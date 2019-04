Dha Yurt Bülteni - 1

1)KAYINBİRADERİNİN EŞİNİ, 9 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ KAHRAMANMARAŞ'ta Ali K. (42) bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız (45)'ı kızının gözü önünde av tüfeğiyle vurdu.

1)KAYINBİRADERİNİN EŞİNİ, 9 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ







KAHRAMANMARAŞ'ta Ali K. (42) bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız (45)'ı kızının gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan zanlı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K., yanına av tüfeğini alarak kayın biraderinin evine gitti. Eve giren Ali K., yanındaki av tüfeği ile bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız'ı, 9 yaşındaki kızının gözü önünde kafasından vurdu. Çocuk, saldırı anında şoka girerken, zanlı ise 07 GIN 24 plakalı otomobille kaçtı. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, Emine Yıldız'ı kanlar içerisinde bulurken, şoka giren çocuğu ise evden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Şoka giren çocuğa de müdahale etti. Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abbaslar Mahallesinde Ali K.'nın otomobili tesbit etti. Polislerin takip ettiğini anlayınca kaçmaya çalışan Ali K. kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlı Ali K. gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.



AĞABEYİNİ ARAYARAK YARDIM İSTEMİŞ



Kahramanmaraş'ta, Ali K.'nın av tüfeği ile başına ateş ederek öldürdüğü Emine Yıldız'ın acı haberi alan yakınları eve akın etti. Yıldız'ı oğlu ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yıldız'ın ağabeyi Aziz A. olay yerine gelen polislere kız kardeşinin öldürülmeden hemen önce kendisini aradığını belirterek, "Gelmiş camı kırmış. Emine beni aradı 'Aziz yetiş beni öldürmeye geldiler' dedi. Koştum geldim yetişemedim. Sıkmış gitmiş" dedi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Öte yandan Emine Yıldız'ı öldürdüğü öne sürülen Ali K.'nın 07 GIN 24 plakalı otomobiliyle kaçtığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kovalamaca sonunda aracı Abbas Mahallesi yolunda durdurarak Ali K.'yı gözaltına aldı. Alkollü olduğu ileri sürülen Ali K., sağlık kontrolü için getirildiği hastanede gazetecilerin Emine Yıldız'ı neden öldürdüğünü sorması üzerine 'Kim ölmüş ya. Ben bir şey hatırlamıyorum. Ne öldürmesi ben kimseyi öldürmedim" dedi.



Otomobilde yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen av tüfeği ele geçirildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Olay yeri



Kadının ağlayan yakınları



Oğlunun ağlaması



Aziz A.'nın telefonda olayı anlatması



Emine Yıldız'ın kızı



Cenazenin çıkarılması



Cenaze aracına konulması



Cenaze aracının gidişi



Ali K.'nın aracından indirilmesi



Kelepçelenmesi



Polis otosuna bindirilmesi



Araçta polisin inceleme yapması



Araçtaki av tüfeği ve bira kutuları



Polisin tüfeği araçtan alması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================================



2)MALKARA'DA ORMAN YANGINI







TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde Malkara ile Edirne'nin Keşan ilçesi arasında bulunan Danişment mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları yapıldı.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Malkara'nın Danişment mevkiinde akşam saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. Alevler, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı cephaneliğin bulunduğu alana doğru ilerlerken, yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekiplerine ait 4 itfaiye, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın, ayrıca 20 personelin çalışmasıyla yaklaşık 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı.



Yangında 5 dönümlük alan tahrip olurken, çok sayıda ağaç zarar gördü. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangın bölgesinde incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-İtfaiye ekipleri ile arazözlerin gelişi



-Ekiplerin yangına müdahalesi



-Söndürme çalışmaları



-Alev alev yanan ağaçlar



-Yangının kontrol altına alınması



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================================



3)KARLIOVA'DA KARDAN KAPANAN YOL 19 SAAT SONRA AÇILDI







BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kaynarpınar köyü yolu, 19 saatlik temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun da bulunduğu köy yolunun açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yolun temizlenmesinde 2 ekip ve 2 kar aracı görev aldı. Ekipler, yaptıkları 19 saatlik kar temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Yol açma çalışmaları



Genel ve detay görüntü



Haber: Serkan BİNGÖL - Kamera: KARLIOVA(Bingöl),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================================



4)YÜKSEKOVA'DA HEYELAN 3 KÖYÜN YOLUNU KAPATTI







HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi, 3 köye ulaşım kapandı.



İlçede önceki gün etkili sağanak nedeniyle bağlı Dilektaş, Bağdaş ve Kazan köylerinin yolunda dün heyelan ve çökme meydana geldi. Bölgede etkili olan yağmurun ardından yumuşayan kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan Rıfat Ertunç, heyelan nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, "Heyelanla birlikte yolda yarıklar oluşmuş. Yolda ciddi kayma meydana geldiğini gördükten sonra durumu Yüksekova Şantiye şefliğine bildirdim. Şimdi iş makineleri yolun güzergahını değiştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Yola inen heyalan ve kaya parçaları



Yolda kalan araçlar



Yoldaki kayaları kaldırmaya çalışan vatandaşlar



İş makinesinin çalışması



Detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================================



5)NİĞDE'DE TREN KAZASI: 2 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ







NİĞDE'de hemzemin geçitte stop eden otomobile yük treni çarptı. Son anda otomobilden dışarıya atlayan iki kişi ölmekten kıl payı kurtuldu. Kaza, akşam saatlerinde Çevre Yolu'nda bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Mehmet Gözüaçık yönetimindeki 31 GY 638 plakalı otomobil, hemzemin geçitte stop etti. Tekrar çalıştırılamayan otomobile, Niğde'den Adana'ya giden yük treni çarparak, yaklaşık 300 metre sürükledi. Trenin çarpmasına saniyeler kala araçtan kendilerini dışarıya atan otomobil sürücüsü Gözüaçık ve yanındaki kişi, mucize eseri ölümden döndü. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin, demiryolundan çekilmesinin ardından tren yoluna devam etti.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Hurdaya dönen otomobilden görüntü



Trenden görüntü



Kaza yerindeki ekiplerden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Süre: 02'08" Boyut: 57,2 MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================================



6)GÖÇMENLER, BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken kullandıkları jet-skinin arızalanması sonucu denizde boğulmak üzere olan 3 Filistin uyruklu göçmen kurtarıldı.Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Filistin uyruklu bir düzensiz göçmen, Yalıkavak'tan 3 kişi ile denize açıldıklarını, kullandıkları deniz aracının arıza yaptığını ve yardım talep ettiklerini bildirdi. Alınan yardım talebi üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak kuzey batısında ters dönmüş şekilde bir jet-ski ve denizde 3 kişi olduğunu tespit etti. Boğulmak üzere olan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı. Jet-ski ise ters dönmüş durumda olmasından dolayı bota yedeklendi. Yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları öğrenilen 3 Filistin uyruklu göçmen, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Sahil Güvenlik kamerasından kaçak göçmenlerin kurtarılma anı



Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================================



7)BODRUM'DA FUHUŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI







MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kadının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, istihbarat çalışmasıyla fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen şüphelileri 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından önceki gün harekete geçen polis, şüphelilere yönelik Bodrum ilçe merkezi ile Gümbet Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen Kırgızistan uyruklu S.B. ile fuhşa aracılık ettikleri belirlenen D.A.A., V.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ise ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 48 mermi ele geçirildi.



Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü



Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================================



8)BODRUM'DA UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA







MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonda gözaltına alınan D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu girişini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.K. isimli kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda ilçeye daha önceden geleceği tespit edilen A.K.'yı yakalamak için yolda önlem alındı. Saat 20.00 sıralarında Torba ilçesi uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan A.K. ve D.B. isimli iki şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Molly isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, jelatine sarılı 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sorguda A.K.'nın uyuşturucu maddeyi aldığını ileri sürdüğü D.B. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan A.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçundan adliyeye sevk edilen D.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Şüphelinin adliyeye getirilişi



Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================================



9)KARAPINAR'DA 15 METRE DERİNLİĞİNDE YENİ BİR OBRUK DAHA OLUŞTU



KONYA'nın Karapınar ilçesinde 20 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni obruk daha oluştu. Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, yöre halkını tedirgin ediyor.Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da dün yeni bir obruk daha oluştu. İlçenin Reşadiye Mahallesi Çakırca mevkiinde bir tarlada obruk meydana geldi. Bölgedeki çiftçilerin fark etmesiyle bölgeye çağırılan Karapınar Belediyesi ekipleri, obruk çevresini telle çevirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------------------



-Obruktan görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR(Konya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================================



10)IĞDIR'DA PARTİLİLER ARASINDA KONVOY GERGİNLİĞİ ÇIKTI, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI







IĞDIR'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel'in itiraz dilekçesi verdiği 70 sandıktaki oyların yeniden sayılmaya başlandığı saatlerde, iddiaya göre HDP'lilerin konvoy yaparak kent merkezinde tur atması nedeniyle gerginlik yaşandı. Polis, olayları yatıştırmak için havaya ateş açtı. Yapılan itiraz sonrası yeniden sayılan oylar ise sonucu değiştirmedi.



HDP'liler, iddiaya göre saat 22.00 sıralarında Iğdır'ın en işlek caddelerinden biri olan Valilik yolunda ellerinde HDP bayraklarıyla yaklaşık 200 araç ile konvoy düzenledi. Araçlardan sarkan HDP'lilere karşıt grup tepki gösterdi. Bu sırada çıkan kavgaya müdahale eden polis havaya ateş açtı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, çevredekileri sakinleştirerek olayların büyümesini önledi. HDP'liler konvoydakilerde araçlarına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.



SONUÇ DEĞİŞMEDİ



Öte yandan, itiraz üzerine yeniden sayılan sandıklarda sonuç değişmedi. Yaşanan olayların ardından Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır İl Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:



"Tahriklere gelmemek lazım, Ankara YSK'ya yapılacak olan itiraz önemlidir. Usulsüz gördüğümüz oyların hepsine İtiraz edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Olayın takipçisi olan Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır İl Teşkilatı gerekli itinayı göstermekle beraber MHP Iğdır Milletvekili ve Belediye Başkan adayımız İsa Yaşar Tezel, bu olayı Ankara YSK'ya taşımıştır. Usulsüz kullanılan oyların hepsini genel başkanımız Devlet Bahçeli de takip etmektedir" denildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



-Yaşanan arbede



-Emniyet müdürünün olaylara müdahele etmesi



-Bir kadının evinin penceresinden cep telefonu ile görüntü çekerken korkup bağırması



Haber-Kamera: IĞDIR



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================



Kırklareli'de 170 sandık yeniden sayılacak (2)



11)KIRKLARELİ'DE OYLAR SAYILMAYACAK



Kırklareli'de seçimi 248 oy farkı ile kaybeden MHP'li aday Derba Bulut'un 170 sandığın yeniden sayılması ile ilgili yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul görürken, ancak akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez seçimi kazanan bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, İlçe Seçim Kurulu'nun oyların sayılması yönündeki kararını İl Seçim Kurulu'nda itiraz etti. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, oyların sayılmaması yönünde karar aldı.



Kırklareli'de pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili önceki gün MHP ve AK Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları başvuruda geçerli sayılması gereken oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, dün 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına yönünde karar verdi.



ÖZEL VE İNCE'DEN KESİMOĞLU'NA DESTEK ZİYARETİ



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP'li Muharrem İnce dün kente gelerek bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek verdi. Kesimoğlu, İlçe Seçim Kurulu'nun oyların sayılması yönündeki kararını İl Seçim Kurulu'nda itiraz etti. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, oyların sayılmaması yönünde karar aldı.



Haber: KIRKLARELİ



=================================



12)KESİMOĞLU: İL SEÇİM KURULU BİZİM İTİRAZIMIZI HAKLI BULDU



Kırklareli'de İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını gerekli bulmadığı için iptal etmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Muharrem İnce, açıklamalarda bulundu. Kesimoğlu, oylama sırasında bir itiraz yapılmadığı için hepsine bir itirazın söz konusu olamayacağı gerekçesine dayandırıp, başvuru yaptıklarını belirterek, "İl Seçim Kurulu'na yaptığımız itiraz kabul edildi, sayım işlemine gerek duyulmadığı bilgisi geldi. Bundan sonra tabi arkadaşlarımız Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaparlar, yapmazlar bilmiyorum ama gelinen nokta bizim yargıya olan inancımızı teyit gördüğü bir nokta. Biz her şeye rağmen adalete güvendiğimizi ifade ettik gelinen sonuç, alınan sonuçla bunu teyit etmiştir. Adalet anlayışı içinde hareket eden herkese teşekkür etme zevkini görev kabul ediyorum" dedi.



Kırklareli İlçe Seçim Kurulu'nun 170 sandığın açılarak sayılma kararı sonrası İl Seçim Kurulu'na İtiraz ettiklerini söyleyen Kesimoğlu, "İlçe Seçim Kurulu'na arkadaşlarımız başvuruda bulunmuşlar, bütün sandıkların tekrar sayımına ilişkin bizde itirazda bulunduk yeniden yapılmasına gerek yok, çünkü bizim elimizde 170 sandığa ilişkin ıslak imzalı tutanaklar vardır, ayrıca Yüksek Seçim Kurulu hakimi de ifadesiyle birleştirilmiş tutanaklarda ıslak imzalı elimizde oylama sırasında bir itiraz yapılmadığı için hepsine bir itirazın söz konusu olamayacağı gerekçesine dayandırdık. Hangi maddelerde bir itiraz söz konusuysa gerekçeleriyle birlikte itiraz da bulunduk. İl Seçim Kurulu da bizim itirazımızı haklı buldu şu anda sayım yapılmasına gerek kalmadı" dedi.



İNCE: KESİMOĞLU TAMAM, İMAMOĞLU'DA BİRAZDAN



Öğlen saatlerinde Kesimoğlu'na destek için Kırklareli'ne gelen Muharrem İnce ise şunları söyledi:



"Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Aslında aradaki fark 248 falan değil, aradaki farkın 3 bin olduğunu bütün Kırklareli biliyor. Sayın Belediye Başkanımız Kesimoğlu'nun mazbatasını verip, yapılacak işleri var. Onları yapacak. Kırklareli halkının iradesiyle dalga geçmenin kimsenin hakkı yok. Onu geciktirmeye inkar etmeye hakkı yok. Bu bir demokrasi mücadelesi, yani geçmiş yıllarda biz bazı itirazlar yaptığımızda, bize kızıyorlardı, demek ki herkese gerekli bu demokratik yollar. Hukuk devletinde bunlar olması gerekir bir itirazımız yok yapsınlar etsinler ama olmayacak bir duaya da amin dememek lazım. Daha fazla uzatırlarsa 248 den 2 bin 40'e çıkabilir bu, bence burada bıraksınlar" dedi.



İnce fotoğraf çekilmeleri sırasında gazetecilere, "Kesimoğlu tamam, İmamoğlu'da birazdan" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Seçim kurulu önünden detaylar



Seçim kurulu önünde toplananlar



Yaşanan diyaloglar



Kesimoğlu'nun açıklaması



İnce'nin açıklaması



Adliye çıkışında vatandaşlara hitap edilmesi



Detaylar



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



13)KAPAKLI'NIN AK PARTİ'Lİ BAŞKANI MAZBATASINI ALDI







TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Parti'li Mustafa Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Çetin, "Kapaklı'yı şaha kaldırmak, Kapaklı'nın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Kapaklı'mıza hükümetimizin gücünü getirmek istiyoruz" dedi.



31 Mart yerel seçimlerde Kapaklı ilçesinde belediye başkanlığına seçilen 'cumhur ittifakı' adayı AK Parti'li Mustafa Çetin, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Mülahim Kuru, İlçe Başkanı Ercan Uçel ve partililerle birlikte mazbatasını aldı. Belediye önünde partililerin sevgi gösterisiyle karşılanan Çetin, belediyenin temsili anahtarını 15 yıl başkanlık yapan CHP'li İrfan Mandalı'dan aldı. Çetin, kendisini bu göreve layık gören ilçe halkına teşekkür etti. Eski başkan Mandalı, bir konuşma yaparak, yaptıkları hizmetleri anlatıp, yeni başkana başarılar diledi.



Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, seçimlerin ilçede bayram havasında geçtiğini belirtip, siyasi geçmişini anlatarak, "Siyasette ana hedef hizmettir. Bu hizmeti yaparken siyasi düşünceye bakılmaksızın, memleket ayrımı yapılmaksızın, siyaset yapılmasının gerektiğini bilen birisi olarak Kapaklı'mızda güzel hizmetler yapmak için, mutlu ve gelişen bir Kapaklı'yı ortaya çıkarmak için yola çıktık. İnşallah aldığımız bu görevi sizlere mahcup olamadan, bize gösterdiğiniz teveccühle hizmet etmek istiyoruz. Herkesi kucaklayarak, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizle birlikte, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, herkesle Kapaklı'mızı yönetmek, Kapaklı'yı şaha kaldırmak, Kapaklı'nın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Kapaklı'mıza hükümetimizin gücünü getirmek istiyoruz" dedi.



'BU KOLTUKLAR ZOR KOLTUKLAR'



Kapaklı Belediyesi'nin kapısının herkese açık olacağını kaydeden Çetin, "Seçim çalışmaları yaptığımızda Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'yı beş yıllık tatile göndereceğimizi söyledik. İrfan Mandalı'ya bundan sonraki hayatında sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. İrfan Mandalı'nın da tecrübelerinden yararlanacağız. Tecrübelerinden faydalanmayı borç biliriz. Bu koltuklar zor koltuklar. İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde, ailesiyle, torunlarıyla birlikte güzel günler ve güzel bir ömür diliyorum. Belediye personelimizin tamamıyla birlik, beraberlik, hoşgörü ve sevgi içinde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Her yerde söyledim, yeniden söylüyorum. Belediyede İrfan Mandalı başkanımızın kızı varsa kızı, akrabası varsa akrabası. Hizmet ediyorsa, işine bakıyorsa, halkın derdiyle dertleniyorsa benim başımın tacıdır. Ancak altını çizerek söylüyorum. Benim öz kardeşim olsun, yan gelip yatıyorsa onunla yol yürüyemem. Bunun arkasındayım" diye konuştu.



Kapaklı halkının gösterdiği saygı ve sevgiyi kaybetmemek için azami çaba göstereceğini söyleyen Çetin, "5 yıl sonra Allah nasip ederse, devam edebilirsek ya da burada tekrar bir devir işlemimiz olursa o saygıdan zerre kayıp olmaması için gerekli hassasiyeti göstereceğim. Benim için en değerli şey halkın sevgisini, gönüllerindeki değeri kaybetmemek. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun, gazamız mübarek olsun" dedi.



Başkan Çetin, eski başkan Mandalı'ya yaptığı hizmetler nedeniyle plaket verdikten sonra, belediye önünde kurban kesildi. Makamına geçen Çetin, burada kendisine destek olanlarla birlikte dua ederek, görevine başladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------------



-Belediye önünde toplananlar



-Yeni başkan Mustafa Çetin'in konuşması



-Mandalı'ya plaket verilmesi



-Kurban kesilmesi



-Çetin'in makamına oturması



-Detaylar



Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),-



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================



14)MAZBATASINI ALAN BAŞKANIN KOLTUĞUNA İLK ÖNCE KIZI OTURDU







NİĞDE Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Emrah Özdemir, mazbatasını aldı. Devir teslim töreninden sonra Niğde Belediye Başkanlığı makamına geçen Özdemir burada makam koltuğuna oturmak istemedi. Başkanın yerine ise törende yorulan 8 yaşındaki kızı Beren oturdu. Emrah Özdemir ilk olarak Niğde Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'den mazbatasını aldı. Adliyede yapılan mazbata töreninin ardından Özdemir, AK Parti İl Başkanlığı'na giderek kendisini karşılayan kalabalıkla buluştu. Özdemir daha sonra mehteran takımı eşliğinde Niğde Belediyesi'ne gitti. Özdemir burada yapılan devir teslim töreniyle Niğde Belediyesi'nin mührünü aldı.



BİZ ARTIK BÜYÜK BİR AİLEYİZ



Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir belediye önünde yaptığı konuşmada, "Büyük bir aile olduk, inşallah bizi Allah bizi mahcup etmez" dedi. Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra Başkan Özdemir, eşi Duygu Özdemir ve çocukları Beren, Demir ile birlikte belediye başkanlığı makamına geçerek kutlamaları kabul etti. Özdemir burada makam koltuğuna oturmak istemedi. Başkanın yerine ise törende yorulan 8 yaşındaki kızı Beren oturdu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------



Mazbata töreninden görüntü



Meydanda bekleyen kalabalıktan görüntü



Mehteran takımı eşliğinde yeni başkanın belediyeye gelmesi



Yeni başkanın, eski başkan Rıfat Özkan'dan belediyenin mührünü alması



Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in konuşması



Belediye Başkanlığı makamına girmesi



Makam koltuğunu kenara çekmesi



Küçük kızının koltuğa oturması



Detay görüntüler



Süre: 03'56" Boyut: 265MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti

Belediyede Dehşet! Partililer Arasında Çıkan Kavgada Kendini Ayağından Vurdu

Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızını Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü

Ekrem İmamoğlu'ndan Bir Seçim Açıklaması Daha: Sonucu Değiştirecek Bir Husus Yok