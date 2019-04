Dha Yurt Bülteni - 1

ELAZIĞ'DA 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ ile Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli'de de hissedilen depremde endişe yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat 20.31'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ ve ilçelerinin yanı sıra çevresindeki Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli'de de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, hasar ve can kaybı olup olmadığı araştırılıyor.



3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI ŞOK



Bu depremden kısa süre sonra bu kez saat 20.55'te yine merkez üssü Elezığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.



KANDİLLİ'DE 5.2 OLARAK AÇIKLADI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 20.31'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, derinliğini ise 2.8 kilometre olarak belirtti. Kandilli 20.55'te aynı bölgede meydana gelen artçı şokun büyüklüğünü ise 3.1 olarak duyurdu.



DEPREM NEDENİYLE BAZI KÖYLERDE HASAR OLUŞTU



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Doğanbağ, Gözeli, Kavak ve Dört Bölük köylerindeki bazı evlerde hasar oluştu, Yedi Pınar köyünde ise ahır çöktü. Depremin duyulmasının ardından Sivrice ilçesi ile bağlı köylerine çok sayıda AFAD ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ekipler hasar tespiti için çalışma başlatırken, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da hasar oluşan köylerde inceleme yaptı.



VALİ: CAN KAYBI YOK



Vali Çetin Oktay Kaldırım, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, "Bugün 20.31 sularında 5.2 şiddettinde deprem oldu. Derinlik az olunca, Diyarbakır gibi bir çok yerde hissedildi. Deprem olduktan sonra önce Sivrice, ardından Kavak köyümüze geldik. Yaptığımız inclemelerde herhangi bir can kaybı ve yaralama olmadığını tespit ettik. Ekiplerimiz incelemelerini sürdürüyor" dedi.



DEPREM NEDENİYLE PANİKLEYEN HASTALAR, HASTANEYİ BOŞALTTI



Şanlıurfa'nın Suruç Devlet Hastanesi'nde yatan hasta ve refakatçiler, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremi hissedince, panikleyerek hastaneyi boşalttı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.31 sıralarında meydana gelen deprem Şanlıurfa merkez ile Siverek, Hilvan, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinde de hissedildi. Büyük korkuya neden olan deprem nedeniyle Suruç ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi gören hastalar kollarında serumlarla hastane bahçesine çıktı. Depremin Elazığ'da meydana geldiğini öğrenen hastalar uzun süre hastaneye girmekten çekindi.



Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise "Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşanan sarsıntının ardından servislerde duydukları endişe nedeniyle hastalarımızın bir kısmı hastaneden kendi isteği ile taburcu edilmişlerdir. Yapılan ilk değerlendirmelerde Suruç Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeyi etkileyecek bir durum tespit edilmemiştir. Haberlerde çıkan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



ACIPAYAM'DA KORKUTAN DEPREM



DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonucu bazı evlerin duvarları ve bacalarında hasar oluştu.



Dün saat 18.01'de merkez üssü Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, sarsıntı ilçede korku yarattı. Sarsıntı nedeniyle, Apa, Karahüyük, Uçarı ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu, bacaları hasar gördü.



"DAHA ÖNCELERİ BAŞIMIZA GELMEYEN DEPREME ARTIK ALIŞTIK"



20 Mart tarihinde meydana gelen depremde evi kullanılamaz hale gelen ve çadırda yaşayan İsmet Tekin, meydana gelen depremde korku yaşadığını ifade ederek, "Daha önceki deprem nedeniyle evime giremiyorum. Duvarlarda büyük çatlaklar var. Çadırlarda uyuyoruz. Bugünkü sarsıntı da çok şiddetli oldu. Çadırın içinde bile sallandık. Daha önceleri başımıza gelmeyen depreme artık alıştık" dedi. Çadırda yaşayan depremzedelerden Hasibe Yıldırım ise, depreme çadırda yakalandığını, sarsıntıyla birlikte bir gürültü oluştuğunu belirterek, yine bir evin yıkıldığını sanıp korktuğunu söyledi.



KIRKLARELİ'DE OYLAR YENİDEN SAYILIYOR



Kırklareli'de YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği 170 sandıkta oyların sayılmasına başlandı. Oyların tekrar sayılma kararı ile her iki tarafın başkan adayı ve temsilcileri ve çok sayıda seçmen Kırklareli Adliyesi'ne geldi. Adliyenin giriş katında Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut ile seçimleri resmi olmayan sonuca göre 248 oyla kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'na tebliğ edilmesinin ardından Kırklareli İl Seçim Kurulu heyeti her iki taraftan sandık görevlilerin seçilmesiyle saat 21.00'de sayım başladı.



Kırklareli Adliyesi'nin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sayın sonucunu bekleyen partililerin ise ateşler yakıp, şarkılar söylediği görüldü.



TORUNU VE GELİNİ İLE BİTİŞİK BİNANIN ÇATISINA ÇIKARAK YANGINDAN KURTULDU



SAMSUN'da oturduğu dairenin alt katında yangın çıkan Abdurrahman Yıldız (57) ve gelini, dumandan etkilenmemesi için kucaklarına aldıkları 3 yaşındaki torununu ile bitişik binanın çatısına geçti. Yangında binada mahsur kalan Irak uyruklu 2 kişi de ekiplerce kurtarıldı.



Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 2'inci katında yaşayan Irak uyruklu ailenin evinde elektrikli battaniyenin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler ve dumanların sardığı apartmanın en üst katında oturan Abdurrahman Yıldız da gelini ve torunu ile birlikte daireden çıktı. Yıldız, kucağına aldığı 3 yaşındaki torununu ile bitişik binanın çatısına atladı. Çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler, binada mahsur kalan Irak uyruklu Ayad B. ve Shade K.'yı binadan çıkardı. Dumandan etkilenerek baygınlık geçiren 2 kişi, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.



Üzerlerine battaniye alarak binadan çıktıklarını anlatan Abdurrahman Yıldız, "Yangın çıkınca apartmanın içine giremedik. Dumandan etkilenmemek için gelinimi ve torunumu alarak yan binaya geçtim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



ODUNLUKTA BAŞLAYAN YANGIN TÜM EVİ KÜL ETTİ



KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tek katlı bir evin odunluğunda başlayan yangında bitişikteki ev tamamen kül oldu.



Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Yelda Sokak'ta bulunan Metin Akgüneş'e ait tek katlı evin yanında bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün odunluğu sardı. Alevleri fark eden aile üyeleri evden çıkarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri gelmeden önce odunluktaki yangın eve de sıçradı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dağlık alandaki bölgeye gelen itfaiye ekipleri tamamen yanan eve su ve köpükle müdahalede etti. İzmit'ten de takviye itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, evden geriye sadece enkazı yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



ARDAHAN'DA LAPA LAPA KAR ŞAŞIRTTI



ARDAHAN'da nisan ayında yağan lapa lapa kar yağışı şaşırttı.



Dün akşam saatlerinde işlerinden evlerine giden vatandaşlar etkili olan kar yağışı sürpriziyle karşılaştılar. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Nisan ayında yağan kar altında selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Öz çekim yapan Ardahan'lılar "Nisan ayına rağmen kar yağıyor, Üzülelim mi yoksa sevinelim mi bilmiyoruz. Ancak Kar yağışı Ardahan'a yakışıyor" dediler.



BİRECİK'TE YAĞIŞ NEDENİYLE DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARI YOLA SAVRULDU



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, aşırı yağış sonrası dağdan kopan dev kaya parçaları yola savruldu. Kimsenin yaralanmadığı olayda ulaşım tek şeritten sağlandı.



Olay, dün akşam saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. İlçede hafta içerisinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 50 metre yüksekliğindeki dağdan kopan tonlarca dev kaya parçaları araçların ve insanların yoğun olarak kullandığı Fırat Nehri'nin kıyısındaki yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yol kenarında bulunan bir kafede hasara yol açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda ihbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri yol kenarındaki araçları çektikten sonra kaya parçalarını iş makinesiyle kaldırıldı. Çalışmanın ardından yol tek şerit olarak trafiğe açıldı.



TİCARİ ARAÇ REFÜJDE TAKLA ATTI, 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI



AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde ticari araç yoldan çıkarak refüjde takla attı, bir çocuk hayatını kaybetti, 2'si cocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza, Eleşkirt-Ağrı karayolunda dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nimet Çetrez (60) idaresindeki 04 AT 709 plakalı ticari araç, bilinmeyen bir sebeple yoldan refüje çıktı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç refüjde takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Nimet Çetrez, eşi Ayşe Çetrez (59), Metin (34), Hülya (32), Muhammet Sait (5), Ayşenur (3) ve Zeynep Çetrez (1) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla önce Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki Muhammet Sait Çetrez, doktorın müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Metin Çetrez ise Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



MERSİN'DE DÜĞÜN SALONU ORTAKLARI ARASINDA SİLAHLI-BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI



MERSİN'in Tarsus ilçesinde, düğün salonunun ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.



Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa Bulvarı'ndaki düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonuna gelen işletme sahipleri Ahmet K. ve İsmet K., ortakları Yahya Y., Hasan E. ve Hançer E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre İsmet K., belinden çıkardığı tabanca ile Yahya Y., Hasan E. ve Hançer E.'yi vurarak yaraladı, kendisini de bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayda kullanılan suç aletlerine polis tarafından el konuldu.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI







İZMİT'te, TEM Otoyolu geçişinde bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen kamyonet ile bir başka otomobilin çarptığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Gültepe rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden Serdar Kutluata idaresindeki 34 PN 4581 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Otomobile arkadan gelen Emrah Hüyüktepe idaresindeki 06 FC 0776 plakalı kamyonet ve Serhat Çakır idaresindeki 34 AG 6955 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet devrilirken, otomobiller ise yolun ortasına savruldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri devrilen kamyonetten çıkan sürücü Emrah Hüyüktepe ve yanındaki Yasin Türkaslan ile otomobil sürücüsü Serdar Kutluata'nın kızı 9 yaşındaki Aysima Hayal Kutluata'ya ve Serhat Çakır'ın eşi Emine Çakır'a müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapanırken, araçların çekici yardımıyla yol kenarına alınmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI



DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, bir tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Demir yığınına dönen otomobilde sıkışıp yaralanansürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Acıpayam ilçesi Dedebağı Mahallesi'nde meydana geldi. Dedebağı Mahallesi'nden Acıpayam yönüne giden bir firmada tıbbi satış mümessili Abdülkadir Güleroğlu'nun kullandığı 34 BRT 525 plakalı otomobil, karşıdan gelen Muharrem Erbağ yönetimindeki 20 Y 3238 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Güleroğlu ile tır şoförü Erbağ yaralandı. Güleroğlu, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her iki araç sürücüsü de ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Güleroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Tır şoförü Erbağ'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



AFGAN KAÇAKLARI, 'İSTANBUL' DİYE YUSUFELİ'NE BIRAKTILAR







İRAN'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan uyruklu 47 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Artvin'in Yusufeli ilçesinde kırsal alana bırakıldı. Kaçaklar jandarma ve polis tarafından yakalandı.



İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen Afgan uyruklu 47 göçmen, kamyonla İstanbul'a gitmek için organizatörlerle anlaştı. Kamyona bindirilen göçmenler, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere yola çıkarıldı. Göçmenler dün öğlen saatlerinde "Burası İstanbul" denilerek, Artvin'in Yusufeli ilçesi yakınlarında karayoluna bırakıldı. Göçmenleri bırakan insan kaçakçıları, daha sonra geldikleri kamyonla bölgeden ayrıldı.



Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri, kırsal alanda yürüdüklerini fark ettiği 47 göçmeni yakaladı. Ekipler, kaçakları araçlarla İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.



Öte yandan, jandarma ekiplerince, göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.



POLİSTEN KAÇAN MİNİBÜSTE 21 GÖÇMEN YAKALANDI



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kapalı kasa minibüs, yol kapatılarak durdurulurken, içindeki Bangladeş ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olan sürücü K.B.(52), gözaltına alındı.



İstanbul'da, Yunanistan'a götürme vaadiyle anlaştığı Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenleri 34 KF 2848 plaka kapalı kasa minibüse bindiren K.B., Yunanistan sınırına götürmek üzere yola çıktı. Minibüs sürücüsü polisin takip ettiğini fark ederek, köy yollarına saparak Tekirdağ'ın Malkara ilçesine kadar geldi. İlçede önlem alan polis ekipleri minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp aracıyla kaçarken, polis ekipleri de takibe aldı. Yaşanan kovalamacının ardından polis ekipleri minibüsü karayoluna kapatarak durdurup, sürücüsü K.B.'yi kelepçe takarak gözaltına aldı. Minibüste bulunan Bangladeş ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen ise yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Gözaltındaki organizatör K.B., ile ilgil soruşturma sürüyor.



KAYINBİRADERİNİN EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI







KAHRAMANMARAŞ'ta, kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız'ı (45), 10 yaşındaki kızının gözü önünde av tüfeğiyle kafasına ateş ederek öldüren Ali Karapınar (42), tutuklandı.



Olay, önceki gün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karapınar henüz bilinmeyen nedenle müstakil bir evin ikinci katında oturan Emine Yıldız'a, küçük kızı yanındayken av tüfeğiyle kafasına ateş edip kaçtı. Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, annesinin ölümüne tanıklık eden kızı şoka girdi.



ÖLMEDEN ÖNCE KATİLİNİN ADINI SÖYLEDİ



Olayı duyup eve gelen Yıldız'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Yıldız'ın ağabeyi Aziz A., polislere kardeşinin öldürülmeden hemen önce kendisini arayıp yardım istediğini söyledi. Kardeşinin telefonda Ali'nin kendisini öldürmeye geldiğini söylediğini belirten acılı ağabey, "Gelmiş camı kırmış. 'Aziz yetiş beni öldürmeye geldiler' dedi. Koştum geldim yetişemedim. Yüzüne sıkmış gitmiş" dedi.



TUTUKLANDI



Olayın ardından 07 GIN 24 plakalı otomobiliyle kaçan Ali Karapınar, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra Abbaslar Mahallesi'nde kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Karapınar tutuklandı.



KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTELİ GENCİ DARP EDEN 2 KİŞİ PARA VE CEP TELEFONUNU ALDI







KAYSERİ'de otomatik para çekme makinesinden para çektikten sonra otomobile binen Mehmet Akif S. (22), bu sırada araca binen ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından darp edildi. İki saldırgan gencin cep telefonu ile 1300 TL parasını alarak kaçtı.



Olay, merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Celalettin Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir bankanın ATM'sinden para çeken Mehmet Akif S. otomobiline bindikten sonra, yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi geldi. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, Mehmet Akif S.'nin cep telefonunu istedi. Aracından inen Mehmet Akif S., kendisini polis olarak tanıtan kişiye cep telefonunu verdi. Durumdan şüphelenen genç, aracında bulunan ikinci cep telefonu ile polisi aramak isterken yanına bir başka kişi geldi. İki saldırgan derp ettikleri Mehmet Akif S.'nin bir cep telefonu ile 1300 TL parası aldıktan sonra yaya olarak kaçtı. Üniversiteli genç saldırganlar gittikten sonra diğer cep telefonu ile polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



CEZAEVİ YAKININDA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, açık cezaevin yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.



Bir vatandaş, Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Ödemiş M tipi Kapalı ve Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınına bırakılan bir şüpheli paket olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paketin bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. Öte yandan, bölgeye İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri sevk edildi. İntikal eden uzman ekip, şüpheli paketi fünye yardımı ile kontrollü şekilde patlattı. Yapılan ilk incelemede paketin boş olduğu belirlendi.



DUMLUPINAR ŞEHİTLERİ GELİBOLU'DA ANILDI



ÇANAKALE Boğazı'ndan geçiş yaparken 66 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci, Gelibolu ilçesinde düzenlenen törende anıldı.



Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, şehit denizciler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gelibolu Denizaltı Sevenler Derneği Temsilcisi Kemal Dalgıç tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Törene katılanlara, Dumlupınar belgeseli izlettirildikten sonra, özel motor ile denize açılarak, deniz şehitleri anısına Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı adına Deniz Albay Türker Altıngöz, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Denizaltı Sevenler Derneği Genel Başkanı Feridun Yaşbek ve Türk Şehitleri İmar Vakfı Başkanı Mühittin Kazancı tarafından Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci ile diğer şehit denizciler için denize çelenk bırakıldı.



ALAÇATI OT FESTİVALİ BAŞLADI



İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 10'uncu Alaçatı Ot Festivali, ilk günden renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin her yerinden, çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen festival, sınırları aşarak yurt dışından katılımcılara da ev sahipliği yapmaya başladı. Doğal otlar ve yöresel yiyeceklerin satıldığı stantları gezen ziyaretçiler, Alaçatı lezzetlerine hayran kaldı.



Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 4-7 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İzmir ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından da festivali görmeye gelen ziyaretçiler, organik ürünler ve doğal lezzetlerle buluştu. Çeşitli yenebilir Alaçatı otlarının satıldığı stantlar, Alaçatı otları ile yapılan yöresel yemekler ve çeşitli el ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.



Alaçatı Ot Festivali'nin sadece Çeşme'ye değil, yarımadaya, hatta İzmir'den Selçuk'a ve Kuşadası'na kadar geniş bir bölgeye turizm hareketliliği getirdiğini söyleyen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yarımada genelinde yüzde 100 doluluk yakaladıklarını ifade etti. Bu festivalin Urla'yı da Seferihisar'ı da doldurduğunu dile getiren Oran, "Bütün bölgeye yararı olan bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl festivalin teması pazı otu. Açılışı yaptık. Yarın kortej yürüyüşü var. Cumartesi Yeni Türkü ve Cenk Bosnalı konserimiz var. Mutfak çalışmalarımız ve botanik çalışmalarımız olacak. Yemek yarışmaları düzenliyoruz. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu festival turizm sezonumuzun da açılışı olacak. Herkesi yeryüzündeki cennet Çeşmemize bekliyoruz" dedi.



Festival süresince 1200'den fazla stantta yaklaşık 3 bin civarında katılımcının alışveriş yapacağını söyleyen Ekrem Oran, ilçede tüm otel ve restoran rezervasyonlarının dolduğunu belirterek tüm Alaçatı'da festival coşkusunun yaşandığını dile getirdi.



OTLAR TEZGAHLARI SÜSLEDİ



10'uncu Alaçatı Ot Festivali'ne, bu yıl da Türkiye'nin her yerinden yüzlerce tur otobüsü ile, çok sayıda ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Çeşme'ye gelen Mısırlı bir grup da festivalin ilk gününde Alaçatı'yı gezme fırsatı bulan turistlerden oldu. Alaçatı'yı çok sevdiklerini dile getiren Mısırlı turistler, "Geçen yıl festivalden çok güzel fotoğraflar görmüştük ve bu festivale gelmek istedik. Hayalimiz gerçek oldu" diye konuştu. 10. Alaçatı Ot Festivali'nde bu yılın teması 'pazı otu' olarak belirlenirken, bu otla yapılan yiyecekler ve yöresel yemekler de satılmaya başlandı. Çeşme'de oturan ve her yıl festivalde kendi yaptığı yemekleri satışa sunduğunu söyleyen Sevil Çanacık, tezgahındaki lezzetleri şöyle anlattı:



"Tezgahımızda Ege'nin meşhur otlarından yapılmış lezzetler var. Deniz börülcesinden yapılmış salata, enginar dolması, pazı sarması, arapsaçı kavurması, fırında tahinli cevizli kabak, enginarlı pilav, sadece buraya özel tahinli karanfilli cevizli ve elmalı enginar tatlımız var. Bu tatlının yapılışı şöyle; dış yaprakları ayıkladıktan sonra çanağı alıp tencereye yerleştirdim. Biraz kaynattıktan sonra kara suyunu döktüm. Her çanağa biraz şeker serpip tekrar kaynattım. Sonra karamelize ettiğimiz elma ve tarçını çanakların içine yerleştirdim. Son olarak da tahinle ve kaymakla servis ettim."



Alaçatı'da 25 yıldır yaşadığını söyleyen Eşref Tunç da sarmaşık otundan, karabaş otuna, arap saçından turp otuna çok çeşitli bitkileri toplayıp sattıklarını belirtti. Isırgan, radika, kekik çeşitleri ve pazının sayısız faydası bulunduğunu anlatan Tunç, "Şevketi bostan böbrek dostudur. Enginarımız karaciğer dostudur. Deniz börülcemiz iyot yönünden zengin bitkidir. Karabaş otu damar açıcıdır. Kekikler yemeklere lezzet verir. Sarmısak binbir derde devadır. Gün geçtikçe insanların doğal ürünlere merakı artıyor. Ben 25 senedir burdayım, festivalin kurucularından sayılırız. Herkesi festivalimize bekleriz" dedi.



Festivale doğal bitkileri yakından görüp satın almak isteyenlerin dışında turistik gezi yapmaya gelenler de oldu. Büşra Karıç, "Ben festivale aradığım aşkı bulmaya geldim. Bir bakacağım. Hoşuma giden birşey bulursam alırım" diye konuştu.



Festival boyunca düzenlenecek olan yemek atölyelerinde de pazı otu ile çeşitli yemekler yapılacak. Festivalin ilk günü Alaçatı bitkileri tanıtılırken Alaçatı Bitkileri Uygulama Bahçesi'nde Ziraat Mühendisi Sinem Büyüksomalı Tetik tarafından Alaçatı bitkileri hakkında bilgi verdi. Festivalin ilk günü Alaçatı Çarşı Meydanı'nda, Şef Gökçen Adar'ın pazı otuyla yaptığı yemek performansı ile sona erdi.



Festival korteji yarın saat 13.00'de başlayacak. Festival süresince zeytinyağ ve sağlık konulu söyleşilerin yanı sıra Ot Dergisi yazarları Dündar Hızal, Selçuk Erdem, Tuna Kiremitçi ve Ali Lidar söyleşileri gerçekleştirilecek. Alaçatı Çarşı Meydanı'nda, Şef Aydın Demir ve Şef Özlem Mekik tarafından gerçekleştirilecek yemek performansı ile ikinci gün etkinlikleri sona erecek.



Yeni Türkü konseri, Alaçatı Amfi Tiyatro'da müzikseverleri buluşturacak. Festivalin en kalabalık günü olması beklenen 6 Nisan Cumartesi günü Sakız Ağacı Koleksiyon Bahçesi ziyareti ve sakız fidanı dikimi yapılacak. Festivalin son günü olan 7 Nisan Pazar günü ise, en güzel ot yemeği yarışması gerçekleştirilecek. Ödül töreni ile 10'uncu Alaçatı Ot Festivali sona erecek.



ÇORUM'DA ÜNİVERSİTELER ARASI HALK DANSLARI YARIŞMALARI BAŞLADI



ÇORUM'da, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca organize edilen 17'nci Üniversiteler Halk Dansları yarışmaları 30 üniversiteden, 42 takım ve 1550 öğrencinin katılımı ile başladı. Etkilikte, öğrenciler halay çekti.



Hitit Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı 17'nci Üniversiteler Halk Dansları yarışmaları organizasyonu kapsamında Çorum'a gelen katılımcılar, Gazi Caddesi saat kulesinde toplanıp, kortej eşliğinde kent meydana yürüdü. Katılımcılar, kent meydanına kadar davul zurna eşliğinde yörelerine ait figürler sergiledi. Meydanda toplanan ekip Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'ncü yıl dönümünü halaylarla kutladı.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Halk Dansları Teknik Kurul Başkanı Zinnur Gerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce Samsun'da milli mücadeleyi başlattı. Milli Mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 100'ncu yıl dönümünde bizler de toplumun duyarlılığına, farkındalığına katkı sağlamak amacıyla gençlik halayını organize ettik." dedi.



