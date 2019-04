Dha Yurt Bülteni - 1

1)YANGINDA, PENCEREDEN SARKITILAN ANNE VE OĞLUNU ESNAF KURTARDISivas'ta 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında ikinci kattan sarkıtılan anne ve oğlunu mahalle esnafı Adnan Topçu, tutup indirerek sağlık görevlilerine teslim etti.

Yangın, dün 15.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 23'ncü Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıktı. Binada oturan Mustafa Özkale'nin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, apartmanın dış cephe kaplamasındaki izolasyon malzemesinin tutuşmasıyla diğer katlara da sıçradı. Binadan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



PENCEREDEN SARKITILAN ANNE VE ÇOCUĞU İNDİRDİ



Yangın sırasında apartmanın 2'nci katında oturan Sevdanur Bayrak (23) ve oğlu Oğuz Kaan Bayrak(2) dumanlar nedeni ile mahsur kaldı. Minik Oğuz Kaan Bayrak yardıma giden komşuları tarafından pencereden aşağı sarkıtıldı. Yangını görerek olay yerine gelen esnaf Adnan Topçu, Oğuz Kaan'ı havada tutup indirerek 112 sağlık görevlilerine teslim etti. Topçu, daha sonra pencereden sarkıtılan çocuğun annesi Sevdanur Bayrak'ı da indirerek ambulansa götürdü. Binada ayrıca dumandan etkilenen Mustafa Özkale ile en üst katta oturan Zahide Gürlevük de(70) görevlilerin yardımı ile binadan çıkarılarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan bu kişiler daha sonra kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Yangını görünce olay yerine geldiğini belirten mahalle hırdavatçısı Adnan Topçu "İkinci katta 2 kişi vardı, üstten attılar ve yakalayarak ambulansa verip gönderdim. Bir de yaşlı kadın vardı onu da sağlıkçılar en üst kattan aldılar" dedi.



'ÖNCE BEBEĞİMİ, SONRA KENDİMİ ATTIM'



Olay sırasında evlerinin penceresinden indirilerek hastaneye kaldırılan Sevdanur Bayrak ve oğlu Oğuz Kaan'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hastanede oğlu ile birlikte gözlem altında tutulan Sevdanur Bayrak, "Ben hiç yangını fark etmedim. Aşağıdan sesler geliyordu, tartışma sandım. Oğlumu yatırdım, bu sırada elektrikler gitti. Şalteri indirdim, kaldırdım gelmedi. Karşı komşuya bakmak istediğimde aşağıdan dumanlar çıkıyordu. Ben bağırmaya başladım, sonra pencereye çıktım. Bebeğimi aşağıya attım sonra kendim atladım. Aşağıda kalabalık vardı zaten, tuttular ambulansa verdiler. Hastaneye geldik" dedi.



2)ÇANAKKALE ASSOS BÖLGESİNDE OTEL YANGINI







ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Assos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da yangın çıktı. Müşteri bulunmayan oteldeki yangın itifaye ekiplerinin 2 saatlik süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Soğutma çalışması yapılıyor. Ayvacık ilçesi turistik otellerin yer aldığı Assos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiindeki iki katlı Club Hotel Kanara'da dün saat 19.30 sıralarında nedeni henüz belli olmayan yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı oteldeki yangını çevreden gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı, Küçükkuyu Belediyesi'ne ait 1 itfiaye aracı, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği'ne ait 1 ekiple yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı oteldeki yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası 2 saat sonra güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde, itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Ayhan Kılınç'a ait olduğu öğrenilen otelin yaz sezonuna girilmediği için kapalı olduğu ve müşteri bulunmadığı öğrenildi.



Diyarbakır'da sağanak; tarlalar su altında kaldı(EK)



3)BAZI EV VE İŞYERLERİNİ DE SU BASTI



Diyarbakır'da öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Şehitlik mahallesinde bulunan ve su baskınları yaşanan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ve DİSKİ ekipleri ev ve işyerlerindeki suyu tahliye etti.



Giyim işiyle uğraşan Mehmet Ali Çalış, 10 bin TL'lik bir zararı olduğunu belirterek, "Çoraplar, pantolonlar, ayakkabılar hepsi su altında kaldı" dedi.



4)İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI: 14 YARALI







BURSA'da bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından karayolu tabela direğine çarptı. Kazada 14 işçi yaralandı.



Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Sanayi Caddesi Korupark kavşağında meydana geldi. Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye işçi taşıyan Emrah Şen idaresindeki 16 S 2270 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Kaldırıma çıkan araç, karayolu tabela direğine çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada servis aracında bulunan 14 işçi yaralandı. Karayoldaki diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Bu arada kaza yerine giden Demirören Haber Ajansı muhabirleri çekim yaptığı sırada firma yetkilileri tarafından tepki gösterildi. Saldırganlar polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



5)GENÇLERİN OTOMOBİL GEZİNTİSİ ÖLÜMLE SONUÇLANDI: 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI







BURSA'da aşırı süratli olduğu öne süren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan elektrik trafosunun beton zeminine çarparak durabildi. Otomobilin demir yığını halinde dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte 16 AEM 62 plakalı otomobille gezmeye çıkan Cihan Emir (18) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontroldan çıktı. Emir'in direksiyorn hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak orta refüjde bulunan elektrik trafosunun beton zeminine çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Cihan Emir, Gökmen Tunalı (18) ve Yücel Yaşar (18) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Cihan Emir ve Yücel Yaşar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Gökmen Tunalı da Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cihan Emir, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



6)BOŞANDIĞI EŞİ VE KOCASINA KURŞUN YAĞDIRDI



KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Ahmet D., boşandığı eşi Aslı Yıldız Güçlü (28) ile kocası Asef Güçlü'ye (31) otomobildeyken tabancayla ateş açtı. Ahmet D. polis tarafından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslı Yıldız Güçlü'nün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aslı Yıldız Güçlü, yaklaşık bir yıl önce boşandığı Ahmet D.'den olan çocuğunu görmek için eşi Asef Güçlü ile birlikte okula gitti. Bu sırada Ahmet D. de okula geldi ve taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmamım ardından Güçlü çifti 46 VH 711 plakalı otomobiline bindiği sırada Ahmet D., yanındaki tabancasıyla peş peşe ateş edip kaçtı. Olayda eşiyle birlikte yaralanan Asef Güçlü, otomobiliyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne gitti. Sağlık görevlileri tarafından araçtan indirilen yaralılardan durumu ağır olan Aslı Yıldız Güçlü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Tedavi altına alınan Asef Güçlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Ahmet D. babasının evinde polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



7)TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNİ POMPALI TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU



BOLU'da, Kubilay Yalçın (25) tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta İsa Şeker'e ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta bekçilik yapan İsa Şeker, baldızının oğlu Kubilay Yalçın'la sabah saatlerinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Kubilay Yalçın kendi evine giderek ruhsatlı av tüfeğini alıp, evinin önüne geldiği İsa Şeker'i dışarıya çağırdı. Kubilay Yalçın, evden çıkan eniştesine pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Şeker'in sağ bacağından vuruldu. Kubilay Yalçın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İsa Şeker, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.



Olayın ardından kaçan Kubilay Yalçın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



8)HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI AT YARALANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde yola atlayan ata araba çarptı. Yaralanan at Belediye ekiplerince yoldan kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza, İnegöl - Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Metin Karakafa (42) yönetimindeki 16 ACR 479 plakalı hafif ticari araç, yola aniden çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen at yaralandı. Yerden kalkamayan at olay yerine gelen Belediye ekiplerince araçla kaldırılarak, sahipsiz hayvan bakım ve Tedavi merkezine götürüldü.



Hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.



9)İNEGÖL'DE 41'İNCİ MODEF ULUSLARARASI MOBİLYA VE DEKORASYON FUARI AÇILDI



Türkiye'de mobilya sektörünün buluştuğu 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde törenle açıldı.



Bu yıl 41'incisi gerçekleştirilen MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hindistan Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Shafique Porbanderwala, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.



KDV İNDİRİMİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğine vurgu yaparak, sadece üretmenin yetmediğini, aynı zamanda üretilen ürünleri marka haline getirerek dünyaya tanıtmak gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "İnegöl 1 asırdır mobilya üretiyor. İnegöl 1,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ülkemizin 18'inci büyük kentidir. İnegöl, Türkiye'nin mobilya ihracatının da yüzde 17'sini tek başına yapıyor. Türkiye'nin ihracat artığı yüzde 7 iken mobilyada ihracat artığı yüzde 14 oldu. İhracat hedefimiz bu yıl sonunda yüzde 20'dir. 4 milyar dolara yaklaşmasını temenni ediyoruz. 20 sene önce dünya mobilya ihracatında ilk 20'de bile yoktuk, bugün 12'nci sıradayız. En yakın hedefte de ilk 10'a girmek var. Tüm bu başarılarda MODEF fuarı gibi gelişen, büyüyen küresel bir fuarın da payı çok büyük. TOBB olarak mobilya sektörümüzün her zaman yanında olduk ve destek verdik. Sizlerden gelen KDV indirim talebini hükümetimize ilettik ve sağ olsun yerine getirdiler. KDV indirimi 30 Haziran'a kadar uzatıldı, o tarih geldiğinde piyasaların durumuna göre tekrar hükümetimize taşıyabiliriz" dedi.



'KDV İNDİRİMİ 2023'E KADAR DEVAM ETMELİDİR'



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise Türkiye'nin son 15 yılda mobilya sektöründe dünyada kendinden söz ettirdiğini dile getirerek, "Türkiye'nin istisnasız her yerinde mobilya sektörü var ve gelişmeye devam ediyor. Mobilya sektörümüz ihracata dayalı büyüdü. 2018'de 3 milyar 134 milyon dolar ihracat yaptık. Önemli bir başarıya imza attık. Bu başarının temelinde İnegöl gibi üretici yerlerin önemli payı var. Bu KDV indirimi ham maddeleriyle birlikte 2023'e kadar devam etmelidir" diye konuştu.



'FUARIMIZA GİRMEK İÇİN BEKLEYEN YÜZLERCE FİRMAMIZ VAR'



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da, "İnegöl'de üretim yapan 160 firmamız bugün bu fuarımıza iştirak ediyor. Fuarımıza girmek için bekleyen yüzlerce firmamız var. İnegöl olarak 1,320 milyon dolar ticaret hacim büyüklüğüne ulaşarak Türkiye'de 22'nci büyük ekonomi olduk, 691 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek Türkiye'nin en büyük 8'inci ekonomisi olduk. Bu rakamlara katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. 2025'lerde, 2030'larda bu şehir gelişmeye ve büyümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. Başkan Uğurdağ ayrıca fuar alanının yetersiz kaldığını ve daha fazla metrekarede modern bir fuar alanı dilekleri olduğunu sözlerine ekledi.



'GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİNE İNANIYORUZ'



Hindistan Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Shafique Porbanderwala da yaptığı konuşmada, "Ülkenizde olmaktan ve böyle güçlü bir platformda kendimizi tanıtmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizler şu anda ev mobilyası üreten bir şehir olarak Hindistan'ın ihtiyacının yüzde 65'ine hitap edebilirsiniz. Neden Hindistan yükselen bir pazar? Hindistan'ın nüfusunun büyük bir oranı gençlerden oluşuyor. Bu gençler daha çok üretip harcamaya dayalı bir yaşam biçimine sahiptir. Bu yüzden Hindistan ekonomisi yükselen bir ivmeye sahip. Her ülkede olduğu gibi Hindistan devleti de üretimi destekliyor. Sizleri Hindistan'da üretim yapmaya davet ediyoruz. Uzun dönemli sürdürülebilir bir iş birliği kurmak için buradayız. Güçlü bir iş birliğine inanıyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Ardından konuklar fuarı gezip, ürünleri inceledi.



10)ŞANLIURFA VE ADIYAMAN'DA MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU







ŞANLIURFA'da Miraç Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosundaki camileri dolduran cemaat, şehitler için dua etti. Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, kentin simgesi olan Balıklıgöl platosundaki camilere akın etti. Binlerce kişinin geldiği camilerde cemaat, Kuran okuyup, şehitler için dua etti. Dergah Camisi'nde düzenlenen kandil programında İl Müftülüğü görevlileri tarafından gecenin önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kandil programı okunan mevlit ile sona erdi.



ADIYAMAN'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI



Adıyaman'da da, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.



Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın huzuruna çıktığı gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla, kentte bulunan camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Camilerde ki mevlitin ardından camilere gelen vatandaşlara tatlı ikram edildi.



11)AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA 'MUHTARLIK' KAVGASI: 4 YARALI







KAYSERİ'de, iddiaya göre muhtarlık seçimi nedeniyle amca çocukları arasında silahlı-bıçaklı kavga çıktı, 4 kişi yaralandı.



Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesi Delice Sokak'taki Eylül Apartmanı bahçesinde meydana geldi. Pınarbaşı ilçesi Tözgün Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olan C.C. yarışı kaybetti, bunun üzerine kavga çıktı. Seçimin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen seçimi kaybeden adayın akrabası olan ikiz kardeşler Tonguç C. (53) ile Yücel C. (53), iddiaya göre seçimlerde akrabaları C.C.'yi desteklemediklerini ileri sürdükleri amcalarının oğlu İsmail C. (40) ile konuşmak için evine gitti. Bina bahçesinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, ikiz kardeşler Tonguç C. ile Yücel C., kuzenleri olan İsmail C. ile oğlu Ömer C.'yi (17) tabanca ile yaraladı. Baba-oğul ise ikiz kardeşleri bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail C. ile oğlu Ömer C.'yi Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. İkiz kardeşler ise kendi imkanlarıyla gittikleri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



12)MUHTAR ADAYLARININ TARAFLARI KAVGA ETTİ: 1 YARALI, 4 GÖZALTI



KARABÜK'te, D.A.'nın evinde çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken mevcut muhtar ile muhtar adayının tarafları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y.'nin tüfeğini ateşlemesi sonucu Hasan Ş. yaralanırken, jandarma ve polis ekipleri zırhlı araçlarla köye girerek olaylara müdahale etti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Olay, dün gece saatlerinde, Karabük Cumayanı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeniden aday olarak muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde çıkan yangında yeniden alevlendi. Dursun Aşık'ın evinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken, köylüler yardıma koştu. Bu sırada iki muhtar adayının tarafları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. av tüfeği ile ateş ederek Hasan Ş.'yi vurdu. Hasan Ş. yaralanırken, köye gelen 112 Acil ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Köyde yaşanan gerginlik üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri geldi. Jandarma ve polis ekipleri sirenler çalarak zırhlı araçlarla köye girince taraflar dağıldı. Köyde önlemler alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Karabük Cumayanı Köyü'nde yaşanan olayın ardından jandarma ve polis ekipleri, olayla ilgili incelemede bulundu. Kavgaya karışanlardan kimlikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 2 tabancaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



13)YUNUSEMRE İLÇESİNDE PARTİLİLER ARASINDA GERGİNLİK



MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki belediye başkanlığı sonuçlarına yapılan itiraz sonrası, İlçe Seçim Kurulu'nun yer aldığı adliyede bulunan AK Parti ve MHP'liler ile CHP ve İYİ Parti'liler arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri tarafları sakinleştirirken, adliyedeki bekleyiş sürüyor.



Yunusemre Belediye Başkanlığı'nı, 61 oy farkla Cumhur İttifakı adayı mevcut başkan AK Parti'li Mehmet Çerçi kazandı. Yunusemre Belediye Başkan adayı İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan ile Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'liler, itiraz için İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyeye geldi. Bir süre sonra AK Parti ve MHP'liler de binaya geldi. İddiaya göre bahçede telefonla konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'a, bir AK Parti'li laf attı. Bunun üzerine taraflar arasında adliye bahçesinde gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri başta çevredekilerin araya girmesiyle tarafları sakinleşti. Her iki tarafın da adliyedeki bekleyişi sürüyor.



Millet İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan, ittifak üyelerine seslenerek, "Sevgili Yunusemreli hemşerilerim, biliyorum hepiniz bugünü beklediniz. İnşallah kutlu olan bugün, Miraç Kandilinde, çok güzel bir sonuç alacağız. Sizlerin emekleriyle, alın terleriyle toplanmış olan oylara sahip çıkıyoruz. Sadece 61 oyla bu seçimi kaybettiğimizi sananlar, bu akşam çok büyük üzüntüye kapılacaktır. Çünkü 524 sandık tutanağını tek tek, ben ve ekibim 60 saat uykusuz kalarak teker teker inceledik. Bu seçimi İYİ Parti olarak biz kazandık arkadaşlar" dedi.



AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de adliye binası içerisinde açıklamada yapıp, "AK Parti Yunusemre'de Mehmet Çerçi ile kazanmıştır. Şimdi itirazlar oluyor, bu süreç işlemektedir. Sonuçlar ilan edildiğinde Şehzadeler'de Ömer Faruk Çelik, Yunusemre'de de Mehmet Çerçi belediye başkanlığını kazanmış olacaktır. Arkadaşlara da desteğinden ötürü teşekkür ederim. Tüm sonuçları da İlçe Seçim Kurulu hakimi açıklayacaktır. Bu itiraz süreçleri nereye giderse gitsin, sandık görevlilerimizin başarısı, seçmenlerimizin başarısı seçimi bize kazandırmıştır. Bunun dışında da spekülatif hiçbir haberi muhatap kabul etmiyoruz" dedi.



14)YALOVA' DA HEM AK PARTİ 'DEN HEM CHP' DEN İTİRAZ







AK Parti teşkilatı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı ve Yalova Belediye Meclisi ile Kaytazdere Belde Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yapılan itirazın ardından bir itiraz da CHP Çınarcık İlçe Teşkilatı'ndan geldi. Adliyede bir yandan AK Partili Vekil Ahmet Büyükgümüş konuşurken bir yandan da Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Vefa Salman açıklama yaptı.



Yalova'da hem AK Parti hem de CHP'nin destekçileri itiraz nedeniyle gittikleri adliye önünde toplandı. AK Parti Yalova Teşkilatı, Yalova Belediye Başkanlığı ve Yalova Belediye Meclisi seçimlerine yapılan itirazın ardından bir itiraz da Kaytazdere Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptı. Çınarcık'ta ise AK Parti lehine olan seçim sonuçlarına CHP İlçe Teşkilatı itiraz etti.



'OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ'



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, gayri resmi sonuçlara göre AK Parti'nin Çınarcık Belediye Başkanı olan Numan Soyer ve resmi olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanlığı'nı kaybeden Yusuf Ziya Öztabak ile birlikte basın açıklaması yaptı. Büyükgümüş, "İtirazımızı 14.30 itibariyle gerçekleştirdik. İtirazda bulunduk ve Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda bunu değerlendiriyorlar. İl başkanlığımızda yaptığımız toplantıda da vurguladık, burası da seçimin bir parçası. Burada da bizlere emanet edilmiş oyların biz güçlü bir şekilde takipçisiyiz. Tespit ettiğimiz maddi hatalar var sandık birleştirme tutanakları oluşturulurken. Bunları da sunduk. Geçersiz oy var. Yani bu maddi hataları ortadan kaldırdığımız zaman Yalova merkezde iki parti arasındaki oy farkı 345'e düşüyor. Sandık sayısı ile birlikte düşündüğümüz zaman her sandıkta 1 oy eğer yanlış değerlendirilmişse sonucu değiştirecek nitelikte ki çok az yani her sandıkta kullanılan oyu düşündüğümüz zaman 1 oy küçük bir rakam. Bizde burada hem adayımız hem il başkanımız hem de milletvekilimiz olayın takipçisiyizö dedi.



2 OY İLE CHP'NİN KAZANDIĞI SEÇİMLERE İTİRAZ



CHP lehine 2 oy ile sonuçlanan Kaytazdere Belde Belediye Başkanlığı seçimine de itiraz ettiklerini söyleyen Büyükgümüş, "Kaytazdere'de 2 oy farkıyla şuan geride gözüküyoruz ama bize elimizde donelerde burada da seçimi kazandığımız görünüyor. Onunda itirazlarını yaptık ilçe seçim kurulu değerlendiriyor. Çınarcık'ta biz şu anki rakamlara göre 16 farkla öndeyiz. Çınarcık'ta ilçe seçim kurulu ilk toplantısını tamamladı. Yarın saat 09.00'da bir hususu daha görüşmek üzere bir araya gelecek. Hem itirazın konuları hem burada itiraz edilme şekli bakımından baktığımız zaman herhangi seçim sonucunu değiştirecek veyahut başka bir karara neden olabilecek bir durum yok. Ama arkadaşlarımızın da demokratik hakkıdır, gelirler itiraz ederler. Şu an itibariyle onların şu an sahip olduğu itiraz süresi de bitti. Başka bir duruma da itiraz edemezler. İtirazları da göz önünde bulundurulduğu zaman biz şunu söyleyebiliriz Çınarcık'ın Belediye Başkanı Numan Soyer. İnşallah sayımlar, dökümler, buradaki çalışmalar bittiği zaman merkezde de karara bağlandığı zaman Yalova'nın da Belediye Başkanı Yusuf Ziya Öztabak olacak" diye konuştu.



'İTİRAZLARI SONUCA ETKİ YAPMAYACAK'



Resmi olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Vefa Salman da adliye bahçesinde partililere kısa bir açıklama yaptı. Salman, "Yaptıkları itiraz seçim sonucuna etki yapmayacak. Ben bu Yalova'ya aşığım dedim. Yalova'nın huzuru, Yalova'nın katma değerinin artması için varım. Yalova sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kenti. Dünyada bir cennet varsa orası Yalova'dır. Yalova'nın modern ve çağdaş bir kent olması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti olarak kalması için mücadele ettik. Yalova'da huzur kazandı, sevgi kazandı, barış kazandı. Adım olduğu için değil vefa kazandıö dedi.



15)CUMHUR İTTİFAKI ADAYI, KIRKLARELİ' DE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ



KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkı seçimi kazanmasını ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bulut, "Bizim itiraz ettiğimiz nokta oy pusulasında alanın dışına basılan mühürlerin geçersiz olması lazım. Bunun daha önceden emsal kararı var. 170 sandığın açılarak tekrar sayılmasını istiyoruz" dedi. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Kesimoğlu, seçimi 248 oyla kazandığını, sandıklar açılırsa farkın artacağını söyledi.



Kırklareli'de pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili dün MHP ve AK Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. Seçmenlerinin oy pusulularının dışına kendilerine verdikleri geçerli oyların da geçersiz sayıldığını öne süren Bulut, şunları söyledi:



"Gayri resmi sonuçlara göre 248 oy bağımsız adayımız bizim önümüzde. Ama biz özellikle, 31 Mart'ta saat 17.00'den sonra sandıklardan bize gelen tepkiler doğrultusunda hakkımızı aramaya karar verdik. Neydi o hak arama, hukuk arama olayı şu; şimdi bağımsız aday ile ilgili kanunda açık ve net bir şekilde gösteriliyor. Nereye mühür basılırsa geçerli olur. Nereye basılırsa geçersiz olur. Bize daha sandıklar açılmaya başlandığı ilk anda bu talepler iletildi. Bizim itiraz ettiğimiz nokta alanın dışına basılan mühürlerin geçersiz olması lazım. Bunun daha önceden emsal kararı var. Biz anında bu emsal kararı sosyal medya zerinden, telefonlarımızdan tüm sandık görevlilerimize ilettik. Onlara dedik ki sandık başkanlarına bu kararı gösterin. Şimdi sandık başkanlarına gösterilen kararlar doğrultusunda bunları geçersiz diye kabul eden bazı sandık başkanlarımız oldu, ama maalesef yoğun bir şekilde 170 sandığın yoğunluğunda bu geçerli kabul edildi. O esnada sandık başkanlarının verdiği cevap şu, 'ilçe seçime ulaşamıyoruz' oldu. Biz de dedik ki ilçe seçme ulaşana kadar sayımı durdurun. Ulaştıktan sonra tekrar sayıma devam edin. Ama nedense bu kabul görmedi. Eğer kabul görseydi zaten muhtemelen bugün böyle bir süreci yaşamayacaktık. Kabul görmediği için. Artı bizim de çok ciddi tutanaklarımız var."



'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI NEYSE ONU GÖRMEK İSTİYORUZ '



Geçersiz sayılan oyların 170 sandık açılarak tek tek incelenmesini istediklerini söyleyen Bulut, "Şimdi tutanakları kabul edenler var. Onaylayan imzalayanlar var ama kabul etmeyenler var. Dolayısıyla çok ciddi muammalar var ortada. Bugün itibari ile Gümüşhane Kelkit ilçesinde buna benzer bir olay, oyları geçerli kabul edildi. Bizde ortaya koyduğumuz emeğimizin karşılığı neyse onu görmek istiyoruz. Artı tek bir oya talebimiz yok. Haksız artı tekbir oya talebimiz yok. Dönüyorsunuz yine binlerce bizi destekleyen vatandaşımız var. Aynı şekilde binlerce desteğini alan sayın bağımsız adayımız Kesimoğlu var. Bağımsız adayımızı destekleyen vatandaşlarımızda görecektir ki, empati yaparlarsa 248 oyla tam tersi bir sonuç çıksaydı büyük ihtimalle onlar da itiraz ederlerdi duruma. Çünkü neden bu kanunen bizim bir hakkımız. Biz de kanunen bu hak doğrultusunda müracaatlarımızı yaptık İlçe Seçim Kurulu'na. Bundan sonra artık İlçe Seçim Kurulu'muzun vereceği kararı hep beraber takipçisi olacağız, bekliyoruz. Ondan alacağımız her karar bizim başımızın üstünde, kanuna en ufak bir itirazınız olamaz. Bizim talebimiz 170 sandığın tekrar tek tek açılması, tek tek tüm oyların sayılması ve onun sonucunda da hiçbir vatandaşımızın oyunun heba olmaması. Hiçbir adayın da teşkilatlarında onu gönüldaşlarının da emeklilerinin, hayallerinin boşa gitmemesi, tek bir oy dahi olsa bile bu. Bunun mücadelesini ortaya koyduk. Bundan sonra artık hukuk ne derse boynumuz kıldan ince hepimiz için en hayırlısı neyse onun olmasını temenni ediyoruz. Şayet hukuk hayır oyları tekrar saymıyoruz derse başımızın üstünde. Saydı, orada tekrar bizim lehimize sonuç çıkmazsa başımızın üstüne ne yapacağız bize yakışan şu tüm vatandaşlarımıza yakışan şu kazanan adayımızı tebrik edip başarılar dileyeceğiz. Bu sükunetle devam etmesini istiyorum. Bu huzur içerisinde devam etmesini istiyorum. Hepiniz için en hayırlısı neyse onunla olmasını temenni ediyorum" dedi.



KESİMOĞLU: SANDIKLAR AÇILIRSA FARK ARTAR



Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi 248 oy farkla kazandığını, sandıklar açılırsa farkın açılacağını iddia etti. Kesimoğlu, "Seçimlerde Kırklareli halkı iradesini ortaya koydu. Sonuçlar ortada, gelişmeler itibariyle bir açıklama yapma gereği duydum. Bildiğiniz gibi bağımsız belediye başkanı olarak seçildim. Bu süreç içerisinde ilgisin sevgisini benden esirgemeyen değerli halkıma teşekkür ederim. Şimdi itirazlar olduğunu biliyorum. Elbette ki hak arayışı içinde olabilir hiç kimse emeklerini zayi edilmesini istemez. Kendisine verilen güveni oyları heba olmasını istemez, buna bende katılıyorum. Şimdi elimde yapılan seçimlerde ıslak imzalı 170 tane sandığa ilişkin tutanak var. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri, hepsi burada örnekleri var. Her biri tek tek ıslak imzalı. Bu tutanaklar İlçe Seçim Kurulu'nda toplanarak sonuca göre 248 farkla, Kırklareli Belediye Başkanlığı'nı kazanmış oluyorum. Şimdi görüyorum ki bu başarıyı hazmedemeyen güçler yargıyı iktidarın ve devletin gücüyle etkilemeye çalışıyor. Bunun doğru olmadığını sizin aracılığınızla paylaşmak istiyorum. Halkın iradesi ortada. Yargı kararını vermiştir. Buna saygı duyulması gerekli "dedi.



'BENİM BİN 500 ÜZERİNDE İPTAL EDİLEN OYUM VAR'



Kesimoğlu, kendisinin de geçersiz sayılan bin 500 oyunun olduğunu ifade ederek, "Bütün sandıkların açılmasına ilişkin bir itiraz söz konusudur. Elbette ki itirazlarına saygı duyuyorum. Bütün sandıklar yeniden açılabilir. Ancak orada görülecek ki, sadece bağımsız adayın oyları yüksektir. Bu 248 oy farkının üzerinde daha fazla oy çıkacaktır. Yani fark açılacaktır. Çünkü ben biliyorum ki, karışıklıklar söz konusu. Bağımsız Türkiye Partisi'ni görmekte problemi olan seçmenlerimiz, 'bağımsız' kelimesini görüp bağımsız adaya oy verdiklerini sanarak tercihlerini o doğrultuda yaptılar, 1243 seçmen. Ben biliyorum ki benim bin 500'yüzün üzerinde iptal edilen oyum var. Geçersiz sayılan oyum var. Kaldı ki bunlar hepsi bağımsıza ayrılmış bölüme vurulmuş tercih mühürleridir. Hukuku da bir kenara bırakalım, bir adalet vardır. Yani orada tercih, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nadır. Bu hesapla yaklaşık 2 bin 500 şahsıma verilen oy geçersiz sayılmıştır. ama işin adalet boyutuna bakarsak Kırklareli halkı ciddi ve ezici bir çoğunlukla belediye bakanlığı makamı için şahsımı uygun görmüştür. Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu uygun görmüştür. Herkes hak arama hakkına ama herkes eşit koşullarda hak arama hakkına sahiptir" şeklinde konuştu.



16)VAN'IN İKİ İLÇESİNDE AK PARTİ VE HDP' DEN SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ



Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti, Gevaş'ta ise HDP, oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kurullarına itiraz dilekçeleri verdi. Erciş ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Belediye Başkan adayı Yıldız Çetin rakibi AK Parti'li Menaf Turan'dan 2 bin 533 oy fazla alarak seçimi kazandı. Çetin 35 bin 619 oy, Turan ise 33 bin 86 oy aldı. AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak oyların tekrer sayılmasını istedi. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından ilçedeki toplam 342 sandıkta oylar yeniden sayılmaya başlandı.



AK Parti İlçe Başkanı Aydın, "Seçimde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 33 bin 86, HDP ise 35 bin 619 oy aldı. Partimiz ile HDP arasındaki fark ise 2 bin 533. Geçersiz oy sayısının ise 5 bin 30 olduğu açıklanmıştır. Geçersiz sayılan oy farkının iki katı göz önüne alındığında, seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak; doğru, kesin, adil ve güvenilir olmasının sağlanması için tüm oyların yeniden sayılmasına karar verilmesini Erciş İlçe Seçim Kurulu'na ilettik. Bugün saat 13.00'te yaptımız itirazımız kabul gördü ve oy sayım işlemleri başladı. Yarın saat 17.00'ye kadar sonuçların netleşmesini bekliyoruz" dedi.



GEVAŞ'TA HDP'DEN İTİRAZ



Gevaş ilçesinde ise HDP İlçe Eş Başkanı Ali Sümer ve Belediye Eş Başkan adayları Melek Arapoğlu ile Veysi Şeker, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi. HDP İlçe Başkanlığı yetkilileri, "İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdik. Seçimde toplam 1048 oy geçersiz sayılmış" ifadelerini kullandı.



31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Murat Sezer 7 bin 223 oy, HDP'nin Eş Başkan adayları Melek Arapoğlu ile Veysi Şeker ise 6 bin 411 oy aldı.



7)AHMET TÜRK: MARDİN' DE HALK İRADESİNİ ORTAYA KOYDU



MARDİN'de resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan HDP'li Ahmet Türk, kent halkının seçimlerde iradesini ortaya koyduğunu söyledi.



Mardin'de pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'nin adayı Ahmet Türk, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Ahmet Türk, Mardin'de iyi bir sonuç aldıklarını söyledi. Halkın, seçimlerde iradesini ortaya koyduğunu ifade eden Ahmet Türk, "Başından beri Mardin halkı çok inançlı bir şekilde çalıştı. Bu seçimlerde tüm bu inançlar, kültürler demokrasi mücadelesinde iradelerini ortaya koydular. Mardin'de iyi bir sonuç aldık. Yani halkımızın iradesi ortaya çıkmıştır" diye konuştu.



8)Bartın'da geçersiz oy sayımı tamamlandı, kazanan MHP'li Akın oldu







BARTIN'da, AK Parti ve MHP tarafından yapılan itirazın ardından belediye başkanlığındaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Mevcut başkan MHP'li Cemal Akın, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. AK Parti Bartın İl Başkanlığı ise 154 sandıktaki geçersiz 1562 oya itiraz etti. MHP Bartın İl Başkanlığı da kendi sandık müşahitlerinin aldığı oy oranlarının YSK'nın resmi olmayan sonuçlarından fazla olduğu gerekçesiyle 154 sandıktaki geçersiz oyların sayımı için Merkez İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi.



Polis ekipleri, oy sayımının yapıldığı bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. 1562 geçersiz oy sayımı sonucunda, MHP'ye 20 oy, AK Parti'ye 40, CHP 11, Saadet Partisi 2 ve bağımsız belediye başkan adayına 3 oy tespit edildi. Bu rakamlar ilçe seçim kurulu tarafından tutanak altına alınırken, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı karara itiraz ederek, 154 sandıktaki geçerli oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi.



'ÖNCE KARAR ALACAKTINIZ, SONRA SANDIKLARI SAYMANIZ GEREKİRDİ'



İlçe Seçim Kurulu hakiminin sonuçları açıklamasının ardından AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, ilçe seçim kurulu hakiminin kararına istinaden ayağa kalkarak, "Bizlerin sizlere verdiği dilekçemizdeki bütün gerekçeler karşılanmamıştır. Çünkü 1562 geçersiz oyun 74'ü geçerli hale gelmiştir. Dolayısıyla torbalardaki 39 bin oyun sayılıp buna göre değerlendirilmesi gerekir. Siz şu anda karar almadan sandık sayamazsınız. Önce karar alacaktınız, sonra sandıkları saymanız gerekirdi. Siz kesin burada açıklayamazsınız" dedikten sonra Merkez İlçe Seçim Kurulu hakimi, "Bizim verdiğimiz karar budur. 'Babamın adı hıdır elimden gelen budur.' Bizim verdiğimiz budur" diye cevap karşılık verdi. Sonrasında ise milletvekili Tunç, "Ne demek yani elimden gelen budur. Dilekçemizdeki taleplerin karşılanması gerekiyor. Elimden budur olur mu? Ne demek yani, bizim talebimiz sandık sonuç tutaklarının bize verilen ıslak imzalı tutanaklarını sizdekilerle çeliştiğini birbirleriyle uyuşmadığını göreceksiniz. ve torbalar içindeki 39 bin oy sayıldığında seçmen iradesini ne şekilde olduğunu hep birlikte göreceğiz. 74 oyun bugün nasıl çalındığını tek tek tespit ettik. Hepsini tek tek saydığımızda ne kadar oyumuzun çalındığını hep birlikte göreceğiz" dedi.



AK Parti ve MHP belediye başkan adayları ve partiler arasında kısa süreli gerginliğin yaşanmasının ardından oy sayımının yapıldığı Bartın İMKB Ortaokulu salonundan dışarıya çıkan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, dışarıda bekleyen vatandaşlara seslenerek, "İlçe Seçim Kurulunun başkanlığındaki sayım sonuçlandı. 149 oy farkla 14 bin 44 oy alarak ilçe seçim kurulu kararına göre, belediye başkanlığım tescillendi. Bundan sonrası il seçim kurulu var. Yüksek Seçim Kurulu var. Herkes kanuni hakkını kullanacaktır. Ama biz bu seçimi Allah'ın izniyle aldık. Manipülasyon yapmaya çalışıyorlar, kimse pravakatörlüğe gelmesin" dedi.



