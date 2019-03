Dha Yurt Bülteni - 1

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Şanlıurfa'da Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nin açılışını yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere dün Şanlıurfa'ya geldi. Havalimanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve kentteki askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları daha sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti. Bakan Akar ve kuvvet komutanları burada Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın sevk ve idaresinin yapılacağını İleri Müşterek Harekat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar, Türkiye'nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkat çekerek, "40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem, asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.



TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün sözde elebaşlarının kullandığı karargah ve hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı'na ilişkin de konuşan Akar,"Bugün sabah 4'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede olurlarsa olsun ister Doğu'da, Güneydoğu'da isterse Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde bu devam edecek" şeklinde konuştu.



Suriye'nin Menbiç kentinde de müttefiklerin verdikleri sözleri yerine getirmesini beklediklerini anlatan Bakan Akar, şöyle dedi:



"Bu konuda müttefiklerimiz tarafından bize çok sözler verildi. Milletimizin sabrı kalmadı. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Fırat'ın doğusunda da yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılacak. Bu konuda hazırlıklarımız, planlarımız tamam, inşallah zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızdan gerekli direktifleri alarak bu planlarımızı uygulamaya geçeceğiz. Verilen sözler yerine getirilmezse. Daha önceki operasyonlar birer örnek. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarının nasıl yapıldığını herkesin aklında tutması lazım." TSK'nın tek hedefinin teröristler olduğunu Kürtler ile kardeş olunduğun mesajını veren Hulusi Akar, "Mezara kadar Kürtler bizim kardeşimiz. Şehitlerimiz, Çanakkale'deki şehitliklerde sırt sırta beraber yatıyorlar. Bunun böyle bilinmesi lazım" dedi.



Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması için de gerekenlerin yapıldığını da ifade eden Akar, "Komşularımızla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızı çözmeye onlarla iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamaya gayret gösteriyor, arzu ediyoruz. Ancak hiçbir şekilde de bizim deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri konusunda taviz vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Adaların ve diğer hususların anlaşmalarla belirlenen statülerine saygı göstermek herkes için hukuki bir gerekliliktir. Anlaşmalarla belirlenen hususları hafife almak, aşındırmak uygun bir yöntem değildir. İyi komşuluk ilişkileri hukuki anlaşmalar ve karşılıklı saygıya dayanır. Ne güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasına ne de Ege'de, Doğu Akdeniz'de bizim içinde olmadığımız bir karar alınmasına, herhangi bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir" diye konuştu.



Suriye'nin İdlib kentinde de Soçi mutabakatı ile olası bir felaketin önlendiğini hatırlatan Akar, "Şu anda da Ruslarla yaptığımız görüşmeler ve temaslar sonrasında da ateşkesi, istikrarı temin etmeye, oradaki 4 milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin rahat ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



2)LASTİĞİ PATLAYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 17 YARALI



DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat'a yolcu taşıyan Ali Kaplan idaresindeki 34 LZY 865 plakalı midibüs lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü Ali Kaplan ile midibüste yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen ve sağlık personeli olduğu öğrenilen kişiler tarafından midibüsün içinde çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Hendek'te bulunan hastanelere kaldırılılan yaralılar tedavi altına alındı.



Midibüs içinde bulunan yolcular Tokat'a gittiklerini ifade ederek, "Tokat'a yolculuk ediyorduk. Teker patlayınca kaza yaptık." dediler. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.



3)KIYIDA MAHSUR KALAN GÖÇMENLER KURTARILDI



MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kıyıda mahsur kalan 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesinin Kızlan mevkiinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı yönünde ihbarı aldı. Bunun üzerine ihbarı değerlendiren ekipler, söz konusu mevkiiye intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıda mahsur kalan Irak uyruklu 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna alınan göçmenler, Datça limanına getirildi. Öte yandan, karayolu ile Marmaris'e götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edildi.



4)GEBZE'DE SÜNGER FABRİKASINDA YANGIN: 1 İŞÇİ YARALANDI



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın saatler sonra söndürülen yangına müdahale eden bir işçi ellerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Dün akşam saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu kenarında bulunan bir sünger fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi yönlendirildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Bölgede ekiplerin çalışmalar devam ediyor.



ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI



Gebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araç da yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol da ulaşıma kapatıldı. D-100 yolu İstanbul istikametinde ise ulaşım, önlem amacıyla tek şeritten verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gebze, Derince, Körfez, Molla Fenari, Darıca, İzmit, Kartepe, Yahya Kaptan, Çayırova, Beylikbağı ve İstanbul Tuzla'dan gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri kontrol altına aldıktan sonra fabrikanın içerisine girerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, fabrika kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma inceleme yapılacağı bildirildi.



YANGINA MÜDAHALE EDERKEN YARALANDI



Fabrikada çalışan Halil Ateş, yangına müdahale ettiği sırada hafif yaralandı. Ellerinden yaralanan Halil Ateş, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Fabrika tamamen yanarken, yanında park halinde bulunan 8 kamyon ve otomobil yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



5)ÇÖPLÜK YANGINI HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI



BURSA'nın Osmangazi İlçesi'ndeki Hamitler çöplüğünde yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda hayvan telef olurken rüzgarın etkisi ile şiddetini arttıran alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Yangın Merkez Osmangazi İlçesi'ndeki Hamitler Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle öğlen saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çöplüğe çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın rüzgarın şiddeti nedeni ile kontrol altına alınamıyor. Yaklaşık 4 saattir devam eden yangına 30 itfaiye eri 10 itfaiye aracı müdahale ederken yerleşim alanları duman ile kaplandı. Güvenlik güçleri vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermiyor. Ayrıca yangın dumanları şehir merkezinde bulunan vatandaşlar tarafından da görüntülendi.



6)YÜKSEKOVA'DA KÖYE ÇIĞ DÜŞTÜ



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, köyde bulunan meyve ağaçları zarar gördü.



İlçede 4 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne ve köyün yoluna dün sabaha karşı çığ düştü. Sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermeye çıkan köylüler, çığ düştüğünü fark edince durumu, İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Karla mücadele ekipleri, hem köye hem köyün yoluna düşen karları temizlemek için çalışma başlattı. Çığ nedeniyle can kaybı yaşanmazken, köyde bulunan meyve ağaçları zarar aldı. İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.



7)GAZİANTEP'TE EVLERİ SU BASTI







GAZİANTEP'te, sağanak hayatı olumsuz etkiledi, evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.



Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Çağdaş Mahallesi'ndeki bazı evleri ise su bastı. Mahalledeki evlerdeki eşyalarla bir otomobil yükselen su nedeni ile zarar gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri vidanjörlerle su tahliyesi yaptı. Gaziantep-Kilis yolunda da yağmur nedeniyle aksamalar yaşandı. Bir yolcu minibüsü yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kontrolden sürücüsünün çıkarak yol kenarına düştü. Yaralanın olmadığı kazada 16 yolcu olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Polis ve jandarma güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı.



8)BURHANİYE'DE POYRAZ FIRTINASI SERALARA ZARAR VERDİ



BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan poyraz fırtınası seralara zarar verdi. Fırtına nedeniyle bazı badem ve zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.



Burhaniye'de önceki gün başlayan ve dün de etkisini devam ettiren poyraz fırtınası Kırsal Kızıklı Mahallesi ovasında seralara zarar verdi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle seraların örtüleri yırtıldı. Badem ve zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.



Seraları yeni kurduğunu ifade eden çiftçi Ramazan Adışen, "4 tane seram vardı. Seraları yeni kurmuştum. Rüzgar nedeniyle patladı. Perişan olduk. Yardım bekliyoruz" dedi.



Çiftçi İsmail Aykurt ise "Bölgemizde kuvvetli esen poyraz nedeniyle seralarımız zarar gördü. Seralara fidanlarımızı yeni diktik. Büyük bir zararımız var. Devlet büyüklerinden bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Burada 6-7 tane üreticiyiz. Hepimiz aynı şekilde zarar gördük. İnşallah bize destek olurlar" diye konuştu.



9)İZNİK GÖLÜ'NDE SAZLIK ALANDA YANGIN







BURSA'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye giden yolun taşlarla kapatıldığı ileri sürüldü.



İznik Gölü kıyısında yer alan Kuruköprü mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.



YOL TAŞLARLA KAPATILMIŞ İDDİASI



İtfaiye ekiplerinin yangının olduğu bölgeye gitmek için kullandığı yolun büyük taşlar ve ağaçlarla kapatıldığı iddia edildi. Ekipler, taşları ve ağaçları kaldırdıktan sonra yangın yerine ulaşarak müdahaleye başladı.



3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ



İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, 120 dönümlük alan zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.



10)KAYSERİ'DE KORKUTAN YANGIN



KAYSERİ'de, 3 katlı binanın üst katındaki boş evde çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu. Binadan yükselen alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın üst katındaki boş evde çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Binada diğer dairelerde oturanlar tahliye edildi. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmadı. Binada hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



11)İZMİR'DE 3 KATLI APARTMANDA YANGIN



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi.



Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi 1615. Sokak'taki 3 katlı bir apartamanın en üst katında çıktı. Yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Öte yandan, apartmanda yapılan ilk incelemede yangının çıktığı daire ile alt kattaki dairelerde kimsenin olmadığı belirlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire ise kullanılmaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



12)GÖLBAŞI'NDA DİREĞE ÇARPIP DEVRİLEN ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI



ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.



Kaza, dün öğleden sonra Bağlarbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Cuma Tırpan (41) yönetimindeki 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Ular (13), Cennet Ular (44) ve Bedriye Tırpan (42) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



13)OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 3 YARALI



ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.



Kaza, dün gece saatlerinde Metin Akkuş Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Caddesi üzerinden, Dikmen Caddesi istikametine giden Mustafa Kaplan idaresindeki 06 ZZN 28 plakalı otomobil ile Yusuf Karagüllü idaresindeki 06 BP 0553 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yere düşen motosikletin sürücüsü Karagüllü ve motosikletteki Can Türkmen (17) ile otomobil sürücüsü Mustafa Kaplan yaralandı. Kazada, motor ve otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Karagüllü'nün ehliyetinin olmadığını tespit eden polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



14)ADIYAMAN'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI



ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Çelikhan- Malatya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Abdülbaki Demirci yönetimindeki 02 AL 938 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AK 558 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobillerin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü Demirci ve yanındaki Mehmet Gündüz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ilk müdahalelerinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gündüz, hayati tehlikesi olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



15)TRAFİĞE AÇIK CADDEDE PATEN KAYAN GENCE, OTOBÜS ÇARPTI



ANTALYA, trafiğe açık caddede patenle kayan Ahmet Kötek (20), sağ ayağının İbrahim Karatoy'un kullandığı belediye otobüsünün altında kalması nedeniyle yaralandı.



Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Kepez ilçesinden iki arkadaşıyla trafiğe açık Kızılırmak Caddesi'nden kent merkezine patenle kayarak ilerleyen Ahmet Kötek'e, İbrahim Karatoy'un kullandığı 07 AU 0065 plakalı belediye otobüsü çarptı. Sağ ayak bileği tekerin altında kalan Ahmet Kötek, acı içinde yere yığıldı. Kötek'e, ilk müdahale otobüs şoförü Karatoy ve arkadaşları tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kötek, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kötek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



İşlemler için polis merkezine götürülen İbrahim Karatoy, Ahmet Kötek ve arkadaşlarının aracın sağında ilerlediklerini belirterek, "Otobüse tutunmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Muhtemelen tutunmaya çalıştığı sırada düştü ve ayağı tekerin altında kaldı. Çünkü sık sık patencilerin trafikte araçlara tutunarak ilerlediklerine tanık oluyoruz" dedi.



16)HUSUMETLİ OLDUKLARI KİŞİNİN DÜKKANINA SOPA VE DÖNER BIÇAKLARIYLA SALDIRDILAR



BURSA'da 2 şüpheli, aralarında iddiaya göre kız meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin dükkanını bastı. Şüpheliler, ellerindeki döner bıçakları ve sopalarda dükkanı savaş alanına çevirdi. Bu anlar, güvenlik kameraların an be an yansıdı.



Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.V. ile K.K., kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan O.Y.'nin dükkanını bastı. A.V., ile K.K.'nın ellerinde döner bıçağı ve sopaları fark eden iş yeri sahibi O.Y., hızla dükkana kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıyı açamayan saldırganlar ellerindeki sopa ve döner bıçaklarıyla dükkanın camlarını kırarak hızla uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, dükkanın camlarının kırık olduğunu görerek çevrede güvenlik kamerası çalışması başlattı. Dükkan sahibi O.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, döner bıçağı ve demir sopalı saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.



17)ENGELLİLER ERCİYES'TE BULUŞTU







KAYSERİ'de 9'uncu Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, yüzlerce görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşın katılımı ile Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Engelli vatandaşların, sosyal alanda kendilerini ifade edebilmesi, sportif ve kültürel aktivitelere katılmalarını sağlamak amacıyla organize edilen etkinliğe yüzlerce görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli katıldı. Aktiviteye aileleri ile birlikte katılan engelli bireyler, etkinlik boyunca kızak yarışmaları, mehter ve ritim gösterisi, konserler ve çeşitli gösterilerle gönüllerince eğlenerek karın keyfini çıkardılar. 9. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında gerçekleştirilen kızak ve penaltı yarışmaları sonucunda dereceye girenlere madalya ve kupalarını Kayseri Valisi Şehmus Günaydın verdi.



18)GENÇ ÇİFT, GÖBEKLİTEPE'DE NİKAH KIYDI



ŞANLIURFA'da Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Göbeklitepe'de genç bir çiftin nikahını kıydı.



Fevzi Demirkol, evlenmek için Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesine başvuruda bulunan Fahri Tokdemir ile Sakine Avcı çiftine, nikahlarını Göbeklitepe'de kıyma teklifinde bulundu. Teklifi kabul edilen çiftin nikahı dün düzenlenen törenle Göbeklitepe'de kıyıldı.



Göbeklitepe için 2014 yılından bu yana birçok tanıtım çalışması yaptıklarını anlatan Demirkol, yapılan çalışmaların doğruluğunun Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesi ile ortaya çıktığını ifade ederek, "Göbeklitepe Şanlıurfa için Türkiye için, Şanlıurfa için, Haliliye için çok çok önemli bir değerdir. Biz Göbeklitepe'yi tanıtırken daha eskisi yok dedik. Şimdi de Şanlıurfa'da ilk kez Göbeklitepe'de bir nikah gerçekleştirmiş oluyoruz. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.



