Dha Yurt Bülteni - 1

Açlık grevindeki HDP'lilere operasyon: 7 gözaltı Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ, Van milletvekilleri Murat Sarıtaş, Tayyip Temel'in de aralarında bulunduğu 10...

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ, Van milletvekilleri Murat Sarıtaş, Tayyip Temel'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin başlattığı açlık grevine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla açlık grevi başlatanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince açlık grevinin yapıldığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında polis ekipleri, binaya girişteki kepenkleri kırarak içeri girdi. Kepengi uzun uğraşlar sonucu kırarak içeri giren polis ekipleri açlık grevini sürdüren HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Van milletvekilleri Murat Sarıtaş, Tayyip Temel'in de aralarında olduğu 10 kişiyi tespit etti. Ekipler, açlık grevini sürdüren 3 milletvekili haricindeki 7 kişiyi gözaltı aldı.



Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan bir gruba dağılmaları için uyarı yapması üzerine grup olaysız bir şekilde dağıldı.



Gözaltına alınan 7 kişi polis merkezine götürüldü.



Karamollaoğlu: Mahalli seçimler genel seçimler gibi değil, iktidar değişmeyecek







Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok geniş kesimlerden ülkenin bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu kanaatini açıkça ifade edenler olduğunu belirterek, "Mahalli seçimler genel seçimler gibi değil, iktidar değişmeyecek. Ancak bugüne kadar iktidarda bulunan parti ülkemizin sorunlarını ne yazık ki çözemedi, tam tersine büyüttü. Artık insanlar nefes alamaz hale geldi" dedi.



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki törende, seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğu, ama genellikle Roma filmlerinde görülen gladyatörlerin yaptığı savaş gibi düşmanların, hasımların birbirine karşı mücadelesi olmadığını söyledi.



'RAKİPLER DÜŞMAN DEĞİLDİR'



Karamollaoğlu, "Biz rakipleriz. Rakipler düşman değildir, olsa olsa dosttur. Seçimi kazanamayan, galip geleni tebrik eder. Çünkü milletin iradesine saygı vardır, saygının gereği budur. Bu seçimlere giderken en çok üzüldüğüm ve birçok insanın da üzüntü duyduğu hususu dile getirmeden edemeyeceğim. Maalesef iktidar partisi bu seçimlere giderken kamplaştırmayı, kutuplaştırmayı kendi iktidarı için olmazsa olmaz bir şart gibi görüyor. Sürekli olarak ülkemizi kutuplaştırmaya iteliyor" dedi.



'BİR İTTİFAKTA YER ALMADIK'



Birbirini rencide etmeme ve dostluk çağrılarında da bulunan Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak bu kez bir ittifakta yer almadıklarını söyleyerek, "Yer almadığımızı da çok net kesin olarak söyledik. Yer almamamız bir husumetten kaynaklanmıyor. Bu seçimleri yine biz ülkemizde bir kamplaşmaya vesile olmasın düşüncesiyle böyle bir kampın içinde yer almadık. Aynı zamanda alanlara karşı da bir husumetimiz yok. İnsanlar elbette bir araya gelebilir, ittifaklar kurabilirler ve bu ittifaklar sayesinde vatandaşımızdan daha fazla oy da isteyebilirler. Ama bizim tercihimiz kendi başımıza girmek yönünde oldu" diye konuştu.



'İNSANLAR NEFES ALAMAZ HALE GELDİ'



Bu seçimlere giderken milletin teveccühünü gördüklerine inandıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Çok geniş kesimlerden bu sefer ülkemizin bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu kanaatini açıkça ifade edenler var. Sebep ne, Mahalli seçimler genel seçimler gibi değil, iktidar değişmeyecek. Ancak bugüne kadar iktidarda bulunan parti ülkemizin sorunlarını ne yazık ki çözemedi, tam tersine büyüttü. Artık insanlar nefes alamaz hale geldi. Adaletten, ekonomide güçlenmeden, adil paylaşımdan, dış politikada dik duruş, eğitimin düzelmesinden bahsedilirken bunların her biri şu anda çelişkiler yumağı haline gelmiş durumda" dedi.



'İKTİDARIN ATTIĞI MÜSPET ADIMLAR DA VAR'



İktidarın attığı müspet adımlar olduğunu, birtakım problemlerin çözüldüğü ve bundan memnuniyet duyduklarını ve iktidara müteşekkir olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, bunlara örnek başörtüsü sorununun çözümü ve yasakların kalkması, imam hatip okulları ve meslek liseleri, duble yollar, köprüler, tüp geçitler, hızlı tren, neredeyse Türkiye'nin bütün illerine inşa edilen havaalanları gibi örnekler verdi. Karamollaoğlu, "Birtakım gelişmeler meydana geldi ama bu ülkemizi yaşanabilir bir ülke haline getirmeye yetti mi dersek, evet deme imkanına sahip değil ne yazık ki" diye konuştu.



'BÜTÜN BÖLGELERDE SEÇİME GİREN TEK PARTİ SAADET PARTİSİ'



Karamollaoğlu, "Biz ittifakın içinde değiliz, ittifaklara da karşı değiliz. Bizi şimdi tutup da bir ittifakın içindeymiş gibi göstermekten ne umuyorlar bunu anlamak mümkün değil. Elbette anlıyoruz ama böyle bir ifadenin kullanılması haksızlık, yanlışlık. Türkiye'de bütün seçim bölgelerinde seçime giden tek parti Saadet Partisi. Bu bizim bir ittifakın içinde olmadığımızın açık bir göstergesi. İktidar partisi bütün seçim bölgelerinde seçime girebiliyor mu, girmiyor" dedi.



Gabar Dağı'nda PKK'nın tuzakladığı 3 sığınak imha edildi



Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı patlayıcıyla tuzaklanmış 3 sığınak imha edildi.



Şırnak 6'ncı Komando Tugay Komutanlığınca Karageçit bölgesinde bulunan Gabar Dağı'nda bugün 'Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu' düzenlendi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, tuzaklanmış 60 milimetrelik havan mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, tuzaklanmış anti-personel mayını, kalaşnikof tüfeği, keskin nişancı şarjörü, G-3 şarjörü, 4 tüp, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.



Operasyonda tespit edilen sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.



Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz bulana kadar pes etmeyeceğiz



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'ın daha önce termik santral yapılacağı belirtilen ancak verimsizliği nedeniyle projenin iptal edildiği Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi'nde partisinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini kaydeden Dönmez, şunları söyledi:



"16 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Tekirdağ'a gelerek, bizzat gelerek hasret giderecek. Önümüzde yerel seçim var. Genel merkezin vermiş olduğu program kapsamında üç haftadır 15 ili gezdim. Bu kampanyada adaylarımıza destek olmak için geziyoruz. Muhalefet adaylarının elle tutulur projeleri ve hedefleri yok. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Cumhurbaşkanımız ilk sınavını 1994'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık sürecinde verdi. İstanbul'da seçimi almak kolay iş değildir. Halk kendisine güvendi ve destek oldu. Seçildikten sonra bir yıl sonunda sorunlarla baş etmesini bildi. Çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk, hava kirliğinin üstesinden geldi. Baktılar ki, bu adamı tutamayacağız uydurma suçla mahkum etmeye çalıştılar. Ama mahkumiyet kağıtlarda kaldı. Sizin vicdanınızda mahkum edebildiler mi? Muhtar bile olamaz dediler. Başbakan, Cumhurbaşkanı oldu. Muhtarları toplayıp 'Baş muhtarınız benim' dedi. Onları bağrına bastı. 1994'te başlayan başarı hikayesi 2002'de devam etti. İlk defa bir siyasi parti girdiği seçimde tek başına iktidar oldu. O tarihlerde IMF'ye borç vardı. Enflasyon yüzde 50'lerin üstündeydi. Neredeyse uçan kuşa borcumuz vardı. IMF'ye borcumuzu kapattıktan sonra, borcun bittiği gün IMF'ye ihtiyacınız varsa biz size verelim dedik."



'TÜM İLÇELERİNDE DOĞAL GAZ KULLANILAN 4'ÜNCÜ İL TEKİRAĞ OLACAK'



AK Parti olarak birçok alanda yeniliğe imza attıklarını söyleyen Dönmez, "O tarihlerde elektrikler kesildi. Talebi karşılayacak şekilde üretim seviyemiz yoktu. Bugün artık fazlamız vardır. Elektrik ithalatımız, ihracatından daha fazladır. 2000'li yıllarda beş büyük ilde doğal gaz varken, şimdi Türkiye'nin 81 ilinde var. 50 milyon doğal gaz kullananımız var. 510 ilçeyi doğal gaza kavuşturduk. Kapaklı ilçemiz de doğal gaz kullanıyor. 2020'li yılın sonuna kadar Hayrabolu ve Malkara'da da doğal gaz sorununu bitirmek istiyoruz. İstanbul, Düzce, Kocaeli'den sonra tüm ilçelerinde doğal gaz olan dördüncü il Tekirdağ olacak. Eskiden annelerimiz soba ve kömürle uğraşıyordu. Şimdi birçok ilimizde doğal gaz konforuna ulaştık. Pınarça mahallemizi de bu konfordan mahrum etmeyeceğiz. Onlara da buradan sözümüzü veriyoruz. Bu mahalleye doğal gaz getireceğiz. Biraz sabırlı olacaksınız. Doğal gaz aramalarımız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz coğrafya doğal kaynaklar da zengin bölgedir. Doğal gaz konusunda bu bölgemizde üç dört hafta önce keşif yaptık. Burada çıkardığımız gaz 300 bin hanenin 10 yıl süreyle gaz ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu belirledik. Araştırmalarımız ise devam edecek. Biz yerel kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmakta azimliyiz" diye konuştu.



'KÖMÜR SANTRALİ ESKİSİ GİBİ HAVAYI KİRLETMİYOR'



Bakan Dönmez, Pınarça'da yapılacak santralin iptal edilmesine de değinerek, "Kömür açısından bu bölgede yeteri kadar rezerv var. Bir taş kömürü kadar kaliteli olmasa da ortalama değerden ekonomiye kazandırmak mümkündür. Bunun için de birçok elektrik santrali çalışması başladı. Bu kapsamda Çerkezköy'de bir çalışma başlatıldı. Linyit kaynağı bulmuştuk. Mühendislerimiz raporu hazırladılar ve bakanlığa sundular. Buradaki rezervin teknik olarak ekonomiye uygun olmadığını belirledik. Bir santral işletmeye uygun olmadığı için bu projeyi hayata geçirmekten vazgeçtik. Ancak duydum ki, burada bazıları biz istediğimiz için olmadı şeklinde beyanatlarda bulunmuş. Böyle bir şey söz konusu değildir. Teknik nedenlerden dolayı yapamıyoruz. Anadolu'nun birçok coğrafyasında buna benzer çalışmaları devam ediyor. Kömür santrali eskisi gibi havayı kirletmiyor. Yeni nesil santrallerle bu projeler hayata geçiriliyor. Çevreye en duyarlı teknolojiyi kullanıyoruz. Güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarımıza ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız. Doğu Akdeniz'de çalışmalara yoğunluk veriyoruz. Bir gemi yetmedi, ikinciyi aldık. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz çalışmalarına başlayacağız. Bulamazsak sabredeceğiz ve bulana kadar pes etmeyeceğiz" dedi.



'BİZ GELMESEK DE HİZMETLERİMİZ SİZİN AYAĞINIZA GELİYORDUR'



Mitinge katılan kadınların gününü de kutlayan Bakan Dönmez, "Son derece bugün kadınlarımızı kararlı ve azimli gördüm. Bu ülkeyi değiştireceklerin öncü motoru kadınlarımız olacaktır. Tarihimizde birçok örnekleri vardır. Sizlerde onlardan birisi olacaksınız. Pınarça Mahallesi'ne 20 yıldır bakan gelmediğini söylediler. Bunun için ayrı memnun oldum. Gönül isterdi ki sık sık bir araya gelelim. Evinizde, işyerinizde anahtarı her çevirdiğinizde lamba yanıyorsa bu kardeşiniz sizin evinizdedir demektir. Ocağı açıp çay demliyorsanız bu kardeşiniz mutfağınızdadır demektir. Çifti kardeşlerimiz her mazot aldığında benzinlikte motorin varsa bu kardeşiniz pompacı olarak karşınızdadır. Biz gelmesek de hizmetlerimiz sizin ayağınıza geliyordur" dedi.



Pınarça Mahallesi'nden ayrılan Bakan Dönmez daha sonra Kapaklı'ya geçerek ilçe teşkilatı tarafından seçim bürosunda Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.



Bakan Soylu: Terörün kökünü kazıyoruz



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim otobüsüyle Düzce'ye geldi. Bakan Soylu seçim otobüsünden vatandaşları selamlarken, çocuklara satranç takımı ve oyuncak dağıttı. Daha sonra Düzce Belediye Meydanı'nda halka hitap eden Soylu, "Başı açığı ve kapalısı da bugün meclise giriyor, yaptıkları bütün tezgahlara rağmen ülke birlik içerisinde. Cumhuriyetimiz, ülkemiz güçlendi. Yıllarca milletimizde bir annenin iki kızını birbirinden ayırıp ülkemizin insanlarını ötekileştirmekten başka bir şey yapmadılar. CHP'nin bayrağı altında bunu yaptılar hep. Ufka hiç baktırmadılar ve baktırmak istemediler. Dünyanın en büyük havalimanına karşı çıktılar, yaptık. Şimdi terörün kökünü kazıyoruz, kimseye ihtiyacımız yok." dedi.



Bakan Soylu terör örgütlerinin ve çetelerin ayağına bastıklarını belirterek, "Türkiye'nin ekonomik olarak yapılan saldırıların tamamına yanıt verebileceği, koşar adımlarla gidebileceği, yerli ve milli üretimin artacağı ve terörü tamamen kazıp atacağımız tam 4,5 yılımız var. Tayyip Erdoğan'ın ayağına 4,5 yıl daha topu verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesinin 90'ına topu çaksın. Bunlara fırsat vermeyelim. DEAŞ, PKK, FETÖ, uyuşturucu, organize suç çetelerinin hepsinin ayağına basıyoruz. Bunların karşısında bizi güçsüz bırakmayın. Bizim boynumuzun önünü Kandil'in önünde eğik bırakmayın." diye konuştu.



Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor







TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iktidar olarak bugünlere kolay gelmediklerini ifade ederek, "Adnan Menderes'i astılar, Özal'ı zehirlediler, peki Recep Tayyip Erdoğan'ı almalarına müsaade edecek miyiz? Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor. Oyumuzu artırmazsak muhalefet gelecek başımızda boza pişirecek" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'ya geldi. Zafer Havaalanı'na gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli partisinin Altıntaş ilçesindeki seçim bürosu açılısına katıldı. Zafer Meydanı'nda toplanan partililere seslenen Bakan Pakdemirli, iktidar olarak bugünlere kolay gelmediklerini, Adnan Menderes ve Turgut Özal'dan örnekler vererek şunları söyledi:



"Bu kadar desteğinize rağmen, milletin iradesine rağmen, 16 yıldır desteğinize rağmen AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmeyi istemediler. AK Parti'nin atadığı bürokratları yargı darbesiyle almaya kalktılar. 17-25 yargı darbesi ile Cumhurbaşkanımızı almaya kalktılar. Darbe girişimi ile milletin iradesini ipotek koymaya kalktılar. En sonra hiçbir sebep yokken ağustos ayında bir ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Allah'tan kontrolü tekrar ele aldık. Bu millet çok travma gördü, Allah'a şükür sizlerde bu dirayet olduktan sonra, genç olan demokrasimize hiçbir şey olmaz. Adnan Menderes'i astılar, Özal'ı zehirlediler, peki Recep Tayyip Erdoğan'ı almalarına müsaade edecek miyiz? O zaman çok önemli olan bir şey var. En önemli olan şey ne biliyor musunuz? Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor. Oyumuzu artırmazsak muhalefet gelecek başımızda boza pişirecek. Biz diyeceğiz ki 'biz 2023'e kadar vize aldık'. Onlar da diyecek 'oyun düştü. Tekrar seçime gidelim'. Seçim güzel bir şey değil. Güzel bir şey ama 5 yılda bir yapılırsa. Bakın bu kadar istikrara rağmen sizin 16 yıldır desteğinize rağmen 13 defa seçime gitmişiz. Artık 2023'e kadar bizim seçime gitmememiz lazım."



'5 KURUŞLUK DESTEK ARTIŞININ DEVLETE MALİYETİ 750 MİLYON LİRA'



Bakan Bekir Pakdemirli buğday ve arpadaki desteğin 5 kuruştan 10 kuruşa yükseldiğini hatırlatarak, bu artışın devlete maliyetinin 750 milyon lira olduğunu açıkladı.



Tarımın sıkıntılarını biliyoruz. Bu ekonomi terörü maliyetleri artırdı. Gübreyi de biliyoruz, ilacı da biliyoruz, yemi de biliyoruz. İster istemez fiyatlar arttı. Ama şunu da unutmayın buğdayda bu sene pahalıya alacağız, arpayı da pahalıya alacağız. Bundan sonra buğday ve arpadaki desteklerini 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarttık. 'Ya sayın bakanım 5 kuruş 10 kuruş ne fark edecek diyorsun' ama inanın 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarmanın bedeli devlete tam 750 milyon lira. Cebimizde olan parayı son kuruşuna kadar üreticimiz köylümüz, çiftçimiz için harcamaya hazırız. Çünkü benim köylüm, çiftçim, üreticim bizim başımızın tacı. Sizle ilgili hangi konuda Cumhurbaşkanımıza üreticimizle ilgili hangi konuda gitsek 'köylümüz başımızın tacı, ne gerekiyorsa yapın' talimatını veriyor. Biz de oradan bulup, buradan bulup sizleri bir nebze de olsa rahatlatmaya çalışıyoruz. Ocakta ödediğimiz destekler 2 katrilyon, şubatta ödediğimiz destekler ise 3 katrilyon lirayı geçiyor. Mart ayında da 3.7 katrilyon lira destek ödeyeceğiz. Bunları inanın, çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz adına bütçe imkanlarını zorlayarak yapıyoruz. Ama üreticimiz bunu hak ediyor. İnşallah 2019 çiftçimiz, üreticimiz için çok daha bereketli, çok daha iyi bir yıl olacak. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerini borcu olup da borcunu ödeyememiş, temerrütte düşmüş kardeşlerimiz de yüzde 10 ile bu borçlarını yeniden yapılandırabilecekler" diye konuştu.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşmasının ardından Kütahya Orman İl Müdürlüğü standını ziyaret ederek vatandaşlarla hazırlanan çam ağacı fidanlarını dağıttı.



PAKDEMİRLİ, İÇME SUYU İSALE HATTI AÇTI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Tavşanlı'ya geçerek, 40 milyon liralık kaynağından içme suyu isale hattı projesi açılışına katıldı. Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kaynağından içme suyu projesinin tamamlandığını anlatan Bakan Pakdemirli, 16 yılda 13 kez seçime gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Türkiye'nin seçime ihtiyacını olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "Muasır medeniyetlerle, batı medeniyeti ile aramızdaki farkı kapatma mecburiyetimiz var. 16 yılda 13 seçime gitme mecburiyetinde kaldık. Referandumlar, yasakların kalkması, Cumhurbaşkanlığı referandumu, Anayasa değişiklikleri. Türkiye'nin artık seçime ihtiyacı yok. Çünkü seçim demek beklenti demek, beklentilerin ötelenmesi demek. Bakın ben daha bu hafta bakanlığa uğramadım. Hep sahadayım ve çalışıyorum. Bundan bir şikayetim var mı? Yok. Ama bir yandan da sizlere hizmet için Bakanlıkta oturmamız lazım, yeni projeler hazırlayıp getirmemiz lazım. Hemen seçimin ardından hiç gereği ve sebebi yokken dolar 4 liradan 7.5 liraya çıktı. Tarım da en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Bir anda ilacımız, gübremizin fiyatları arttı. Allah'tan ekonominin kontrolünü ele aldık. Bazen ufak zararlar da edilse sizlerin bir şekilde ayakta tutmanın, girdilerinizin düşürülmesinin rahatlatmanın bir yolunu mutlaka arıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ne zaman çiftçiyle, üreticiyle, köylüyle ilgili bir proje ile gitsem 'Onların bizlerin başımızın tacı, ne istiyorlarsa yap Bekir' diyorö şeklinde konuştu



Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, içme suyu projesi isale hattının açılışını yaptı.



CHP'li Öztrak: Milletimiz nifak tohumları ekilmesinden yoruldu



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimiz nifak tohumları ekilmesinden yoruldu, kavga etmekten sıkıldı. Sakinlik istiyoruz, iş yapılsın istiyoruz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Kadir Albayrak'ın tanıtım toplantısına katıldı. CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer ile ilçe belediye başkan adaylarının da bulunduğu toplantıda konuşan Öztrak, vatandaşların gerginlikten bıktığını belirterek, "CHP, İYİ Parti bir araya gelip işbirliği içine girdiler. Bu işbirliğinin daha büyük devamı var. Sandıkta büyük Millet İttifakı'nın temellerini atan bir işbirliği bu. Milletimiz nifak tohumları ekilmesinden yoruldu, kavga etmekten sıkıldı. Sakinlik istiyoruz, iş yapılsın istiyoruz. Belediyelerimiz hizmet yapsın istiyoruz, bunlar tartışılsın istiyoruz, bunlar tartışılmıyor. Kendilerinden olmayan herkese demediklerini bırakmıyorlar" diye konuştu.



Önceki iktidarların domates satıp fabrika satın aldığını söyleyen Öztrak, "Bundan önceki iktidarlar domates satarlardı, fabrika kurarlardı. Bunlar fabrika satıp, dışarıdan domates alıyor. Geldiğimiz yer bu. Bu milletin ağır sanayi hamlesinin en önemli taşlarından biri olan milli harp sanayimizin göz bebeği Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı kalkıyorlar Katar ordusuna peşkeş çekmek istiyorlar. Ondan sonrada bize yerlilik ve millilik dersi veriyorlar. Sevsinler sizin yerliliğinizi de milliliğinizi de. Millet burada, millilik burada, yerlilik burada adı da Millet İttifakı" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden almasına da değinen Öztrak, "Buradan Kadir başkanıma da soruyorum; Türkiye'nin herhangi bir yerinde reislerinin metal yorgunu deyip de bazı belediye başkanlarını görevden aldığı AKP'li iflas etmiş belediyecilik anlayışına Tekirdağ'ı bırakacak mıyız? Tekirdağ'da bütün ilçe belediyelerini ve büyükşehri biz yönetiyoruz. Şimdi söyleyeyim size sırada Ankara var, sırada Antalya var, sırada Denizli var, sırada Adana var, sırada Mersin var, sırada İstanbul var. Yerel seçimlerin ardından zafer değil, başarıyı kutlayacağız. Önümüzdeki dönemde CHP'nin insani gelişmişlikte en yüksek seviyede hizmet veren belediyecilik anlayışı Türkiye'nin tüm illerinde İYİ Parti'yle birlikte uygulamaya geçecek. Göreceksiniz 31 Mart'tan sonra Mart'ın sonu bahar olacak. Başarıyı kutlayacağız, arkadaşlar çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Biz AK Parti'ye oy veren MHP'ye oy veren, bizim dışımızdaki bütün partilere hiçbir seçmenimizi düşman olarak görmüyoruz, hepsinin oyuna talibiz" diye konuştu.



Şanlıurfa'da ilçe adliye binasının çatısı çöktü



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 yıl önce yapılan adliye binasının tavan kısmında çökme meydana geldi. Boşaltılan binada onarım çalışmaları başladı.



İlçeye bağlı Yeni Şehir Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren adliye binasında dün mesai saatleri içinde gürültü duyuldu. Binadakiler sesler ve sarsıntılar nedeniyle deprem olduğunu sanarak dışarıya çıkmaya çalıştı. Binada çalışan memurlar ve mahkeme için bekleyenler çatıda çökmeler yaşandığını fark etti. İhbar üzerine adliye binasına gelen yetkililer yaptığı incelemede çatıyı ayakta tutan yan betonların ağırlığa dayanamayarak deforme olduğunu belirledi. Adliye binası kapatılarak onarım için çalışmalara başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Orman ürünleri fabrikasının silosunda yangın



Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının silosunda yangın çıktı.



Yangın, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Orman Ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın silosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının patlama riski bulunan siloda çıkmasından dolayı, ekipler yangına kontrollü bir şekilde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.



Kardan yolu kapalı olan köydeki diyaliz hastasının yardımına umke yetişti



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan Taşlıçay köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi (32), Ulusal Medikal Kurtara Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.



Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi, olumsuz hava koşulları nedeniyle diyaliz tedavisine gidemeyince sağlık görevlilerinden yardım talebinde bulundu. Çiftçi'nin talebi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri kar araçlarıyla köye hareket etti. Çiftçi, köye giden UMKE ekipleri tarafından paletli ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne getirerek, tedaviye alındı.



Trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı



Yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. EGM'nin internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri soncu yaşandığı gözler önüne serildi. Kamuoyuna paylaşılan görüntülerde Kocaeli, Kütahya, Muş ve Osmaniye'de yaşanan kazalar dikkat çekti.



Kocaeli'nde meydana gelen kazada, varyanttan anayola çıkan kamyonetin virajı alamayarak yan devrildiği görüldü.



Kütahya'da yaşanan trafik kazasında kavşakta karşılaşan servis minibüsü ve otomobilin çarpışma anı MOBESE tarafından kaydedildi.



Muş'ta meydana gelen trafik kazada karlı zeminde başka bir otomobille çarpışan otomobilin kayarak yol kenarındaki yayaları ezdiği görüldü.



Osmaniye'deki trafik kazasında da kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki yayaya çarpma anı kameraya yansıdı.



Kütahya'da meydana gelen başka bir trafik kazasında ise öğrenci servisi ile kurye motosikletinin çarpışma anı MOBESE kamerasınca görüntülendi.



Uçurumdan yuvarlanan taksideki 2 kişiyi itfaiye kurtardı



Van'ın Muradiye ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan taksi, 10 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak ters döndü. Kazada takside sıkışan 2 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Kaza, akşam saatlerinde Muradiye ile Erciş ilçeleri arasında bulunan Karahan Kavşağı'nda meydana geldi. Muradiye ilçesinden Erciş yönüne giden Mehmet Ali Uçar (34) yönetimindeki 04 T 025 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Kazada, takside sıkışan sürücü Uçar ve Mehmet Şerif Aydemir (51), çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Otomobil dereye uçtu, sürücü ağır yaralandı



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde konrolünden çıkıp dereye uçan ve ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Eskivar'ın (70), ağır yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dikkaya köyünde mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda Ahmet Eskivar (70) yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metrelik uçurumdan takla atıp, dereye düştü. Sürücü Eskivar, dere yatağına düşen ve ters dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı fark eden vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruştma başlatıldı.



Ankara'da inşaatlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı







Ankara'da farklı inşaatlardan malzeme çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, şubat ve mart aylarında farklı inşaatlarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin H.A., H.B. ve E.T. olduğu tespit edildi. 'H.A., H.B. ve E.T.'nin, cinayet, yaralama, cezaevinden firar, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan toplam 39 kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Y.Ş. ile Y.S. ise çalıntı malzemeleri sattığı şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.A., H.B. ve E.T. tutuklandı, Y.Ş. ile Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



'Mayalılar' hırsızlık çetesinin son firari üyesi de tutuklandı







ANKARA'da 'Mayalılar' adıyla bilinen hırsızlık çetesinin son firari üyesi Garip Mayalı (25), yakalanıp, tututklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Mart günü bir vatandaşın 100 bin lira bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle alıp, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarından şüphelinin Garip Mayalı olduğunu belirledi. Mayalı, plakası belirlenen otomobilde yakalandı.



Garip Mayalı'nın geçen yıl yapılan operasyonla çökertilen 'Mayalılar' adlı hırsızlık çetesinin son firari üyesi olduğu belirlendi. Garip Mayalı'ya ait 4 ev,de de arama yapıldı.



Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Mayalı'nın hırsızlık, kapkaç, haneye tecavüz, mala zarar verme, uyuşturucu temin etme ve kimlikte sahtecilik gibi toplam 45 suç kaydının bulunduğu anlaşıldı. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen Mayalı'nın hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Garip Mayalı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 4 ayrı dosyadan tutuklandı.



Gözaltına alınan cezaevi firarisi: 20 dosyadan aranmam var, pişman değilim



Kahramanmaraş'ta, polisin şüphe üzerine yaptığı GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Bünyamin K. (30), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "20 dosyadan aranmam var. Pişman değilim" dedi.



Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis,



şüphe üzerine Bünyamin K.'yı durdurdu. Bünyamin K.'nın GBT sorgusunda mala zarar verme, yaralama gibi çeşitli suçlardan 20 ayrı dosyadan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Bünyamin K., polisler tarafından gözaltına alınarak hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



Bünyamin K., hastane çıkışında gazetecilerin fotoğrafını çekmesi üzerine gülerek 'Yetmez mi?' dedi. Bünyamin K., neden gözaltına alındığının sorulması üzerine ise "Ne açıklaması yapacağım, bir şey yok ki açıklayayım. 20 dosyadan aranmam var. Pişman değilim" dedi.



Gözaltına alınan 22 yaşındaki kadının 'yaşı' kadar 'suç' kaydı çıktı



KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık şüphesi üzerine gözaltına alınan 3 kadından 22 yaşındaki Leyla Ç.'nin, yaşı kadar suç kaydı olduğu ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.



Selçuklu Mahallesi'nde izinli olan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis F.A., 3 kadın dilencinin apartmanlara girip çıktığını gördü. Şüphe üzerine takibe aldığı kadınların dilenci kılığında girdikleri apartmanlardaki daireleri kontrol ettiğini saptayan polis, durumu arkadaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kadını gözaltına alarak emniyete götürdü. Üzerlerinde kapıyı açmaya yarayan plastik aparat ve çorap eldiven çıkan şüphelilerden Leyla Ç.'nin 22 suç kaydının olduğu ve hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



STK Temsilcileri, Suriye'de hapishanelerde bulunan kadın ve çocuklar için yürüdü



NEVŞEHİR'de, 35 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocuklara dikkat çekmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yürüdü.



Gülbahçe Parkı'nda düzenlenen Vicdan Hareketi etkinliğinde sivil toplum kuruluşları, Suriye'de bulunan hapishanelerde kalan kadın ve çocuklara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yaptı. STK temsilcileri adına Gülizar Elgin konuştu. Suriye'de cezaevlerinde kadınların hukuk gözetmeksizin tutulmaları ve çocukların, dünya kamuoyunun gözleri önünde öldürülmesine tepki gösterdiklerini kaydeden Elgin, sivillerin işkenceye maruz bırakılması ve katledilmesinden, bu duruma sessiz kalan tüm devletler ve uluslararası yargı mekanizmalarının da sorumlu olduğunu söyledi. Sözlerini sürdüren Elgin şöyle konuştu:



"Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır."



Van'da, 2018 yılında öldürülen 440 kadın için dilek feneri uçuruldu



Van'da, Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 2018 yılında öldürülen 440 kadın için dilek feneri uçuruldu. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli'nin de katıldığı anma programında kadınlar, öldürülen 440 kadın için dua etti.



İlçeye bağlı Kız Kalesi'nde düzenlenen anma programına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, kadınlar ve çocuklar katıldı. 2018 yılında öldürülen 440 kadın anısına düzenlenen anma programında kadınlar dilek fenerleri uçurarak, kadın cinayetlerinin son bulması için dilek tuttu. Programa katılan kadınlar, Kadınlar Günü'nde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin anlamlı olduğunu söyleyerek, kadın ölümlerinin artık son bulmasını istedi.



'KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR'



Programda konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çeçikli, kadın cinayetlerinin tekrarlanmaması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:



"3 bin yıllık tarihi kız kalemizde bulunuyoruz. 2018 yılında gerçekleşen 440 kadın cinayetinin tekrarının yaşanmaması ve konuyla ilgili farkındalık bilincini oluşturma gayretiyle 440 dilek fenerini uçurduk. Memleketimizde bu 440 kadın cinayetinin sıfırlara inmesini temenni ediyoruz. Hiçbir haklı gerekçe, kadın cinayetini meşru hale getiremez. 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir, kadına şiddet İslam'a ihanettir' sloganıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda bu etkinliğimizi Edremit'ten duyurduk. 440 fenerimizi, cinayete kurban giden kadınların anısına uçurduk"



8 Mart dünya kadınlar gününü çalışarak geçirdiler



NEVŞEHİR'de, doğal soğuk hava depolarında çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü çalışarak geçirdi.



Nevşehir Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan bazı kadınlar, Kavak Beldesindeki doğal soğuk hava deposunda patates ayıklayarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Günde 8 saat çalışan kadınlar, ayıkladıkları patatesleri çuvallara dolduruyor. 8 Mart Dünya Kadınlar gününü çalışarak geçiren kadınlar, hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



Kadın işçilerden Havva Dalcı (50), "Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz, ambarlarda bu şekilde çalışıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Ayda 20-25 gün işe geliyoruz. Dünya Kadınlar günü ama biz mecbur çalışıyoruz" dedi.



Sibel Çiftçibaşı (40) ise, Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, "Ben çocuk okuttuğum için buradan ekmek paramı kazanıyorum. Hayatımız böyle devam ediyor. Eşime destek oluyorum. Herkes gibi ayaklarımızın üzerinde durmak için çalışıyoruz" diye konuştu.



8 Mart'ta yürüyenleri izledi, 'Ben çalışmak zorundayım' dedi



SAMSUN'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yüzlerce kadının katılımıyla düzenlene yürüyüşle, kadına yönelik şiddet ve istismara tepki gösterildi. Sokaklarda kağıt toplayarak geçimini sağlayan Halime Demircan'ın (65), gösteriyi uzaktan izlemesi ise dikkat çekti. Demircan, 8 Mart'la ilgili, "Bugünün diğerlerinden farkı yok, ben çalışmak zorundayım" dedi.



Öğretmenevi önünde bir araya gelen yüzlerce kadın, hazırladıkları pankart ve dövizlerle birlikte İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Kadına karşı şiddet ve istismara tepki gösteren kadınlar, çevredeki bir çok vatandaşın da takdirini topladı.



'ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM'



Yürüyüş esnasında cadde üzerinde bulunan çöp kutularından kağıt toplayan Halime Demircan'ın yürüyüşü uzaktan izlemesi dikkat çekti. Demircan, 8 Mart hakkında kendisine ne düşündüğü yönünde soruya, "Ne düşüneyim ki? Yaşamadım hiçbir şey. Bugünün diğerlerinden farkı yok, ben çalışmak zorundayım" diyerek yanıt verdi. Yürüyüşe katılan kadınların yakından ilgilendiği Demircan, gösterideki kadınların yürüyüşünü tamamlamasının ardından çalışmasına devam etti. Çocuklarını cezaevinden kurtarmak için başladığı atık toplama işine borçları yüzünden devam ettiğini anlatan Demircan'ın 7 yıldır kentteki sokaklarda kağıt topladığı öğrenildi.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce kadınının yürüyüşü, yapılan açıklamanın ardından sona erdi



AK Parti Adayı Zeydan,13 çocuğuna bakan anneyi evinde ziyaret edip, gününü kutladı



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin AK Parti Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle emekçi kadınlarla buluştu. Zeydan, ilçedeki kadın dernekleri tarafından, yılın annesi seçilen 3'ü engelli 13 çocuk annesi Maşallah Çelik'i evinde ziyaret edip, Kadınlar Günü'nü kutladı.



AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Zeydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Kadın Destek Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelerek, gül ve karanfil dağıtıp, günlerini kutladı. Teoman Zeydan eşi Bilnur Zeydan ile birlikte 21 yıl önce eşini kanserden kaybeden ve kadın dernekleri tarafından yılın annesi seçilen 3'ü engelli 13 çocuğuna hem annelik, hem babalık yapan Maşallah Çelik'i İnanlı Köyü'ndeki evinde ziyaret ederek, Çelik'in de Kadınlar Günü'nü kutladı. Zeydan, elini öptüğü Çelik'e günün anısına karanfil verdi.



AK Parti Belediye Başkan Adayı Zeydan, tüm zorluklara göğüs gererek çocuklarına bakan, anne Çelik'in her zaman yanında olacaklarını belirtti.



'3'Ü ENGELLİ 13 ÇOCUĞUMA TEK BAŞIMA BAKIYORUM'



Anne Çelik ise kanser hastası eşini 21 yıl önce kaybettiğini, o günden bugüne 3'ü engelli 13 çocuğuna tek başına baktığını belirterek, "Eşimin vefatından sonra çocuklarımın tüm sorumluluğu bana kaldı. Devletin engelli çocuklarım için verdiği evde bakım hizmeti ücreti ile geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarım için her gün tandırda ekmek pişiriyorum. Sonra da onları uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp, onların diğer ihtiyaçlarını gideriyorum. Engelli 3 çocuğumun sakallarını dahi ben kesiyorum. Bu durumdan çok mutluyum. Çünkü onlar benim evlatlarım. Onlar benim her şeyim. Bugüne kadar 'of' bile demedim. Yaşları büyük olunca sıkıntıları da büyük oluyor. Ben çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum" dedi.



3 bin 500 kadın, Türkiye haritası oluşturup erik dalı oynadı



Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, 3 bin 500 kadın Türkiye haritası oluşturup erik dalı oynadı. Kadınlar, sağ bileklerine siyah kurdele takarak kadına şiddeti ve ayrımcılığı protesto etti.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Muratpaşa Belediyesi tarafından Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 3 bin 500 kadın bir araya gelerek Türkiye haritası oluşturdu. Harita içindeki bölgeleri farklı renklerde tişört giyerek temsil eden kadınlar, hep birlikte erik dalı oynadı. Ardından halk oyunları ekipleri 7 bölgeyi temsilen halk oyunları gösterisi yaptı. Oluşturulan Türkiye haritası içinde yerlerini alan kadınlara erkekler de destek verdi.



Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini, dayanışmasını yapılan organizasyonla ifade etmeye çalıştıklarını söyledi. Şiddete, ayrımcılığa ve kadınları toplum hayatı dışında tutmak isteyen anlayışa karşı kadınlar olduğunu söyleyen Başkan Uysal şöyle devam etti:



"Gerçekleştirdiğiniz gösteri ile kadına şiddete dur dediniz. Ayrımcılığa dur dediniz. Kadın ve erkeğin iki cinsiyetin yaşama birlikte sarılması bir insanlık davasıdır. Buna hizmet eden herkesi saygıyla anıyoruz. Dünyanın neresinde bir kadın mücadelesi gündeme gelse Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılmadan olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde Atatürk gibi birisi kadının durumunu köklü şekilde değiştirmemiştir. Hem kaybedilenlerin anılması, kadınların bizim günümüz diyerek kutladıkları bir gün haline gelmesine emeği geçenleri de saygıyla anıyoruz."



Etkinlikler, şarkıcı Funda Arar konseriyle devam etti. Sahneden Antalyalı kadınların 8 Mart'ını kutlayan Arar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Arar, kırmızı mini kostümüyle göze çarptı.



