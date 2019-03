Dha Yurt Bülteni - 1

MAVİ VATAN 2019 TATBİKATI***********************************1)GECE KARA BOMBARDIMANI ATIŞI YAPILDIF16 UÇAKLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİCumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci günü eğitimlerle devam ediyor.

MAVİ VATAN 2019 TATBİKATI



***********************************



1)GECE KARA BOMBARDIMANI ATIŞI YAPILDI



F16 UÇAKLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Cumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci günü eğitimlerle devam ediyor. Tatbikatta senaryo gereği düşman F16 savaş uçakları Türk donanmasına alçak uçuş yaparak taciz uçuşunda bulundu. Türk donanmasına ait fırkateyn hava tehdidi oluşturan iki F16 uçağını, SM1 füzeleriyle etkisiz hale getirildi.



Tatbikatta daha sonra iki fırkateyn arasında malzeme aktarımını sağlamak amacıyla posta eğitimi gerçekleştirildi. Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı TCG Gediz fırkateyni, tatbikat kapsamında TCG Gaziantep fırkateynine yanaştı. Aralarında belirli bir mesafe oluşturan ve aynı hızla seyreden fırkateyler arasında halatla bağlantı kuruldu. TCG Gediz fırkateyni posta ekibi, hazırladığı postayı TCG Gaziantep fırkateynine gönderdi. Posta aktarımının başarıyla sağlanmasının ardından TCG Gediz fırkateyni bölgeden ayrıldı. Uçak tacizinin etkisiz hale getirilmesi ve posta eğitiminin tamamlanmasıyla, tatbikatın ikinci günü sona erdi.



GECE KARA BOMBARDIMANI ATIŞI YAPILDI



Mavi Vatan tatbikatı kapsamında gündüz yapılan atışların ardından hava karardıktan sonra da kara bombardımanı atışları yapıldı. Tahrip gücü yüksek 125 milimetre çapında top mermileriyle atış yapıldı. Atışlar TCG Heybeliada ve TCG Burgazada Milgem korvetleri, TCG Martı Hücümbotu, TCG Barbaros, TCG Oruçreis ve TCG Kemalreis Firkateynleri 10'ar top attı. 14 kilometre uzaklıkta bulunan minik adaya yapılan atışlarda hedeflerin tümü vuruldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



F16 uçaklarından görüntü



SM1 füzesinden görüntü



Posta aktarımından görüntü



Genel ve detay görüntü



+++



-Gece top atışları görüntüleri



-Geminin üst noktasından top atışı görüntüleri



Haber-Kamera: ANTALYA - ÇANAKKALE - KOCAELİ,



============================



2)KILIÇDAROĞLU: PARA DA VAR, PUL DA VAR, TÜRKİYE ZENGİN BİR ÜLKEDİR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programının son bölümünde, Osmangazi ilçesinde akademik odalar, STK'lar, iş insanları ve partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, CHP'li başkanların harcadıkları her kuruşun hesabını halka vereceğine dikkat çekerek, "Adaylarımız neyle yönetecekler? Hangi gelirle yönetecekler? Sizden toplanan vergilerle bir kenti yönetir belediye başkanı. Su parası toplar, çöp parası toplar, esnaftan para toplar. Yani sizden alınan paralarla size hizmet ediliyor. Bu noktada bizim belediye başkanlarımızın diğer belediye başkanlarından farkı; bizim belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete verir. 'Para yok, pul yok, neyle hizmet edilecek?' diyorlar. Para da var, pul da var. Türkiye zengin bir ülkedir" dedi.



'MALI GÖTÜREN EL ÜSTÜNDE TUTULUYOR'



Belediyecilikte planlı hareket etmenin ekonomiye de değer katacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Konya'dan küçük bir devlet var: Hollanda. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. Türkiye'ninki ise 15- 16 milyar dolar. Ne için? Çünkü orada planlama var. Orada devleti yönetenler, belediyeleri yönetenler akıllarını kullanıyorlar. Vatandaşı ve kendi ülkelerini düşünüyorlar. Her kuruşun hesabını da kendi halkına veriyorlar. Bizde bu gelenek yok. Malı götüren el üstünde tutuluyor. Yolsuzluk yapan el üstünde tutuluyor. Bu çarkı tersine çevireceğiz. Ne zaman? Martın sonu bahar geliyor inşallah" ifadelerini kullandı.



'OLABİLİR, BİR VATANDAŞ BİZE KIZABİLİR'



Halka hesap vereceklerine tekrar dikkat çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu cümlelerle son verdi: "Bizler bütün hizmetleri yapacağız, yaparken de hesap vereceğiz. Birileri halka hesap vermeyi onurlu bir görev kabul etmiyor. Ne demek halka hesap vermek; halka tepeden bakıyorlar. Biz öyle değiliz. Kendi halkıma, kendi vatandaşıma güveniyorum. Olabilir, bir vatandaş bize kızabilir. Ben politikacı olarak bir vatandaş bana kızıyorsa ben o vatandaşı dinlemeliyim. Bana niye kızıyor? Bir derdi var, bana niye boşuna kızsın. ya onun bir derdi var ya da benim bir eksiğim, bir yanlışım var. Siz bütün bunları reddedip vatandaşı aşağılarsanız bu doğru bir tablo değildir."



Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Bursa'daki programını tamamladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kılıçdaroğlu nun konuşması



Haber-Kamera: BURSA,



=======================



3)BAKAN PAKDEMİRLİ: FINDIK ÇALIŞTAYI YAPILACAK



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Düzce'ye gelerek AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ile seçim çalışmalarına katılarak esnafları ziyaret etti. Ardından Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme' toplantısında çiftçilerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, fındık fiyatlarında sadece sezonu kurtarmanın peşinde olunduğunu, ancak bunun bu şekilde olmayacağını ifade ederek, "Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmalarını gündeme aldık. Böylece inşallah fındık bahçelerinde dekara 200 kilogram üzerinde verim almayı hedefliyoruz. Zaten burası Karadeniz'in diğer bölgelerine göre verimde daha yüksek bunu daha da arttırmamız lazım. 10 Nisan gibi bir fındık çalıştayımız var. 3 gün boyunca fındığı konuşacağız. Fındığın dünü, bugünü yarınını bir arada konuşmamız lazım. Türkiye fındıkta yüzde 60-65 ile tüm dünya üretiminin 3'te 2'sine sahip. Çok güzel. Ama bugünkü işi bu yapıyla bırakırsak da yarınlarda Türkiye birinci ülke olmayacak. Yani hep 1 kilogram fındığı 20 liraya satmaya çalışıyoruz, ancak 2 kilogram fındığı 30 liraya nasıl satarız diye düşünmüyoruz. Oturup bunların hepsini bu fındık çalışıtayında konuşacağız. 10-12 Nisan arası Ordu'da yapacağız. Bende çalıştayın son gününde orada olacağım" dedi.



Bakan Bekir Pakdemirli daha sonra Düzce'den ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Bakan Bekir Pakdemirli'nin gezi yaparken görüntüsü



Bekir Pakdemirli'nin çiftçilere buluşmasından salondan görüntü



Bakanın konuşması ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,



===========================



4)BOZBEY'DEN AKTAŞ'A CEVAP: TALİHSİZ AÇIKLAMALAR BİZİ ÜZDÜ



NİLÜFER Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, kendisini kültürevlerine ve caddelere Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok gibi aydınların isimlerini vermekle eleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamalarını 'talihsiz' olarak değerlendirdi. Bozbey, "Bizim için, Osmanlı'nın başkentinde, burada, Osmanlı da değerlidir, Cumhuriyet dönemindeki insanlar da değerlidir" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, İnegöl'de halka yönelik yaptığı seçim konuşmasında söylediği "Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine bir tane padişahın, bir tane Allah dostunun ismini vermişsin? Nerede bu devlete ve bayrağa savaş açmış Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Bahriye Üçok, nerde bu dinle diyanetle problemi olan insan varsa hepsinin ismini merkezlere verdin. Bunun yerine padişahların din alimlerinin isimleri verilmeliydi" ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.



KILIÇDAROĞLU: BUNLARIN HİÇ BİRİNİ DUYMAYIN



Bursa'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu sözlere ilişkin yaptığı değerlendirmede kışkırtmalara yanıt verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kaybedeceklerini gördükleri için tarihe, insanlara, bize saldırıyorlar. Uğur Mumcu'ya, Bahriye Üçok'a saldırıyorlar. CHP'lileri nasıl kışkırtır, nasıl sokağa çekeriz diye. Bunların hiçbirini görmeyin ve duymayın" diye konuştu.



BOZBEY: OSMANLI DA, CUMHURİYET DE DEĞERLİ



Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de yapılan açıklamaları 'talihsiz' olarak yorumladı. Açıklamının kendilerini üzdüğünü ifade eden Bozbey, "Hepsi Bursa'nın, Türkiye'nin değeridir. Bizim için, Osmanlı'nın başkentinde, burada, Osmanlı da değerlidir, Cumhuriyet dönemindeki insanlar da değerlidir. Nasıl ki Osman Bey, Orhan Bey bizim için değerliyse, Atatürk de bizim için değerlidir. Yazarlarımız da çizerlerimiz de bizim için değerlidir. Bu ülkenin her bir insanı, yazarından şairine, bizim için her birey değerlidir. Bizim için değerli olan bu insanlara, bu sözlerin sarfedilmesini biz doğru bulmuyoruz. Üstelik bir yerel seçim sürecindeyiz. Tabii ki çiçekleri koparmayalım ama koparmaya çalışanlara karşı Şilili şair çok güzel bir ifade kullanmış, hatırlatmak isterim. Diyor ki Pablo Neruda: Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama asla baharın gelişini engelleyemezsiniz." diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kılıçdaroğlu'nun konuşması



Mustafa Bozbey'in açıklaması



Adı geçen tesisler ve caddelerden fotoğraflar



Haber-Kamera: BURSA,



=======================



5)YATAK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINA 10 İTFAİYE ARACIYLA MÜDAHALE EDİLDİ







BURSA'da Nilüfer ilçesinde yatak fabrikasına ati depolama bölümünde yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan alevlere 10 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, olay sırasında depoda kimsenin bulunduğu belirtildi.



Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki bir yatak fabrikasının deposunda dün gece saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlarken yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Olay anında çılışanan olmadığı belirtilen yangında kısa sürede geniş alana yayılan alevler kilometrelerce uzaktan fark edildi.



30 kişilik itfaiye ekibnin müdahale ettiği yangında zaman zaman depoda alev topu şeklinde parlamalar meydana geldi. Yatak deposundaki yangını söndürme çalışmaları güçlükle sürdürürken, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile alevlerin yanan fabrikanın yakınındaki bir fabrikaya sıçraması önlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, alevler havadan da drone ile görüntülendi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



----------------------



Yangın anından görüntüler



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



Havadan görüntüler



-Detaylar



Haber-Kamera: BURSA,



=======================



6)ÇORLU'DA 25 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREN KAZASINDA MAKİNİSTLERE TAKİPSİZLİK



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmada tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişiler kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi. Başsavcılık, bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunan 4 kişi hakkında da iddianame hazırlanmasını kararlaştırdı.



Çorlu'da geçen yıl Temmuz'da meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren kazasında, mağdur ve müşteki olan toplam 370 kişi adına Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' gerekçesiyle, siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişiler başlattığı soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun'un yaptığı soruşturmada tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin hakkında takipsizlik kararı verildi.



ASIL KUSURLU 4 ŞÜPHELİYE İDDİANAME'



Çorlu Çumhuriyet Başsavcılığı, daha önce hazırlanan bilirkişi raporunda 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan ve Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ın, hakkında ise, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame hazırlanmasına karar verdi.



MAKİNİSTLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Savunmaları alınan tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin, dün saat 17.10 sıralarında menfez üzerinden geçerken, lokomotifin aniden kontrolsüzce bulunduğu raydan yukarıya doğru zıpladığı ve tekrar raya oturduğu, sonrasında seri şekilde fren attıklarını ve acil durdurma butonuna bastıklarını söyledi. Tren görevlileri, olayın olduğu yerde kendilerine daha önceden bildirilen herhangi bir kısıtlama bilgisi ya da olağan dışı bilgi olmadığını belirterek, menfez ile ray arasındaki toprak boşalmasını önceden bilebilmelerinin mümkün olmadığını, gözle de görülebilecek bir husus olmadığına vurgu yaparak, olay sonrasında derhal kumanda merkezi ile ilgili kurum ve kuruluşlara haber verdiklerini, yolculuk öncesi ve esnasında uygulanması gereken prosedürleri uyguladıklarını beyan ederek suçlamayı kabul etmediler.



Tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin'in olay sırasında alkolsüz oldukları ve kaza sırasında trenin hızının kazanın meydana geldiği verilen 110 km/saat hız limitinde olduğu ve hız ihlalinin de olmadığını söyledi. Tren görevlileri, olay günü kazanın meydana geldiği hat üzerinde aynı gün birden fazla trenin geçiş yaptığını anlatarak, hatta bir anormallik olmasını hissederek, makinistin seri fren yapıldığı, seri fren yapılması neticesinde uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçildiği ve meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olduklarını ve olayda kusurlu olmadıklarını söyledi.



SİYASETÇİLER, TCDD ÜST YÖNETİMİNE KAVUŞTURMA YOK



Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişiler hakkında da kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



ARŞİV GÖRÜNTÜLER



Haber: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),



==========================



7)MERSİN'DE, 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN SOYGUNCU YAKALANDI



MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren ve polis olduğu iddia edilen kişi, annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, salı günü akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki Defterdarlık binası karşısında Gür İşhanı'nda meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen kişi, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü. Altınları alan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından özel bir ekip oluşturan Mersin Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmada olayın aynı mahallede annesi ile birlikte oturan polis memuru V.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirelen 2 kişi sorguya alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Mahalle esnafı ile röportaj



Zanlının evnini bulunduğu sokağın görüntüsü



Apartman girişi ve balkonun görüntüsü



Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,



===========================



Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (EK)



8)OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDI



Babasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı. Öğle saatlerinde Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin gözetiminde 16 NLS 695 plakalı otomobil, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımıyla sudan çıkarılarak otoparka çekildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Otomobilin barajdan çıkarılması



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



===============================



9)NALBURDA ÇIKAN YANGINDA PİKNİK TÜPLERİ PATLADI



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir nalburda çıkan yangında dükkandaki piknik tüpleri patlarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Olay öğleden sonra, Körfez Yeni Yalı Mahalle Cami Sokak'ta Nurettin Gülecan'a ait nalburda meydana geldi. Nurettin Gülecan'ın dükkanın dışında olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, dükkandaki yanıcı maddelerle etkileşime geçerek kısa sürede büyüdü. Nalburun tamamını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ulaşmadan önce dükkanda bulunan piknik tüplerinden 2 tanesi büyük bir gürültüyle patladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevler içerisindeki dükkana müdahalede bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, dükkan kullanılamaz hale geldi. İçeride bulunan diğer tüpler çıkarılırken, su tutularak soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yanan dükkandan görüntü



-İtfaiyenin çalışması



-Patlayan tüplerin görüntüsü



-Dükkanın iç kısmı



-Detay



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ(Kocaeli),



========================================



10)OĞLUNU KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ, ALDIĞI ALKOL NEDENİYLE HATIRLAMADI



İZMİR'in Konak ilçesinde Sertaç Ö., alkol aldığı için kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Ö.'yü kalbinden bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Soykan Ö., merdivenlerde yaşamını yitirirken, aldığı alkol nedeniyle hiçbir şey hatırlamayan Sertaç Ö., oğlunu öldürdüğünü kendisini gözaltına almaya gelen polislerden öğrendi. Soykan Ö. gözyaşları arasında toprağa verildi.



Olay, gün gece saat 23.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Ö., sürekli alkol aldığı öne sürülen babası Sertaç Ö. ile bu nedenle tartışmaya başladı. Yine alkollü olan Sertaç Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin gözleri önünde Soykan'ı kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Soykan, uzaklaşmak için daireden çıkıp merdivenlerden koşarak inerken, birinci katta yere yığıldı. Gürültü üzerine evlerinden dışarı çıkan bina sakinleri, Soykan'ı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Soykan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Aldığı alkolün etkisiyle olan bitenden habersiz olan Sertaç Ö., kendisini gözaltına almak için kapıyı çalan polis ekiplerinden oğlunu bıçaklayıp, öldürdüğünü öğrendi. Sertaç Ö., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.



LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ



Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Soykan Ö. için ikindide Murat Reis Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine talihsiz gencin yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Talihsiz gencin annesi Sibel Dalgıç'ın feryatları yürekleri dağladı. Sibel Dalgıç'ın, tek çocuğunun babası Sertaç Ö.'den daha önce boşandığı belirtildi. Babasının bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Soykan Ö., kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Cenazeden görüntü



Soykan Ö.'nün tabutunun camiden çıkarılışı



Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Onur ATIŞ/ İZMİR,



====================================



11)ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ ARDINDAN İNTİHAR ETTİ



ADAPAZARI'nda, Cevat Akkoyun tartıştığı eski eşi Nesrin Biray'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurarak intihar etti.



Olay, dün gece saatlerinde Korucuk Mahallesi 1726 Sokak'taki sitenin önünde meydana geldi. Her ikisi de üçüncü evliliğini yapan Cevat Akkoyun ve Nesrin Biray, bir süre sonra geçimsizlik nedeniyle boşandı. İkili ayrılmasına rağmen tekrar görüşmeye başladı. Cevat Akkoyun eski eşi Nesrin Biray'ın evinin bulunduğu apartmanın önünde eve gelmesini bekledi. Nesrin Biray eve geldiği sırada önüne çıkan Akkoyun ile iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Akkoyun yanındaki tabancayla Biray'a ateş etti. Biray kanlar içerisinde yere yığılırken, Akkoyun tabancayla bu kez kendini de vurdu.



Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Biray'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Akkoyun'un ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevat Akkoyun da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Nesrin Biray'ın cansız bedeni nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polisin inceleme yapması



Kadının cenazesinin morga götürülmesi



Ayrıntılar



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),



==========================



12)OTOMOBİL YÖN LEVHASINA ÇARPTI: 1 YARALI



ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir otomobil yön levhasının direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Örnek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.C.'nin kullandığı 06 YA 6788 plakalı otomobil, Siteler istikametinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak Türk Telekom Genel Müdürlüğü önündeki yön levhasının direğine çarptı. Kazada N.C. yaralanırken, otomobil hurda yığınına döndü. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle, Turgut Özal Bulvarı'nın 2 şeridi araç geçişine kapanırken, temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yerinden görüntü



Yaralıdan görüntü



Sağlık ekiplerinin müdahalesi



Araçtan görüntü



Genel ve detay



Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,



========================



13)VAN'DA 12 SAATLİK HASTA KURTARMA OPERASYONU



VAN'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan Hasan Sayan (70), yoğun kar altında ekiplerin 12 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.



Gürpınar ilçesinin Dolaylı Mahallesi Binektaş mezrasında yaşayan Hasan Sayan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Tansiyon hastası Sayan için, Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri 1'i paletli 3 ambulansla yola çıktı. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle mezraya gidemeyen ekipler, durumu karla mücadele ekiplerine bildirdi. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Şube Müdürlüğü ekipleri, kardan kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.



2 defa çığ tehlikesi atlatan karla mücadele ekiplerin aracı da kara saplandı. UMKE ekiplerinin de yardımıyla kurtarılan araç daha sonra yol açma çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 12 saatlik yol açma çalışmasının ardından mezraya ulaşan UMKE ekipleri Sayan'a ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Ekiplerin karlı yollarda gidişi



-Ekiplerin yolda kalması



-Hastanın evine ulaşılması



-Hastaya yapılan müdahle ve götürülüşü



Haber: Gülay KUYUCU/ VAN,



===================



14)'KAŞIKÇI CİNAYETİ SORUŞTURMASI' İLE DOLANDIRDI, POLİS YAKALDI



BARTIN'da, 'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor', 'FETÖ terör örgütü ile bağlantın var' diyerek soruşturma kapsamında para isteyen telefon dolandırıcısı M.B.(28) yakalandı.



Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 76 yaşındaki S.A.'yı arayarak 56 bin TL'sini alan telefon dolandırıcısını yakalamak için çalışma başlattı. Telefon dolandırıcısı başka kişileri de ararken, dolandırıldıklarını anlayan kişiler polise haber verdi. Polis, vatandaşlarla işbirliği yaparak telefon dolandırıcısı ile irtibat sağladı. Vatandaşları telefonla arayarak, "İsminiz Kaşıkçı cinayetinde geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var" ve "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var, örgüt kimliğini kullanıyor" diyerek soruşturma kapsamında para isteyen dolandırıcı Ankara'da yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.B.(28) Bartın'a getirildi.



M.B. ifadesinde vatandaşları telefon ile korkutarak paralarını aldığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.B. tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Vatandaşları arama görüntüleri



-Şahısların para çekme anları



-Şahsın Emniyetten çıkartılması



-Dolandırdıkları paraların görüntüsü



Haber: Ayhan ACAR/ BARTIN,



=============================



15)CAMİDEN MUSLUK HIRSIZLIĞI KAMERADA



ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.



Fuhuş yapıldığı ihbarıyla harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Güvenlik kamerası görüntüsü



Camiden genel detay görüntü



Muslukları çalınan çeşme



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



======================

