Dha Yurt Bülteni - 1

1)ULUDAĞ'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından 17 kişi gözaltına alındı. Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller bölgesinde, dün gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahların çekildiği olayda kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Silahlı şüpheliler, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma bölgesi olan Uludağ'a, olayın ardından Bursa'dan da çok sayıda polis, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve zırhlı araçlar sevk edildi. Ayrıca Polis ve jandarma ekipleri, Uludağ yolunu ablukaya alarak silahlı şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı önlem aldı. Ekipler, araçlarda ve kişiler üzerinde arama kimlik kontrolu ve arama başlattı. Bu arada aramalar sırasında Uludağ iskametinden Bursa'ya inen bir otomobilden ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekipleri, silaha el koyarak sürücüyü gözaltına aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenmesi için sçalışmalar sürdürülüyor.



BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI



Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri kavgaya karışanları belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişininde yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Kavganın, Uludağ'daki kış festivalindeki güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaflar arasında çıktığı öğrenildi. Çıkan silahlı kavgada kayak kiralama işi yapan Yusuf Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından özel güvenlik görevlilerinden ve kayak kiralama işi yapan esnaflardan oluşan 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli, Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü.



TATİLCİLER OTELLERİ BOŞALTTI



Yaşanan kavganın ardından bir çok işletme ve otelin camlarında zarar olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise 20'ye yakın boş kovan ele geçirildi. Olayın yaşandığı yerin yakınındaki otellerdeki tatilcilerin, gece yarısı ellerindeki valizler ile otelleri boşalttığı ve tatillerini sonlandırdıkları görüldü. Jandarma ve Özel Harekat ekipleri, uzun namlulu silahlarla çevrede aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Olaya tanıklık eden vatandaşlar, çok sayıda silah sesi duyduklarını, arbede ve büyük panik yaşadıklarını belirttiler. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Polis ekiplerinin araçlarda arama yapması



-Silahtan görüntüler



+++



-Ekiplerin inceleme yapması



-Boş kovanlardan görüntüler



-Zarar görev camlardan görüntüler



-Özel harekat ekiplerinden görüntüler



-Tatilcilerin otelleri boşaltması



-Röportaj



Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ - Mehmet İNAN - Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,



=================================================



2)İZNİK GÖLÜ'NE KARIŞAN DERENİN RENGİ SİYAHA DÖNDÜ



BURSA'da İznik Gölü'ne karışan derenin rengi, siyaha büründü. Çevre sakinleri, deredeki renk değişikliği ile çevreye yayılan kötü kokunun kaynağının araştırılması istendi. İznik Devlet Hastanesi'nin yakınlarından İznik Gölü'ne karışan derenin rengi, siyaha döndü. Dereden yayılan kötü koku ise çevre sakinlerini rahatsız etmeye başladı. Hafta sonu tatilinde göle balık tutmaya gidenler, deredeki kirlilikle karşılaşıp, rahatsız oldu. İlçe sakinlerinden Ahmet Altuntaş, "Medeniyetler başkenti böyle mi olur? Ben buraya balık tutmaya geldim. Senelerin esnafıyım, İznik'te böyle bir rezalet görmedim. Bu pislik nereden geliyor, araştırılması lazım. Bu kirliliğin sorumluları cezalandırılmalı" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



(Vatandaş kamerası)



-Dereden detaylar



-Vatandaşın tepkisi



Haber: Mehmet BULDU/ BURSA,



===============================================



3)ÜNİVERSİTE BİNASI, ÇIKAN YANGINDA ZARAR GÖRDÜ



ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde üniversiteye ait tek katlı bina çıkan yangında büyük çapta zarar gördü.



Uluborlu ilçesine bağlı Zincirli Mahallesi'ndeki Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu'na (MYO) ait tek katlı binada dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler bir anda tüm binayı sardı. Uluborlu Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın uzun süre söndürülemedi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülerek, kontrol altına alındı. Yapıldığı ilk yıllarda İsmet Paşa İlkokulu olarak yıllarca hizmet verdikten sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne devredilen binanın bir süredir boş durumda olduğu belirtildi. Taş binada büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



(Vatandaş kamerası)



-Yangın anından görüntüler



Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ ISPARTA,



===============================================



4)SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 1'İ POLİS 31 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Adana'da 2014 yılından bu yana meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere adı karıştığı iddia edilen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i polis, 31 zanlı adliyeye sevk edildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' 'Suç örgütüne üye olmak', 'Kasten yaralama', 'Ev ve işyeri kurşunlanması', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarını işlediği iddia edilen kişilerin bulunduğu 42 adrese 7 Şubat'ta şafak operasyonu düzenledi. 44 kişi hakkında yakalama emri bulunan operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere katıldığı iddia edilen, aralarında bir polisin de bulunduğu şüpheliler Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne götürülmesi



Adli Tıp Birimi tabelasından detay



Haber-Kamera: Nuri PİR - Can ÇELİK/ ADANA,



==============================



5)2 GÜNDÜR KAYIPTI, ÇIPLAK CESEDİ DERE KENARINDA BULUNDU



MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Şehmus Boz'un (24) cansız bedeni çıplak halde dere kenarında bulundu.



Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hocaköy yakınlarında meydana geldi. Bölgeye giden köylüler, Zergan deresinin kenarında hareketsiz halde yatan çıplak kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, çıplak halde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde ve ceset üzerinde araştırma yapan ekipler, cesedin Şehmus Boz'a ait olduğunu tespit etti. Ceset otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Ailesine acı haber verilirken Şehmus Boz'un 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Jandarma ekiplerinin incemeleri



Bekleyen köylüler



Cenazenin araca alınması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE(Mardin),



======================================================



6)İNŞAATIN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ



ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Seher Çıra (81) hayatını kaybetti.



Olay öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol için gelen inşaat bekçisi, asansör boşluğunda hareketsiz yatan kadını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Öğle saatlerinde evinden çıkan Çıra'nın inşaat alanına girdiği ve dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştüğü tahmin ediliyor. Yaşlı kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Olay yeri



İnşaat halindeki bina



Polislerin olay yerindeki incelemesi



Olay yerinde bekleyen insanlar



Ölen kadının tabutunun cenaze arabasına konulup götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/ ADIYAMAN,



============================



7)DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI



DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde Medine Bulvarı'nda meydana geldi. 700'üncü Yıl İlkokulu yakınlarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Zırhlı araç



Olay yeri inceleme ekibi



Saçmaların isabet ettiği duvar



Kalabalık



Okul önü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,



=======================================



8)TAKSİ BELEDİYE TEMİZLİK ARACINA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI



ANKARA'da bir taksinin belediye temizlik aracına çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan taksi şoförünün yakını, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 'Seni bırakmayacağım Erkan' diyerek gözyaşı döktü.



Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Sıhhiye Kavşağı'nda meydana geldi. Erkan Özmen (31) yönetimindeki 06 T 5519 plakalı taksi, Mithatpaşa Caddesi'nden Necatibey Caddesi'ne bağlanan üst geçitte sürücünün kontrolünden çıkarak, yol temizliği yapan 06 AZ 5519 plakalı belediye aracına çarptı. Kazada hurda yığınına dönen taksinin sürücüsü Özmen ile aynı araçta bulunan Koray Evren Kaya (36) ve Gamze Evren Kaya (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, şoför mahallinde sıkışan Erkan Özmen'in kurtarılması için çalışma yaptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın yolcu, ağır yaralanan Özmen'in kurtarılmasını gözyaşları içinde seyretti. "Seni yalnız bırakmayacağım Erkan" diyerek kendinden geçen yaralı kadını sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yerinden görüntü



Yaralıdan görüntü



Sağlık ekiplerinin müdahalesi



Yaralı yakınının görüntüsü



Genel ve detay



Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,



========================



9)KAHRAMANMARAŞ'TA MAÇ BİTTİ, TEKMELER HAVADA UÇUŞTU



KAHRAMANMARAŞ'In Türkoğlu ilçesinde Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlik Spor arasında oynanan maçta futbolcular arasında başlayan ve seyircilerin de dahil olduğu tekmi ve yumruklu kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.



Kahramanmaraş 1'nci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlik Spor karşı karşıya geldi. 1-1 biten maçın son düdüğü ile birlikte saha karıştı ve futbolcular kavga etmeye başladı. Seyircilerin de tel örgülerden atlayarak karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga sırasında bir kişinin korner direğini sökerek saldırması dikkat çekerken, kavgayı olay yerine gelen polis güçlükle ayırdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Sahadakilerin birbirlerine saldırması



Seyircilerin tel örgüden atlaması



Bir kişinin korner direğini sökmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



======================



10)ÇİN'E DOĞU TÜRKİSTAN PROTESTOSU



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskıcı politikalar yürüyüş ile protesto edildi. Belediye Meydanı'nda Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü konu alan bir de fotoğraf sergisi açıldı.



Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar, Nazilli'de, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'na (Türkiye Kamu-Sen) bağlı Türk Eğitim-Sen Nazilli Şubesi tarafından protesto edildi. İlk olarak Belediye Meydanı'nda, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türkleri'ne karşı yapılan işkence ve baskılara dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açıldı. Burada konuşan Türk Eğitim-Sen Nazilli Şube Temsilcisi Olgun Ergün, Uygur Türkleri'ne yapılan soykırım ve zulümlerin herkesi derinden etkilediğini söyledi. Ergün, "'Müslümanlar birbirinin kardeşidir' diyen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bu sözüne binaen bütün Türk İslam coğrafyasını, Kızıl Çin'in karşısına kardeşlerimizin yaşama hakkını, özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz. Doğu Türkistan Türk toprağıdır. Zulme, işkencelere boyun eğmeyen, değerlerini, inançlarını yaşatmaya çalışan kardeşlerimizin yalnız olmadığını Türkiye'den haykırıyoruz" dedi.



Türk Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli de, "Türk milletinin bir bütün olduğunu en uzak coğrafyadaki bir Türk kardeşimizin eline bir diken batsa, bizim yüreğimize de kılıç saplandığını herkese anlatmak durumundayız. Bu bir insanlık problemidir. Herkesi, bu problemin çözülmesi için katkı da bulunmaya davet ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından alanda toplanan kalabalık, Uzun Çarşı güzergahını takip ederek yürüdü, Yürüyüş boyunca kalabalık Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarla destek verdi. 2 kilometrelik yürüyüş, başladığı noktada sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Nazilli Belediye Meydanı'ndan açılan Doğu Türkistan'daki zulmü konu alan serginin görüntüsü



-Yürüyüşten görüntü



-Türk Eğitim-Sen Nazilli Şube Temsilcisi Olgun Ergün'ün açıklaması.



-Türk Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli'in açıklaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),



============================



11)BOLU'DA 'TÜRKİYE SİBER GÜVENLİK KÜMELENMESİ SEKTÖR ZİRVESİ'







BOLU'da, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde, 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi' düzenlendi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Artık giderek insansız sistemlerinin hayatımıza daha çok girdiği, birbiriyle konuşan insan- makine sistem entegrasyonunun gelişiminin arttığı bir dünyaya doğru gidiyoruz" dedi.



Bolu Dağı'nda bulunan otelde düzenlenen 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi'ne; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile dijital sektör ve yazılım firmalarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan İsmail Demir, "Günümüzde dünya ölçeğinde çeşitli ülkelerde konulan sıralandığında, bir ülkenin genelde güvenliği açısından kritik konuları nelerdir, diye sorulduğunda bu konuların başında siber güvenlik gelir. Bu ileride daha da önem kazanacak. Çünkü artık giderek insansız sistemlerin hayatımıza daha çok girdiği, birbiriyle konuşan insan- makine sistem entegrasyonunun gelişiminin arttığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu dünyada ancak iletişimle elektronik sistemlerin kartların çıktığı, yazılımların birbirleriyle giderek iç içe geçtiği, artık insanın kendi yeteneklerinin makinalar ve diğer sistemlerle beraber entegre çalıştığı bir dünyaya doğru giderken, bu dünyanın temel unsurları olan donanım, yazılım, akıl, düşünme yöntemlerinin kurgulanması gerekiyor. Daha bu yolun başındayız" diye konuştu. En büyük hedeflerinin, siber güvenlik yapılanmaları içinde kendi kendine yeten ülke olmak olduğunu belirten Demir, "Bu zirvenin ve farkındalığının önemi ise yolun başında bazısında hatta geç kaldığımız konuların farkında olup, ülkemizin kendi milli güvenlik unsurları emniyeti, ticari güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalarla ilgili bir an önce farkındalığın sağlanması, harekete geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde. Bu kapsamda siber güvenlik kümelenmesi bir sivil hareket olarak firmalarımız bazında bir hareket olarak başlatıldı. Sizler ne kadar güçlü olursanız, sizler geleceğe ne kadar güvenli bakarsanız, devletin bu beka unsuru olarak gördüğümüz geleceğe yönelik konularında ne kadar farkındalığının olduğunu ve sizlerin yanında olduğunu fark ederseniz bu yönde başarı sağlamış oluruz. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren 100'e yakın firmanın iştirak ettiği, 40'a yakın üniversitenin öğrenci kulüpleriyle desteklediği kümelenmede, siber güvenlik yapılanmaları içerisinde kendi kendine yeten bir ülke olmamız en büyük hedeflerimizden birisi" dedi.



Siber güvenlik alanında tehditlerin sürekli değiştiğini de kaydeden Savunma Sanayii Başkanı Demir, şunları söyledi:



"Tüm dünya çapında tüm ülkelerin çalışmaları devam ediyor. Hiçbir ülke ben tamamen emniyetteyim, diyemiyor. Bunu sağlamak üzere de sürekli çalışma yapmanız ve sürekli olarak bu konuda dünyada olan gelişmeleri takip edip, tehditleri fark edip, tedbir almanız gerekiyor. Bu süreç sürekli devam eden bir şey. Yani bugün 'Her şey oldu, bitti, tamam, emniyetteyiz' demek hiçbir ülke açısından söz konusu değil. Çünkü tehditler sürekli değişiyor. Bu anlamda söylenmesi gereken şey, sürekli dünyadaki ülkelerin geldikleri teknolojiyi takip etmek gerekiyor." Çalıştay, yıl içinde başarı gösteren sektör temsilcilerine ödül verilmesiyle sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Salondan detaylar



-Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,



========================



12)YÜKSEKOVA'DA 'EKMEK PARASI' İPİN UCUNDA



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde binaların çatısında biriken kar, bazı kişiler için ekmek kapısı oldu. Bellerine ip bağlayarak önlem alıp çatılardaki karı temizleyen işçiler, günde 100 TL kazandıklarını söyledi.



Kışın sert geçtiği, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Yüksekova'da yaz aylarında genellikle inşaatta çalışan işçiler, kışın gelmesiyle çatılardaki karı temizleyerek geçimini sağlıyor. Önlem aldıktan sonra çalışmaya başladıklarını söyleyen işçiler, günde yaklaşık 100 TL kazanıyor.



BELLERİNE İP BAĞLAYIP ÇATIYA ÇIKIYORLAR



İşçiler, çıktıkları çatılarda düşmemek için bir ucunu beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıdaki baca, demir ya da başka bir noktaya sabitliyor. İşçilerden Servi Bingöl, kış aylarında çatılarda biriken karları temizleyerek aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.



Bingöl,"Çocuklarımızı geçindirmek için bazen ölümü göze alarak çalışıyoruz. Belimize ip bağladıktan sonra çatılardaki karları temizlemeye çalışıyoruz.Tehlike arz etmeyen bazı bina çatılarında ise ip bağlamadan çalışıyoruz."dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Çatıdaki biriken kar yığınları



-Kar yığınları temizleyen vatandaşlar



-Beline bağladıkları ip



-Çevreden genel detaylar



-Servi Bingöl ile röportaj



-Detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),



=========================



13)ÇORLU'DAKİ TREN KAZASINDA ÖLEN BEREN BEBEĞİN ADI YAŞATILIYOR



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölenlerden 6 aylık Beren Kurtulmuş'un adı Ergene İlçesi Belediyesi tarafından yapılan kapsamlı çocuk kreşine, 'Beren Bebek Çocuk Akademisi' olarak verildi. Acılı baba Melih Kurtulmuş, "Biran önce de mahkeme sürecine ait iddianame de hazırlanıp yargı süreci de başlarsa sorumlular da cezalarını çekerse içimiz huzura kavuşacak" dedi.



Ergene Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde yapımına 1 yıl önce başladığı 100 çocuk kapasiteli içinde eğitim salonları, uyku odası, oyun odalarının bulunduğu gündüz bakım evinin açılışı gerçekleştirdi. Belediye Meclisi tarafından gündüz bakım evine Çorlu ilçesi yakınlarında, 8 Temmuz 2018 günü meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişiden en küçüğü olan 6 aylık Beren Kurtulmuş adını verildi. Açılışa Ergene Belediye Başkan Vekili Merdin Cantaş, Beren bebeğin babası Melih Kurtulmuş ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Merdin Cantaş, "Tren kazasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha göstermesin. Burada Beren bebeğimizin ailesine sabırlar diliyorum. Diğer ailelere sabırlar diliyorum. Belediye olarak bölgemize böyle güzel bir hizmeti kazandırdığımız için çok mutluyuz. Adını da Beren bebeğimizin adını verdik. Burada 100 çocuğumuz eğitim alacak, 1 müdür, 4 öğretmen ve 100 çocuk kapasiteli bir eğitim yeri. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



'ÇOK MUTLU OLDUM'



Kazada eşi Derya, 6 aylık kızı Beren Kurtulmuş ile birlikte baldızını ve eşinin yeğenini kaybeden Melih Kurtulmuş, çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan tren kazasında kaybettiğimiz canımızdan birisi de benim kızım Beren'di. Ergene Belediyesi böyle güzel bir kreş, gündüz bakım evi yaparak kızımın adını vermesi beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Ergene Belediyesi ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. Biz bir yandan adalet sürecinin başlamasını beklerken, adalet arayışını sürdürürken böyle güzel haberlerin olması da bizi mutlu ediyor. Biran önce de mahkeme sürecine ait iddianame de hazırlanıp yargı süreci de başlarsa, sorumlular da cezalarını çekerse içimiz huzura kavuşacak" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kreşten detaylar



-Baba Melih Kurtulmuş ile röp.



-Beren bebeğin fotosu



-Baba kazadan kurtulan oğlu Kemal ile oyun oynaması



-Okul içinden görüntüler



-Kurdele kesimi



-Açılıştan genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ERGENE(Tekirdağ),



=========================



Bakan Soylu: FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyona hazırlanıyoruz (ek)



14)'EFENDİ SENİN AKLIN SSK'YA YETMEDİ, TÜRKİYE'YE HİÇ YETMEZ'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'nin tanıtım toplantısına katıldı. Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Soylu, Altındağ Belediye Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, AK Parti ile MHP'li vekiller ve çok sayıda partili katıldı. Soylu, programda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede Türkiye'nin elinin güçlü olması için 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kritik bir viraj olduğunu vurguladı.



Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerini beka seçimi olarak gördüklerini aktardığı konuşmasında, "31 Mart'ı sadece belediye başkanlığı seçimi olarak göreceğiz öyle mi, yapılan her şeyi unutacağız, terörün üstüne, yapılan ekonomik saldırıların üstüne, son 6 yıldır yaşadıklarımızın üstüne bu seçimi beka seçimi olarak görmeyeceğiz, sadece sıradan bir seçim olarak göreceğiz öyle mi ' Kampanya yapmayacağız, evimizde oturacağız öyle mi ' Size şunu söyleyeyim, vallahi öyle değil. Bizim jandarmamız 179, polis teşkilatımız 173 yaşındadır. İçişleri Bakanlığı'nın arşivlerinde 100 yıllık, 200 yıllık evraklar, atama kararları, siciller, talimatnameler var. Biz mazisi olmayan bir millet değiliz. Kimse kusura bakmasın, biz bu bayrağı pazardan almadık" ifadelerini kullandı.



'HDP SİZİ BU MİLLETE KUŞUN SIKANLARA ORTAK ETMŞ, SİZ AYAKTA UYUYORSUNUZ'



Millet İttifakı'nın iki lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yüklenen Soylu, HDP'nin bu iki partiyi avucunun içine aldığını iddia etti. Soylu, şunları söyledi:



"Kurtuluş Savaşı'nda erkeğiyle, kadınıyla onurlu, kahramanca bir mücadele verdik. Biz 2 bin 200 yıldır devlet idare ediyoruz. Biz seçimin de ne olduğunu biliriz, diplomasinin de ne olduğunu biliriz, milletimizin gücünün de ne olduğunu biliriz. Bize tezgahlanan oyunları da biliriz, o tezgahları başlarına geçirmesini de çok iyi biliriz. Aslan gibi evlatlarımızı şehit eden PKK parti kuracak, onu Meclis'e sokacaksın. Utanmadan her evden onun için oy isteyeceksin, pazarlıklar yapacaksın, ittifak kuracaksın. Sonra milletin karşısına geçip pişkin pişkin, 'Bu bir yerel seçimdir, bu bir beka meselesi değildir' diyeceksin. Biz de bunu yiyeceğiz öyle mi. Efendi senin aklın SSK'ya yetmedi, kendi partine yetmedi. Senin aklın Türkiye'ye hiç yetmez. Hanımefendi, senin aklın bakanlığa yetmedi. 6 ay bakanlık yapabildin, 6 ay. Senin aklın Türkiye'ye hiç yetmez. HDP sizi üç kuruşluk aklıyla avucunun içine almış, bu millete kurşun sıkanlara ortak etmiş, siz ayakta uyuyorsunuz."



Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapması üzerinden sürdürülen tartışmalara değinen Soylu, "Bizim derdimiz nedir, bizim Balkanlarla, bizim Orta Asya'yla, Kafkasya'yla ve Orta Doğu'yla ilişkimizin sebebi nedir. Biz niçin Suriye'ye elimizi uzattık, bizi 400 yıl aynı sancak altında aynı kıbleye yönelmiş insanlarımıza sırtımızı dönmemizi istediler ve onlara el uzatmayalım istediler. Hala bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Hala etrafı karıştırıp, hala kardeşlerimizle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Ne yapsaydı Tayyip Erdoğan. Orada Esad'ın adamları kadınlara tecavüz ederken, hamile annelerin karnına şiş batırırken, kapımıza gelenler 'Ne olursunuz bizi içeri alın' derken, ne yapsaydık sırtımızı mı dönseydik, ne yapsaydık 400 yılımıza ihanet mi etseydik. Ne yapsaydık aynı kıbleye dönüp namaz kıldığımız insanlara, 'Biz sizi tanımıyoruz' mu deseydik. Nerede Müslümanlığımız, nerede Mevlanamız, hani Hacı Bayram'ın bize anlattıkları, nerede kardeşliğimiz" açıklamasında bulundu.



'O UYUŞTURUCU SATICILARININ KAFALARINI KIRAMADIKTAN SONRA, NEYE YARAR SENİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞIN'



Uyuşturucu terörüne karşı da önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Soylu, "Sadece terörle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda uyuşturucuyla da mücadele ediyoruz. 2016'da yaklaşık 941 kişi uyuşturucudan direkt ölmüş. Batı'dan sürekli kimyasal uyuşturucular Türkiye'ye naklediliyor. Doğu'dan da doğal uyuşturucular, esrarından afyonuna, eroinine kadar. Annenin birisi yanıma geldi. Kolumu tutup, 'Şu gözüme bakıyor musun' dedi. Gözü mosmor. 'Ne olursun beni bu ayıptan kurtar. Sen devletin güçlü adamısın' dedi. Neye yarar senin İçişleri Bakanlığın oradaki ananın derdini çözemedikten sonra, o uyuşturucu satıcılarının kafalarını kıramadıktan sonra, neye yarar senin İçişleri Bakanlığın" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Davetlilerden görüntü



Film gösterimi



Bakan Soylu'nun açıklaması



Genel ve detay



Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,



========================



15)PERİNÇEK: EKONOMİK KRİZDEN KURTULMAK İÇİN ÜRETİCİ BAŞ TACI YAPILMALIDIR



VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Ekonomik krizden kurtulmak için üretici baş tacı yapılmalıdır. Türkiye'nin üretimini baltalayan siyasi açıklamalar yanlıştır" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı' programına katıldı. Programda konuşan Perinçek, ekonomide yaşanan kriz nedeninin, ülke sanayicisinin kambur ilan edilmesi olduğunu söyledi. Kayseri başta olmak üzere birçok sanayi kentini pahalı ürettikleri iddiasıyla kambur ilan edildiğini öne sürülen Perinçek, "Türkiye vücudunu satmaya başladı. Borçlar ödenemez durumda olduğu için Türkiye'ye hacizci gelmiş durumda. Yılda 40 milyar dolar Türkiye'nin dış ticareti açık veriyor. Bu noktaya gelmesinin nedeni üreticinin suçlanmasıdır. Bundan kurtulmanın yolu, üreticinin yeniden baş tacı edilmesidir. Üretici bizim baş tacımızıdır. Türkiye'nin üretimini baltalayan siyasi her hamle yanlıştır. Tüketmek için üretmek gerekir. Bir ekonominin ilerlemesi ve dar boğazdan çıkması için üreticinin üretmesi gerekir. Zamanında üretmişiz. Kayseri'de uçak üretip, Hollanda'ya satmışız. 1970'li yıllarda motor, makine üretmişiz. 1980 sonrası ekonomimiz ne hale geldi" dedi.



'YERLİ ÜRETİCİYİ KORUMAMIZ GEREKİR'



Tarım üretiminin arttırılması için çiftçiye ucuz mazot, gübre, kredi verilmesi gerektiğini söyleyen Perinçek, "Zonguldak dağında kömür var, ancak biz Rusya'dan borçla kömür alıyoruz. Maliyetler yükselse bile tarıma, sanayi üretimine destek vermektir. Danalar bostana girmesin. Yerli üreticiyi korumamız gerekir. Dışarıdan saman, et, buğday, canlı hayvan almamalıyız. Yapamadıklarımızı almalıyız ve yapmayı öğrenmeliyiz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamaları



Genel detay



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,



==========================



16)AK PARTİ'NİN DİYARBAKIR ADAYI ATİLLA: ZAFER SANCAĞINI SURLARDA DALGALANDIRACAĞIZ



AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumali Atilla, kenti yeniden inşa edeceklerini belirterek, "Bütün çalışmalarımızı tevazu, samimiyet ve gayretle yerine getireceğiz. AK Parti'nin zafer sancağını surlarımızda dalgalandıracağımıza inanıyorum" dedi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Açılışa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ile AK Parti'li 17 ilçe belediye başkanı adayı ve çok sayıda partili katıldı. Açılışta konuşan Atilla, kentte görevde olduğu 2 yıllık sürede, önceki yönetimlerin yaptıklarının tamamından daha fazla eseri, projeyi ve hizmeti borçlanmadan hayata geçirdiklerini söyledi. Milletin parasını millete harcadıklarını belirten Atilla, şöyle konuştu:



"Kadim Diyarbakır'ın tarihinden aldığımız güç ve maneviyatla medeniyet ve şehir ana bağlamında Diyarbakır'ı yeniden inşa edeceğiz. Diyarbakır'ı yeni şehircilik vizyonuyla buluşturacağız. Diyarbakır'ı daha yaşanabilir, çevreci, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel mirasına sahip çıkan, imar ve şehircilikte örnek olan bir şehir haline getireceğiz. Bütün çalışmalarımızı tevazu, samimiyet ve gayretle yerine getireceğiz. Bu kez AK Parti'nin zafer sancağını surlarımızda dalgalandıracağımıza inanıyorum. Birlikte aynı heyecan ve aşkla çalışıp, Allah'ın izniyle Diyarbakır'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız."



EKER: BU ŞEHRİ YIKANLARA, DİYARBAKIR HAKKINI HELAL ETMEYECEK



Cumali Atilla'nın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eker, kentin kaderine sahip çıkılması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:



"Şartlar uygun, şartlar müsait. Kimse sizin iradenize ipotek koyamaz. Kendi irademize, kendi demokratik talebimize uygun bir tutum takınalım ve bu defa Diyarbakır'ı 'ak belediyecilik'le buluşturalım ki dünya alem belediyecilik nasılmış, şehir nasıl güzelleşirmiş görsün. Diyarbakır buna uygun. Diyarbakır'ın şartları buna müsait. Eğer Cumali Atilla'yı büyükşehir belediye başkanı, AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını da seçersek Diyarbakır; güzel günler görecek, barış ve huzur görecek. Allah'ın izniyle annelerin gözyaşları dinecek, babaların yürek yangınları sönecek, evimiz barkımız tekrar huzur bulacak. Aşımız inşallah artacak, işimiz artacak. Biz bunun için varız. Bizim siyasetteki varlığımız bunun içindir. Merkezi hükümette AK Parti hükümeti, Türkiye'yi bir yere taşıdı. İnanılmayacak şekilde Türkiye'de her sahada ilerleme sağlandı; ama Diyarbakır Belediyesi, bunları Diyarbakırlılar için geçmişte yerine getirmedi. Gönderilen paraları doğru yerde harcamadı; çünkü onların böyle bir derdi yok. Onlar, gözyaşı ve kan daha artarsa kavga ve şiddet daha çok artarsa terör örgütü galip gelirse, diye başka bir şeyin hülyasını görmeye başladılar. Kan üzerinden görülen hülyanın hiç kimseye faydası olmadı, olmayacak. Biz kan ve gözyaşı değil, huzur ve barış istiyoruz. Bu şehri yıkanlara bu Diyarbakır, hakkını helal etmeyecek. Bu şehrin, Sur'un içine bombaları döşeyenler, buralara mayınları döşeyenler, masum Kürt gençlerin kanına girenlere bu şehir, bu toplum hakkını helal etmeyecek. Diyarbakır'ı örnek bir şehir yapmak için bu yola çıktık. Bunun için mücadele ediyoruz. 31 Mart bunun önemli bir tarihidir ve önemli bir aşamasıdır."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Seçim bürosu önündeki kalabalıktan detaylar



Cumali Atilla'nın konuşması



Mehdi Eker'in konuşması



Seçim bürosunun açılışı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,



=======================

