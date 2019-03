Dha Yurt Bülteni - 1

1)OYUNCU DEMET AKBAĞ'IN EŞİ TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ İZMİR'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

1)OYUNCU DEMET AKBAĞ'IN EŞİ TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ







İZMİR'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı öğrenilen Zafer Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, yaralanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Çika, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Renda'nın tedavisi sürüyor.



Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.



EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI



Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.



SANAT, SPOR VE İŞ DÜNYASI HASTANEYE KOŞTU



Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Zafer Çika'nın hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ



Bu arada kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aracı Muammer Renda'nın kullandığı kesinlik kazanırken, Çika'nın yanında oturduğu, kaza sırasında ise emniyet kemerinin takılı olmadığı için ön camdan fırladığı ve bu nedenle ağır yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.



AKBAĞ İZMİR'E GİDİYOR



Kaza haberini öğrenin ve oldukça üzgün olduğu gözlenen Demet Akbağ, hava yoluyla İzmir'e gelmek üzere yola çıktı. Sanatçı Akbağ'ın İzmir'e iner inmez eşinin tedavi gördüğü hastaneye gideceği belirtildi.



SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ



Ünlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ'ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. Demet Akbağ'ın hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak üzere doktorlarla görüştüğü belirtildi.



ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ



İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Hastaneden ve ambulanstan görüntü



-Kaza yapan araç



-Yoldan görüntü



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



===========================



2)İKİ AİLE ARASINDA BALTALI, SOPALI KAVGA: 11 YARALI







KÜTAHYA'da akraba iki aile arasında geçmişe dayalı bir husumet nedeniyle balta, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3'ü kadın 11 kişi yaralandı.Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında İnköy Mahallesinde meydana geldi. Aynı sokakta oturan akraba iki aile bireyleri arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, çıkan olaylarda akrabalar birbirlerine balta, taş, sopa ve silahla saldırdı.



Kavgada Ahmet Pul silahla bacağından, İbrahim Ekici, Hüseyin Ekici, Halil Ekici, Havva Ekici, Zahide Ekici ile diğer taraftaki Yunus Öztürk, Fatma Öztürk, Bekir Öztürk, Mehmet ve Ahmet Dal taş, sopa ve balta ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Bu arada jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilmesi



-Acil servise alınmaları



-Mahalledeki Jandarma ekipleri



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,



=========================



3)ISPARTA'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 21 KİŞİ YARALANDI







ISPARTA'da, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı trafik kazasında araçlar hurdaya döndü, 21 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Aynı istikametteki Engin Damcı yönetimindeki 32 FR 577 ve Osman Sütçü yönetimindeki 32 K 0043 plakalı otomobiller ile Ayhan Bozkurt yönetimindeki 68 ED 449 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsüyle birlikte araçtaki 13 kişi, otomobillerde ise sürücülerle birlikte 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yerinden görüntüler



Yaralılara müdahale



Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ ISPARTA,



==========================



4)HAFİF TİCARİ ARAÇ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 5 YARALI



Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.30 sıraların Cahı Mahallesi Cahı Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Ali Yelli'nin kullandığı 33 L 3189 plakalı hafif ticari araç, Harun Ulucan idaresindeki 42 V 2762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yerinden detay



-Yaralıların ambulansa alınması



Araçlardan detay



-Genel ve detay



Haber-Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ(Konya),



=========================



5)KILIÇDAROĞLU: İŞSİZLİK TEMEL SORUNDUR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dernek, STK ve esnaf odaları temsilcileri ile bir araya geldi. Partililerin de katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin temel sorununun işsizlik olduğunu söyleyerek, "Bin tane geçici işçi alacaklar, 40 bin kişi başvuruyor. Yalnızca 6 ay çalışmak için. 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Sizden 17 yıl vergi aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar. Dünyanın borcunu aldılar. Niye işsizlik var? Neden 7 milyondan fazla insan işsiz? Gencecik çocuklarımız işsiz. Devleti, ülkeyi yönetenler acaba işsizlik nedir biliyorlar mıdır? Devleti yönetenler bir babanın çocuğuna harçlık veremeden okula göndermesinin nasıl bir dram olduğunu biliyorlar mıdır? 17 yıldır devleti yönetenler yatağa aç giren bir çocuğun annesinin dramını biliyorlar mıdır? 17 yıldır geldiğimiz nokta budur. Hepimizin evinde huzura, berekete ihtiyaç var" dedi.



'NEREDEN BİLECEKLER FAKİRLİĞİ, YOKSULLUĞU'



AK Parti seçmenine seslenen Kılıçdaroğlu, " 17 yıldır onları iktidara taşıyorsunuz. İlk kazandığında İstanbul'dan Ankara Keçiören'e gelmişti. Bir apartman dairesinde oturdu. 'Ne demek milletvekili lojmanları' dedi. 'Lojmanları satacağım, milletin vekilleri, milletin arasında otursun' dedi. Lojmanlar satıldı. 17 yılın sonunda ne oldu da o mütevazi insan saraylarda oturuyor. Sarayda oturmak demek, kira parası yok, mutfak parası yok, uçak parası yok, dolmuş parası yok, okul parası yok. Ondan sonra dönüp, bu memlekette işsizlik var mı yok mu diye ona sormaya çalışıyoruz. Ne anlar işsizlikten? Ne bilir fakirliği, ne bilir yoksulluğu? Ne bilir çocukların yatağa aç girdiğini? Biz bu dönüşümü ve değişimi sağlamak zorundayız. Sandığa giderken vicdanınıza soracaksınız" diye konuştu.



'NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞIZ DİYE BEKLİYORLAR'



Konuşması sırasında EYT pankartı açılması üzerine emeklilik yaşının 65 olmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Emeklilik yaşını 65 yaptılar. 60 yaşına geldiniz. Prim ödemişsiniz, emeklilik için bekliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takıldılar. Ne zaman emekli olacağız diye bekliyorlar. Gidip özel sektöre çalışmak istediğini söylüyor. Özel sektöre çalışmak istediğini söylediğinde patronlar tercihini gençlerden yana kullanıyor. Peki bu insanlar nasıl geçinecek? Sorunu çözmek için İYİ Parti milletvekilleri ile beraber kanun teklifi verdik. AK Parti ve MHP Milletvekilleri bizim teklifimizi reddetti. Türkiye'de 8 sigorta uygulanıyor ama uygulanmayan bir sigorta dalı var, bu da aile sigortası. Ne demek aile sigortası? Yaşınız 50, patron işinize son verdi. Yeni iş bulamadınız, İŞ-KUR size en fazla iki yıl aylık ödedi, yaşınız 52 oldu. 65 yaşında emekli olacaksınız. Bu aile nasıl geçinecek? O zaman devreye aile sigortası giriyor. Belli bir gelir elde edene kadar o ailenin asgari ihtiyaç tutarını bu sigorta karşılıyor. Aile sigortasıyla ilgili kanun teklifini de biz verdik. Aile sigortasını dile getiren başka bir parti, bir sendika var mı? Ailenin birliği ve bütünlüğü için aile sigortası önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1974 yılında söz vermiş. 2019 yılındayız, niye çıkmıyor? Yapmamız gereken çok şey var."



'O KUYRUK VARLIK KUYRUĞU OLSA SEN EN ÖN SIRADA OLURSUN'



Konuşmasında soğan kuyruğu tartışmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "17 yıl yönettiler, soğan kuyruğuna mahkum ettiler ve dönüp dediler ki; 'Bu bir varlık kuyruğudur.' Milletin aklıyla alay ettiler. Adım gibi biliyorum, o kuyruk varlık kuyruğu olsa en ön sırada sen olurdun. Sen hayatında gidip patates aldın mı? Biber, soğan aldın mı? Uçan saraya binersin, yazlık sarayda oturursun, kışlık sarayda oturursun, milleti soğan kuyruğuna mahkum edersin, sonra çıkıp, 'bu kuyruk varlık kuyruğudur' diyeceksin. Millet de bunu yutacak. AK Partili kardeşlerime seslendim: sizin omuzlarınızda yıllar yılı taşıdığınız insan, sizin aklınızla alay etmeye başladı. Sizin hakkınızı yemeye başladı" dedi.



Vatandaşın sosyal yardımları doğru alamadığını da belirten Kılıçdaroğlu, "Sosyal yardımları doğru düzgün alamıyorsunuz ama üç buçuk milyon Suriyeliye 35 milyar dolar verildi. Niye verdiniz? Niye geldiler? Niye Suriye'nin iç işlerine karıştınız? Neden Müslüman kanının dökülmesine izin verdiniz? Batılılar silah verecek, müslümanlar da birbirini öldürecek. Şimdi geldiğimiz noktada Suriyeli birinci sınıf vatandaş, bizimkiler ikinci sınıf vatandaş. Dükkan açarlar vergi ödemezler, hastaneye giderler 5 kuruş para ödemezler ama bizimki 14 çeşit para öder. Bu nasıl bir düzendir?" diye konuştu.



CANLI YAYINLANDI



GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI, FTP'DE



FTP adresi: 178.211.55.226



Kullanıcı adı: dhaabone



Şifre: dha



Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Enver Fatih TIKIR - Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,



========================



6)BAHÇELİ, KIRIKKALE'DE KONUŞTU



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Diyor ki, 'Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Silah fabrikasının satışına onay veren milliyetçi olmaz'. Şu yalana bakın, karşımızdaki yalancıyı iyi tanıyın. Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz. Kılıçdaroğlu tek ayak üstünde bin yalan söylüyor. Zira yalan ruhuna işlemiş, zihni melekelerini istila etmiş. Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nın satıldığını söylüyor, yalan. Ortada satış falan yokken 'var' diyor, yalan. Bir başka ülkenin ordusuna verildiğini söylüyor, yalan. Trump'a tepki göstermediğimizi söylüyor, yalan. Sandık ittifakından bahsediyor, demokrasi güçlerinden söz ediyor, tamamen uydurma, bütünüyle hayal mahsulü" dedi.



'CHP'DE GÜVEN KALMAMIŞTIR'



Tank-Palet Fabrikası satılmadığını, yalnızca işletme hakkının 25 yıllığına devredildiğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:



"Satış yokken 'var' diye çığlık atmak yalancılığın daniskasıdır. Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına baksak, yabancıların eline avucuna mahkum olmamız kaçınılmazdır. Aziz Atatürk manda ve himayeye hasımdı. Bugünün CHP'si manda ve himaye hayranı. Aziz Atatürk tam bağımsızlık yanlısı idi. Bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı. Aziz Atatürk emperyalizmin amansız düşmanıydı. Bugünün CHP'si emperyalizmin taşeronu. Şunu biliniz ki, aziz Atatürk yerinden kalksa bunların alayını müstevlilerle birlikte kovalar, yakaladığı yerde de denize dökerdi. CHP'ye oy veren kardeşlerime yazıktır, yapılanlar haksızlıktır. Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. CHP Genel Başkanı'nın yüzü ise şimdiden simsiyahtır. Olan bitenler ayıptır, utanmazlıktır, aymazlıktır, kepazeliktir. İP aynı yolun yolcusudur. Bu CHP'de güven kalmamıştır. Bu CHP'de vatan ve millet sevgisi sıfırlanmıştır. Zillet İttifakı Türkiye'nin kuyusunu kazıyor; ama kazdıkları kuyuya kendileri düşecek."



CANLI YAYINLANDI



GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI, FTP'DE



FTP adresi: 178.211.55.226



Kullanıcı adı: dhaabone



Şifre: dha



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,



===========================



7)AKŞENER, GÜMÜŞHANE'DE ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Trabzon mitinginin ardından geçtiği Gümüşhane'de, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Akşener, Belediye Başkan adayı Mustafa Canlı'ya destek istedi. Akşener, "Gümüşhaneli hemşerilerimiz adaylara oy verirken hangisinin projeleri daha iyi, hangisi çok hizmet eder ve hangisi Gümüşhane'yi bir tık yukarı taşır ona bakmalı. Her şeyine kefil olduğum Mustafa Canlı'nın seçilmesi Gümüşhane'nin faydasına olacağını düşünüyorum" dedi.



Akşener, ziyaretin ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.



AKŞENER, ERZURUM'DA CAĞ KEBABI KESTİ



Trabzon ve Gümüşhane gezisinin ardından akşam saatlerinde Erzurum'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkez Aziziye ilçesinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı. Uzun konvoy eşliğinde Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway otele geçen Akşener ve beraberindekiler burada bir süre dinlendikten sonra yemek için kent merkezine indi. Erzurum'un meşhur çağ kebabının başına geçen Akşener yanına Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz'u da alarak basın mensuplarına poz verdi. Geceyi Erzurum'da geçirecek olan Akşener bugün çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Akşener'in ziyaretleri



Parti ziyareti



+++



-Meral Akşenerin meşalele yakarak karşılanması



-Komvoydan detay



-Meral Akşenerin otele gelmesi



-Meral Akşener'in cağ kebabın başında fotoğraf çektirmesi



Haber-Kamera: GÜMÜŞHANE - ERZURUM,



======================================



8)TEMELLİ: BU ÜLKEDE YAŞAYAN HERKES EZANA SAYGILIDIR



BATMAN'da partisinin yerel seçim mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Taksim'de ezanın ıslıklarla protesto edildiği iddialarıyla ilgili, "Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır. Bütün dinlere saygılıdır. Tarih boyunca kimsenin böyle bir saygısızlık yaptığı görülmedi" dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında partisince Batman'da düzenlenen mitinge katıldı. Otogar yakınlarında yapılan mitingde konuşan Sezai Temelli, Batman'da seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Yerellerde iktidara geleceğiz. Türkiye halkları seçeneksiz mi kalsın, bunlara mahkum mu kalsın? Bize düşen Türkiye halklarına seçenek sunmaktır. Biz de böyle yaptık. Barış ve demokrasi seçeneği yarattık" ifadelerini kullandı.



Temelli, İstanbul Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte ezanın ıslıklarla, sloganlarla protesto edildiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Sezai Temelli, şunları söyledi:



"Binlerce yıldır bu topraklarda Kürtçe, Türkçe ile barışık, Türk- Kürt bir arada bir vatan kurmuşlar. Şimdi bu ortak vatanımızı demokratik ulus anlayışımızla demokratikleştireceğiz. Demokratik cumhuriyeti ne yaparlarsa yapsınlar inşa edeceğiz. Çoğulcu, demokratik, laik bir cumhuriyet için, eşit yurttaşlık temelinde bir gelecek için 31 Mart'ta HDP'yi yerellerde iktidara taşıyacağız. Baktılar olmuyor, bu ülkenin kutsalları üzerinde siyaset yapmaya başladılar. Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır. Bütün dinlere saygılıdır. Tarih boyunca kimsenin böyle bir saygısızlık yaptığı görülmedi."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



HDP mitinginden görüntü



Sezai Temelli'nin sahneye çıkması



Sezai Temelli konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ/ BATMAN,



==================================



9)SOYLU: PKK'YA KATILIMIN EN ÇOK OLDUĞU YER, İSTANBUL'DA ESENYURT HDP İLÇE TEŞKİLATI







İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'ya katılımın en çok olduğu yer, İstanbul'da Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı. Doğu ve Güneydoğu'da artık katılım yapamıyorlar. Cesaretlendiremiyorlar kimseyi. Esnaftan haraç alamıyorlar. Eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı. Hadi gitsinler de şimdi göreyim" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ankara Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslenen Bakan Soylu, Cumhur İttifakı Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.



'PKK'YA KATILIM 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE'



Son 30 yılda PKK'ya katılımın en düşük seviyelerde olduğunu belirten Bakan Soylu, "Terör örgütünü hem dağlarda, hem Irak'ın kuzeyinde, hem Suriye'de köşeye sıkıştırdık. Terör örgütünü bitiriyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda, 700 terörist kaldı. Evlatlarımız şu anda, havadan ve karadan operasyonda. PKK'ya katılımın en çok olduğu yer İstanbul'da Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı. Doğu ve Güneydoğu'da artık katılım yapamıyorlar. Cesaretlendiremiyorlar kimseyi. Esnaftan haraç alamıyorlar. Eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı. Hadi gitsinler de şimdi göreyim" dedi.



'BU MİLLETE HİÇ BİR ZAMAN HİLE YAPMADIK'



Soylu, hiçbir zaman hileye başvurmadıklarının altını çizdiği konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye büyük bir tezgah hazırladığını belirterek, şunları söyledi:



"3 tane oyu alabilmek için, o koltuğa oturabilmek için, memleketimin geleceğini, yarınlarını kaosa döndürmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin. Bizim eksiğimiz olabilir ama biz bunlar gibi hep 3 kaşıkla yemek yemedik. Allah bize hep tek kaşıkla yemek yemeyi nasip etti. Tayyip Erdoğan'a ne kadar iftira, hakaret edelerse etsinler sizden, milletinden hiç vazgeçmedi."



'DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA 24 SAAT HUZUR VAR'



Bakan Soylu, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde hem kırsalda hem de şehirlerde günün 24 saati huzur olduğunu belirterek, "31 Mart akşamı biz bir zafiyetle karşı karşıya kalırsak, 1 Nisan'dan itibaren, 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler. Kaymakamların ve valilerin itibarlarını alt üst ederler. Siirt hastanesini yakarlar. 'Hakkari Havalimanı olmasın' diye 507 kez saldıranlar her şeyi yapar. Dağlarda, şehrin içerisinde 24 saat huzur var. Şükürler olsun, terör örgütüne tarihi cevaplar veriyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Soylu'nun konuşması



Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ ANKARA,



=============================



10)BAKAN GÜL: YARGI, TÜRK MİLLETİNİN YARGISI OLMAYA DEVAM EDECEK



ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı, Türk milletinin yargısı olmaya devam edecek. Geçmiş kötü örneklerde, kumpaslar, kayıt dışı şantajlar yargıyı bir iktidarın sandıktan çıkamayanların bir güç merkezi olarak görüldüğü anlayış geride kalmıştır" dedi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün akşam saatlerinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Gül, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu yıl içerisinde hizmete açılacağını belirterek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.



YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİ'Nİ ANLATTI



Bakan Gül daha önce açıklanan 'Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ne ilişkin de konuşarak, "Etik ilkeler, hakim ve savcılarımızın uyacağı, bağlayıcı meslek kurallarını yazılı hale getirmiş olduk. Elbette Türk yargısı, hakim ve savcılarımız meslek kuralı anlamında yazılı olmayan bir etik kurala tabilerdi. Hem sosyal ilişkilerde, hem davranışlarda mesleğe yakışır şekilde davranış, yine sosyal ilişkileri buna göre tanzim ediyorlardı, ama yazılı değildi. 2016 yılından itibaren yapılan çalışmalar neticesinde son aylarda buna hız vererek son nihai halini ortaya koyduk. Bizim kurul olarak getirip deklere ettiğimiz metinden öte Türk hakim ve savcıların, 'Ben Türk milleti adına karar veriyorum. Ben milleti sözde bir taahhütte bulunuyorum' dedi. Bizde bunun sözcülüğünü yaptık" diye konuştu.



'ETİK İLKELERİ ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜRMÜŞ OLDUK'



"Hem etik ilkeler, hem disiplin hukuku eş zamanlı devam etmektedir" diyen Bakan Gül şunları söyledi:



"Hakim ve savcılarımızla ortak hazırladığımız yazılı bir metin oldu. Anayasa'da Türk milleti adına yargılama yapan hakim ve savcılarımız ben 'Türk milletine yargılama yaparken, her türlü yaklaşımda bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesini koruyarak, mesleğini onurunu koruyarak ve insan onurunu koruyacak şekilde nezaketle davranma hakkından tutun, yargılamaya varıncaya kadar uhdesine tevdi edilen sırları koruyacağıma söz veririm' şeklinde etik ilkeleri ete kemiğe büründürmüş olduk. Türk yargısı, hakim ve savcılarımız da bu titizlikle gayret etmektedirler. Hepimizin de temel yaklaşımı Türk yargısının hakim ve savcılarımızın milletimizi beklediği hak ettiği yargılamayı titizlikle sürdürmesi, çünkü her meslek elbette özeni gösterecektir. Hakim ve savcılar, Türk yargısı adaletin dağıtıldığı mercilerde elbette daha özel davranacak mesleklerdir. Bu özeni hakim ve savcılarımız göstermektedir. Hem etik ilkeler, hem disiplin hukuku eş zamanlı devam etmektedir."



'GÜVEN VEREN ADALET VİZYONUMUZ VAR'



Etik kuralların tüm hakim ve savcıların bilgisine sunulduğunu aktaran Bakan Gül şöyle devam etti:



"Dün itibariyle Türk yargı sisteminde bağlayacağı etik kurallar tüm hakim ve savcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Umarız bu etik ilkeler hakim ve savcılarımızın sunduğu adalet hizmetlerinin standardını daha yukarıya çıkartacaktır. 'Artık güven veren adalet' diye bir vizyonumuz var. Bu vizyona uygun bir şekilde de yapmış olduğumuz çalışmaların bir parçası. Seçimden sonra açıklayacağımız yargı reformu, strateji belgemizin bir parçası olarak bunu hep beraber ortaya koyacağız. Hakim ve savcılarımıza bu yargısal faaliyet yaparken, bir olay üzerinden hakim ve savcılarımızı asla töhmet altında bırakmakta asla kabul edemeyeceğimiz bir davranıştır. Çünkü geçtiğimiz yıl 11 milyon dosya hakim ve savcılarımızın önünden geçmiştir. Bunlar içerisinde insan olarak bir eksiklik olduğunda bunun itiraz merci elbette istinattır, Yargıtay'dır. İtiraz mekanizmaları vardır. Ama kalkıp bir yargısal mekanizmayı yargılamayı hepimiz yapıyoruz gibi hakim ve savcıları töhmet altında bırakmadan, yargıya bu anlamda güvenmek hepimizin beklentisidir. Hakim ve savcılarımızın da bu anlamda titizliğini hep beraber görüyoruz."



'ADALET MEKANİZMASI MERCİİNİ KORUYACAĞIZ'



Bakan Gül, konuşmasının sonunda şunları söyledi:



"Yargı Türk milletinin yargısı olmaya devam edecek. Geçmiş kötü örneklerde, kumpaslar, kayıt dışı şantajlar yargıyı bir iktidarın sandıktan çıkamayanların bir güç merkezi olarak görüldüğü anlayış geride kalmıştır. Yargı hiçbir grubun, hiçbir odağın, hiçbir cemaatin, hiçbir düşüncenin değil. Hiçbir ideolojinin değil, yargı Türk yargısının, herkesin güvenerek ve sonuna kadar güven duyduğu, hepimizce koruyup kollayacağı bir mekanizmadır. Adalet mekanizmasının merciini hep beraber koruyacağız. Standardını da hep birlikte yukarıya çıkartacağız."



BAKAN GÜL, STK VE HUKUKÇULARLA BULUŞTU



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Trabzon'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hukukçularla bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Gül, Türkiye adaletinde nicelik olarak çok yol kat edildiğini söyleyerek, "Türkiye'de her alanda olduğu gibi yargı alanında da çok önemli işler yapıldı. Seçimden sonra açıklayacağımız yargı reformu ile güven veren yargı anlayışını güçlendireceğiz. Türk Yargı Etiği Bildirgesi ülkemiz için çok önemli bir milattır. Yargı mensuplarımız esasen uygulamaya çalıştıkları kuralları, yazılı hale getirerek yargı mensuplarımıza, tüm vatandaşlarımıza, Türk vatandaşlarımıza standardı yükseltmek için bir taahhütte bulunmaktır. Bağımsız, tarafsız ve tüm muhataplarına adaleti dağıtmayı yeniden taahhüt ederek etiketlerimizi belirledik. Özellikle Türkiye adaletinde nicelik anlamında çok yol kat ettik. Hakim ve savcı sayısında, adliyelerimizin teknik kapasitesi boyutuyla ama Türkiye'de nitelik sorununu da hep beraber aşacağız" dedi.



'STAJ SÜRELERİNİ UZATACAĞIZ'



'Hakim ve Savcı Yardımcılığı' müessesini çok önemsediklerini ifade eden Bakan Gül, şöyle konuştu:



"Şimdi hukuk fakültesinden mezun olur olmaz, hemen kısa süreli bir stajın ardından kürsüye çıkıp, yargısal faaliyette bulunmakta arkadaşlarımız. Fakat bundan sonra bu staj sürelerini biraz daha uzatacağız, sonrasında da hakim yardımcılığı, savcı yardımcılığı müesseseni getireceğiz. Ne olacak peki, bir hakim nezaretinde hakim yardımcısı olarak, yine hakimin özlük haklarına sahip olacak ama kürsüye, Trabzon Adliyesi'nin Asliye Hukuk Mahkemesi cübbesini giyerek kürsüye değil de o hakimin nezaretinde Asliye Hukuk'ta davalar nasıl görülüyor, Asliye Ceza'da nasıl görülüyor, bir savcı iddianame yaparken nasıl hazırlanıyor, bir hakim karar verirken o işçi alın terimi alamadım, bu bir haksızlık derken ya da patron dava 6 yıl sürdü daha bitmedi derken onun istihdam anlamındaki sıkıntılarını, işçinin alın teri kurumadan parasını alması gerektiğini, haksız yere bir tutuklamanın ya da yargılamanın uzamasında bir kişinin göz yaşını bir Aile Mahkemesi'nde tarafların hak kaybına uğraması, kadınların şiddete uğradığı veya istismara uğrayan ve olayın failini bir araya getirmeme hassasiyeti tüm bunları izleyecek görecek ve tecrübe edecek. Bunlarla birlikte hem teori hem pratik en güzel şekilde yaşadıktan sonra hakimlik ve savcılık sınavına girecek ve o cübbeyi giyip yargısal faaliyette bulunacak. Böylece yargıda da adaletin çıtasını hep birlikte yükselteceğiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Bakan konuşma



Detaylar



+++



Bakan Gül'ün konuşması



Salondan genel detaylar



Haber-Kamera: Fatih TURAN - Uğur AYDIN/ TRABZON,



==================================



11)MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BİR ARAYA GELİP, PROJELERİNİ ANLATTI



MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin Demokrat Parti'li adayı Ayfer Yılmaz, CHP'li adayı Vahap Seçer ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hamit Tuna, özel bir üniversitede karşı karşıya gelip, projelerini anlattı.



Mersin Kent Zirvesi isimli etkinliğe öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Sırayla söz alan adaylar, projelerini anlatarak, soruları cevapladı. İlk sözü alan DP'li Ayfer Yılmaz; bir model içinde giden ve sürdürülebilirlik sağlayabilen bir yönetim şekli ile hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekti. Mersin'deki her kuruşun katma değere konu edilmesini vurgulayan Yılmaz, "Bir il için ne olması lazım? Önce ayağınızı attığınız zaman bir yol, altyapısı, otoparkı ile birlikte bir kentin tam altyapıya sahip olması gerekiyor. Planlardaki eksikliklerin tamamlanması gerekiyor. Planların tamamlanması, 'Ben yaptım, oldu' ile olmaz. Ankara'dan bir yığın izinle olur. O nedenle onları tamamlayıp, tarımın, sanayinin ve turizmin, lojistiğin önünü açacak o planlamanın tamamlanması lazım. Hep birlikte bunun peşinde olacağız. Başlamış projelerin bitirilmesi. Mersin'deki Ulaşım Master Planı sivil toplumla birlikte hazırlanmıştı. Bu planın hayata geçmesi ve Mersinimizin modern şehirler olarak doğudan batıya kadar altyapısının hazırlanması" dedi.



'ÖNCELİK EKONOMİ'



Kent için hazırlanan 160 farklı projeyi 3 başlık altında topladıklarını anlatan CHP'li Vahap Seçer ise önceliği ekonomiye vereceklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:



"Mersin'in ekonomik sorunları var. 'Ekonomi projeleri' dedik. Yatırımcı belediyecilik ve yatırımcı bir belediye başkanının sıradışı bir kavram olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde kentler ekonomik gelişmelerinin Ankara'dan planlanmasını ve projelendirilmesini isterler. 2'nci başlağımız, bu kentin fakiri var, genci var, dezavantajlı grupları var, sokak hayvanı, evcil hayvanı var. Bunun yanında kültürü, sanatı, sporu var. Onları Mersin'de tekrar küllerinden yaratmanın projelerini gerçekleştirdik. 3'üncü başlığımız Mersin'in çarpık bir kent yapısına sahip olması. Plansız bir kent olması, trafik sorunu, toplu taşıma sorunu, altyapı sorunu, çevre sorunu gibi birçok sorunla boğuşan bir Mersin. Buna da yenilikçi belediyecilik ve çağdaş bir Mersin'i nasıl yaratabiliriz? O projeleri gerçekleştireceğiz."



'SUYA YÜZDE 20 İNDİRİM'



Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hamit Tuna da 15 yıllık Toroslar Belediye Başkanlığı döneminde önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, tasarruf öncelikli bir yönetim sergileyeceklerini belirtti. Tuna şöyle konuştu:



"Bizim farkımız, 15 yıllık tecrübemiz. Bu kentte çok özel, çok farklı işler yaptık. Suyu boşa akıtmayacağız. Solar enerjiden maksimum yararlanacağız. 5 megawatt yaptık, onun kapasitesini artıracağız. Eski çöp depolama alanının yeri bizim, 250 dönüme yakın yer var. Komple orayı güneş enerjisi ile bezeyeceğiz, 80 milyon 1 yılda MESKİ, otopomlardan ötürü elektrik faturası ödüyor. Onu nötr edeceğiz. Mahsuplaşma ile edindiğimiz karı, vatandaşın su parasından yüzde 20 indirim yapacağız. Çok yerde altyapı eksikliği var. Altyapıdan dolayı sinekle mücadeleye 40 milyon ödüyoruz, hava sıkılıyor. 20 milyona düşüreceğim onu. Biz tasarruflu bir belediye başkanıyız" diye konuştu.



Belediye başkan adayları konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Adayların salona girişi



Salondan genel görüntüler



Adayların sahnedeki yerlerini almaları



Adayların görüntüleri



DP'li Ayfer Yılmaz'ın konuşması



CHP'li Vahap Seçer'in konuşması



Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı Hamit Tuna'nın konuşması



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,



===========================



12)YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA 9 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucunda, aralarında Kahramanmaraş eski Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianame, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nce kabul edildi. İddianamede 9 kişinin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3,5 yıla kadar hapsi isteniyor.



Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da düşen helikopterdeki BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi inceleyip, kabul etti.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca tarafından hazırlanan 23 sayfalık iddianamede, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, Sivil Savunma Müdürü Hüsametin Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürel Aktepe, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan ve Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu'nun 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3,5 yıla kadar hapsi istendi.



'HAYATİ ÖNEMİ HAİZ BİLGİLER İLETİLMEDİ'



İddianamede şüpheliler hakkında şöyle denildi:



"Helikopterin düşmesi olayından sonra, arama/kurtarma faaliyetlerinde görev alan başta Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır olmak üzere, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek ve İl Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut'un; etkin ve ciddi bir çalışma yürütülmesinde görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri, bu kapsamda, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kazaya uğrayan ve yardım talep eden İsmail Güneş'in cep telefon sinyal bilgisi ve GSM numaralarından yer tespiti ile ilgili TİB'den saat 16.00'ya kadar herhangi bir yer tespiti talebinde bulunmadıkları, bu talebin gecikmeli olarak 16.30'da şüpheli Hüseyin Keskinkılıç'a ulaştırıldığı, cep telefonu sinyal bilgisi ve GSM numarasından yer tespiti ile ilgili konuda TİB'de görevli emniyet temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç ile jandarma temsilcisi Yaşar Kalkan'ın sahip oldukları sorumluluğa uygun bir şekilde zamanında inisiyatif kullanamayarak, bölgenin haritalarının hazırlanmasında gecikmelerin yaşanmasına neden oldukları, konunun hayati bakımdan aciliyetine rağmen Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni şüpheli Süleyman Akdoğdu'nun çalışmalarında yeterli özeni göstermediği, İl Emniyet Müdürlüğü bildiriminin içeriği ve aciliyeti karşısında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü şüpheli Gürsel Aktepe'nin beklenen hız ve etkinlikte inisiyatif kullanmayarak süreçte uzama ve aksaklıklara 22/23 yol açtığı, kriz merkezinin aynı gün içinde saat 23.30 ve sonrasında aranacak alanı daraltan teknik bilgilendirme ve bunu doğrulayan bölgede yaşayan vatandaşlarla bazı kurum/kuruluş yetkililerinin ifadelerini değerlendirme dışı tutup, bu bilgilendirmede yer alan bölgeyi bir sonraki gün yürütülecek arama ve kurtarma planlarına dahil etmediği, arazide arama ve kurtarma faaliyetini yürütenler için hayati önemi haiz bilginin bu kişilere iletilmediği, bazı bilgiler yeterli değerlendirmeden geçirilmeden önemsenip, bunun sonucu ilgisiz yerlerin defalarca arandığı, bunun hedefe ulaşma sürecinde aksama ve gecikmelere neden olduğu, şüphelilerin planlama, örgütleme, personel yönetimi ve yönlendirme ile raporlamada, koordinasyonlu bir şekilde etkin bir çalışma yürütemedikleri, daha sonra ortaya çıkan bazı aksaklıkları gözden uzak tutacak şekilde ceride kayıtlarının oluşturulduğu, bu itibarla tüm şüphelilerin görev ve yetki alanlarına giren işleri yerine getirirken ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine aykırı bir şekilde görevlerinin gereklerine uygun davranmayarak kişilerin mağduriyetlerine neden olmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılmıştır."



AVUKAT EKİCİ: PANDORA'NIN KUTUSU AÇILDI



Yazıcıoğlu Ailesi'nin avukatlarından Selami Ekici, 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında açılan bu davanın, olayla ilgili bugüne kadar açılmış en büyük ve kapsamlı dava olduğunu söyledi. Ekici, şunları söyledi:



"Muhsin Yazıcıoğlu olayının çözümüne katkı sağlayacak ve yargılamalar aşamasında suçun vasıf ve mahiyetinin değişerek daha detaylı bir soruşturmaya ve yargılamaya sebep olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Bu dosyada sanık olarak yargılanan kişilerin olay esnasında önemli görevlerde bulunmuş olmalarındandır. Yani tabiri caizse olayın mihenk taşlarından olan şahısların yargılanıyor oluşudur. Türkiye'nin en yüksek yargı organlarından biri olan Yargıtay tarafından bu soruşturmanın ve davanın açılmış olması da ayrıca bir önem taşımaktadır. Biz, Muhsin Yazıcıoğlu olayının bu aşamadan sonra çözüleceğine inancımız, hukuka olan inancımız bir kez daha artmıştır. Tabiri caizse Pandora'nın kutusu açıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'na bu olayı reva görenlerin bir gün hukuk önünde teker teker hesap vereceklerini belirtmek istiyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Avukat Selami Ekici ile röp.



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



======================



13)KIRIKKALE'DE SERVİS ŞOFÖRÜ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU







KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, ailesinin haber alamadığı servis şoförü Zeki Sulukan (38), servis minibüsünün içinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.



Kirazoğlu köyü yolu Kapaklı mevkiinde, dün akşam saatlerinde yoldan geçen bir kişi, yol kenarındaki servis minibüsünün içinde hareketsiz yatan kişiyi görerek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, servis sürücüsünün aynı saatlerde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Zeki Sulukan olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sulukan'ın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi.



Ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sulukan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayın faillerinin yakalanması için soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntü



-Servis minibüsü



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,



===========================



14)İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU







BURSA'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Recep Pilavcı (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Sevindik Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Recep Pilavcı'dan 2 gündür haber alamayan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin camından içeri baktığında Pilavcı'nın pantolonunu gördü. Durumdan şüphelenen polis, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı kırarak içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, salonda Recep Pilavcı'nın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Pilavcı'nın yaklaşık 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mahallelinin yardımlarıyla hayatını sürdürdüğü öğrenilen Recep Pilavcı'nın cesedi Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Polis ekiplerinden görüntüler



-Mahalleliden görüntüler



-Polis ekipleri evin içinde inceleme yaparken



-Ölen Recep Pilavcı'nın fotoğrafı



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,



========================



15)AYRILDIĞI SEVGİLİSİ TARAFINDAN BACAKLARINDAN VURULDU



MALATYA'da Kübranur Turgut (25), yolda yürüdüğü sırada, ayrıldığı sevgilisi İsa B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan genç kadın hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Kübranur Turgut'un, arkasından gelen taksideki İsa B. yanındaki tabancayı çekerek genç kıza 2 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Kübranur Turgut kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Olay sonrası kaçan ve yakalanmamak için 2 taksi değiştiren İsa B. ise polisin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kübranur Turgut'un daha önce beraber yaşadığı İsa B.'yi bir süre önce terk ettiği öğrenildi. Saldırgan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Mahalleli kadınların tartışması



Olay yerinden detay



Polis ekipleri



Mahalleden detay



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,



========================



16)ÜVEY BABASININ BAŞINA EKMEK BIÇAĞI SAPLAYAN ŞÜPHELİ: PİŞMANIM, İSTEYEREK OLMADI







ADANA'da para meselesi yüzünden tartıştığı öne sürülen üvey babası Kenan Mesut Sertkaya'nın (66) başına ekmek bıçağı saplayan İsmail A. (24), polis tarafından yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen İsmail A., "İsteyerek olmadı. Babam alkollüydü" dedi.



10 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde evlerinde iddiaya göre İsmail A. ile üvey babası Kenan Mesut Sertkaya arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Para isteyen İsmail A., olumsuz yanıt alınca Sertkaya'nın başına ekmek bıçağı saplayıp, evden kaçtı. Komşuların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine Sertkaya, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertkaya'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.



POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI



İsmail A.'nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde olduğu öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı. 27 Mayıs Caddesi'nde polisleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Bölgeyi saran polislerinden elinden kaçamayan İsmail A., kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen şüpheli, pişman olduğunu belirtip, "İsteyerek olmadı. Babam alkollüydü" dedi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Adli tıp biriminin dış görüntüsü



Şüphelinin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi



Şüphelinin "Pişmanım, isteyerek olmadı" demesi



Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkışı



Şüphelinin "Babam alkollüydü" demesi



Şüphelinin polis aracına bindirilmesi



Sivil polis aracının gidişi



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



============================



17)KAHRAMAN POLİS, İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI KURTARDI



Şırnak'ın Cizre'de psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan 39 yaşındaki Asiye E.'yi olay yerinde devriye gezen bir polis memuru tarafından nehirde kurtarıldı.



Olay, Cizre ilçesindeki Dicle mahallesinde meydana geldi. Bırca Belek Parkı kenarında devriye görevinde bulunan polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Asiye E.'nin intihar amaçlı Dicle Nehri'ne atladığını fart etti. Asiye E.'nin nehre düşmesi üzerine polis memuru Nuh Toprak, nehre atlayarak kadını akıntıya rağmen suda yakalamayı başardı. Kahraman polis memuru genç kadını kendi çabalarıyla nehir kıyısına getirildi. Kıyıda bekleyen diğer polis memurlarının yardımı ile sudan çıkarılan Asiye E. olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hayati tehlikesi bulanan genç kadın hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç kadını kurtaran polis memuru Nuh Toprak ise vatandaşlar tarafından kahraman olarak ilan edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polis ve kadının suda çırpınması



Polisin kadını karaya çıkarması



Sağlıkçıların müdahale etmesi



Genel ve detay görüntü



Haber: Sekvan KÜDEN/ CİZRE(Şırnak),



===================



18)KİLİS'TE 1 HAFTALIK BEBEK PARKA TERK EDİLDİ



KİLİS'te parka terk edilen kız bebeği bulundu. Yağmurlu havada bırakıldığı için tedavi gördüğü hastanede 'Yağmur' adı verilen kız bebeğin annesinin Suriye uyruklu H.E. olduğu, bebeğin gayri resmi ilişkisinden dünyaya geldiği ve ailesinden korktuğu için terk ettiği öğrenildi.



Geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde İslambey Parkı'nda bir bankta bebek görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı araştırmada bebeği kimin bıraktığını tespit edemedi. Sağlık ekiplerinin tedavi için götürdüğü hastanede, havanın yağmurlu olması nedeni ile 'Yağmur' adı verilen 1 haftalık bebek tedavisinden sonra Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, olay yerine yakın yerlerdeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda bebeği getiren 2 kişinin bindiği motosikletin marka ve modelinden yola çıkan ekipler, bebeği Suriye uyruklu A.Y (38) ile H.Ö.'nün bıraktığını belirledi. Şüphelileri yakalayarak gözaltına alan polis, bebeğin annesinin H.Ö'nin baldızı olan Suriye Uyruklu E.H. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan E.H.'nin emniyette verdiği ifadesinde bebeğin babasının gayri resmi birlikte olduğu Suriye uyruklu M.A. olduğunu ve ailesinden korktuğu için bebeği eniştesi H.Ö'e terk etmesi için verdiğini söylediği öğrenildi.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Çocuğun bırakıldığı Parktan görüntü



Caddeden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,



=============================



19)YOLA ÇIKAN DOMUZ SÜRÜSÜ KAZAYA NEDEN OLDU



KIRIKKALE'de Kayseri-Ankara karayoluna çıkan domuz sürüsü, trafik kazasına neden oldu. Kazada 5 domuz telef olurken, 2 otomobilde hasar oluştu.



Kaza, dün akşam saatlerinde Kayseri-Ankara karayolu üzerinde Hasandede Köyü mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 30 domuzun bulunduğu sürü, yolun diğer tarafına geçmek için Kayseri-Ankara karayoluna çıktı. O esnada yolda ilerleyen 2 otomobil sürünün arasına girdi. Otomobillerin altında kalan 5 domuz telef olurken, otomobillerde hasar oluştu.



Keskin'den Kırıkkale'ye gittiğini belirten kazazedelerden İsmail Y., domuz sürüsünün bir anda karşısına çıktığını söyledi. İsmail Y., domuzları erken fark etmesi sonucu otomobiliyle Kızılırmak'a uçmaktan son anda kurtulduğu belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Telef olan hayvanlardan görüntü



Otomobil sürücüsü ile röportaj



Otomobillerden görüntü



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,



===========================



20)DİYARBAKIR'DA 232 'UYUŞTURUCU MADDE' OPERASYONUNDA 933 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ







DİYARBAKIR'da, 2019 yılı içerisinde düzenlenen 232 uyuşturucu madde operasyonunda 933 kilo esrar ele geçirildi, 93 kişi tutuklandı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarının bilançosu açıklandı. Uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Mart 2019 günü uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araçta yapılan aramada 165 kilo kubar esrar ele geçirildi.



Ayrıca polis ekipleri, 2019'un başlangıcından bu yana kent genelinde düzenlediği 232 uyuşturucu madde operasyonunda 933 kilo esrar ele geçirildiğini bildirdi. Düzenlenen 232 operasyonda yakalanan 317 kişiden 93'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 151 kilo eroin, 7 gram afyon, 5 gram kokain, 9 kilo metamfetamin, 52 bin 226 uyuşturucu hap, 80 sentetik ecza, 7 tabanca, 194 mermi, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği fişeği ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 646 TL ele geçirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polis ekiplerin operasyona çıkmaları



Uyuşturucu taşınan araçların durdurulması



Drone görüntüleri



Ele geçirilen uyuşturucu



Narkotik köpeği



Gözaltılar



Genel ve detay görüntü



Haber: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,



==============================



21)VAN'DA 51,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI



VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Emir Evliya Sokak üzerinde park halindeki kamyonette, eroin olduğu ihbarı üzerine, harekete geçti. Narkotik köpeği 'ALFA'nın da yer aldığı operasyonda, yapılan aramada kamyonetin bagajında 2 çuval içerisinde 100 paket halinde 51 kilo 350 gram eroin ile geçirildi. Olayla ilgili Ş.C ve A.Ö isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Durdurulan araç



-Narkotik köpek ile araçta yapılan arama



-Aramada araçta çuvallar içerisinde ele geçirilen eroin



-Detaylar



Haber: Orhan AŞAN/VAN,



=========================



23)SAĞANAK TURGUTLU'YU VURDU







MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.



Turgutlu'da, dün saat 14.00'ten sonra başlayan sağanak, aralıklarla etkili oldu. Yağmur nedeniyle alçak kesimlerdeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sokak ve caddelerde ise su birikintileri oluştu. Sabah evden tedbirsiz çıkanlar ıslandı. Bazıları ıslanmamak için çareyi saçak ve tentelerin altına sığınmakta buldu. Evinde su baskını olanlardan Dağıl Sokak'ta yaşayan Emin Taş, "Bir halimize bakın. Oy zamanında kapımızdalar. Oyları alıyorlar ve bir daha arkalarına bakmıyorlar. Pisliğin içinde kaldık" diyerek yetkililere tepkisini dile getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Sağanak yağmur ve evi su basması



Haber-Kamera; Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),



==========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı

Real Madrid, Eden Hazard İçin Harekete Geçti

Akşener'den Gümüşhane'ye Sürpriz Ziyaret

Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Cani: İsteyerek Olmadı