Dha Yurt Bülteni-1

1)BİNGÖL'DE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BİNGÖL'de merkez üssü Adaklı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 23.35'te merkez üssü Adaklı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.44 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremi hissetiklerini söyleyen bir vatandaş, "Bizi biraz endişelendirdi. Umarım daha büyük depremleri görmeyeceğiz. Geçmiş olsun" dedi.



2)GAZİANTEP'TEKİ DAMAT DEHŞETİNDE ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ







GAZİANTEP'te, Ertan Daşdelen'in miras anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişiyi öldürdüğü silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtarılan baldızı Semra Yaprak (27) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pazartesi günü Ertan Daşdelen miras anlaşmazlığı nedeni ile kayınvalidesi Özden Şahin (60) ile aynı eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) ve baldızı Dilek Çakmak (36)'ı başlarına ateş ederek öldürdü. Eşi Sultan Daşdelen (31) ile diğer baldız Semra Yaprak'ı ise başlarına ateş ederek ağır yaraladı. Sultan Daşdelen ve Semra Yaprak sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Semra Yaprak, dün doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaprak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hastanede tedavisi süren Sultan Daşdelen'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



3)BALIKESİR ADLİYESİ'NDE GAZDAN ZEHİRLENEN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



BALIKESİR Adliyesi'nde yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan İnfaz Koruma Memuru Savaş Fikret (39), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Merkez Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Balıkesir Adliyesi'nde geçen pazartesi günü bodrum katındaki yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazı nedeniyle 4'ü ağır toplam 59 kişi zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olayda gaz sızıntısına maruz kalan kişilere yardım etmek isterken kendisi de etkilenen Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Savaş Fikret, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde bu gece hayatını kaybetti.Evli ve 2 çocuk babası Savaş Fikret'in ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Bu arada gazdan etkilenen ve durumları ağır olan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.



4)ADIYAMAN'DA YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS EDEN ÇATI USTASI ÖLDÜ



ADIYAMAN'da, inşaatın çatısında çalışırken yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası Abdurrahman Genç, hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde merkeze Büyükkavaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, inşası devam eden bağ evinin çatı kısmında çalışan Abdurrahman Genç, yakın mesafeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılarak yere yığılan Genç'i gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Genç'e uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ekiplerin tüm çabasına rağmen Abdurrahman Genç, yaşamını yitirdi. Genç'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



5)OSMANİYE'DE AYNI VİYADÜKTE İKİNCİ TIR KAZASI: 1 ÖLÜ - EK GÖRÜNTÜLERLE







OSMANİYE'de gündüz saatlerinde bir TIR'ın düştüğü Şekerdere Viyadüğü'nde akşam bir TIR daha metrelerce yükseklikten boşluğa uçtu. Kazada alev topuna dönen iplik yüklü TIR'ın şoförü, hayatını kaybetti. Osmaniye- Gaziantep E-90 Otoyolu'nun 5'inci kilometresindeki Şekerdere Viyadüğü'nde aynı günde benzer ikinci TIR kazası meydana geldi. Gündüz saatlerinde 01 CMK 91 plakalı TIR'ın kontrolden çıkarak, düşmesi sonucu yaralamalı kazanın meydana geldiği Şekerdere Viyadüğü'nde saat 19.00 sıralarında Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen iplik yüklü TIR, kontroldan çıkarak 10 metre yükseklikten boşluğa uçtu. Yere çakılan TIR, bir anda alev alarak, yanmaya başladı. Kupa kısmında başlayıp, dorseodeki ipliklere sıçrayan yangın nedeniyle TIR, alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan TIR'ı güçlükle söndürdü. TIR'da yapılan incelemede şoförün yanmış cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen şoförün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Söndürülen TIR'ın çekici kısmında inceleme yapan görevliler



Jandarma ve İtfaiye görevlilerinden detay



Viyadük aşağısındaki itfaiye araçlarından genel görüntü



Yanan TIR'ın söndürülmesi çalışması



Çevreye dağılan iplik ruloları ve paketler



TIR'ın yanmış halinden görüntü



Kaza yerinden arama yapan görevlilerden görüntü



Sürücüye ait olduğu düşünülen ayakkabıdan görüntü



TIR'ın düştüğü yerde yanarken görüntüsü



Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================================



6)ALEV TOPUNA DÖNEN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ KURAN-I KERİM, ZARAR GÖRMEDİ



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, araçta bulunan Kuran-ı Kerim ise alevlerden etkilenmedi. Olay, akşam saatlerinde Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine giden Mehmet Sarıgül yönetimindeki 16 ACS 568 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü Sarıgül, aracı yol kenarına çekerek aşağı indi. Alevler kısa sürede aracın ön kısmını sardı. Sarıgül'ün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



Öte yandan, araçtan çıkarılan Kuran-ı Kerim'in ise alevlerden etkilenmediği görüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



7)PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜKLERİ İTFAİYE KESEREK ÇIKARDI



İZMİT'te, aracının aküsünü tamir etmeye çalıştığı sırada akıma kapılması sonucu eli şişen Bahri F.'nin yüzükleri, parmaklarını sıkıştırdı. Bahri F.'nin parmağındaki yüzükler, itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı. Aracının motorunu tamir ettiği sırada aküden gelen elektrik akımına kapılan Bahri F.'nin eli 1 hafta içerisinde şişti. Parmaklarındaki yüzüklerin kendisine zarar verdiğini fark eden Bahri F., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Doktorlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bahri F.'nin elindeki 2 yüzüğü doktor nezaretinde müdahale ederek kesti. Yüzüklerin çıkarılmasının ardından Bahri F. tedavi altına alındı.



8)MAHALLEDE UYUZ SALGINI







MANİSA'nın Salihli ilçesinin kırsal Durasıllı Mahallesi'nde uyuz salgını yaşanıyor. Mahalle sakinleri, hastalığın tedavisinde kullanılan etkili ilaçları eczanelerde bulamamaktan yakınıp, yetkililerden yardım istedi.



Salihli'ye 11 kilometre mesafedeki kırsal Durasıllı Mahallesi, uyuz hastalığı salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. 6 bin 169 nüfuslu mahallede yaşayanların yüzde 30'unda bulaşıcı bir hastalık olan uyuz şikayeti nedeniyle baş, yüz, boyun, sırt, parmak araları başta olmak üzere vücutlarının birçok yerinde kaşıntı, sivilceye benzeyen kırmızı renkli kabarcıklar, yara ve döküntüler görülmeye başlandı. Özelliklerde son aylarda, bu şikayetlerde artış oldu.



Mahalle sakinlerinden Yıldır Kartal, kaşıntı nedeniyle bugüne kadar 20 kez doktora gittiğini belirterek, "Doktorum uyuz tanısı koydu. Mahallede Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri birçok kez bilgilendirme yaptı. Yayılmasını önlemek için kapı kapı dolaşıp, halkı bilinçlendirdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salgının geçtiğini belirtiyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu salgın geçmiş değil. Mahalleli olarak derdimize çare bulunmasını istiyoruz, uyuz hastalığı ile yaşamak istemiyoruz" dedi.



'50 ECZANEYE GİTTİM İLAÇ BULAMADIM'



Necdet Peker ise kaşıntı şikayeti ile gittiği hastanede kendisine uyuz teşhisi konulduğunu ve ilaç yazıldığını belirterek, "Ancak, mahallemdeki eczanede ilacı bulamayınca, ilçe merkezine gittim. Burada da 50 kadar eczane gezdim. Doktorun yazdığı ilacı bir türlü bulamadım. Çok mağdur durumdayım" diye konuştu.



Yılmaz Ersoy da mahallerinde yaşayan kişilerin yüzde 30'unda kaşınma şikayeti olduğunu vurgulayarak, "Bir çoğu, uyuz hastalığı nedeniyle sağlık kuruluşuna gitmeye çekiniyor ya da uyuz hastalığının kendisine de bulaştığının duyulmasını istemediği için gizleyenler oluyor. Pek çoğu da bu hastalık konusunda yeterli bilgiye sahip değil" şeklinde konuştu.



Mahallede eczane işleten Rıza Ekinci, "Mahallemizde bir dönemdir uyuz sıkıntısı vardı. Ama kaşınmaya bağlı şikayetler son 3- 5 ay içerisinde arttı. Bu hastalığın tedavisi için 2 ilaç var. Şu an bu ilacın birisini buluyoruz, ama diğerini bulmakta zorlanıyoruz. Vatandaşın bu hastalıktan kurtulması için bu 2 ilacı mutlaka kullanması gerekiyor" dedi.



Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.



9)MUHARREM İNCE: İZMİR'E 30, SIFIR YAKIŞIR







İZMİR'in Ödemiş ilçesinde CHP örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine katılan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, 12 Eylül döneminin askeri savcısı olan babası Nurettin Soyer üzerinden eleştirilmesine tepki gösterdi, "General Dişli'nin ağabeyini büyükelçi yaptın. Sana gelince kardeşin hesabını vermeyeceğiz. Bize gelince babaların, dedelerimizin hesabını vereceğiz. Biz babaların, dedelerin hesabını da veririz, merak etme. Bunlara takılmayın yalnız İzmir'de 8 belediye bizde değil. Bak İzmir'e ne yakışır? İzmir'e 30, sıfır yakışır" dedi.



CHP Ödemiş İlçe Örgütü'nün, ilçede bir düğün salonunda düzenlediği dayanışma yemeğine, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Uşak Milletvekili Özkan Yalım Ödemiş Belediye Başkan adayı Mehmet Eriş, İYİ Parti ilçe teşkilatı ve çok sayıda CHP'li katıldı. Aynı masada oturan Soyer ve İnce bir süre sohbet etti. Daha sonra partililere seslenen Muharrem İnce, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, 12 Eylül döneminin savcısı olan babası Nurettin Soyer üzerinden eleştirildiğini hatırlattı. 16 yıl milletvekilliği yaptığını, Türkiye'de en fazla ziyaret ettiği yerlerden birinin Silivri Cezaevi olduğunu söyleyen Muharrem İnce, şöyle dedi:



'BEN DE SİZE İKİ SORU SORUYORUM'



"AKP ile FETÖ ortaktı, 'Ergenekon, Balyoz' dediler. Türk Ordusu'nu dağıttılar. Sonra generaller dışarıya çıktı, FETÖ'cüler içeri girdi. 3 ayağın biri eksik kaldı biri. Üçü girdi, biri eksik kaldı. Türkiye'de yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar vardı ama son 17 yılda Türkiye bir yüzsüzlükle karşılaştı. Yüzsüz bunlar. 'Ne istediler de vermedik' diyor. Sonra da çıkıp, 'Ey CHP sen FETÖ'cüsün' diyor. Onlarla kucak kucağa olan sensin. Bir biri ile kavga ederken, aynı Türk filmlerinde olduğu gibi, 'Durun siz kardeşsiniz' dedik. Onları kaymakam, general, vali yapan bunlar. Ne zamanki FETÖ, AKP'ye ihanet etti, kardeş kavgası başladı. Şimdi çıkmış Büyükşehir adayımız Tunç Soyer'in babasına laf ediyor. Kimse babasının hesabını vermeye mecbur değil. Siz bizim belediye başkan adayımızın babasının hesabını soruyorsunuz, ben de size iki soru soruyorum. Bir; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kardeşi FETÖ'den hapiste. Babanın hesabını veriyorsan, kardeşinin hesabını da vereceksin. İki; darbenin iki numaralı ismi Dişli. General Dişli'nin ağabeyini büyükelçi yaptın. Sana gelince kardeşin hesabını vermeyeceğiz. Bize gelince babaların, dedelerimizin hesabını vereceğiz."



KOCAOĞLU'NU ÖRNEK GÖSTERDİ



Muharrem İnce, "Biz babaların dedelerin hesabını da veririz, merak etme. Bunlara takılmayın yalnız İzmir'de 8 belediye bizde değil. Bak İzmir'e ne yakışır. İzmir'e 30, sıfır yakışır" dedi. CHP'li belediye başkanlarının sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu da çocuklara yaptığı süt yardımlarından dolayı örnek gösteren İnce, "CHP'li belediyeler sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışının en iyi temsilcisi olacak Tunç Soyer. Bundan kuşkum yok" diye konuştu.



'BU MİLLET SİZİ 31 MART'TA ÇARPACAK'



Muharrem İnce, konuşmasının devamında ülke ekonomisine değinerek, "Bu devlet seni zorunlu olarak askere alıyor mu, alıyor. Seni zorunlu askere alıyorsa o zaman sana zorunlu olarak yardım etmeye de mecburdur. Ama sen tank palet fabrikası satılırken sesini çıkarmazsan, Tekel, Petkim, Tüpraş satılırken sesini çıkarmazsan, arsalar, limanlar satılırken sesini çıkarmazsan, sen yardıma muhtaçsın ya, çocuğun da yardıma muhtaç olur. Oysa sen yardım değil, iş talep etmelisin. Sen ülkenin soyulmasına sesini çıkarmazsan, bugün sen yardım bulabiliyorsun ama çocuğun yardım da bulamaz. Soğan, patates diyoruz. Ispanak yüzde 80 arttı diyoruz. Biber yüzde 87 arttı diyoruz. O biri çıkıyor meydanlara, 'Oy verirseniz, ruzu mahşerde berat belgeniz de yanına gelecektir' diyor. İzmir'de biri çıkıyor diyor ki, 'Zeybekci'ye oy vermezsen Allah çarpar sizi' diyor. Allah sizi çarpar mı çarpmaz mı, onu bilemem. Allah bilir ama bu millet sizi 31 Mart'ta çarpacak" dedi.



'BU İŞİ BAŞARACAĞIZ'



Muharrem İnce, "Türkiye'nin geliri ne?" diye sorduğu soruyu yine kendi cevaplayarak şöyle dedi:



"Türkiye'nin geliri imar barışı, trafik cezaları, bedelli askerlik, noter tasdiki. Allah'ın izni ile 31 Mart'ta bu belediyelerdeki değişimi sağlayarak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine ciddi bir hazırlık yaparak, 51 günlük hazırlık değil, 500 günlük bir hazırlık yaparak, bu işi başaracağız. Ülkenin ekonomisi bu halde de, yargısı, hukuku, mahkemeleri başka mı? AKP milletvekilini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atıyor. Partili bir cumhurbaşkanı, partili bir yargı, partili bir mahkeme var. Kimin tutuklanmasına Erdoğan karar veriyor, ama kimin salıverilmesine Truamp ile Merkel karar veriyor. Sal Papazı sal papazı. Ne diyordu? 'Al papazı ver papazı' diyordu. Öyle mi oldu, o aldı mı papazı? Angela Merkel 'bırak' dedi mi bırakıyor mahkemeler, Donald Trump 'bırak' dedi mi bırakıyor. Erdoğan 'tutukla' dedi mi, tutukluyorlar."



'AZİZ BAŞKANIN BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİZ'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bıraktığı yerden devam edeceklerini söyleyerek, "Aziz başkanın başlattığı yerden devam edeceğiz. Aziz Başkan belki de Türkiye'nin hiç bir yerinde olmadığı kadar kırsal kalkınmaya değer verdi, güçlendirdi. Onun bıraktığı yerden devam edeceğiz, fazlasını yapacağız" dedi. Seferihisar'ın mandalina memleketi olduğunu, her yıl mandalinanın yerlere döküldüğünü, bu nedenle belediye olarak birkaç başlıkta tarım politikası geliştirdiklerini aktaran Soyer, "Mandalina üretici birliği kurarak kooperatif ile birlik çatısı altında üreticiyi birleştirmeye çalıştık. Üreticiler batıda güçlü olmak için kooperatif çatısı altında birleşti. Tarım ürünü tek başına para etmiyor. Tarım ürününü işleyeceğiz, başka bir şeye çevirdikten sonra satacağız. Mandalinayı kurutarak cips yaptık. Şimdi ihracatını yapıyoruz. Bire altı katma değeri arttı. Net karından bahsediyorum. Bire altı... Şimdi ek gıda olarak mandalinanın tabletini yapıyoruz" dedi. Yapılacak çok fazla şeyin olduğunu kaydeden Tunç Soyer, "Sonsuz yapacak işimiz var. Patatesi, kestaneyi bir kader olmaktan çıkaracağız. Ödemiş'te patatesi de, kestaneyi de işleyerek satacağız. Bedavaya değil, katma değerini yükselterek satacağız. Bunun için kazanmamız lazım. Bunun için Ödemiş'te CHP'nin bayrağını dikerek ilçede iktidar olmamız lazım" diye konuştu.



'HÜKÜMETTEN TEK METELİK İSTEMİYORUZ'



Hükümetten bir tek metelik istemediklerini söyleyen Tunç Soyer, "Kendi kendimize yerelde kalkınacağız. Çok az günümüz var. Yatacak dinlenecek vakit yok. Mutlaka kazanmak zorundayız, başka çaremiz yok. Herkese öncelikle teşekkür ediyorum. İyi ki beraberiz, omuz omuzayız ama yetmez. Kolumuza, omuzumuza daha çok arkadaşımızı takacağız ve bu seçimi mutlaka kazanacağız. Söz mü ?" diye sordu. Bunun üzerine salondakiler, "Söz" diye karşılık verdi. Soyer de, "Sözler yalan söylemiyorsa, gözler yalan söylemiyorsa, kazanacağız" karşılığını verdi.



Programda konuşan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise 31 Mart seçimlerinin yaklaştığını belirterek, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Ödemiş Ödemişliliğini yapmış, salonu doldurmuş. Salonlara sığmadık, sandıklara da sığmayacağız, o sandıkları patlatacağız" dedi. Ödemiş Belediye Başkan adayı Mehmet Eriş de, Ödemiş'in kendi evlerin olduğunu, gönülleri kazana kazana başaracaklarını söyledi. Konuşmaların ardından, program sona erdi.







10)MERSİN'DE 19 BİN 734 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİ







MERSİN'de jandarma ekipleri, 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez Yenişehir ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda 19 bin 734 adet captagon uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



11)DEREDE MAHSUR KALAN İKİ KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI







MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, derenin ortasındaki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.



Yatağan ilçesine bağlı Bağyaka Mahallesi Eski Değirmen Mevkii'nde bulunan deredeki adacıkta iki köpeğinin mahsur kaldığını gören Nedim Yörük, durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık operasyonla köpekleri mahsur kaldıkları adacıktan kurtararak sahibine teslim etti.



YENİDEN



12)AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYE GELİNCE KENDİ ÇABASIYLA KURTULDU



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında uzun süre hareketsiz kaldığı yerden kendi çabasıyla kurtuldu. Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak 38 numaradaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan sokak kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikte mahsur kaldı. Apartman sakini Azime Akyol, itfaiyeyi arayıp durumu bildirdi. Uzun süre tutunduğu ağacın gövdesinde hareketsiz şekilde duran kedi için itfaiye ekibi kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye eri merdivenli itfaiye aracıyla ağaca çıkarken, bu sırada kedi hızla ağaçtan inmeyi başardı. Herhangi bir sağlık sorunu gözlenmeyen kedi, koşarak gözden kayboldu.



13)EVİNİN SALONUNA KENDİ SERASINI KURDU







KAHRAMANMARAŞ'ta berberlik yapan Harun Altınsoylu, sebze fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi. Altınsoylu, bin 42 pet bardağa ektiği tohumların 900'ünün fide verdiğini söyledi. Onikişubat ilçesinde berberlik yapan 2 çocuk babası Harun Altınsoylu, son zamanlarda sebze fiyatlarının artması üzerine sebzeleri kendi evinde yetiştirmeye karar verdi. Apartmanda yaşayan Altınsoylu, bahçesi olmadığı için 600 lira harcayarak evin salonunu seraya dönüştürdü. Bin 42 tane pet bardağa domates, salatalık, biber ve kornişon tohumları eken Altınsoylu, sera kurmasının sebebinin artan sebze fiyatları olduğunu ifade etti. Biberi en son 12 liraya, domatesi de 7 liraya aldığını belirten Altınsoylu, "Bu yıl sebze ve meyve fiyatlarının atışından dolayı böyle bir girişimde bulunmaya karar verdik. Bin 42 tohum ektik ve yaklaşık 900 fidemiz oldu, yüzde 85- 90 oranında sonuç aldık. Bunları yetiştirirken tek başıma yetiştirmedim" diye konuştu. Serayı kurarken ziraat mühendisi arkadaşlarından ve üniversite öğrencilerden destek aldığını belirten Harun Altınsoylu, en büyük destekçisini eşi Fatmagül Altınsoylu olduğunu ifade ederek, "Burası evimizin salonu. Eşim naif bir insan olduğu için ilk başta olur mu öyle şey diye ordu önce, sonra 'Sen yaptıktan sonra güzel yaparsın zaten' dedi sağ olsun, Allah razı olsun en baştan beri onun da desteği var. Ben olmadığım zaman eşim bakımını yaptı, kızım suyunu taşıdı. Esasen ticari bağlamda değil de hobi olarak yapmaya karar vermiştik en başında" dedi.



