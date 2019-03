Dha Yurt Bülteni - 1

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKKARİ'DE KONUŞTUCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın ardından miting için Hakkari'ye geldi.

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKKARİ'DE KONUŞTU



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın ardından miting için Hakkari'ye geldi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda ilgililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Kışlası'ndan mitingin yapıldığı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Valilik binası önüne geçti. Hakkarililer yol boyunca Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanındaki platforma çıktıktan sonra bir süre AK Parti'nin yerel seçimler için hazırlanan 'Nereden Nereye' isimli şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, "Türküleri çiçeklerinden, çiçekleri türkülerinden güzel Hakkari. Medreseleri ile yüzyıllarca Anadolu coğrafyasını doyuran Hakkari. Bugün sizleri bir kez daha hasretle selamlıyorum. Buradan Hakkari'nin tüm ilçelerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin huzuru için eli tetikte nöbet tutan yiğitlere buradan selamlarımı gönderiyorum" diyerek başladı.



'HAKKARİ AYDINLIĞI DA GÖRDÜ, TERÖR KARANLIĞINI DA'



Yoğun bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikbali için çok kritik bir seçimin arifesinde yine Hakkari'nin huzurunda olduklarını belirterek, "Size Şırnak'ın selamını getirdim. Bir başkasınız, bambaşkasınız. 20 gün var. El ele vereceğiz. Kalkınma yolunda çok büyük mesafe almış olan Hakkari'yi çok daha ileriye taşıyacağız. Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari'ye güzel hizmetler verdiler. Teröristlerin enkaza çevirdiği bu güzel kente güzel hizmetler verdiler. Kandil'e peşkeş çekilen o paraların sizin için harcandığında ne kadar güzel hizmetlerin geldiğini gördünüz mü? Kepçelerin teröristler için çukur kazmak yerine yol yapmak için çalıştığını görünce hangi güzelliklerin geldiğini gördünüz mü? Son 5 senede Hakkari aydınlığı da gördü terör karanlığını da. Emniyet ve huzuru da gördü, sokak çetelerinin baskısını da. İnşallah bu güzel şehrimizin üstüne bir daha terör gölgesini düşürmeyeceğiz. Bu güzel şehrin Kandil'in kapıkulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Kayyumlar aracılığı ile zirveye taşıdığımız bu hizmet yolculuğunu inşallah 31 Mart'tan sonra da devam ettireceğiz" dedi.



'EZAN, BAYRAK DÜŞMANLIĞI YAPAN EDEPSİZLER'



İstanbul'un göbeğinde ezan, bayrak düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin 'artık yeter' demesini beklediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanı 'HDP'ye oy verenler teröristtir' diyor; Benim ağzımdan siz hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ben kime terörist diyorum biliyor musunuz? HDP'yi yönetenlere. Bakın İstanbul'un göbeğinde ezan düşmanlığı, bayrak düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin 'artık yeter' demesini bekliyoruz. Ezanı yuhalayan, ıslıklayan, düdük sesi ile bastırmaya çalışan, edepsiz pankartları ile saygısızlıkta sınır tanımayan o güruhun arkasından kim var; CHP var, HDP var. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da göstermeyiz, fırsat da vermeyiz."



'ETLE TIRNAK GİBİYİZ, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari'yi gelişini de anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal buraya Türk bayrağı ile gelemedi, örgütün bayrağı ile geldi, hatırlayın. Bu HDP biliyorsunuz kongrelerinde İstiklal Marşı bile okutmaz. Onlar bayrağımızı yaktılar; biz ise bayrağımızla yürüdük, yürüyoruz. Ben şu anda Hakkarili kardeşlerimin ortaya koyduğu şu tablo nedeniyle kendilerini alkışlıyorum. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Ezana düşmanlık eden, bu ülkede milletin tüm değerlerine düşmandır. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz. Biz bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Çanakkale'yi yedi düvele birlikte geçilmez kıldık. Biz aynı topraklarda yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyoruz. Her gün 5 kez aynı kıbleye yönelen kalpleri kim bölebilir? Hiçbir kavmin bir diğerine üstünlüğü yok. Kim Allah'a daha yakınsa o daha üstündür. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler bunları söylüyor. Teröristler rahatsız olsa da bölücüler rahatsız olsa da biz etle tırnak gibiyiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz" ifadelerini kullandı.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Kürt kardeşlerim adına konuşuyor. Eş Başkan Sezai Temelli oraya nasıl olduysa gelmiş, Kürt kardeşlerimizi istismar ediyor, 'Kürdistan' diyor. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Güneydoğu var, Doğu Anadolu var. 'Kürdistan' nerede var; Irak'ın kuzeyinde. Sezai efendi eğer 'Kürdistan'a gitmek istiyorsan buyur git ama sen kalkıp da ülkemi asla bölemezsin. Sana böyle bir fırsatı asla vermeyiz" dedi.



Kentteki yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik. Terör yasaklardan, cahillikten, imkansızlıktan, çatışmadan beslenir. Hakkari'ye müjdeli haberlerim var. Şehrimize 10 bin kapasiteli stadyum yapıyoruz. Bu yıl içinde inşaası için adımları atıyoruz. Ayrıca Yüksekova'ya da kapalı spor salonu yapıyoruz. Plan proje ve ihale çalışmaları devam eden 10 sağlık projemiz var. İmar Barışı ile 15 bin 777 Hakkarili kardeşimizin sorununu çözdük. Havalimanının yolcu trafiği geçen yıl 191 bine ulaştı. Daha da artması lazım. Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmak için yer seçimine başladık. Organize sanayi olmayan tek bir ilimiz bile kalmayacak. 2 yıla kadar Yüksekova'ya da doğal gaz arzını sağlayacağız" dedi.



Erdoğan, konuşmasının sonunda kendisini dinlemeye gelenlere bez torbalarda çay dağıttı.



Görüntü Dökükmü



----------------------------



Erdoğan'ın konuşması (canlı yayın)



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: HAKKARİ,



====================================================



2)AKŞENER: SAVAŞA GİDER GİBİ BELEDİYE SEÇİMİ YAPIYORLAR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Niksar'da esnafı ziyaret ettikten sonra Erbaa ilçesine geçti. Burada Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Murat Toycan Selçuk'un Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği aday ve proje tanıtım toplantısına katılan Akşener halka hitap etti.



Savaşa gider gibi belediye seçimi yapıldığını savunan Akşener şöyle konuştu:



"Dün her türlü hakareti her türlü iftirayı edenler onu tutturamayınca bugün Millet İttifakı'nın içinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin seçmenine yöneticilerine Kandil'den emir alıyor diyor. Meral Akşener alır mı? Meral Akşener emir alır mı? Onun için bu seçimi bir belediye seçimi olmaktan çıkarttılar. Bu bir belediye seçimiydi ne Sayın Erdoğan'ın, ne Sayın Bahçeli'nin ne de Kılıçdaroğlu'nun ne de benim sandalyesinin olduğu bir seçim değil. Bizim seçimin öznesi olduğumuz bir seçim değil. Belediye Başkanı seçeceksiniz. Siz Millet İttifakı'nın yöneticilerinden, adaylarından Cumhur İttifakı'nın mensuplarına illet ve zillet dendiğini duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren her bir kişi benim kardeşimdir, kardeşim. AK Parti'ye oy veren her bir arkadaşımız her bir kardeşimiz bizim kardeşimizdir kardeşimiz. Neymiş efendim, zillet ve illet ittifakıymış. Eğer yerel seçimlerde AK Parti adayları kaybederse, Cumhur İttifakı'nın adayları seçimi kaybederse Türkiye'nin bekası tehlikeye giriyormuş. Hadi oradan be, hadi oradan be."



Görüntü Dökükmü



----------------------------



-İlçe ziyaretleri



-Erbaa mitingi konuşmaları



Haber-Kamera: TOKAT,



=====================================================



3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: HDP'YLE İTTİFAKIMIZ YOK DESİNLER







DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi İP'çiler geliyor 'Sayın Bakanım bize terörist diyorsun.' Ben İP'e terörist parti dedim mi? CHP'ye terörist dedim mi? Hayır demiyorum. Ama şunu söylüyorum CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine gidenler var. Yok desinler, var. Peki bu iki parti sözlerimden rahatsız oluyorlar. O zaman çıksınlar, 'Bize böyle söylemeyin bizim HDP'yle bir ittifakımız yok' desinler" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle memleketi Antalya'da, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in Meydan Kavşağı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. AK Parti ve MHP'nin Antalya il ve Muratpaşa ilçe yöneticileri, partililer ve halkın katıldığı açılışta Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Menderes Türel ve Gökçen Özdoğan Enç ile parti yöneticileri halka seslendi.



Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da MHP ve AK Parti'nin ülkenin ve şehirlerin geleceği için tek vücut olduğunu, davalarını birleştirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin, milletimizin bekası ve geleceği için birlikte çalışıyoruz. Elbette yaşadığımız şehirleri ehil insanlara teslim etmek bizim görevimiz. İçinde bulunduğumuz Muratpaşa, Antalya'nın gözbebeği bir yer, ama Muratpaşa Kepez'den geri. Antalya'nın gözbebeği Muratpaşa'ya bu yakışıyor mu, yakışmıyor. Şimdi Muratpaşa'nın tekrar Kepez'in önüne geçmesi Antalya için iyi değil mi? Bunu yapabilecek kişi Gökçe Özdoğan Enç'tir. Kadınlar sizin adayınız" dedi.



ÇAVUŞOĞLU: BÜYÜK BİR FIRSAT YAKALADIK



Bakan Çavuşoğlu kalabalığa, "Önünüze çok güzel bir fırsat çıktı, bu fırsatı değerlendirelim" diye seslenerek, 2009-2014 arasında Antalya'nın 10 sene geriye gittiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Tekrar Antalya'nın o karanlık günlere gitmesine müsaade eder misiniz? İşte o yüzden Menderes Türel'in devam etmesi gerekiyor. Büyükşehir ve ilçe el ele verecek, Muratpaşa'da tüm sorunlar çözülecek. Biz Muratpaşa'da devlet olarak verdiğimiz sözleri tuttuk. Kırcami sorununu Menderes Türel çözdü. İşte söz verdiysen gereğini yapacaksın. Eğer sözünde durmuyorsan o zaman millet seni gönderecek. Bakıyoruz, görüyoruz gerçekten çalışmalara, anketlere büyük bir fırsat yakaladık, bu kadar söyleyeceğim. Eğer seçim gününe kadar böyle çalışırsak bu işi hallederiz" diye konuştu.



ÇAVUŞOĞLU: İP'E, CHP'YE TERÖRİST DEMİYORUM



Türkiye'nin hedefleri, Büyük Türkiye ve bekası için bu ittifakın kurulduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"O yüzden vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir. Şimdi İP'çiler geliyor 'Sayın Bakanım bize terörist diyorsun.' Ben İP'e terörist parti dedim mi? CHP'ye terörist dedim mi? Hayır demiyorum. Ama şunu söylüyorum CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine gidenler var. Yok desinler, var. Peki bu iki parti bizim sözlerimden rahatsız oluyorlar. O zaman çıksınlar, 'Bize böyle söylemeyin, bizim HDP'yle bir ittifakımız yok' desinler. ya da 'HDP ile ittifakımız var ama HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor' desinler. ya da 'Bu parti sırtını Kandil'e dayamıyor, o yüzden ittifak yaptık' desinler. Diyemezler, çünkü HDP'nin kendisi diyor, 'Ben sırtımı Kandil'e dayadım' diye. Şimdi var olanı söyleyince niye bozuluyorsunuz? Bu kadar rahatsız oluyorsanız ittifak yapmayın kardeşim. Üstelik Türkiye'yi bölmek istediklerini söyleyenlerle açık açık ittifak yapıyorsunuz, sonra biz bunu söyleyince rahatsız oluyorsunuz. Ezandan da rahatsız oluyorlar. Bu ülkenin ve milletin tüm değerlerinden rahatsız oluyor bunlar."



Gökçen Özdoğan Enç, "Mutluyum çünkü sizlerle beraber tüm şer odaklarına karşı beraber yürüyoruz. Mutluyum, çünkü yanımda sizin gibi yüreği mangal gibi insanlar var. Biz yola çıkarken gönül birlikteliği yaptık. Liderlerimiz, 'Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz' diyor. Biz 31 Mart'ta bu eşitsizliği bozmaya, hizmeti eşitlemeye geliyoruz" dedi.



ENÇ: BİZİ SUSTURAMAZLAR, SUSTURAMAYACAKLAR



Bakan Çavuşoğlu'ndan önce halka seslenen Gökçen Özdoğan Enç, konuşması sırasında CHP'nin müzik çalan seçim aracına tepki gösterdi. "Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti" sözleri sırasında CHP'nin seçim aracının müzik çalarak geçmesi üzerine Enç, "Bakın yaptıklarına ben burada konuşuyorum ses kısmaya çalışıyorlar ama bizi susturamazlar, susturamayacaklar. Hiç canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Bize pranga takıp susturmaya çalışıyorlar ama millet aklı, devlet aklı ne yapıyor, bunları her seferinde sandığın dibine gömüyor. 31 Mart'ta bu 'zillet ittifakını' tüm unsurlarıyla beraber ne yapacağız, sandığa gömeceğiz. Bu seçim maalesef istemesek de beka seçime dönüştü. Madem beka seçimine dönüştü, biz de diyoruz ki 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe" dedi.



ENÇ: DÜRÜST BELEDİYECİLİK VAAT EDİYORUZ



Dürüst bir belediye vaat ettiklerini dile getiren Enç, "Bunların dertleri var. Bunların kendi kuklalarını oynatanlara dertleri, borçları var. Bizim Allah'tan başka kimseye bir borcumuz yok, o da can borcumuz. Dürüst, hesap verebilir bir belediye vaat ediyoruz. Hem beka sorunumuz var maalesef, birileri mikrofondan kaçırıp Kürdistan hayali kuruyor bu memlekette. Onların bu hayalini sandığa gömmeyen namerttir. Bizim tek bayrağımız var; ay yıldızlı al bayrak. Tek bir ülkemiz var Misakı Milli sınırlarında Türkiye Cumhuriyeti. Bu oyunu bozmak sizin elinizde. Bir oyunuzla bu oyunu bozabilirsiniz" diye konuştu.



AHISKA TÜRKLERİNE ÇİFTE VATANDAŞLIK



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği'nin, Antalya'da yaşayan Ahıska Türklerinin katılımıyla düzenlediği yemeğe katıldı. Buradaki konuşmasında, çarşıda esnafı dolaşırken turizm bölgelerinde Ahıskalı kardeşini 30 metre öteden tanıdığını ve Ahıskalı Türklerle sık sık görüştüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ben Ahıska Türklerini sadece 1944'te zorla sürgüne gönderildikleri ve çok acı çektikleri için sevmiyorum. Elbette o sürgün her aklımıza geldiğinde yüreğimizi yakıyor. Ama Ahıska Türkleri nereye giderse gitsin, kim olduğunu unutmamış. O süreçte en çok çileyi de Ahıskalı kadınlar, analarımız, bacılarımız çekmiş. Ahıskalılar Türk ve Müslüman olduklarını hiç unutmamışlar. Örf, adetlerini, düğünlere gidiyorum, görüyorum, çok duygulanıyorum. Bizim Türkiye'de yaşatamadığımız geleneklerimizi Ahıska Türkleri gittikleri her yerde yaşatmış ve yeni nesillere öğretmiş. O yüzden Ahıska Türklerini çok seviyorum. Bir de Ahıska Türkleri sözünün eridir, merttir. Hele kadınları herkesten merttir. E böyle bir millet sevilmez de ne yapılır'ö dedi.



ANAVATANA DÖNME HAKKI ÖNEMLİYDİ



Siyasete başladığı ilk günden bu yana kendisini ülkesine adadığı, aynı zamanda Ahıska Türklerine de adadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım mutlaka Ahıska Türkleri için daha fazla ne yapabiliriz, onlara daha iyi nasıl hizmet edebiliriz, hep bunu düşündüm. Hamdolsun güzel şeyler başardık. Her şeyden önce anavatanına, Ahıska'ya dönme hakkı çok önemliydi. Avrupa Konseyi ve Gürcistan'da yaptığımız temaslar sonucunda kanun çıktı. Zorluklar ve samimiyetsizlikler de oldu. Dil ve başka problemler oldu. Ama bu hakkın elde edilmesi önemliydi. Bugün oraya dönmek isteyen kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimiz. Ama bu hak olduğu halde Ahıska bölgesine dönmeyen kardeşlerimizi de kimse suçlamasın, kolay değil. Dönmek ister ama kolay değil. Çünkü oraya gidecek yeni bir hayat, yeni bir iş. Biz tabii ki giden vatandaşlarımıza ev alıyoruz, cami, okul gibi hizmetleri yapıyoruz, yapacağız. Ama yine de kolay değil, gitmeyin anlamında söylemiyorum. Gidin hakkınızı elde edin, yine yaşayacaksanız Türkiye'de, Kazakistan'da veya Kırgızistan'da yaşayınö diye konuştu.



ABD'DEKİ AHISKA TÜRKLERİNE ÇİFTE VATANDAŞLIK



Ahıska köylerinin yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi birçok ülkede Ahıska köylerinin birçoğunu da gezdiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Özellikle bu Fergana olaylarından sonra göçmek zorunda kalan sonra da Amerika'ya giden kardeşlerimize de Amerika'da yardım ediyoruz. Amerika'da yaşayan Amerikan vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine çifte vatandaşlık vereceğiz, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. ve vatandaş olmak isteyenlerle ilgili bir çalışmayı DATÜB'le beraber yapıyoruz.ö



ABD'de yaşayan Ahıskalılar için 9 bölgede cami, mescit inşa ettiklerini de dile getiren Çavuşoğlu, "Esasen bu orada yaşayan kardeşlerimiz için önemlidir. FETÖ'yle mücadele için de önemlidirö dedi.



'AHISKA TÜRKLERİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIZ'



Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerine ise vatandaşlık verme sözünü tuttuklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Sizin için kanunları değiştirdik. 3538 nolu kanunu revize ettik. Gerekirse yeni kanun da çıkarırız, Ahıska Türkleri için ne gerekiyorsa onu yaparız. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıdır. 'Ahıskalıların neye ihtiyacı varsa onu yapın' talimatını bizlere vermiştir, tüm bakanlara talimatıdır Cumhurbaşkanımızın. Sizlere de çok selam gönderdiö diye konuştu.



UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMA BÖLGESİNDEN 800 AHISKALI GETİRİLDİ



Diğer taraftan ikametgah konusunda da bir sıkıntı olmadığı ve uzun süreli ikametgahın bir tek Ahıska Türklerine verildiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 800 kişiyi Ukrayna'da çatışma bölgesinden aldık, Erzincan ve Ahlat bölgesine yerleştirdik. Şimdi 53 aile var ve onların işe alınmasıyla ilgili yasal düzenleme var ama çalışmayı yapıyoruz, inşallah işsiz oradan gelen bir tane Ahıska Türkü olmayacaktır. Onlara da imkanlar veriyoruz, onları da çaresiz bırakamayız. Ahıska Türkleri de nerede yaşarsa yaşasın, bizi hiç yalnız bırakmamıştır. 2013 yılında, 17-25 Aralık darbe girişiminde dünyanın her yerinde Ahıska Türklerinden destek gelmiştir, bunu hiçbir zaman unutmayız. Hain darbe girişiminde de yine Ahıska Türkleri devletimizin ve milletimizin yanında olmuştur bunu da hiç unutmayacağız.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Detay görüntü



Gökçen Enç'in konuşması



Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması



Kurdale kesilmesi



+++



Toplantı detay



Bakan Çavuşoğlu konuşma



Gökçen Enç konuşma



Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Emrah GÜL/ ANTALYA,



====================================



4)BAKAN SOYLU: PKK'NIN BORUSU DEĞİL DEVLETİMİZİN BORUSU ÖTÜYOR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke ilçesindeki ziyaretlerinin ardından geçtiği Koçarlı'da AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Nedim Kaptan ve partililer tarafından karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingle halka seslenen Bakan Soylu, "Az önce ilçe belediye başkan adayı, Koçarlı'ya jandarma, emniyet ve belediye binası istedi. Hepsini biz yapacağız. Burası bizim rahmeti Adnan Menderes'in ilçesi. Her geldiğimizde bugün ne kadar gururluysak bir tarafımızda hep eksik. Bu millet her zaman bize kumpas kuranlara cevap verdi. Bu millete yıllardan beri kan kusturan terör örgütünün burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. Onlar Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Bu Türkiye eski Türkiye değil huzuru bozdurmayacağız. Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın borusu değil, devletimizin borusu ötüyor. Orada onlara hayat hakkı vermeyince oradan gitmek zorunda kalıyorlar. 31 Mart tarihinde Nedim Kaplan'ı Belediye Başkanı olarak seçecek miyiz? Eğer seçerseniz bende Nedim Kaplan'ın emrinde olacağım" dedi.



ADNAN MENDERES KENT MÜZESİNİN TEMELİ ATILDI



Bakan Soylu, mitingin ardından Çakırbeyli Mahallesi'ne geçip, burada yaptırılan Adnan Menderes Kent Müzesi temel atma törenine katıldı. Bakan Soylu, "Burada yapılacak olan müzenin tarihi bir eser olacağına inanıyorum. Bizi bölmek parçalamak istiyorlar. Rahmetli Adnan Menderes, hükümete gelir gelmez 1.5 ay ay içerisinde ezanı aslıyla buluşturmasının en önemli nedenlerinden birisi buydu. İlk mevlit Adnan Menderes tarafından radyoda okutuldu. Bu millet onunla birlikte büyük adımlar attı. Bu vesile ile bu müzeyi ve etrafındaki tüm eklentileri, olan eserleri en kısa sürede yapacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Bakan Soylu, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basıp, Adnan Menderes Kent Müzesi'nin temeline ilk harcı döktü.



Bakan Soylu, ardrından beraberindekilerle esnaf ziyareti için Çine'ye geçti.



BAYRAKLI'DA HALKA HİTAP ETTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın ardından İzmir'e gelerek Bayraklı ilçesini ziyaret etti. Programa Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan'ın yanı sıra AK Parti ve MHP'li yöneticiler de katıldı. Bakan Soylu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte Bayraklı Sevgi Yolu'nda vatandaşlara seslendi. Türk bayrakları ile kendisini dinleyen kalabalığa seslenen Bakan Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atandığını belirterek, "Dediler ki, 'biz de büyükşehirlerinize nifak tohumu atalım da görün bakalım.' Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgahı ortaya koymaktadır. PKK'yı aynı FETÖ gibi belediyelere sızdırıp insanları tedirgin edip yarın çok büyük çatışma ve kaosun önünü açmaktadır" diye konuştu.



'299 İSİM YERLEŞTİRİLDİ'



Bakan Soylu, hiçbir HDP'linin "PKK ile ilişkimiz yoktur" diyemediğini belirterek, "Herkes bal gibi biliyor. HDP, PKK'nın siyasi koludur. Yeni oyun şu; 299 HDP'li, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi olarak yerleştirildi. PKK ile direkt bağları var. Tek tek isimleri ve cisimleri belli. Eş başkanları '300'ün üzerinde yerleştirdik CHP'ye' diyor. Biz sınır ötesinde niçin ülkemizi terörden arındırmak için mücadele ortaya koyuyoruz ? 2018'de PKK'ya katılım en çok İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki HDP binasından sağlanmaktadır." dedi.



NİHAT ZEYBEKCİ'YE DESTEK



Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Süleyman Soylu, "Benim kıymetli ağabeyimi, İzmir'e çok yakıştığını düşündüğüm, göründüğü gibi bir adam olan, dürüst, hizmetkar bir adam, aynı zamanda nahif, aynı zaman sözünü esirgemeyen, çalışkan ve samimi olan Nihat Zeybekci'yi seviyor musunuz ? Bazen insanın sıcak bir sineye ihtiyacı olur. Bugün bunun için geldik. Siz bize ana, yarsınız. Başımızı sinenize koymak, dertleşmek için geldik" diyerek Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye destek istedi.



'ZURNALARLA DİZ KIRA KIRA O ZEYBEK OYNANACAĞIZ'



Nihat Zeybekci, kendisini Türk bayrakları ile karşılayan halka hitap etti. İzmir'e hizmet vermek için geldiğini ifade eden Zeybekci, "Biz gönüller yapmaya geldik, biz hizmet etmeye geldik. İzmir'i imar edeceğiz, Bayraklı'yı imar edeceğiz. O sene bu sene mi? O sefer bu sefer mi? Allah'ın izni ile İzmir'in makus talihini beraber değiştireceğiz. 31 Mart gecesi o zeybeği burada oynamaya var mısınız ? Davullarla zurnalarla diz kıra kıra o zeybek oynanacağız inşallah. İzmir'in dertlerini biliyoruz. Bayraklı'nın problemlerini biliyoruz. İzmir'de bir hizmet seferberliği başlatacağız. 9 ay istiyoruz. 31 Aralık'a geldiğinizde İzmir'e 9 ay boyunca gelmeyen bir kardeşimize 'acaba yanlış bir yere mi geldim?' dedirteceğiz. 6 ayda bu şehirde çukur kalmayacak. Çarpık yapılaşmayı yerinde dönüşümle kim çözer; Cumhur İttifakı, yani milletin adamları çözecek. İzmir'de çöp derdi bitecek. İzmir'e, 'çöplerini dağlara atan İzmir' dedirtmeyeceğiz. Türkiye'de çöplerini dağlara atan bir şehir kalmadı" diye konuştu.



Programın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların arasına karıştı. Soylu'yu gören vatandaşlar fotoğraf çekilmek ve elini sıkmak için birbirleri ile yarıştı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Koçarlı'da halka seslenmesi



Söke'deki konuşması



+++



-Süleyman Soylu'nun konuşması



-Soylu'nun vatandaşların arasına girmesi



-Nihat Zeybekci'nin konuşması



Haber-Kamera: KOÇARLI(Aydın) - İZMİR,



=====================================



5)BAKAN GÜL: ERDOĞAN VE AK PARTİ GİDECEK PAYDASI ÜZERİNDE İTTİFAK YAPIYORLAR



ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Karşı tarafta oy isteyen partilere bakın. 'Fazla ihracat yapacağım, Türkiye'yi daha fazla büyüteceğim, hizmet yapacağım' diyen bir proje, bir vaatleri yok. Ne diyorlar? 'Erdoğan ve AK Parti gidecek.' Bunun paydası üzerinde ittifak yapıyorlar" dedi.Adalet Bakanı Gül, Artvin Borçka'da, partisinin ilçe başkanlığınca organize edilen seçim irtibat bürosu açılış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili açıklamalarda bulunup, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Hükümetleri döneminde IMF'ye olan borçların sonlandırıldığını, diğer partilerin Türkiye'yi büyütmek gibi amaçlarının olmadığını kaydeden Bakan Gül, şunları söyledi:



"AK Parti yokken bu ülkede yine hastaneler vardı; ama o hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımız vardı. AK Parti geldi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedi. 'Hastanede rehin vatandaşımız kalmayacak' dedi. Cebimizdeki parayı IMF'ye borç olarak götürdüğümüz, cebimizdeki parayı bankacıların hortumladığı bir dönemi yaşadık; ama AK Parti geldi, 'Milletin parası milletin cebinde kalacak' dedi. Hortumlayanları, bankacıları, IMF borçlarını sona erdirdi ve milletimizin cebini düşünen bir siyaset yaptı. Karşı tarafta oy isteyen partilere bakın. 'Borçka'yı daha fazla büyüteceğim, daha fazla ihracat yapacağım, Türkiye'yi daha fazla büyüteceğim, hizmet yapacağım' diyen bir proje bir vaatleri yok. Ne diyorlar? 'Erdoğan gidecek, AK Parti gidecek'. Bunun paydası üzerinde ittifak yapıyorlar. AK Parti yoktu, Recep Tayyip Erdoğan yoktu; milletin parasını faize götürüyordunuz, IMF'ye götürüyordunuz. Bu ülkenin başbakanı; memura, emekliye para ödeyemiyordu. 'Ne olur Türkiye'ye kredi verin' diye ülke ülke gezip, kredi ve para istiyorlardı."



ARTVİN'DE HALKA SESLENDİ



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Artvin'de Çayağzı Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, Millet İttifakı'nı FETÖ'nün şişirdiğini ve ipinin Kandil'de olduğunu söyledi. Gül, şöyle konuştu:



"Türkiye bir seçime daha giderken, bir tarafta Cumhur İttifakı ile bu milletin bekası için, birliği, beraberliği, kardeşliği için 15 Temmuz günü kurulmuş ve pazara kadar değil, mezara kadar kurulmuş olan bir ittifak var. Bir tarafta bu memleketi, Artvin'i, güzel ülkemizi nasıl büyütürüz, nasıl projelerle daha fazla iş imkanlarıyla daha ileriye götürürüz diye düşünen bir Cumhur İttifakı var. Bir diğer tarafta da adına Millet İttifakı dedikleri ama benzemezlerin bir araya gelerek kurdukları bir ittifak var. Projeleri ne? Vaatleri ne? Artvin'e bir şey mi vaat ediyorlar, Türkiye'ye bir şey mi vaat ediyorlar. Hayır, sadece AK Parti gitsin, huzur, istikrar, 17 yıldır süren hizmetler yapan bu iktidar gitsin. Ne olacak, olursa olsun. FETÖ'nün şişirdiği, balonun ipini kandilin tuttuğu bu ittifakı, bu balon ittifakını, 31 Mart'ta sandıkta patlatmaya hazır mıyız? Türkiye, Türk milleti ne zaman başı dik ileriye yürümek istese, hep tuzak kurmak istediler. Hep senaryolarla Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştılar. Sokak olayları yaparak, Gezi Parkı eylemleri ile ülkeyi karıştırmak istediler. Yetmedi yargı darbesiyle bu ülkeyi ele geçirmek istediler. Yetmedi Kobani olaylarıyla bu ülkeyi, bu sokakları karıştırmak istediler. Hiçbirinde başaramadılar, 15 Temmuz'da, F-16'larla geldiler, tanklarla geldiler ama bu millet 'Türkiye bölünmez, vatan geçilmez' dedi."



Görüntü Dökümü



----------------------------



Bakan Gül, konuşma



Detaylar



+++



Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosunun açılışından görüntüler



Bakan Abdülhamit Gül'ün konuşması



Detaylar



Haber-Kamera: ARTVİN,



========================



6)PİKNİĞE GİDEN 5 KİŞİNİN ÇADIRDA CESEDİ BULUNDU







ADANA'nın Karataş ilçesine balık tutup piknik yapmaya giden akraba olan Habib Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu ile Ali Turan ve Zeki Kılınçcı, kaldıkları çadırda üzerinde mangal bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.



Olay, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydınlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için 8 Mart günü Karataş'a gelen ve Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı ile birlikte sahilde çadır kurdu. Geldikleri gün gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan 5 kişiden daha sonra haber alınamadı. 5 kişiye ulaşamayan yakınları, çadır kurulan yere geldiklerinde acı durumla karşılaştı. Çadırdaki 5 kişinin haraketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içinde yaktıkları üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirnelerek öldükleri belirlendi. İncelemede kurulan çadırın termal olduğu ve hava geçirmediği öğrenildi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ



Adana'nın Karataş sahilinde kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları zihinsel engelli Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi. Morga alınan cenazeler, yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, bugün merkez Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Çadırda cenazeleri bulan Yusuf Topaluğurlu'nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu, kendisinin de ağabeyi ile balık tutmaya gideceğini ancak işlerinden dolayı gidemediğini söyledi. Ağabeyi, amcası, amcasının oğlu ve zihinsel engelli iki komşusunun 8 Mart Cuma günü Karataş ilçesi Tuzla Aydınlar sahiline gittiğini anlatan Topaluğurlu, "Cumartesi akşam görüntülü olarak konuştuk. İyi olduklarını her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Pazar günü aradığımızda telefonlarına ulaşamadık. Pazartesi günü de aradım açmadı. Şüphe düştü içimize. Daha fazla dayanamayıp, teyzemin oğlu ile gittik. Tuzla Aydınlar sahiline vardım. Araba sahilden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta. Kumun içinde arabayı götürdüm. ve oraya gittiğimde bir vahşet ile karşılaştım" dedi.



Çadıra gittiği zamanlar ağabeyinin kendisini karşıladığını aktaran Ahmet Topaluğurlu, "Deli doluydu, arabasını da yeni almıştı. Derdi 'bu arabayı niye buraya getirdin'. Bir baktım kimsede ses soluk yok. Şüphelendim, içime kurt düştü. Çadırın fermuarını açtığım zaman, içeride hepsinin cenazesi ile karşılaştım. Havalandırmaları açtım, bir yaşama umudu ile ama hepsinin ölü olduğunu gördüm. Güvenlik birimlerine başvurdum. Ambulans geldi, jandarmamız geldi. Oraya devamlı gidip-geldiklerini biliyorduk. Arada bir biz de gidiyorduk. Bu gittiklerinde ben de beraber gidecektim. İşlerimden dolayı gidemedim. Yoksa şu an altıncı cenaze de ben olacaktım. Bir amcam, bir amca oğlum, bir ağabeyim; 3 kanımız gitti. Mahallemizden yine iki arkadaşımız gitti" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Olay yeri ekibini çalışması



Çadırdan detaylar



Jandarma ekiplerinden detay



Cenaze araçlarının gidişinden detay



+++



Genel ve detaylar



Cenazelerin tabutlarda içeri taşınması



Röp.



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Eser PAZARBAŞI/ ADANA,



=================================================



7)KUZENİ TARAFINDAN VURULAN KİŞİ ÖLDÜ







BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, alacak verecek nedeniyle tartıştığı amcasının oğlu Tolga Ç. tarafından tabancayla vurulan Gökhan Ç. hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam saatlerinde Güçlü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Ç. ve kuzeni Tolga Ç. alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Tolga Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Gökhan Ç.'ye 7 kez ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Gökhan Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Tolga Ç. olayın ardından kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökhan Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gökhan Ç.'nin ölüm haberini duyan ailesi ve yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi.



Polis, cinayet şüphelisi Tolga Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Hastane bahçesinde toplanan kalabalıktan görüntüler



Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Serkan AKKUŞ/ OSMANGAZİ(Bursa),



=====================================================



8)DEREYE DÜŞEN KÜÇÜK YAĞMUR HAYATINI KAYBETTİ







BURSA'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşen 5 yaşındaki Yağmur Aydın hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Akıncılar Mahallesinde oturan Muhsin ve Garipşah Aydın beraberlerinde çocukları Yağmur ile halı yıkamak üzere dere kenarına gittiler. Aydın çifti halı yıkarken derenin içine giren yağmur, dengesini kaybedip düşerek sürüklenmeye başladı. Dereye düşen çocuğunun peşinden koşan Muhsin Aydın, yaklaşık 500 metre derede sürüklenen Yağmur'u çalılara takılı şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerin sudan çıkardığı küçük kıza, sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yağmur Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.



TOPRAĞA VERİLDİ



Bursa'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yağmur Aydın, dün akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından semt mezarlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Ambulansın hastaneye gelişi



-Minik kızın sedyeyle ambulanstan indirilmesi



-Dereden detay



-Jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlardan detay



-Detay



+++



-Tabutunun camiden çıkarılmasından görüntü



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



===================================================



9)KAMYONET VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK 4 YARALI



BURSA'da sebze yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mahallesi Kırkpınar Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Elmecariş (25) yönetimindeki 16 JC 572 plakalı sebze yüklü kamyonet, Celil Şen yönetimindeki K 7026 BB Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trafik ışıklarına ve ağaçlara vuran kamyonette bulunan sürücü Elmecariş'in eşi Şifa (25) ile çocukları Mariya (5), Şahin (3), ve Yakin (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yere dökülen sebzeler belediye ekiplerince temizlendi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi



-Olay yerinden görüntüler



-Detaylar



Haber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA,



==================================================



10)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI



KARABÜK"te, bisiklet kullanan 12 yaşındaki Eda Nur Aydoğan'a otomobil çarptı. Havaya fırlayarak yola düşen Eda Nur ağır yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Aydın E.(41) idaresindeki 34 GY 4647 plakalı otomobil, sokaktan yokuş aşağıya yolda caddeye giren Eda Nur Aydoğan'ın kullandığı bisikletle çarptı. Eda Nur çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak yola düştü. Ağır yaralanan Eda Nur gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eda Nur'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



Aydın E. ifadesi alınmak üzere 3 Nisan Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Otomobil ve bisiklet



-Polisin incelemeleri



-Sürücü Aydın E.



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,



===================================================



11)17 YAŞINDAKİ ÇOCUK, EVDE YARALI HALDE BULUNDU



ADANA'da Yusuf M. (17), ziyarete gittiği ağabeyinin evinde yatakta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yatağın yanında kurusıkıdan çevrilmiş bir tabanca ve boş bir kovan bulan polisler, çocuğun kazara kendi kendisini vurmuş olabileceği üzerinde duruyor.



Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1232 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, akşam ağabeyi Bayram M.'nin evine giden Yusuf M., gece uyumak için yatacağı odaya geçti. Üzerini örtmek için yanına gelen yengesi, Yusuf M.'nin rahatsızlandığını fark edip, durumu eşine haber verdi. Eve çağrılan ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf M.'nin karnında mermi izine rastlandı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, ameliyata alındı. Evde inceleme yapan polisler, çocuğun yattığı yatağın yanında kurusıkıdan çevrilme tabanca ve bir boş kovan buldu. Yusuf M.'nin yatağın içinde kendisini kazara vurmuş olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Hastanenin dış görüntüsü



Ambulansın gelişi



Yaralının ambulanstan indirilip, hastaneye alınması



Evden görüntü



Evin önündeki polis aracından görüntü



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



============================



12)POLİSTEN KAÇAN 2 KİŞİ ŞANTİYEDE YAKALANDI



ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 10 kilometre sürenen kovalamaca sonunda yol zannedip girdiği Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Müdürlüğü'nün şantiyesinde yakalandı. İsminin Medeni A. olduğu öğrenilen sürücünün, ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edildi.



Saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda sabit yol uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri 33 AAR 803 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Özdemir Sabancı Bulvarı boyunca ilerleyen otomobil daha sonra Adnan Kahveci Bulvarı'na döndü. Baraj seti üzerinden merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'na çıkan otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yönünde kaçmayı sürdürdü. Peşine çok sayıda polis ekibi takılan otomobil, Mithat Özsan ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşakta yol zannedip, Büyükşehir Belediyesi Yol Müdürlüğü'nün şantiyesine girdi. Burada tren raylarının yakınında durmak zorunda kalan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi, araçtan inip, koşarak kaçmak istedi. Etraflarını saran polislerlenden kaçamayan 2 kişi, kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde sürücünün Medeni A., yanındaki arkadaşının ise Yasin Ö. olduğu belirlendi. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Medeni A. ve arkadaşı Yasin Ö., gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Otomobilden görüntü



Sürücü Medeni A.'nın polis nezaretinde araca götürülmesi



Medeni A.'nın araca bindirilmesi



Tren rayları üzerindeki polisler



Yasin Ö.'nün polis nezaretinde araca götürülmesi



Yasin Ö.'nün araca bindirilmesi



Polislerin otomobilde arama yapması



Olay yerindeki polis araçlarından görüntü



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



============================



13)EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN CEZAEVİ FİRARİSİ, NİŞANLISININ EVİNDE YAKALANDI







BURSA'nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen Mustafa Güner, jandarma ekiplerinin operasyonuyla nişanlısının evinde yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa açık cezaevinden firar eden ve 8 işyerinden hırsızlık, 4 ayrı mala zarar verme, alkol ve uyuşturucu kullanarak araç yönetme, tehdit ve hakaret olmak üzere 16 ayrı suçtan aranan Mustafa Güner'i (28) yakalamak için operasyon başlattı. Ekipler, aranan şüpheliyi İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesinde saklandığı nişanlısının evinde yakaladı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



------------------------------



-Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkırılmasından görüntü



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



=========================



14)ÇALINTI OTOMOBİL, POLİS EKİPLERİNCE 10 DAKİKA SONRA YAKALANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çalıp kaçan hırsız, olaydan 10 dakika sonra kovalamaca sonucu yakalandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak'ta meydana geldi. Yeni mahallede park halinde bulunan 74 BT 371 plakalı otomobilinin çalındığını fark eden Ramazan Çetinkaya durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otomobili bulmak için çalışma başlatan ekipler, ihbardan 10 dakika sonra çalıntı otomobili kovalamaca sonrası Şenbel sokakta durdurdu. Polis ekiplerini görünce otomobilden inerek kaçmaya çalışan şüpheli İsmail A., yakalanarak gözaltına alındı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Yakalanan çalıntı otomobilden görüntü



Dosya Adı: 1103calinti_otomobil



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



=========================



İNSANSI ROBOTA YÜZ EKLENDİ, MİMİK KABİLİYETİ ARTIRILDI



KONYA'da üretilen insansı robota, yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti artırıldı. Robotun, ayrıca, interneti ve tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği, yapay zeka sayesinde de insanları tanıyıp, cevap verebildiği belirtildi.



Konya'daki Akınrobotıcs fabrikasında üretilen insansı robotlar, her geçen gün yeni teknolojiler eklenerek geliştiriliyor. Yüz eklenen robot, bünyesinde bulunan yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilmenin yanında; yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirdi. 'Akıncı-4' adı verilen robot, 'Mini Ada' verilen diğer robotla sembolik olarak sohbet edebiliyor.



Akınsof ve Akınrobotıcs Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, fabrikada üretilen insansı robotların tamamının yerli imkanlarla üretildiğini belirtti. Akın, "İnsansı robotlarımız 'Akıncı-4' ile 'Mini Ada'nın barındırdıkları yapay zeka sayesinde birbirleri ile olan sohbetine tanıklık ediyoruz. 'Akıncı-4' sahip olduğu eklem yapısıyla başta yürüme faaliyeti olmak üzere insansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor ve yapay zeka sayesinde de insanları görüp tanıyabiliyor, onlara cevaplar verebiliyor" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Robotlardan detay



Haber-Kamera: KONYA,



=======================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi

Anne-Kızı Öldüren Katilin Dikkat Çekmemek İçin Cenazeye Katıldığı Ortaya Çıktı

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok

Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü