiç önemli değil, Kesimoğlu belediye başkanı, milletvekili olmayabilir söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Buradan Yayla Meydanı'ndan genel merkez yöneticilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kırklarelileri yok sayamazsınız, bu kararını gözden geçirmek zorundasınız. Bizim tepkimiz partimizin kurumsal kimliğine asla değil, her zaman söyledim CHP'nin 6 oku benim yüreğimde asla kimse sökemez. Benim itirazım Kırklareli halkının iradesine ipotek koyan o yönetim anlayışına karşıyım ben. Makamı ve mevkii ne olursa olsun hiçbir güç Kırklareli halkının iradesine ipotek koyamaz. Bu bakımdan genel merkezimizin aldığı bu kararı gözden geçirmelerini diliyorum."



VİLAYET MEYDANI'NA KADAR YÜRÜDÜLER



Konuşması sırasında zaman zaman gözleri dolan Kesimoğlu, meydanda toplananlarla birlikte Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Vilayet Meydanı'na kadar yürüdü. Sokakta halkın alkışlarıyla destek verdiği Kesimoğlu, anıtta kalabalıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kesimoğlu'nun açıklamalarına CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık ile CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Gürcan Saatçi de katıldı.



-Yayla Meydanı



-Meydanda toplanan kalabalık



-Kesimoğlu ve eşinin sahneye çıkması



-Kesimoğlu'nun konuşması



-Kesimoğlu ve kalabalığın yürüyüşü



-Atatürk anıtında toplanmaları



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



6)MÜSİAD BAŞKANI KAAN: ÜRETEMEZSEK İHRACAT YAPAMAYIZ, ÜLKEYİ BÜYÜTEMEYİZ



MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2018'in ikinci yarısından sonra ülke ekonomisinin ciddi saldırı altında kaldığını ve bu saldırıların devam edeceğini belirterek, "Artık tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek durumundayız. Üretemezsek ihracat yapamayız, ülkeyi büyütemeyiz" dedi.



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, genel başkan yardımcılarıyla birlikte Kahramanmaraş Şubesi'nin 3'üncü olağan genel kuruluna katıldı. Genel kurulda tek aday olan Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı seçildi.



'SALDIRILAR EVAM EDECEK'



Kongrenin ardından düzenlenen gala yemeğine ise MÜSİAD üyeleri ve iş dünyasının yani sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da katıldı. Yemekte konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2018'in 2017'ye göre daha iyi geçeceğini öngördüklerini ancak 2018'in ikinci yarısında Türkiye'ye 3 türlü saldırı yapıldığını belirterek şunları söyledi:



"Bunun ilki döviz bazında oldu ki bir gecede çıkarılan para, 12 Ağustos'tan 13 Ağustos'a geçen gece ki Türkiye'den çıkarılan para, Türkiye'yi tamamen batırmak üzerineydi. Dövizden sonra faizle saldırdılar. Daha sonra üçüncüsü, aynı zamanda bu ikisinin etkisiyle enflasyonla karşımıza çıktı. O bakımdan bu tecrübemiz artık var bizim, daha önce de var. Buranın altını çizerek özellikle söylüyorum bu saldırılar devam edecek ama bizler mikro, küçük ve orta ölçekli KOBİ'ler olmak üzere, büyük işletmeler dahil olmak üzere herkes artık muhasebesini yapsın, tecrübesini ortaya koysun. Artık biz, borca dayalı değil, ortaklığa dayalı büyümeye gayret edeceğiz. Artık tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek durumundayız. Çünkü üretemezsek, enflasyonla mücadele edemeyiz. Üretemezsek dövizle mücadele edemeyiz. Üretemezsek ihracat yapamayız, ülkeyi büyütemeyiz. O bakımdan artık bu zihniyeti hep birlikte mücadele ederek inşallah ülkemize hizmet edeceğiz."



'20 DÜNYA MARKASI ÇIKARMAK İSTİYORUZ'



MÜSİAD olarak yerli ve milli üretimle ilgili bir markalaşma çalışması yaptıklarını ifade eden Kaan, "Bunu da yerli, milli üretim üst kurulumuz yapıyor. Bu üst kurulumuzla birlikte bir projemizi de ifade edeyim 2020 yerel projemiz var. 20 tane dünya markası çıkarmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Maraş'tandır, diğeri Antalya'dan 2'si belli. O bakımdan Maraş'taki markamızı da buradan söylemek istiyorum, Alpedo'yu inşallah bu konuda tüm dünyaya açacağız" dedi.



Konuşmaların ardından MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, Abdurrahman Kaan'a günün anısına bir tablo hediye etti.



Programın sonunda Abdurrahman Kaan, satırla Maraş dondurmasını kesip, çekiçle örste dövdü.



-İstiklal Marşı'nın okunması



Yönetimin seçilmesi



Sami Kervancıoğlu'nun konuşması



Hatıra fotoğrafı çekilmesi



Abdurrahman Kaan'ın konuşması



Kervancıoğlu'nun Kaan'a tablo hediye etmesi



Hatıra fotoğrafı çekilmesi



Kaan'ın satırla dondurma kemesi



Kaan'ın çekiçle dondurma dövmesi



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



7)SURİYELİ AİLENİN EVİNDE YANGIN: 7'Sİ ÇOCUK, 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ







ANKARA'da Suriyeli ailenin evinde sobadan çıkan yangında, 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.



Yangın, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Bağlariçi Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 katlı evin giriş katında oturan 9 kişilik Suriyeli ailenin evinde, iddiaya göre sobadan çıkan alevler bir anda evi sardı. Suriyeli aile tüm çabalarına rağmen yangını söndüremedi. Bu sırada dumandan etkilenen aile fertleri, kendilerini dışarı attı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen baba Wadullah Fathı Hadı, anne ve 4 çocuğuna olay yerindeki ambulanslarda müdahale ederken, 3 çocuk ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.



-Gözaltına alınan kişilernden görüntüler



-Polis ekiplerinden görüntüler



-İnceleme yapan olay yerii incelemeden görüntüler



-Eğlence alanından görüntüler



Haber-Kamera Fatih POYRAZ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



8)ASKER EĞLENCESİNDE ÇIKAN KAVGADA POLİSE ATEŞ AÇILDI: 5 YARALI, 8 GÖZALTI







BURSA'da, asker eğlencesinde çıkan kavgaya karışan kişiler, iddiaya göre olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açıp, taş ve sopalarla saldırdı. Polisin biber gazı ve cop ile müdahale ettiği olayda 5 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Polise ateş açıp, kaçan 2 şüpheli ise aranıyor.



Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişilik mahalleli, askere gidecek B.Ü. (19) için meydanda düzenlenen asker eğlencesine katıldı. İddiaya göre burada içki içen iki roman aile arasında bilinmeyen nedenle kavga tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine onlarca kişi sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışan kişiler, bu kez de kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırdı. Polislere taş ve sopalarda saldıran mahalleliye, biber gazı ve coplarla müdahale edildi.



TABANCAYLA ATEŞ AÇTILAR



Öte yandan, kavgaya karışan 2 kişi tabanca ile polislerin üzerine ateş açıp, plakasız bir otomobile binip olay yerinden kaçarken, şans eseri kimseye mermi isabet etmedi. Çıkan kavgada 5 kişi sopa ve bıçakla yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ateş açan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



-Gözaltına alınan kişilernden görüntüler



-Polis ekiplerinden görüntüler



-İnceleme yapan olay yerii incelemeden görüntüler



-Eğlence alanından görüntüler



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Serkan AKKUŞ/ BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



9)OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: MİNİK EFE ÖLDÜ, BABASI YARALI







ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, karşı şeride geçerek seyir halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan Efe Önder (5) öldü, baba Adem Önder(42) yaralandı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Adem Önder yönetimindeki 67 LK 919 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra kontrolden çıkarak yolun karşı tarafına geçti. Otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan TIR'a çarparak durdu. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Adem Önder ve oğlu Efe Önder, itfaiye tarafından kurtarıldı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Efe Önder, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



-Ambulansların gidişi



-Kaza yerinden detaylar



-Otomobilin çekici ile çekilmesi



Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/ EREĞLİ(Zonguldak),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



10)HURDA TÜPTEN SIZAN GAZDAN 5 KİŞİ ZEHİRLENDİ







ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hurda deposundaki mutfak tüpünden sızan gazdan 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet D.'ye ait hurda deposunda iddiaya göre, mutfak tüpünden gaz sızıntısı oldu. Depoda bulunan 5 işçi sızan gazdan zehirlendi. İşçiler mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayınca durumu yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri çevre güvenliğini alarak çevredeki işyerlerini boşalttı. Sağlık görevlileri gazdan etkilenen Emre Dağ (15), Mustafa Dağ(30), Abdulvahap Ara (18), Bedir Yayla(50) ve Hasari Sağlık (48)'ı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 5 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Polisin önlem alması



AFAD ekiplerinin çalışması



İtfaiyeninngelmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Buse'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde (ek)



11)ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ



Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına bugün saabaha kadar ara verildi. Kazada dereye uçan otomobilden yaralı kurtulan anne Ayla Akkın, önceki akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra dün olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Akkın, akşam saatlerinde Kemer'e döndü.



Drone görüntüleri



Dalgıçların detay görüntüsü



Köpeklerle sahilde arama yapan jandarmanın görüntüleri



Deniz ve derenin drone görüntüleri



Babanın görüntüsü



Detaylar



380 MB/ 3.26



Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



12)KERÇ BOĞAZI'NDA ÖLEN NİŞANLISININ TABUTUN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI







KERÇ Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen vardiya zabiti Yüce Karanki (33), memleketi Yalova'da toprağa verildi. Cenaze töreninde Karanki'nin nişanlısı Zeynep Elmalı, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.



Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nda, 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen Türk mürettebattan Yüce Karanki için, memleketi Yalova'da cenaze töreni düzenlendi. Yalova Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Yüce Karanki'nin babası Necmi Karanki, annesi Hatice Karanki, kardeşi Simge Karanki ve nişanlısı Zeynep Elmalı taziyeleri kabul etti. Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile çok sayıda kişi katıldı.



Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan acılı anne Hatice Karanki, dava açılıp açılmayacağı yönündeki soruya, "Dimdik ayaktayız. Ona biz karar vereceğiz. Ona ailesi karar verecek. Şu anda acımızı yaşıyoruz. Önce ilahi adalet yerini bulacak. Sonra da cumhuriyetin adaleti, hepsi yerini bulacak. Şimdi acımızı yaşıyoruz" dedi.



Yalova Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüce Karanki'nin cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Karanki'nin cenazesi, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.



-Cenazeden detay görüntüler



-Annenin açıklaması



-Nişanlının görüntüsü



-Taziyeler



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER - İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



13)DOĞUMEVİ'NDE 'YANLIŞ BEBEK' SKANDALI







ADAPAZARI'nda, kadın doğum ve çocuk hastanesinde aynı gün doğum yapan 2 annenin bebekleri, konuldukları kuvözde karıştı. Annelerin bir hafta boyunca yanlış bebeğe baktıkları, 'bileklikteki' isimden ortaya çıktı.



İddialara göre, Adapazarı'nda yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan T.G., doğum sancıları tutunca fabrika işçisi eşi F.G. tarafından kent merkezinde bulunan bir kadın doğum ve çocuk hastanesine götürüldü. T.G., aynı gece saat 01.30 sıralarında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hamza adı verilen bebek, doğumdan hemen sonra ailesine teslim edildi. Ancak yaklaşık 3.5 kilogram dünyaya gelen bebeğin vücudunda morarmalar olduğu fark edildi. Doktor, bebeğin kuvöze konulmasına karar verdi. Hamza bebek, ailenin de onayı alınarak kuvöze konuldu. Aynı gün doğum yapan Özbekistanlı bir annenin bebeği de kuvöze konuldu. Yine ailelerin iddiasına göre; tedavi altındaki bebekler yapılan testler sırasında kuvöz odasında karıştı. Kollarına yanlış isim bilekliği takıldı. Bebekler, bu nedenle yanlış ailelere teslim edildi. Bilezikleri kontrol etmeden bebekleri teslim alan aileler, hastaneden ayrıldı.



Karışıklık, hastaneden taburcu olduktan 1 hafta sonra Özbek annenin bebeğini alan Adapazarlı annenin bileklikteki ismi fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Anne T.G., evde bulduğu bileklikte 'Hamza' yerine yabancı bir isim yazdığını görünce şaşkına döndü. Hemen eşiyle hastaneye giden anne, durumu doktorlara anlattı. Karakola yönlendirilen aile, hastaneden şikayetçi oldu. Polis, İstanbul'da yaşayan Özbekistanlı aileye ulaşarak, durumu anlattı. Adapazarlı aile, polis eşliğinde İstanbul'a gitti ve Özbek anneye bebeğini verip, kendi bebeğini aldı.



Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeklere DNA testi yapılmasına karar verdi. Aileler hastaneye giderek, bebeklerden kan verirken, örnekler DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nce Adapazarı'ndaki kadın doğum ve çocuk hastanesinde aynı gün doğum yapan 2 annenin bebeklerinin konuldukları kuvözde karışmasıyla ilgili açıklama yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında, "Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüs doğum kliniğinde T.G. isimli anneden doğma erkek bebek ile Özbek asıllı anneden aynı tarihte dünyaya gelen erkek bebek yenidoğan biriminde kuvöz takibine alınmıştır. İki bebeğin de ailelerine teslimi esnasında bebekler yanlış ailelere verilmiştir. Olayın anlaşılması üzerine bebekler kendi ailelerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili Valilik talimatıyla soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir" denildi.



-Kadın doğum ve çocuk hastanesiden görüntüler



Haber-Kamera: Aziz Güvener/ ADAPAZARI(Sakarya),(Dha)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



14)TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK EROİN OPERASYONUNDA TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI







ERZURUM'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Şahin Demirci tutuklandı. Şüphelilerden Hacı K. ile Saruhan Ö.'nün adliyede sorgularının sürdüğü öğrenildi. Aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu baronu olduğu belirtilen Mehmet Zeki F.'nin de bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta Ilıca'daki polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a seyir halinde olan mermer yüklü TIR'da uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada TIR içerisinde 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.



GÜMRÜKTEN GEÇİRMEK İÇİN TAŞ HALİNE GETİRDİLER



Yapılan araştırmada, TIR'ın Gürbulak'tan İran'a geçtiği ve 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de ise döndüğü tespit edildi. 1 ton 535 kilogram uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için taş şekline getirilerek mermer taşları arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroinin Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu vurgulandı.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve Narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Polisler eşliğinde TIR şoförü, İstanbul'a gönderildi ve alıcı konumundaki kişilere kadar ulaşıldı. Film gibi operasyonda, Türkiye'deki ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronuna ulaşıldı. Titiz ve başarılı bir operasyonla uyuşturucu baronu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçarken yakalandı. Uyuşturucu baronu ile bağlantılı olan toplam 3 kişi gözaltına alındı.



TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI



İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen polis uçağıyla Erzurum'a getirildi. Şüphelilerder TIR şoförü Şahin Demirci, sevk edildiği adliyede sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler Hacı K. ile Saruhan Ö. de adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü belirtildi. Aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu baronu olduğu belirtilen Mehmet Zeki F.'nin de bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.



İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI



Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö., savcılık sorgularının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.



-Uyuşturucu operasyon görüntüleri (arşiv)



-Erzurum Adliye Binası



-Özel hareket polislerinden detay



Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



15)UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON: 7 GÖZALTI



KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 3'ü kadın 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesinde bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ipbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli eve düzenlenen operasyonda, S.İ. (25), F.A. (25),M.V.Ö. (30), B.Ş. (24), Y.K. (35), A.Y. (28) ve İ.D'yi (22) yakalandı. Evde yapılan aramalarda, 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo ve 5 parça halinde 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



-Zanlıların minibüse bindirilmesi



-Genel detay



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



16)ÇALDIKLARI ARACIN ÖN PLAKASINI DEĞİŞTİRDİLER, ARKA PLAKAYI TAKMAYINCA YAKALANDILAR



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibinin kontak anahtarını üzerinde unuttuğu hafif ticari aracı çalan iki kişi, başka bir çalıntı araçtan söktükleri plakayı bezlerle bağladı. Şüpheliler, aracın arka plakasını takmayınca farkedilip, polisle girdikleri kovalamaca sonrası yakalandı.



Olay, önceki akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. 16 NJ 516 plakalı hafif ticari aracını caddeye park eden Asım Tetik, kontak anahtarını araç üstünde unutarak evine gitti. Durumu fırsat bilen şüpheliler, aracı çalıp, kayıplara karıştı. Bir süre sonra aracının park ettiği yerde olmadığını fark eden Tetik, durumu polise bildirdi. Araç için arama çalışmaları başlatan polis, dün arka plakası olmayan bir hafif ticari aracı takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, hızla kaçmaya başlınca kovalamaca yaşandı. Araç, Kemalpaşa Mahallesi Mutlu Sokak'ta durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişi bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan Akın I. ve Erhan S.'nin, çaldıkları hafif ticari araca başka bir araçtan çaldıkları 71 EE 988 plakayı taktıkları, aracın arkasındaki plakayı söktükten sonra ise yerini boş bıraktıkları belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



-Olay yerinden görüntüler



-Pois ekiplerinden ve çalınan araçtan görüntüler



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



17)İŞİTME ENGELLİ BAŞKANA HIRSIZ ŞOKU







HATAY'da İskenderun ilçesinde İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Mehmet Çörtük'ün (32) evine hırsız girdi.



Olay, Pirireis Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İskenderun İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Derneği Başkanı olan işitme ve konuşma engelli Mehmet Çörtük'ün evine giren hırsızlar, para ve altınları alarak kaçtı. Olay esnasında hastanede tedavi gören Çörtük, eve geldiğinde ise soyulduğunu görünce şoka girdi. 800 lira parası, altın ve fotoğraf makinesinin çalındığını fark eden Çörtük polisi aradı. Eve gelen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Çörtük ise, olayı işaret diliyle anlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Evin içerisinden görüntüler



Engelli başkanın işaret diliyle olayı anlatması



Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



18)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KEDİ, BAŞKA BİR OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞTI



ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, park halindeki başka bir otomobilin motor kısmına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, ayağı kırılan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.



Olay, dün akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kedi, can havliyle koşarak park halindeki başka otomobilin motor kısmana girdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtardı. Ayağının kırıldığı belirlenen kedi tedavi için Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi.



-Olay yerinden genel ve detay görüntü



-İtfaiye ekiplerinden görüntü



-İtfaiye ekiplerinin aracı kontrol etmesi



-Araç sahibinin gelmesi



-Aracın motor kısmına sıkışan kedinin kurtarılması



-Kedinin kaçış anı



-İtfaiye ekiplerinin kediyi yakalaması



-İtfaiye ekiplerinin yaralı kediyi veterinere teslim etmesi



-Olayı gören bayanla röportaj



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



19)YÜKSEKOVA'DA HAMİLE KADIN İÇİN SEFERBER OLUNDU







HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı, yolu kar ve tipiden kapanan Altınoluk köyünde doğum sancıları başlayan Nazife Çakmak (32), ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde meydana geldi. 7'nci çocuğunu bekleyen hamile Nazife Çakmak'ın, aniden doğum sancıları başladı. Köy yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye yakınları tarafından hastaneye ulaştıramayan Çakmak'ın durumu sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve karla mücadele ekipleri bölgeye doğru yola çıktı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı yolu açmak için yoğun çalışma yürüttü. Çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı. Doğum hastası Çakmak, 2 saat süren çalışmanın ardından sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çakmak'ın yakınları, ekiplere teşekkür etti.



-İş makinesinin kardan kapalı olan yolun açması



-Çalışmalardan detaylar



-Yolda ilerleyen 112 ambulansı



-Sağlık ekiplerinin hamile kadının kollarına girip ambulansa bindirilmesi



-Ambulansta yapılan ilk müdahale



-Hasta yakının karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etmesi



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



