Dha Yurt Bülteni - 1

1)ANTALYA'NIN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİANTALYA'nın 5 ilçesinde bugün beklenen fırtına ve hortum riski nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

1)ANTALYA'NIN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



ANTALYA'nın 5 ilçesinde bugün beklenen fırtına ve hortum riski nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski uyarısında bulunuldu. Antalya Valiliği, bu 5 ilçede bugün beklenen meteorolojik durumu dikkate alarak tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.



Antalya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği; 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.1019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.



KAŞ'TA FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ, SERALARA ZARAR VERDİ



Antalya'nın Kaş ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, ağaçları devrildi, seraların plastik örtülerini yırttı.



Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi'nde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bazı ağaçlar devrildi. Ana trafonun üzerine devrilen bir ağaç ise mahallede elektriklerin kesilmesine neden oldu. Eşen Çayı kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman ekipleri müdahale etti. Çayköy ve Çavdır mahallelerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle seraların plastik örtüleri yırtılarak, zarar gördü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Fotoğraflar



Haber: Ahmet ACAR/ KAŞ(Antalya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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2)TEKNENİN ÇEKTİĞİ LASTİK BOTTA 45 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, fiber tekne arkasına bağlı lastik botla ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayrıca teknede yakalanan 3 organizatör, gözaltına alındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün saat 06.00 sıralarında gelen bir ihbarda, Didim'in Altınbank Mevkisi açıklarındaki bir teknenin çektiği lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçirilmeye çalışıldıkları bildirildi. İhbar üzerine bölgede görevli Sahil Güvenlik uçağı, çevreyi taradı. 'Yorgun Denizci-1' isimli eski bir teknenin çektiği lastik botta, kaçak göçmenler tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 24'ü Filistin, 18'i Irak, 2'si Fas ve 1'i Lübnan uyruklu olmak üzere 45 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca teknedeki 3 organizatör gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Jandarma karakoluna teslim edilen organitörlerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Sahil güvenlik uçağı kamerasından mültecilerin kaçış anı



Genel ve Detay görüntü



Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ DİDİM(Aydın),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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3)AYVACIK'TA 33 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen lastik bottaki 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.



Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babakale köyü Deve boynu mevkisi açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na balı 'TCSG 28' Bot Komutanlığı'nca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kaçakların getirilmesi



Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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4)KUMLUCA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4..2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Antalya'nın Kumluca ilçesi olarak saptadığı deprem, dün saat 18.11'de meydana geldi. Yerin 7.31 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Finike ilçesi, büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kumluca'dan görüntüler



-Röp.



Haber-Kamera: ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (ek)



5)BATUHAN GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Ezine'de geçen Cumartesi, Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



Batuhan Kızıl için Ezine Merkez Camii'nde dün ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ceneza törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Batuhan'ın yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Batuhan'ın babası Aydın Kızıl ve annesi Aynur Kızıl ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Kızıl, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba, tabutun başına konulan sandalyeye oturtuldu.



Merkez Camii'nde Çanakkale Müftüsü Arif Gökce tarafından Batuhan Kızıl için ikindi namazına müteakip cenaze kıldırıldı. Namazının ardından, Batuhan'ın cenazesi ilçe mezarlığına götürüldü. Batuhan'ın cenazesi camiden çıkarıldığı sırada birçok okul arkadaşı gözyaşı döktü. Batuhan, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



Ezine Belediyesi'nde çalışan Aydın Kızıl ve eşi Aynur Kızıl'ın Oğuzhan Kızıl (21) isimli bir çocuklarının daha bulunduğu öğrenildi.



İKİ GENCİN CERAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK



Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenerek kaybolan otomobilden cansız bedenleri çıkarılan Mehmet Yalçın ve Ferhat Çil'in cenazeleri bugün toprağa verilecek.



BARIŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Suya kapılan araçtaki gençlerden Barış Kurt'u arama çalışmalarının bölgede devam ettiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Cenaze töreninden genel ve detay görüntü.



-Cenaze namazından genel ve detay görüntü.



-Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl'ın taziyeleri kabul etmesinden görüntü.



-Batuhan Kızıl'ın okul arkadaşları ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamamasından görüntü.



-Batuhan Kızıl'ın cenazesinin omuzlarda taşınmasından görüntü.



Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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6)HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, 4 YARALI







ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü İsmet Öz (64) yaşamını yitirdi. Araçtaki 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada Adil Turhan'ın kullandığı 07 LJP 46 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen İsmet Öz'ün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmet Öz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmet Öz, yolda hayatını kaybetti. Kaza sırasında İsmet Öz'ün başında kask olmadığı ve motosiklet sürücü belgesinin de bulunmadığı belirtildi.



ARAÇTAKİ 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI



Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Adil Turhan'la birlikte, eşi Yasemin Rukiye Turhan ve çocukları Ramazan Efe Turhan (6) ile Elanur Turhan (2) hafif yaralandı. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olmağı kaydedildi. İsmet Öz'ün cenazesi morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KAZA ANI KAMERADA



Kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. İsmet Öz'ün kullandığı motosiklet ara sokağa sapmak isterken, karşı yönden gelen Adil Turhan'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştığı görüntülerde yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan İsmet Öz'ün metrelerce savrulduğu görüldü. Olay yerinde bulunan markette oturanlarla çevredeki vatandaşlar kazanın ardından yardıma koştuğu görüntülere yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü



Manavgat Devlet Hastanesi'nden görüntüler



İsmet Öz'ün fotoğrafı



Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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7)TOKAT'TA ÖĞRENCİ SERVİSİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 10 YARALI



TOKAT'ta okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci, 10 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde eski Tokat- Turhal karayolu Kemalpaşa köyü mevkisinde meydana geldi. Turhal'dan Tokat yönüne giden Sinan Başar (40) yönetimindeki 60 FH 758 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen Seyfettin Akcan yönetimindeki 06 BBE 863 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri Sinan Başar ve Seyfettin Akcan ile okul servisinde bulunan çeşitli yaşlardaki 7'si öğrenci, 8 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kaza yerinden görüntüler



-Araçların görüntüsü



-Öğrencilerden görüntü



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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8)AYVALIK'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI







BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 2 otomobil ile 1 hafif tirari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolunun Ayvalık sınırı Şehirlerarası Terminal kavşağında meydana geldi. Çanakkale istikametinden gelen Murtaza Kara yönetimindeki 34 UK 1719 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşaktan ana yola çıkan Sefer Erden yönetimindeki 16 BUD 41 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kara yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Sertaç Taş yönetimindeki 10 BGF 86 plakalı hafif ticari araca çarparak ters döndü. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, yaralıları araçlardan çıkardı. Olay yerine gelen Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan da yaralılar hakkında bilgi aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinden görüntüler



Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan'ın yaralılara yardımı



Hastanedeki yaralılardan görüntü



Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/ AYVALIK(Balıkesir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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9)NİĞDE'DE SÜT TANKERİ İLE İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI: 7 YARALI



NİĞDE'de süt tankeri ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı. Kaza, Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Cadde'de bulunan kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 51 AJ 765 plakalı süt toplama tankeri ile tekstil işçilerini taşıyan 51 KB 450 plakalı midibüs çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat Demirci (45), Bünyamin Kırmızı (40), Tenzile Timoçin (45), Yalçın Özsoy (30), Birsel Çelik (53), Ömer Yılmaz (38) ve Ali Çevik (47) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kaza yerinden görüntü



-Yaralı ambulansa bindirilirken



-Kamyon ve midibüsten görüntü



-Ambulans giderken



Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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10)DİYARBAKIR'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ







DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.



Yangın, dün akşam saatlerinde İskanevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Apartmandakilerin müdahale ettiği yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aileden 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, biri ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Oylay yeri



Ambulanslar



Ambulansın içinden detay



Apartmandan detay



Sokak



Apartman tabelası



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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11)KAYSERİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI







KAYSERİ'de sivil polis aracına bir kişinin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda polis memuru İlhan Odabaşı (41), başına isabet eden saçma ile yaralandı. Ağır yaralanan Odabaşı hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.D (37) ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, dün saat 23.30 sıralarında Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen sivil polis aracına, M.D (37) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu polis aracında bulunan İlhan Odabaşı (41) başına isabet eden saçma ile ağır yaralanırken otomobilde bulunan diğer polis ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru İlhan Odabaşı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için de bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi çalışma başlattı. Saldırıdan 30 dakika sonra zanlı M.D., olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir okulun bahçesinde gizlenirken yakalandı. Zanlı gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yeri



-Olay yeri inceleme ekipler



-Araçlardan görüntü



-Genel ve detaylar



(EK)



-Zanlı M.D'nin emniyete getirilmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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12)OTOMOBİLDEN AÇILAN ATEŞLE BACAĞINDAN YARALANDI



BURSA'da arkadaşları ile birlikte adliyenin arkasındaki sokakta yürüyen Oktay G. (20), otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi'nde, Bursa Adliye Sarayı'nın arka sokağında meydana geldi. Oktay G. sokakta arkadaşlarıyla yürürken, 16 JOF 82 plakalı otomobilden ateş açıldı. Oktay G. bacağına isabet eden mermiyle yaralandı, otomobil ise hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı Oktay G., sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Yapılan araştırmada, otomobilin Adem T. adına kiralandığı tespit edildi. Çevrede paniğe neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden görüntüler



-Polislerin inceleme yapması



-Yaralının ambulanstaki görüntüsü



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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13)BURSA'DA BIÇAKLA TAKSİCİYİ GASP EDEN KADIN, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE YAKALANDI



BURSA'da bindiği takside şoförü bıçakla gasp eden kadın, Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.



Olay, gece yarısı merkez Yıldırım İlçesi Bursa çevre yolu girişinde meydana geldi. Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü önünde bekleyen Barbaros Temel'in kullandığı 16 T 0701 plakalı taksiye binen Sebahat Destanlı (29), İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına yanaşan Temel, mesafenin uzak olduğunu belirterek, Destanlı'dan bir miktar para istedi. Bunun üzerine Destanlı, iddiaya göre Temel'i önce şok cihazıyla etkisiz hale getirdi sonra da çantasından çıkardığı bıçağı şoförünün boğazına dayayıp ve taksiden inmesini istedi. Temel'in taksiden inmesinin ardından araca binen Destanlı, İstanbul istikametine doğru hareket etti. Taksi şoförünün ihbarı üzerine hareket geçen polis ekipleri, çevre illere de haber verdi.



KÖPRÜDEKİ POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDI



Destanlı, taksiyle Osmangazi Köprüsü gişelerine geldiği sırada Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Destanlı, buradaki işlemlerinin ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



"ŞOK CİHAZIYLA SALDIRDI, BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"



Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan taksi şoförü, yolcunun gece yarısı aracına bindiğini belirterek, ilk başta adres vermediğini ve bir süre ilerledikten sonra İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine yolcudan para istediğini belirten Temel, "Para talep etmem üzerine şok cihazı ile bana müdahale edince ben sersemledim. Ardından el frenini çekti. Anahtarı alarak arabadan indi ve sonrasında da ben de inince boğazıma bıçak dayadı. Ardından küfürler edip, bana tekme attı. Tekmeyle beraber orta refüje devrildim. Ondan sonra da arabayı alıp kaçtı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Taksinin yakalandığı yerden görüntü



-Taksi Şoförü arkadaşlarına olayı anlatırken



-Taksi Şoförü röportaj



-Taksi Durağından detaylar



-Sebahat Destanlı (foto)



Haber: Mehmet İNAN/ BURSA, - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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14)SİİRT'TE, METRUK BİNANIN BAHÇESİNE BIRAKILMIŞ 5-6 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU







SİİRT'te, metruk binanın bahçesinde terk edilmiş 5-6 günlük erkek bebek bulundu. Göbek bağının düşmediği tespit edilen bebek hastanede tedaviye alınırken, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan metruk binanın bahçesinden ağlama sesi duyan çevredekiler, 5- 6 günlük olduğu tahmin edilen bebek buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede göbek bağı henüz düşmeyen bebeği Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeni Doğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinde inceleme yapan polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Bebeğin hastaneye getirilmesi



Bebeğin muayene edilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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15)KUYRUĞU SATIRLA KESİLEN EŞEĞE TECAVÜZ İDDİASI







İzmir'in Menderes ilçesinde eşeğe kuyruğu satırla kesilerek işkence yapıldığı ve tecavüz edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, yaralı eşeğe hayvanseverler sahip çıktı. Değirmendere köyünde 1 Şubat'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşeğe işkence yapıldığı bilgisine ulaşan havyanseverler jandarmaya şikayette bulundu. Islak Burunlar Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile köye giden jandarma ekipleri, ahırda kuyruğu satırla kesilmiş eşek buldu. Dernek üyeleri yaralı eşeği, Menderes Belediyesi veterinerliğine götürdü. Burada tedaviye alınan eşeğe gerekli müdahale yapıldı. Jandarma ise olayla ilgili köyde yaşayan E.Ö.'yü gözaltına aldı. E.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Islak Burunlar Hayvanları Koruma Derneği, 'Nazkız' adını verdikleri eşeği kendi bünyelerinde bulunan barınakta koruma altına aldı.



Derneğin yönetim kurulunda bulunan Zehra Gülten, eşeğe işkencenin yanında aynı zamanda gözaltına alınan kişi tarafından para karşılığı tecavüz ettirildiğini öne sürdü. Menderes Belediyesi veterinerliği tarafından hazırlanan ilk raporda eşeğe tecavüz bulgusuna rastlandığını belirten Gülten, "1 Şubat'ta derneğimize bir köyde eşeğe işkence edildiği ve para karşılığında tecavüz edildiği bilgisi geldi. Dernek başkanımız ve üyelerimizle birlikte jandarmayla söz konusu adrese gittik. Eşeğin kuyruğu satırla kesilmiş haldeydi. O gece ilk müdahaleyi dernek olarak yaptık. Aşırı kanaması vardı. Eczaneden ilaç aldık. Daha sonra Menderes Belediyesi veterinerliğine götürdük. Burada sağ olsun belediyemiz çok ilgilendi. Kanamasını durdurduk. Burada yapılan ilk incelemede tecavüz bulgusuna rastlandı. Gözaltına alınan kişi para karşılığında hayvana tecavüz ettiriyormuş. O şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest kalmış. Biz böyle kişilerin hayvanlardan uzak durmasını istiyoruz. Dünyada hayvanlar insanlara zarar vermez. İnsanlar maalesef hayvanlara zarar veriyor. Kötü hayvan yoktur ama kötü insan vardır. Bu hayvan o kadar etkilenmiş ki yanına gelen erkeklerden çekiniyor. Hayvana tecavüzü kolaylaştırmak için kuyruğu kesilmiş. Bu çok acı bir şey. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. O kişiden şikayetçi olduk" dedi.



Öte yandan, hayvana işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan E.Ö.'nün ağabeyine saldırması üzerine tekrar gözaltına alındığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Eşekten görüntü



-Zehra Gülten ile röportaj



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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16)OTİSTİK ENGELLİ UTKU'YA POLİSLERDEN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ



BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 yaşındaki otizmli Utku Günay için sürpriz doğum günü düzenledi. Babasının aracını durduran polis ekipleri tarafından kulübeye getirilen Utku, kendisi için hazırlanmış doğum günü pastasını görünce duygulandı.



Bursa'da yaşayan Serkan Günay, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne elektronik posta atarak 13 yaşındaki oğlu Utku'nun otistik engelli olduğunu, polisleri çok sevdiğini belirterek, oğlunun doğum gününün polislerle birlikte kutlamasını istediğini belirtti. Mesajın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa-İstanbul yolu üzerinde bulunan Engürücük Polis noktasında doğum günü hazırlıklarına başladı. Polis noktasını süsleyen ekipler, Utku'nun babasının aracını durdurdu. Sürpriz doğum gününü belli etmeyen polis ekipleri araç içindekilerin kimlik sorgulamasını yaptıktan sonra Utku'nun ailesini polis noktasına davet ettiler. Kendisi için süslenmiş polis noktasına giren Utku, polis ağabey ve ablaları tarafından doğum günü pastası ile karşılandı. Pastayı gören Utku ve ailesi duygulanırken polisler Utku'yu alkışladı. Polis ağabey ve ablaları ile mumları üfleyen Utku, pastasını polislerin elinden yedi. Polislerle bir süre konuşan Utku daha sonra ekip aracına binerek tur attı.



Çocukları için düzenlenen sürpriz doğum günü için ailesi mutlu olurken, emniyet yetkilileri 'Her çocuk mutlu olsun' projesi kapsamında çocukların gönlünü kazanmaya devam edeceklerini belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Utku'nun babasının aracının uygulama nıktasındaki polis tarafından durdurulması



-Kimlik kontrolünün yapılması



-Polis noktasına gelişleri ve sürprüz doğum günü kutlaması



-Pasta kesilmesi



-Utku'nun polis aracına binmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Semih ŞAHİN/ BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Sokak Ortasında Eşini Defalarca Bıçaklayıp Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran İfade: Beni Başka Erkeklerle Aldattı

Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Bursa'da Bıçakla Taksiciyi Gasp Eden Kadın, Osmangazi Köprüsü'nde Yakalandı