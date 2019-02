Dha Yurt Bülteni-1

1)AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI KAPTANI ÇAKMAK'IN SOBADAN ZEHİRLENEN ANNESİ ÖLDÜ, BABASI YOĞUN BAKIMDA AMPUTE Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ta yaşayan anne ve babası, köydeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

AMPUTE Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ta yaşayan anne ve babası, köydeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne Sultan Çakmak yaşamını yitirirken, babası Ömer Çakmak ise tedaviye alındı.



Olay, akşam saatlerinde Zile ilçesine bağlı Narkışla köyünde yaşandı. Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak'tan (84) bir süre haber alınamadı. Köydeki komşuları Ömer Keskin, yaşadıkları iki katlı evin kapısının açılmaması üzerine cep telefonuyla çifte ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine evin mutfağının penceresinden içeriye girdi. Keskin, yaşlı çifti yerde hareketsiz halde buldu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakmak çiftini Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan Ömer Çakmak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Evde yapılan ilk incelemede çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı.



HABERİ ALINCA KÖYE GELDİ



Anne ve babasının sobadan sızan gazdan zehirlendiğini öğrenen Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, Ankara'dan karayolu ile memleketine geldi. İlk önce köyüne uğrayan Osman Çakmak ardından babası Ömer Çakmak'ın tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesi'ne giderek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üzgün olduğu gözlenen Çakmak açıklama yapmadı.



Çiftin evine pencereden girerek sağlık ve jandarma ekiplerine haber veren komşuları Ömer Keskin, "Mutfağın penceresini tornavida ile açarak içeriye girdim. Salonda Sultan ve Ömer çiftini yerde gördüm. Hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye konuştu.



OSMAN ÇAKMAK "ACIMIZ BÜYÜK"



Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Osman Çakmak, "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı Avrupa şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenab-ı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.



Görüntü Dökümü:



----------------------------



-Köyden görüntüler



-Çiftin yaşadığı evin görüntüsü



-Eve giren komşularının konuşması



-Osman Çakmak'ın köye gelişi



-Hastane ziyareti



-Sobadan zehirlenen çiftin fotosu



-Osman Çakmak'ın açıklaması



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ZİLE (Tokat),



=================================================



2)ANTALYA'DA ORMANDA GENÇ KIZA 'İŞKENCE'YE SORUŞTURMA







ANTALYA'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Görüntülerin medyaya yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.



Olay, 30 Ocak Çarşamba günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yaşları 15 ile 20 arasında olan 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartıştıkları genç kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 5 kişi, genç kızı olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.



Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ve saldırıya uğrayan genç kızın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Emniyet ve jandarma yetkilileri, şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şikayetin olmadığını belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



(Cep telefonu kamerası)



Genç kızın dövülmesi







Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/ ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=================================================



3)GENÇ KIZLA ERKEK ARKADAŞININ DARP EDİLMESİ OLAYINDA 2 POLİS GÖZALTINA ALINDI



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.(24) ve erkek arkadaşı Berati G.'nin darp edilmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı anlattıkları ve şüphelileri korumaya çalıştıkları gerekçesiyle 2 polis memuru gözaltına alındı.



20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 6 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildikten sonra Berati G. ile Burcu A. çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeteryadan çıkan çift, kendilerini bekleyen 6 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.'yi ve Burcu A.'yı tekme tokat döverken, çift çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli gruptan kurtarıldı. Yaralanan Berat G. ve Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, alınan ifadelerini ardından serbest bırakıldıktan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 gün önce yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan Semiz (38), Semih Semiz (43), Burhan Semiz (20) ile Burak İnce (28) ve Hakan Garaçoğlu (35) 'kasten adam yaralamaktan' çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Orhan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



2 POLİSE GÖZALTI



Konu ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesi olayında, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi. Kararın ardından gözaltına alınan 2 polisin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------------------------



-Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri



-Olayın gerçekleştiği yerden görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================



4)ADANA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: AYNI AİLEDEN 3 ÖLÜ, 2 YARALI







ADANA'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü, iddiaya göre yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada, aynı aileden biri hamile biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitiren ve hamile olan Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğinin yaşadığı öğrenildi. Kaza, akşam saatlerinde Pozantı D-750 yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönüne giden 01 ALS 01 plakalı Hüseyin Tuma yönetimindeki Bırakoğlu firmasına ait yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan ve yön değiştirmek isterken manevra yapan Necim Ayağ yönetimindeki 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki aynı aileden Necim Ayağ ile Fidan Ayağ ve kızı Cemre hayatını kaybederken, Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan ise yaralandı. Olay sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir sağlık görevlisi kadın, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, hayatını kaybeden Fidan Ayağ'ın hamile olduğu ve karnındaki çocuğun yaşadığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ve CANKUR arabası ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Cesetlerin üzerinin örtülmesi



Ambulansın gelişi



Kalp masajı yapılması



Yaralılara müdahale edilmesi



Ambulansa taşınmaları



Acil servis önünden detaylar



İtfaiye ekiplerini çalışması



Genel ve detay



Haber-Kamera: Onur Can BULAT/POZANTI (Adana),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



5)GAZİANTEP'TE CİP İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI







GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile cip çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü İbrahim Kısacık (26) hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi ise yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde İslahiye- Nurdağı yolu hastane kavşağında meydana geldi. İbrahim Kısacık yönetimindeki 27 AAC 076 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hikmet Tutum (42) yönetimindeki 31 NEZ 61 plakalı cip çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Kısacık olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Kadriye (44) ve Murat Kısacık (19) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralıdan Murat Kısacık, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Olay yeri



Cenazenin araca konulması



Cenaze aracının hareket etmesi



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK- İSLAHİYE-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



6)ÇANAKKALE'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU İDDİASI







ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, iddiaya göre içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, dereye uçarak suda kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD, bölgede çalışma başlattı. Ezine ilçesi Akköy köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında dereye uçan bir otomobilin suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. İçinde iki gencin bulunduğu iddia edilen otomobilin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Olayın ardından bölgeye gelen Ezine Kaymakam Vekili ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı. Çelik, burada otomobil içinde bulundukları iddia edilen gençlerin aileleriyle görüştü.



Bölgede, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------------



Arama çalışmaları



İtfaiye ekipleri



Çevrede toplananlar



Genel ve detay



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



7)HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL, APARTMANIN OTOPARKINA DÜŞTÜ







KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobil, apartmanın otoparkına düştü. Olay, akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi Aslı Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen hafif ticari araç, Salih İzbudak yönetimindeki 34 YK 7936 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 34 DH 4108 plakalı otomobile çarpıp yol kenarındaki apartmanın otoparkına düştü. Park halindeki otomobil ise çarpmanın şiddetiyle savrularak yanında bulunan yine park halindeki 34 SE 6493 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından otoparka burun üstü düşen otomobilin sürücüsü İzbudak ile yanında bulunan Uğur Demir araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Elinden hafif yaralanan Salih İzbudak çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, otoparka düşen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkartıldı.



Kazanın ardından mahalleli sokağa dökülürken, bazı kişiler polis ekiplerine bilgi verdi, bazıları ise cep telefonları ile kazayı görüntüledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Otoparka düşen otomobilin görüntüsü



-Ambulansa alınan yaralı



-Mahalle halkından görüntü



-Mahalle sakini ile röp.



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



8)EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNE GELEN KİŞİ, 'ÜZERİMDE BOMBA VAR' DEDİ, VURULDU







ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü önünde nöbet tutan polise, 'Üzerimde bomba var' diyen Cahit B.(29), bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Cahit B.'nin yapılan üst aramasında, patlayıcı ya da düzenek bulunmadı. Olay, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Cahit B., nöbetçi kulübesine yaklaşarak 'Üzerimde bomba var' dedi. Nöbetçi polis memuru ise kendisine yaklaşan Cahit B.'yi durması için uyardı. Polisin uyarısına uymayarak binaya doğru yürümeye devam eden Cahit B., polis memurunun bacağına 3 el ateş etmesiyle etkisiz hale getirildi. Yaşanan olay üzerine Emniyet Müdürlüğü binası yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine sağlık ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yerde yatan Cahit B.'nin üzerinde arama yapan ekipler herhangi suç unsuru bulamadı. Cahit B., olay yerine çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Öte yandan, yaşanan olayla ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba vurulduğu iddiaları üzerine Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yaparak, gerçekleşen olayın canlı bomba ile alakalı olmadığını belirtti. Açıklamada, "02.02.2018 tarihinde 20.30 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önündeki nöbet kulübesine yaklaşan bir şahsın 'Üzerimde bomba var' demesi üzerine görevli nöbetçi memurlar tarafından ilk önce havaya ateş açılarak durdurulmaya çalışılmış, ısrarı üzerine şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde her hangi bir patlayıcıya rastlanmamış olup, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Şüpheli şahısla ilgili yapılan incelemelerde şahsın daha önce 15 defa psikiyatri kliniğine giriş yaptığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



Olay yerinde alınan önlemler



Vurulma anı (cep telefonu kamerası)



--------------------------------------



Bacağından vurulan yaralı ambulansla acile getirilmesi



Olay yerinde trafiğin yola kapatılması



Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geçmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================================



9)TUĞÇE TOPRAĞA VERİLDİ, KATİL ZANLISI BABASI ADLİYEDE







ADANA'nın Kozan ilçesinde kızı Tuğçe Tatar'ı(18) uyurken pompalı tüfekle öldüren Kadir Tatar (52), adliyeye sevk edildi. Tuğçe ise gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olay, önceki sabah ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, yakınlarını arayarak, 'Tuğçe'yi vurdum' dedi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Tuğçe Tatar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Sorgusu tamamlanan Kadir Tatar ise geniş güvenlik önlemi altında Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.



'BİR BABA ÜZER Mİ EVLADINI'



Öldürülen Tuğçe Tatar'ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla seslendiği ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tatar'ın 21 Ocak'ta yaptığı 2 paylaşım şöyle;



"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.?"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------



Zanlının polis aracıyla adliyeye gelişi



Zanlı polislerin arasında adliye girerken



Haber-Kamera: Yaşar Korkusuz/KOZAN (ADANA),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================================



Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu (EK)



10)'ÇIKMASAYDIM BOĞULABİLİRDİM'



Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan yoldan geçerken otomobiliyle mahsur kalan Metin Balcılar (63), yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlattı. Balcılar, "Yoldan otomobilimle bir arkadaşımın yanına gidiyordum. Hiçbir uyarı levhası yoktu. Ben de ilk kez buradan geçiyorum, yolu bilmiyorum. Ben ilerledikçe, su bir anda çoğalmaya başladı. Su çoğalınca, otomobilimi ters çevirdi. Otomobille birlikte kanala düştüm. O sırada arka kapıya yöneldim, açıp çıkmasaydım boğulabilirdim" dedi.



'ÇOK KORKMUŞTU'



Metin Balcılar'ı kurtaran çiftçi Selim Balcı (30) ise, "Ben çiftçiyim. Tarlada mahsulümüz olduğu için taşan suların seviyesinin düşüp düşmediğine bakmaya çıktım. Otomobilin durduğunu gördüm. Sonra otomobili su ters çevirdi. Araç sulama kanalının içine düştü. Ben biraz bekledim otomobilin içinden çıkan yok. Eve giderek traktör ve halat aldım. Arkadaşımı da alarak olay yerine geldim. Çırçır fabrikasındaki arkadaşlar da geldi. Bu sırada Koçarlı Belediyesi'ni aradım, iş makinesi yolladılar. Buraya geldiğimizde sürücü otomobilin üstünde duruyordu. İş makinesinin kepçesini uzatarak sürücüyü otomobilin üzerinden kurtardık. Ardından evime götürerek kıyafetlerini değiştirmesini sağladım. Çok korkmuştu. Kurtulduğu için sevinçliyiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Sürücü Metin Balcılar



Onu kurtaran çiftçi Selim Balcı ile röp.



Otomobilden ve olay yerinden görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



11)KAYBOLAN GEMİCİNİN AİLESİNİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR



** Kerç Boğazı'nda kaybolan Sinan'dan 13 gündür haber yok



KERÇ Boğazı'nda, iki geminin yakıt transferi yaptıkları sırada meydana gelen patlama sonrası kaybolan Maestro adlı geminin ikinci makinisti Sinan Elik'ten (30), Ordu'da yaşayan ailesi 13 gündür haber alamıyor.



Rusya'nın Kerç Boğazında, 21 Ocak'ta iki geminin yakıt transferi yaptıkları sırada alev alması ardından patlama meydana geldi. Olayda, Maestro adlı geminin ikinci makinisti olan Sinan Elik kayboldu. Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Sinan Elik'in ailesi, günlerdir çocuklarından bir haber alamazken, 3 aylık hamile eşi Hüzeyme Elik (23) çaresiz bir şekilde bekliyor. Elik, "Eşim 13 gündür bulunamadı. Ben istiyorum ki, sesimi bir yerler duysun. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız sesimi duysun. Sinan arkasında 1,5 yaşında oğlunu ve karnımdaki bebeğini bıraktı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.



EN SON OĞLUNUN RESMİNİ İSTEMİŞ



Eşi ile en son olaydan 1 saat önce görüştüğünü belirten Hüzeyme Elik, "Benden oğlunun resmini istedi onu attım. Hatta o resmi olaydan sağ kurtulan birine göstermiş. Yangından kurtulanlarla da görüşemiyorum. Eşim işine aşık biriydi. Çocuğu olduktan sonra istemeyerek çalışmaya gidiyordu ama o zamana kadar isteyerek giderdi" diye konuştu.



Baba Mevlüt Elik ise, bir an önce gemiye girilip, arama kurtarma çalışmaların devam edilerek, bir haber gelmesini beklediklerini söyledi. Gözü yaşlı anne Ayşe Elik'te çaresizce gelecek haberi beklediklerini kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------



-Aile ile röportaj



-Aileden detay görüntü



-Sinan Elik'in fotoğrafı



Süre: 3.26 Boyut: 384 MB



Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ ORDU



====================================================



12)BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI







BURSA'nın İnegöl ilçesinde köşe başındaki direğe kilitlenmiş halde bulunan bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Köşe başında lamba direğine kilitlenmiş halde duran İsmail Akdağ'a ait bisiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Akdağ'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri binaya ait güvenlik kamerasını inceledi.



Polis hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



(Güvenlik kamerası görüntüleri)



-Şahsın etrafı kontrol etmesi



-Bisikleti çalması ve gidişi



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================================



13)25 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANDI







ELAZIĞ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde, N.D. (23) adlı kadın henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede gezen N.D., Balakgazi Anıtı'nın yanına geldiğinde yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri merdiven uzatarak yaralı N.D.'yi bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.D., ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------------



Olay yerinden görüntü



Ekiplerden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



14)ŞANLIURFA'DA 'TERÖR' OPERASYONU: 10 TUTUKLAMA



ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonda terör örgütleri DEAŞ mensubu 1, FETÖ/PDY mensubu 13 kişi ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 37 kişiden 10'u tutuklanırken, 20 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 7 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



Şubeden çıkartılan şüpheliler



Adliye götürülün şüpheliler



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



15)DİYARBAKIR'DA, ÖZEL HAREKATÇILAR, KURBAN KESİLEREK GÖREVE BAŞLADI







DİYARBAKIR'da Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın katılımıyla kentte göreve yeni başlayacak özel harekat polisleri için kurban kesildi.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 100 özel harekat polisi için tören düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun yanı sıra çok sayıda polisin katıldığı törende göreve başlayacak 100 özel harekat polisi için kurban kesildi.



Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, özel harekat polislerinin terör örgütlerinin kabusu olduğunu belirterek, "Başta PKK, DEAŞ, DHPK-C ve diğer terör örgütleri olmak üzere sınır içi, sınır dışı tüm hain odaklara karşı devletimizin kararlı mücadelesini, duruşunu, gayretini diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği içerisinde yürütmekte ve son derece başarılı sonuçlar elde etmektedirler" dedi.



'GURUR DUYUYORUZ'



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sözlerine şöyle devam etti:



"Bizler sizin bu başarınızdan, gayretinizden, fedakarlığınızdan hem yöneticiler olarak gurur duyuyoruz hem de birer Türk vatandaşı olarak övünüyoruz. İnanıyoruz ki aileleriniz de aynı şekilde sizlerle övünüyorlar. Özel harekat birimlerimizin personel sayısı 22 bini buldu. Diyarbakır'daki mevcut özel harekat gücümüzde hafta içerisinde katılan ve keseceğimiz kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıkaracağımız yeni 100 genç kardeşimizin, yiğit meslektaşımızın katılımıyla 1200'lere ulaşan güçlü bir polis birimi olarak görevine devam edecektir. Ben tüm arkadaşlarımıza bugüne kadar vermiş oldukları başarılı, sonuç alıcı çalışmaları, gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ülkemizin huzur ve güvenliğini temin noktasında en kıymetli varlıkları olan canlarını hiç çekinmeden feda eden başta özel harekat polislerimiz, diğer polislerimiz, jandarmamız, askerimiz, güvenlik korucularımız, öğretmenlerimiz, kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize bu vesile ile Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin, burnunuzu kanatmasın. Bu kutlu yolculuğumuzda, bu kutsal mücadele alanımızda sizlere üstün başarılar diliyorum."



Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, göreve yeni başlayacak 100 özel harekat polisinin, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte göreve gideceklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindekiler, kesilen kurbanların kanlarını yeni göreve başlayan özel harekat polislerinin alınlarına sürerek hayırlı olsun temennisinde bulunmasıyla tören sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Helikopterden görüntü



Özel harekat polislerinden görüntü



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın gelişi



Uzunkaya'nın özel harekat polislerini selamlaması



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın konuşması



Duaların edilmesi



Kurbanlıkların kesim için hazırlanması



Uzunkaya'nın kurban kanını polislerin alnına sürmesi



Genel ve detay



Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)



16)'TERÖR YUVALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Oktay, milletin desteğine ve güvenine mahzar olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, son 17 yılda kentlerin ve vatandaşların arasında asla ayrım yapılmadığını, bugün de yapılmasına müsaade etmediklerini söyledi. Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:



"Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip, şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Nasıl Cerablus ve El Bab'daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, Güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------



-Fuat Oktay'ın kürsüde konuşması



-Detaylar



(SÜRE: 1 Dk ) (BOYUT: 87 MB)



Haber-Kamera: Serkan Barış/ÇORUM,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================================



17)CUMHUR İTTİFAKI'NIN MERSİN ADAYLARI TANITILDI







MERSİN'de Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya'nın da katıldığı mitingde tanıtıldı. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının tanıtımı için Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Mitinge katılanlar ellerindeki Türk bayrakları ile birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ahmet Şafak'ın da şarkılarını seslendirdiği mitingde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan konuşma yaptı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Lütfi Elvan, "Bu millet 15 Temmuz gecesi dimdik ayakta durdu. Vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışanlara karşı güçlü bir mücadele sergiledi. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Çıplak ellerinizle o tanklara karşı, o tüfeklere karşı, o hainler bunları kullanmak istediler. Sizler, 'Dur' dediniz, 'Duracaksınız' dediniz. Bir tarafan sizler 'Dur' dediniz ama 'Demokrasi' diyen Ana Muhalefet Lideri Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben darbelere karşıyım' diyen Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı? O tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti, televizyondan o darbe girişimini seyretti. Halbuki ondan beklediğimiz şey, sizlerin o tankların karşısında dimdik durduğunuz gibi, o hainlerin karşısında dimdik durduğunuz gibi onun da durmasını beklerdik. Çünkü şunu söylemişti, 'Bu ülkede darbe yapmak isteyenlere karşı en önce ben ayağa kalkacağım, ben mücadele edeceğim' demişti. Maalesef sözünde durmadı" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayarak, "Bizim ittifakımız, iki partinin öylesine bir seçim için yaptığı ittifak değildir. Bu ittifak, zillet ittifakı gibi siyaset pazarında kurulup yerel yönetimler borsasında manipülasyonlarla işlev yapan bir ittifak hiç değildir. Bu ittifak belediye değil, bu ittifak bekayı öncelemiştir. Bu ittifakın temeli, melanetin tepemize çökmeye çalıştığı 15 Temmuz gecesinde millet tarafından atılmıştır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları tek tek sahneye çağrılarak alandakilere tanıtıldı. Mersin'de, Büyükşehirde Hamit Tuna, Toroslar'da Atsız Afşın Yılmaz, Anamur'da Hidayet Kılınç, Bozyazı'da Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla'da İsmail Tepebağlı, Erdemli'de Mükerrem Tollu, Gülnar'da Alpaslan Ünüvar, Mezitli'de Serdar Soydan, Mut'ta Volkan Şeker, Silifke'de Mücahit Aktan, Tarsus'ta Şevket Can MHP'den; Yenişehir'de Bekir Topçu, Akdeniz'de Mustafa Muhammet Gültak, Aydıncık'ta ise Ferat Aktan AK Parti'den belediye başkan adayı olarak açıklanmıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



Alandakilerden genel ve detay görüntüler



Konser görüntüleri



Elvan ve Karakaya'nın konuşması



Adayların tanıtılması



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================================



18)AK PARTİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÜLER'DEN MHP'YE ZİYARET







AK Parti Ordu Büyükşehir Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhur İttifakı'na değinerek, "Seçimler aynı zamanda demokrasilerin şölenleridir. Bu şöleni kardeşlik duyguları içerisinde sevgi dili ile birlikte gerçekleştireceğiz. Ordu'nun en çok ihtiyacı olduğu şey bu kardeşlik ve dostluk ortamı içerisinde bu kalkınmayı sağlamaktır" dedi.



AK Parti Ordu Büyükşehir Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Başkanı Halit Tomakin ve beraberindeki heyet Ordu MHP İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. MHP İl Başkanlığı'nda MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, İl Başkanı Köksal Yılmaz ve parti teşkilatıyla bir araya gelen Güler, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.



Seçimlerin aynı zamanda demokrasilerin şölenleri olduğunu belirten Güler, "Bu şöleni kardeşlik duyguları içerisinde sevgi dili ile birlikte gerçekleştireceğiz. Ordu'nun en çok ihtiyacı olduğu şey bu kardeşlik ve dostluk ortamı içerisinde bu kalkınmayı sağlamaktır. Zaten ülkemiz, devletimiz çok güçlü, milletimiz tarihler yazan bir millet. Dolayısıyla Rabia'mızın da ilkeleri doğrultusunda bu birlikteliği gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Ordu'yu dünya yıldızı haline getirerek Ordu'yu taklit eden değil taklit edilen bir şehir yapmak. Bunun için muazzam bir potansiyelimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızla başlattığımız belediyecilik hamlesinde 1994 yılından bu yana birlikteyiz. Onun demokrasi anlayışı ve kalkınma düsturu doğrultusunda ülkemizi dünyanın sayılı ekonomileri arasına getireceğiz. Bu süreci Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte 'Cumhur İttifakı' doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Müthiş bir potansiyelimiz var. Geleceğimiz son derece parlak. Bizim amacımız bir şey olmaktan ziyade bir şeyler yapmak" diye konuştu.



'GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDECEĞİZ'



31 Mart seçimlerine kadar birlik içerisinde gece gündüz mücadele edeceklerini ifade eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Biz Cumhur İttifakı'nın bir beka sorunu olduğuna inandık ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin bize gösterdiği işaret doğrultusunda 31 Mart seçimlerinde 17 ilçede ve büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarına, Çamaş ve İkizce ilçelerinde ise MHP adaylarına oy istemeye devam edeceğiz. Ülkücü katillerinin bu memlekete ihanet eden hain komünistlerle birlikte olup PKK ile ittifak kuranları Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin iyi tanıması ve anlaması gerekiyor. AK Parti'de olup adaylıklar dolayısıyla nefsini öne çıkarıp bu işten rahatsız olanlar varsa rahatsızlıklarını ve hesaplarını ertelemeliler. MHP'lilerin partisel anlamda bir kavgaları varsa bunu ertelemeliler. Çünkü oyun, tezgah, plan büyük. Biz bu oyunu bozmak için 31 Mart'a kadar gece gündüz mücadele edeceğiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------------



-MHP İl Başkanlığı'na geliş



-Karşılama



-MHP İl Başkanı ve MHP Milletvekili konuşması



-AKP İl Başkanı ve Dr. Mehmet Hilmi Güler'in açıklamaları



-Hediye takdimi



-Detaylar



Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN-Emre KOLTUK/ORDU,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================================



19)ÇORLU'DAKİ TREN KAZASINDA YAKINLARINI KAYBEDENLERDEN 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'







TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında yakınlarını kaybedenler, 'Adalet Yürüyüşü' düzenledi. Kazada ölen 6 aylık bebek Beren Kurtulmuş için doğum günü pastası kestiler.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, 8 Temmuz 2018 günü meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından yakınlarını kaybedenler dün Çorlu'da, 'Adalet Yürüyüşü' düzenledi. Çorlu Belediyesi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve aralarında CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, Omurtak Caddesi üzerinden 1 kilometre yürüyerek kafeterya önünde toplandı.



'İSTEDİĞİMİZ SADECE ADALET'



Burada üzerlerine ölenlerin resimlerinin bulunduğu tişörtler giyen aileler, 'Adalet istiyoruz' sloganları attı. 6 aylıkken kazada ölen Beren Kurtulmuş için doğum günü pastası kesilirken, aileler gözyaşları döktü. Kazada 6 aylık yeğeni Beren, 2 kız kardeşi ve 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i kaybeden Zeliha Bilgin, adalet istediklerini dile getirerek, "İstediğimiz sadece adalet. Çok mu şey istiyoruz? 25 can gitti, evlatlarımız gitti canlarımız gitti. Çok mu şey istiyoruz?" dedi.



'YAŞASAYDI 1 YAŞINDA OLACAKTI'



Yeğeni Beren'in 1 yaşına girmeden kazada öldüğünü söyleyen Zeliha Bilgin, "Beren 1 yaşına girecekti. Ancak doğum gününü göremedi, 6 aylık annesi ile birlikte cennete gitti. Tek isteğimiz bu faciaya sebep olanların cezalarını çekmeleri. Ben bir anneyim. Kızımı, 2 kız kardeşimi kaybettim. İyi ki doğdun Beren, 6 ayda olsa iyi ki hayatımıza girdin kalbimize dokundun. Beren'im annen ile birlikte, Bihter ablanla birlikte, Emel teyzenle beraber cennette sizinle görüşmek üzere sizi çok seviyoruz. Adalet istiyoruz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.



Konuşmaların ardından aileler sessizce dağılırken, yürüyüş ve basın açıklaması sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-Toplanan kalabalık



-Zeliha Bilgin'in konuşması



-Ağlayanlardan görüntü



-Yürüyüşten detaylar



-Slogan atılması



-Beren için pasta kesilmesi



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================================



20)TAŞKÖPRÜLÜ ÜRETİCİLERDEN, SARIMSAK FİYATINA TEPKİ







KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde üretilip kilosu en yüksek 18 TL'den satılan sarımsağın, marketlerde 30 TL'den satışa sunulduğunu belirten üreticiler, duruma tepki gösterdi.



Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda ve Alatarla Köyü Sarımsak Pazarı'nda kilo olarak küçük boy sarımsak 6, orta boy sarımsak 13- 14, büyük boy sarımsak ise 15 ila 18 TL'den satılıyor. Son günlerde büyük kentlerdeki marketlerde sarımsağın kilogram fiyatının 30 TL'ye kadar yükselmesine, Taşköprülü sarımsak üreticileri tepki gösterdi.



İlçede yıllardır sarımsakçılık yapan Fahrettin Tomar, "Bizim 16 TL'ye sattığımız sarımsağın markette 30 TL olması adil değildir ve biz bu rakamı kabul etmiyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli Taşköprü sarımsağını 23 ila 25 TL arasında alabilmesi gerekir. Küçük boy sarımsaklarda ise fiyatlar daha da aşağı inebiliyor" dedi. Cengiz Durgut da sarımsak fiyatlarının Taşköprü'de normal olduğunu, market fiyatlarını aracıların ve toptancıların yükselttiğini söyledi. Sarımsak üreticisi Fahrettin Tomar ise "Marketlerden sarımsak satın alırken mutlaka menşeine bakın ve Taşköprü hasadı ürünler satın alın. Taşköprü sarımsağımız selenyum ve kükürt oranı bakımından en zengin sarımsaktır. 1 yıl raf ömrü olan başka bir sarımsak yoktur. Taşköprü sarımsağından ayrılmayın" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Fahrettin Tomar röp.



-Adnan Kıvrak röp.



-Adnan Kıvrak röp.



-Sarımsak detay



Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================================



21)ILGAZ KAR FESTİVALİ'NDE DEMET AKALIN KONSERİ







KASTAMONU Belediyesi'nin, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği 'Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali', şarkıcı Demet Akalın'ın konseri ile sona erdi.



Sabah saatlerinde başlayan ve 10 ilden 75 sporcunun katıldığı yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Yarışma sonunda sahneye çıkan Demet Akalın, 1800 rakımlı Ilgaz Dağı'nda eksi 4 derecede konser verdi. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 1 saatten fazla sahnede kalan Akalın, şarkılarıyla tatilcileri eğlendirdi. Ilgaz Dağı kayak tesislerine hayran kaldığını söyleyen Akalın, bundan böyle kayak için Ilgaz Dağı'nı tercih edeceğini söyledi.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın çeşitli hediyeler verdiği Akalın, bir ara sahneden inerek kendisini izlemeye gelen hayranları ile fotoğraf çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



-Kızak yarışmaları



-Demet Akalın konseri



-Konser ayrıntı



Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

