Dha Yurt Bülteni - 1

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, 27 ile 8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 'Mavi Vatan' tatbikatının bu yıl ilk defa Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra edileceğini, tatbikatta 'Anka' ve 'Bayraktar' insansız hava araçlarının, 'Umtas' ve 'Cirit' silah sistemlerinin yanı sıra birçok yeni sistem ve silahın deneneceğini açıkladı.



Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda 'Mavi Vatan' tatbikatı öncesi brifing verildi. Brifinge Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yavuz Kılıç, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu ve üst rütbeli subaylar katıldı. Yeni korvet ve silahların tatbikatta kullanılacağını söyleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, "Tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilmektedir. Burgazada korvetimiz ilk defa böyle bir tatbikata katılacak. Bunun yanında envanterimize dahil olan Anka ve Bayraktar insansız hava araçları Deniz Kuvvetleri tarafından deniz harekatında kullanılacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla icra edilen koordineli harekatta Umtas ve Cirit silah sitemleri denenecek. Bunun yanı sıra değişik alanlarda birçok yeni sistem ve silahın denenmesini bekliyoruz" dedi.



'CUMHURİYET TARİHİNDE İLK'



Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda tatbikatın yapılacağını söyleyen Bağcıoğlu, "Bu yıl ilk defa Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili tatbikattır. 27 Şubat, 8 Mart tarihleri arasında icra edilecek Mavi Vatan tatbikatının amacı jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazır seviyesini arttırmaktadır. Tatbikatın planlama safhasında NATO tatbikat planlama esasında uyumlu olacak şekilde 6 aylık tatbikat planlama süreci uygulanmış, karargahlar jenerik senaryoya istinaden harekat planlama süreçlerini işletmiş ve bu planla milli ve yerli olarak geliştirilen deniz harp oyunu sisteminde denenerek tatbikatın bilgisayar destekli olacak şekilde icrası sağlanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni tatbikat çerçevesinde Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilmektedir. Tüm denizlerde çok yüksek harekat temposuyla faaliyetlerine devam eden birliklerimiz bu tatbikata da dünyanın gelişmiş Deniz Kuvvetlerinde bile nadir görülen deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılımı yüzdesiyle iştirak etmektedir. Bu çerçevede tatbikata 13 firkateyn, 9 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 adet gemiyle ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT, SAS görev timleri, amfibi ekibi, Kara Kuvvetler Komutanlığı'nın taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botlarıyla iştirak edilmektedir." diye konuştu.



İNSANSIZ SU ÜSTÜ HAVA HEDEFLERİNE FİİLİ ATIŞ YAPILACAK



Bağcıoğlu tatbikatta fiili atış yapılacağını belirterek, şu açıklamada bulundu:



"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı 27 Şubat günü birlik ve gemilerin Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Çanakkale, Foça, Aksaz ve Mersin İskendurun'dan hareketle başlayacaktır. 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında temel deniz harekat bilgilerine yönelik su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterlerinin iştirakleriyle müşterek eğitimler tatbikata iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı kıyı birlikleri tarafından ise görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler icra edilecektir. 2-5 Mart tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz de uluslararası suları da kapsayan bölgelerde aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun faaliyeti icra edilecektir. Tatbikat sonrasında 6-8 Mart sonrasında 'Donanmamız Halkımızı Kucaklıyor' temasıyla Trabzon'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 68 gemi tarafından 33 yurt içi liman ziyareti yapılacaktır. Sonuç olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mavi Vatan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz harp ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlıdır."



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Brifingden görüntüler



Haber: Ergün AYAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ/ GÖLCÜK(Kocaeli),



============================================================



2)HATAY'DA DÜŞEN SURİYE SAVAŞ UÇAĞININ PİLOTUNA BERAAT



HATAY'da düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Albay Muhammed Sufhan (58), 'askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs' ve 'casusluk' suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti.



4 Mart 2017'de Yaylacık Mahallesi'nde düşen Suriye uçağından fırlatma koltuğu ile atlayan pilot Albay Muhammed Sufhan, 9 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu enkaza 40 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Muhammed Sufhan hakkında, 'askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs' ve 'casusluk' suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 13 Ekim 2017'de tahliye edilen Sufhan, güvenlik güçlerince Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriyeli yetkililere teslim edildi.



O tarihten itibaren davanın duruşmalarına katılmayan sanık, daha önceki savunmalarında, Türkiye'yi düşman olarak görmediğini, hava muhalefeti nedeniyle alçak uçuş yaptığını, bu sırada uçaksavarlar tarafından vurulduğunu, kabinin dumanla kaplanması nedeniyle rotayı şaşırdığını, bu yüzden Türkiye hava sahasına girdiğini söyledi.



Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasına, Muhammed Sufhan'ın avukatı Anıl Cevahir Can katıldı. Avukat Can, savunmasında, uçağın Suriye hava sahasında vurulduğunu, düştüğü bölgeye en yakın askeri tesisin kuş uçuşu 7,5 kilometre, yürüme mesafesinin ise 12,5 kilometre olarak tespit edildiğini, pilotun amacının Türk askeri tesisleri tahrip etmeye yönelik olmadığını söyledi.



Mahkeme heyeti, pilot Sufhan'ın beraatine karar verdi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Sufhan'ın avukatı Anıl Cevahir Can'ın açıklaması



Pilot Muhammed Sufhan'ın fotoğrafları



Haber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ(Hatay),



===========================================================



3)MERSİN'DE KUYUMCU SOYGUNU: 2 ÖLÜ







MERSİN'de dün akşam saatlerinde bir kuyumcuda gerçekleşen soygun girişiminde iki kişi hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan Defterdarlık binası karşısındaki Gür İşhanı'nda meydana geldi. İşyeri sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazgül, vitrindeki altınları toplandığı sırada yüzü maskeli bir kişi içeriye girdi. Soyguncu, doğrulttuğu tabanca ile kuyumcudan para ve altınları vermesini istedi. Ancak kuyumcu, direnince yüzü maskeli kişi tabancayla iş yeri sahibi ve yanında çalışan kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yüzü maskeli soyguncu bir miktar altın alarak kaçarken, silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş yeri sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazgül'ün öldüğünü belirlerken polis, soruşturma başlattı.



KANLI SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI



Mersin'de kuyumcu ve yanındaki kişinin öldüğü kanlı soygun anının görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, saat 19.00'da kuyumcuya gelen maskeli soyguncunun, kendisine direnen iş yeri sahibi Mustafa Serpil'e tabancayla defalarca ateş ettiği, daha sonra vitrinden altınları çalarken kuyumcu çalışanı Yasin Tazegül'ü de vurdugu görülüyor. Yaralı şekilde iş yerinden çıkan Tazegül'ün çevreden yardım istediği sırada soyguncu tarafından bir daha tabancayla vurulduğu görülürken, zanlının olayın ardından altınları alarak, olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, kimliği belirsiz cinayet zanlısı soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Olay yeri ve güvenlik önlemleri



-Çevredeki kalabalık



-Cenazelerden görüntü



-Cenazelerin araca konulması



-Ölenlerin yakınlarının feryatları



-Genel ve detaylar



(EK)



------



Soyguncunun silah çekmesi



İş yeri sahibinin soyguncunun üzerine yürümesi



Soyguncunun iş yeri sahibini vurması



Soyguncunun vitrindeki altınları alması



Soyguncunun Yasin Tazegül'ü vurması



Yaralı halde dışarı çıkan Tazegül



Soyguncunun Tezagül'e yeniden ateş açması



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,



=====================================================



4)MERMER OCAĞINDA İŞ KAZASINDA ÖLDÜ



Adıyaman'da, mermer ocağında çalışan Ramazan Şekerli (41) iş makinesi ile mermer arasında sıkışarak öldü.



Olay, dün akşam saatlerinde Kaş Köyünde bulunan özel bir mermer ocağı şantiyesinde meydana geldi.



Şantiye şefi olarak çalışan Ramazan Şekerli, manevra yaparken kendisini fark etmeyen iş makinesi ile mermer kütlesi arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Şekerli, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen Şekerli, hayatını kaybetti. Şekerli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, şantiyede iş makinesini kullanan ismi öğrenilemeyen operatör jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Acil servis ve morg



Morg önündeki ölen işçinin yakınları



-Cenaze aracının gidişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



=======================



5)ANKARA'DA ÇÖP KONTEYNERINDA BEBEK CESEDİ BULUNDU







ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.



Olay, dün akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 2196. Sokak üzerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan kişi, çöp konteynerında poşete konulmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bıraktığı şüphesiyle bir kadını gözaltına alındı.



Olayın yaşandığı sokakta yaşayan bir vatandaş, kağıt toplamak için konterneri karıştıran kişinin cesedi bulduğunu ve polisin cesedi bırakan kişinin tespiti için mahallelinin ifadesini aldığını söyledi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Olay yerinden görüntü



Polis ekiplerinin çalışması



Mahalle sakini ile röportaj



Genel ve detay



Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,



=====================================



6)TRAFİK KAZASINDA 'ALACAK VERECEK' ŞÜPHESİ







BURSA'nın İnegöl ilçesinde oğlu ile birlikte yürürken minibüsün çarptığı Suriye uyruklu Hasan İdres yaralandı. İdres'in, kazadan sonra kaçan ve Suriyeli olduğu öğrenilen minibüs şöförüne 800 TL borçlu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan Suriye uyruklu sürücü, 16 MN 004 plakalı minibüsle yol kenarında oğlu Fahri İdres ile yürüyen Hasan İdres'e çarptı. Suriye'nin Halep kentindeki çatışmada bacaklarından yaralanıp bir ay önce İnegöl'e taşındığı öğrenilen İdres, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulurken, şoför ise olay yerinden kaçtı. Kazaya tanık olan Fahri İdres, babasının yanında gözyaşı dökerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan İdres, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazanın ardından polisin yaptığı araştırmada Hasan İdres'in, kendisi gibi Suriyeli olan ve ismi açıklanmayan şoföre 800 TL. borcu olduğu ve iikilinin bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Kazanın bilinçli olarak yaşandığından endişe eden polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Yaralının ambulanstan indirilmesi



-Hastaneye götürülmesi



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



=========================



7)AĞIR HASARLI RAPORU VERİLEN APARTMANDA YAŞIYORLAR



Diyarbakır'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ağır hasarlı raporu verilip, Bağlar Belediyesi tarafından girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde tabela asılan 7 katlı apartmanda yaşayanlar zor günler geçiriyor. Bazı ev sahipleri yakınlarının yanına giderken, birçok aile ise gidecek yerleri olmadığı için apartmanı terk etmiyor.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691 no'lu Sokak'ta bulunan 7 katlı Dilan Apartmanı için 22 Şubat'ta binanın ağır hasarlı, can ve mal güvenliğini tehdit ettiği yönünde rapor hazırlandı. Bunun üzerine Bağlar Belediyesi tarafından bina girişine tabela asılıp, apartmana girişin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu. Binanın Bodrum katının orta bölümündeki kolonlarda hasar meydana geldiği, mevcut yükü karşılayamamasından dolayı bir kolonun betonunda ezilme, üç kolonda da çatlaklar tespit edildiği belirtildi.



'BU KIŞIN NEREYE GİDECEĞİZ'



Bu tehlikeye karşı, 35 daireli apartmanda oturan birçok aile, gidecek yerleri olmadığını gerekçe gösterip, binayı terk etmedi. Apartmanın 5'inci katında oturan Mehmet Koşan, hasarın daha önce Bağlar ilçesinde binaya yakın yerlerde meydana gelen patlamalardan kaynaklandığını tahmin ettiklerini belirterek, "Bu kışın biz nereye gideceğiz. İmkanımız yok" dedi.



Apartman sakinlerinden Ahmet Güner ise "İkinci katta oturuyorum. Daha önce iki ayrı patlama oldu. Bodrum katımız kapalıydı. Koku yapınca içeri girdik. Baktık ki kolonlar öyle. Gidecek bir yerimiz de yok" diye konuştu.



'BİNANIN ACİL BOŞALTILMASI GEREKİYOR'



İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Nihat Noyan da konuyla ilgili açıklama yaparak, "Yaptığımız ön inceleme sonucunda yapının taşıma gücünü yitirdiği tarafımızca değerlendirilmiştir. Bundan dolayı binanın acilen boşaltılması ve çevre güvenliğinin alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Bazı apartman sakinleri, taşıyabilecekleri eşyayı alarak yakınlarının yanına giderken, diğerleri ise evlerinde yaşamayı sürdürüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Bina içinden detaylar



-Bodrumdaki kolonlar



-Bina önünde vatandaşların roplantısı



-Yıkılma tehlkesi tabelası



-Röportajlar



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,



=====================================



8)ÇATIDA ÇIKAN YANGINA TOMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ







IĞDIR'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki apartmanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri il birlikte polisin de TOMA aracıyla müdahale ettiği yangın yoğun çalışma sonunda söndürüldü.



Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokak'ta 5 katlı Barış Apartmanı'nın çatısında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki apartmanında çatı katına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının yeterli olmaması nedeniyle ihbar üzerine polis, TOMA aracıyla gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olay yerine gelen Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce incelemelerde bulunarak çalışmaları izledi. Zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Alevlerden görüntü



-TOMA ve itfaiyenin müdahalesi



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,



=======================



9)DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI



Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçay deresinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



İlçenin Yeşildere Mahallesi'nin ortasında geçen karla kaplı Büyükçay deresinde köpeğin mahsur kaldığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasının ardından köpek mahsur kaldığı dereden kurtarıldı.



Belediye Veterineri Hekim Koçan, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Haberi alır almaz ekip olarak olay yerine intikal ettik. Düştüğü derede soğuktan titreyen köpeği kurtarmak için ekiplerimiz, 20 dakika süren bir kurtarma çalışması yürüttü. Köpek, sağlıklı bir şekilde sudan çıkartıldı. Sağlık durumu şu an iyi" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Derenin içinde mahsur kalan köpek



-Derenin başında bekleyen vatandaşlar



-Olay yerine gelen itifaiye ekipleri



-Kurtarma çalışması



-Yüksekova Belediye veterineri Hekim Kaçan'ın açıklaması



-Çevreden detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),



=========================



10)İZNİK'TE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA LAHİT BULUNDU



BURSA'nın İznik ilçesinde yol çalışması sırasında yerin yaklaşık 6 metre altında lahit bulundu. Yol çalışması durdurulurken, bölgede bugün inceleme başlayacak.



Bursa'nın İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Kaymakköşkü mevkiinde, yol çalışması yapan belediye ekipleri, iş makinası ile kazdıkları bölümde lahit olduğunu gördü. Ekipler, bu durum üzerine çalışmayı durdurarak, müze yetkilileri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölge güvenlik çemberine aldı. İznik Müze Müdürlüğü'ne bağlı yetkililerin bölgeye gelmesi ile kazılan bölümün üzeri yeniden kapandı. Bu sabah saatlerinde Müze yetkilileri ve arkeolagların inceleme çalışmalarına başlayacağı bildirildi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-İş makinalarından görüntüler



-Vatandaşlardan ve müze yetkililerinden görüntüler



-Kazılan alandan detaylar



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/ BURSA,



==========================



11)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERZİNCAN MİTİNGİNDE KONUŞTU



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Giresun mitingi sonrası Erzincan'a geldi. Mitingin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na 'Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek' ve 'Kutlu Yolun İki Sadık Yol Arkadaşı Can Erzincan'a Hoşgeldiniz' yazılı dev pankartlar asıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği miting alanında toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, Erzincan'da 1939 ve 1992'de yaşanan depremleri hatırlattı. Recep Tayyip Erdoğan, "1939 kışında o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev yıkılmış, Erzincan adeta yerle bir olmuş. Dönemin savcısı cezaevinde bulunan mahkumları toplar ve şöyle der: 'Sizi kurtarma çalışma görevinde bulunmak üzere bırakıyorum ama hiçbiriniz kaçmayacak her akşam buraya geri döneceksiniz.' Her sabah kurtarma çalışmaları için çıkan mahkumlar her akşam eksiksiz geri gelmişler. Deprem yıkıntılarının kaldırılmasının ardından özel bir af çıkarılmış, bunlar serbest bırakılmış. Erzincan mayası ile böyle sağlam bir şehirdir" dedi.



YILDIRIM'A DESTEK İSTEDİ



'Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için hemşehrilerinden destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzincanlı kardeşimiz Binali Yıldırım Bey'de İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan beri hep yanımda, ekibimin içinde yer aldı. Türkiye'nin en uzun süre görev yapan ulaştırma bakanı, son başbakan. Kendisi yeni yönetim sisteminin ilk meclis başkanıdır. İnşallah şimdide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak birimkini, tecrübesini, bilgisinin ülkemizin bu gücüyle şehri için kullanacak. Buradan sadece size seslenmiyorum. İstanbul'daki Erzincanlı kardeşlerimi de sesleniyorum. Sivaslı, Tokatlı, Elazığlı, Bingöllü, Erzurumlu, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Trabzonlu, Rizeli, Ordulu kardeşime sesleniyorum. Binali Yıldırım kardeşimizin yanında yer alacaklarına inanıyorum" diye konuştu.



'KÜRDİSTAN MERAKLISI IRAK'IN KUZEYİNE GİTSİN'



HDP'li milletvekillerinin PKK'ya destek açıklamalarını sinevizyondan izlettiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? Şimdi soruyorum; CHP'nin, Bay Kemalin el ele, kol kola dolaştığı sözde İYİ Parti olanlar, kolkala dolaştıkları ne diyor; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti, MHP'yi yok edeceğiz.' ya bunlar bu kadar Kürdistan meraklısı. Kürdistan Irak'ın kuzeyinde buyursun oraya gitsinler. Biz bu ülkede Güneydoğu Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu, Karadeniz'i Akdeniz'i, Orta Anadolu'yu, Ege'yi, Marmara'yı toprak edinmişiz. Bu toprakları böldürtmeyiz. Bu toprakları parçalamak isteyenlerin nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdüksek yine gömmeye devam ederiz. Onun için ne güzel bir söz böyle; 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.' Bay Kemal kiminle kolkolaysan sende onlardansan, sözde İYİ Parti kimi destekliyorsan, kim seni destekliyorsa, kimi arkadaş seçmişsen sende onlardansın."



İKİ İTTİFAK KARŞI KARŞIYA



Bugün Türkiye'de iki ittifakın karşı karşıya olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi sokaklarda kurulan 'Cumhur İttifakı' ile terör örgütlerinin desteğiyle kirli ilişkilerin gizli pazarlıkların gölgesinde kurulan zillet ititfakı olduğunu söyledi. 'Yalanın dibi deliktir' ata sözünü hatırlatan Erdoğan, "Bunların da yalanlarının dibi delik olduğu için sürekli yenilerini söylüyorlar. İşte Bay Kemal, akşam yalan sabah iftira. Mahkemelerde şu an itibariyle 2,5 milyon lira tazminat kazandım. Parayı tahsil ettiğim anda Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bölücü terör örgütü elemanlarını göndermiş zillet ittifakına destek arıyor. Belediye meclis üyesi tayin ediyor. Biliyoruz ki bu sözümü inkar edecekler, Erzincan'dan soruyorum; İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de daha pek çok yerde bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi? Az önce izlediniz, Kandil'den konuşuyor. Bölücü örgüt Adana ve Mersin'de zillet itifakı adayları için seçim çalışmalarını yürütmesi için özel elemanlar göndermedi mi? Gerek hala partinin başındaki gerek cezaevindeki zillet ittifakına destek için sürekli çağrıda bulunmuyor mu? Aday gösterilmeyen yerlerde belediye meclis üyeliği için çatır çatır pazarlıklar yapılmıyor mu? Sandıklara sızmak için zillet itifakının seçim kurulu müşahit kontenjanlarını kullanmanın hazırlıkları içinde değil mi? 'Hızana borçlu olma, ya düğünde ister ya toyda'. Zillet ittifakının partileri kendilerine verilen desteğin karşılığının isteneceğini bilmiyor mu? Bölücü örgütün, FETÖ'nün bu tahsilati onlardan yapacağını bilmiyorlar mı? Terör örgütleriyle iş tutmak yılanla aynı çuvala girmek giblidir. Isırılmanız, zehlirlenmeniz mukadderdir. 26 yıl önce Erzincan'ın Başbağlar köyünde 33 vatandaşımız teröristler tarafından alçakça şehit edilmedi mi? Peki kimdi bu teröristler? Bugün zillet ittifakına destek veren bölücü örgütün mensupları değil mi bunu unutacak mıyız, bir kenara koyabilir miyiz?" diye konuştu.



BU DA GELİR BU DA GEÇER AĞLAMA



Konuşmasında İstanbul'da yakalanan DHKP-C'li teröristleri hatırlatan Erdoğan, "Bu sabah DHPK-C'li 7 teröristi İstanbul'da polislerimiz yakaladılar ve elimizdeler. Biz hem içeride hem dışarda işte bu katillerle, onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz. Bu millet ne felaketler, ne ihanetler, saldırılar görmüştür. Vatanından taviz vermemiştir. Sınırlarımıza dayanan teröristlerden, halkımızın sofrasına dadanan ekonomik tetikçilere kadar dört bir yandan saldırı altındayız" dedi.



Aşık Daimi'nin 'Ne ağlarsın benim zülfü siyahım' türküsünün sözlerini okuyan Erdoğan şunları söyledi:



"Biz de diyoruz ki bu da gelecek, bu da geçecek ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Türkiye inşallah 31 Mart için kurulan bu tezgahı bozacak, ihanetin üstesinden gelecektir. Bazıları 31 Mart seçimlerini sadece belediye seçimi olarak görebilir? Ne terör örgütleri, ne ülkemiz üzerinde hesapları olanlar böyle bakmıyor. Zillet ittifakı da bu hesabın bir parçası. Bu gerçeği gördüğümüz için beka diyoruz rabiamızı sarılalım diyoruz."



Konuşmasının son bölümünde 31 Mart seçimlerinde 'cumhur ittifakı'na destek isteyen Erdoğan, alanı dolduranlara kenevir torbaları içinde çay hediye etti.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Erdoğan'ın konuşması



-Genel ve detaylar



*GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI, AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN FTP ADRESİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZ



FTP adresi: 178.211.55.226



Kullanıcı adı: dhaabone



Şifre: dha



Haber: Turgay İPEK - Zafer KUMRU - Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,



===========================================



12)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYANLARA VİDEOLU TEŞEKKÜR







CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, yayınladığı videoyla teşekkür etti.



Doğum günü olan 26 Şubat nedeniyle Türkiye ve dünyadan birçok kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65. yaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, dün gece saatlerinde yayınladığı videoyla doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.



Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:



"65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbimin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı teşekkür videosu



Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,



===============================



13)CHP'Lİ ALTAY'DAN,CUMHUR İTTİFAKI İÇİN 'DUMUR' VE 'KAMBUR' BENZETMESİ



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhur İttifakı'nı eleştirerek, "Sayın Bahçeli 50 yıllık davasını bir kenara koymuş Tayyip Erdoğan'ın bekçiliğine soyunmuş. Senin içinde bulunduğun ittifakının adı da olsa olsa dumur ittifakıdır. Erdoğan'ın içinde olduğu ittifakın adı da olsa olsa kambur ittifakı olur" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bartın'da partisinin Kemerköprü Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı. Altay yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakını eleştirerek, şöyle konuştu:



"Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir ama hepimiz aynı bayrağın altında aynı gemideyiz. Asıl olan farklılıklarımız değil, milletin ta kendisidir. Bunun için de biz İyi Parti'yle Millet İttifakını kurduk. Gerçi bize Sayın Bahçeli'yle, Sayın Erdoğan birisi 'illet', birisi 'zillet' diyor. Laf bize değil, laf bütün Bartın'adır. Millete 'illet' ve 'zillet' diyen bir zihniyetin milletle arasında sorun vardır. Bu sorunun çözmenin yolu da 31 Mart'ta millete hakaret edilmemesi gerektiğini sandıkta göstermektir. Ama madem bu ittifaklara bir isim takılıyor biz hakaret etmeyelim ama bunların adına 'Cumhur' dedikleri bu ittifak için de Bartın'dan 2 benzetme yapalım. Sayın Bahçeli 50 yıllık davasını bir kenara koymuş Tayyip Erdoğan'ın bekçiliğine soyunmuş. Bunun takdiri ülkücü camianındır. Ama davanı paketleyip sandığa koyuyorsan sen dumura uğramışsındır. Senin içinde bulunduğun ittifakının adı da olsa olsa dumur ittifakıdır, körelme ittifakıdır" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştiren Altay, konuşmasına şöyle devam etti:



"Aynı şekilde Erdoğan için söylenecek çok şey var ama bir şeyi çok garipsedim. Bizim ahlakımıza insan evladına türedi denmez. Yaratıklara türedi denir. İnsan evladına türedi demek insanlıktan nasibini almamış olmaktır. Türkiye'de saray sosyetesi türedi, onu da türeten Erdoğan'dır. Erdoğan artık bu milletin sırtında bir kamburdur, Erdoğan'ın içinde olduğu ittifakın adı da olsa olsa kambur ittifakı olur. Ama ben biliyorum hem Bartın'da hem de Türkiye'de 31 Mart günü millet şöyle bir doğrulup sırtındaki kamburdan kurtulacak."



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Altay'ın karşılanması



-Engin Altay konuşması



-Seçim bürosu açılışı



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,



=======================



DSP Lideri Aksakal: Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar (3)



14)'ATATÜRK ÖLDÜ, CUMHURİYET BİTTİ Mİ?'



Antalya'da seçim çalışmalarını yürüten DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aksu ilçesinde partisinin ilçe binasının açılışını yaptı. DSP Aksu Belediye Başkan Adayı İsa Yıldırım'a destek isteyen Aksakal, seçim otobüsünün üstünden kendisini karşılayanlara seslendi. Partisinin 2007 yılında özellikle seçime sokulmadığını öne süren Aksakal, DSP'nin bittiğine yönelik algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Aksakal, "Ecevit öldü, DSP bitti, dediler. Kusura bakmayın; Atatürk öldü, Cumhuriyet bitti mi? Ecevit gibi binlerce DSP'li var" dedi.



'TEK BEKA, KOLTUKLARININ SEVDASI'



Bülent Ecevit'ten önce sevgiyi, dürüstlüğü öğrendiklerini belirten Aksakal, yurtsever ve halksever olduklarını söyledi. Bu konuda kimsenin kendi ellerine su dökemeyeceğini kaydeden Aksakal, "Bir ittifak yasası çıkardılar. Toplum bunu anlayamadı. Millet bunların devleti kalkındıracağını düşündü. Bize de 'İttifaka girin' dediler ama biz bunu kabul etmedik. Herkes seçime girsin istedik. Bu memleketi hep birlikte yönetelim istiyoruz. Şimdi de 'Bu DSP nereden çıktı?' diyorlar. Bu parti 33 yıldır var, 3 kere devlet yönetti. Madem bir beka sorunu Türkiye'nin bütün illerini ilgilendiriyorsa neden 53 vilayette ittifak yaptınız? Tek beka kendi koltuklarının sevdası, korkunun ecele faydası yok. DSP geliyor" diye konuştu.



'DSP SENİ NİYE BÖLSÜN?'



DSP'nin proje partisi olmadığını vurgulayan Önder Aksakal, CHP, AK Parti ve MHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'nin Atatürk'ü sömürmeye çalıştığını öne süren Aksakal, AK Parti'yi iktidara çıkaranın da CHP'li yöneticiler olduğunu savundu. Aksakal, "Etekleri tutuştu, DSP'yi yok etmeye çalıştılar. DSP seni niye bölsün, milletin oyları senin tapulu malın mı? Yenildikçe 'başarı' diyor, oyları bölmek diye bir şey yok. Toplumu kucaklaştırmaya geldik" dedi.



Önder Aksakal ve beraberindekiler, Aksu'daki açılışın ardından Muratpaşa ilçesine geçti. Başkan Aksakal, DSP'nin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Yıldıray Sapan'ın seçim ofisinin açılış kurdelesini de keserek destek istedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Önder Aksakal kalabalığı selamlarken



Otobüsün üsütünde görüntüsü



Partililer detay



Aksakal İsa Yıldırım'ı tanıtırken



Önder Aksakal konuşması



Önder Aksakal Muratpaşa seçim ofisini açması



Önder Aksal ve Yıldıray Sapan görüntü



Detay



Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Emrah GÜL/ ANTALYA,



======================================

