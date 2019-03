Dha Yurt Bülteni - 1

1)MEŞALELER, 'ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ' İÇİN YANDIÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler, Çanakkale Şehitleri için yandı.

1)MEŞALELER, 'ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ' İÇİN YANDI



ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler, Çanakkale Şehitleri için yandı. Fener alayında, ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile yürüyenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. Yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı açıldı.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü, kentte gün boyunca Cumhuriyet Meydanı, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde gerçekleşen törenlerle kutlandı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü dün akşam saat 19.30'da Çanakkale Valiliği koordinesinde Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Fener Alayı ile devam etti. Binlerce kişi ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Dev Türk bayrağının açıldığı fener alayı Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından iskele meydanında sona erdi.



2)EDİRNE'DE ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ



EDİRNE'de 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Savaşı Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.



Edirne Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenledi. Aralarında Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Hakan İşcan'ın da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanıp, Talatpaşa Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Trafiğe kapalı alanda kortej halinde önde dev Türk Bayrağı, Atatürk posteri ile Edirne Belediyesi bandosu eşliğinde yürüyen grup, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Edirne Belediye Bandosu, burada Çanakkale ile ilgili türküler okudu.



Kalabalığın yürümesi



Kalabalıktan detay



Selimiye Camii önünden detay



Atatürk Anıtında toplanan kalabalık



Saygı duruşu



İstiklal Marşı



Edirne Belediye Bandosu konseri



Farklı açılardan detaylar



3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE İNCELEME YAPTI



ÇANAKKALE Şehitler Abidesi'ndeki törenin ardından, inşası halen devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesindeki Sütlücü mevkiindeki şantiye alanına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da eşlik etti. Ardından Helikopterle Çanakkale'den ayrıldı.



Köprü inşaatından drone ve aktüel görüntüler



Erdoğan'ın helikopterle havadan incelemesi



Genel ve detaylar



4)KILIÇDAROĞLU: BU ŞANLI BAYRAĞIN ALTINDA HUZUR İÇİNDE YAŞAYALIM







CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi parti, siyasi görüşte olursak olalım, dostluğumuzu beraberliğimizi asla bozmayalım. Bu şanlı bayrağın altında hep beraber huzur içinde dostluğumuzu yaşayalım" dedi.



Partisinin Hatay merkez Defne ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, tüm şehitlere rahmet diledi.



CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş hakkında övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, Savaş'ın 31 Mart'ta seçilmesi halinde kente EXPO'yu getireceğini, Hatay'a turist yağacağını kaydetti.



Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a geldiğinde, '6 baraj yaptık' dediğini hatırlatarak, "Sordum Başkana, '6 baraj gerçekten yapıldı mı?' diye. 'Baraj yok ki' dedi. Adamın Türkiye'den haberi yok ya pes vallahi. Bir danışmanı da mı yok yahu? Nasıl olsa 'Ben atarım millet inanır' diyor. Ama benim bildiğim Hataylılar buna inanmaz, kim inanır biliyorum ama Hataylılar inanmaz. Amik Ovası'nı su basmış herhalde kendi yaptığı baraj sanmış. Allah'ın verdiği su kardeşim, baraj yaptığın yok" diye konuştu.



'ÇİFTÇİ PERİŞAN'



Hatay, Adana, Trakya, Uşak ve Diyarbakır'da çiftçinin perişan olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Gübre ve ilaç alacaksınız; yüzde 100 zam geldi. Su kullanacaksınız; zamlı, ne alırsanız alın zamlı. Sonra niye pahalı satıyorsun diye pazardaki esnafı, haldeki esnafı terörist ilan edeceksiniz. Pes vallahi, aklım almıyor bunu. Kinle, nefretle bir toplumu yönetemezsiniz. Bir toplum sevgiyle, bilgiyle yönetilir. Deneyimle, birikimle yönetilir. Bir toplum ayrıştırılmaz, kaynaştırılır. Bir toplumda bir kişi açsa, yoksulsa o toplumun diğer kesiminin rahatsız olmaması lazım. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye, güzel bir Türkiye'dir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, güzel Türkiye'dir. Güzel Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Çiftçinin perişan olduğunu söyledim, doğrudur. Sadece 2018 yılında Yunanistan'dan 113 milyon dolarlık pamuk, 13 milyon dolarlık tütün aldık. Allah aşkına bu memlekette tütün ekecek, pamuk ekecek yer kalmadı mı? Varsa niye dışarıdan alıyoruz? Bu soruyu sandıkta soracağız. Kaç yıldır ülkeyi yönetiyorsun? 17 yıldır. Bir de geliyorsun buraya '6 baraj yaptık' diyorsun. İftira ederek, kavga ortamı yaratarak memleketi yöneteceğini sanıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Hangi parti, siyasi görüşte olursak olalım, dostluğumuzu beraberliğimizi asla bozmayalım. Bu şanlı bayrağın altında hep beraber huzur içinde dostluğumuzu yaşayalım."



AK Parti'ye oy verenlere ve Ülkücülere de seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin oturup düşünmesi lazım; '17 yıldır seni omuzlarımda taşıyorum; 17 yıl dedin ki, tek başıma iktidar olacağım. 17 yıldır tek başına iktidar oldun. 17 yıldır istediğin kanunu çıkardın. 17 yıldır bizden vergi istedin. 17 yıldır vergi ödüyor herkes.' Çocuk, doğduğu andan itibaren vergi verir. Hanımlar musluğu evde açarlar 5 çeşit vergi öderler. Elektrik düğmesine basarlar 4 çeşit vergi öderler. Bir tek teneffüs ettiğimiz havada vergi yok, ileride ne yaparlar bilmiyorum. Ama laf aramızda, kimse duymasın, kürkten vergiyi sıfırladılar. Beyler eve giderken hanımlara kürk alın. Diyeceksiniz 'Kürk alacak paramız yok, niye sıfırladılar?' Çiftçiye, esnafa, sanayiciye, asgari ücretliye vergi var, hayatın her alanında vergi var, kürkte sıfır. Düşünün. Kim düşünecek? Geçmişte özellikle AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim düşünecek. Ben vergi veriyorsam onlar niye vermiyorlar?"



'İŞSİZ SAYISI 8 MİLYONA ULAŞTI'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işsiz sayısının 8 milyona yaklaştığını, son 1 yılda ise 1 milyon 11 bin kişinin işsiz kaldığına değinerek, şöyle dedi:



"İşsizliğin, yoksulluğun ne olduğunu biliyorlar mı? Bir çocuğun yatağa aç girmesinin anne için önemini biliyorlar mı? AK Parti'ye oy veren kardeşlerim, bu sorunun sorulması lazım. 17 yıl sonunda milleti soğan kuyruğuna sokacak hale nasıl getirdin? E Bay Kemal konuşacak. Niye konuşmayacak? Bay Kemal olmak kolay mı? Bay Kemal olmak için her şeyden önce namuslu adam olmak lazım, malı götürmemek lazım, kul hakkı yememek lazım, dürüst adam olmak lazım, siyasete girdiğin gün malvarlığını açıklaman lazım, çocuğunu bedelli askerliğe göndermemek lazım. E diyor ki, 'Konuşuyor'. Konuşacağım. Esnafın, çiftçinin, işçinin, sanayicinin hakkını savunacağım. Emeği savunacağım. Kazananı savunacağım. Beyefendi de rahatsız oluyor. İstediğin kadar rahatsız ol. Ben bu ülkede herkesin hakkını savunacağım."



Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHP'li belediye başkan adayları için oy istedi.



Miting alanından detay görüntüler



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi



Kılıçdaroğlu'nun adayları tanıtması



Karanfil dağıtması



5)AKŞENER: BİZ ONU DİNLEMEYECEĞİZ, O ARTIK MİLLETİNDEN KOPTU



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa temasları kapsamında ikinci programında Orhangazi ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Burada halka seslenen Akşener, "Yerel bir seçime gidiyoruz ama ağaların konuşmasına bakarsanız savaşa gidiyoruz. Bize karşı gösterilen şecaati Trump'a göstermelerini dilerdim, rahip Brunson'a karşı göstermelerini dilerdim. Biz onu dinlemeyeceğiz, o artık milletinden koptu" dedi.



'SİZ NASIL YERLİ VE MİLLİSİNİZ?'



Türkiye'nin 2 trilyon dolarının 5 müteahhite peşkeş çekildiğini öne süren Akşener, "Sordular Yeni Zelanda katliamından sonra Ayasofya'da namaz kılalım diye, 'Sultanahmed'i doldurun 4 tane Ayasofya eder' dedi. Nohut ithal etti, Türkiye'de nohut üretimi bitti. Tunus'tan Afrin'den zeytin ve zeytinyağı geliyor. Bunlar Türkiye'deki çiftçiyi, tarımı katletmişler" diye konuştu. Akşener, Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'den de su ve elektrik paralarında indirime gidilmesini istedi. Bozbey de su paralarında yüzde 25 indirime gidileceğini açıkladı.



Daha sonra İznik ilçesine geçen Meral Akşener burada da vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, "İznik çinisinin durumu ne vaziyette? Hani dünya markası yapacaktın, çinicilik sanatından İznikli kardeşlerim kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Buna verecek cevabı yok. Zeytininiz elinizde kaldı mı, kalmadı mı? Zeytini ve zeytinyağını İznik'ten, Bursa'nın ilçelerinden almak yerine Tunus'tan Afrin'den eğer bunları ithal ediyorsan çiftçi düşmanısın" ifadelerini kullandı.



İNEGÖL'DE COŞKULU KALABALIK KARŞILADI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa temasları kapsamında Yenişehir ilçesine geçti. Burada vatandaşlarla buluşan Akşener, ardından Bursa ziyaretindeki son programında İnegöl ilçesine geçti. Akşener seçim otobüsü ile meydana gelirken coşkulu bir kalabalık Akşener'i meydanda alkış yağmuruna tuttu. İYİ Parti Lideri, Altay Caddesi üzerinde İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir'in seçim bürosu önünde partililere hitap etti. Bu arada seçim bürosunun önündeki cadde, toplanan kalabalık nedeniyle araç geçişine kapatıldı.



'KANSER HASTASI OLAN SİZSİNİZ, ENSE YAPAN BAŞKALARI'



Burada vatandaşlara seslenen Akşener, "Ayçekirdeği ne oldu? Çin'den ithal ediliyor sizin elinizdekiler gitti. Türkiye ihraç ediyordu. Sizinkiler ne oldu? Elinizde kaldı. 25 ilde 142 bin dönüm arazide patates ekmek yasaklandı. Bunun anlamı şudur; Tarım Bakanı'nın danışmanı olduğu Kanadalı dünya devi bir şirkete Türkiye'nin paralarını peşkeş çekmektir. Birilerini zengin etmektir. Buna dur demelisiniz. Buna hayır demelisiniz. Biz Türk milletiyiz demelisiniz.



Bursa'da en fazla kanser hastalarının bulunduğu yer İnegöl. Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu, en sonunda başkan oldu peki bütün bunların neticesinde İnegöl'e ne geldi? EYT'lilerin problemi çözülmedi. Hava kirliliği ortadan kalkmadı. Altyapı çalışmaları bitmedi. Kanser hastası olan sizsiniz ense yapan başkaları" dedi.



'İNEGÖL BİR ARPA BOYU YOL GİTMİYORSA SORUN VAR'



İnegöl'de hava kirliliğinin olduğunu belirten Akşener, "Ben size körü körüne propaganda yapacak değilim. İnegöl'de 17 bin Suriyeli var ama İnegöllü gençler işsiz. Hava kirliliği had safhada, sosyal yaşam eksik, İnegöl'de su içilemiyor. Şimdi ya kimi aday göstersem kazanır diyen anlayışı seçeceksiniz ya da kulağını çekeceksiniz. Gelip size soracaklar ne eksiğiniz var ne derdiniz var diye soracaklar. O kulağı çektiğiniz zaman o zaman gelip halinizi soracaklar. Bu seçimlerde liderler seçilmeyecek, her yerde Tayyip beyin fotoğrafı var. İnegöl'de yaşıyorsunuz İnegöl'de doyuyorsunuz ama İnegöl bir arpa boyu yol gitmiyorsa sorun var. Aranızdan seçtikleriniz çıktı gitti size soruldu mu? Kim aday olsun diye çünkü bilmiyorlar sizi, sizi unuttular. 24 Haziran'da kulağı çekseydiniz sizin halinizi unutur muydu? 4,5 yıl seçim yok 31 Mart'ta kulağı çektiniz mi sizi tekrar hatırlamak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından Bursa programını tamamlayan Meral Akşener, İstanbul'a hareket etti.



-Akşener'in Orhangazi ve İznik'teki konuşmaları



-Vatandaşlardan detaylar



++



-Miting alanından detaylar



-Meral Akeşener'in aracına binişi



-Meral Akşener'in konuşması



6)BAKAN SOYLU: KİRLİ PAZARLIKLAR YAPIYORLAR



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Aksu ilçesinde, tapu dağıtım töreninin ardından halka hitap etmek üzere Serik ilçesine geldi. Burada kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Bakan Soylu, CHP'nin Kepez'den meclis üyeliğine aday gösterdiği Abdulbaki Karaağaç'ın BDP İl Başkanlığı yaptığı dönemde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' istediği eylemdeki konuşmasının videosunu izlettirdi. Soylu, "Şimdi size bir soru soracağım. 6 aylık kundaktaki bebeğini bırakıp, bu milletin namusu için gelecek nesiller için mücadele eden çocuklarımıza ne anlatacağız? Şehit cenazelerinde babayı ve eşini aradığında 'Vatan sağ olsun' diyorlar, eziliyorum. Bu milletin önünü kesecekler, diye böyle kirli pazarlıklar yapıyorlar. Bizi zayıflatmak ve güçsüz düşürmek istiyorlar. Bizi yoksul duruma düşürmek istiyorlar. Bana çok kızıyorlar, çok çalışıyorum, diye. Önümüzde bir fırsat var. Buradan geri dönüş yok. Kaseti başa sarmak yok. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik" diye konuştu.



'SEN DAHA BİNAYI İDARE EDEMİYORSUN'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın ayağına top yakışıyor mu? Evet. Verin ayağına topu ve zillet ittifakının kalesine 90'dan bir golü çakın. Kılıçdaroğlu'nun ayağını bastığı yerden ot bitmez ot. SSK'yı batırdı. Sen bu adayların belirleneceği gün kalk, parti genel merkezini kapat. Muhalifler adaylara ilişkin dilekçe verecekmiş de veremesin muhatap bulamasın. Sen daha bir binayı idare edemiyorsun" dedi.



TÜREL: RAKİPLERİMİZ BİZİMLE AŞIK ATAMIYOR



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalyalılara hitap etti. Fırsat verilmeseydi bugün Serik'te hala bazı hizmetlerden yoksun olunacağını belirten Türel, "Serik'e bir dahaki dönemde raylı sistemin gelecek. Diğer adaylar bunu yapabilir mi? Siz buna inanıyor musunuz? Rakiplerimiz bizimle aşık atamıyor. Projelerine bir bakıyoruz. 'Halk su', 'halk mama'. Bizim rakipler projenin başına 'halk' adını koyunca zannediyorlar, bu halkın projesidir" diye konuştu.



MANAVGAT'TA KONUŞTU



Bakan Soylu, Serik'in ardından Manavgat ilçesine gelerek, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Atatürk Caddesi Aşağıpazar Mahallesi'nde, Manavgat Belediye Başkanı adayı Hasan Öz'ün seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Soylu, bugün yükselen Türkiye olduğunu belirterek, artık parmak sallanan Türkiye'nin geride kaldığını söyledi. Gezi olayları sırasında faiz oranlarının arttığını kaydeden Soylu, Türkiye'nin IMF'yi ülkeden gönderip, 100 milyar dolarlık yatırımın önünü açtığını söyledi.



Gezi olayları öncesi 23,5 milyar dolarlık uluslararası, doğrudan yatırımın Türkiye'ye geldiğini dile getiren Soylu, "Birden Gezi olayları ile her şey altüst oldu. Faizler arttı, istediklerini elde etmişlerdi. 15 Temmuz'dan sonra Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler. Amerika ve Avrupa fiştekledi, destek verdi. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmak istediler. Türkiye'yi tarihi yollarından uzaklaştırmak istediler. Irak'ın kuzeyinde devlet kurabildiler mi? Recep Tayyip Erdoğan kurdurmadı. Aramızın en limoni olduğu zamanlarda bir araya gelerek müsaade etmedi" dedi.



FENALAŞAN KADINA MÜDAHALE ETTİ



Konuşması sırasında alandaki kalabalık arasında fenalaşan yaşlı kadına müdahale eden Bakan Soylu, konvoydaki sağlık ekiplerine, mikrofondan birkaç kez seslendi. Sesinin duyulmadığını düşünen Soylu, sahnenin diğer ucuna gidip, sahne arkasına bakarak, 'Nerede bu 112'ciler?' diye sordu. Yaşlı kadın, müdahale edilmesi için alandan çıkarıldı.



YENİ İHA'LAR MAYISTA GÖREVDE



Havada, karada, her yerde güvenlik güçlerinin görev yaptığını vurgulayan Bakan Soylu, yeni İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili gelişmeyi de paylaşarak, "O İHA'ların altına bir aparat taktık, bir yazılım yükledik. Mayıs ayında devreye alıyoruz. Eskiden teröristler dağlarda yürürdü. Şimdi kafalarını dahi çıkaramayacaklar. Biz 600 yıl bir dünyayı yönettik ama kimsenin hakkına girmedik. Yetim evlerinde ay yıldızlı bayrağımız var, Allah'a çok şükür" diye konuştu.



'DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA KAYMAKAMLARI SOKAĞA ÇIKARMAZLAR'



Konuşmasında, 400 yıl önce Suriyelilerle bir arada yaşandığına dikkat çeken Bakan Soylu, Türkiye olarak Suriyelilere yardım eli uzatılmasının 15 Temmuz'da faydasını gördüklerini söyledi. Irak'ın dağlarında 15 bin terörist varken, şimdi 700 tane kaldığını belirten Soylu, "Onları da bizim aslanlarımız kovalıyor. Onlar da sıçan gibi kaçıyor" dedi.



Belediye meclislerinde terör örgütü PKK ile ilişkili kişilerin yer bulmasının kaosa neden olacağını kaydeden Soylu, "Bunlara bu imkanı vermeyin. Size yalvarıyorum, ne olursunuz yapmayın. 31 Mart'ta zafiyete düşersek bunlar hiç acımazlar; Doğu'da, Güneydoğu'da kaymakamları sokağa çıkarmazlar" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ise toplanan kalabalıktan memnun olduğunu ve bu coşkunun seçimlerde zaferin habercisi olduğunu söyledi. Manavgat'a müjde vermeye geldiklerini kaydeden Türel, "5 senedir Manavgat'ımıza çok önemli hizmetler yapmaya çalıştık. İki damla yağmurda burası sele dönerdi. Eskihisar'ın halini biliyordunuz. Göreve gelir gelmez o görüntüleri görünce içimiz parçalandı. Büyükşehrin görevi olduğunu söylediler. Altyapıya gelince kimse ortada yok; ama inşaat ruhsatını vermeyi biliyorlar" dedi.



Manavgat'ta 6 caddeye çok güzel rekreasyon ve cadde düzenlemesi yaptıklarını anlatan Başkan Türel, Manavgat'a bir şey yapmayanların, vatandaşın mutluluğunu mutsuzluğa dönüştürmeye çalıştığını söyledi.



ALANYA'DA SEÇİM OFİSİ AÇILIŞINA KATILDI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Bakan Soylu'ya AK Parti Antalya milletvekilleri Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Mustafa Köse, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkan Adayı MHP'li Adem Murat Yücel ile her iki partinin il ve ilçe teşkilat başkanları eşlik etti.



'DÜNYANIN EN KIYMETLİ TOPRAKLARINDA YAŞIYORUZ'



Yoğunluğundan dolayı programa geç katılan Bakan Soylu, vatandaşlardan geç kaldığı için helallik isteyerek konuşmasına başladı. Türkiye'nin coğrafi olarak değerli bir konumda olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Siz de ben de biliyoruz ki biz dünyanın en kıymetli topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşamak isteyen, bu toprakları yönetmek isteyen, bu topraklarda bizim güçlü olmamızı istemeyen o kadarları var ki, yıllardır bu dünyanın en kıymetli topraklarına göz koyanlar var. Bize bu dünyada sıkıntı çektirenler yarına umutla bakmamızı engellemek isteyenler var. Değerlerimize, kutsallarımızı el atmaya çalışanlar var" dedi.



'BİZİ HEP BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEK İSTEDİLER'



Türkiye üzerine farklı hesaplar yapıldığını belirten Soylu, "Gecelik yüzde 8 binlik faizlerle ekonomi düşmanları ile Türkiye'yi darboğaz etmek isteyenler var. Yıllardır bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptılar. 1960, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son Amerikan uşağı Pensilvanya'daki hainin 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği darbe. Bizi hep birbirimize düşürmek istediler. Bize Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayarak, 'ha' diyerek terbiye etmeye çalıştılar" diye konuştu.



'TEVGAH ÇOK AÇIK'



Yerel seçimlerde diğer partilerin değişik planlar içerisinde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle dedi:



"Şimdiki oyunları başka. 299 HDP-PKK'lıyı 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin ve Saadet Partisi'nin listelerinden belediye meclis üyesi yapacaklar, 299 kişi. Ben bunu söylüyorum, adam oradan bana diyor ki, 'İçişleri Bakanı az söylemiş. Biz 300'ün üzerinden isim verdik.' Bu adam kim, Sezai Temelli diye bir adam. Yüzünde meymenet yok. HDP'nin Eş Başkanı adam diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da MHP, AK Parti'ye kaybettireceğiz' diyor. Batı'da verilen oylar ne olacak, Cizre'ye, Silopi'ye güç katacak, destek verecek' diyor. Bununla da yetinmiyor İstanbul'daki İmamoğlu, Ankara'daki Mansur Yavaş sen bizim oylarımızla kazanacaksın. Biz bu alacaklarımızı seçim sonunda sizden alacağız' diyor. Tezgah çok açık. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi tekrar satıyor. Türkiye'nin huzurunu, geleceğini. Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kardeşlerimiz de var, görüyorlar. Buralarda 24 saat huzur var. Bir anne Alanya'da gecenin bir saatinde komşusuna rahat gidip gelebiliyorsa, Güneydoğu'da da bunu yapabilecek potansiyele sahip. PKK'nın korkusu, bunu yapacak, şunu yapacak, gelip haraç alacak. Burunlarını çıkarttırmıyoruz, burunlarını."



Bakan Soylu, ardından kent merkezindeki Rixos Downtown Otel'de taksici esnafıyla bir araya geldi. Taksici esnafına seslenen Bakan Soylu, Yeni Zelanda'da camiye gerçekleştirilen saldırıyla ilgili konuştu. Katliamı 'vahşice' olarak niteleyen Soylu, "Bizim Çanakkale'de düşman olarak tarif ettiğimiz, bizi öldürmeye gelen insanlara bile yapmadığımız bir muameleyi, camide dua eden sivillere reva gördüler. Oysa biz onların yaralılarını sırtımızda taşımıştık" dedi.



Dünya ülkelerinin teknoloji olarak bizden ileri olduğunu ifade eden Soylu, medeniyet değerleri anlamında, merhamet teknolojisi anlamında Türkiye'nin çok gerisinde olduklarını söyledi. İsim vermeden eleştirilerini sürdüren Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Hala kendi medeniyetiyle barışık olmayan hala nereye ait olduğunu bilemeyen suret-i hak'tan görünüp hala bize ait değerleri hedef alan zihniyetlerin varlığını da maalesef bugünkü törenlerde tekrar görmüş olduk. Yeni Zelanda'daki saldırıdan 'Müslümanlar kendisine ders çıkarsın' diyecek kadar kıblesini şaşırması bir yana, bugün de Çanakkale şehitleri vesilesiyle konuşurken 'Şehitler arasında ayrımcılık yapılıyor' diye ölçüsüz, hadsiz, bilgisiz, bizatihi ayrıştırıcı sözler söylemiş ve bu bizi üzmüştür."



'50 GRAMLIK OY PUSULASI İLE AYAKTA DURUYORUZ'



Seçimlere değinen Bakan Soylu, Türkiye'deki 1946 ve 1982'deki 2 seçim dışında hiçbir seçimde şaibe olmadığını söyledi. ABD'de Başkanlık seçimlerinde şaibe olduğuna dikkat çeken Soylu, "Eğer bugün ayakta duruyorsak 50 gramlık oy pusulası sayesinde ayakta duruyoruz. 28 Şubat'ta bu ülkenin değerlerine ve kutsallarına darbe yapıldı. Millet 3 Kasım'da Tayyip Erdoğan'a ülkeyi teslim etti. Millet hükümet sistemini değiştirdi" dedi.



'SON 6 AYDIR ARIYORUZ AMA TERÖRİST BULAMIYORUZ'



Terörle mücadelede gelinen noktayı da değinen Bakan Soylu, "Son 6 aydır dağlarda terörist arıyor ama bulamıyoruz. Eskiden böyle miydi? Bahar operasyonları, yaz operasyonları, kış operasyonları yapıyoruz. Bunu yapacak kabiliyete sahibiz. Murat Karayılan'a içerisinde zehirli kurşun olan 4 silah neden veriyorlar. ABD'li generaller neden Kandil'e gelip gidiyor? Nereye özgürlük getirdiler dünyada? Hiçbir yere. Doğu'da Güneydoğu'da artık 24 saat huzur var. İnsanlar memleketlerine artık rahat bir şekilde gidebiliyor. Terör baskısından uzak bir şekilde" diye konuştu.



Bakan Soylu, toplantının sona ermesinin ardından beraberindekilerle birlikte vatandaşlara hitap etmek üzere Antalya'nın Demre ilçesine hareket etti.



İçişleri Bakan Süleyman Soylu vatandaşla resim çektirmesi



Bakan Soylu rahatsızlanan vatandaş için 112 ekibi istemesi



Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması



Protokol üyelerinin vatandaşlara bez çanta dağıtması



++



-Alandan görüntü



-Soylu' nun konuşması



++



Toplantı detay



Bakan Soylu'nun vatandaşlarla skonuşması



Selfie çekilmesi



Bakan Soylu'nun konuşması



7)KURTULMUŞ: MEYDAN OKUYORUM, HADİ CHP DESİN DE GÖREYİM







AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin CHP adaylarına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı, hadi şimdi Sayın Temelli'ye cevap versinler. Hadi CHP desin de göreyim. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. 'Benim HDP'nin oyuna ihtiyacım yok' desin" dedi.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'e geldi. Programına İnönü ilçesinden başlayan Kurtulmuş, İnönü Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Kurtulmuş, okunan duaların ardından ilçe merkezine geçerek İnönü Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Pazar Yeri Hizmet Çarşısı'nın açılışına katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin CHP adaylarına yönelik açıklamalarını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"CHP iki de bir de diyor ya HDP ile iş birliği yapmıyoruz, İYİ Parti ile yapıyoruz. SP iş birliği yapmadığını dirsek teması yaptığını söylüyor. Böyle acayip bir şey. Sonunda herhalde adamın kanına dokundu. Sayın Temelli kalkıp dedi ki 'Yahu bizimle yaptığınız ittifakı neden gizliyorsunuz. HDP'nin oyu olmasa, Ankara'da Mahsur Yavaş kazanamayacak, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanamayacak. Bizim oyumuza muhtaçsınız' Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı, hadi şimdi Sayın Temelli'ye cevap versinler. Hadi CHP desin de göreyim. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. 'Benim HDP'nin oyuna ihtiyacım yok' desin. Mansur Yavaş bunu söylemeye çalışıyor ama Türkiye genelinde bunu söyleyemezler. Bu ittifak bozuk bir ittifaktır. Bu ittifakın tek amacı sizin önünüzü kesmek. Türkiye'de yerel seçimler sonrası yapabilirseler bir belirsizlik, bir kaos ve kriz ortamı oluşturmaktır."



'BEN DE BİR İSİM KOYAYIM; 'BENZEMEZLER' İTTİFAKI'



seçmenlere bir sözü olmadığını ancak Millet İttifakı yöneticilerini eleştirdiğini ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Karşımızdaki ittifak neyin ittifakı? Onların görüntüleri her gün biraz daha acayip, garayip hale geliyor. Dört tane parti, CHP, HDP, İP, SP. Hepsini tanıyoruz, seçmenlerini ayırarak söylüyorum. Bu partilere oy verenlerin seçmenlerinde de Allah'ın izniyle çok sayıda oy alacağız. Hesap ortada Eskişehir Büyükşehir'de bu partilerin seçmenlerinden oy alırsak, seçimi de alıyoruz. Hesap ortada, tek tek çalıştım buraya gelmeden evvel. Kaç milyon oy almamız lazım biliyorum. CHP, HDP ve diğerlerinin seçmenlerine bir şey demiyorum, yöneticilerine diyorum. Yöneticileri Gezi Parkı eylemlerinde 'Zulüm 1453'te başladı' yazısını yazanları gidip meydanlarda hangi CHP'li milletvekillerinin destek verdiğini bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz, isimlerini bana saydırmayın, hatta genel başkanlarının meclis grup toplantısında 'Gezi Parkı'nda özgürlük mücadelesi veren gençleri gözlerinden öpüyorum' dediğini de hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tane ortak cümleleri var 'Tayyip Erdoğan gitsin de, nasıl giderse gitsin. AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' Millet bu benzemezler ittifakına sandıklarda cevabını, hem de en kuvvetli şekilde verecek. İttifaka çok isimler koyuldu, izin verirseniz ben de bir isim koyayım. Bu ittifak bir 'benzemezler' ittifakıdırö diye konuştu.



'18 MART, KURTULUŞ DESTANIDIR'



18 Mart'ın sadece tarihte yer alan bir olay olmadığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"18 Mart bu milletin bir kurtuluş destanıdır. Aynen İnönü Meydan Muharebesi'nde olduğu gibi. 18 Mart topu tüfeği kalmamış bir milletin 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktığı ve 72 düvele karşı şehadet şerbetini içmek için cephelere geçerek hareket ettiği bir büyük direnç bir büyük savaştır. 18 Mart bu anlamda milli bağımsız destanımızdır. 18 Mart aynı zamanda savaşın da bir ahlakı olduğunu cümle aleme gösterildiği bir destandır. İnsanlar sadece cephelerde ordular halinde bir birlerini öldürmek için savaşmaz. Bu milletin asil duygularının savaş meydanlarında da bir ahlaka sahip olduğunu Hatta kendisini işgale yeltenen insanlara bile hatırlayın, yaralısına su veren, yaralısını cephe gerisine taşıyabilecek kadar erdemli davranabildiğini cümle aleme gösteren büyük bir destandır."



Konuşmasının ardından AK Parti İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı'ya destek isteyen Kurtulmuş, Kapalı Pazar Yeri Hizmet Çarşısı'nın açılışını yaptı.



'YENİ ZELANDA SALDIRININ ARKASINDA HAÇLI ANLAYIŞI VAR'



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İnönü ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine giderek Tepebaşı ilçesinde partisinin açık hava toplantısına katıldı. Burada partililere seslenen Kurtulmuş, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan terör saldırısını hatırlatarak şöyle konuştu:



İSTANBUL DEDEMİZ FATİH SULTAN MUHAMMED'İN FETİH HAKKIDIR



"Ne yazık ki 2 gün evvel Yeni Zelanda'da ortaya aynı harçlı zihniyeti ortaya çıkmıştır. Yeni Zelanda'da neresi? Uçağa biniyorsunuz 24 saat. Yeni Zelanda'da iki camide katliam yaptılar, 50 tane kardeşimiz şehit oldu. Bu katliamı yapan cani, sapık, sadece 1 kişi değil onun arkasında bir haçlı anlayışı var, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ile beslenen bir faşist anlayış var. Dünyanın her yerinde horluyor. Adamlar dünyanın en sakin ülkelerinden birinden mesaj veriyor. Dünyanın bir ucunda gitsen, gidemezsin. Bütün çatışma bölgelerinden uzak, halkının huzur içerisinde yaşadığı bir yer. Diyor ki 'nerede olursanız olun, biz siz Müslümanları yok ederiz' Hatta bu saldırıda yazdığı 20 küsur sayfalık manifesto da ne diyor; 'Türkler boğazın doğu yakasında oturabilir, yani Asya'da. Ama batı yakasına geçmeye kalkarlarsa onların hayatını dar eder, onları öldürürüz' diyor. Ayrıca devam ediyor, 'Bir gün geleceğiz, İstanbul'daki İslam abidelerini yıkacağız, o İslam abidelerini yıktığımız gibi Ayasofya'nın minarelerini yıkarak, Ayasofya'yı kilise yapacağız' diyor. Olur mu böyle bir şey, mümkün mü? Ama zihniyetin ortaya konulması bakımından tüyler ürperticidir. İnsanlık dışıdır. Önce şunu bilin, İstanbul dedemiz Fatih Sultan Muhammed'in fetih hakkıdır ve kıyamette Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın boğusunda dün vardık, bugün varız, yarında var olmaya devam edeceğiz. Haçlılar da var olmaya devam edecekler, biz haçlılara karşı iman dolu göğsümüzle bütün gücümüzle durmayı da bilen bir milletiz. Allah oradaki şehitlerimize rahmet eylesin."



'KILIÇDAROĞLU'NU DİNLERKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda terör saldırısına ilişkin açıklamalarını dinlerken tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen AK Parti'li Kurtulmuş, bu sırada kalabalıktan yükselen tepkiye izin vermeyip susturdu. Gerekli cevabın sandıkta verileceğini belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:



"Bu olayla birlikte asla siyasete malzeme olması için değil ama dinlediğimde tüylerim diken diken olduğu için anlatıyorum. Bu olay oluyor, hemen arkasından Kılıçdaroğlu konuşuyor. Kılıçdaroğlu, (kalabalıktan tepki) şimdi Tepebaşılılar bir anlaşalım, bizim ahlakımızda yuh yok, yuhları ne yapıyoruz biriktiriyoruz, sandıklarda kocaman bir cevap olarak veriyoruz. Önce Kılıçdaroğlu kınıyor. İki gün önce ilk duyduğumda dostça söylüyorum, bunu düzeltin eğer yanlış anlıyorsak düzeltin, bugüne kadar cevap gelmedi. Önce kınıyor bu katliamı eyvallah, arkasından diyor ki 'İslam ülkelerinden kaynaklanan terör' bunu Eskişehir kabul eder mi? Önce şunu söyleyeyim İslam ülkelerinde var olan terör, sayın Kılıçdaroğlu şunlara cevap versin. Müslümanlardan ya da aziz İsmail dininden kaynaklanmıyor, eğer Amerikalıların, Rusların Afganistan'ı işgali olmasa bugün El-Kaide diye bir terör örgütü olmazdı. DEAŞ'a kim silah verdi? DEAŞ'ı oraya kim getirdi? PYD'yi, YPG'yi kim besledi, büyüttü? Daha önceki dönemlerde Asala'ya kim yol verdi? Terör örgütlerini İslam dünyasının başına bela eden emperyalist senaryolardır, emperyalist ülkelerdir. Afrika'da adamın elinde içecek yarım bardak suyu yok, yarım lokma ekmeği yok ama elinde 100 bin dolarlık ölüm makinesi var. Kim verdi bu silahı, nerede üretilmiştir? Hangi Müslüman'ın vicdanı ve imanı üretmiştir? Diyebilirsin ki 'aralarında Müslümanlar var?' Aralarında Müslümanlar olabilir de biz şimdi orada bir Hıristiyan var diye Hıristiyan terörü mü var diyeceğiz? Arakan'da ki Müslümanları katledenler Budistlerdir diye Budist terörü mü diyeceğim? Böylesine çarpık bir zihniyet olamaz. Ne demek Müslüman dünyasından kaynaklanan terör? Terör emperyalist güçlerden, onların oyunlarından ve onların hilelerinden kaynaklanıyor. Buna alet ettikleri, oradan ya da buradan insanlar olabilir. Dolayısıyla Eskişehir Kılıçdaroğlu'nun bu anlamsız çıkışına, cevabı çok güçlü bir şekilde verecektir."



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, açık hava toplantısının ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği otele geçti.



S-400 ÇIKIŞI: 'SEN AMERİKA'YSAN BİZ TÜRKİYE'YİZ'



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eskişehir programının sonunda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle oteldeki akşam yemeğinde bir araya geldi. S-400 füze savunma sistemi alımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, "Şimdi görüyorsunuz, S-400 projeleri. Adam diyor ki, 'Benim savunmaya ihtiyacım var'. Kilis'e adam bombayı atıyor, insanlarımız ölüyor. Yaşadık bunları. Sınır ilçelerimize atıyor, insanlarımız ölüyor. Benim savunma şemsiyesine ihtiyacım var. 'Sen ver', vermez. 'Ben o zaman Ruslardan S-400'ü alacağım', alamazsın. Eğer alırsan ambargo, mambargo diyor. Lafı başka şekilde dolaştırıyor. Önce şunu söyleyeyim; sen Amerika'ysan biz Türkiye'yiz. Sana bakarak hizaya gelecek asla değiliz. Buradan, bir sanayi kenti Eskişehir'den söylüyorum Allah nasip eder, bu istikrar böyle devam ederse kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa bir sürede kuracaktır. Benim ne sana, ne de S-400'lere ihtiyacım olmayacak. Ama kusura bakma, bunun kararını verecek olan Türkiye'dir" dedi.'



TEK AYAK ÜZERİNDEN BEKLEYECEK ÜLKE DEĞİLİZ'



Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değinen Kurtulmuş, bütün fasıllar açıldığında bunları konuşmaya hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi 'terbiye etme' üslubuyla hareket ettiğini ifade eden Kurtulmuş, "Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz, Avrupa Birliği diyor ki, 'Türkiye'yle müzakereleri askıya alırız. Türkiye ile müzakere yapılmamalıdır'. Biz Türkiye olarak hazırız, masaya bütün dosyalarımız hazır şekilde getiririz. Bütün fasılları açtığınızda konuşmaya hazırız. Ama kusura bakmayın parmağınızı sallayarak Türkiye'yi terbiye etme üslubuyla herhangi bir şey yapamazsınız. Biz Avrupa Birliği'nin bekleme salonunda tek ayak üzerinde bekletilecek bir ülke değiliz. Siz Avrupa Birliği iseniz biz de Türkiye'yiz" diye konuştu.



'SÜPER LİG DEĞİL AMA PLAY-OFF OYNUYORUZ'



Türkiye'nin şu anda dünyanın en büyük 13'ncü ekonomisi olduğunu ve birkaç yıl içerisinde ilk 10'a gireceğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye bulunduğu yerden daha ileri gitmek durumundadır. Hani bisiklete binenler için söylenir ya, durduğunuz zaman, pedalı çevirmezseniz düşersiniz. Türkiye pedalı çevirmek mecburiyetindedir ve Allah'ın izni ile çevirip daha ileri gidecektir. Türkiye şu anda dünyanın en büyük 13'ncü ekonomisi. Allah nasip ederse satın alma paritesi bakımından birkaç yıl içerisinde Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacak. Futbol tabiriyle Türkiye şu anda henüz Süper Lig'de değil ama play-off oynuyoruz. Play-off da şampiyon olacağız ve bir üst lige çıkağız Allah'ın izni ile. Hep beraber sizin gayretiniz ile bütün milletimizi gayreti ile dayanışma içerisinde çıkacağız inşallahö dedi.



Konuşmaların sonunda Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay, Kurtulmuş'a üzerinde adının yazdığı 26 numaralı forma hediye etti.



-Numan Kurtulmuş şehitlik ziyareti



-Şehit mezarlarına çiçek bırakması



-Kapalı Pazar yerine gelmesi



-Bekleyen kalabalık



-Mehter takımı mini konseri



-Açılışa katılan partililer



-Kurtulmuş'un konuşması



-Hizmet çarşısı açılışı



-Genel görüntüler



+++



-Açık hava toplantısı



-Katılan partililer



-Numan Kurtulmuş'un halkı selamlaması



-Konuşması



-Genel görüntüler



+++



-Toplantıya katılanlar



-Kurtulmuş'un konuşması



-Tablo ve forma hediye edilmesi



-Genel görüntüler







8)BAKAN DÖNMEZ, FABRİKA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya'nın Emet ilçesinde Etimaden işletmelerine ait sülfürik asit fabrikasının temel atma törenlerine katıldı. Programa Bakan Dönmez'in yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetinerenler ve Etimaden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer de katıldı.Emet Bor İşletmesindeki temel atma töreninde konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin 300 yıllık bor ihtiyacını sağlayacak kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "Bizler artık bor madenini ham madde olarak satmıyoruz. İşleyecek alt yapı teknolojisiyle ürünler geliştirerek satış sağlıyoruz. Bor işlendikçe değer kazanan bir madenimiz. Neden bu zenginlikten milletimizi mağdur edelim dedik. Yeni vizyonumuz geleneksel bor üretiminden, ileri teknoloji bor ürünleri üretmek olacak. 413 milyon liraya mal olacak sülfürik asit tesisimizle bora katma değer katacağız. Üreteceğimiz buhar ve elektrikle daha düşük maliyetle ürün elde edeceğiz. Dolaylı ve dolaysız 200'den fazla istihdam ile Emet kazanacak, Kütahya kazanacak, ülkemiz kazanacak. Borlu deterjan üretiminde buradan tüm ülkemize teşekkür etmek istiyorum. Borlu deterjan üretimimiz halkımızın talebi ve destekleri ile kapasite artırımına gitmektedir" diye konuştu. Bakan Fatih Dönmez, konuşmaların ardından beraberindekilerle birlikte fabrikanın temelini attı.



-Bakan Dönmez'in karşılanması



-Protokol konuşmaları



-Bakan Dönmez'in konuşması



-Temel atma töreni



-Genel görüntüler



9)ERSOY: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MAĞARALARDAN ÇIKAMAZ HALE GELDİ







İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) düzenlenen 'Türkiye'nin Terörle Mücadelesi' konulu konferansa katıldı. Ersoy, "Sınırlarımız içerisinde artık PKK terör örgütü eylem yapamaz, mağaralardan çıkamaz, silahlı kuvvetlerimizle ve güvenlik güçlerimizle hiçbir şekilde çatışamaz hale geldi" dedi.



NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Garnizon Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, ilçe kaymakamları, sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri, üniversitenin akademik ve idari personeli, davetliler ve öğrenciler katıldı.



Konferansta konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen terör saldırısına değinerek, "1200 yıllardan itibaren oluşan Haçlı seferleri zihniyeti bizi maalesef bu topraklarda rahat bırakmıyor, bırakacağını da zannetmeyin. Onun için Çanakkale'yi iyi anlamazsak, yalnızca Çanakkale'nin yazdığı destan tarafıyla övünüp, gururlanırsak eksik yapmış oluruz. Çanakkale ruhunu hem kendi açımızdan, hem düşmanlarımız açısından iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen cuma Yeni Zelanda'dan mesaj gönderenler 100 yıl önce de oraya savaşmak için gelmişlerdi" diye konuştu.



BİZE YÜKLENEN MİSYON: BİZİM ABİMİZ SİZ DEĞİL MİSİNİZ?



Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin gerek bölgede yaşananlara, gerekse 15 Temmuz'da yaşananlarla birlikte daha kararlı bir şekilde terörle mücadele ettiğini belirtti. Ersoy, "Geçenlerde yakaladığımız Afgan göçmenlere arkadaşlarımız 'Niye geliyorsunuz' diye sorduğunda, Afganlının verdiği cevap şu 'Kime gideceğiz. Osmanlı'nın mirasçısı siz değil misiniz? Bizim abimiz siz değil misiniz? Siz de kovacaksınız bizi, biz nereye gideceğiz?' Bu coğrafyanın Türkiye'ye yüklediği misyon bu, başkalarının da bize çok gördüğü misyon bu. Bu topraklarda bunun mücadelesini veriyoruz. Biz bu mirası kabul etsek de etmesek de, sevenlerimizin gönüllerindeki yerimiz bu. Onların lideri olmak, onların güçlü önderi olmak, onların abisi olmak durumunda bizden bir Türkiye istiyorlar. ve bu Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka bir gün onların yüreğine soğuk sular serpeceğine yürekten inanıyor. Başkaları da bunu gördüğü için ha bire bizimle uğraşıyorlar" dedi.



'SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE ARTIK PKK TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEM YAPAMAZ'



35 yıldır bölücü terör örgütleriyle mücadele edildiğini belirten Ersoy, "PKK ile mücadele ediyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir taraftan PKK terör örgütü, bir taraftan petrol terör örgütüne karşı, bir taraftan onların uzantısı olan DAEŞ, PKK ve onların uzantısı olan YPG ve benzeri bu ülke için ne kadar kullanılabilecek düşman unsuru varsa, başkalarının vekaletini almış unsur varsa hepsine karşı topyekün mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi sadece içeride yapıyor olsak, sadece biz bize yapıyor olsak işimiz kolay. Ama Allah'a şükür hem bölgemizde yaşanalar, hem 15 Temmuz'da yaşadığımız o ihanet toplum olarak yeniden irkilmemize, kendimize gelmemize vesile oldu. Daha kararlı, daha azimli, daha inançlı ve çok daha kolektif bir şekilde bu terör örgütleriyle mücadele etmeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada bölücü terör örgütüne karşı devletimiz çok güzel bir başarı yakaladık. Sınırlarımız içerisinde artık PKK terör örgütü eylem yapamaz, mağaralardan çıkamaz, silahlı kuvvetlerimizle ve güvenlik güçlerimizle hiçbir şekilde çatışamaz hale geldi. Şehirlerimizde, köylerimizde hayat normale döndü. Artık güvenlik nedeniyle yerleşime kapalı hiçbir köyümüz, yolumuz ve hayvancılığa, tarımcılığa kapalı hiçbir yerimiz yok. Hepsinde devletimiz var ve hakim olup, etkili bir şekilde varlığını hissettiriyor. Artık Mardin'imizde, Şırnak'ımızda, Hakkari'mizde, Siirt'imizde, Diyarbakır'ımızda gece gündüz fark etmez sokaklardayız, kamuya açık alanlardayız. Bu alanda çok güzel bir başarı yakaladık" ifadelerini kullandı.



Konferansın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu da Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e günün anısına plaket takdim etti.



-İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un konuşması



10)MUHARREM İNCE: BELEDİYE SEÇİMİ NEDEN VAR OLMA VE YOK OLMA SEÇİMİ OLSUN Kİ?



CHP'nin 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 31 Mart seçimlerinin beka sorunu olarak adlandırılmasını eleştirerek, "Beka seçimi demek memleketin var olma, yok olma mücadelesi demek. Bir belediye seçimi neden var olma ve yok olma seçimi olsun ki? dedi. Muharrem İnce, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP Ereğli Belediye Başkan adayı Halil Posbıyık'a destek vermek için düzenlenen mitinge katıldı. Seçim bürosu önünde halka seslenen İnce, yerel seçimlerin beka sorunu olarak adlandırılmasını eleştirdi. Belediyenin işinin vatandaşın yolunu yapmak, suyunu ve alt yapısını iyileştirmek için çalışmalar olduğunu ifade eden İnce, "Gelirken daha Halil Posbıyık farkını gördük. Bu iş bitmiş. Hatta arkadaş yarın gelmese de olur. Türkiye'de belediyeler son 10 yılın 20 yılın kurumları değil. Yani rahmetli İsmet İnönü, rahmetli Menderes, rahmetli Demirel, rahmetli Özal, rahmetli Ecevit, rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş, Erdal İnönü bunların hepsi, belediye seçimlerini yaşadı. Ama yendiler, ama yenildiler. Hiçbirisi bir belediye seçimine bir beka seçimidir demedi. Yani beka seçimi demek memleketin var olma, yok olma mücadelesi demek. Bir belediye seçimi neden var olma ve yok olma seçimi olsun ki? İşte işin ustası burada. Ne yapacak belediye başkanı? Yolumuzu yapacak, çöpümüzü toplayacak, imarımızı yapacak. Yoksuluna yardım edecek. Parklarına bakacak. Yani belediye başkanının kanun çıkarak hali yok." dedi.



Muharrem İnce konuşmasının ardından caddede gezerek halkı ve esnafları selamladı. İnce daha sonra ilçeden ayrıldı.



Toplanan kalabalık



Muharrem İnce'nin alana gelişi



Muharrem İnce'nin konuşması



Ereğli sokaklarında gezmesi



11)CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA MERSİN'DE







MERSİN'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Vahap Seçer'in seçilmesi halinde Mersin'in bölge ve Ortadoğu'nun yıldızı haline geleceğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, merkez Mezitli ilçesinde belediye tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında halka hitap etti. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ve diğer ilçe başkan adayları ile birlikte halkı selamlayan Ağbaba, "Eğer Vahap Seçer'i Büyükşehir Belediye Başkanı yaparsanız, eğer 13 ilçede CHP'li adayları seçerseniz, Mersin'i bölgenin ve Ortadoğu'nun yıldızı yapmaya söz veririz. Mersin'de hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, dışlanmadığı, herkesin eşit hizmet aldığı, tekrar Mersin'in ayağa kalktığı bir 5 yılı garanti ederiz. Burada bir aday ilan ettik, ismi Vahap Seçer. Bütün partimiz arkasında. Onun burada aday olması sadece Mersin'de değil, bütün Anadolu'da, Ankara'da, Türkiye'de heyecan yarattı" dedi. Etkinlikte CHP'nin diğer Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre de yer aldı.



Meşale yakılması



Alandan genel görüntü



Protokolün görüntüsü



Veli Ağbaba'nın konuşması



12)MHP'Lİ AKÇAY ÇUKURCA'YI ZİYARET ETTİ



MİLLİYETÇİ Harekat Partisi Manisa Milletvekili ve Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay Hakkari'nin Çukurca ilçesi'nde esnafları ziyaret etti.



MHP Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay, Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Çukurca Belediyesi'ne geçerek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'yla bir süre görüştü. Akçay daha sonra MHP İlçe Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Akçay, 31 Mart yerel seçimleri için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek şöyle konuştu:



İnşallah 31 Mart itibariyle de Hakkari'de gerek il, gerek ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı başarılı bir netice elde etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yerel yönetimler fevkalade önem kazanmıştır. Gerek bütçeleri ile gerekse yapacaklar hizmetlerle bir beldeyi daha medeni imkanlara, vatandaşımıza daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için çok önemli hizmetler yapacaklardır. Biz de Ensar Dündar kardeşimizde bu çalışmaları en iyi şekilde yerine getirecektir. Biliyorsunuz biz yöneticilere genelde üç şey teslim edilir. Bütün yönetimler ve yöneticileri için geçerlidir bu. Belediye başkanları da yine aynı şekildedir. İş emanet edilir, para emanet edilir ve insan emanet edilir. Bunu da en iyi şekilde yerine getirecektir arkadaşlarımız. Bütün Çukurcalı ve Hakkarili vatandaşlarımıza Cumhur İttifakı adaylarına oy vermeye ve destek olmaya davet ediyorum.



Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası, milletin refahı ve huzuru için kenetlenmenin adı olduğunu belirten Akçay, Buna karşılık karşımızda oluşan ittifaka biz zillet ittifakı diyoruz. Neden zillet ittifakı diyoruz Bu ittifak dikkat ederseniz kendileri CHP, HDP, İyi Parti, SP, yiğitçe, mertçe ortaya çıkıp da ellerini kenetleyip milletin huzurunu çıkamıyorlar. Birbirlerinden utanıyorlar, birbirlerine mahçuplar, ezikler. Birisi bir şey söylüyor, öbürü bir şey söylüyor. Fakat bu söylemlere baktığımızda bilhassa HDP'nin Eş Başkanı Sezai Temlli'nin lafları bu zillet ittifakının gerçek amacını ve niyetini de ortaya koyuyor. Milletin huzuru, refahı, güvenliği için, geleceği için, istikbali için, bekası için en küçük bir sözleri yok. Varsa yoksa işte iktidar düşmanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, Devlet Bahçeli düşmanlığı üzerine bir siyaset oluşturmuşlar. Bunun ne kendilerine bir faydası var, ne memlekete bir faydası var, kimseye de faydası yok, zararı var. dedi.



-Esnaf ziyareti



-Cumhur ittifakı temsilcileriyle görüşme



-Kaymakamlık görüşme



-Partililerler görüşme



-Akçay'ın konuşması



-Genel ve detaylar



13)PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA



ŞIRNAK ile Siirt'te, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.



Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik 15 Mart günü Şırnak ve Siirt' te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, Şırnak'ta 6, Siirt'te 2 adrese düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.



Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ömer Kaya, Şükrü Dayan, Nimet Dayan, Musa Elçiçek ve Ahmet İnecik tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Savcılık soruşturmasında, tutuklanan zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladıkları tespit edildi.



Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri



Askerlerin görüntüleri



Genel ve detay görüntüler



14)KOCAELİ'DE TERÖR OPERASYONU: HDP KONTENJANINDAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA



KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla, aralarında Dilovası'nda Saadet Partisi'nin (SP) Halkların Demokratik Partisi (HDP) kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül'ün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda, drone da kullanıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Dilovası ilçesinde SP'nin HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül, HDP'nin Kocaeli, Dilovası ve Derince ilçe başkanlıklarının yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca ele geçirilirken, evraka da el koyuldu.



6 DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA



Öte yandan terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün, Suriye'ye gidip, örgüte katılan kişilerden olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.



Özel harekat polislerinin görüntüsü



Evlere girilmesi, arama yapılması



15)BAŞİSKELE İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYINDAN, SUÇ DUYURUSU







İYİ Parti Başiskele Belediye Başkan adayı Rıza Güven Usta, İYİ Parti meclis üyesi aday listesinde PKK'dan gözaltına alınan bir kişinin olduğu iddialarını gündeme getiren internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı konuşmada, İYİ Parti Başiskele İlçe Belediye Meclis üyesi listesinde bulunan bir adayın, 2010 yılında terör örgütü adına 'Zınhar' kod adıyla faaliyet gösterirken 2012 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi. Millet İttifakı Başiskele Belediye Başkan adayı Rıza Güven Usta da bu iddiaları ortaya atanlar ve kamuoyuna haberleri servis edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.



Hakkında çeşitli iftiralar atıldığını savunan Rıza Güven Usta, "Millet İttifakı'nın Başiskele Belediye Başkan adayı olarak gösterilmemin ardından hakkımda gerek yazılı, gerek internet medyada ortaya atılan çirkin iftiralara kayıtsız kalmayarak, tüm bu karalama politikalarının uzaktan yada yakından içinde olduğunu tespit ettiklerimiz ve kuvvetle ihtimal verdiklerimiz hakkında CHP ve İyi Parti ilçe başkanlarımız, Millet İttifakı meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla birlikte bugün itibariyle adalet arayışımızı başlatmış bulunmaktayım. Bugüne kadar susmuş olmamın öncelikli sebebi kirli ellerin bizim temiz siyasetimizi kirletmesine izin vermemek ve kimseyi zan altında bırakmamaktı. Ancak o kadar çok üstümüze gelindi ve hakkımızda o kadar çirkin iftiralar atıldı ki bu saatten sonra susmanın tüm bu iddiaları kabul etmek olarak anlaşılacağını düşünerek hakkımızı aramanın yerinde ve onurlu bir davranış olacağına karar verdim. Tüm delillerimizi topladık ve bugün mahkemeye başvurdum" dedi.



'SALDIRILAR KARŞISINDA DURMA CESARETİM VAR'



Haklarında çıkartılan asılsız dedikoduları aklamak için bu şikayeti yapmak mecburiyetinde kaldıklarını belirten Usta, "Hakkımda aslı astarı olmayan haberler, mesajlar kim tarafından yayınlanmaktadır? Delillerin işaret ettiği, medya, sosyal medya hesabından iftira atanlar hakkında hukuk yoluna başvurmuş bulunmaktayım. Ayrıca tüm bu servis yapılan haberleri doğruluğunu sorgulamadan yayınlayan bazı haber sitelerini de esefle kınadığımı belirtmek isterim. Bizler sırf seçim kazanmak adına bel altı siyaset yapmayacak kadar şerefliyiz. Hakkımızda çıkardıkları asılsız dedikoduları aklamak için bu şikayeti yapmaya mecbur kaldık. Ben mühendisim, proje adamıyım. Başiskele için çok güzel projelerim var. Ama insanım da. Bu nedenle üzerime atılan çirkin iftiraları savunabilme hakkım, tüm saldırıların karşısında durma cesaretim ve ayrıca hukuk bilgim var."



-Rıza Güven Usta açıklaması



-Adliye önünden detaylar



16)ÖĞRENCİ PANSİYONU ALTINDAKİ İŞ YERİNDE YANGIN KORKUTTU



BURDUR'da, 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yemekte oldukları sırada dumandan etkilenen 3 öğrenci ile iş yeri sahibi, hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen öğrencilerden biri, yangın merdiveninin kilitli olduğunu ileri sürdü.



Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Burdur Gazi Caddesi Çiloğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katında bulunan kumaş dikim atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, 40 öğrencinin kaldığı erkek öğrenci pansiyonunu sardı. Bu sırada yemekte olan öğrenciler panikle kendilerini dışarı attı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı öğrencilere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, 3 öğrenci ve atölyenin sahibi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.



'YANGIN MERDİVENİ KİLİTLENMİŞ, ATLAMAK ZORUNDA KALDIK'



Dumandan etkilenen öğrenci, "Yemekteydik. Dumandan etkilenince pencereye çıktık. Dumandan yangın merdivenine ulaşamadık. Nefes alamadık. Yangının pansiyonla ilgisi yok. Yangın merdiveni kilitlenmiş. Yangın merdiveni birinci kata kadar. Yangın merdiveninden sonra seyyar merdiven var o da kilitlenmiş. Kimse inemedi atlamak zorunda kaldı" dedi.



İtfaiye gelişi (cep telefonu)



Pencereden çıkan dumanlar



İtfaiye ekipleri



Ambulansa giden öğrenciler



AFAD ekipleri



Sağlık ekipleri



Detay



Öğrencilerin anlatımı



Çocuk parkındaki dehşette ölen enişte ve baldızın yakınları şaşkın (EK)



17)AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI



İZMİR'in Bornova ilçesindeki çocuk parkında, iki çocuk babası Mehmet Güneş'in (40) 4 çocuk annesi baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü, ardından kendi yaşamına son verdiği olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yıldız'ın çocuklarını evinin önündeki parka götürdüğü, olayın da onların gözleri önünde yaşandığı öğrenildi. Ayrıca, polisin yaptığı çalışmada, Güneş'in otomobilinin bagajında, cinayette kullandığı tabancanın yanı sıra 3 tane daha tabancanın bulunduğu belirtildi.



OLAYIN YAŞANDIĞI PARKTA EYLEM



Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) üyesi yaklaşık 30 kadın, olayın meydana geldiği çocuk parkında bir araya gelip, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Zeynep Reyşen, kadın cinayetlerinin son 7 yılda yüzde 1400 arttığını belirterek, "Bizler çok üzgünüz ve kızgınız. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için, başta siyasal iktidar olmak üzere ilgili tüm kurumların sorumluluk alması gerekiyor. Cezaların artırılması, iyi hal indirimlerinin uygulanmaması, kadına yönelik ayrımcı ve ötekileştirici politikalara son verilmesi gerekiyor" dedi.



Fatma Yıldız'ın evine giderek, ailesine taziyede bulunan kadınlar, olay yerine karanfil bırakarak ayrıldı.



Slogan atılmasından görüntü



Karanfillerden görüntü



Basın açıklamasından görüntü



Mehmet Güneş'in ve baldızı Fatma Yıldız'ın fotoğraflı



18)KIZINI TACİZ EDEN KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK: SAVCILIĞA 50 DEFA GELDİM, YALVARDIM







KAHRAMANMARAŞ'ta kızını taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'i (34) tabancayla vurarak öldüren Kadir I. (47) hakim karşısına çıktı. Mahkemede ağlayarak ifade veren Kadir I., Çetin'in kızını ve kendisini defalarca mesajla taciz ve tehdit ettiğini belirterek, "Savcılığa 50 defa geldim hiçbirinde bir şey yapmadılar. Yalvardım kimse bir şey yapmadı" dedi.



Olay, 5 Haziran 2018'de İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki lokantanın ikinci katında meydana geldi. İşyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda Kadir I., kızı Z.I.'yı (24) taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Kadir I. daha sonra yere düşen Çetin'e çekiçle vurdu. Ambulansla hastaneye götürülen Tamer Çetin hayatını kaybederken, olay yerinde gözaltına alınan Kadir I. tutuklandı.



MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR



Olayın ardından başlatılan soruşturmada Kadir I. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu Kadir I. ile kızı Z.I., tanıklar ve Tamer Çetin'in ailesinin avukatı katıldı.



'KIZIMIN LARININ ALTINA ÇIPLAK KADIN LARI YAPIŞTIRIYORDU'



Kadir I. savunmasında, Tamer Çetin'i isteyerek öldürmediğini söyledi. Olayın bu noktaya gelmemesi için çok çaba harcadığını, hukuki yolları denediğini belirten Kadir I., Tamer Çetin'in kendisini arayıp kızını sevdiğini söylediğini, kendisinin de kızının istemediğini belirttiğini kaydederek şöyle konuştu:



"Bana, 'Kızınla çekildiğim fotoğrafları arkadaşlarına atarım, Facebook'a atarım. Google haritaya girip esnaflara atarım' şeklinde şantaj yapmaya başladı. Kızımın fotoğraflarının altına çıplak kadın fotoğrafları yapıştırıyordu. Bu hususta savcılığa şikayette de bulunmuştum. Bana her türlü terbiyesizliğin alasını yapmıştı. Bu konuyu kimse duymasın diye mahkemeye gitmeden gerekli başvurularda bulundum, savcılığa 50 defa geldim, hiçbirinde bir şey yapmadılar. Yalvardım, kimse bir şey yapmadı."



'BİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'



Savunması sırasında ağlamaya başlayan Kadir I., bu işin güzellikle bitmesi için bir alışveriş merkezinde Tamer Çetin'i, kızı, eşi ve kızının arkadaşıyla görüştürdüğünü ifade eden Çetin, "Görüşme sonunda, Çetin yaşadığı İstanbul'a giderken kızımın peşini bırakmayacağını söyledi. Kızıma uçak biletini atarak geri geleceğini söylemiş, 'Sizi öldürmeye geleceğim' demiş. Maktul yüzünden 45 gün işe gitmedim. Benim sürekli biber gazını, silahımı ve çekicimi yanımda bulunduruyordum. Öldürmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Olay günü lokantaya girdiğimde maktul içinde silah olduğunu düşündüğüm çantasına doğru hamle yaptı. Ben silahı belimden çıkarıp bacaklarına doğru 2 el ateş ettim. Yere düştüğünde bana zarar vereceğini düşünerek çekiçle maktulun ellerine vurdum. Maktul hayattaydı ve kendindeydi. Bu olay göz göre göre gelmiştir. İsteyerek olmadı. Ailemiz ve kızımı korumak için elimden geleni yaptım. Kesinlikle öldürmek kastım yoktu. Olaydan dolayı çok pişmanım, hayatım karardı" dedi.



Z.I.: 'ARABAMI SATTIĞIM GÜN SENİN SONUN OLACAK' DEDİ



Tanık olarak dinlenen Kadir I.'nın kızı Z.I. ise arkadaşı Şefika Çetin'in, Tamer Çetin'in kuzeni olduğunu ve onun aracılığıyla tanıştığını ancak bir süre sonra görüşmek istemediğini ilettiğini söyledi. Tamer Çetin'in kendisini takıntı haline getirip tehdit etmeye başladığını ifade eden Z.I., şöyle konuştu:



"Bana telefonda ve mesajlarında sürekli 'Senin okul hayatını bitiririm, aileni de bitiririm' şeklinde sözler söyledi. Durumu babama anlattım o da beni haklı buldu ve arkamda durdu. Maktul bu durumu görünce babama 'Madem Z.'nin akasında duruyorsun ya Z.'yi bana vereceksin ya da Z. ile birlikte sende öleceksin. Kaybedecek bir şeyim yok, senin 5 çocuğun var. Z.'yi bana gönder yoksa diğer çocuklarının da ölümünü izleyeceksin' dedi. Sonra telefon hatlarını değiştirdik ama benim fotoğraflarımı kullanarak sosyal medyada açtığı sahte hesap ile numarama ulaştı. Vurulmadan önce bana 'Arabamı sattığım gün, senin sonun olacak. Antep'ten silah alıp geliyorum sıkacağım, kurşunlar seni konuşturacak' şeklinde mesajlar yazdı."



ŞEFİKA ÇETİN: Z.'NİN TELEFONUNDA ÖLÜM MESAJLARI GÖRDÜM



Tamer Çetin'in amcasının kızı olan Şefika Çetin ise ifadesinde, "Z. bana cep telefonunu gösterdiğinde telefonda ölüm mesajları görmekteydim. Maktul benim kuzenimdir. Ben de telefon numarası olduğu için Z.'ye gönderdiği ölüm tehditlerini içerir mesajları görmüştüm. Biz maktulün ailesini aradık oğlunun normal olmadığını söyledim bir hastaneye yatırılmasını istedim. Benim babam da konuştu. Maktulün ailesinden aldığımız cevap ise 'Ölsün biz de kurtaralım' veya 'Benim oğlum ölümden korkmaz' şeklinde cevaplardı. Olayın iyi bir şekilde sonuçlanması için Kadir amca elinden geleni yapmıştır" diye konuştu.



Diğer tanıklar da dinlendikten sonra mahkeme, Kadir I.'nın tutukluluk haline karar verip duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda adliyenin önünde Kadir I.'nın ailesi ve yakınlarıyla birlikte açıklama yapan avukat Kadir Bastırmacı, herkesin başına gelebilecek sıkıntılı bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Ailesine, kızına zarar gelmesin diye, eşine, çocuklarına zarar gelmesin diye maddi ve manevi her türlü ciddi bir saldırıyı önlemek adına kendini feda eden bir babanın davası bugünkü dava" dedi.



Adliyeden görüntü



Adliye önündeki kalabalık



Kadir Bastırmacı'nın açıklama yapması



(EK)



ARŞİV GÖRÜNTÜLER



19)KAVGA ETTİĞİ AĞABEYİNİ BIÇAKLA YARALADI



ADANA'da Mehmet Akın B. (26), tartıştığı ağabeyi Özkan B.'yi (38) bıçaklayarak ağır yaraladı.



Olay, dün saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi 2551 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Aynı evde yaşayan ve alkollü oldukları iddia edilen Mehmet Akın B. ile ağabeyi Özkan B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aile bireylerinin ve mahalle bekçilerinin araya girmesiyle sakinleşen ağabey ve kardeşi, yaklaşık yarım saat sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçakla ağabeyi Özkan B.'yi sol göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Mehmet Akın B., daha sonra olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen Özkan B., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Kalbine yakın bir noktadan aldığı bıçak darbesi nedeniyle çok kan kaybettiği öğrenilen Özkan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan Mehmet Akın B.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.



Olay yerinden görüntü



Polis aracından görüntü



Olay yeri inceleme polisinin çalışması



Evin bulunduğu sokaktan görüntü



Hastane acilinin tabelası



Acilin girişi ve ambulanstan görüntü



20)UZMAN ÇAVUŞ EŞİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ



TUNCELİ'de oturdukları asker lojmandaki evde tabancayla vurulmuş halde cesetleri bulunan jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş (35), eşi Sibel (34) ve oğlu Doruk (8) ile ilgili ön otopsi raporu ortaya çıktı. Ön otopsiye göre, tabancayı kullanırken elinde baruttan kaynaklı yanıklar oluşan Hüseyin Bektaş, eşi ve oğluna 2'şer kez ateş edip öldürdükten sonra tek el ateşle yaşamına son vermiş.



Atatürk Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı içerisindeki askeri lojmanlarda oturan jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş, eşi Sibel Bektaş ve oğulları Doruk Bektaş, Cumartesi günü evlerinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tunceli Devlet Hastanesi ile Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından önceki gün memleketleri Adıyaman'da düzenlenen törenle yan yana defnedilen Bektaş ailesinin öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.



UZMAN ÇAVUŞTA 1, EŞİ VE OĞLUNDA 2'ŞER KURŞUN İZİ



Öldürülmeden önce safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde 5 gün yatarak tedavi gören Hüseyin Bektaş'ın Cuma günü taburcu edildiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, yatak odasında cep telefonuyla müzik dinleyen Sibel Bektaş'ın göğsüne 2'şer kez ateş edilerek, başka odada uyuyan Doruk'un ise göğüs ve omzuna birer kez ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Öldürülen Doruk'un daha sonra yatak odasına götürülüp, annesi Sibel'in yanına uzatılarak üzerlerinin yorganla örtüldüğünü belirleyen ekipler, vücudunda 1 kurşun izi bulunan Hüseyin Bektaş'ın elinde ise barut izinden kaynaklı oluşan yanıklar ile cesedini taşırken bulaştığı saptanan oğlunun kanına rastladı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen ve morgda yapılan ön otopsiye göre Hüseyin Bektaş'ın sol göğsünde 1, eşi ve oğlunun göğüs ve omuzlarında ise 2'şer kurşun giriş ve çıkışı bulundu.



KADIN MÜZİK DİNLİYORMUŞ, ÇOCUK UYUYORMUŞ



Cuma akşamı işlendiği değerlendirilen cinayetle ilgili ilk bulgular ve ön otopsi raporuna göre vücudunda tek kurşun yarası bulunan uzman çavuş Bektaş'ın, yatak odasında cep telefonuyla müzik dinleyen eşini 2 el ateş ederek öldürdüğü, ardından başka odada uyuyan oğluna da 2 el ateş ederek onu da öldürdükten sonra cesetleri yatak odasında yan yana uzatarak üzerlerini yorganla örttüğü belirlendi. Ön otopsideki bulgulara göre, eşi ve oğlunu öldüren Bektaş'ın kendi göğsüne de tek el ateş edip yaşamını son verdiği yer aldı. Oğlunun cesedini taşırken ellerine kanı bulaşan Hüseyin Bektaş'ın elinde ayrıca tabancayı ateşlerken barut izinden kaynaklı yanıklar oluştuğu da belirlendi. Bektaş çiftinin cep telefonları ile kişisel bilgisayarları da incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuarı'na gönderildi.



Arşiv görüntülerle



21)ALACAK TARTIŞMASINDA BACANAĞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ORMANDA DRONE İLE ARANIYOR



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan D. (42), alacak meselesinden çıkan kavgada aynı zamanda bacanağı olan ev sahibi Çetin Gökdel'i (60) av tüfeğiyle vurdu. Gökdel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan Hasan K.'nin yakalanması için olay yerinin yakınındaki bir ormanlık alanda polis tarafından başlatılan, drone destekli arama çalışmaları sürüyor.



Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Hasan D., dün saat 14.00 sıralarında, 2432 Sokak'ta ev sahibi ve aynı zamanda bacanağı olan Çetin Gökdel ile karşılaştı. İkili arasında, iddiaya göre, alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, çevredekiler araya girip, ayırdı. Eve gidip, ruhsatsız av tüfeğini alan Hasan D., tekrar olay yerine döndü. Hasan D., tüfeğini bacanağı Gökdel'e doğrultup, ateşledi. Göğsünden vurulan Gökdel, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan D. 20 RH 916 plakalı otomobile binerek hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Gökdel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökdel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Polis, olayın ardından kaçan Hasan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinin iki sokak ilerisinde otomobili terkedilmiş olarak bulunan Hasan D.'nin ormanlık alana doğru kaçtığı belirlendi. Polis, Hasan D.'nin yakalanması için ormanlık alanın etrafını sardı. Ormanlık alanın geniş ve sarp olması nedeniyle, arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Yakaşık 4 kilometrekarelik alan taranmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadı. Hasan D.'yi havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.



-Ölen Çetin Gökdel'in fotoğrafı



-Şüpheli Hasan D.'nin fotoğrafı



-Olayın meydana geldiği sokaktan görüntü



-Polislerden ve meraklı kalabalıktan görüntü



-Şüpheli Hasan D.'nin terkedilmiş olarak bulunan otomobilinin görüntüsü



-Ormanlık alanda şüpheliyi arayan polislerden görüntü



-Ormanlık alanın üzerinde drone ile arama yapılmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



22)KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



MALATYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İbrahim Macit (47), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü Uğur M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Önceki gece Ankara Caddesi'ndeki Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Macit'e, Uğur M. yönetimindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Macit ambulansla götürüldüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis memuru İbrahim Macit için dün Konak Mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Kültür Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, İl Müftüsü Ümit Çimen, polis memurunun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İbrahim Macit'in eşi Pınar ile babası Hacı Bekir ve annesi Mesude Macit törende gözyaşları dökerek tabuta kapandı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İbrahim Macit, Büyükşehir Belediyesine bağlı Konak Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 çocuk babası İbrahim Macit'in 22 yıldır polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.



SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI



Diğer taraftan, olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Uğur M. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uğur M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yakınlarından görüntü



Cenaze namazı



helallik alınması



Katılanlar



Özgeçmişi okunması



Cenaze töreni



Genel ve detay görüntüler



23)PATRONUNUN OTOMOBİLİNİ ÇALIŞTIRAN GENÇ, İŞ YERİNE GİRDİ: 2 YARALI







BURSA'da patronunun otomobilini çalıştıran A.Ç. (17), aracın kontrolünü kaybederek şans oyunları dükkanına daldı. Dükkan önünde oturan kişiyi de otomobilin altına alarak içeri fırlatan A.Ç. olayın ardından kaçtı. Kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Hanlar bölgesinde bulunan dükkanda çalışan A.Ç. patronunun 43 YC 501 plakalı otomobiline binerek kurcalamaya başladı. Araç kullanmayı bilmeyen A.Ç. iddiaya göre otomobili çalıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısındaki şans oyunları dükkanının önünde oturan bir kişiyi altına alıp dükkana girerek durabildi. Kaza sırasında işyerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, A.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından işyerinde bulunan bir kişi ile otomobilin altında sürüklenerek ağır yaraylanan kişi, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, müşterilerde iş yeri sahibine yardım ettikten sonra oyun oynamayı sürdürdü.



'İLK DEFA OYNAMAK İÇİN GELDİM, KONSANTRASYONUM BOZULDU'



Kaza anında işyerinde şans oyunu oynadıklarını belirten bir kişi, "Ben ilk defa 6'lı ganyan oynamak için geldim. İçimden bir ses ganyan oynamam gerektiğini söyledi. Tam kuponu dolduruyordum ki doğa üstü bir şey olsa gerek, tüm konsantrasyonum bozuldu. Deprem etkisi yaratan bir şey oldu. Araç bayii'ye girdi. Şoka girdik. Yaşlı amca aracın altında kalmıştı. Biz de arabayı geri alarak amcayı çıkardık. Ambulansa haber verdik." dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Aracın dükkana dalmasından 3 farklı güvenlik kamerası



Olay yerinden detay



Vatandaşların bayide şans oyunu oynması



Bayide olan vatandaşlar ile röportaj



24)KADIN POLİS MEMURUNU DARP EDİP YARALAMALI KAZAYA KARIŞAN ZANLI YAKALANDI



MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen sivil kadın polis memurunu darp ettiği öne sürülen ve kamyonetiyle kaçarken bir otomobile çarpınca 2 kişinin yaralanmasına yol açan Mehmet S. (27), yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesi'nde görevli sivil polis memuru Solmaz C. (43), okul önünde şüpheli gördüğü Mehmet S.'nin kimliğini kontrol etmek istedi. İddiaya göre Mehmet S., tartıştığı Solmaz C.'yi saçlarından tutarak yerde sürükledi, darp etti. Ardından 45 M 9817 plakalı kamyonetine binen Mehmet S., kaçmaya başladı. Mehmet S. kullandığı kamyonetle, 3317 Sokak ile Sakarya Caddesi kesişiminde, Muhammed Emre Kıran'ın (26) yönetimindeki otomobile sağ tarafından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kıran ile aracındaki Zehra Zengin (38) yaralandı. Mehmet S. ise aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Darp edilen polis memuru ile kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan şüpheli Mehmet S. ise kaza yeri yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaza yerinden görüntü



Yaralıların ambulansla hastaneye taşınmasından görüntü



Genel ve detay görüntüler



25)CEZAEVİNDE TARTIŞTIĞI HÜKÜMLÜYÜ YARALAYIP FİRAR ETTİ



KOCAELİ'de tutuklu bulunduğu yarı açık cezaevinde tartıştığı bir hükümlüyü kesici aletle yüzünden yaraladıktan sonra cezaevinden firar eden K.E.(23) polisin takibi sonucu yakalandı.



Kandıra Yarı Açık Cezaevinde tutuklu bulunan K.E. cezaevinde tartıştığı ve yağma suçundan hükümlü bulunan M.A.'yı(28) kesici aletle yüzünü yaralayıp firar etti. M.A. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, K.E.'yi firar ettikten yaklaşık 1 hafta sonra İzmit Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Hırsızlık ve infaz kurumuna yasak eşya sokmak suçlarından hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E, emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



-K.E. cezaevine götürülürken



26)ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI







ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacayla yanındaki arkadaşıyla birlikte yakalandı. Ehliyetinin bulunmadığı ve alkol aldığı için kaçtığını söyleyen sürücü Süphan A.'nın yapılan kontrolünde 0,61 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, şüphelendiği 01 FCD 75 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ara sokaklardan Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'na çıkan otomobil sürücüsü, daha sonra tekrar Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarına girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin takibinden kurtulamayan sürücü, ardından Kıyı Boyu Caddesi'ne çıkıp, kaçmayı sürdürdü. Öğretmenler Bulvarı'na yaklaştığı sırada otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren sürücü, kaldırıma çarpıp, aracın sol ön lastiğini parçaladı. Daha fazla uzaklaşamayan sürücü, Yeşiloba Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte aracı terk edip, yaya olarak kaçmak istedi ancak bölgeyi polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde adının Süphan A. olduğu belirlenen sürücü, ehliyetsiz ve alkollü olduğunu için kaçtığını belirtip, pişman olmadığını söyledi. Otomobilde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, 0,61 promil alkollü olduğu belirlenen Süphan A.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten suçundan işlem yapıldı.



Otomobil ve polis araçlarından görüntü



Polislerin otomobilde inceleme yapması



Otomobil parçalanan sağ ön lastiği



Polisin nezaretindeki sürücü



Sürücü ve arkadaşından görüntü



Genel ve detay görüntüler



27)KASABA GİREN HIRSIZLAR OKUMA GÖZLÜĞÜNÜ BİLE ÇALDI



MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir kasaptan hırsızlık yapan 2 kişi, dükkan sahibinin gözlüğüne kadar çeşitli eşyalarla bozuk paraları çaldı. İşyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Dün saat 04.00 sıralarında, Bitez Mahallesi Adliye Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olan, Mahmut Hakalan'a ait kasap dükkanına kapısını zorlayarak giren 2 kişi, hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda kapüşonlu ve şapkalı 2 hırsız, işyerindeki çoğunlu madeni para olan 4 bin lirayı, dizüstü bilgisayarı, dükkan sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Sabah dükkana gelen işyeri sahibi Mahmut Hakalan, hırsızlık yapıldığını fark etti. Hakalan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı ve parmak izi aradı. Hırsızların belirlenup yakalanması için çalışma başlatıldı.



Güvenlik kamera görüntüleri



28)MALKARA ET KOMBİNA TESİSİ TÖRENLE AÇILDI



TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin Malkara ilçesinde 35 milyon liraya yaptığı Trakya'nın en büyüğü olan Malkara Et Kombina Tesisi törenle açıldı.



Malkara'nın Çavuşköy Mahallesi Ballı Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Malkara Et Kombina Tesisi'nin açılışına CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile davetliler katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Bülent Doğan, "Açılışını yaptığımız tesis Trakya'nın en büyük, Türkiye'nin de ikinci en büyük et kombina tesislerinden biri olarak üretimdeki yerini alacaktır. Tesisin inşaatına 2017 yılı Mart ayında başlandı. Maliyeti ise 35 milyon Türk Lirası'dır. Tesisimiz günlük 600 küçük baş hayvan, 400 büyük baş hayvan kesimi yapabilecek, tüm hijyen şartlarını sağlayan modern bir tesistir" dedi.



Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, tesisin ilçe ve Trakya Bölgesi'nin ekonomik anlamda kaderini değiştireceğini belirterek, "Hayvancılıkla geçimini sağlayan hemşerilerimiz de daha hızlı, daha rahat ve daha kaliteli hizmet alacak. İlçemize, bölgemize ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak. Hayvancılıkla uğraşacak vatandaşlarımızı rahatlatacak, Trakya Bölgemizin en büyük et entegre tesisini açacağız" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tesisin 'Kırsal Kalkınmayı Destekleme ve Hayvancılığı Geliştirme' projeleri kapsamında en büyük yatırımlarından biri olduğunu söyledi. Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılıkta önde gelen illerden biri olduğunu ifade eden Albayrak, "Tekirdağ tarım ve hayvancılığın Türkiye'deki başkentidir. Türkiye'de üretilen buğdayın 20'de 1'i, ayçiçeğinin yüzde 33'ü, kanolanın yüzde 66'sı, arpanın yüzde 3'ü, üzümün yüzde 2'si burada üretiliyor. Türkiye'nin buğday üretimi dekar başına ortalama 251-270 kilogram iken, ilimizde 510 kilograma ulaştık. Bu sayısal veriler Tekirdağ'ın tarımsal üretimde, ülke ekonomisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis Trakya'nın en büyük; Türkiye'nin ise ikinci büyük, et kombinasıdır. Projede 9 bina ve 1 arıtma tesisi yer almaktadır. İnşa ettiğimiz tesiste et kombinası binası, idari bina, sosyal tesis binası, güvenlik binası, yakma binası, gübre deposu, trafo binası, su deposu ve kantar binası bulunuyor. Malkara Çavuşköy Et Kombinası'nı hizmete sunarak besicilerimiz için bir katma değer sağlamış oluyoruz. Besicilerimiz emek ve alın terinin karşılığını alacaklar. Bu dev yatırım bölgemizdeki et üretimine büyük katkı sağlayacak" dedi.



-Tesisten detaylar



-Doğan'ın konuşması



-Başkan Yurdakul'un konuşması



-Başkan Albayrak'ın konuşması



-Tesisten detaylar



-Tesisin gezilmesi



-Detaylar



