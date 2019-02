Dha Yurt Bülteni - 1

1)OCAK'TA 600 KİŞİ BULANTI, KUSMA VE İSHAL ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDUBURDUR'un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 600'e çıktı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 600'e çıktı. Bucak'ta daha önce 300 olan sayının son başvurularla birlikte 600'ü bulduğu belirtildi. Bucak Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar nedeniyle yoğunluk yaşanırken, hastane yönetimi doktor, hemşire ve ambulans başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısını artırdı. Hastaneye ambulansla hasta sevk edildiği kaydedildi.



İLÇEDE NÖBETÇİ TEK ECZANEDE İLAÇ SIKINTISI YAŞANDI



İlçede bu akşam tek olan nöbetçi eczaneye başvuran hasta yoğunluğunun artması nedeniyle ilaç stoku kısa sürede tükendi. Bulantı, kusma ve ishal rahatsızlıklarının tedavisine yönelik ilaç temini için ilçedeki diğer eczanelerden destek istendi.



Nöbetçi eczane içinde bekleyen hasta ve yakınlarından detay



Hastane önündeki yoğunluk



Ambulansla gelen hastalardan görüntü



Hastane dışından görüntü



Haber-Kamera: Halim AKCA/ BUCAK(Burdur),



2)ÇANAKKALE'DE OTOMOBİLDE 3 GENCİN CESEDİ BULUNDU, 1 GENÇ KAYIP



Ezine'de, geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında dereye düşerek suya kapılan ve yeri tesbit edilen otomobilin çakırtılması için saat 19.00'da çalışmalar başlatıldı. Olayın meydana geldiği yerden 250 metre uzaklıkta tespit edilen aracın çıkartılması için büyük bir vinç dere yatağına getirildi. Dalgıçların halatlarla bağladığı kırmızı renkteki otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartılmaya başlandı. Bu arada bölgede bulunan gençlerin yakınları ise yaşananları endişe içerisinde izledi. Sudan çıkartılarak dere yatağına çekilen otomobilin çevresine, polis tarafından bariyer çekildi. Ardından olay yerinde bekleyen savcı ve olay yeri inceleme ekibi otomobilde inceleme yapmaya başladı. Yapılan incelemede 3 gencin cansız bedenleri otomobilin içerisinde bulundu. Kaybolan bir gencin bulunması için ise arama-kurtarma çalışmalarına bugün devam edilecek.



OTOMOBİLDEKİ CESETLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 3 gün önce derede suya kapılarak sürüklenen otomobille birlikte kaybolan 4 gençten 3'ünün kimlikleri belirlendi. Araçtan indirilen gençlerin cansız bedenleri savcının yaptığı incelemeyle yakınlarına teşhis ettirildi. Olay yerinde gençlerin yakınlarına yaptırılan teşhise göre sürücü koltuğunda bulunan kişinin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), arka koltukta cansız bedenleri bulunanların ise, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16)ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) olduğu belirlendi.



CENAZELER HASTANEYE KALDIRILDI



Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan indirilen 3 gencin cansız bedenleri ambulansa konularak Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler taşınırken olay yerindeki aileler gözyaşlarına boğuldu. İçi çamurla kaplı 17 AAC 010 plakalı otomobil ise vinç yardımıyla çekiciye konularak, kamyon garajına götürüldü.



KAYIP BARIŞ KURT İÇİN SABAH ARAMA BAŞLATILACAK



Kaybolan 4'üncü genç Barış Kurt'u arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren devam edilecek.



Otomobilin sudan çıkarılması



Aracın etrafına olay yeri inceleme ekibi brandası çekilmesi



Cesetlerin araçta tespit edilmesi



Çevrede toplanan kalabalık



Genel ve detaylar



-Dereden çıkarılan otomobilden görüntü.



-Otomobilin incelenmesinden görüntü.



-Cenazelerin ambulansla alınmasından görüntü.



-Ölen gençlerin yakınlarından görüntü.



Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ EZİNE(Çanakkale),



3)OTOMOBİL CİPLE ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ



UŞAK'ta bir ciple karşı yönden gelen otomobil çarpıştı, 3'ü aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Uşak- İzmir Karayolu Çınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Fahrettin Hacıoğlu'nun (62) kullandığı 35 PN 740 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ali Yılmaz yönetimindeki 64 KY 400 plakalı ciple çarpıştı. Otomobil sürücüsü Fahrettin Hacıoğlu, yanındaki eşi Safiye Hacıoğlu (61) olay yerinde yaşamını yitirirken oğlu Mesut Hacıoğlu ile diğer araç sürücüsü Ali Yılmaz yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralı da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık da kaza yerine giderek, bilgi aldı.



Jandarma kazayla, ilgili soruşturma başlattı.



-Kaza yerinden görüntü



-Cesetlerden görüntü



-Jandarmalardan ve meraklı kalabalıktan görüntü



Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,



4)GAZİANTEP'TE DAMAT DEHŞETİ: 3 ÖLÜ, 2 YARALI



GAZİANTEP'te, Ertan D., miras anlaşmazlığı yaşadığı eşinin üç farklı adreste yaşayan yakınlarına tabancalı saldırı düzenledi. Kayınvalidesini, baldızını ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını yaralayan Ertan D., oğlunu da yanına alarak kaçtı.



Kentteki iki mahalledeki olaylar, iddiaya göre, Ertan D. ile eşinin akrabaları arasında miras anlaşmazlığından meydana geldi. Ertan D., 5 yaşındaki oğlu ile birlikte otomobiliyle gittiği 8 Şubat Mahallesi'nde kayınvalidesi Özden Şahin (60) ile aynı mahallenin başka sokağında sokakta oturan eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla başlarından vurdu. Buradan ayrılan Ertan D., daha sonra gittiği Fıstıklık Mahallesi'nde karşılaştığı eşi Sultan D. (31) ile baldızları Semra Yaprak (27) ve Dilek Çakmak'ı (36) da tabancayla başlarından vurdu ve ardından oğlu ile birlikte otomobiliyle kaçtı.



İki mahalledeki üç noktada meydana gelen saldırılarda kurşunlara hedef olan Özden Şahin, Bayram Şahin ve Dilek Çakmak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin eşi Sultan D. ile baldızı Semra Yaprak ise acil serviste yapılan kalp masajı ile yaşama döndürüldü. Ağır yaralı kız kardeşler ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Polis olayın ardından kaçan Ertan D.'yi yakalamak ve yanındaki oğlu E.D.'yi kurtarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Gaziantep Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, üç ayrı adreste meydana gelen olaylarda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı belirtilerek şöyle denildi:



"Gaziantep ilinde 4 Şubat 2019 tarihinde 10.30 sularında meydana gelen aile içi şiddet ve tartışma olayında, 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Halen firarda olan ve ekipler tarafından aranılan şüpheli Ertan D.'nin peş peşe gittiği üç ayrı adreste ateşli silah kullanarak kasten öldürme ve yaralama fiilini işlediği belirlendi. Olayda B.Ş. (69), D.Ç. (36) ve Ö.Ş. (60) hayatını kaybetti, ağır yaralana



ARANAN SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS VE PSİKOLOG İKNA ETTİ



Gaziantep'te; kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını ağır yaraladıktan sonra kaçan Ertan Daşdelen, saat 16.15 sıralarında 27 UC 727 plakalı otomobiliyle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Polis Merkezi önüne geldi. Aracından indikten sonra 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı tabancasını çekerek başına dayayan Daşdelen, intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak saldırganı ikna etmeye çalıştı. Tabanca tehdidiyle kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermeyen Daşdelen'in ikna edilmesi için polis ekipleri psikolog ve saldırganın babası Coşkun Daşdelen ile temasa geçti. Olay yerine gelen psikolog, babası ve polislerin uğraşının ardından Ertan Daşdelen, ikna edildi. Babasına sarılan ve tabancasını teslim eden Daşdelen, ambulans ile hastaneye götürüldü. Burada yapılacak sağlık kontrolünün ardından Daşdelen'in emniyete götürülerek sorgulanacağı belirtildi. Bu arada cinayetlerin ardından Daşdelen'in yanında götürdüğü oğlunu ise bir akrabasının yanına bıraktığı öğrenildi.



CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ



Gaziantep'te, Ertan Daşdelen'in başlarına tabanca ile ateş ederek öldürdüğü kayınvalidesi Özden Şahin, baldızı Dilek Çakmak ve eşinin amcası Bayram Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler bugün defnedilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Adli Tıp Kurumu



Cenazelerin araca konulması



Cenaze aracının çıkışı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,



5)BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ, 10 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ



KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Tolga Göçer (28), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdü.



Olay, Dağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Göçer, boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Göçer ile sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Tolga Göçer, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tolga Göçer kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özlem Göçer, ambulansla Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Özlem Göçer'in vücudunda 10 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, kaçan Tolga Göçer'i yakalamak için çalışma başlattı.



-Olay yerinden,



-Tolga Göçer'in ve Özlem Göçer'in fotoğrafları



Haber-Kamera: KÜTAHYA,



6)YÜKSEK GERİLİM HATTINDA AKIMA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi Zülfikar Kaynakpınar (25), hayatını kaybetti. Olay, öğleden sonra, Birecik'e bağlı Arat Dağı mevkisindeki arazide meydana geldi. Bölgede, iddiaya göre, elektrik kesintisi olunca mahalle sakinleri, arıza ekibine haber verdi. Arızayı gidermek üzere gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'de görevli Zülfikar Kaynakpınar, onarım için yüksek gerilim hattına çıktı. Kaynakpınar, onarım çalışması yaptığı sırada, akıma kapılarak, asılı kaldı. Kaynakpınar'ı gören ekipler, enerjiyi kesip, aşağı indirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kaynakpınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zülfikar Kaynakpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Direkte asılı bulunan işçiyi indiren ekipler



Ölen işçinin cenazesi araca taşınması



Ölen işçinin arkadaşları gözyaşlarına boğulması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,



7)YAŞLI ADAMIN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir kamyonetin çarması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kıvılcım'ın kamyonetin çarptığı anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, önceki gün saat 15.50 sıralarında Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım, Ortakent Mezarlığı önünden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan E.Y. yönetimindeki 48 TJ 630 plakalı kamyonet çarptı. Meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan Kıvılcım, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıvılcım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsisi tamamlanan Ömer Kıvılcım, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortakent Mezarlığında toprağa verildi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Öte yandan, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ömer Kıvılcım'ın öldüğü kazanın bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Kıvılcım, karşıdan karşıya geçerken yolda seyreden bir otomobil duruyor. Otomobilin arkasından gelen kamyoneti geç fark eden yaşlı adam, karşıya geçebilmek için hızla koşuyor fakat kamyonet yandan çarpıyor. Kıvılcım, çarpmanın ardından yere yığılıyor.



-------------------------------



-30 saniye güvenlik kamerası görüntüsü



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),



========================================================



Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (ek)



8)6 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ



ULUDAĞ'da çatıdan düşen kar kütlesinin altından kalarak yaralanan ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan 6 kişi ambulanslarla Bursa şehir merkezindeki bazı hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yaralılardan Yağmur Bingöl (22), Ahmet Avdan (26) ve Ercan Sargın (30) Bursa Devlet Hastanesi'ne, Melike Çevik (21), Mustafa Bakkal (23) ve Mücahit Emre Başaran (23) da Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Uludağ'da 6 kişinin bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili birimlere, gerekli talimatların vererek, olayla ilgili koğuşturma yapılması talimatı verdi.



-------------------------------



-4 yaralının ambulanstan hastaneye girişi



Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR - Tahsin AYDIN - Semih ŞAHİN/ BURSA,



9)BAŞKENT'TE 'ŞÜPHELİ ÇUVAL' PANİĞİ



ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın önündeki şüpheli 'çuval' polisi alarma geçirdi. Caddenin, yaya geçişine ve araç trafiğine kapatılmasının ardından fünye ile patlatılan çuvaldan 'çöp' çıktı.



Olay, gece yarısı Çamlıca Mahallesi 408. Cadde'de meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı arasındaki cadde üzerinde 'şüpheli paket' ihbarı alan polis, hemen olay yerine geldi. Güvenlik önlemleri alan ekipler, caddeyi çift taraflı olarak yaya geçişi ile araç trafiğine kapattı. Önlem amaçlı olay yerine sağlık ekibi de olay yerine çağırdı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, yaptıkları incelemelerin ardından çuvala fünye yerleştirdi. Şüpheli paket, "Birazdan patlama olacak, açıkta durmayın" uyarsının ardından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, çuvalın içerisinde 'çöp' olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı.



-------------------------------



Caddenin araç trafiğine kapatılması



Polislerin güvenlik önlemleri



Sağlık ekiplerinden görüntü



Bomba imha uzmanının çalışmasından görüntü



Uzman ekibin uyarıları



Şüpheli çuvalın fünye ile patlatılma anı



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



10)OTOMOBİL TARLAYA UÇTU: 6 YARALI







KÜTAHYA-Eskişehir karayolunda otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Kaza, dün gece geç saatlerde Kütahya-Eskişehir karayolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Yalçın'ın (22) kullandığı 43 AAN 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, tarlaya uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine Kütahya ve Eskişehir'den ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, yan devrilen araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi yarım saat süren çalışmanın sonunda otomobilin tavanını keserek kurtardı.



Yaralılar, sürücü İbrahim Yalçın, Zeliha Yalçın (3), Savaş Yalçın (18), Murat Taşçı (24), Muazzez Yalçın (39) ve Yaşar Yalçın (42) yapılan ilk müdahelenin ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



-------------------------------



-Olay yerinden,



-Otomobilden,



-Ambulanstaki yaralılar



Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,



11)ALKOL ALIRKEN TARTIŞTIĞI 2 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI







BURSA'nın İnegöl ilçesinde Halil G. alkol aldığı sırada tartıştığı, Fatih Aslan (22) ile Ufuk Kartal'ı (25) bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Halil G. gözaltına alındı.



Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Halil G. (34), bölgeden geçen Fatih Aslan (22) ile Ufuk Kartal (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Halil G., üzerindeki bıçakla Aslan ve Kartal'ı boğaz ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yerde kalırken, mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Halil G. olay yerinden kaçarken, 2 yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Fatih Aslan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayın ardından şüphelisi Halil G. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



-------------------------------



-Yaralıların hastaneye gelişi



-Şüphelinin jandarma tarafından gözaltına alınması



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



12)KONYA'DA YOL VERMEME KAVGASI: 2 YARALI







KONYA'da iki grup arasında trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba-oğul tabancayla yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki taraf cadde üzerinde otomobilleriyle seyrederken yol vermeme tartışması çıktı. Tartışma sonrası Erol Sucu (57) ile otomobili kullanan oğlu Mustafa Sucu (28), tartıştıkları Kazım F.,'nin aracını takip etmeye başladı. Kazım F., evinin önüne geldiği esnada Erol Sucu, oğlu Mustafa Sucu ile yanlarında bulunan arkadaşları araçlarından inerek, Kazım F., ile kavga etmeye başladı. Bu sırada Kazım F., belindeki tabancayı çıkartarak önce Mustafa Sucu'yu karnından daha sonra baba Erol Sucu'yu sağ ayağından yaraladı. Yaralı baba-oğul çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Sucu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay anı ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri çevredeki incelemelerin ardından olaya karışan şüpheli Kazım F.,'yi yakalamak için çalışma başlattı.



-------------------------------



-Yaralı Erol Sucu'nun hastaneye getirilişi



-Olay anı güvenlik kamerası



-Polisin olay yerinde incelemesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,



13)KOCA ŞİDDETİNDEN KAÇAN MELANİE, HAYVAN BARINAĞINA SIĞINDI



MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2 yıl önce evlendiği Türk eşinden şiddet gördüğünü ve köpeği ile birlikte sokağa terk edildiğini ileri süren İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş. (39), Dalaman'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine sığındı. 4 gün burada kalan Melanie Jane Ş., köpeğini bırakıp ülkesine dönmek zorunda kaldı.



Fethiye'de oturan İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş., iddiaya göre, eşi Osman Ş. tarafından şiddete maruz kalıp köpeği ile birlikte evden kovuldu. Kimsenin kendisine sahip çıkmadığını söyleyen Melanie Jane Ş., kalacak yeri olmadığı için köpeği ile birlikte Dalaman'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine gitti. Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) başkanı Türkan Dağdelen ile görüşen Melanie Jane Ş. durumu bildirdi. Kalacak yeri olmadığını, bir süre köpeği ile birlikte burada kalmak istediğini, daha sonrada köpeği burada bırakarak kendisinin İngiltere'ye döneceğini söyledi.



'ÖNCE KÖPEĞİMİ ARDINDAN BENİ DÖVDÜ'



Olayı anlatan Melanie Jane Ş. şunları söyledi:



"Eşim Osman Ş. ile 2 yıl öne Fethiye'de tanıştım. Spor salonunda eğitmen ve bir kafeteryada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Bir süre önce evlendik. Bana sürekli şiddet uygulamaya başladı. Ülkeme dönmeme izin vermedi, beni sürekli tehdit etti. Özür diliyor, 'Bir daha olmaz' diyordu, her defasında affediyordum. Tehdit ve şiddet uygulamaları artmaya başlayınca şikayetçi oldum. Vazgeçmem için sürekli baskı yaptı. 'Beni, burada herkes tanır. Bana bir şey olmaz. Davayı geri çekmezsen seni öldürürüm' dedi. Vazgeçmeyince 3 gün önce köpeğime de şiddet uygulayarak evden attı. Ardından şiddet uygulayarak beni de evden attı. Darp, tehdit ve hakaret etti. Habersiz çekmiş olduğu çıplak videomu başkalarına göstermekle tehdit etti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundum. Artık eşimin değişmeyeceğini anladım ve bana kötülük yapacak. Korunmam gerekiyordu, kimseye güvenemedim. Köpeğimle birlikte buraya sığındım. Köpeğimi burada bırakarak ülkeme döneceğim. Köpeğimin yurt dışına çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra onu da İngiltere'ye götüreceğim."



'KÖPEĞE DE KENDİSİNE DE SAHİP ÇIKTI'



HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, Melanie Jane Ş.'nin, köpeğini kendilerine emanet edip ülkesine döndüğünü belirterek, şöyle dedi:



"Bizim kapımız herkese açık. Ancak böyle bir olayın yaşanması beni çok şaşırttı. Kapıda gördüğümüzde köpeği bırakıp gidecek sanmıştık. İngiliz vatandaşı olduğunu, köpeği ile sokağa atıldığını söyledi. Hatta, 'Köpeğe sahip çıkın ben dışarda da kalabilirim' dedi, Kendisi de çok perişandı. Yapacak bir şeyi, sığınacak bir kimsesi olmadığını söylediğinde ilgisiz kalmamız bize yakışmazdı. Bizi ilgilendiren kısmı barınağımızın kapısını ona açtık. Köpeğine ve kendisine sahip çıktık. Köpeğiyle birlikte hayvan barınağına sığınan insanı da gördük. Kendisi daha sonra eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Barınağımızda 4 gün misafir ettik. Köpeği bize emanet ve kendisi ülkesine döndü."



-------------------------------



-İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş.'nin barınakta köpeğiyle otururken görüntüsü



-İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş'nin barınakta dolaşırken görüntüsü



Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



14)ADIYAMAN'DA KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ÖĞRENCİ YARALANDI



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, okuldan çıkan öğrenci köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aslı Karaaslan, ders çıkışı evine gitmek isterken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek tarafından yüz, kol ve bacaklarından ısırılan Aslı Karaaslan, çığlıkları duyan çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrenci tedaviye alındı. Olayı duyarak hastaneye koşan Aslı'nın annesi Hatice Karaaslan, "Olayı duyunca çok korktuk ve hastaneye geldik. Köpek her yerini ısırmış ama çok şükür kızımız hayatta" dedi. Baba Ömer Karaaslan da kızının zor kurtulduğunu belirterek, biran önce başıboş köpeklerinin sokaklardan toplanmasını istedi.



-------------------------------



Köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci



Öğrenci ile röp.



Öğrencinin annesinin konuşması



Genel ve detay görüntüler



=========================



15)KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR







MUĞLA'nın Datça ilçesinde meydana gelen köpek saldırısında ağır şekilde yaralanan 12 yaşındaki çocuğun tedavisi Bodrum'da devam ediyor.



Geçtiğimiz Cumartesi günü Datça'nın Cumalı Mahallesi Çeşme sokakta meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa, 7 arkadaşı ile birlikte evinin önünde oynarken komşularına ait Cane Corso cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bağlı bulunan diğer köpekte zincirini kırarak çocukların üzerine saldırdı. Kaçmaya başlayan çocuklardan Ahmet Kürşat Ağa, koştuğu sırada ayağı takıldı ve düştü. Saldırıya uğrayan çocuğu 2 köpeğin elinden babası ve köpeklerin sahibi güçlükle kurtardı.



'YAŞAM' DEVREYE GİRDİ



Ağır yaralanan Ahmet Kürşat Ağa, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesiyle Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait Deniz Ambulansı (YAŞAM) ile 35 dakikada Körmen Limanı'na ulaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri ile deniz ambulansına alınan Ağa, yaklaşık bir saatlik operasyon sonrası Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirilerek ameliyata alındı. Ahmet Kürşat Ağa'nın şah damarına çok yakın bir yerden, sırtından ve kafasından ısırık aldığı belirlendi. 4 saat süren ameliyat sonrasında köpeklerin saldırısı sonrası hayati tehlikeyi atlatan talihsiz çocuğun tedavisine Bodrum Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.



Öte yandan, olayın ardından jandarma köpeklerin sahiplerini gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen baba-oğul adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 köpek belediye hayvan barınağında kontrol altına alındı.



-------------------------------



-Datça'dan Bodrum'a nakil anından görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),



16)SURİYE'YE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANAN 4 TERÖRİST TUTUKLANDI



ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde Suriye'ye geçmeye çalışırken hudut birlikleri tarafından yakalanan, aralarında hakkında arama kararı bulunan Feride Samur'un da bulunduğu 4 DEAŞ'lı terörist tutuklandı.



Akçakale'den Suriye'nin Tel Abyad ilçesine geçmeyen çalışan 4 DEAŞ'lı terörist cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hudut birlikleri tarafından yakalandı. Hakkında arama kararı olan Feride Samur ile Ö.S., A.A. ve M.G. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sorguları biten 4 terörist dün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Teröristlerden biri hastane çıkışında kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına 'Çekin, çekin size madalya takacaklar' diyerek tepki gösterdi.



Feride Samur ile Ö.S., A.A. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



-------------------------------



DEAŞ'lı terörislerin hastahaneye getirilmesi



Polis aracından inmeleri



Bir şüphelinin gazetecilere tepki göstermesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Hadi KURT/ AKÇAKALE(Şanlıurfa),



17)EDREMİT'TEKİ TARİHİ BİNA, SAĞANAKTA YIKILDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sit alanı kapsamında olan tarihi bina, şiddetli yağışların ardından yıkıldı. Edremit'in işlek noktalarından Kurşunlu Caddesi'ndeki bina çökerken, altında kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.



Tarihi yapısı ve bölgedeki kültürler ile ilgi çeken Edremit'te sit alanı olarak tescil edilen tarihi yapılar, bakımsızlık nedeniyle yıkılıyor. Özellikle kış aylarında etkili olan doğa olaylarında, tarihi yapılarda çökmeler meydana geliyor. Yüksek maliyetler yüzünden sahiplerince restore edilmeyen, sit alanı olması nedeniyle de yıkılmayan bu yapılar, ilçede tehlike de oluşturuyor.



Edremit'te, önceki gün meydana gelen olayda ise faciadan dönüldü. İlçe merkezindeki Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tarihi yapı, şiddetli yağışların ardından yıkıldı. Sit alanındaki tarihi yapının duvarlarında yer alan tuğlalar, kuyumcu dükkanı ve mobilyacıların bulunduğu sokağa saçıldı. Kurşunlu Caddesi'ndeki bina çökerken, altında kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.



Bölge esnafından İsmail Berkit, "Dükkanda oturuyorduk. Büyük bir gürültü ile dükkandan fırladık. Yanımızdaki binanın yıkıldığını gördük. Her yer toz dumandı ve göz gözü görmüyordu. O kadar büyük bir gürültüyle yıkılma oldu. Çarşamba günü burada pazar kuruluyor. Eğer o gün olsaydı burada 3- 4 sergi kuruluyordu. Altında en az 5- 6 kişi kalırdı" dedi.



-------------------------------



-Çöken binadan detay görüntü.



-Edremit'teki tarihi eski binalardan detay görüntü.



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),



18)İŞ MAKİNESİNDEN AKÜ HIRSIZLIĞI KAMERADA



ADIYAMAN'da, iş makinesinin aküsünü çalan ve güvenlik kamerasında görülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay, öğleden sonra Fatih Mahallesinde meydana geldi. Briketçiler sitesinde Mehmet Bilgiç, iş yerinde park halinde bulunan forkliftin aküsünün olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, iş makinesinde inceleme yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, gece işyerine gelen 3 şüphelinin forkliftin aküsünü çaldığını belirledi. Polis, hırsızlığı yapan 3 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



-------------------------------



-Hırsızlık anı güvenlik kamerası



-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması



-İş makinesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



=======================



19)KANSER HASTALARI VE HEKİMLERDEN FARKINDALIK SERGİSİ



ANTALYA'da Medical Park Hastanesi Kemoterapi Ünitesi'nde hizmet veren onkoloji hekimlerinin ve tedavi gören hastaların kemoterapi alırken yaptıkları resimlerden oluşan sergi açıldı.



24 resimden oluşan sergide, Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, Doç. Dr. Hasan Mutlu ve hastalar bir araya geldi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında bu sergiyi açtıklarını ve resmin kemoterapi sürecinde kanser hastaları üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, "Bu zorlu süreçte, sanat onlar için çok güzel bir arkadaş olabiliyor. Hastaların deyimiyle hastalıklar unutuluyor. Daha doğrusu 'şu an'a odaklanıyor hastalarımız. Kendilerini daha rahat, daha mutlu ve daha özgür hissediyorlar" açıklamasında bulundu.



Sergideki resimleri, hastalarının kemoterapi alırken yaptığını belirten Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, "Tedavi sürecindeki streslerini belirli oranda azalttılar. Buradaki resimlerin hepsinin altında bir hikaye var. Bu havanın güçlenmesi için hekim arkadaşlarımla birlikte ciddi bir motivasyon içindeyiz" dedi.



'TÜM DÜNYADA 'SANAT TEDAVİSİ' UYGULANIYOR ARTIK'



Dünyadaki son kanser verileri açıklanınca mutlu olduklarını söyleyen Doç. Dr. Hasan Mutlu ise "Özellikle erkeklerde kanser oranında belli bir düşüş mevcut. Tedavinin motivasyon kaybına sebep olmaması için tüm dünyada sanat tedavisi uygulanıyor artık. Resim, müzik, yoga gibi destekleyici tedaviler var. Sanat tedavisini hastalarımıza uyguluyoruz ve gördüğümüz geri dönüşler de oldukça iyi" ifadesinde bulundu.



'RESİM YAPMAYI, KEMOTERAPİ ALIRKEN ÖĞRENDİM'



Kemoterapi tedavisi gören kanser hastası Abdullah İşler (58) ise "Kemoterapi alırken resim yapmayı öğrendim. Bu yeteneğimin farkında değildim önceden. Tedavi olurken, resim sayesinde hastalığımı neredeyse tamamen unuttum. Hayat benim için daha güzel oldu. Çocuklarım ve eşim de benimle birlikte resim yapmaya başladı bu süreçte. Sanat, beni yeniden hayata bağladı" dedi.



Kanser ile mücadele sürecindeki duyguları yansıtan sergi, 9 Şubat'a kadar Medical Park Antalya Hastanesi'nde ziyaret edilebilecek.



-------------------------------



Sergi alanından görüntü



Hekimler ve ziyaretçilerden görüntü



Resimler ve ziyaretçilerden görüntü



Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk'dan röp.



Doç. Dr. Hasan Mutlu'dan röp.



Kanser hastası Abdullah İşler'den röp.



Kanser hastası Abdullah İşler'in eşi Selma İşler'den röp.



Haber-Kamera: Berkay KUNT/ ANTALYA,



20)KAZDAĞLARI'NIN YENİ TERASI TANITILDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'nda yapımına başlanacak cam seyir terasının tanıtımı yapıldı.



Erdemit Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'na cam seyir terası projesi hayata geçiyor. Kazdağı Milli Parkı içerisinde yer alan Şahinderesi Kanyonu'na yapılacak olan cam seyir terası proje maliyetinin önemli bir kısmı Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından verilen hibe kredi desteği ile sağlanıyor.



KONTROLSÜZ GEÇİŞLER BİTECEK



Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Nisan ayında ihalesi yapılacak olan projeyi düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Şahindere Kanyonu seyir terasının bölgenin turizm aktivitesine değer katacağını belirten Başkan Saka, "Seyir terası sayesinde dağa çıkışlar kontrol altına alınarak disiplinli hale gelecek. İnsanlarımızın Kazdağları'nın güzelliklerini daha modern tesislerde, daha uygun koşullarda seyretmeleri bölgemize değer kazandıracakö dedi.



Projenin ihale safhasına geçildiğini ifade eden Başkan Saka, "Buraya yapılacak olan cam seyir terası ile insanlar camın üzerinde yürürken aşağıya baktıklarında bu doğa güzelliğini görecekler. Kazdağları'mız dünyanın ender bölgelerinden bir tanesi. Yavaş yavaş bu bölgenin zenginliğini, güzelliğini dünya insanlarına bu şekilde de tanıtmış olacağızö diye konuştu.



DOĞAYA ZARAR VERİLMEYECEK



Cam seyir terası hakkında detaylar veren Saka, şunları söyledi: "Cam seyir terası, Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'nun Yörükküpü Mevkii'nde Şahinderesi'nin zeminden 586 metre yükseklikte olacak ve 250 metrekare alana sahip olacak. Çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kaplama olarak yapılacak ve çevre düzenlemesinde ahşap ve taş kullanılarak doğaya ve hiçbir canlıya zarar verilmeyecek. Sesli betimlemeler yapılarak kiosk ve bilgilendirme panoları ile Kazdağları'nın efsanelerinin anlatımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Edremit Belediyesi tarafından her iki kurumun özkaynakları ile hazırlanan projenin 2019 Nisan ayında ihalesi yapılacak ve Haziran-Temmuz 2019'da inşaatının başlaması planlanıyor. Toplam maliyet 2 milyon 418 bin lira. 1 milyon 488 bin lira Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak karşılanacak. 930 bin lirası Edremit Belediyesi tarafından karşılanacak."



Başkan Saka, daha sonra Şahindere kanyonuna giderek cam seyir terası yapılacak alanda incelemelerde bulundu.



-------------------------------



Şahinderesi kanyonundan detay görüntüler



Kamil Saka açıklama



Projenin animasyon görüntüsü



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir)



================================

