Dha Yurt Bülteni - 1

1)MERSİN İYİ PARTİ'DE DEPREM: KOCAMAZ'IN ADAYLIĞI TEHLİKEDE MERSİN'de İYİ Parti İl Yönetimi'nin adaylık listesini YSK'ya dün saat 17.00'den sonra sunması nedeniye Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının riske girdiği öğrenildi.

MERSİN'de İYİ Parti İl Yönetimi'nin adaylık listesini YSK'ya dün saat 17.00'den sonra sunması nedeniye Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının riske girdiği öğrenildi. YSK görevlilerinin tutanak tutarak listeyi aldığı belirtilirken, bu durum İYİ Parti'de deprem etkisi yarattı. Ardından genel merkezden yapılan açıklama ile yaşanan gecikmeden sorumlu tutulan İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca'nın görevden alındığı bildirildi.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Burhanet Kocamaz'ın adaylığı, il yönetiminin listeyi YSK'ya yaklaşık 15 dakika geç sunması nedeniyle tehlikeye girdi. Partide deprem etkisi yaratan bu olay, İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada 'dahili' operasyon olarak nitelendirildi. İYİ Parti'den yapılan açıklama şöyle:



"Büyük Türk Milleti; Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir. 31 Mart Yerel Seçimleri için 'Aday Listeleri'nin teslimi, bugün saat 17: 00 itibarıyla sona ermiştir. Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları'na teslim edilmiştir. Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17: 00'den sonra Seçim Kurulu'na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik "dahili" bir operasyondur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. İl Başkanı görevinden alınmıştır. Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur. Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.



İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı. Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz. Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.



Bir kez daha tekrar etmek isterim ki; Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, "Daha Yeni Başlıyoruz! ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez."



YSK KARAR VERECEK



Listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık 15 dakika sonra gerçekleşirken, YSK görevlilerinin listeyi tutanak tutarak teslim aldığı belirtildi. Kocamaz'ın adaylığının ise YSK'nın alacağı karar doğrultusunda kesinlik kazacanacağı öğrenildi.



PARTİLİLER, KOCAMAZ'A DESTEK İÇİN BELEDİYE'YE GELDİ



Bu arada mevcut Başkan Kocamaz'ın adaylığının riske girmesini sosyal medya ve haber sitelerinden duyan bazı partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binası çevresinde partililer, Kocamaz lehine sloganlar atarak duruma tepki gösterdi. Kocamaz'ın belediye binasına gelerek açıklama yapması bekleniyor.



KOCAMAZ'DAN AÇIKLAMA



Adaylığı tehlikeye giren Burhanettin Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, 'ihanet' olarak değerlendirdi.



'İHANET' VURGUSU



Kocamaz, ilk tweetini, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın 'göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' değerlendirmesi doğru çıktı" notuyla paylaştı.



'SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK'



Daha sonra Twitter'dan ikinci açıklamayı paylaşan Kocamaz, "Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin'i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz" dedi.



KOCAMAZ: DEMEK Kİ BÖYLE BİR PLAN VARMIŞ



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, yaşanan gelişmelerin ardından belediye binasına gelip balkon konuşması yaptı. Kendilerine kumpas kurulduğunu ileri süren Kocamaz, şöyle konuştu:



"Yapılan bütün anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün, en önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosya ile ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 5'ten (17.00) sonra dosyayı oraya götürüyor. Bundan yaklaşık 1- 1.5 ay önce Sayın Hamit Tuna bir açıklama yapmıştı. Bir salonda yaptığı konuşmada, 'Sakin olun, göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den bile aday olamayacak' demişti. Demek ki böyle bir plan varmış ama şunu herkes bilsin ki Burhanettin Kocamaz'ın başını eğmeye hiçbir güç yetmeyecek. Bizim mücadelemiz hak için ve halk için mücadeledir. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var? Er ya da geç bu ortaya çıkar. Çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar" dedi.



'SAKİN OLUN'



Kendisine dektek olmak için belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitaben sakin olmaları çağrısında bulunan Kocamaz, "Ya bir kapı açacağız ya bir yol açacağız ve hedef mutlaka ulaşacağız. Televizyonlarda her aklı evvel kendine göre bir yorum yapıyor. 'Burhanettin Kocamaz özellikle dosyayı verdirmedi ve çekildi' anlamında. Ben o aklı evvellere sesleniyorum. ya Burhanettin Kocamaz'ı tanımıyorlar ya da Mersin halkını tanımıyorlar. 5 yıldır birileri üstümüze kumpas kurmaya çalışıyor. Şunu bilsinler ki, bu ömür bu millete feda" diye konuştu.



Bu arada Başkan Kocamaz'ın konuşması sırasında kalabalıktaki bazı kişilerin üzgün oldukları görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-İYİ Partililer'in belediye önündeki bekleyişi



-Genel ve detaylar



+++



Burhanettin Kocamaz kalabalık arasında yürürken



Belediye binası önünde slongan atanlardan genel ve detay görüntüler



Burhanettin Kocamaz'ın balkondan konuşması



Vatandaşlardan genel ve detay görüntüler



Polis araçlarının görüntüsü



Haber-Kamera: MERSİN-ANKARA,



==========================================================



2)CHP BUCA ADAYINI DEĞİŞTİRDİ



CHP Parti Meclisi (PM) tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Suat Nezir, geri çekildi. Nezir'in yerine Erhan Kılıç aday gösterildi.27 Ocak'ta yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Buca Belediye Başkan Adayı olarak onay alan ancak PM'de reddedilen Aydoğan Hepdemirgil'in yerine, Suat Nezir aday gösterildi. Nezir, seçim çalışmalarına başladı ancak Genel Merkez, son anda yeni bir karar aldı. Listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesine saatler kala, Nezir'in adaylığı geri çekildi. Suat Nezir'in yerine ise Erhan Kılıç'ı aday gösterildi. CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, kararın kendilerini şaşırttığını söyledi. Böyle bir değişikliği beklemediklerini ifade eden Akdağ, "Bu durum hem bizim hem de örgütün enerjisini alacak ama örgütü toparlamak bize düşüyor" dedi.



ADAYLIĞI GERİ ÇEKİLEN SUAT NEZİR, CHP GENEL MERKEZİ'NE GİDİP KONUŞACAK



CHP'nin Buca Belediye Başkan adaylığını geri çektiği Suat Nezir, CHP Genel Merkezi'ne giderek, yaşanan süreci anlatacağını ve duruma itiraz edeceğini söyledi.



CHP Parti Meclisi'nde (PM) Buca Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Suat Nezir, listelerin teslim edilmesine saatler kala değiştirildi. Nezir'in yerine Buca Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Erhan Kılıç aday gösterildi. Seçim bölgesinde çalışmalara başlayan Suat Nezir, adaylığının geri çekilmesinin ardından şaşkınlık yaşadı. Adaylığı açıklandıktan sonra çalışmalara başlayan Nezir, CHP Genel Merkezi'ne giderek, durumu anlatacağını ve itirazını burada dile getireceğini söyledi. Nezir, "Duruma itiraz edeceğiz, bırakmayacağız. Buca'nın hakkını öyle üç beş kişiye bırakmam" dedi. Adaylığının geri çekildiğini, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda meclis üyesi listelerini hazırlamak için beklediği sırada aldığını ifade eden Nezir, "Diğer arkadaşlar bizden habersiz, genel merkeze farklı bir belediye başkan adayı ile farklı bir belediye meclis üyesi aday listesi sunmuşlar. Hülle yolu ile. Bizden habersiz bir şekilde giderek listeyi teslim etmişler. Biz listemizi yapmak için beklerken, onlar yapmış yapacağını. Ama bunun peşini bırakmayacağız, mücadelemiz devam ediyor. Buca'nın hakkını öyle 3-5 kişiye bırakmayacağız. Biz yola Buca halkının teveccühü ile çıktık. Her geçen gün artan bir ivme ile çalışmalarımızı sürdürdük. Geniş kitlelerinin sempatisini kazandık. Bunu biz kesinlikle 3-5 kişinin iradesine bırakmayacağız. Bu halkın iradesidir. Halkın iradesinin karşısında kimsenin durmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.



PARTİLİLERDEN TEPKİ



CHP Buca'da Suat Nezir'in adaylığının genel merkez tarafından geri çekerek, yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesi, ilçe örgütünde gerginliğe neden oldu. Akşam saatlerinde ilçe binasına gelen bir grup partili slogan atarak, listenin değişmesine tepki gösterdi. 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganları atan kalabalık, daha sonra ilçe örgütünden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Partililerin slogan atmasından görüntü



Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



=================================================



3)KARS ADAYINI ÇEKEN AK PARTİ, MHP'Yİ DESTEKLEYECEK



AK Parti'den 31 Mart yerel seçimi için ismi açıklanan Ensar Erdoğdu'nun Kars Belediye Başkanlığı adaylığı geri çekilerek, 'cumhur ittifakı' kapsamında, MHP'nin adayı Çetin Nazik'in destekleneceği duyuruldu.



AK Parti'den yerel seçim öncesi Kars için ismi açıklanan avukat Ensar Erdoğdu'nun belediye başkanlığı adaylığı, 'cumhur ittifakı' kapsamında geri çekildi. AK Parti'nin, yerel seçimde MHP'nin adayı eğitimci Çetin Nazik'in destekleyeceği belirtildi. AK Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) önceki gün sunulan belediye başkanlığı adaylığı ile belediye meclis asıl ve yedek üyelerinin listesi de geri alındı. AK Parti İl Başkanlığı'nda yeni liste hazırlanıp, MHP'nin listesine 4 meclis üyesinin aday gösterileceği kaydedildi.



MHP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



Kars'ta Cumhur İttifak adayının MHP'li Çetin Nazik olduğunun belirlenmesinin ardından İl Seçim Kurulu'na adaylık müracaatı yapıldı. Müracaat sonrası açıklama yapan MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, 15 Aralık 2018'de seçim startı verdiklerini söyledi. Bugüne kadar MHP mi yoksa AK Parti mi adayını çekecek muamması olduğunu belirten Adıgüzel, "Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadir Durmaz arayarak Kars'ta ittifakın MHP adayı etrafında olacağını bildirdi. Bizler de AK Parti İl Başkanı ve yöneticileriyle ortak liste hazırlayıp bugün verdik. Allah'ın izniyle 31 Mart 2019 Pazar gününe kadar Kars'ta Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP el ele vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın bu birlikteliğini, beraberliğini 31 Mart akşamı perçinleştirip sayın liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kars'ın müjdesini vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın adayı Çetin Nazik ile bölücülere, vatan hainlerine bu şehri teslim etmeyeceğiz" dedi.



'KARS TARİHİ BİR GÜN YAŞIYOR'



Tarihi bir gün yaşandığını belirten, Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik ise, "Kars tarihi bir gün yaşıyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Memleketimize hep beraber sahip çıkma günüdür. Birbirimizi dışlama değil, AK Parti'lisiyle MHP'lisiyle kucaklaşarak gerçekten Kars'a birlik beraberlik mesajı verme günüdür" diye konuştu.



Cumhur İttifakı'nın kararından sonra bir araya geldikleri AK Parti'li yöneticilerin destek sözü verdiklerini ifade eden Nazik, şunları söyledi:



"Buradan bütün partililere seslenmek istiyorum. Bu saatten sonra söylemlere dikkat edilmeli. Kars'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Çetin Nazik var. Kimseyi dışlamadan, etnik kökenine bakmadan herkese gönlümüzü açacağız, hizmetlerimizle kucaklayacağız. Devletin eli Çetin Nazik geliyor. Devlet de millet de bizimle beraberdir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Çetin Nazik'in adliye çıkışı basını açıklama yapması



Seçim bürosuna gitmesi



Partilileri selamlaması



Milliyetçi hareket Partisi il başkanı tolga adıgüzel'in konuşması



Çetin Nazi'in konuşması



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,



=====================================================



4)BAĞIMSIZ ADAY OLAMAYINCA EVRAKLARINI YAKTI







ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adaylığı için çalışan Mehmet Yılmaz (54), gereken parayı yatıramayınca aday olamadı. Adliye binası önünde evraklarını yakan Yılmaz, "Bana 'destek olacağım' deyip de beni bu davamda tek başıma bırakanlara hakkımı helal etmiyorum. Adaylık ücreti olan 1240 lirayı yatıramadığım için çekiliyorum" dedi.



Gazipaşa Çobanlar Mahallesi'nde oturan, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yılmaz, belediye başkan adaylığı başvuru süresinin dolmasına dakikalar kala İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliye binası önüne geldi. Adaylık evraklarının bulunduğu dosyayı çıkaran Mehmet Yılmaz, çakmakla evrakları yakmak için uzun süre uğraştı. Evrakları yakmayı başaramayan Mehmet Yılmaz, daha sonra evrakları yırtarak yere attı. Yılmaz bir süre sonra yerdeki evrakları tutuşturmayı başardı ve eylemine son verdi.



'HAKKINIZI HELAL EDİN'



Yaklaşık 2 yıl önce bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladığını ve seçim çalışması yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Bana 'destek olacağım' deyip de beni bu davamda tek başıma bırakanlara hakkımı helal etmiyorum. Ben kaybetmedim. Benim esnafım, çiftçim, gençlerim kaybetti. Gazipaşa'ma her şey helal olsun. Sizleri hiçbir zaman unutamam. Gazipaşalı halkım, esnafım, çiftçim, öğrencilerim, gençlerim sizleri seviyorum. Herkese Allahaısmarladık. Adaylık ücreti olan 1240 lirayı yatıramadığım için çekiliyorum. Hakkınızı helal edin. Üzülüyorum söz verdim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Mehmet Yılmaz'ın üzgün şekilde parktaki banka oturması



Mehmet Yılmaz'ın ağlaması



RÖP: Mehmet Yılmaz



Mehmet Yılmaz'ın adliye önünde görüntüsü



Yılmaz'ın adliye binası önünde evraklarını yakması



Yılmaz'ın eylemini bitirmesi



Haber-Kamera: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA(Antalya),



========================



5)'ROCKÇI İMAM' TÜZER, BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ



ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 'Rockçı İmam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer (47), Bağımsız Kaş Belediye Başkan Adayı olmaktan vazgeçtiğini açıklayarak, "Ne yazık hukuksal nedenlerle adaylıktan istemeyerek çekilmek zorunda kaldım" dedi.



Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konser verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, Portekiz'de de üç gün üst üste konser veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.



GEÇEN YIL İMAMLIKTAN İHRAÇ EDİLDİ



Bu süreçte imamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekten ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onadı.



ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI



'Rockçı İmam' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, geçen hafta sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada Kaş Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olduğunu duyurmuştu. Ancak Tüzer dün bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.



'İSTEMEYEREK ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM'



Konuyla ilgili açıklama yapan Tüzer, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, Kaş ilçesinden bağımsız belediye başkan adayı olmaya karar vermiştim. Ne yazık hukuksal nedenlerle adaylıktan istemeyerek çekilmek zorunda kaldım. Hukuksal olarak Kaş Belediye Başkanı seçilsem dahi, Kaş Belediye Başkanlığım düşecek veya iptal edilecek" dedi.



'KARIŞIK HUKUKSAL BİR KONU'



Ahmet Muhsin Tüzer, şunları söyledi:



"Nedeni şu. 23 yıldır büyük bir aşkla görev yaptığım imamlık görevimden asılsız iddialar nedeniyle ihraç edildim. Bu ihraç kararı karşısında mahkemeye yürütmenin durdurulması ve göreve iade için dava açtım. Bu dava hala sürüyor. Ancak seçim sürecinde veya sonrasında göreve iade kararı çıkarsa, başkanlığı kazansam dahi hukuksal olarak başkanlığımın iptal olacağı ortaya çıktı. Detaylara girmek istemiyorum. Karışık hukuksal bir konu. Bu nedenle üzülerek Kaş Belediye Başkanlığı adaylığından çekiliyorum. Bu kısa sürede inanılmaz bir destek gördüm. Bana güvenen, beni seven insanların yüzündeki umudu, sevinci, pırıltıyı ve coşkuyu gördüm. Benim adaylığıma gönül veren, destek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu nedenlerle adaylıktan çekildiğim için de onlardan özür diliyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



ARŞİV



Haber: Ahmet ACAR/ KAŞ(Antalya),



=====================



6)BİGA'DA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM







ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından bölgede 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanırken, çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, dün akşam saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de merkez üssünü Biga'nın Çakırlı Köyü olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 10.7 kilometre olarak belirtildi.



BİGA BİR KEZ DAHA SALLANDI



Çanakkale'nin Biga ilçesi, dün gece meydana gelen ikinci depremle bir kez daha sallandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.33'te yine merkez üssü Biga'da 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem, ilk belirlemelere göre ilçede yıkıma neden olmazken, vatandaşlar endişe yaşadı.



İkinci deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ise 4.1 büyüklüğünde duyuruldu. Kandilli depremin derinliğini ise 9 kilometre olarak açıkladı.



Ayrıca bölgede çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Biga'da sokak görüntüsü ve kalabalık



Haber: ÇANAKKALE,



=====================



7)ŞIRNAK'TA TERÖRİSTLERİN 6 SIĞINAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ







ŞIRNAK'ın Bestler Dereler bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 sığınak kullanılamaz hale getirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'nca Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, teröristlere yönelik 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' adlı operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda PKK'lı teröristlerin kullanıldığı 6 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise büyük boy mutfak tüpü, akü, üzerinde kan lekeleri olan pantolon, 5 kan tüpü, kırıklar için kullanılan alçı, 1,5 metre boyunda 20 kalas, 3 çift ayakkabı, 3 battaniye, 21 boş zeytinyağı tenekesi, 3 boş bidon ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda bulunan sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise olay yerinde imha edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Bulunan Sığınaklar



Sığınaklardan çıkarılan malzemeler



-Operasyondaki askerler



Malzemelerin imha edilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,



===================



8)ORTAĞI İLE ARKADAŞINI VURDU, HASTANE BAHÇESİNDE İNTİHAR ETTİ







KARAMAN'da tartışma sonucu tabanca ile vurduğu eski ortağının kaldırıldığı hastane giden İbrahim Okan, burada karşılaştığı yaralının arkadaşını da silahla vurdu. Kaçmaya çalışırken poleisler tarafından çevresi sarılan Okan çenesine dayadığı tabancayı, 40 dakika süren ikna çabalarına rağmen ateşleyerek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Okan, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirirken, diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında 1'inci İstasyon Caddesi'nde bulunan bir köftecide meydana geldi. İddiaya göre daha önce ortak olduğu Soner Güneş'in çalıştırdığı iş yerine gelen İbrahim Okan, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce İbrahim Okan, yanında bulundurduğu tabancayla eski ortağı Soner Güneş'e ateş etti. Başından ağır yaralanan Güneş, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



HASTANEDE İNTİHARA KALKIŞTI



Olay yerinden kaçan İbrahim Okan, kısa süre sonra yaraladığı Güneş'in kaldırıldığı hastaneye gitti. Acil Servis önünde Güneş'in arkadaşı Aytekin Koç ile karşılaşan Okan, çıkan tartışmanın ardından ateş açarak kaçmaya çalıştı. Vucuduna isabetd eden kurşunlarla yaralanan Koç, hastane personeli tarafından acil servise kaldırıldı. İbrahim Okan ise kaçarken hastane çevresinde önlem alan polis tarafından çevresi sarıldı. Kaçamayacağını anlaşan Okan, Çenesine dayadığı tabanca ile intiha kalkışacağını söyledi. Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da hastaneye geldi. Psikolog eşliğinde müzakerecinin 40 dakika süren ikna çabalarına rağmen Okan, silahı ateşleyerek kanlar içerisinde yere yığıldı.



TEDAVİYE ALINDI, KURTARILAMADI



Sağlık personeli tarafından yapılan kontrolde yaşadığı belirlenen Okan, hemen hastanede tedavi altına alındı. Bu sırada diğer yaralı yakınları sedyedeki Okan'a saldırmak istedi. İbrahim Okan, bir süre sonra doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.



İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR



Bu arada İbrahim Okan yaraladığı eski iş ortağı Güneş ile arkadaşı Koç'un tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Zanlı İbrahim Okan'ın çenesine tabanca dayadığı görüntü



-İbrahim Okan'ın kendini vurduktan sonra ki görüntüler



-İbrahim Okan'ın sedyeyle hastaneye taşınması



-Hastane önündeki arbede görüntüsü



Haber-Kamera: uammer ŞEN/ KARAMAN,



========================



9)GECE KULÜBÜ ÇIKIŞI SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI







İZMİR'İn Konak ilçesinde, bir gece kulübünden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Oktay Çetinkaya (36) ile arkadaşı Ergun Aksoylu (53) yaralandı.



Olay, saat 06.00 sıralarında Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi. Bir gece kulübünde eğlenen Oktay Çetinkaya ile arkadaşı Ergun Aksoylu, çıkışta kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Çetinkaya ve Aksoylu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Oktay Çetinkaya, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ergun Aksoylu ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oktay Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntü



-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



================================



10)DEREDE KAYBOLAN KADER BUSE ACAR 26 GÜNDÜR BULUNAMADI



ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 26 gün önce hortumun içinde bulunduğu otomobili sürüklemesi sonucu düştüğü derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışması yapıldı. Derede suyun debisini azaltmak için kullanılan beton setlerden biri daha kırılıp, biriken su tahliye edildi. Yapılan aramalara rağmen Kader Buse Acar'ın izine rastlanamadı.



Kemer'de, 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin sürüklenip düştüğü Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları peyderpey sürüyor. 26 gündür bulunamayan Kader Buse Acar'ın düştüğü derede dün yine çalışma yapıldı. Sağanak yağmurlar nedeniyle suyun yoğunluğunun sürekli artmasından dolayı net olarak bakılamayan noktalarda aramalar sürdürüldü. Çalışma kapsamında suyun debisini azaltmak için dereye konulan ve ilki daha önce kırılıp arama yapılan beton setlerden biri daha Kemer Belediyesi'ne ait iş makinesiyle kırıldı.



Jandarma ekiplerinin gözetiminde, baba Ahmet Acar'ın da takip ettiği çalışmalar kapsamında ikinci sette 4 metrelik açıklık oluşturularak, toplanan su tahliye edildi. AFAD ekipleri de yanlarında getirdikleri dalgıç pompalarla su tahliyesi yaptı. Çalışmalara rağmen Kader Buse Acar'ın izine rastlanamadı.



BABA ÇANAKKALE'DE KULLANILAN CİHAZI İSTEDİ



Baba Ahmet Acar, devletten tek isteğinin, Çanakkale'de dereye düşen otomobilde kaybolan gençlerin bulunmasında bir cihazın kullanıldığını belirterek, bu cihazın Kemer'e getirilmesini ve kızı Kader Buse Acar'ın yeniden aranması olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Dereden görüntü



-Kader Buse'den fotolar



Haber-Kemera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),



===========================



11)KAYIP BALIKÇI 7 GÜNDÜR ARANIYOR, SONUÇ YOK



BALIKESİR'in Manyas ilçesinde geçtiğimiz hafta Salı günü Manyas Gölüne balık tutmak için açılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Birol Dayı için geniş bir arama çalışması başlatıldı.



Geçtiğimiz hafta Salı günü Manyas'ın kırsal Kocagöl Mahallesinden 4-5 kayıkla birlikte Manyas Gölüne balık avına çıkan ancak arkadaşlarının geri dönmesine rağmen geri dönmeyen balıkçı Birol Dayı'yı arama çalışmaları sürüyor. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT, Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği, Çanakkale su altı polisi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile birlikte dün de Bandırma Bereketli Mahallesinden 25 balıkçı teknesiyle Kocagöl Mahallesinden balıkçı arkadaşları da Manyas Gölünde geniş çaplı bir şekilde aramalar yapılıyor. Geçtiğimiz Cuma günü kayıp balıkçının kayığına şamandıradan yola çıkılarak en son göründüğü yerde mile kapanmış halde bulunmuştu.Arama çalışmalarıyla ilgili olarak 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy "Manyas- Kocagöl mahallemizde geçimini balıkçılıkla sağlayan Birol Dayı'nın aranma çalışmasına katılmak üzere buradayız. Sadece biz değil yerelde balıkçı arkadaşlarımız da bu arama faaliyetlerine destek veriyor,kooperatifimiz başkanlığımızda lojistik destek sağllıyor.Bu bağlamda çalışmalar devam ediyor,soğuk havada ekiplerimiz sırasıyla dalış yapıyor,botlarla kıyı taraması yapıyoruz,dronlarla sazlık alanları tarıyor,suyun altı derecelerde olmasından dolayı ısınmak zorunda kalıyoruz.ö



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Arama çalışması görüntüleri



-Mustafa Gürsoy konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Süleymen ÖZAYDIN/ BALIKESİR,



=============================



12)KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURU GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ



İZMİR'in Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sezer Pulatkan (27), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilen Pulatkan'ın sosyal medya hesabından, "3 günlük dünyada kimsenin kalbini kırmamak, kimseyle küs kalmamak gerek" mesajını paylaştığı görüldü.



Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görevli polis memuru Sezer Pulatkan, önceki gün evinde dinlendiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Pulatkan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine getirildi. Sezer Pulatkan'ın Cedit Ali Paşa Camisi'ndeki cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmara Ereğlisi Kaymakam Vekili ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile genç polisin yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.



'ÜÇ GÜNLÜK DÜNYADA KALP KIRMAMAK GEREK'



Cenazede Sezer Pulatkan'ın annesi Aynur Pulatkan, "Güzel yavrum, canım yavrum benim. İçim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Pulatkan'ın sosyal medya hesabından, "3 günlük dünyada kimsenin kalbini kırmamak, kimseyle küs kalmamak gerek" mesajını paylaştığı görüldü. Polis memuru Sezer Pulatkan, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Cenazenin getirilmesi



-Tören mangasının cenazeyi taşıması



-Cenaze namazı



-Annesinin ağlaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Şafak TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),



=======================================



13)ESKİ EŞİNİ DARP EDEN KOCAYI, LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI



ZONGULDAK'ta sokak ortasında boşandığı eşini darp eden Nazmi A.'ya çevredeki vatandaşlarlar tepki gösterdi. Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği Nazmi A.'yı polis kurtardı.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olan Nazmi A., caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen eski eşine çocuğunun yanında vurmaya başladı. Darp edilen kadın ve çocuğunun yardımına çevredeki esnaf koştu. Nazmi A.'ya müdahale eden esnaf Engin Ekşioğlu, yere yatırdı. Çevredekilerin de tepki gösterdiği Nazmi A.,'yı linç edilmekten olay yerine gelen polis kurtardı. Polise de direnen Nazmi A., gazetecilere "Çek çek nerede paylaşacaksın onu?' diye tepki gösterdi.



Kadını kurtaran Engin Ekşioğlu, "Durumu izledim. Çocuk ağlıyordu. Az ileri gidince adam, kadına bir tokat attı. O zaman gittim müdahale ettim. Yere yatırıp polisi aradık." dedi.



Gözaltına alınan Nazmi A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yerde yatan Nazmi A.



-Polisin gelmesi



-Nazmi A.'nın gözaltına alınması



-Polise direnmesi



-Gazetecilere tepkisi



-Engin Ekşioğlu ile röp.



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,



=============================



14)KAYSERİ'DE 5 MİLYON TL'LİK HZ. İSA TABLOSU ELE GEÇİRİLDİ



KAYSERİ'de, polisin lüks plazadaki iş yerine düzenlediği operasyonda, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinin resmedildiği tarihi tablo ele geçirildi. 5 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilen tabloya el konulurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerien gayrimenkul işleri ile uğraşan M.N.T.'nin lüks plazadaki iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntü ile izleyen 1 kadın ve 2 erkeğin resmi bulunan, yine üzerinde Latince ve İbranice yazılar yer alan tablo bulundu. 5 milyon TL değerinde olduğu belirtilen tarihi eser niteliğindeki tabloya el konulurken, iş yeri sahibi M.N.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polisin yakaladığı tarihi eserden görüntüler



Diğer görüntüler



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,



======================================

