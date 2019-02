Dha Yurt Bülteni - 1

Peribacalarında kontrolsüz yapılaşma tehdidi Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan peribacalarının bitişiğindeki otel inşaatının yıkılmasına başlanmasının ardından, bölgedeki bu tür yapılar tartışılmaya başlandı.

Peribacalarında kontrolsüz yapılaşma tehdidi







Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan peribacalarının bitişiğindeki otel inşaatının yıkılmasına başlanmasının ardından, bölgedeki bu tür yapılar tartışılmaya başlandı. Yüksek mimar Çiğdem Yılmaz, "Geçmişte yapılan yapıların da tespit edilmesi gerekiyor" dedi.



Nevşehir'de, Avanos, Ürgüp, Uçhisar'ın ortasında kalan vadilerde, Avanos ve Göreme arasındaki yol üzerinde bulunan Paşabağ Vadisi'nde mevcut olan Peribacaları, her yıl 2 milyona yakın turisti ağırlıyor. Göreme'de Mesit mevkiindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının bitişiğine yapılan otel inşaatının bir kısmı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı karar ile önceki gün yıkıldı. Dün çalışma yapılmayan bodrum ve zemin üzerine 1 kat çıkılarak inşa edilen 2 binadan oluşan inşaattaki yıkımın süreceği ve bir kaç gün içinde tamamlanacağı belirtildi.



Milyonlarca yıl önce çevresinde bulunan Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağı'nın püskürttüğü lavlardan ve küllerden oluşan sonrasında yağmur ve rüzgarın aşındırması ile günümüze gelen Kapadokya bölgesinde yer alan peribacalarındaki kontrolsüz yapılaşma, otel inşaatı ile yeniden gündeme geldi. Göreme, Avanos, Ürgüp bölgelerinde peribacalarının bulunduğu alanlarda onlarca yapı göze çarptı.



'BUNA KATLİAM DENİR'



2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 'Kapadokya'da turizm yapılarının fiziksel çevre etkileşimi' üzerine tez hazırlayan yüksek mimar Çiğdem Yılmaz, söz konusu otel inşaatının peribacasının yanı başında yapıldığını söyleyerek, "Zaten peribacalarının yakınında olan yapıların mimari karakteri çok özel ele alınmalıdır. Tamamıyla eski eser değil, doku karakteri var. Maalesef bu bölgede betonarme bir yapı yapılmış. Buna 'katliam' denilebilir. Burası dünyanın en önemli turizm bölgesi, en özel kişilerin çalışma yapması gereken bir bölge. Göreme'nin her yeri ayrı özellikte bulunuyor. Burada mücevher değerinde eserler var" dedi.



'BU BÖLGELER KİŞİSEL HIRSLARA BIRAKILMAMALIDIR'



Koruma kuruları tarafından belediyeye yetki verildiğini belirten Yılmaz, "Belediyelerin kadrosu zaten belli. Belediyeler düne kadar mimar bile bulamıyorlardı. Ancak şimdi seçim dolayısıyla çaba içindeler. Bu doğru bir şey değil. Bu şekilde bölge kaybediliyor. Göreme seçim kaygısına kaybedilemeyecek bir bölge. Eski eser, doğal doku karakterleri çok özel koruma kararı altına alınmalıdır. Belediyelere bırakılmamalıdır. Zaten düne kadar koruma kurulunun yetkisindeydi; ancak koruma kurulları yeterli kadrolarının olmadığını söylüyorlar. Bunu bence Bakanlığa bildirmeliler. Gerekirse başka bir organizasyon yapılmalı. Kurulların yetmediği durumlarda işi bilen özel heyet kurulmalıdır. Bu bölgeler kişisel hırslara bırakılmamalıdır" diye konuştu.



'GEÇMİŞTE YAPILAN YAPILAR TESPİT EDİLMELİ'



Geçmişte yapılan yapıların da tespit edilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Ben bununla ilgili fotoğraf belgesinin olduğunu düşünüyorum. Koruma kurulu eskiden gelir fotoğraf çekerdi. Yapım aşamasında da fotoğraf isterdi. Bu bölge böyle ciddiye alınıyorsa mutlaka tespiti yapılacaktır. Göreme'ye baktığınız zaman özgün doku karakteri yok. Özellikle kökünden kazıyorlar. Tek tip proje geliştirmişler. Her yere aynı karakteri uyguluyorlar. Uzman olmayan mimar meslektaşlarım da bunu yapıyor. Kişisel çıkarlarla bölge tek tip bölge tek tip yapı karakterine dönüştürülüyor. Bu sadece Göreme'de değil, bütün bölge bu şekilde, bu bölge hepimizin. O yüzden herkesin duyarlı olması gerekiyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------



-Göreme'de seyir tepesinden görüntü



-Yüksek mimar Çiğdem Yılmaz ile röportaj



-Genel detay



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,



====================



Polisten kaçtı, otomobille Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına çarptı







Adana'da polisin uygulama yaptığını fark edip kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı. Kazada, araçtaki 3 kişi, yaralandı.



Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda saat 03.00 sıralarında uygulama yapan polis ekiplerini fark eden Mert B. (25), yönetimindeki otomobille geri manevra yapıp, kaçmaya başladı. Otomobili fark eden polis ekipleri de peşine düştü. Cumhuriyet Caddesi'ne dönüp, buradan da Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ne çıkan Mert B. yönetimindeki otomobil, Erdal Acet Caddesi'ne geçmek isterken kavşakta İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı.



ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN DİRENDİ



Kazada, ön tarafında hasar oluşan otomobildeki Mert L. ve Enis Y. yaralandı. Mert L. ve Enis Y. ambulansla hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü Bahşi, alkol testi yaptırmamak için direndi. Veteriner hekim olduğunu ve kolunun ağrıdığını söyleyen Bahşi, alkolmetreyi üflemek istemedi. Kaza yerine gelen arkadaşının ikna etmesiyle alkolmetreyi üfleyen Mert B.'nin 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kolundaki ağrının arttığını belirten Bahşi'nin ehliyetine el konuldu. Mert B. de arkadaşlarının kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



----------------



Kaza yerinden görüntü



Emniyet Müdürlüğü'nün tabelası



Otomobilin hasar gören ön tarafından görüntü



Sağlık ekibinin otomobildeki yaralıya müdahale etmesi



Yaralının sedyeye alınması



Yaralının sedye ile ambulansa taşınması



Sürücü Mert Bahşi'nin alkolmetreye üflememe anından görüntü



Yerde oturan Bahşi'nin yanına arkadaşının gelmesi



Bahşinin alkolmetreye üflemesi ve sonrasında ambulansa gitmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



=======================================



Kılıçdaroğlu: Ankara, Paris, Londra ve Moskova ile yarışmalı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü'nün Yenimahalle'de düzenlediği toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile Yenimahalle Belediye Başkanı ve adayı Fethi Yaşar eşlik etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önemine değinerek, "Ankara tüm dünyaya hitap eder. Devlet başkanları, parlamento başkanları, milletvekilleri ve sanatçılar buraya gelir. Ankara'nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kuva-i Milliye'nin özünü oluşturan kişidir. Biz Ankara'yı güçlendirmek zorundayız. Ankara, Paris, Londra ve Moskova ile yarışmalı" dedi.



'ÖNCE TARİHE SAYGI GEREKİYOR'



Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın, 'Ankara'ya neden turist gelmiyor' sözlerini hatırlatarak, "Ankara dünyanın en önemli müzesini barındıran bir ülkedir. Fakat bundan Ankaralıların bile haberi yok. Ankara kalesi dünyanın en önemli kalesi. 1960'lardan beri el atılmamış. Para mı yok? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde para var. Önce tarihe saygı gerekiyor. O tarihe saygıyı kim yerine getirecek? Allah'ın izni ile Mansur Yavaş yerine getirecek" diye konuştu.



'BU SEÇİM, BİR KAVGA SEÇİMİ DEĞİLDİR'



Mansur Yavaş'ı daha bürokratken tanıdığını belirten Kılıçdaroğlu, "Kendisi de Belediye Başkanıydı, o zamandan beri tanırım. Beypazarı'nı, Ankara'dan daha ünlü bir kent haline getirdi. Oysa Beypazarı kadar, Ankara ve ilçeleri de çok önemlidir. Bu seçim, bir kavga seçimi değildir. Kendi kültürümüze, tarihimize sahip çıkmak istiyoruz. Vatandaştan topladığımız paranın hesabını vermek istiyoruz. Bu işin özü kul hakkı yememektir. Ankara'da Mansur Yavaş kazansın derken, Ankaralıların verdiği paranın hesabını vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Geçmişin hatalarını dile getirmek istemiyorum. Geçmişe değil, geleceğe bakmak zorundayız. Bu ülkenin geleceği, çocuklarımızın geleceği çok önemli" ifadelerini kullandı.



'BİZ DEMOKRASİ ADINA İYİ PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ'



İYİ Parti ile demokrasi adına işbirliği yaptıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile dirsek temasını da demokrasi adına yaptıklarını belirterek, "Sayın Fethi Yaşar başkanımız ne dedi? 'Yarın saat 16.00'da 10 yılın hesabını vereceğim' dedi. Bunu yapan kişi, yürekli bir kişidir. Bunu yapan kişi, hesap vermekten onur duyan bir kişidir. Hesap vermek onurlu bir görev herkes meydana çıkamaz. Hesap vermek için arkasında kara leke olmaması lazım. Yenimahalle'nin eski halini ben çok iyi biliyorum 10 yılda çehresi değişti. İnşallah 5 yılda Ankara'nın çehresi değişecek. Ankara turist kaynayacak. Ankara'nın keçisi var, kedisi var, dört beyazı var. Ankaralılar bile unuttu bunları. Ankara'yı yeşillendirme için yurt dışındaki ağaçları getiriyoruz. Ankara'nın çiftçisi yok mu? Mansur Başkan çok önemli bir şey söyledi, 'Kırsal ile kent arasında sağlıklı bir gelir ilişkisi kuracağım' dedi. Ankara'ya ağaç dikilecekse 'Ankara'dan alacağım' diyor. Kim kazanacak oradaki çiftçi, köylü kazanacak. Bu işin kaybedeni yok. Kazananı var, herkes kazanacakö diye konuştu.



'BUGÜN SOÇİ'LER ANKARA'DA YAPILABİLİRDİ'



Siyasete kutuplaşma penceresinden bakmadıklarını ve nerede bir sorun varsa o sorunu nasıl çözeriz diye düşündüklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Ekonomik kriz vardı, sorun nasıl çözülür söyledim. Ortadoğu'da sorun vardı, nasıl çözülür, 2003 yılında bunları söyledim. Yoksa bugün Soçi'lere gidilmezdi. Bütün o toplantıların tamamı Ankara'da yapılırdı. Biz bunların hepsini biliyorduk. Bir kent nasıl yönetilir onu da çok iyi biliyoruz. Yenimahalle örneği var. Çankaya, Kadıköy, İzmir ve Tekirdağ örneği var. En küçük belediyelerden tutun büyükşehir belediyelerine kadar söylediğim iki şey var, seçildiğiniz andan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz. Herkese eşit davranacaksınız, oy veren veya vermeyen fark etmez. Bir yerde fakir varsa koşa koşa gideceksiniz ve o fakire yardımcı olacaksınız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her çocuk okula servisle gidecek. İnşallah Mansur Başkan onu da yapacak, göreceksiniz. Bütün servisçilerle oturulacak protokol yapılacak. Parasını Büyükşehir Belediye Başkanlığı verecek. Aileye yük olunmayacak. Fakir semtlerde mutlaka kreş yapılacak."



'BU VATAN HEPİMİZİN VATANIDIR'



Kılıçdaroğlu, ülkücü kardeşlerine de seslenmek istediğini belirterek, "Geçmişte sağ, sol kavgası vardı. Hayır sen vatanseversin, ben vatanseverim diye kavga ederlerdi. Bazen de birbirlerini öldürürlerdi. Hepsi bayrağı için öldü. Fakat onlar, 12 Eylül darbesinden sonra hapse düştüler, aynı koğuşta kaldılar. Baktılar ki onlarda vatansever. Bu vatan hepimizin vatanıdır" dedi.



'MANSUR YAVAŞ'IN ANKARA'YI FARKLI BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞINI BİLİYORUM'



Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti devletini bir avuç tefeciye teslim edilemeyecek kadar önemli bir devlettir. Bizler bu gerçekleri bilerek yola çıkmalıyız. Ankara Büyükşehir Belediyesi demek, bunlara sahip çıkmaktır. Bütün bu tarihsel gerçek içinde Mansur Yavaş'ın Ankara'yı yeniden ayağa kaldırması demektir. Boşuna mı Mansur Yavaş diyoruz, bir örneği var, geçmişi ve başarısı var. Bütün bunları Ankara'nın da yaşaması lazım. Bu yerel seçimler önemlidir. Vatanını, bayrağını seven, ağacı, çiçeği seven, rahat bir nefes alayım diyen, oy kullanacak. Ne için kullanacak, Mansur Yavaş için kullanacak. Mansur Yavaş'ın Ankara'yı farklı bir noktaya taşıyacağını biliyorum. Ankara mutlu ve huzurlu bir Ankara olacak.ö



Görüntü Dökümü



----------



-Kılıçdaroğlu'nun konuşması



-Genel detay



Haber-Kamera: Selen YALAZ - Haluk KARAASLAN/ ANKARA,



========================================



Akşener: Tencere her hükümeti sallar (ek)



AKŞENER, TARSUSLULARA 'CESUR İNSANLAR' DİYE SESLENDİ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayanların, Türk siyasetine bambaşka bir iktidar ümidi kazandıran cesur insanlar olduğunu söyledi.



Akşener, Mersin'deki seçim çalışmaları kapsamında Tarsuslulara seslendi. Akşener, "Bambaşka bir iktidar ümidini, kendi ayakları üzerinde durarak yürüyüşü, korkutulmaktan korkmamayı, başkalarının dümen suyundan gitmemeyi, Türk siyasetine yeniden kazandıran cesur insanlarsınız. Tehditler karşısında dimdik durup o 5 milyon insanın, 24 Haziran şartlarında her birinizi iftiralarla suçladıkları bir anda, o 5 milyon kişinin neleri göze alarak İYİ Parti'ye oy vermesini düşünüyor ve yeniden 'Bismillah' deyip ayağa kalkıyorum" dedi.



Kocamaz'ın başkan seçileceğine olan inancını dile getiren Akşener, "Burhanettin Kocamaz, bir kol boyu mesafede durdu bize. 'Mensup bulunduğum partinin bayrağını, sözünü yere düşürmem' dedi. Buna karşı ne oldu? Dosta, düşmana karşı Kocamaz'a Tarsuslunun kabul etmeyeceği, Mersinlinin yemeyeceği bir tavır kondu. Bu tavır, bu yanlışlık hali hepinizedir. Sizin evladınıza yapılan size yapılmış demektir. Gereğini yapacaksınız. Tarsusluya tekme atmaya çalışan insanların bir daha kafalarına kazıyacaksınız ki Tarsusluya hakaret edilemez, tekmelenemez. Tarsuslu evladına hakareti kaldıramaz, gereğini yapar" diye konuştu.



Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Akşener, ardından kentten ayrıldı.



Görüntü Dökümü



------------



Davul zurna eşliğinde oynayanlar



Pankart açan EYT'liler



Akşener alana gelirken



Akşener, toplanan kalabalığı selamlarken



Akşener konuşurken



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),



===============================



Bakan Kurum: İstanbul Kartal'da 8 binanın boşaltma sürecini başlattık



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen 'Yeni Edremit Fuarı'nın açılışının ardından İstanbul Kartal'da yıkılan ve etrafında boşaltılan binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Biliyorsunuz Kartal'da yıkılan binanın yanındaki Yunus Apartmanı, tehlike arz ettiği için boşaltmıştık ve yıkımını da dün itibarıyla tamamen bitirdik. Dolayısıyla 2 binamızı artık boşaltmış olduk. Etrafındaki 8 bina ile ilgili de tespit yaptık ve 8 binanın da boşaltma sürecini başlattık. Bu binalardaki yaklaşık 9 hak sahibimiz binayı boşalttı. 1 hafta içinde buradaki boşaltma sürecinin de tamamlanacağını öngörüyoruz. Tabi vatandaşlarımıza bu süreçte kiralık ev tutabilmeleri için bin 500 TL'ye kadar kira desteği veriyoruz. Bunun dışında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'mız ve valiliğimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından aile başına 5 bin lira taşınma yardımı veriyor. Bunun dışında yıkılan binada içeri giremeyen vatandaşlarımız var. Yıkımı gerçekleşen binadaki vatandaşlarımıza 35'er bin TL eşya yardımı yapıyoruz" diye konuştu.



Kartal'daki Orhan Tepe bölgesinde riskli bina tespiti yapacaklarını duyurduklarını ve bu işle ilgili büro kurduklarını kaydeden Bakan Kurum, "Hem İçişleri hem Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımız hem de valiliğimiz yetkililerinin bulunduğu bu büroda, şu ana kadar 400 binanın tespiti için başvuruda bulundular. Bu başvuru sürecinde de bakanlığımız ücretsiz bir şekilde riskli olup, olmadığını tespitini yapıyor" dedi.



Görüntü Dökümü



-------



-Bakan Murat Kurum'un açıklaması



VAN,



=====================



Bakan Çavuşoğlu'ndan hortum ve fırtına felaketiyle ilgili 'ödeme' açıklaması (ek)



BATI ANTALYA'DA İKİ EĞİTİM KURUMU AÇILDI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın batı ilçelerinden Kumluca, Finike ve Demre'ye düzenlediği ziyaretlerinde, Finike'de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ortaöğretim öğrenci pansiyonu ve Demre'de bir kısmı hayırseverler, bir kısmı da iş insanı Dr. Hasan Ünal tarafından tamamlanan Demre Meslek Yüksek Okulu olmak üzere iki eğitim kurumunun açılışını yaptı. Finike'deki öğrenci pansiyonun açılışına Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu ve Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda davetli katıldı.



'İNŞALLAH BATI ANTALYA'DA İLERİDE BİR DE DEVLET ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ'



Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da da en çok bütçeyi eğitime ayırdıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Finike'de birçok eğitim kurumunu inşa ettik. İnşallah bu yurt Türkiye'nin ve Antalya'nın her yerinden birçok öğrencinin Finike'ye gelmesine vesile olacak. İnşallah Batı Antalya'da ileride birde devlet üniversitesi kuracağız. Bu konuda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Batı Antalya'mıza bir havaalanı kazandıracağımızı da söyledik ve Sayın Cumhurbaşkanımız en son teşriflerinde tarihte verdi ve 2021 yılı sonunda Batı Antalya Havaalanı hizmete girecek, bu bölge Finike, Demre, Kaş, Kumluca, Elmalı havadan da ulaşılabilir bir şehir olacak. Bu şekilde turizmde bölgemizde daha da gelişecek" dedi.



ÇİFTÇİLERE TARSİM VE GİRDİ MALİYETİ MÜJDESİ



Batı Antalya ilçelerinin tarım sektöründeki önemi nedeniyle çiftçilere bugüne kadar hükümet olarak önemli destekler verildiğini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, TARSİM sigortası kapsamının genişletileceği ve çiftçi girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik hükümetin yeni çalışmaları olduğunu da açıkladı. Çavuşoğlu, "O destekleri artıracağız, sadeleştireceğiz ve çiftçimizin girdi maliyetlerini düşürmek için geçmişte KDV'lerin sıfırlanması dahil çok önemli adımlar attık. Ama özellikle döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı fırsatçılar birden tarım girdilerini, maliyetlerini yükseltti. Bununda farkındayız ve bu konuda bakanlarımız ve bakanlıklarımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma yapıyor. TARSİM'le ilgili de daha da sadeleşecek, basitleşecek, şartlar kolaylaşacak, inşallah tüm çiftçilerimiz sigorta kapsamına alınacak. Devlet olarak da TARSİM sigortasının ücretinin bir kısmını karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



DEMRE'YE MESLEK YÜKSEK OKULU



Demre'de Türkiye'nin en önemli yerli tohum ve fide üretim firmalarından birine sahip olan iş insanı Dr. Hasan Ünal ve hayırseverler tarafından yaptırılan Akdeniz Üniversitesi Demre Meslek Yüksek Okulu'nun açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu ve Kemal Çelik, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye adayı Muhittin Böcek ile çok sayıda davetli katıldı.



'EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'



Dr. Hasan Ünal ve eşi Prof. Dr. Narin Ünal'a ne kadar teşekkür edilse az olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, okulun yapımında emeği geçen diğer tüm hayırseverlere de teşekkür etti. Demre gibi bir ilçede böyle bir okulu kazandırmanın son derece anlamlı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Eğitime çok önem veriyoruz. Bütçemizde son 17 yıldır en çok pay eğitime gidiyor. Öylede olması gerekiyor. Bugün dünya Endüstri 4.0'ı konuşuyor. Bu eğitim, bilim, teknolojiyle oluyor. Çok şükür üniversitelerimiz artık kendilerine gönderilen Ar-Ge bütçesini kullanmaya başladı. Eskiden gönderilen bütçenin yüzde 80-90'ı geri gönderiliyordu, o kapasitemiz yoktu. Artık farkına vardık. Akdeniz Üniversitesi gerçekten gurur duyacağımız bir dünya markası haline geldi. Dünya sıralamasında sürekli yükseliyor ve hedefimiz ilk 500'e girmek. Antalya'da 5 üniversitemiz var. Hedefimiz 10 üniversite" diye konuştu.



'1954'DE FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I BİLMİYORLARDI'



Kaba inşaatı tamamlandıktan sonra yarım kalan okul inşaatını tamamlayan iş insanı Dr. Hasan Ünal ise bu okulu yaptırmasına neden olan iki sebebi anlatırken, 1954'te Demre'deki insanların Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplerin varlığından dahi haberdar olmadıklarını söyledi. Ünal şöyle konuştu;



"1954'de ilkokulu bitirdim, o zamana kadar Demre'de hiç kimse ortaokula gönderilmiyordu, öyle bir imkan da yoktu. Sadece yerli halktan 5 kişi öğretmen okuluna gitmiş, onlar 1954'den önce öğretmen olmuş, Demre'nin bütün eğitim hikayesi buydu. Babam ortaokulda okutmak için Elmalı'ya gönderdi. Kimseyi tanımıyordum, sınıftaki arkadaşlar kendi aralarında teneffüste konuşuyorlardı. Merak ettim ne konuşuyorlar acaba diye, yanaştım. 'Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray' diyorlar. 'Allah Allah ne acaba bu' diyorum, kimseye de soramıyorum, sorsam gır gır malzemesi olacağım. O zamana kadar Demre'de ne ben ne bir başkası ne bu takımları duydu, ne top gördü. Radyo yok, gazete yok, izole, Finike yolu da yoktu. Dünyadan kopuk bir yerdi. Elmalı'da adapte olamadık, ertesi sene Finike'ye gittim ve okumaya başladık. O yıl benden başka okuyanda yoktu. Üç sene içinde Demre'den 36 arkadaşımızı tahrik ederek Finike'de ortaokula başlattık. Demre'nin okul hikayesi böyle başladı. Bunun ne olduğunu anlamak için bunu yaşamak lazım. Böyle bir yerden geldim."



İkinci sebep olarak da üniversite yıllarını işaret eden Hasan Ünal, "Üniversitede okurken ben 68 döneminin elemanlarındanım, hızlılarındanım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum ve sloganımız ülkenin kalkınması için sanayileşmesi şart, sanayileşme olmazsa ülke yeteri kadar kalkınamaz. Bu iki gerekçeden yola çıkarak bu okulun yapılmasına destek verelim diye düşündük. İnşallah burada iyi öğrenciler yetişir, Türkiye'nin kalkınmasına destek olur, bu da bizi mutlu eder" dedi.



VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demre ilçesinde partisinin 31 Mart seçimlerindeki adayları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu'nun seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Süleyman Topçu'nun Demre'deki hizmetlerinden övgüyle bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Herkesin siyasi görüşüne saygımız var ama yerel yönetimlerde CHP'li arkadaşlarımız da, 'Yıllardır bize hizmet etti, ben hizmet edene oy veririm' diyor. Bu şehir için esasen çok önemlidir. Bunu, bu seçimde aslında her yerde görmeye başladık. Yani Antalya'da da görüyorum. Antalya'da da birçok CHP'li dostumuz iki sebepten dolayı Menderes Türel'e oy veriyor. Birincisi 2009-2014 arası CHP belediyesi Antalya'ya hiçbir şey vermediği gibi, Antalya karanlığa girdi. Menderes Türel ise 2004-2009 ve 2014-2019 dönemleri arasında, aradaki o 5 yıllık karanlığı da kapatarak Antalya'ya büyük hizmetler yaptı. Vatandaş, 'Ben şehrimi emanet edebileceğim insana oyumu veririm' diyor. ve İzmir'de de, Çankaya'da ve şu anda CHP'nin elinde olan belediyelerde de vatandaş ne diyor biliyor musunuz, 'Mevlüt bey, Sayın Bakanım hep oy veriyoruz, biz nasıl olsa oy vereceğiz diye hiçbir hizmet gelmiyor. Yeter artık gelin. Bu sefer AK Parti'ye Nihat Zeybekçi'ye vereceğiz' diyorlar. Artık millet uyandı" dedi.



'CHP YAVAŞ YAVAŞ RADİKAL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KONTROLÜNE GİRMEYE BAŞLADI'



Gerçek milliyetçi CHP'lilerin, PKK güdümündeki parti ile ittifakı hazmedemediğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Şimdi o kardeşlerimizde artık biliyor ki CHP artık yavaş yavaş aşırı, hatta radikal DHKP-C gibi terör örgütlerinin kontrolüne girmeye başladı. Bir önceki seçimde böyle oldu. Bu bir gerçek, Atatürk'ten bu yana CHP'ye oy veren, vatanını, milletini seven vatandaşlarımız bundan rahatsız. En çok destek nereden geliyor, Kandil'den geliyor bu ittifaka. Bu partinin sözde eş başkanına 'Siz PKK'dan izin almadan bir kelime bile konuşamazsınız. Sizin Kürt kardeşlerimizin sorunlarıyla bir işiniz yok. Öyle bir derdiniz yok' dedim. O ne diyor. 'Sözde Kürdistan'da kazanacağız' diyor. Ne Kürdistanı, bölücüler bunlar. Yani bizim Anadolu topraklarımızı Kürdistan diye tanımlıyor. Şimdi huzurunuzda olmasam güzel bir cevap vereceğim de terbiyem müsaade etmiyor. Bu kişi 'Diğer yerlerde de yıkacağız. AK Parti ve MHP'yi yıkacağız' diyor. Neyi yıkıyorsun. Başka hayalleri de vardı ama o hayallerini ve teröristlerini dağlarında inlerine gömdük biz. Dolayısıyla bu ittifaklar bu bakımdan da çok önemlidir. Bizim herkesin siyasi görüşüne saygımız var ama vatanını, milletini seven herkes, milletin bekası ve devletin güçlenmesi devamı için gereken hassasiyeti gösterecektir."



Görüntü Dökümü



------------



Hizmete açılan okulun drone görüntüsü



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması



Plaket töreni



Açılış kurdelasının kesilmesi



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP ile ilgili konuşması



Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,



==========================



Özhaseki: Evini bağını sattırırlar



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'deki bir restoranda, Bala ve Haymanalı vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat cezasını ödemek için evini sattığı yönündeki iddialara değinen Özhaseki, "Kardeşim evini satmasına gerek yok. En kolay yol şu; bir daha yalan söylemesin, iftira etmesin ve evinde bağında otursun. Ama insanların onuruyla oynuyorsanız, yalan söylüyorsanız, evinizi bağınızı sattırırlar hiç dinlemezler. Kocaman ana muhalefetin başındasın, niye yalan söylüyorsun? Tanklar işte kapının önünde görmeye ne gerek var, davetiye mi göndereceğiz? Belli ki ihtilal yapılıyor, tank havaalanına niye gelir? Uçak niye uçar, meclis niye bombalanır? Ne yazık ki bunları da bu ülkede yaşadıkö dedi.



'İNSANLARA NE SÖYLÜYORSANIZ YAPACAKSINIZ'



Ankara ile ilgili yapılacak her şeyi kitapçık haline getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın onayına sunduklarını ifade eden Özhaseki, "Burada bizim bütçemizle yapacaklarımız var, çok şükür benim bulduğum formüllerle yapacaklarım da var ama sizin desteğinizi istiyoruz. İlçelerde, merkezde eksiklerimiz var. Siz bize yardım ederseniz biz bu kitabı yayınlayacağız. Sözümüz olacak bu bizim, yoksa daha azını söyleyeceğiz. Çünkü insanlara ne söylüyorsanız yapacaksınız. Eğer yapamayacaksanız, söz vermeyin ve buraya yazmayın. Kitabımızı inceledikten sonra 'Sonuna kadar destek vereceğim, siz merak etmeyin, devam edin' dedi. Biz de bunları yazdık ve sizlerin huzuruna geldik. Allah izin verirse bizim bunları yapmaya gücümüz yeterö ifadelerini kullandı.



'KIZILAY MERKEZE TAKSİCİLER GİRMEYECEKMİŞ'



Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bütün taksi duraklarını yenilediğini kaydeden Özhaseki, "Burada da bazen geziyorum, birkaçı düzelmiş ama çoğunda sıkıntı var. Ankara'ya yakışmıyor. Allah'ın izniyle bütün taksi duraklarını elden geçiririz, pırıl pırıl yaparız. Siz de gelince sıcacık oturursunuz. Sonra bir de arada bir duydum hayretler içerisinde dinledim. Kızılay merkeze taksiciler girmeyecekmiş. Niye girmiyormuş? Kim girecek peki oraya? Hizmet nasıl verilecek? Dünyanın neresinde merkeze taksici girmemiş de siz Kızılay'a almayacaksınız. Allah'a kurban olayım işi bilmezseniz bu kadar zor. Dünyayı bilme, belediyeciliği bilme, şehirciliği tanıma, sonra da aklına geleni söyle. Böyle bir şey olmazö şeklinde konuştu.



'SU EKMEK OTOBÜS FİYATLARI TARİFEDİR PROJE DEĞİL'



En büyük sorununun rakibinden proje duymamak olduğunu aktaran AK Partili Özhaseki, "Hala biz rakibimizle iki tane proje konuşamadık. 10 yıldır adayım diyor, bizim dağıttığımız gibi bir kitap bastırıp da, 'Ben bunları yapacağım' diyemedi. Geçmişte bir karşıtlık üzerinden, husumet üzerinden oy toplamış. Geçti o işler artık yok. Şimdi projeler konuşuyor. Söyle proje, yok. Geçenlerde bir televizyon sıkıştırdı, 'Projen varsa söyle' dediler. Benim rakibim diyor ki, 'Ben su fiyatlarını düşürmeyi söylemiştim o bitti' diyor. Su, ekmek, otobüs fiyatları tarifedir, proje değil. Belediye maliyet hesabı yapar, bir tarife belirler bu kadar. 20 saniyelik iş. Ne projesi yahu, su fiyatlarından proje mi olur? Ne yapacağını bir söyle. Ne yazık ki duyamadık. Hayırlısı olsun, bu seçimler de böyle gidecek demek ki. Allah mahcup etmesin, hayırlısıysa beri getirsin, hizmet edelim. Değilse ne yapalım hayırlı olana nasip etsinö diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------------



-Özhaseki'nin konuşması



-Genel ve detaylar



Haber: ANKARA,



==================



Yavaş: Kızılırmak suyunu, tarım yapılması için hizmete vereceğiz







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz" dedi.



CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Gümüşhaneliler Derneği'nin Yenimahalle'de düzenlediği 'adaylarla buluşma' etkinliğine katıldı. Yavaş'ı, Yenimahalle Belediye Başkanı ve adayı Fethi Yaşar, CHP İlçe Başkanı Feridun Güngör ile birlikte çok sayıda Gümüşhaneli karşıladı. Yavaş burada yaptığı konuşmada, belediye başkanının siyasetle uğraşmamasını ve hizmetini yapması gerektiğini söyledi. Yavaş, Ankara'da bulunan 25 belediye başkanının 20 yıldır aynı sofraya oturup yemek yemediğini belirterek, "Seçmenin tercihine saygı duyulması lazım. İlk yapacağımız işlerden birisi, inşallah 25 ilçe belediye başkanı olarak oturup Ankara'nın sorunlarını birlikte tartışacağız ve Ankara'yı birlikte yöneteceğiz. Bizim ortada paylaşamayacak bir şeyimiz yok. Çok oy veren çok hizmet, az oy veren az hizmet anlayışını maalesef biz Ankara'da gördük. Az oy aldığı yerlere kötü otobüsler göndermek, hizmet yapmamak gibi şeyler bunlar yönetime yakışmayacak şeyler, biz bunları çok eleştirdiğimize göre inşallah biz bunların hiçbirini yapmayacağız" diye konuştu.



'BOŞA ÇIKACAK KIZILIRMAK SUYUNU TARIMDA KULLANACAĞIZ'



Programdan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Kulübü Derneği'nin toplantısına katılan Yavaş, burada yaptığı konuşmada ise, "1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz. Bin kilometre karelik alanda üretilecek sebze neredeyse Türkiye'nin tümüne yetecek, hem orada ki köylüler para kazanacak hem Ankaralı ucuz sebze yiyecek" dedi.



'ANADOLU KÜLTÜR PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'



Yavaş, Ankara Kulübü Derneği'nin toplantısının ardından Samsunlular Federasyonu'nun düzenlediği hamsi gecesine katıldı. Yavaş, Samsunlular için mangalda hamsi çevirdi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Millet İttifakı Keçiören Adayı Güçlü Şenel de, Yavaş'a eşlik etti. Programda konuşan Yavaş, seçilmesi durumunda Ankara'da 81 ilin Anadolu kültür projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Ankara'ya turist çekmek için 81 ilin 'Anadolu Kültür Projesi' diye bir projemiz var. Bu projede 81 ilin ne özelliği varsa, kiminin konak kimini ev, o ilin sembol binasını Ankara'da yapıp bahçesiyle beraber bunu federasyonun emrine verip, orada Samsunluların kendi kültürlerini yaşatmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.



'ANKARA 81 İLİN KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILDIĞI YER OLACAK'



CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, konuşmasını şöyle noktaladı:



"Buraya alıştıktan sonra, çocukları o tarafa götürmek zor oluyor. Gelecek kuşaklara bu kültürün aktarılması lazım. Bu bir ihtiyaç ki, Ankara'da çok hemşehri derneği var. Dolayısıyla Allah nasip ederse 81 ilin kültürünün yaşatıldığı bir yer olacak. Bu hamsi gecelerini ve düğünlerinizi orada yaparsınız. Komşularınız ve bizlerde oraya gelelim turistler gelsinler ve bu güzellikleri hem somut hem de somut olmayan mirasını, oyunlarını, türkülerini, gelenek ve göreneklerini orada görsünler istiyoruz. Nisan'ın birinden sonra size bir yer aramaya başlayalım. Size yer gösterelim, binasını siz yapın."



Konuşmadan sonra Yavaş, Samsunlularla birlikte hamsi yedi.



Görünü Dökümü



-----------



Yavaş'ın Gümüşhaneliler Derneği programındaki konuşması



Yavaş'ın Ankara Kulübü Derneği programındaki konuşması



Samsunlular Federasyonu'nun düzenlediği hamsi gecesi programındaki konuşması



Yavaş'ın hamsi çevirmesi



Genel detay



Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Selen YALAZ/ ANKARA,



=======================================



Mardin'de 25 kilo patlayıcı ve silahlar ele geçirildi



Mardin'in Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda bulunan sığınak ve barınaklarda 25 kilo patlayıcı, 2 tüfek, EYP düzeneği, kıyafet, gıda ve yaşam malzemeleri ile örgütsel döküman ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen birçok sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda 25 kilo patlayıcı, 2 tüfek, EYP düzeneği, 3 tüp, 5 şarjör ile çok miktarda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile muhafaza altına alınırken, patlayıcılar imha edildi.



Görüntü Dökümü



--------------



Ele geçirilen malzemeler



Patlayıcının imha edilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: MARDİN,



========================



Van'da PKK/KCK operasyonu: 57 gözaltı







VAN'ın Çaldıran ilçesinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın



yakalanmasının yıldönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 57 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 13-14-15 Şubat tarihlerinde kapsamlı çalışma başlattı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 57 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında; 2 kurusıkı tabanca, havai fişek, maske, eldiven, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



(Polis kamerası)



-Operasyona giden ekip



-Drone görüntüsü



-Operasyon anları



-Gözaltına alınanların emniyete getirilmesi



-Genel ve detaylar



Haber: Orhan AŞAN/VAN,



=========================



Ağrı'da 17 kişiye PKK/KCK tutuklaması



HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Karaaslan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.



AĞRI'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da aralarında olduğu 60 kişiden 17'si tutuklandı.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik iki gün önce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde düzenlenen operasyonda aralarında HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da olduğu 60 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 60 kişiden 41'i dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 37 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yeliz Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 37 kişiden 17'si 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları süren 19 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yeliz Karaaslan'ın gözaltına alınması



Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,



============================



Gaziantep'te 'terör' operasyonu: 9 gözaltı



Gaziantep'te, polisin terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanları tarafından, kent merkezi ve Araban'da, PKK/KCK terör örgütü elebaşının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olması nedeniyle provokatif eylem gerçekleştirebileceği değerlendirilen, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuksuz yargılanmak üzere, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polislerin operasyon düzenlemesi



Polislerin adreslerde arama yapması



Aramalarda bulunan tabanca



Şüphelilerin adliyeye götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: GAZİANTEP,



===========================



Malatya ve istanbul'da PKK/KCK operasyonu: 5 tutuklama



Malatya ve İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 9 şüpheliyi yakalamak için Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Adliye



Tutukluların çıkarılması



Araca bindirilmeleri



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,



=======================



Annesini döven babasını öldüren 16 yaşındaki S.S. gözaltında



Siirt'in Kurtalan ilçesinde evinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Hayrettin S.'yi (54), annesine şiddet uyguladığı için öldürdüğü iddia edilen kızı S.S. (16) polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, dün akşam saatlerinde Sümer Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Silah sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada arama yapan ekipler, 14 çocuklu ailenin yaşadığı daireden silah sesinin duyulduğunu tespit etti. Eve giren polis, baba Hayrettin S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Polislerin durumu bildirmesiyle eve gelen sağlık ekipleri, Hayrettin S.'nin öldüğünü belirlerken, polis başına tek el ateş edildiğini tespit etti. Hayrettin S.'nin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.



16 yaşındaki S.S., annesi Hayliye S.'ye şiddet uygulaması nedeniyle babasını öldürüldüğü iddiası üzerine polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kurtalan Devlet Hastanesi



Morg önü



Polis aracı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: KURTALAN(Siirt),



===============================



Adana'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı







ADANA'nın Kozan ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza, dün gece saatlerinde Kozan- Feke yolu Sıralif mevkiinde meydana geldi. Velid E. yönetimindeki 01 UM 690 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya D. yönetimindeki 01 D 9592 hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ebubekir U., Burak Y. ve Salih U. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Velid E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yerinden görüntü



Hurdaya dönen otomobilden görüntü



Yaralının sedye ile taşınması



Yaralının sedye ile ambulansa alınması



Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),



=======================



Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı



Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Olay, dün akşam saatlerinde İmam Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Türkan Özkan, Huriye Özer, Muhammed Özkan ile Keziban Tunç mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Ambulanslardan görüntü



Gazdan zehirlenenlerden görüntü



Ambulansların hastaneye gidişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



======================



Zanlılar, 920 gün sonra cinayet işlenen yerde



BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekel bayi işletmecisi Beytullah Suna'nın (29) tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, cinayetten 920 gün sonra yani 2 yıl 6 sonra olay mahallinde cinayeti anlattılar. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinayet mahallinde keşif yaptılar. Sanıklar, cinayetin nasıl işlendiğini mahkeme heyetine sözlü ve fiziki olarak anlattılar.



15 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan tekel bayi sahibi Beytullah Suna ile Murat Büyükkoyuncu ve arkadaşları tartıştı. Kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Suna, kaçmaya çalışırken vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. Murat Büyükoyuncu, Hamdi B., S.B., H.Ş. ve R.O. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat Büyükkoyuncu ve Hamdi B. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hamdi B. de ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu ile diğer 4 sanığın, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu, ilk duruşmadaki savunmasını tekrarlayarak, "Beytullah, iş yerimize geldi. Biraz tartıştık. Aramızda daha önceden anlaşmazlık olduğundan üzerinde silah olacağını düşündüm. O sırada tartışma ilerleyince Beytullah'ı dışarıya çıkardılar. Beytullah'ın elindeki silahı kurduğunu gördüm. Bana tabancayı doğrulttu ama tabanca ateş almadı. Beytullah yeniden silahına mermi sürme hareketi yapınca, ben de havaya iki el ateş ettim. Beytullah'ın vurulduğunu gördüm. Ancak onu ben vurmadım" dedi. Diğer sanıklar da ateş etmediklerini, suçsuz olduklarını söyledi.



Mahkeme heyeti son duruşmada cinayete ortak olduğu gerekçesiyle Semih B.'nin de tutuklanmasına karar verdi.



Tutuklu sanıklar Murat Büyükkoyuncu ile Semih B. ve tutuksuz yargılanan 3 sanık, dün saat 19.00'da cinayet mahallinde hazır tutuldular. Emniyet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı keşifte, sanıklar cinayetin nasıl işlendiğini göstererek anlattılar. jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. 50 polis, 20 jandarma ekibinin bulunduğu keşif yaklaşık 2 saat sürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Sanıkların olay yerinde getirilmesi



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL/Bursa),



=========================



40 yıllık şüphe, mezar açtırdı



Sakarya'nın Hendek ilçesinde 40 yıl önce dünyaya gelen çocuğunu bir günlükken kaybeden baba, cenazeyi yıkayan imamın 'bebek bir günlük değildi' ifadesi üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı. Televizyonda gördüğü hastanede bebeklerin karıştığı haberi üzerine harekete geçen baba, 40 yıl sonra savcılığa başvurarak mezarın açılmasını istedi.



Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Adem Çarkçı, 40 yıl önce baba olmanın sevincini yalnız bir gün yaşayabildi. Kucağına alamadan vefat eden bir günlük bebeğin acısını yaşayan Çarkçı, bebeğini defnettikten sonra cenazeyi yıkayan imamın 'bebek bir günlük değildi, 3-4 aylık vardı' sözleri üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı.



Geçtiğimiz günlerde televizyonda 'bebeklerin hastanede karıştığı' ile alakalı olarak haber ile karşılaşan Çarkçı, yıllardır aklından çıkmayan şüphesini gidermek için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına mezarın açılması için başvuruda bulundu.



Savcılığın kararı üzerine Süleymaniye Mahallesi'nde bebeğin gömülü olduğu mezar, savcılık yetkilileri ve polis gözetiminde kazıldı.



Kazılan mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmazken, bir günlük bebeğin kafatası ve kemik yapısı oluşmayacağı ifade edildi. 40 yıl süren şüphe mezarın kazılmasıyla birlikte giderilmiş oldu.



Görüntü Dökümü



-------



-Mezarın kazılması



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI,



=========================



Prof.Dr. Ersoy: Marmara'da 10 yıl içinde 7'den büyük deprem olabilir



Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Marmara'da 10 yıl içerisinde 7'den büyük bir deprem olabilir. En kötü senaryo ise 7.7, büyüklüğünde bir deprem. 7.7. büyüklüğü ne demek biliyor musunuz .Yaklaşık üç tane Kocaeli depremi aynı anda olması. Marmara'nın çevresindeki 13 il bundan etkilenebilir" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu İlçesi Belediyesi ve Çorlu Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği, 'Deprem ve Şehir Afetleri' konulu panele katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, Marmara Bölgesi'nde 10 yıl içinde büyük bir deprem beklediğini söyledi. Ersoy, "7.7 depreminin hakikaten dikkate alınması gerekir. Niye 7.7? Çünkü 7.7 depremini 1509 yılında yaşamışız. Biz isteriz ki, deprem dalgalarını yerin içinden geçsin gitsin, hızlı geçerse işimize gelir. Hiç tutunmaz ama gevşek sulu bir zeminde geçemez takılır o zaman dalgalar büyümeye başlar. Dalgalar büyüdükçe binaya aktardığı yükler artar ve bu da binanın daha çok sallanmasına zarar görmesine yıkılması anlamına gelir" dedi.



'MARMARA'DAKİ DEPREM MİLLİ GÜVENLİK SORUNU'



Marmara depreminin milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Ersoy, "Niye Marmara'yı fazla konuşuyoruz. Çünkü 13 tane il var, toplam nüfusa baktığımız da 26 milyon yapıyor, 6 milyon konut var. Neredeyse ekonominin yüzde 50'sine katkı buradan. Dolayısıyla İstanbul insanı, Tekirdağ insanı, Anadolu insanın da daha kıymetli olduğunu söylemiyoruz. Diyoruz ki, Marmara'daki bir deprem ülkenin milli güvenlik sorunudur. Buradaki deprem bizi bağımlı hale getirebilir. Ülkemizin bağımsızlığı tehlike altına girebilir. Senaryolara göre 60 milyar dolara kadar çıkacak zararlar oluşabilir" dedi.



Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin olacağını bildiklerini ancak ne zaman olacağını bilemedikleri ifade ederek, "Jeolojik anlamda kıtalar her renk ayrı bir kıta ve bir birilerini itiyor. Biz bunları her yıl uydudan ölçebiliyoruz. Ne kadar itiliyor ve nereler sıkışıyor gelecekte nerede deprem olacak hepsini biliyoruz. Bakın deprem nerede olacak biliyoruz. Ne büyüklükte olacağını biliyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz, biz değil kimse bilmiyor. Dünyada depremi önceden bilme şansımız yok. Fakat potansiyel olarak nereler gerilim altında, nerelerde deprem olacak bunları biliyoruz. Marmara'da deprem olacak diyorsak bu yaklaşım genel olarak doğrudur. Tekrarlanma aralıklarını tahmin ediyoruz, geçmiş depremleri ortaya koyarak. Deprem olan yer rahatlar orada uzun süre deprem olmaz. 1999 yılında iki deprem oldu, 160 kilometre kırıldı.169 kilometre boyunca uzun süre deprem olmayacak ama her ucunda gerilim birikti. Biri Bolu Tüneli'nin içi, diğeri İzmit Körfezi'nin Hersek bölgesinin batısında bitti. Bu iki uçta müthiş bir gerilim. Çünkü bu gerilimde mesela bir kıtayı 4 metre itmişsiniz. Marmara'daki gelecek depremi öne çekiyorsunuz o gerilimle. Marmara'da beklerken, Bolu Dağı'nda büyük bir deprem olabilir. Aynı derece ve gerilime sahip 10 yıl içerisinde 7'den büyük bir deprem olabilir. En kötü senaryo ise 7.7, büyüklüğünde bir deprem.7.7. büyüklüğü ne demek biliyor musunuz. Yaklaşık üç tane Kocaeli depremi aynı anda olması. Marmara'nın çevresindeki 13 il bundan etkilenebilir" dedi.



'BİLE BİLE GELEN BİR AFET'



İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binanın bile, bile gelen bir afet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Fayanslar kırılmış, bunları herkes görmüş ve bunu bir tehlike olarak görmemişler. Bu bile, bile gelen bir afet. Hiç bir ev hiçbir şekilde pat diye 5 saniye içinde yıkılmaz. Böyle bir şey yok. İnşaat mühendislerimiz daha iyi bilir yok böyle bir şey. Mutlaka bir emaresi görülür o anda ihbar edilir insanlar sokağa tahliye edilir. Ondan sonra bina yıkılırsa yıkılır. Bu şekilde olması büyük bir ihmali gösteriyor" deyi konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------



-Salondan detaylar



-Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un konuşması



-Konferansa katılanlar



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),



=========================



Kara saplanan aracı öğretmenler iterek çıkardı



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar nedeniyle kara saplanan servis minibüsü, öğretmenler tarafından itilerek çıkarıldı.



Karlıova ilçesinde dün sabah saatlerinde Bahçe köyüne gitmek üzere harekete geçen öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, bir süre ilerledikten sonra kara saplandı. Kara saplanan aracı çıkarmak için sürücünün girişimleri sonuç vermeyince öğretmenler harekete geçti. Bir grup öğretmen, kara saplanan aracı iterek çıkardı. Araç yeniden hareket edip öğretmenleri Bahçe köyüne götürdü.



Görüntü Dökümü:



-------



Öğretmenlerin araca müdahalesi



Kara saplanan aracın ekipler tarafından kurtarılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA(Bingöl),



==========================



Su kuyusuna düşen inek, 4 saatlik operasyonla kurtarıldı



Bursa'da, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yaklaşık 500 kiloluk inek, ekiplerin 4 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. İneğin çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.



Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide otlayan yaklaşık 500 kiloluk inek, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Yaklaşık 1 saat kuyuda acı içinde kıvranan ineğin sesini duyanlar polis ve AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan ekipler, kuyunun dar olan ağzını 2 metre genişletti. Ardından kurtarma görevlisi kuyuya inerek ineği halat ile bağladı. Yukarıda hazır bekletilen 2 kepçe yardımı ile yukarı çekilen inek, yaklaşık 4 saatlik operasyonla kurtarıldı. Yapılan ilk kontrolde ineğin çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilirken, ilk müdahalesi AFAD ekipleri tarafından yapıldı. Veterinere götürülen yaralı inek, tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü



-------



AFAD ekiplerinden görüntü



Halat ile ineği kurtarma çalışmaları



Kepçelerden görüntü



Haber-Kamer: Serkan AKKUŞ/ BURSA,



========================



Adıyaman'da seramik hırsızları terasta yakalandı



Adıyaman'da, bir inşaat alanındaki seramikleri çalan 2 şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından saklandıkları terasta polis tarafından yakalandı.



Olay, dün gece saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanına bırakılan duvar seramiklerini el arabasına yükleyen 2 kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden 2 kişi, malzemeleri ve el arabasını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri de şüphelilerin peşine düştü. Takviye ekip istenmesi ile mahalleyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için her yeri aradı. Hırsızların sokak içerisinde bulunan 3 katlı eve girdiklerini tespit eden ekipler, M.E. ve F.E.'yi evin terasında yakalayarak gözaltına aldı.



Polis şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



Şahısların gözaltına alınması



Hırsızların ekip arabasına bindirimesi



Polis ekiplerinin evlerin bahçelerinde hırsızları araması



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



======================

