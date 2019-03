Dha Yurt Bülteni - 1

11)KILIÇDAROĞLU: YÖRÜKLERE, DİLİMİZİ YAŞATTIKLARI İÇİN ŞÜKRAN BORÇLUYUZCHP lideri Kılıçdaroğlu, kent merkezinde Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği ile Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği tarafından düzenlenen açık hava toplantılarında halka hitap etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kent merkezinde Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği ile Balkan Türkleri ve Kafkas Derneği tarafından düzenlenen açık hava toplantılarında halka hitap etti. Yörüklerin Türk kültürünü yaşatan önemli bir toplum olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Anadolu'yu Anadolu yapan Yörüklerimizdir. Onlar, Türkçe'nin bütün Anadolu'da yayılmasını sağlamışlardır. Yörükler de kadınların ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Rahmetli ninem güneş doğduğunda güneşin ilk ışıklarının çarptığı kayayı öperdi. O geleneği asla unutmuyorum. Yörüklere, dilimizi yaşattıkları için şükran borçluyuz. Mersin, küçük bir Anadolu. 80 ilden Mersin'e gelen insanlar var. Mersin, barış ve huzur kenti olmak zorunda. Her inançtan ve kimlikten insanlarımız var. Mersin yaylaları, dağları, ovaları, kırsalı ve denizleri ile güzel bir kent. Bu kenti marka yapmak hepimizin ortak görevi. Bu kentte huzuru sağlamak ve güçlü bir entelektüel yapıyı oluşturmak da hepimizin ortak görevi. Eğer Toroslarda bir çadır görüyorsanız ve o çadırın dumanı tütüyorsa bu ülkenin beka sorunu yoktur. Yörükler varsa bu bayrak asla inmez. Yörükler barışın ve huzurun teminatıdır" dedi.



'SAHİP ÇIKMANIZ LAZIM'



Türkiye'nin farklı bölgelerine ait kültürlerin, ülkenin zenginliği olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



Balkan türkülerini dinlerken hangimizin hoşuna gitmez? Karadeniz'in şarkılarını dinlerken hepimiz bu büyük zenginliğin bir parçası olduğumuzu kabul etmiyor muyuz? Bütün bunlar zenginliktir. Bütün bunlar Anadolu kültürüdür ve bu kültür zenginliğimize zenginlik katan bir olaydır. Böyle baktığımız zaman Türkiye düzelir. Türkiye'de mutlu, huzurlu insanlar olur. Benim istediğim o. Eğer sizler de aynı talebi dile getirmek istiyorsanız yapacağınız tek şey var. Sandığa gideceksiniz, oy vereceksiniz. CHP sizin kültürünüzün bir partisi değil mi? Bütün Türkiye'yi kaynaştıran, o görkemli dünyada saygınlığı olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ve hiçbir gücün önünde boyun eğmeyen Gazi Mustafa Kemal ve onun kurduğu bir parti var. Sahip çıkmanız lazım. Eksiğimiz olabilir, yanlışımız da olabilir ama bir doğru eksen var. Türkiye'ye çağdaş uygarlığa taşımak gibi bir görevimiz var bizim."



2)AKŞENER: MİLLET İTTİFAKI'NA OY VEREN SEÇMENE 'TERÖRİST' DEDİLER



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nın 18 milyon dolayında oy aldığını belirterek, "Utanmadan çıktılar, Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler" diye konuştu.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi. Önceki gün akşam Yalvaç'a gelen ve burada konaklayan Meral Akşener, sabah Çınaraltı'nda kalabalığa seslendi. Ardından Gelendost ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Akşener'e, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, İYİ Parti Isparta İl Başkanı Özgür Tandoğan, Millet İttifakı'nın Isparta Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Gökmen Gökmenoğlu da eşlik etti.



EĞİRDİR'DE ESNAF ZİYARETİ



Meral Akşener daha sonra Eğirdir ilçesine geçti. Burada partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Akşener, Eğirdir Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Tuba Karaca ve beraberindeki heyetle esnaf gezisi de yaptı. Esnafın elma ikram ettiği Meral Akşener, girdiği kasaptan torununa götürmek üzere 4 kangal sucuk satın aldı. Akşener gezisine devam ederken, ilçe sakinlerinin isteği üzerine seçim koordinasyon merkezi yanında kısa konuşma yaptı.



'ALLAH AŞKINA BİRBİRİNİZİ KIRMAYIN'



Partisinin adayı Tuba Karaca'ya destek isteyen Meral Akşener, "Bu bir belediye seçimi, Allah aşkına birbirinizi kırmayın. Kim daha iyi hizmet eder yarışması olmalıdır. 1 Nisan günü birbirinize bakacaksınız. Arkadaşlığınız, dostluğunuz devam edecek. Bugün Tuba Başkana oy istemek için buradayım. Esnaf kardeşlerimden özür dilerim. Bizim partimizde demokrasi çok yüksektir. 'Gel burada konuş' dediler. Şu şekilde konuşuyorum; Tayyip Bey böyle bir şekilde konuşsun ben adımı değiştireceğim. Devlet Bey gelsin böyle konuşsun, adımı değiştiririm" dedi.



MİKROFONU ARIZA YAPTI



Akşener daha sonra Isparta'ya geçti. Meral Akşener, Millet İttifakı Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu'nun Sanayi Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezi önünde kendisini bekleyen partililere otobüs üzerinden seslendi. Konuşmaya başladığı sırada elindeki mikrofonun sık sık arıza vermesi üzerine Akşener, "Biz mikrofonumuzun kesilmesine alışkınız. Olsun, Isparta'ya geldiğimizde bize meydan vermediler, küçücük bir salonda da konuşmaya alışkınız" ifadelerini kullandı.



'AYAĞINDAKİ PRANGALARDAN SÖZ EDİYOR'



Kendisini dinlemeye gelen kalabalıktan mutlu olan Meral Akşener, "Bu iş çoktan bitmiş. Isparta kararını vermiş. Martın sonu bahar. Biz miting yapınca birilerinin morali bozuluyor. Gücümüzü görsünler istemedim ama işte tablo ortada ne yapalım canım. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı var, AK Parti'nin adayı var ve bir de bizim adayımız var. Ben şimdi 'Gökmen Gökmenoğlu'nu seçmezseniz Isparta'da deprem olur' diyebilir miyim? Diyemem. Biz 24 Haziran'a 2 ittifakla gittik. Kendileri Cumhur İttifakı'nı kurdu. Millet İttifakı'na atmadıkları çamur kalmadı. Şimdi yerel seçime gidiyoruz. Hadi o zaman Cumhurbaşkanı seçilecekti, 'Seçmediğiniz takdirde Türkiye batar' denildi. 'Seçtiğiniz takdirde uçacak, kaçacak, saçacak' dendi. Yahu bu arkadaş seçildiği günden beri ayağındaki prangalardan söz ediyor. Muhterem bir gün söyle de şu prangalar kimmiş öğrenelim, vallahi ben kıracağım senin için, ben kıracağım. Neyse uçamadık, kaçamadık, aşamadık şimdi geldik yerel seçime. Yani 'Gökmen'i Isparta'da seçerseniz Türkiye gider gümbürtüye.' Hayda. Şimdi bu arkadaş 10 yıl baro başkanlığı yapmış, seçimle gelmiş Isparta'ya zararı olmamış bilakis faydası olmuş. Nasıl oluyor Türkiye'nin bekasını götürüyor. Türkiye'nin değil koltukların bekası. Abilerin işi zor, abilerin işi zor" diye konuştu.



'31 MART'TA HALK ÖYLE BİR KULAK ÇEKECEK Kİ'



24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nın 18 milyon dolayında oy aldığını kaydeden Akşener, "Utanmadan çıktılar, Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler. Hesap vereceksiniz. 31 Mart'ta bu halk öyle bir kulak çekecek ki kulakları kıpkırmızı olacak" diye konuştu.



İYİ Parti Lideri Meral Akşener konuşmasını tamamladıktan sonra Isparta'daki temaslarının ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine hareket etti.



'ŞU KULAĞI ÇEKMEZSENİZ, TİR TİR TİTREYECEKSİNİZ'



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'nın ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine geçti. Dinar Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Adayı İYİ Parti'li Saffet Acar'ın seçim bürosunu ziyaret eden Meral Akşener, halka seslendi. 25 yıldır aktif politika yaptığını söyleyen Akşener, şöyle dedi:



"31 Mart akşamı şu kulağı çekip kızartmazsanız 1 Nisan günü zamların altında tir tir titreyeceksiniz, doğru mu? Onun için bu kulak çekilecek. Şimdi Afyon'u alacağız, inşallah aldık. Dinar'ı aldık, Isparta'yı aldık, Sandıklı'yı aldık ama ilginç bir şey söyleyeyim İstanbul'u aldık, Mersin'i, Ankara'yı aldık, Balıkesir'i aldık, Denizli'yi, Bursa'yı aldık. Saat yarımda Erdoğan çıkıp şunu diyecek: "Ey aziz milletim mesajınızı aldık".



Meral Akşener konuşmasının ardından bugün katılacağı program için Denizli'ye geçti.



3)DP LİDERİ UYSAL: ÜLKE DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE KENDİ İNSANINA HUZUR SAĞLASIN



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz istiyoruz ki bu büyük ülke, dün olduğu gibi bugün de kendi insanına huzur ve refah sağlasın" dedi. DP Genel Başkanı Uysal, Mersin'de, partisinin Erdemli Belediye Başkanı adayı Alpaslan Gürgenç'in seçim bürosunun açılışına katıldı. Uysal, Erdemlililerden Gürgenç'e 31 Mart yerel seçiminde destek istedi. DP'li Uysal, "Bu ülkenin çok derinden işleyen yaraları ve problemleri var. İşte bu seçimler, bu anda çok önemlidir. İnşallah yerel seçimlerden güçlü ve başarılı bir şekilde çıkacağız. Mersin'de büyükşehir belediye başkanı adayımız Ayfer Yılmaz ve Erdemli'de Alpaslan Gürgenç kardeşimizin belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inanıyor ve sizlerden destek istiyorum. Bu memleketin toprağı sıksan, insanı eksen toprağa can verecek bir yapısı var. Biz istiyoruz ki bu büyük ülke, dün olduğu gibi bugün de kendi insanına huzur ve refah sağlasın. Siyasetin vazifesi işte burada devreye giriyor" diye konuştu.



Konuşmanın ardından seçim bürosunun açılışını yapan DP lideri Uysal, Erdemli Kaymakamı Avni Kulayı da makamında ziyaret etti.



4)CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY SİNOP'TA



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta vatandaşlarla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu. Sinop Valiliği önünde düzenlenen törenle karşılanan Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar'dan kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Oktay, kentteki tersane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti. Oktay'a, ziyaret ettiği bir balıkçıda pişirilmiş mezgit ve barbunya ikram edildi. Balıklardan tadan Oktay, esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Bölgedeki çay bahçelerini de gezen Oktay, sohbet ettiği vatandaşlara simit ikramında da bulundu. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Oktay, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.



OKTAY: 2023'E KADAR İLÇELERİMİZİN TAMAMINI DOĞALGAZ İLE BULUŞTURACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Erfelek ilçesinde 'Erfelek halkı buluşması' programına katıldı. Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kışın biz nasıl büyüdük. Biliyorsunuz. Sobalarla büyüdük. Dolayısıyla şimdi 81 ilimizde sobalardan analarımızı, bacılarımızı kurtardık. 81 ilin tamamı. Önce illerimizi. Şimdi tamamını doğalgaz ile buluşturduk. İlçelerimiz ne olacak? İlçelerin de bugün itibari ile yarısını doğalgazla buluşturduk. Bundan sonra ne yapacağız? İnşallah 2023'e kadar da ilçelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, buradaki programın ardından ilçede esnaf ziyareti yaptı. Sonrasında AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü'nün proje tanıtım toplantısına katıldı. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bu milletin değerlerine sahip çıkamayanlar şehircilik mirasına hiç sahip çıkamazlar. Bu bilinçle 31 Mart'ta 'Memleket işi inşallah gönül işi' diyerek yürüyoruz. İl ve ilçelerimizde gönül belediyeciliği kazandıkça inşallah ülkemizin yarınları daha da aydınlanacak. Bakanlıklarımızdan belediye birimlerimize kadar şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları hepsinin hizmeti inşallah biraz önce söyledim, biz de yakından takip edeceğiz. Zaten ben sizinle bunu özellikle paylaşmak için burada oluşumuzun sebeplerinden birisi bir kez daha ifade ediyorum Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Her bir başkanımızın, başkan adayımızın bütün Türkiye'de verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini sizlere bizzat biz takip ediyor olacağız. Hem destek vereceğiz, hem takip ediyor olacağız" dedi.



5)BAKAN AKAR, ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JEFFREY'İ KABUL ETTİ







MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Akar, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG'nin bulunmamasını ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.



Bakan Akar, makamında Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Burada Akar tarafından, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık, Münbiç yol haritasının süratle tamamlanması yönündeki Türkiye'nin haklı beklentisi, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığı, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin sınırlarının ve insanların güvenliğinin Türkiye için esas olduğu, Türkiye'nin mücadelesinin DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerle olduğu; Kürt ve Arap vatandaşların ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorununun olmadığı ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerini ifade etti.



6)BAKAN PEKCAN: PERAKENDE YASASI İLE İLGİLİ TASLAK ÇALIŞMAMIZI TAMAMLADIK.



TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, perakende yasasının taslak çalışmasını tamamladıklarını, yöresel ürünlerin market raflarında yer alması için raf zorunluluğu getirileceğini söyledi. Bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay'da bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'da düzenlenen 'Esnaf Buluşması' programına katıldı.



Pekcan programda yaptığı konuşmada, "Bugün burada parkende yasası üzerinde duruldu. Perakende yasası ile ilgili taslak çalışmamızı tamamladık. Bütün paydaşlarımızdan dönüş alıyoruz. Sizlerin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ama bir iki örnek vermek gerekirse artık marketlerde yöresel ürünün raflarda yer alması için belli bir raf sorumluluğu getiriyoruz. Bulunduğu yerdeki ürünün kullanma ve satış sorumluluğu getiriyoruz. Marketler sadece kendi markalarıyla değil, diğer markalardan da ürün satsın istiyoruz" dedi.



FIRSATÇILARA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlık olarak denetimlerini sürdürdüklerini kaydeden Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Dürüstlük ilkelerine aykırılıklarda bulunan işletmelerimiz ile ilgili denetimler yapıyor ve önlemler alıyoruz. Bu çerçevede piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımız bu denetimlerde, her zaman bizim yanımızda oldu, bizim destekleyicimiz oldu. Onlara da hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim.ö.



7)ÇAVUŞOĞLU: NE KADAR TERÖRİST VARSA HEPSİ ZİLLET İTTİFAKININ İÇİNDEDİR



BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri için düzenlenen mitinge Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkan adayları katıldı. Mitingde Bandırmalılara seslenen Çavuşoğlu Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Cumhur İttifakı'nın içinde vatanı için bayrağı için devleti için milleti için şehit olmaya hazır insanlar var, kardeşlerimiz var, Ülkücüler var, AK Parti'liler var. Karşı tarafta da bir ittifak var. Ne ittifakı bu? İşte halk söylüyor, zillet ittifakı. Siyasi partilere sözüm yok ama siyasi partilerin içinde de yani ittifakın içinde de PKK'nın güdümünde HPD var mı? CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine giden milletvekilleri var mı? DHKP/C'liler var mı? Ne farkları kaldı? Zillet ittifakının içinde, siyasi partilere bir şey söylemiyorum, vatanını, milletini seven CHP'lilere de bir şey söylemiyorum ama CHP'liler de biliyor ki zillet ittifakının içinde ne kadar terör örgütü varsa PKK, FETÖ, DHKP/C, PYD/YPG, TİKKO içinde. İçeride ve dışarıda ne kadar hain varsa ne kadar bölücü varsa ne kadar terörist varsa zillet ittifakının içindedir" diye konuştu.



'AVUSTURYA, BOZKURT İŞARETİ SENİN NERENE BATTI?'



Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığının had safhaya çıktığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığı had safhaya çıktı. En son Avusturya ne diyor, 'bozkurt işaretini yasaklayacağım.' Bozkurt işareti senin nerene battı da yasaklıyorsun? PKK'nın sloganlarını ve sembollerini yasaklamak için bir yasa çıkarıyorsun ama Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı ağır bastığı için bozkurt işaretini de son dakikada içine ekliyorsun. Biz yasak dinler miyiz? Bu özgürlük diyenlere, insan hakları dersi vermeye çalışanlara da haddini bildirmek bizim de görevimizdir. O yasakları da dinlemiyoruz. Tüm gönül coğrafyamıza sorumluluğumuz var. Dünyadaki mazlumlara, mağdurlara karşı sorumluğumuz var. Dünyadaki 1,8 milyar ümmete karşı sorumluluğumuz var. Bugün biz olmazsak kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz. Bugün Türkiye olmazsa Somali'deki garibanlara kimse yardım elini uzatmaz, Cox Bazar'da ve Myanmar'da, Arakan'daki kardeşlerimize sıcak yemek götürmez, çadır kurmaz, Afrikalı garibanlara kimse su getirmez, oraya gidenlerin hepsi sömürgeci anlayışla gitmiştir" dedi.



'İZMİR TÜRKİYE'NİN EN GERİ KALMIŞ ŞEHRİ'



Belediyecilik açısından Türkiye'nin en geri kalmış şehrinin İzmir olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın hedefinin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu belirterek, "Belediyecilik bakımından İzmir Türkiye'nin en geri kalmış şehri. Ben size daha da söyleyeceğim, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Bu seçim arifesinde kampanya döneminde, dünyanın her yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için çalışıyorum ama Türkiye'de de illerimizi dolaşıyorum. Muğla'ya gittim, biliyorsunuz Muğla, Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist ağırlayan ilimizdir. Belediyecilik bakımından rezil mi rezil, pis sular denize akıyor. Her yerde çöp yığınları var ve sular aylarca kesiliyor. Aydın'a gittim, Aydın da daha rezalet, çeşmeden akan su tuzlu. Bu zihniyeti, biz 1994 öncesi İstanbul'da görmüştük. Bu zihniyete ülkeyi teslim edebilir miyiz? Bursa'ya gittim, Bursa'nın en geri kalmış yeri Nilüfer. 1984'te Ankara'ya gittim, Ankara'nın en gözde yeri Çankaya idi. Şimdi en geri kalmış yeri Çankaya neden? Aynı zihniyet. Bunların millet, halk diye bir derdi yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iradesi ve liderliğiyle Cumhur İttifakı kurulmuştur. Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece bir seçim kazanmak değildir. Cumhur İttifakı'nın hedefi, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedeflerin ulaştırmak için kuruldu" diye konuştu.



Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (EK)



8)BAYINDIR İLÇESİNDE HALKA SESLENDİ



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisi adına çalışmalarda bulunmak için geldiği İzmir'de Bayındır ilçesinde ziyaretlerde bulundu. İlçe merkezinde parti yöneticileri ve Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen'le halkı selamlayan Süleyman Soylu, Davutpazarı Meydanı'nda halka seslendi. Soylu, "Memleketimizin her köşesinde huzur var. Artık kimsenin borusu ötmüyor, milletimizin borusu ötüyor. Diyarbakır'da gittiğimizde bazıları şöyle söylüyorlar. Bir Pervin Buldan var ya diyor ki, '31 Mart'ta 40 yıllık tarihimize yönelik oy kullanacağız' Ey cahil kadın. Ta peygamber efendimiz vefat ettiği zaman ilk müşerreflenen kentimiz Diyarbakır'dır. İki peygamberimiz yatar orada. Çınar ilçesine gittik. Geç gittik aynen böyle dediler ki 'otobüsün üzerine çıkma' çıktık demirden korkan trene binmeyiz" dedi.



'TÜRKİYE TAM DÜZLÜĞE ÇIKACAKTI'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de ekonominin düzlüğe çıktığı bir dönemde Gezi olaylarının çıkartıldığını ifade ederek, "Türkiye tam düzlüğe çıkıyordu, Gezi olayları geldi. Bitti mi? Hayır. Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklardı, Afrin'e kadar uzatacaklardı. Ortadoğu'yla bağımızı keseceklerdi. Kültürel, ekonomik, siyasal bağımızı keseceklerdi. Bu Kandil bugüne kadar nasıl durdu orada? Amerika oradan destek attığı için durdu. Binlerce TIR silah gönderdiler. Bu coğrafyaya iki şey yakışmaz, birisi zayıflık öteki tembellik çok çalışmamız lazım. 31 Mart'ta zaafiyete düşersek önümüzdeki 4.5 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler. Ne olur buna müsaade etmeyin Bayındır. Diyarbakır'da gençlere şunu söyledim. Siz okuyun terörle mücadeleyi bize bırakın. Siz okuyun, doktor olun, mühendis olun. Sizi Kandil'e götürenlere fırsat vermeyin. Bu ülke kardeş dedim. Benim ciğerime dokunuyor bu kadar basit. Birilerinin maşası olan ülkemizi parçalamak isteyen bütün terör örgütlerine bakın DHKP-C'ye aynısını yaptık. Bizim bilmediğimizi sanıyorlardı. Onları aldık, torba içinde sepetledik, tutuklandılar. Yalnız onunla mı mücadele ettik? Uyuşturucuyla da mücadele ettik. Anasından, babasından dininden, imanından, ezanından çocuklarımızı ayıracaklar, onları satanlarda organize çete liderlerini de yerin yedi katı dibine gömmezsek namerdiz. 57 binini kodese tıktık zaten. Türkiye son 17 yılda hep beraber bunu başardık. Terör örgütünün istismar alanlarını oradan kaldırdık daha nicelerini de ortadan kaldıracağız. Ne kadar çatlarlarsa çatlasınlar kendi arabamızı da yapacağız, uçağımızı da yapacağız. Ayaklarımızın üzerinde güçlü duran Türkiye olalım" dedi. Belediye başkanına destek isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayındır'dan ayrıldı.



BUCA'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında, Bayındır'ın ardından Buca ilçesini ziyaret etti. Bakan Soylu'nun ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan da yer aldı. Kasaplar Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Soylu, "Ben terörle uğraşan bir kardeşinizim. Hakkari'ye 30 defa gittim. İstanbul'da evim var. Seçim dönemi dışında 30 defa gitmişliğim yoktur. HDP benim İzmir'de yaptığım konuşmalar için basın bülteni geçmiş, edebe davet ediyor. Pervin Buldan, Sezai Temelli siz hangi edepten bahsediyorsunuz'ö dedi.



'BİZ ESKİ TÜRKİYE DEĞİLİZ'



Türkiye'nin ikinci sıçramasını yapacağını ifade eer Soylu, önlerinde ilk defa çok önemli bir zaman dilimi olduğu belirterek, "Yaptığımız yatırımların hepsini bir tarafa bırakalım. İlk kez zihniyet devrimi yaşadık. İlk kez özgüven kazandık. Eskiden dizlerimiz titrerdi. Amerika diyecek ki, 'Afrin'e giremezsin.' Girdik, ne oldu? Kandil'i Amerika idare ediyor. Avrupa fiştekliyor. Bunların saldırıları hiçbir zaman bitmedi ki. Bu coğrafyada Türkiye parmağını kımıldatmadıkça kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyiz. Biz eski Türkiye değiliz. Allah'ımıza şükürler olsun güçlü Türkiye'yiz. 50 yıldan bu yana 4,5 yıl boyunca seçimin olmadığı bir dönem olmadı bu ülkede. Her seçime bizi soktular. 'Ya karnım ya sırtım' dediler. Bunları göndereceğiz dediler. Türkiye ikinci sıçramasını yapacak.ö diye konuştu.



"BURADA BÜYÜK BİR OYUN, KUMPAS VAR"



"Suriyelileri aldık eve doğru ne yapacaktık? Tecavüz ediyorlardı kadınlara. Biz 400 yıl onlarla aynı kıbleye doğru namaz kılan insanlarız. Ne yapmalıydı Tayyip Erdoğan sırtını mı dönmeliydi'ö diye soran, "Yıllar önce Musevilere bu Anadolu toprakları sahip çıktı. 30 yıl önce Bulgaristan'da 300 bin insanımız Türkiye'ye geldiler. Hangi birine sırtımızı döndük? Önümüzdeki 4,5 yılı burnumuzdan getirmek için hepsi bir araya gelmişler. Kol kola girdiler. Biz 94 PKK belediyesini 08.00'de alıp kendi evlatlarımızı neden koyduk? Oradaki belediyeler teröre adam taşıdılar. Onların şah damarlarını kestik. Burada büyük bir oyun, kumpas var. Bunları iyi tanıyorum. Tırnaklarını bir yere sapladıkları andan itibaren geri adım atmazlar. Ne olursunuz bunlara bu imkanı vermeyin. Başımıza hayal edemeyeceğiniz musibetler gelir" diye konuştu.



BUCA'YA HÜKÜMET KONAĞI YAPILACAK



Vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, Buca'ya yeni hükümet konağı yapılacağının müjdesini verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buraya çok güzel hükümet konağı yapacaktık. Hafif bir frene basmıştık yatırımlar için. Buradan söz veriyorum. İnşallah seçimden önce herkesin hayran olacağı muhteşem bir hükümet konağı yapacağız. Şimdi talimatı vereceğim. Bekçiler de Buca'nın evlatları olacak. Buca Cezaevi de buraya yakışır bir Millet Bahçesi olacak.ö dedi.



'BUCA'YI ÇANTADA KEKLİK GÖRMEK MANTIĞIYLA YAPILDI'



Programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, CHP'nin Buca adayının sonradan değiştirilmesi hakkında, Buca'yı çantada keklik görmek mantığıyla yapıldığını vurguladı. Hamza Dağ, "İstanbul ya da Ankara'dan avukat birinin listelerde birinci sıraya konulması neyi ifade eder; 'zaten seçimi öyle de böyle de kazanacağız' diyorlar. Bucalılar bunlara ceketini koysalar da kazanamayacaklarını göstermeye var mısınız?" diye konuştu.



9)BAKAN VARANK'TAN CHP'YE UZAY AJANSI TEPKİSİ



SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurmasına tepki gösterdi. Varank, önce sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacakö ifadelerini kullandı.



Eskişehir'de iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantı da da bu konuya değinen Bakan Varank şunları söyledi:



"Bir saat kadar önce arkadaşlarımız bana bir haber getirdi. Biliyorsunuz Türkiye'nin 20 yıllık hayali, bir Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması hayali vardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Türkiye Uzay Ajansımızı kurduk. Çalışmalarımıza büyük bir şevkle başladık. Hatta Türkiye'nin milli uzay programını oluşturmak üzere çok başarılı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bugün öğrendik ki CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Türkiye Uzay Ajansı kurulum kararnamesini iptal ettirmek istiyor. Ben tabi bunun takdirini siz değerli misafirlerimize bırakmak istiyorum. Biz bilim diyoruz, teknoloji diyoruz, onlar hala eskileri karıştırmak istiyorlar. Bizim önümüze set çekmek istiyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz, bildiğimiz yolda emin adımlarla inşallah ilerleyeceğiz."



'YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİ YÜZDE 13 ARTTI'



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldi. Uygulanan tüm politikalarda üretimi merkeze aldıklarını ifade eden Bakan Varank, geçen yıla oranda yabancı yatırımcı girişinin yüzde 13 arttığına dikkat çekerek, "Ağustos ayında yaşadığımız dış şoktan sonra, hızla toparlanma yoluna girdik. Üretimin öncü göstergelerinde olumlu gelişmeler var. Reel kesimde ve ekonominin genelinde güven artıyor. Yabancı yatırımcıların da güveni artıyor. 2018'de 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Yani bir önceki seneye göre yüzde 13'lük bir artış gerçekleşti. Yerli ve milli üretimin payını sanayinin tüm alt sektörlerinde artırmak istiyoruz. Ancak bu sayede tam bağımsız bir ekonomiye kavuşabilir ve kur hareketlerinin ekonomiye etkisini en aza indirebiliriz. Yerlileşme alanında birden çok cephede ilerliyoruz. İlk cephemiz yerlileştirme ürün programı. Sektör ve ürün bazlı teknik çalışmalarımız devam ediyorö dedi.



Destek ve teşvikleri sonuç odaklı bir şekilde tasarlayacaklarını anlatan Bakan Varank, iş insanlarına yerli üretim üsleri oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak, "Üretim kabiliyetlerimiz, küresel talep ve rekabet gücümüz gibi bir dizi değişkeni dikkate alıyor ve ürün önceliklendirmesi yapıyoruz. Programla birlikte, destek ve teşviklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. İkinci cephe, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Son cephe de endüstri bölgeleriyle hayata geçireceğimiz mega yatırımlar boyutu. Örneğin Ceyhan'da cari açık verdiğimiz petrokimya benzeri hammadde ihtiyaçlarımız için yerli üretim üsleri oluşturmayı hedefliyoruz. Tabi şunu akılda tutmamız gerekiyor. Bu bir takım oyunu. Yani, yerli katma değeri artırmak için bizim önceliklerimiz kadar, sizlerin bu işteki iştiyakı da önemli. Üreticisi, tüketicisi ve kamu sektörüyle birlikte ortak amaç doğrultusunda topyekün hareket etmemiz önemli. Ben şuna yürekten inanıyorum. Ülkemize çağ atlatacak olan bu yapısal dönüşümü, inşallah hep birlikte başaracağız" diye konuştu.



10)MUŞ'TA KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ



MUŞ'ta yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinasının üzerine çığ düştü. Tonlarca karın altında kalan kalan bir kar savurma aracı diğer iş makineleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.



Muş'un Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçesi arasında yol açma çalışması yapan Muş Karayolları 113'ncü Şube Şefliğine ait 4 iş makinesinin bulunduğu bölgeye çığ düştü. Çığ altında kalan bir iş makinesi diğer iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda yara almadan çıkarılan operatörün durumumun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 4 saatten bu yana kapalı olan yolda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çığın düştüğü bölgeyi yeniden açmak için çalışma yapan ekipler, saat 20.00 civarında yolu yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor. Bu sırada yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar, ailelerine cep telefonları ile arayarak yola çığ düştüğünü ve evlerine geç ulaşacaklarını haber verdi. Uzun süreli bekleyen vatandaşlar, ibadetlerini de kar üzerinde yaptı.



Çığ düştüğü anda bölgede yol açma çalışmayı yapan operatörlerden Fikret Gökarslan, "Saat 09.00'dan bu yana yol açma çalışması yapıyoruz. Önümüzde savurma giderek yolu genişletiyordu. Birden çığ geldi ve savurma aracımız çığın altında kaldı. Savurmayı kurtardık. Şu anda 50-60 metrelik bölgede yolumuz kapalı. Mutki-Hasköy yolunda çalışma yapıyoruz" diye konuştu.



Yaklaşık 5 saatten bu yana yolun açılmasını beklediklerini ifade eden vatandaş Abdurrahman Selçuk da, "Beş saatten bu yana buradayız. Hasköy'den gelip İkizler köyüne gidiyoruz. Yola çığ geldi. Can kaybının olmaması sevindiri. Geç kalamız önemli değil. Sağsalim gidelim yeter" diye konuştu.



Karayollarında saha formeni olan Bülent Dikmen ise, "Burada 1 savurma 2 greyderimiz kaldı. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bitlis ekibine de durumu bildirdik yardıma gelecekler. Çığ altında şu anda bir araç yok. 1 aracımız vardı o kurtarıldı" dedi.



11)KAR YIĞINLARI ARASINDA KALAN KEPÇEYİ, EKSKAVATÖR KURTARDI







HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, karla mücadele çalışması sırasında kalınlığı 6 metreyi aşan kar yığınları arasında kalan kepçe, başka bir iş makinasının 3 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.



Olay, geçen hafta Çarşamba günü Şemdinli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli köyü yakınlarında meydana geldi. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu köy yolunu açmaya giden karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı başlayınca çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Karla mücadele çalışması yapan kepçe de tipi nedeniyle ilerleyemeyince ekipler, bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. 7 gün boyunca bölgede kalan kepçe, kar yağışının devam etmesi nedeniyle de tamamen kara gömüldü.



Kar yağışının durmasının ardından kepçenin kar yığınları arasından çıkartılması için karla mücadele ekipleri önceki gün bölgeye gitti. Ancak kepçenin kar yığınları arasından çıkartılması da kolay olmadı. Kepçe, ekskavatörün 3 saat süren yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları karla mücadele yapan ekipler tarafından görüntülendi.



11)DOKTOR ÇİFT KAZADA ÖLDÜ, HAMİLE KADININ BEBEĞİNE MEKTUBU YÜREKLERİ BURKTU







KONYA'da önce TIR'a, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü doktor Süleyman Köse (27) ve hamile eşi doktor Nurgül Köse, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde etrafa savrulan ajanda da ise Nurgül Köse'nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra, "Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım" yazdığı mektubu yürekleri burktu.



Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Konya- Beyşehir yolunun 5'ncı kilometresinde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli doktor Süleyman Köse yönetimindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, kontrol çıkarak karşıdan gelen Süleyman Çakmaz'ın (32) kullandığı 47 HHN 803 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR devrilirken, savrulan otomobil, Osman Tetik (37) yönetimindeki minibüse çarpıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü Süleyman Köse ve eşi Sarayönü Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Nurgül Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Çakmaz ve Tetik ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Nurgül Köse'nin otomobil içinde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çiftin cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.



HAMİLE OLDUĞU GÜN BEBEĞİNE MEKTUP YAZMIŞ



Kaza yerinde etrafa savrulan Nurgül Köse'ye ait ajanda da ise hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektup yürekleri burktu. 28 Aralık 2018 tarihinde yazılan mektup da "Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zaman ki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Sonucu öğrenmek için defalarca aradı ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Dün baban nöbetçiydi, bugünde devam ediyor" şeklinde duygularını ifade ettiği görüldü.



12)YALNIZ YAŞAYAN ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU







ADIYAMAN'da, 3 çocuk babası Abdurrahman Aka (68) yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.



Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Abdurrahman Aka'ya yemek götüren akrabaları kapıyı açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımı ile girdiği evde Aka'nın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 35 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilen Aka'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



13)EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI







KARAMAN'da Zeynel Uğuz (50), eşi Emine Uğuz'un gözleri önünde aralarında daha önceden husumet bulunan Emir A. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Uğuz hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Emir A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki bir telefon bayiinden meydana geldi. Zeynel Uğuz, eşi Emine Uğuz ile birlikte telefon bayisine gelip, satın almak için telefon bakarken aralarında daha önceden husumet bulunan Emir A. ve Emrah D. ile karşılaştı. Tarafların aralarında çıkan tartışma, kısa sürede tavgada dönüştü. Çıkan kavgada Emir A., Uğuz'a bıçakla saldırdı. Eşinin gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Uğuz, kanlar içinde yere yığıldı. Emir A. ve Emrah D. kavganın ardından olay yerinden kaçarken, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğuz, hayatı tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Polis, kaçan Emir A. ve yanındaki Emrah D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



14)ALKOLLÜ KAMYONET SÜRÜCÜSÜ REFÜJE ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI







İZMİR'in Konak ilçesinde, 167 promil alkollü olduğu öğrenilen bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüjdeki ağaca çarptı.



Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Konak'tan Karabağlar yönüne giden Süleyman S.'nin kullandığı 35 K0 2936 plakalı kamyonet, tarihi su kemerlerinin yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kamyonetin çarparak durabildiği ağaç, olası bir faciayı önledi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman S., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Süleyman S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Bu arada Süleyman S.'ye yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



15)PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN







İZMİR'in Torbalı ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi.



Yoğurtçular Mahallesi 6441 sokakta bulunan plastik fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede etti. Uzun süren çalışmalar sonucu, fabrikadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından da soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, plastik fabrikası kullanılamaz hale geldi.



İşletme sahibi Mustafa Kızıltepe, yangın sonucu zararının yaklaşık 2 milyon TL olduğunu belirtti.



Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



16)BURSA'DA 2 KATLI BİNADA YANGIN



BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Yangında binada hasar meydana geldi.



Yangın, gece saatlerinde Hacıilyas Mahallesi Gümüş Sokak'ta bulunan 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis bildirdi. Üç araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Bina da bir süre daha soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu hasar meydana gelen binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi.



Alevleri fark ederek ihbarda bulunan ve aynı sokakta ikamet eden Nail Beyan, "İlk olarak çocuğum uyandı. Onun sesine eşimle ben uyandık. Dışarı baktığımda alevleri gördüm. Yangından önce bir araç geçti. Alevleri fark ettikten sonra itfaiyeye haber verdim. Binada uzun zamandır kimse yaşamıyordu" dedi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



17)TURİSTLERİ EĞLENCE MERKEZİNE BIRAKAN TUR OTOBÜSÜ OTOPARKTA YANDI







NEVŞEHİR'in Kavak kasabasında Romanyalı turistleri Türk gecesini izlemek üzere eğlence mekanına götürdükten sonra park eden tur otobüsü alev alev yandı.



Olay, gece geç saatlerde Nevşehir merkeze bağlı Kavak kasabasında bulunan bir restoranın otoparkında meydana geldi. Romanya'dan gelen 33 turisti Kapadokya'yı gezdiren tur otobüsü şoförü Ş.B., ardından turistleri bir eğlence mekanında düzenlenen Türk gecesi etkinliğine götürdü. Türk gecesinde turistler halk oyunları gösterilerini izlerkenken, restoranın oto parkında bulunan tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında otobüs, kısa sürede alev topuna dönüştü. Otobüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte otobüs yangını söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın çıktığı sırada otobüste kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Romanyalı turistler ise, eğlence sonrası restoran önüne gelen başka bir otobüsle kaldıkları otele götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.



18)ARI KOVANI YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ, BİNLERCE ARI İLÇEDE PANİĞE YOL AÇTI







BURSA'nın İznik ilçesinde virajlı yolda kontroldan çıkan arı kovanları yüklü kamyon devrildi. Binlerce arının kovandan çıkması ilçede paniğe yol açarken, vatandaşlar arıların saldırmasından dolayı kamyonette bulunan yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.12 kişi arı sokması sonucu yaralanırken, ilçede de endişe yaşandı.



Olay, dün akşam saatlerinde İznik-Orhaniye Mahallesi girişinde meydana geldi. İznik'ten Orhaniye Mahallesine seyir halinde olan Hüseyin Bilgin yönetimindeki 41 E 2108 plakalı arı kovanları yüklü kamyonet, aşırı yükten dolayı virajı alamayan devrildi. Sürücü Bilgin ile yanında bulunan Abdullah Sarli (34) ağır yaralandı. Kamyonette yüklü olan binlerce arı kovanlardan çıkarak yaralılara müdahale etmek isteyen vatandaşları tedirgin etti. Binlerce arının kovandan çıkması ile çevredekiler yaralılara müdahale edoemezken, ilçeye yayılan arılar peniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 12 kişi arı sokması ile yaralanırken, etrafa saçılan arı kovanları İznik Arıcılar Birliği'ne bağlı 10 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından toplandı.



19)JANDARMA'DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU



BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.A., K.U., T.M.A. ve A.U.'nun bir otomobille Karacabey'den Bursa'ya gelerek kent genelinde uyuşturucu satacağı ihbarını aldı. Ekipler, düzenlenen operasyonla Karacabey-Bursa karayolunda otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki şüphelilerden K.U.'nun "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan arandığı tespit edildi. Ç.A., K.U., T.M.A. ve A.U. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.



20)EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ LÜKS OTOMOBİL İLE 20 KİLOMETRE KAÇABİLDİ



ADANA'da polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 20 kilometre süren kovlamaca sonunda yakalandı. Yapılan incelemede otomobilin sürücüsü Servet T.'nin (32), ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle kaçtığı saptandı.



Gece saat 01.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda uygulama yapan devriye ekipleri, şüphelendikleri 34 BJV 271 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçınca, kovalamaca başladı. Kasım Gülek Bulvarı'ndan Özdemir Sabancı Bulvarı'na geçen otomobil, buradan Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıktı. Daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'na geçen otomobil, peşine taktığı çok sayıda polis aracıyla Valilik yönünde kaçmaya devam etti. Valilik kavşağında önlem alan diğer polis ekiplerini gören sürücü, Ray Sokak'a geçip, Denizli Mahallesi'ne doğru kaçmayı sürdürdü. Mahalledeki ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalışan otomobil, tekrar Alpaslan Türkeş Bulvarı'na çıktı. Kavşakta önlem alan polisleri geçip, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na çıkan otomobil, alt geçitten Güney Kuşak Bulvarı'na geçmek istediği sırada önünü kesen polis ekiplerince yakalandı. Otomobilin sürücüsü ve yanındaki genç kızı araçtan indiren polisler, arama yaptı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün yapılan kimlik kontrolünde isminin Servet T. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilde alkol şişesine rastlanırken, polis ekipleri Servet T.'ye 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptı. Liks otomobil ise polis otoparkına çekildi.



21)KAYALIKLARDA 2 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KEÇİYİ AFAD KURTARDI



TOKAT'ta kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.



Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde hayvancılık yapan Mehmet Mine'nin keçilerinden biri 2 gün önce köy yakınlarında bulunan Kale mevkisinde otlarken yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Mine, çıktığı yerden 2 gün boyunca inemeyen keçisi için, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla keçiyi bağladıkları halatla kurtardı. Kurtarılan keçi, sahibi Mehmet Mine'ye teslim edildi.



22)ÇALDIKLARI İŞ MAKİNESİNİ İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARINCA YAKALANDILAR



KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, çaldıkları 300 bin TL değerindeki iş makinesini internette satışa çıkaranlar alıcı kılığına bürünen polis ile pazarlık yapmaya kalkınca yakalandı. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.



Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan 300 bin TL değerindeki dijital şap ve mermer işlerinde kullanılan iş makinesi çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde tekerlekli iş makinesinin aracın arkasına bağlanarak çalındığı görüldü. Çayırova Asayiş Büro Amirliği ekipleri internette 300 bin TL değerindeki makinenin satışa çıkarıldığını tespit etti. Polis alıcı kılığına bürünerek makine için 100 bin TL teklif etti. Polis ile makineyi satan kişiler buluştu. Polis makineyi satmaya çalışanları yakalarken, İstanbul Ümraniye, Dudullu, Eyüp ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonlarla 7 kişi gözaltına alındı. Makine sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan S.Ç., E.G., A.Ç, S.D., F.Ç., İ.K. ve Y.D. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi.



23)HAYVANLARI KORUMADA EMSAL KARAR, ÖMÜR BOYU HAYVAN SAHİPLENEMEYECEK







ANTALYA'da, 'hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak suçu'ndan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan'a, ömür boyu hayvan bulundurmama cezası verildi. Can Dost Sokak Hayvanları'nı Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi.



ASKODER Başkanı Mehmet Orhan hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesaplarından dernek adı altında usulsüz olarak ayni ve nakdi yardım topladığı, kedi köyündeki hayvanlar için toplandığı iddia edilen bu yardım paralarının tamamının nereye sarf edildiğinin belirlenemediği ve toplanan yardımlara ilişkin makbuz verilmediği gerekçesiyle iddianamede hazırlandı. İddianamede bu gerekçelerle Orhan'ın, 'Dernekler Kanunu'na muhalefet' ile 'hayvanlara uygun olmayan şartlarda bakmak ve hayvanlardan maddi çıkar sağlamak' suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi.



5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda Mehmet Orhan, 'hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak' suçundan önce 2 yıl hapis ve 300 gün adli para cezasına mahkum edildi. 'İyi hal' indirimi uygulanan Orhan'ın cezası, 1 yıl 8 ay hapis ile 250 gün adli para cezasına düşürüldü. Adli para cezası da 5 bin TL'ye çevrildi.



ÖMÜR BOYU HAYVAN BULUNDURAMACAK



Mahkeme kararının ardından Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de Mehmet Orhan'ın, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca hayvan bulundurmasının yasaklanmasına karar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrıca Orhan'ı, aynı kanunun 14. Maddesinin 'A' bendine muhalefetten, 28. Maddenin 'K' bendine göre 773 TL idari para cezasıyla cezalandırıldı. Mehmet Orhan'ın hayvanları koruma derneği üyesi olmasından dolayı ise bu ceza iki kat arttırılarak 1546 TL olarak idari para cezası olarak belirlendi.



Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mehmet Orhan hakkında aldığı kararı Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla bazı gazetelerde yayımladı. Kararda şu ifadelere yer verildi:



"Söz konusu para cezası ilgilisine tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ olunur. İlanen tebliğ, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. Kararın tebliği itibaren 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebilir. İdari para cezasının; tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde 4'te 1 oranında peşin ödeme indirimi uygulanır, 30 gün içinde Konyaaltı Mal Müdürlüğüne ödenmesi, taksitle ödenmesi durumunda müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra ödenti makbuzunun müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilmemesi durumunda ödeme yapılmamış sayılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde ödenmeyen cezaların kesinleşmesi halinde takip ve tahsil işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yerine getirilecektir."



EMSAL KARAR



Can Dost Sokak Hayvanları'nı Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, adaletin yerini bulduğunu vurgulayarak, "Şahsın hayvanları kullanarak para topladığı adli makamlarca ispatlandı. Paraları kendi şahsi harcamalarında kullandığı 24 sayfalık bilirkişi raporu ile onaylandı. Mahkeme de gereğini yaptı. Türkiye'de hayvan haklarını koruma adına alınmış örnek bir karardır. Ömür boyu artık hayvan bulunduramayacak. Bundan sonra hayvanlara eziyet edenler için bu karar emsal oluşturacak" dedi.



5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NUN 24. MADDESİ



Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24. maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:



"Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır."



