Dha Yurt Bülteni - 1

1)SIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYORTÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.

1)SIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR



TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.



Hatay-Suriye sınır hattında konumlandırılmak için yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Kırıkhan ilçe merkezinden geçti. Reyhanlı'ya giden konvoydaki araç, mühimmat ve askerlerin, sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Askeri konvoyun geçişi



Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),



================================================



2)İZMİR'DE SANAYİ BÖLGESİNDE EYP'Lİ SALDIRI







İZMİR'in Çiğli ilçesinde yüzleri maskeli iki kişinin sanayi bölgesinde yol kenarına bıraktığı poşet kısa süre sonra patladı. Şüpheliler yaya olarak kaçarken, olay yerine gelen ekiplerin çevrede yaptığı aramada tuzaklanmış ikinci bir el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.



Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen ve yüzleri maskeli olduğu öğrenilen 2 kişi, 10045 sokağa poşet bıraktı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaştığı sırada, bırakılan poşet büyük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede arama yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde bir poşet içerisinde tuzaklanmış ikinci bir EYP daha olduğu saptandı. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı.



Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından tuzaklanan EYP imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, poşetleri bırakan iki şüphenin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Bu arada İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek konuya ilişkin bilgi aldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Olay yerinden görüntü



-Polis ekiplerinden görüntü



-Genel ve Detay görüntü



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



=================================================



3)EDREMİT'TE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kamyonet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza dün akşam saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu Edremit Bölge Trafik İstasyonu karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Edremit E-87 karayolunda aşırı hızlı olduğu iddia edilen Ali Ekber Köygülü yönetimindeki 10 KT 927 plakalı kamyonet, ilk olarak önünde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AAR 174 plakalı otomobile sağ arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Fatih Şentürk yönetimindeki 34 RU 8117 plakalı otomobile sol yandan hafif şekilde çarptıktan sonra arkadan gelen Ela Onat idaresindeki 06 DH 3613 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.



Zincirleme kazada kamyonet sürücüsü Ali Ekber Köygülü ile yanındaki yolcular Yeliz Çakmakçı, Tahir Vurmuş ve Sezai Salık ile 06 DH 3613 plakalı otomobil sürücüsü Ela Onat olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Ali Ekber Köygülü'nün hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazaya karışan 34 RU 8117 plakalı aracın sürücüsü Fatih Şentürk, "Birden karşımda gördüm. Benim aracımı sıyırdı. 150 metre ileride durdum. Arkadan gelen diğer araçla çarpıştı" dedi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Kazadan genel be detay görüntüler.



-Kazaya karışan araç sürücüsü Fatih Şentürk ile rop.



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),



==================================================



13 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ 3 SAATTE KURTARILDI







BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-750 yolunda 13 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü Servet Erdoğan (47) UMKE ve itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.



Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında D-750 yolunun Gerede Kalender mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yolun Ankara istikametinde 13 araç birbirine girdi. Kazada, araçlarda bulunan Ali Bayramoğlu, Mustafa Hakdemir, Murat Öztürk ve Servet Erdoğan yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede'de bulunan hastanelere kaldırıldı.



3 SAATTE KURTARILDI



Kazada yaralanan Servet Erdoğan ise kullandığı kamyonun içinde sıkıştı. Ayağı, kaza sırasında TIR'ın dorsesi ile bulunduğu kamyonun arasında sıkışan Erdoğan için kurtarma çalışması başlatıldı. Erdoğan'ın Ankara'da bulunan yakınları da kaza haberini alıp olay yerine geldi. Bilinci açık halde kurtarılmayı bekleyen Servet Erdoğan, dondurucu soğukta üşüdüğü için sıcak su torbaları ve battaniye ile ısıtılmaya çalışıldı. Olay yerine gelen yakınları da Servet Erdoğan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Erdoğan yakınlarının verdiği telefonla eşi ile de telefonla görüşüp iyi olduğunu söyledi. Sıkışan sürücü UMKE ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Erdoğan Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldırılarak tedaviye alındı.



İSTANBUL İSTİKAMETİ SAATLERCE ULAŞIMA KAPANDI



Kazanın ardından D-750 yolunun 2 yönü de trafiğe kapatıldı. Yolun Ankara istikameti yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. İstanbul istikameti ise yan yatmış TIR'lar ve kazaya karışan araçların bulunması sebebiyle hala kapalı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürerken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye Ankara'dan Kızılay ekiplerinin, yiyecek ve battaniye dağıtmak için yola çıktığı öğrenildi. Yolun bir süre daha trafiğe kapalı kalması bekleniyor. Polis ekipleri trafiği Ankara'dan İstanbul yönüne gitmek isteyenler için Ankara'nın Çamlıdere ilçesi mevkiinden TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Kaza yapan araçlar



-Kapanan yol



-Röportaj



-Kurtarma çalışmaları



-Diyaloglar



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ GEREDE(Bolu),



==================================================



4)SOBADAN ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



ADANA'da, odun sobasından çevreye yayılan kıvılcımların yol açtığı yangında 2'si kadın 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Yangın, dün akşam saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1517 Sokak'taki iki katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, alt katta yakılan odun sobasından çıkan kıvılcımlar, üst katta bezle kapatılan baca girişini tutuşturdu. Alev alan bezin, koltuğun üzerine düşmesiyle diğer eşyalar da alev alınca yangın büyüdü, evdekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar alevlere müdahale etmek isteyen Feyyaz, Vahide ve Huriye Dalambaz, dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 3 kişi için de ambulans istendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 kişi, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devem eden 3 kişinin, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Evden ve itfaiye aracından görüntü



İtfaiye erlerinden görüntü



Ambulanstan görüntü



Toplanan kalabalıktan görüntü



Ambulanstaki 3 kişiden görüntü



Ambulansın gidişi



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



=================================================



5)YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI



KİLİS'te, Suriyeli ailenin yaşadığı evde elektrik sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli çocuk, hastaneye kaldırıldı.



Hakverdi Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde, öğleden sonra ısınmak için kullanılan elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede bütün evi saran alevleri görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 çocuk sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı



Görüntü Dökümü:



------------------------



Dumanlar



İtfaiye ekiplerinin çalışması



İtfaiyenin çalışmaları



Dar sokaktan görüntüler



Ambulans itfaiye ekipleri



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,



=============================



6)'SEVGİLİLER GÜNÜ' HAZIRLIĞI YAPAN 2 GENÇ, YANGIN ÇIKARDI







DÜZCE'de 2 üniversite öğrencisi arkadaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşlarına sürpriz yapmak için hazırladıkları masada mum yakarken, masa örtüsünü tutuşturdu. İki arkadaş, masayı saran alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. B.K. ve E.Ç., iddiaya göre Sevgililer Günü nedeniyle eve davet edecekleri kız arkadaşları için sürpriz yapmak isteyerek, hazırladıkları masanın üzerinde mum yaktı. Mumlar düşerek masa örtüsünü tutuşturdu. Panikleyen iki arkadaş itfaiyeye haber verirken, yanan masa örtüsünü söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının söndürüldüğünü görürken, dumandan etkilenen 2 arkadaşa ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilerek ardından hastaneye kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



İtfaiye araçlarının ve ambulansın görüntüsü



Ambulans içinde dumandan etkilenen gençlerin görüntüsü



Binanın görüntüsü



Görgü tanıkları ile röp ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,



===========================



7)16 YAŞINDAKİ KIZ, TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ







ANKARA'da Berfin Ö. (16) ailevi problemler nedeniyle tartıştığı babası İlhami Ö.'yü (55), boğazından bıçaklayarak öldürdü.



Olay, gece saat 00.15 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi 1311. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İmam nikahlı eşi ve kızıyla birlikte yaşayan İlhami Ö., ailevi problemler nedeniyle kızı Berfin Ö.'yle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın sonunda Berfin Ö., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla babasını yaraladı. İlhami Ö., kanlar içerisinde yere yığıldı.



Olay anında evde bulunan İlhami Ö.'nün imam nikahlı eşi Dilek C.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlhami Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde yaptığı incelemenin ardından Berfin Ö.'yü suç aletiyle bıçakla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Polis ekiplerinin çalışması



Sağlık ekiplerinin çalışması



Genel ve detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



=========================



8)KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRÜP YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ







AFYONKARAHİSAR'da birlikte yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ın kaybolduğu ihbarını yapan K.A. adlı kadın, dini nikahla yaşadığı adamı öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf etti. Polis tandırda arama başlatırken, K.A. ise gözaltına alındı.



Sultandağı ilçesinde K.A., 10 gün önce Sultandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek dini nikahla yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ın 5 gündür kayıp olduğu başvurusunda bulundu. İhbar üzerine emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmalar neticesinde Akbıyık'ın izine rastlanamazken, K.A. ise dini nikahlı eşinin bulunması için İstanbul'da özel bir televizyon kanalından yardım istedi.



ANTALYA POLİSİNİN UYARISI İLE GÖZALTINA ALINDI



Soruşturmayı yürüten Antalya Polisi, bazı şüpheler nedeniyle K.A.'nın sorgulanması amacıyla İstanbul Polisi'ne bilgi verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan K.A., ifadesinde dini nikahlı eşi Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürdüğünü ve daha sonra evin bahçesindeki tandırda yaktığını itiraf etti. K.A.'nın itirafı üzerine polis ekipleri evin bulunduğu alanda çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde, tandırda ve bahçede araştırma yaparak Akbıyık'a ait izler ve küllere ulaşmaya çalıştı. Ekmek yapımında kullanılan tandır kulübesinde elde edilen deliler olay yeri inceleme ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu'na incelenmek üzere gönderildi.



Bu arada cinayeti itiraf eden K.A. ise İstanbul'daki sorgusunun ardından Afyonkarahisar'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Evden detay



-Polis ekiplerinden detay



-Güvenlik şeridinden detay



-Tandır kulübesinden detay



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,



==========================



Boşandığı kadını öldüren şüpheli, ormanda yakalandı (EK)



9)ZANLI TUTUKLANDI



Jandarmada işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Muammer Güler öldürdüğü Alev Yıldırım'ın adliye çevresinde çevresinde bekleyen yakınlarının olası bir saldırısına karşılık tedbir amaçlı Erbaa ilçesine götürülerek adliyeye çıkarıldı. Jandarmaya ait zırhlı araçla adliyeye getirilen Muammer Güler girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBIS) ile Niksar Adliyesinden ifadesi alınan Muammer Güler mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından katil zanlısı Muammer Güler'e yardım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç. ve M.A. ise Jandarma ve Çevik Kuvvet Polislerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Niksar Adliyesine getirildi. İki şüpheli adliyenin arka girişinden içeri alındı.



Burada ifadeleri alınan Ö.Ç ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Erbaa Adliyesinden görüntü



-Cinayet şüphelisinin götürülüşü



-Niksar Adliyesinden görüntü



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - İbrahim UĞUR/ TOKAT,



====================================



10)BORÇ-ALACAK TARTIŞMASINDA BACAĞINDAN TABANCAYLA VURULDU







KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Cenk Cesur (46), borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Ü.D. tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan Ü.D., yakalandı.



Olay, dün gece saatlerinde Gölcük Kavaklı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesinden husumet bulunan Cenk Cesur ile Ü.D., aynı araçla parka geldi. Cenk Cesur ile Ü.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.D., tabancasını ateşleyerek Cesur'u bacaklarından vurdu. Cesur kanlar içerisinde yerde kalırken, Ü.D. ise olay yerinden kaçtı. Bacağına isabet eden 5 kurşunla yaralanan Cenk Cesur, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Ü.D. ise kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Yaralının hastaneye getirilişi



-Olay yerinden görüntüler



-Polisin çalışmaları



-Detay



Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),



===========================



11)ELMA PAZARLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 YARALI







KARAMAN'da Ebuzer E. (30), iddiaya göre elma satın almak için pazarlık yaparken tartıştığı Ahmet K.nın (32) av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralandı. Ahmet K. ve olaya karıştığı ileri sürülen kardeşi Hasan K. (30), polis tarafından yakalandı.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında Karaman Organize Sanayi bölgesindeki soğuk hava deposunu önünde meydana geldi. Ebuzer E., elma satın almak için Ahmet K. ve kardeşi Hasan K. ile buluştu. İddiaya göre pazarlık ettiği sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., otomobilinden aldğı tüfekle Ebuzer E.'nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan ve kanlar içinde kalan Ebuzer E., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan iki kardeş ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,



==========================



12)ÇALIŞTIĞI İŞ MERKEZİNDE İNTİHAR ETTİ



SAMSUN'da dükkanının bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.



Olay, İlkadım ilçesi Anakent İş Merkezi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre borcu sebebiyle psiklojik bunalıma giren dükkanını bulunduğu İnanmak, iş merkezinin 3'üncü katına çıkarak atladı. Ağır yaralanan kişi, esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun İ. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Olay yerinden detaylar



Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,



========================



13)ESNAFI BIKTIRAN HIRSIZ YİNE ORTAYA ÇIKTI



ZONGULDAK'ta gece girdiği 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan Eşref B., esnafı canından bezdirdi. Eşref B.'nin daha önce de aynı caddede birçok hırsızlık olayına karıştığı belirtildi.



Olay, dün gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İç giyim mağazası ve kadın kuaförüne kapı ve camlarını kırarak giren kişi, iki iş yerinden bir miktar para ve malzemeleri alarak çıktı. Ardından bir elektrikçi dükkanına giren hırsız, vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine gelen polis, şüphelinin caddede sık sık hırsızlık yapan Eşref B. olduğunu fark etti. Gözaltına alınan Eşref B., akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı için işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



ESNAFI BIKTIRDI



Eşref B., iş yerlerinden birinde hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandı. Eşref B., elektrikçi dükkanında tezgahın üzerine çıkarak bir süre güvenlik kamerası aradı. Ardından yerini belirlediği kameraya elini ağzına götürerek 'sus' işareti yaptığı görüldü. İş yeri çalışanlarından Hakan Çelik, polisin araması sonucu olaydan haberdar olduğunu anlatarak, "Dün gece evdeyken polis arayarak iş yerinize hırsız girdi diye haber verdi. İş yerine geldiğimizde hırsız içerideydi. Hırsız polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce de birçok kez iş yerlerine girdiğini duymuştum. Her yıl aynı cadde üzerinde bu tür suçları işliyor. Artık bıktık ondan. Daha önce akıl hastanesindeymiş. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar hırsızlık yapmaya başladı. Polisler dahi illallah etmiş kendisinden. Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimizde gülünecek bir durum vardı. Kasadan 700 lira civarında para almış" dedi.



MUZ YİYEREK HIRSIZLIK YAPMIŞTI



Eşref B., 2011 yılında aynı caddedeki manavda muz yiyerek hırsızlık yapmıştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen Eşref B., polis tarafından yakalanmıştı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Hırsızlık yapılan iş yerleri



-Polisin çalışması



-İşyeri sahipleriyle röp.



-Hırsızlık anı güvenlik kamerası



Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,



=========================



14)FİLM KARAKTERLERİNİN MASKELERİYLE HIRSIZLIĞA 2 TUTUKLAMA







AYDIN'ın Efeler ilçesinde, film karakterlerinin maskeleriyle 4 okuldan toplam 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenip polis tarafından yakalanan 3'ü lise öğrencisi 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yaşı büyük olan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kortrol şartıyla serbest bırakıldı.



Umurlu Mahallesi'nde, 11 -12 şubat tarihleri arasında, 4 ayrı okulda hırsızlık meydana geldi. Okullardan birinden, bir gün arayla iki kez hırsızlık yapıldı. Okulardaki bu hırsızlık olayları Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Çalışma başlatan polis, hırsızlık yaşanan okullardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görüntülerden tanınmamak için film karakterlerine ait maskeler takan şüphelilerin D.Y. (17), D.K. (19), S.K. (16) ve A.Z. (19) olduğunu belirledi.



3'ü lise öğrencisi 4 şüpheli, önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, okullardan çaldıkları belirlenen bilgisayar kasası, hard disk, ses ve görüntüleme sistemi parçaları, bilgisayar malzemeleri ve müdür odasındaki çekmeceden aldıkları bir miktar para ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve A.Z. tutuklanırken, yaşları küçük olan S.K. ve D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü



Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



====================



15)ÇANKIRI'DA DAĞDA MAHSUR KALAN KÖPEK BULUNAMADI



ÇANKIRI'da, kanyonda mahsur kaldığı ihbarı yapılan köpek, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmasına rağmen bulunamadı. Köpeğin, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtulmuş olabileceği belirtildi.



Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayan bir kişi, Deveyolu mevkisinde dağın yamacında köpeğin mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Köpeğin, yamaçta mahsur kaldığı bölgede çekildiği ileri sürülen fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle köpeğe yaklaşamadı. Bunun üzerine AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Drone ile köpeğin bulunduğu nokta tespit edilmesine rağmen ekipler, zor arazi koşulları nedeniyle köpeğin bulunduğu yere ulaşamadı. 6 kişilik Motorlu Arama Kurtarma ekibi ile 5 kişilik gönüllü dağcı ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de aramalara katıldı. Akşam saatlerinde köpeğin görüntülendiği yere ulaşıldı. Ancak köpek bulunamadı. Köpeğin kendi çabasıyla bulunduğu yerden kurtulduğu tahmin edilirken, arama çalışmaları sonlandırıldı.



Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Kurucu Onur Kurulu Başkanı Şebnem Aslan, "Dün akşam 17.30 sıralarında sahada görülen köpeğin bugün ne ölüsüne ne de dirisine rastlayamadık. Bu arada bölgede bulunan evlerden köpeği ilk gören ve ihbar eden bir vatandaşımız bizi aradı ve köpeğin akşam saatlerinde alandan çıktığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ezan sesini bekledik. Köpek ezan okunurken uluyormuş. Ezanı bekledik köpek çıkmadı. Yetkililerle civar köylere giderek köpeği tespite çalışacağız" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Ekiplerden görüntü



-Dağdan görüntü



-Detay



Haber-Kamera: Ethem YENİGÜRBÜZ/ ÇANKIRI,



==============================



16)EVLİLİK İÇİN SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ SEÇTİLER



ÇANAKKALE'de Serpil Cengiz (51) ile Metin Öcalan (62), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi.



Çanakkale'de yaşayan ev hanımı Serpil Cengiz ile Bayramiç ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Metin Öcalan, 3 ay önce ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Birbirlerine bağlanan Serpil Cengiz ve Metin Öcalan evlenme kararı aldı. Nikahları için de 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti. Çift, hazırlıkların ardından dün Bayramiç Belediyesi Nikah Salonu'nda, Yazı İşleri Müdürü Ünal Sözen'in kıydığı nikahla dünyaevine girdi.



Eşi Metin Öcalan'dan nikahlarının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılmasını kendisinin istediğini belirten Serpil Cengiz, "Bu anlamlı günde dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



Metin Öcalan ise, "Serpil ile 3 ay nişanlı kaldık. Böyle bir günde nikahımızın kıyılması beni çok mutlu etti" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Nikahtan görüntü.



-Metin Öcalan ile röp.



-Serpil Cengiz ile röp.



Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale),



=========================



17)AKŞENER: ESAS MESELE MUTFAKTIR, TENCEREDİR







MERSİN'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Beka beka deyip bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir" dedi.



Kente gelişinde Gözne gişelerinde yoğun ve coşkulu kalabalık tarafından karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce şehir turu gerçekleştirdi. Daha sonra İl Başkanlığını ziyaret eden Akşener, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret eden Akşener, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



İki gün kalacağı Mersin'de kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşener, Başkan Kocamaz'a güvendiğini ve Büyükşehiri alacaklarını kaydetti. Akşener, şunları söyledi:



"Bugün Sayın İl Başkanımızın, İl Teşkilatımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Burhanettin Kocamaz Beyefendi'nin davetiyle Mersin'deyim. Bugün ve yarın buradayım. Gördüklerimden anlıyorum ki, Burhanettin Başkan ipi göğüslemiş. Şimdi o göğüslediği ipin daha ileriye gitmesi için çaba göstereceğiz. Milletvekili arkadaşlarımız başta olmak üzere, teşkilatlarımız bir bütün olarak Genel Merkezimiz Sayın Kocamaz Başkanımın arkasındayız. İnşallah 1 Nisan şakasını Mersinliler 31 Mart akşamı gece yarısından sonra yapmış olacaklar."



'MERSİN ÖNEMLİ BİR KENT'



Mersin'in kendileri için çok önemli bir kent olduğunu ifade eden Akşener, "Sonuç itibarıyla Sayın Burhanettin Kocamaz mağdur edilmiş, hak etmediği bir davranışla karşılaşmış. Bakın burada kaldırırken zorlandığım '5 Yıldızlı Hizmetler' diye bir kitapçık var. Hizmet o kadar çok ki, akılda tutmak mümkün değil. Dolayısıyla bu yapılmış hizmetleri gören Mersinli vatandaşlarımız gelecek 5 yılda neler yapılabileceğini, verilen sözlerin nasıl yerine getirildiğini görecekler. Bu seçim bir yerel seçim. Sadece belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçeceğiz. Burhanettin Kocamaz Başkanım ipi göğüslemiş ama ipi daha ileriye doğru ittirmek için Mersinlilerin desteklerine ihtiyacımız var. Mersin'de '13+1' belediyeye talibiz. Allah inşallah mahcup etmesin" diye konuştu.



Konuşmasının sonunda kazanma oranını soran Akşener'e Başkan Kocamaz, "Bizim sloganımız '13+1'; tüm ilçelerimize talibiz. Mersin'e şeref verdiniz. İnşallah bu ziyaretlerinizin sonu gelmeyecek" diye cevap verdi.



Başkan Kocamaz, ziyaret sırasında Akşener'e iğne oyalı mor fular ve çeşitli hediyeler verdi.



'BATSIN BU DÜNYA'



Meral Akşener, Büyükşehir ziyaretinin ardından partililerle buluştu. Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlikte konuşan Akşener, "Türkiye'nin bekasının oylandığı bir seçim gibi takdim edilen bir yerel seçime gidiyoruz. Beka meselesinin yerel seçimlere bir alakası yoktur. Anlıyorum, beyefendilerin bir sandalye, koltuk bekası meselesi var. Kozan'ı yöneten, halen Belediye Başkanı olan Musa Öztürk dün bekanın tehdidi değildi, bugün İYİ Parti'den aday, bekamızın tehdidi ise batsın bu dünya" dedi.



Birçok ürüne zam geldiğini ifade eden Akşener, "Beka beka deyip bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir. Mutfak ve tencerenin yangını her hükümeti düşürmüştür. Bu defa bu hükümetin kulağını çekeceksiniz. Bu kulağı çekmezseniz, kızartmazsanız 31'i akşamından hemen sonrası, 1 Nisan'dan sonra zam yağmuruna tutulacaksınız. Çünkü 4 yıl seçim yok. Dolayısı ile ne Sayın Cumhurbaşkanının koltuğu tehlikede, ne de diğer ortağının koltuğu tehlikede" diye konuştu.



Akşener ardından belediye başkan adayları ile partilileri selamladı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Parti önünde bekleyen vatandaşlardan genel ve detay



-Akşener'in olduğu otobüs gelirken



-Akşener otobüsten inerken



-Akşener'i karşılayanlar



-Akşener kalabalık arasında yürürken



-Akşener araçtan inerken



-Belediyeye girerken



-Akşener konuşurken



-Genel ve detay



+++



Salondan genel görüntü



Salondakilerin dans etmelerinden genel ve detay görüntüler



Akşener'in konuşması



Belediye başkan adayları ile halkı selamlaması



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ - Mustafa ERCAN/ MERSİN,



========================================



18)DP GENEL BAŞKANI UYSAL, ORTACA VE DALAMAN'DA DESTEK İSTEDİ







DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ortaca ve Dalaman'ı ziyaret edip, 31 Mart'taki seçimlerde destek istedi.



DP Lideri Gültekin Uysal, beraberindeki Ortaca Belediye Başkanı ve DP Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik, DP Dalaman Belediye Başkan Adayı Beyhan Korkut, DP il ve ilçe yöneticileri ile partisinin Dalaman ilçe seçim bürosunun açılışını yaptı. Uysal, burada seçim otobüsünden halka ve partililere seslenip, 31 Mart günü vatandaşların koyacağı irade ile mutluluklarının adeta arşa çıkacağını söyledi. Hasan Karaçelik'in partilerine katılmasının kendilerine güç ve kuvvet verdiğini vurgulayan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başkan Karaçelik, varlığı ile beraber inşallah bölgemize, Ortacamıza yaptığı hizmetleri yarına taşıyacak. Muğlamız kır atı biliyor. Hizmetlerini, anlayışını, zihniyetini biliyor. 'Sevdamız Türkiye' diye çıktığımız bu yolda yaptıklarımızı biliyor. Elbette yaptıklarımızla yetinemeyiz. Biz yarınlarımız adına, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız adına ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan tüm insanlarımız adına büyük hayallerimiz var. İçinden süzülerek geldiğimiz tarihi çok iyi biliyoruz. Bu ülkeyi nereye götürebileceğimizi de biliyoruz. Bu büyük geçmişe sırtımızı dönmüyoruz. Sırtımızı dayıyoruz. Bu büyük geçmişi yok sayarsanız, 15 Temmuz'da gördük genel merkezinizin üzerine büyük Atatürk'ü asmak mecburiyetinde kalırsınız."



Uysal, amaçlarının insanların alın terinin karşılığını alabileceği bir ülke olduğunu söyledi. Uysal,



"Dalamanımızı mahkum etmemek için değerli Doktor Beyhan Korkut var. İşte Ortaca'yı mahkum etmemek için değerli belediye başkanımız Hasan Karaçelik var. Bunu Türkiye'ye yaymak zorundayız. Muğlamız için önümüzdeki süreçte müjdelerimiz olacak. Kapalı kapılar ardında anlaşmalarla milletin iradesini, oyunu çek, senet cirolar gibi 'Başkasına ciroluyorum' deme cüretine gidenlere karşı milletimiz iradesini koyacaktır. Gelin, 'Herkes için hizmet' diye çıktığımız yolda, Dalamanımız, Ortacamız, Muğlamız ve tüm ülke için gayret diyeceğiz" dedi.



DP Lideri Dalaman'ın ardından Ortaca'ya geçip, belediye ve partisinin Ortaca İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Gültekin, burada partililerle bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın partisini Dalaman içe seçim bürorusunu açılışını yapmasından görüntü



-Gültekin Uysal'ın seçim otobüsünden partililer ve vatandaşlara seslenmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ercan KAYLI/ DALAMAN(Muğla),



=======================



19)BAKAN SELÇUK, ENGELLİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU



AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir otelde engelli ve engelli aileleri için düzenlenen yemeğe katıldı. Bakan Selçuk, Türkiye'nin engelli vatandaşların hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından dünyaya rol model olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Hamdolsun, ülkemiz bugün, engelli kardeşlerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek bir konuma ulaştı. Tabi bu politikaları hayata geçirirken, güçlü bir zemin üzerinde ilerlememiz gerekiyordu. İşe, 2005'te Engelliler Kanunu ile hukuki altyapıyı güçlendirerek başladık. 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerin arasında yer aldık. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında; ulaşım kolaylığı sağlayan kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ederek sizler için en iyisini hedefledik. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. 2004-2005 öğretim yılında 6 bin 901 engelli öğrencimiz taşıma hizmetinden faydalanmaktaydı. 2016-2017 öğretim yılı sonunda bu sayı yaklaşık 13 kat artarak 86 bin 836'ya ulaşmıştır. 2015-2016 öğretim yılı sonu itibariyle 2 bin 74 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenci sayısı 373 bin 942 olmuştur. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize bakım ve bakım destek hizmetlerimizi 2005 yılından bu yana etkin bir şekilde sürdürüyoruz."



'ŞU ANDA BAKIM İÇİN SIRA BEKLEYEN ENGELLİ VATANDAŞIMIZ YOK'



Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda atılan her adımın engelli hizmetlerini yaygınlaştırdığını ve daha kaliteli hale getirdiğini belirten Bakan Selçuk, "Gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. 7 gündüzlü bakım merkezimizden 446 engellimiz yararlanıyor. Ekim 2018 tarihi itibariyle 317 bakım merkezinde 24 bin engellimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. 2002 yılında 2 bin 600 engelli, kurum bakımı için sıra beklerken şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmamaktadır. Ekim 2018 tarihi itibariyle 513 bin engelli vatandaşımız evde bakım desteğinden yararlanıyor. Evlerinde engelli yakınlarına bakan ailelerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için, engelli kardeşlerimizi yılda 30 güne kadar yatılı bakım merkezlerimizde ücretsiz misafir ediyoruz. Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda attığımız her adım engelli hizmetlerini yaygınlaştırdı ve daha kaliteli hale getirdi" dedi.



'56 BİN KARDEŞİMİZİ KAMUDA İSTİHDAM ETTİK'



Kamu sektörü dahil olmak üzere belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluğu getirdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Engelli kardeşlerimizin çalışma hayatına katılımlarını önemsiyoruz. Kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. 2018 yılı Eylül ayı itibariyle istihdam edilen engelli işçi sayısı kamuda 14 bin 782, özel sektörde ise 107 bin 103 olmak üzere toplamda 121 bin 885 oldu. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere çıkardık. Kamuda ise engelli memur istihdamı için dünyada ilk kez ülkemizde 2011 yılında tüm erişilebilirlik sistemini oluşturarak E-KPSS'yi başlattık. Sınav ücretinin de 80 lirasını biz karşılıyoruz. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ettik. Aralık ayında 2 bin 504 engelli kardeşimizin atamasını Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde gerçekleştirdik. Engelli memurlarımızın günlük çalışmalarının başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme sürelerinin farklı olarak belirlenebilmesinin yolunu açtık. Dünya Engeliler Günü'nde, engelli memurlarımız idari izinli sayılıyor. Taşrada bulunan kamu kurumlarındaki engelli memurlar kurum içerisinde yer değişikliği yapabiliyor, istedikleri illerde çalışabiliyor. Yapılan merkezi alımların dışında engelli öğretmen alımları da ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızca yapılıyor. Şimdiye kadar 5 bin 222 engelli öğretmenimizin ataması yapıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Bakan Selçuk'un engelli vatandaşlarla birlikte,



-Bakan Selçuk'un konuşması



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,



===========================



20)İYİ PARTİ'DE, İDRİS NAİM ŞAHİN'İN ADAYLIĞI ÖNCE AÇIKLANDI SONRA GERÇEKLEŞMEDİ



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının İdris Naim Şahin olduğunu söyledi. Ancak dün akşam saatlerinde İYİ Parti'den gelen açıklamayla, adaylığın gerçekleşmediği duyuruldu.



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayının İdris Naim Şahin olduğunu, il binasında düzenlediği basın toplantısıyla resmen açıkladı. Açıklama öncesi Şahin'in öz geçmişini okuyan İYİ Parti Ordu İl Başkanı Karakaya, "İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayımız Ordu'nun evladı, Ordu sevdalısı hizmet aşığı Sayın İdris Naim Şahin Beyefendidir" dedi.



Karakaya, Şahin için 17 Şubat pazar günü saat 13.00'te Ünye sınırından karşılama yapılacağını belirtti.



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Karakaya, CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının çekilip çekilmeyeceği yönündeki soru üzerine ise, "Bunu genel merkezlerimiz bilir. Bizim açımızdan CHP'nin adayında bir sıkıntı yok. Genel merkezlerimiz ola bir karar verirler. Bu konuda bilgi sahibi değiliz" diye konuştu.



GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DERVİŞOĞLU: ZAMAN DARLIĞI ADAYLIĞIN GERÇEKLEŞMESİNİ MÜMKÜN KILMADI



Ancak akşam saatlerinde farklı bir gelişme oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İdris Naim Şahin'in, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının gerçekleşmediğini açıkladı. Dervişoğlu, "Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibarıyla olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı" dedi.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:



"Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden bazı tartışmalara son vermek amacıyla bir açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Bilindiği gibi İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızın ve gerekse Ordu halkının yoğun talepleri söz konusuydu. Halkın ve partimizin bu beklentisini kendisine iletmek üzere Sayın İdris Naim Şahin'e çeşitli ziyaretlerde bulundum. Bizleri son derece nazik bir biçimde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Hatta genel merkezimize iade-i ziyarette bulunarak Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler. Bende iki İçişleri eski bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum. Öncelikle belirmek isterim ki; Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım."



Görüntü Dökümü:



------------------------



-İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya'nın açıklamasından detay görüntü



-İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya'nın açıklaması



Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU,



==========================



CHP'den istifa eden Kesimoğlu: İnce'nin yanındayım, diye aday gösterilmedim (EK)



21)KESİMOĞLU, HALK KONSERİNDE BAĞIMSIZ ADAYLIĞINI AÇIKLADI



Kırklareli'de, yerel seçim için CHP'den yeniden belediye başkanlığına aday gösterilmeyen ve partisinden istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bağımsız adaylığını akşam saatlerinde kentte düzenlenen Sevgililer Günü konseri sırasında açıkladı. Işın Karaca'nın konseri sırasında sahneye çıkan Kesimoğlu, bağımsız adaylığını alandaki vatandaşlarla paylaştı.



KESİMOĞLU: SİZE BİR MÜJDEM VAR



Başkan Kesimoğlu, konser arasında sanatçı Işın Karaca'ya eşi ile birlikte plaket verdikten sonra "Bir müjdem var" diyerek bağımsız adaylığını açıkladı. Kırklarelilerin iradesine ipotek konulmasına isyan ettiğini belirten Kesimoğlu, "Bu özel günde eşim de yanımda size bir itirafta bulunmak istiyorum. Benim 3 sevgilim var; birincisi eşim, oğlum ve 91 yaşındaki annem olmak üzere ailem, ikincisi Kırklareli halkı, üçüncüsü Mustafa Kemal Atatürk. Bugün bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum. Beni partimin kurumsal kimliği ile hiç işim yok, asla da olmaz. Sizin iradenize ipotek konmasına isyanım. Size güveniyorum. Bugün ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkanı adayıyım. Kendimi sizlere emanet ediyorum" diye konuştu.



Başkan Kesimoğlu'nun adaylığını açıkladığını konuşmasının ardından alanda bulunan kalabalık alkışla destek verdi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Konserden detaylar



Başkan Kesimoğlu'nun sahnedeki konuşması



Haber-Kamera: KIRKLARELİ,



============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ünlü Oyuncu Emre Kınay, İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Oldu

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu

Telefon Kazandığını Sandı, Paketten Su Şişesi Çıktı

Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü