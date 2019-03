Dha Yurt Bülteni - 1

1)KIRKLARELİ'NDE KAYIP BAŞVURUSU YAPILAN 11 YAŞINDAKİ ZEYNEP ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU.

1)KIRKLARELİ'NDE KAYIP BAŞVURUSU YAPILAN 11 YAŞINDAKİ ZEYNEP ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU







KIRKLARELİ'nde dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Zeynep Esin (11), metruk bir binada başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.



Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde yaşayan Zeyrep Esin'den gün boyu haber alamayan ailesi akşam saatlerinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri kent genelinde arama çalışması başlattı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin de, sosyal medya üzerinden, İlimiz merkez Yayla Mahallesi'nde ikamet eden 11 yaşındaki Zeynep isminde kız çocuğumuz kaybolmuş olup, kolluk kuvvetlerimiz tarafından aralıksız aranmaktadır. Kız çocuğumuzu gören vatandaşlarımızın ivedilikle 155 Polis ve 156 Jandarma ekiplerimize bildirmeleri önemle rica olunur açıklaması yaptı.



Yaklaşık 7 saat süren aramaların ardından kayıp Zeynep Esin'in cansız bedeni evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada ölü olarak bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Zeynep'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kızlarının öldürüldüğü haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi.



Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Zeynep'in ölü bulunmasının ardından valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ikinci açıklamada, Değerli Hemşehrilerim; 11 yaşındaki Zeynep isimli kız çocuğumuz maalesef ölü olarak bulunmuş olup, başta ailesi olmak üzere tüm Kırklareli halkının başı sağ olsun. Zeynep kızımızın katil ya da katilleri en kısa sürede bulunacaktır dedi.



Polisin cinayetle ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Zeynep Esin (11) - (Sağlık fotoğrafı)



-Hastaneden görüntü



-Röp.



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ,



================================================



2)KADIN POLİS, POLİS NİŞANLISINI TABANCAYLA VURUP, İNTİHAR ETTİ







ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, Komiser Yardımcısı Yeliz Y., iddiaya göre otomobilde tartıştığı nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G.'yi tabancayla vurup, ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak'ta meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nun yanında park halinde bulunan 06 BV 7036 plakalı otomobil içerisindeki Komiser Yardımcısı Yeliz Y. ile nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G. bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yeliz Y., belindeki tabancayla Hasan Hüseyin G.'ye ateş etti. Hasan Hüseyin G. vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, Yeliz Y. ise ardından aynı tabancayla kendini vurdu.



Silah seslerini duyanlar, otomobilde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeliz Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Hasan Hüseyin G.'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Sokağın giriş ve çıkışlarını kapatan polis, çevrede toplanan kalabalığa olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu. Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri ise otomobilde inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Yeliz Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinde görüntü



Vatandaşla röp.



Cenazeden görüntü



Polisin çalışması



Genel detay



Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,



=====================================



3)OTOMOBİL, KAMYONUN RÖMORKUNA ÇARPIP TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



KAYSERİ'de, yol kenarında park halindeki kamyonun arkasındaki römorka çarpıp savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Sürücü Nehile Karabulut (39) öldü, yanındaki Meysun Aktaş (39), yaralandı.



Kaza, dün saat 15.40 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi, Şehit Mehmet Tavsel caddesinde meydana geldi. Nehile Karabulut yönetimindeki 38 ABE 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şağ şeritte pak halindeki belediyeye ait 38 LV 697 plakalı kamyonun arkasında takılı olan römorkun açık olan rampa kısmına çarpıp havalanarak savruldu. Yolda takla atan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Sürücü Nehile Karabulut, araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan Meysun Aktaş ise ağır yaralandı. Aktaş, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI



Meydana gelen trafik kazası belediyeye ait 38 LV 697 plakalı kamyonun araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyon arkasındaki römorka hızla çarpan otomobilin sürüklenmesi ve aydınlatma direğine çarparak durması, saniye saniye kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Araç kamera görüntüsü



Haber-Kamera: İsmet KÖZELO/ KAYSERİ,



=========================



4)İNTİHARA KALKIŞAN İKİZİNİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU







SAMSUN'da, denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli Murat Ü. (28) ile onu kurtarmak için peşinden atlayan ikiz kardeşi Yunus Ü. (28) dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, dün saat 18: 00 sıralarında Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde meydana geldi. Yunus Ü., bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ü.'den haber alamayınca polise başvurdu. Bu sırada Murat Ü., kardeşini arayarak canına kıyacağını söyledi. Yunus Ü. de Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği kardeşi Murat Ü.'nün yanına gitti. İddiaya göre, kardeşinin denize atladığı gören Yunus Ü. de peşinden suya atladı. İkiz kardeşler suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adam ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, boğulmak üzere olan kardeşleri sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kalbi duran Murat Ü., yapılan müdahale ile hayata döndürülürken, Yunus Ü. ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Sudan çıkarılışı (cep telefonu kamerası)



Engelli aracından detaylar



İskeleden detaylar



Hastaneden detay



Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,



========================



5)FİRMA MÜDÜRÜ DOĞAL GAZ BORUSUNA KENDİNİ ASTI







İZMİT'te bir doğal gaz dönüşüm firmasında satış müdürü olarak çalışan 33 yaşındaki Yusuf A. kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.



Olay, dün akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen ailesi, Yusuf A.'yı doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Kadınların çığlıklarını duyan komşuları eve koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Yusuf A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine fenalaşan aileyi polisler sakinleştiremeye çalıştı.



Olayın duyulması üzerine mahalle halkı evin önünde toplandı. Polis ekipleri, evde incelemede bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından A.'nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



İntihar eden Yusuf A.'nın İzmit'te bir doğalgaz dönüşüm firmasında satış müdürü olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Evin önünden görüntüler



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),



=========================



6)FALEZLERDEN DÜŞEN GENÇ KADIN ÖLDÜ







ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 40 metre yükseklikteki falezlerden düşen Suzan Hazer (26), hayatını kaybetti.



Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Teknesiyle seyir halindeki bir balıkçı, Atatürk Parkı altında kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, falezlerden düştüğünü tahmin ettikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Suzan Hazer'e ait olduğu belirlendi. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan Hazer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından, Antalya Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, Hazer'in yıllar önce anne-babasını kaybettiği ve onlara duyduğu özlemi sosyal paylaşım sitesinden üzerinden yazdığı ortaya çıktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Sahil güvenlik ve polisin inceleme yapması



-Üzerinden çıkan çantayı polisin araştırması



-Ceset üzerinde polisin incelemesi



-Olayla ilgili genel görüntü



-Ölen Suzan Hazer'in opak fotoğrafı



-Detaylar



Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,



===============================



7)KUVVETLİ RÜZGAR DENİZE DÜŞÜRDÜ



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, limanda yürüyüş yaparken şiddetli rüzgar nedeniye denize düşen Mehmet Filizkıran'ı(59) balıkçılar kurtardı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında bozhane mevkiinde meydana geldi. Limanda yürüyüş yapan Mehmet Filizkıran, kuvvetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan Mehmet Filizkıran'ı balıkçılar kurtardı. Sudan çıkarılan Mehmet Filizkıran, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Filizkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Sudan çıkarılan Mehmet Filizkıran



-Battaniyeye sarılı yaşlı adama sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Mehmet Filizkıran'ın ambulansa alınması



-Olayı gören vatandaşın sahil güvenlik ekibine olayı anlatması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),



============================



8)GÖLE UÇAN ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜ, HORTUM UZATARAK KURTARDILAR







ADANA'da girdiği virajda kontrolden çıkan hafif ticari araç, Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Kendi imkanlarıyla çıktığı aracın üzerinde yardım isteyen sürücü Ramazan B., çevredekilerin uzattığı hortuma tutunarak sudan çıkmayı başardı.



Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Amerikan Adası'nda meydana geldi. Ramazan B. yönetimindeki 01 P 4222 plakalı hafif ticari araç, yağışlı havada, girdiği virajı alamayınca Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Suya gömülen aracın tavanına çıkan Ramazan B., çevredekilerden yardım istedi. Bölgedeki bir iş yerinin çalışanı Adil Cengiz ve arkadaşı, kazayı fark edip, yardıma koştu. İki arkadaş, Ramazan B.'ye tutunması için sulama hortumu uzattı. Hortuma tutunan Ramazan B., kıyıya çekildi. Hafif yaralanan Ramazan B.'ye gelen ambulansta ayakta müdahale edildi.



İKİ AY ÖNCE AYNI YERDE ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANMIŞTI



İki ay önce de aynı noktadan göle uçan otomobilde 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.



Bölgede esnafı yol üzerinde viraj olduğunu belirten herhangi bir trafik levhası olmadığı için, aynı yerde sık sık kaza meydana geldiğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Sudaki araçtan görüntü



Kaza yerindeki polislerden görüntü



Araç sürücüsü Ramazan B., trafik polislerine kazayı anlatırken



Ramazan B., sudaki aracına bakması



Ramazan B: 'nin tedbir amaçlı ambulansa götürülmesi



Ramazan B.'nin ambulansa binmesi



İtfaiye aracından görüntü



Ramazan B.'nin kaza yerindeki polislerle konuşması



Ramazan B.'yi hortum atarak kurtaran Adil Cengiz ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



============================



9)NEHRE DÜŞEN KİŞİ, MERDİVENLE KURTARILDI







ADANA'da, Seyhan Nehri'ne düşen Yalçın S. (45), çevredekiler tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.



Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Seyhan Nehri kıyısında duran Yalçın S., iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıyla sürüklenen Yalçın S.'nin yardım çığlığını duyanlar, koşarak nehrin kıyısına geldi. Regülatör Köprü'nün ayaklarına tutunan Yalçın S., çevredekilerin uzattığı merdiven ile sudan çıkarıldı. Yağmurlu ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Yalçın S.'nin ıslanan kıyafetlerini çıkaran polis, çarşaf ile ısıtmaya çalıştı. Titreyen ve konuşmakta zorlanan Yalçın S., olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Sudan çıkartılan Yalçın S. ve yanındaki polislerden görüntü



Polisin Yalçın S.'ye su içirmesi



Yerde yatan Yalçın S.'den görüntü



Yalçın S.'nin soğuktan titremesi



Vatandaşın beyaz bir çarşaf getirmesi



Islak kıyafetleri çıkartılan Yalçın S.'nin çarşafa sarılması



Vatandaşın telefon ile Yalçın S.'nin yakınlarını araması



Vatandaşın Yalçın S.'nin yakınına durumu anlatması



Yalçın S.'nin sudan çıkartılmasına yardım eden vatandaş ile röp.



Ambulansın gelişi



Sağlık görevlilerinin Yalçın S.'ye müdahale etmesi



Yalçın S.'nin sedye ile ambulansa taşınması



Ambulansın gidişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



============================



10)DİYARBAKIR'DA ARANAN PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI



KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



M.S.A.'nın jandarma aracından indirilmesi



Şüpheli askerler arasında



Adliyeye alınması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



======================



11)YÜKSEKOVA'DA ÇIĞ DÜŞTÜ, MEZRA YOLU KAPANDI



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Kandilli mezrası yoluna çığ düştü. Ekipler, yolun ulaşıma kapanmasına neden olan yoğun karı temizlemek için çalışma başlattı.



Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, çığ tehlikesine karşı da mücadele veriliyor. İlçeye 26 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandili mezrası yoluna, önceki gün çığ düştü. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasına neden olan yoğun karı temizlemek için çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 6 metreyi bulan karın temizlenmesi için büyük çaba sarf ediliyor. Kardan tüneller arasında çalışma yapan ekipler, yolu ulaşıma açmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Çevreden detaylar



-Çığın düştüğü bölge



-Köyden detaylar



-İş makinası çalışırken detaylar



-Kar yığınları



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),



=========================



12)İZMİR'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN



İZMİR'in Buca ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana gledi. Yangını, itfaiye ekiplerine cep telefonundan takip ettiği güvenlik kamerası görüntülerinden fark eden firma sahibi haber verdi.



Ege Giyim ve Organize Sanayi (BEGOS) Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyesinde bugün saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Firma sahibi Ekrem Kaya yangını cep telefonundan takip ettiği güvenlik kamerası görüntülerinden fark edip, itfaiyey haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Firma sahibi Kaya da itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken hafif yaralandı. Kaya'ya bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.



Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Binadan görüntü



-İtfaiye ekiplerinden görüntü



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ BUCA(İzmir),



================================



13)ANKARA'DA HURDA DEPOSU ALEV ALEV YANDI



ANKARA'nın Altındağ ilçesinde alev alev yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi.



Kale Mahallesi Çay Sokak üzerinde bulunan hurda deposunda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek deponun tamamına hakim oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere dört bir koldan müdahalede etti. Depoda mahsur kalanların olması ihtimaliyle içeride arama yapıldı. Yangın sırasında bir köpeğin kurtarıldığı öğrenildi.



Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangın yerinde bir süre soğutma çalışması yapıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Alevlerden görüntü



Ekiplerin çalışmasından görüntü



Depodan görüntü



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER/ ANKARA,



=====================================



14)SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI



KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç alev alev yandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Keskin ilçesi Kırıkkale-Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Burhan Kelen'in kullandığı 27 P 3019 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Alevleri gören sürücü, hızlı bir şekilden aracı durdurup terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu araçtaki yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, yangının söndürülmesiyle tekrar ulaşıma açıldı. Yangın sonucu araç, kullanılamaz hale geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Alev alan araçtan görüntü



Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,



==================================



15)ADIYAMAN'DA KOMŞU AİLELER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI, 3 GÖZALTI







ADIYAMAN'da, komşu aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.



Kavga, dün akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin İpekçi kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İpekçi'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan İpekçi'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, kavgaya karışan Umut A., Mustafa A. ve Ferit A.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Ekiplerin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yeri



Kavgada kullanılan tüfek



Polislerin önlem alması



Polisin inceleme yapması



Polisin çevredekilerin ifadesini alması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



=======================



16)HAPİS CEZASI KARARINI ÖĞRENİNCE GASP YAPTIĞI MARKETE ATEŞ AÇTI







BOLU'da, 2015 yılında bir marketten gasp yaptığı iddiasıyla gıyabinda yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen 'Çatlak' lakaplı Emre Coşkun, kararı öğrendikten sonra aynı markete pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, kaçan Coşkun'un yakalanması için polis çalışma başlattı.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde bulunan Emin Özdemir'in işlettiği markette meydana geldi. İddiaya göre 2015 yılında aynı marketten gasp yaptığı iddiasıyla açılan davada 'Çatlak' lakabı ile bilinen Emre Coşkun gıyabında yargılandı. Bugünkü karar duruşmasında mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezası kararı verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Emre Coşkun kararı öğrenince, cezaevine girecek olmasından sorumlu tuttuğu Emin Özdemir'in işlettiği markete geldi. Emre Coşkun, içeride Emin Özdemir'in de bulunduğu marketin önüne gelerek, 'Beni yaktın' diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Emre Coşkun, olayın ardından tüfeği de bırakıp kaçtı.



Saldırıda yaralanan olmazken, markette hasar oluştu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Polisin çalışmaları



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,



========================



17)CEZAEVİ HÜKÜMLÜSÜ HASTANENİN 4'ÜNCÜ KATINDAN ATLADI







MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören cezaevi hükümlüsü Mehmet O. (55), 4'üncü kattan atladı. Ağır yaralanan hükümlü, aynı hastanede tedaviye alındı.



Olay, dün saat 17.15 sıralarında Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlü Mehmet O., sabah saatlerinde rahatsızlığı nedeniyle cezaevi aracıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Doktor muaye ettikten sonra yatışına karar verdiği evli ve 2 çocuk babası Mehmet O., jandarma nezaretinde hastanenin 4'üncü katındaki odasına götürüldü.



AÇIK PENCEDEN ATLADI



Mehmet O. görevli jandarmanın bir anlık boşluğundan yararlanarak açık olan pencereden atladı. Binanın ikinci katında bulunan balkona düşen Mehmet O., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilen Mehmet O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Merkez Efendi Hastanesi'nden görüntü



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması



Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



========================



18)GEZİCİ RÖNTGEN ARACI İLE KAZA YAPTI, TEDAVİ OLMAMAK İÇİN DİRENDİ







BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gezici röntgen aracı, refüje çıkarak durabildi. Yaralanan ve tedaviyi kabul etmeyen sürücü Taner Y. (21), polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Avarlar kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine giden Taner Y. yönetimindeki 16 NAP 73 plakalı gezici röntgen aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çıktı. Çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan kaldırım taşları sökülerek park halinde olan 16 BJ 221 plakalı otomobilin üzerine düştü. Yaralanan sürücü Taner Y. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavisini reddedince, polis tarafından ikna edilerek İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Araç sürücüsünden görüntü



-Olay yerinden görüntüler



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



=========================



19)DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 6 BİN 455 TL ÇIKTI



ADANA'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.



Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik uygulama kapsamında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ.'yi yakaladı. Zabıta müdürlüğüne getirilen Aziz İ.'nin üzerinden dilenerek topladığı değerlendirilen 6 bin 455 TL çıktı. Zabıta paraya el koyarken Aziz İ., Kabahatler Kanunu'na göre 153 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Dilencinin paralarla birlikte görüntüsü



Zabıta görevlisinin konuşması



Paralardan detay



Haber-Kamera: ADANA,



=======================



20)KAÇARKEN ATTIKLARI POŞETTEN 2 BİN YILLIK TARİH ÇIKTI



KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden atılan poşetin içinden Roma dönemine ait 2 bin yıllık gümüş sikke çıktı.



Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Elbistan-Malatya Karayolu'nun Söğütlü Mahallesi yol ayrımında kontrol noktası oluşturdu. Bir otomobil kontrol noktasına yaklaştığı sırada karayolundan tali yola geçti. Uygulama yerindeki polisler şüphelenerek aracın peşine düşerken, bu sırda otomobilden dışarı poşet atıldı.



4 FARKLI İMPARATOR DÖNEMİNE AİT



Kovalamacının sonunda durdurulan araçtaki M.I. gözaltına alınırken, poşetten 56 gümüş sikke çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede sikkelerin 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı. Sikkelerin Roma döneminin 4 farklı imparatoru zamanında basıldığı belirlenirken. M.I. hakkında yasal işlem başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Gümüş sikkeler



Sikkelerden detay



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



======================



21)BİRECİK'TE SAHNE ALAN BÜLENT SERTTAŞ DİREĞE TIRMANARAK TÜRKÜ SÖYLEDİ







ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan Bülent Serttaş, konser sırasında sahne direğine tırmanarak dakikalarca 7 metre yükseklikte şarkı söylemesi hayranlarını endişelendirdi.



AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam'ın seçim çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Bülent Serttaş konser verdi. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde bir birinden güzel türküler seslendiren Serttaş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Serttaş, bir ara konser alanında kurulan sahnenin demirlerine tırmanmaya başladı. Yaklaşık 7 metre tırmanırık tek eliyle demir direği tutarak türkülerini seslendiren sanatçı Serttaş, hayranlarının yüreklerini ağıza getirdi. Zaman zaman hayranlarıyla düet yapan Bülent Serttaş büyük alkış aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Konser sırasında demir direğe tırmanan Bülent Serttaş



Direkte türkü okuyan Serttaş



Konser alanının dolduran vatandaşlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,



=======================



22)ASİYE NİNE'DEN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME İSTEĞİ: NE OLUR BENİ ONA GÖTÜRÜN



TRABZON'da, Asiye Kılıç (105), kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştürmesini istediği Of Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Salim Salih Sarıalioğlu'na, "Size yol parasını da vereyim, ne olur beni ona götürün' dedi. Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden sonra Of'a geleceğini ve kendisini onunla görüştüreceği sözünü verdi. Asiye nine, başkan adayına teşekkür edip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dua etti.



Of Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Salim Salih Sarıalioğlu, Bayırca Mahallesinde seçmenleri ziyaret etti. Sarıalioğlu, karşılaştığı 105 yaşındaki Asiye Kılıç'la sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatan ve kendisini onunla görüştürmesini isteyen Asiye Nine, başkan adayına 'Size yol parasını da vereyim, ne olur beni ona götürün' dedi. Yaşlı kadının bu isteği gülüşmelere yol açtı. Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden sonra Of'a geleceğini ve kendisini onunla görüştüreceği sözünü verdi. Bu söz karşısında başkan adayına teşekkür eden Asiye nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dua etti.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Başkan adayı ile ninenin sohbeti



Detaylar



Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/ TRABZON,



=========================



23)TBMM BAŞKANI ŞENTOP: RECEP GÜRKAN ANLAYIŞINI LANETLİYORUM



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Eğitim-Bir-Sen'in Tekirdağ 1 Nolu Şube Teşkilat buluşmasına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesiyle ilgili ortaya çıkan görüntüsüne değinen Şentop, şunları söyledi:



"Trakya'da, maalesef Edirne'de Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi darbecilerin şerefine kaldırdığı bir konuşma ve görüntü düştü. Çok üzücü bir davranış yapmıştır. Bu darbe parti meselesi değildir. 15 Temmuz, Türkiye'ye karşı yapılan ciddi işgal teşebbüsüdür. Türkiye'yi dışarıda operasyonlara açık bir ülke haline getirmek için teşebbüstür. FETÖ'cü hainlerin bir işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz'u kadeh kaldırarak karşılayan anlayışın Türkiye'de bu milletin değerlerine saygılı olduğu, bu milletin içinde yaşayan bir unsur olduğu tartışmadır. Böyle bir anlayışı ve zihniyeti özellikle Trakya topraklarından çıkmış olmasını üzüntü ile karşılıyorum ve lanetliyorum. Bu topraklarda istiklal meselesini yaşamış ve bu şuuru bilen gelenek içinden gelen insanların yaşadığı toprakta böyle bir anlayışın bize yabancı olduğunu söylemek istiyorum. Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye yapmak, Trakya'nın bu yürüyüşte en ön sıralarda olacağına inanıyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Toplantıya katılanlar



Şentop'un konuşması



Detaylar



Haber-Kamera: Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),



=======================



24)BAHÇELİ: İTTİFAKIMIZIN HEDEFLERİ SARSILMAZ DÜZEYDEDİR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osbmaniye'deki programının ardından Mersin'e geçti. Partisinin İl Başkanlığı tarafından eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemini vurguladı. Bahçeli, "Cumhur İtitfakı masa başında kurulan bir ittifak değildir. Cumhur ittifakı çıkara dayalı bir ititfak değildir. İttifakımızın duruşu, iradesi, mayası, hamuru, ahlakı sağlamdır, hedefleri sarsılmaz düzeydedir. 15 Temmuz gecesi milli direniş sonucunda yükselen ruhun ünvanıdır Cumhur İttifakı. Türkiye'nin aydınlık ufkudur Cumhur İttifakı. 31 Mart'ta milli bekamız üzerindeki sis perdesini yırtıp atacaksınız. Yalnızca belediye başkanı seçmeyeceksiniz, Türkiye'nin üzerindeki hain planları silip atacaksanız. Dedikodu ile geçirecek vakit yoktur. Siyasi ayak oyunları ile Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Mersin'in yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir. Önümüzdeki 5 yıl için sizlerin iradesini istiyoruz. Herkes tersine giderken biz Mersin'i daha da geliştirmek amacındayız. Mersin'in hizmetine talibiz. Yaşasın Mersin, yaşasın Türkiye, yaşasın milli beka. Sonsuza kadar var olsun büyük Türk Milleti" diye konuştu.



'ATATÜRK'ÜN CHP'Sİ NEREDE?'



CHP'ye oy veren seçmenleri Cumhur İttifakı çatısı altında toplanmaya çağıran Bahçeli, CHP yönetimine ağır sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi Türkiye'nin muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede?, bugünkü CHP nerededir? Terör örgütleri ile ilişkili kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan bu CHP'dir. HDP ile pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan bu CHP'dir. PKK'lara 'Arkadaş' diyen bu CHP'nin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin genel başkanıdır. CHP genel başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor" ifadelerini kullandı.



'KILIÇDAROĞLU ÜLKÜCÜ OLURSA GÜNEŞ BATIDAN DOĞAR'



Kılıçdaroğlu'nun milli silah sanayisinden rahatsız olduğunu savunan Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayiinden rahatsız. Çünkü Tank Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak. Çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda muasıp odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş. Kılıçdaroğlu milliyetçilikten bahsediyor. Fren tutmuyor, ülkücü olduğunu iddia ediyor. Keşke olsaydı, keşke ülkümüzden feyzlenseydi. Bırakın milliyetçiliği, milliliğinden bile eser kalmadı. Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner. Kılıçdaroğlu ülkücü olursa güneş batıdan doğar. Bugünkü CHP yönetimi denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapacak kadar fütursuzdur. Bugünkü CHP yönetimi, 'Denizden geçeyim' derken çayda boğulacak kadar fikirsizdir, kabiliyetsizdir. Bugünkü CHP ve İP yönetimi düştükleri denizde çoktan HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmışlardır. Deniz dalgasız, gemi dümensiz. CHP ve İP yönetimi yalansız olmaz, yalansız duramaz. Bunlar bozguncudur, fesat yuvasıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu zillet ehillerinden vazgeçin."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Alandaki kalabalıktan görüntü



Türk bayrakları ile bekleyenler



Develet Bahçeli araçtan inerken



Bahçeli kendisini bekleyenlerle selamlaşırken



Bahçeli'nin konuşması



Alandan genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,



==========================



25)BAKAN DÖNMEZ: TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bozüyük ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Bilecik'e geçerek Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Geçmişte topla tüfekle Türkiye'yi bitirmeye çalışanların, bir zamanlar 'hasta adam' dedikleri ülkeyi sapasağlam görmeye dayanamadıklarını söyleyen Bakan Dönmez, "O günler geride kaldı. Birilerinin pusulası hala eskiyi gösteriyor olabilir. Onlar hala geçmişin özlemiyle yaşıyor olabilir. İstiyorlar ki Türkiye hala Avrupa'nın hasta adamı olarak kalsın. Söyleneni yapan, itiraz etmeyen, azıcık başını kaldırdığında hizaya sokulan bir Türkiye olsun karşılarında. Ancak unuttukları, hesaba katmadıkları bir şey var. Türkiye artık eski Türkiye değil. O günler çok eskilerde kaldı. Bugün etrafımıza, coğrafyamıza şöyle bir bakın. Bu ateşi buraya taşımak isteyenlerin her gün hile ve oyunlarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da söylüyor, bu seçim bir beka meselesidir. Bugün etrafımıza, coğrafyamıza şöyle bir bakın. Bu ateşi buraya taşımak isteyenlerin her gün hile ve oyunlarını görüyoruz. Türkiye'nin zayıf olması bölgenin zayıf olması demek. Gazze'nin sahipsiz olması, Türkmenlerin öksüz kalması, Balkanların bir lokmada yutulması, Kudüs'e sessiz kalınması demek" dedi.



"PKK İLE BAĞLANTILI 340 İSİM MİLLET İTTİFAKINDA"



Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Bakan Dönmez, "Bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının, Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunun, Pensilvanya'nın güdümünde siyaset yapanların ve içeride buna çanak tutan muhalefet partilerinin tek bir derdi var. O da bu ülkenin geleceğine kara çalmak, milletimizin geleceğini çalmak. Yerli ve milli olan her şeyin karşısında duran bir blok var karşımızda. Onların milli olmaktan kastı nedir biliyor musunuz? Ana muhalefetin parti sözcüsü kendi ağzıyla açıkladı: 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' dedi. Yazıklar olsun sana. Bu milletin askerine, polisine kurşun sıkan, sokakları ateşe veren, özgürlük bahanesiyle yakan yıkan Batı'nın cici çocuklarıyla ittifak yapmak millilikmiş. PKK ile bağlantısı tespit edilen 340'a yakın isim Millet İttifakı'nın listelerinden aday gösterildi. Sanmayın ki bunlar HDP'nin adayları. Hayır değil. Birbirine benzemez üç partinin kurduğu zillet ittifakının listelerinden adaylar" diye konuştu.



Türkiye'nin sağlıkta, enerjide, ulaştırmada, sporda, bilimde, ekonomide çağ atladığını belirten Bakan Dönmez, "Türkiye son 15 yılda adeta bir engelli koşu yaptı. Sadece 2023'e değil bizleri gelecek yüzyıla taşıyacak hedeflerimizi ortaya koyduk. Ancak bizi hedefe ulaştıracak her kulvarda önümüze yeni bir engel kondu. Yeri geldi oyunun kuralları değiştirildi ama artık oyunun da oyuncuların da değişme zamanı geldi. Artık her kim Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği ekonomik, demokratik, siyasi kazanımlardan geri dönülmesini söylüyorsa, onları küçümsüyorsa şunu iyi bilin ki ya o kişi geçmişten bihaberdir ya da varlığını eskimiş sisteme borçludurö dedi. Bakan Dönmez, konuşma arasında salonda çalan merhum sanatçı Kayahan'ın 'bizimkisi bir aşk hikayesi' isimli şarkısına salonda bulunanlarla beraber eşlik etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Bakan Dönmez'in salona gelmesi



-Karşılanması



-Toplantıya katılanlar



-Bakanın konuşması



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,



========================



26)CHP'Lİ SOYER: 1 NİSAN'DAN İTİBAREN BİR BELEDİYE ANANIZ OLACAK







CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "Şimdi bizim bir devlet babamız var ya, bazen devlet baba öfkelenir, sertleşir, kızar ve hatta döver. 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak, yani evlatları arasında ayrım yapmayan, hepsini birden kucaklayan, hepsine aynı şevkati gösteren ve hepsini ileriye gitmesin için canla başla çalışan bir belediye ananız olacak" dedi.



Yenişehir Mahallesi'nde, Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangir, tarafından düzenlenen 'Roman Şenliği'nde Hamdi Atakay ve orkestrası çaldığı birbirinden haraketli parçalar ile eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinliğe CHP'li Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur da katıldı.



'İZMİR'İ RENKLENDİREN SİZSİNİZ'



Büyük coşkuyla karşılanan Soyer, sahneye oynayarak çıktı. Roman vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Soyer, "Sevgili kardeşim dedi ki; bizim bir milletvekilimiz var, ama yetmiyor. Bende buradan sevgili vekilim ile beraber huzurunuzda söz veriyorum. Sizi 1 Nisan'dan itibaren bir büyükşehir belediye başkanınız olacak, Konak belediye başkanınız olacak. Sevgili kardeşlerim, bizim kampanyadaki sloganımızı hatırlayacaksınız 'Çok renk, çok ses ve çok nefes' sloganımızdaki o çok renk sizsiniz, İzmir'i renklendiren sizsiniz" dedi.



'BELEDİYE ANANIZ OLACAK'



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan'dan sonra bir anne gibi ayrım yapmadan çalışmalar yapacağını belirten Soyer, sözlerine şöyle devam etti:



"Şimdi bizim bir devlet babamız var ya, bazen devlet baba öfkelenir, sertleşir, kızar ve hatta döver. 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak, yani evlatları arasında ayrım yapmayan, hepsini birden kucaklayan, hepsine aynı şevkati gösteren ve hepsini ileriye gitmesin için canla başla çalışan bir belediye ananız olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye ana dönemini başlatacak. Bu neden önemli biliyor musunuz, bugüne kadar ihmal edilmiş, unutulmuş, görülmemiş ve duyulmamış roman kardeşlerim bu memleketin öz evlatları olarak yaşayacaklar. Onun için diyoruz ki önce arka sıradan, Tepecikten başlayacağız."



'MÜTEAHHİT DEĞİL, SİZ ZENGİN OLACAKSINIZ'



Yenişehir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm olduğunda vatandaşların karlı çıkacağını ifade eden Soyer, "Kentsel dönüşümü buradan başlatacağız, bu mahallenin ürettiği rant var ya herkesin gözünü üzerine diktiği o rantı size vereceğiz. Bu kentsel dönüşüm müteahhiti değil, sizi zengin edecek. Ama ilk önce çatımız yok dediniz ya, ilk önce bizler o çatıyı kuracağız. Çünkü olağanüstü güzel bir şey yapıyorsunuz, hakikaten her dinlediğimde bir kere daha hayran oluyorum. Bütün arkadaşlarıma onların bu hikayeyi sürdürebilmesi için Büyükşehir Belediyesinin imkanı neyse sonuna kadar zorlayacağız. Bunu bütün kalbimle söylüyorum, şu 1 Nisan sabahını dört gözle bekliyorum. O 1 Nisan sabahı lafı bırakıp çalışmaya başlayacağız ve önce buradan başlayacağız" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Şenlikten görüntü



-Soyer'den görüntü



-Soyer'in konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



================================

