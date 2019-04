Dha Yurt Bülteni - 1

1ÖĞRENCİLERİ TACİZ ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN KİŞİYİ, ÖFKELİ KALABALIĞIN ELİNDEN POLİS KURTARDI BATMAN'da, iddiaya göre okul çıkışında öğrencileri taciz eden kişi, otomobilinde mahalle sakinlerince linç edilmek istendi.

DHA YURT BÜLTENİ - 1



ÖĞRENCİLERİ TACİZ ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN KİŞİYİ, ÖFKELİ KALABALIĞIN ELİNDEN POLİS KURTARDI







BATMAN'da, iddiaya göre okul çıkışında öğrencileri taciz eden kişi, otomobilinde mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polis tarafından kurtarılarak, gözaltına alındı.



Güneykent Mahallesi'ndeki Karatay İlkokulu'nda okuyan bazı öğrencilerin ders çıkışında okulun önünde bekleyen kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi. Haberi duyan mahalleli, okulun önüne gelerek, taciz şüphelisinin içinde bulunduğu otomobile saldırdı. Otomobilin camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirirken, saldırıya uğrayan taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Şüpheliye saldırı anları



Şüpheliden görüntü



Polis ekiplerin müdahalesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: BATMAN,



========================



'BBP ADAYI, AK PARTİ İLÇE BAŞKANINI EMNİYETTE DARP ETTİ' İDDİASI: 5 GÖZALTI







YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde, seçimi kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Belediye Başkan adayı Ahmet Köroğlu'nun, sokakta oğluyla tartıştıktan sonra emniyete giden AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya'yı, yakınlarıyla birlikte peşinden gidip emniyet amirinin odasında darbettiği iddia edildi. Başından yaralanan Kaya, tedaviye alınırken, Köroğlu ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.



Olay, dün saat 14.00 sıralarında Saraykent'te meydana geldi. Daha önce AK Parti'den il genel meclis üyesi olan ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi BBP'ye geçerek, belediye başkan adayı olan Ahmet Köroğlu seçimi kaybederken, AK Parti'li Ahmet Öçal belediye başkanı seçildi. BBP'li Ahmet Köroğlu'nun oğlu, AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya ile caddede tartıştı. Kaya, olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Oğlunun durumu haber verdiği Ahmet Köroğlu ve yakınları da Necmettin Kaya'nın peşinden gitti. Köroğlu, iddiaya göre emniyet amirinin odasına girip, burada bulunan Kaya'ya saldırdı. Arbedede başını duvara çarpan Necmettin Kaya, yaralandı. Kaya, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, buradaki ilk tedavisinden sonra Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili Ahmet Köroğlu ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.



BEKİR BOZDAĞ, HASTANEDE ZİYARET ETTİ



AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve partililer, Necmettin Kaya'yı hastane acil servisinde ziyaret etti. Yozgat Milletvekili Bozdağ'a olayı anlatan Kaya, kendisinin araçla takip edildiğini belirterek, "Takip edildiğimi fark edince İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçtim. Orada polis memurları beni içeriye aldı. Odada beklerken Köroğlu geldi ve ben nezaketen ayağa kalktığımda bana saldırdı, darbetti" dedi.



AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ise "İlçe Başkanımız; bizim il genel meclis üyemiz bizden aday gösterilmeyince BBP'den aday olan bir şahıs ve çocukları tarafından darbedildi. Bunun sonucu olarak da İlçe Başkanımız bilinç kaybı yaşıyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Acil servis önünden görüntü



-Bekir Bozdağ'ın hastaneye gelişi



-Yaralı ilçe başkanının görüntüsü



-AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun'un konuşması



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,



==============================



TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU BAŞKANI BALCI: EKMEĞE ZAM YOK







TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İnegöl Fırıncılar Kooperatifi'nin toplantısına katıldı. Balcı, ekmeğin kilosunun 6.25 TL olduğunu söyleyerek, herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirtti.



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Bursa İnegöl Fırıncılar Kooperatifi'nin toplantısına katıldı. İnegöl Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Davut Bıyık, davet üzerine İnegöl'e gelen Balcı'ya teşekkür ederek, fırıncıların sorunlarını masaya yatıracaklarını söyledi.



'ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL'



Burada konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Türkiye genelinde uygulanan fiyatların devam edeceğini belirterek, "Yeni bir fiyat artışı şu günlerde söz konusu değil. Ekmeğin, kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş uygulanmakta. Ham madde fiyatlarda değişiklik olursa, o zaman düşünürüz. Geçen yıla göre ham madde fiyatlarında yüzde 40 oranında bir artış var. Yalnız un fiyatlarında değil, tüm işletme giderlerinde bir değişiklik var. Fırıncı esnafımız bugüne kadar özveri göstermişlerdir. Türkiye genelinde günde ortalama 6 milyon adet ekmek israf ediliyordu. Ekmeği israf etmeme konusunda Cumhurbaşkanımız başkanlığında başlatmış olduğumuz kampanya neticesinde israf oranını 4 milyon 900 bine düşürmüştük. Halkımızın ekmeği bilinçli tüketmemesinden kaynaklanıyor. Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani ne olur ne olmaz ekmek fazla alayım düşüncesinden vazgeçmek gerekiyor. Artık gece 1'de her yerde ekmek bulma imkanınız var. Tüketici olan halkımız tüketeceği kadar ekmek alması gerekir. Fazla ekmek alıyorsa da iyi muhafaza edip, israf etmemesi gerekir. Fırıncılarımız da satacağım düşüncesiyle fazla ekmek üretmesinler. Bunu hayvana yem olarak da verseniz olmaz. Ekmeği, hayvana yem olmaktan kurtarmalıyız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Toplantıdan görüntüler



-Halil İbrahim Balcı'nın açıklaması



Haber-Kamere: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



=========================



İLİS'TE, SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU



KİLİS'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Kilis'te, öğleden sonra başlayan sağanak yağış, günlük yaşamda aksaklıklara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı mekanlara girerek korunmaya çalışırken, araçlar da yağış nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi. Sağanak nedeniyle bazı binaların bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Mağdur olan esnaf ve kent sakinleri, iş yeri ve evlerine dolan suları belediye ekiplerinin yardımıyla tahliye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yağışlardan görüntü



Kuyumcular çarşısından görüntü



Caddeden görüntü



-Vatandayların konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,



=============================



EVİN BACASINDA ÇIKAN YANGINDA 5 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ



MANİSA'nın Demirci ilçesinde, evin bacasında çıkan yangında mahalledeki 5 ev kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Iklıkçı Mahallesi'nde Nurullah Şener'in (83) evinin bacasında, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki diğer evlere de sıçradı. Mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda alevleri söndürürken, 5 ev ise kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yanan evlerden görüntü



-Yükselen dumanlar



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Kamil AKYOL/ DEMİRCİ(Manisa),



========================



NAHCİVANLI KAĞIT TOPLAYICISININ YANAN CESEDİ, 3 GÜN SONRA BULUNDU







IĞDIR'da, Nahcivanlı kağıt toplayıcısı, 3 gün önce oturduğu metruk evin yanması sonucu hayatını kaybetti. Kağıt toplayıcının cansız bedeni mahalleli çocuklar tarafından bulundu.



Iğdır'ın cadde ve sokaklarında, iddiaya gere hurda toplayarak geçimini sağlayan Nahcivanlı kişiyi göremeyen çocuklar, kaldığı Bağlar Mahallesi Cami sokaktaki 2 katlı metruk binaya girdi. Hareketsiz yatan kişiyi gören çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin bilgi verdiği polis, olay yerinde yaptığı incelemede kağıt toplayıcının yaklaşık 3 gün önce yanarak öldüğünü tespit etti. Polis ve itfaiye ekipleri, soyadı bilinmeyen ve ismi Hasan (55) olduğu öğrenilen kişinin kaldığı metruk evdeki yangının nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra Hasan'ın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden detay



-Ceset tabuta konulurken detay



-Ambulans görüntü



Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,



=======================



TRENİN HEMZEMİN GEÇİTTE ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaya ve araç trafiğine kapatılan hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Sarıbıyıkoğlu(36), yolcu treninin çarpması sonucu öldü.



Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çerkezköy BSH kavşağında meydana geldi. İstanbul Halkalı-Edirne seferini yapan 12702 sefer sayılı yolcu treni Çerkezköy Garı'ndan hareket etmesiyle birlikte BSH kavşağındaki hemzemin geçit araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ancak, Kemal Sarıbıyıkoğlu, kapalı hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isterken trenin çarpması sonucu olay yerinde öldü. Sarıbıyıkoğlu'nun cansız bedeni savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Savcılık, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerin incelemeye aldığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yerinden detaylar



Polis ekiplerinin çalışması



Trenden detaylar



Kaza yerinde toplananlar



Hemzemin geçitten detaylar



Detaylar



Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ - Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),



=====================================



KOCAELİ'DE AĞACA ÇARPAN ATV'NİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ







KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ATV ile yol kenarındaki ağaca çarpan Celil Koçlu (76), yaşamını yitirdi.



Olay, öğleden sonra Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak'ta meydana geldi. Celil Koçlu, ATV ile yokuş aşağı inerken direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Celil Koçlu devrilen ATV'den yere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Celil Koçlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. 4 çocuk babası Celil Koçlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------------



Olay yerinden görüntüler



Cenazenin kaldırılması, ATV'den görüntü



Celil Koçlu'nun fotoğrafı



Haber-Kamera: KOCAELİ,



=========================



ASKER ZİYARETİNE GELEN AİLE KAZA YAPTI: 7 YARALI



ÇANAKKALE'den Manisa'ya asker ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Alaşehir- Salihli karayolu Tepeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Çanakkale'den Manisa'da vatani görevini yapan oğullarını görmeye gelmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu, Alaşehir'den Salihli yönüne giden Mustafa Gündoğan yönetimindeki 17 KS 044 plakalı otomobille, karşı yönden gelen, Yunus Güvenç (45) yönetimindeki 45 ZN 786 plakalı otomobil çarpıştı. Gündoğan'ın kullandığı otomobil, çarpışma sonrası takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Güvenç'in kullandığı otomobildeki Hüseyin Aydemir ve diğer araçta bulunan Hanife Gündoğan, Burcu Gündoğan, Buket Gündoğan ve Enes Gündoğan yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviyle alınan yaralılardan Hüseyin Aydemir ve Mustafa Gündoğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------------



Kaza yerinden görüntü



Yaralılardan görüntü



Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),



==========================



DAĞCILARI TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 4 YARALI



ANKARA-Eskişehir karayolunda, dağcıları taşıyan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 03.45 sıralarında Polatlı ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Kütahya'ya giden 19 dağcının içinde bulunduğu Osman U.'nun yönetimindeki 06 ZT 961 plakalı yolcu minibüsü, Polatlı ilçesi çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje devrildi. Yan yatan minibüsün içindeki yolculardan Ayşegül Ören, Ezgi Selen Can, Hasan Basri İşbilen ve Muammer Sefa Can Eman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara burada ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle polis, yol üzerinde önlem aldı. Ankara-Eskişehir karayolunun iki şeridi ulaşıma kapatıldı. Minibüsün çekiciyle otoparka kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yan yatan minibüsten görüntü



Polis ekiplerinin çalışması



Yoldan görüntü



Genel ve detay



Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,



=========================



NEHRE DÜŞEN KİŞİYİ, ESKİ CANKURTARAN KURTARDI







HATAY'da, iddiaya göre dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen M.Y.'yi, olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı.



Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y. şehir merkezindeki köprü üzerinden nehri izlerken iddiaya göre rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düştü. Şans eseri olay yerinden geçen eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.'yi kıyıya çekti. Nehre düşen M.Y. ve onu kurtaran Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı.



M.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------------



Nehre düşen kişinin çıkarılması



Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri



Vatandaşların toplanması



Genel ve detay



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,



==========================



SARA KRİZİ GEÇİREN AZERBAYCANLI ÖĞRENCİ 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ







KARAMAN'da, Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Hamdamin Balakishiev (20), iddiaya göre hava almak için açtığı 5'inci kattaki evinin penceresinden sara krizi geçirdiği sırada düştü. Ağır yaralanan Balakishiev, hastaneye kaldırıldı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan vakfa ait öğrenci evinde meydana geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi olan Azerbaycan uyruklu Hamdamin Balakishiev, iddiaya göre öğrenci evinin penceresinde hava aldığı sırada sara krizi geçirdi. Dengesini kaybeden Balakishiev 5'inci kattan beton zemine düştü. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Balakishiev'i ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Balakishiev'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Olay yerine emniyet şeridi çeken polis, Hamdamin Balakishiev'in kaldığı vakıf evinde ve düştüğü alanda detaylı inceleme yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



-Polisin olay yerinde inceleme yapması



-Olay yerinden ve evden görüntüler



Hamdamin Balakishiev vesikalık fotoğrafı



Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,



========================



EĞİTİM SENDİKALARINDAN ÖĞRETMEN KUYUCU'NUN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ







TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Çerkezköy Belediyesi önünde toplanarak Gebze'de Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrenci tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.



Çerkezköy Belediyesi önünde toplanan Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Gebze Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrenci tarafından öldürülmesini protesto etti. İlk konuşmayı yapan Türk Eğitim-Sen Çerkezköy temsilcisi Alper Tunga Şahin, "Birisi 5 aylık, 3 çocuk babası Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun görevi başında öğrencisi tarafından şehit edilmesi yüreğimizi yakmıştır. Acımızın tarifi yok. 3 yavrumuz yetim kaldı. Daha kaç kurban verelim? Kaç ocağa daha ateş düşecek? Eğitim camiası kaygılı. Seyirci kalınıyor. Tedavi acilen başlamalı. Hastalık ortadan kaldırılmalıdır. Yeter artık. Etkili, önleyici tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar derhal hayata geçirilmelidir. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Sadece acımızı paylaşmak, kınamak yetmez. Güvenli bir çalışma ortamı istiyoruz. Bunu da vatan ve görev aşkı ile işimizi daha iyi yapabilmek için istiyoruz. Kaybettirilen itibarımızı, değerimizi istiyoruz" diye konuştu.



'OKULLARIMIZ GÜVENLİ ALANLAR OLMALI'



Eğitim-Sen Çerkezköy temsilcisi Halil Bıyıklı, "Artık yeter. Acımız sonsuz. Meslektaşımızın ailesinin, sevdiklerinin, öğrencilerinin ve tüm eğitim ve bilim emekçilerinin acısını paylaşıyoruz" dedi.



Eğitim-İş Çerkezköy temsilcisi Mehmet Tabak, "Gün geçmiyor ki okullarımızda çeşitli şekillerde şiddete uğrayan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Okullarımız güvenli alanlar olmalı, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin can güvenliği mutlaka sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça bu ülkenin yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır" diye konuştu.



Eğitimciler basın açıklamasında ellerinde, 'Öğretmene şiddete hayır, öğretmenime dokunma' yazılı dövizler taşıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Toplanan sendika temsilcileri



Açılan pankartlar



Şahin'in konuşması



Bılıklı'nın konuşması



Tabak'ın konuşması



Detaylar



Haber-Kamera: Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),



=======================



UYUŞTURUCU YETİŞTİRMEK İÇİN TUVALETTE SERA KURMUŞ



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle M.G.K.'nın evine baskın yapan polis ekipleri, tuvalette Hint keneviri yetiştirmek için kurulan sera ortaya çıkardı.



Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, M.G.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine dün harekete geçti. M.G.K.'nın evine baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada, tuvalette uyuşturucu yetiştirmek için sera kurulduğunu belirledi. Şüphelinin tuvalete kurduğu kapalı ortamda Hint keneviri yetiştirme düzeneği, vantilatör, nem ölçüm cihazı, termometre, mekanik zaman saati ele geçirdi. Tuvalette yapılan aramada saksı içerisinde 2 kök Hint keneviri ve 1 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G.K. hakkında, 'Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Tuvaletten cep telefonu görüntüsü



+++



Manavgat adliyesinden görüntü



Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ ANTALYA,



==================================



AĞRI'DA MAZBATASINI ALAN SAYAN, X-RAY CİHAZI İLE ODASININ KAPISINI SÖKTÜRDÜ







AĞRI'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'den belediye başkanlığına seçilen Savcı Sayan, mazbatasını aldı. Belediye binasındaki makamına geçen Sayan, ilk iş olarak girişteki X-ray cihazı ile odasının kapısını söktürdü.



Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Ağrı Belediye Başkanlığı'na seçilen Savcı Sayan, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Merkez Camii'nde okuttuğu mevlit sonrası 1 Mart 2017'den beri kayyumla yönetilen belediyeye geçen Sayan, görevi Vali Süleyman Elban'dan devraldı. Sayan, Elban'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti. Belediyede ilk iş olarak girişteki X-ray cihazı ile makam odasının kapısını söktüren Sayan, "Ben size hizmetkarlık yapacağım. Resmiyet yok. İstediğiniz yerde sorun, istediğiniz yerde yanıma gelin, istediğiniz yerde beni bulun, durdurun. Hepiniz benim büyüğümsünüz. Burada bugün kapıyı söküyorum, X-ray cihazını söküyorum. Arandığınızda çakmağınızı kimse almayacak. Beni öldürecekse siz öldürün, siz öldürün. Ben Allah'tan başka koruma istemiyorum. En büyük koruma Allah'tır ve sizlersiniz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Makamda devir teslim töreni



-Savcı sayanın konuşması



-Makam kapısını sökülmesi



-X-ray Sökümü



Haber-Kamera: Servet ARSLAN - Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,



=========================



FATİH ERBAKAN: İKTİDARIMIZDA İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİYE YÜZDE 50 ZAM YAPACAĞIZ







YALOVA'da, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı'nın açılışına katılan Genel Başkan Fatih Erbakan, "İktidarımızın ilk senesinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız" dedi.



Yalova'da, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı binasının açılışı için tören düzenlendi. Törene katılan Genel Başkan Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri halinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacaklarını söyledi. 'Yaşanabilir Türkiye' için yola çıktıklarını dile getiren Erbakan, "82 milyon vatandaşın gelir düzeyini, en azından gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracağız. Adil bir gelir ve servet dağılımı yapacağız. İşçi, memur ve emekli maaşları üzerinden alınan vergilerin hepsini tamamıyla sıfıra indireceğiz. Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçları belli bir asgari düzeye kadar devlet olarak ücretsiz olarak sağlayacağız. Geçmişimizden, mirasımızdan aldığımız güçle iktidarımızın ilk senesinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız Allah'ın izniyle. Geçmişte yaptık; yine geleceğiz, yine yapacağız" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, il binasının açılış kurdelesini kesti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Erbakan'ın konuşması



-İl binasından görüntüler



-Açılıştan detaylar



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER - İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,



=========================



ÇANAKKALE'DE, CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI







ÇANAKKALE'de, 5 gün önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Göçmen'in (38) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Özgür İşcen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Çanakkale'de geçen 1 Nisan'da saat 20.00 sıralarında Halil Göçmen, evinin bulunduğu Göçmen Apartmanı önünde silahlı saldırıya uğradı. Halil Göçmen, kaldırıldığı ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu cinayeti Özgür İşçen'in işlediği belirlendi. İşçen, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında cinayetle bağlantıları olduğu ileri sürülen şüpheliler Z.K. ve K.K. da gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Özgür İşcen çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, iki şüpheli Z.K. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Emniyetten görüntü



-Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü



Haber-Kamera: ÇANAKKALE,



============================



TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: HIRSIZLIĞA DEVAM, ZEVKİNE ÇALIYORUM







KAHRAMANMARAŞ'ta, fırından televizyon çaldığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ö. (33), gazetecilere, "Hırsızlığa devam. Zevkine çalıyorum" dedi.



Olay, önceki gün gece saatlerinde Erkenez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki fırına giren şüpheli, televizyonu çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada televizyonu, 6 suç kaydı olan Mehmet Ö.'nün çaldığını tespit etti. Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı televizyon da ele geçirildi.



Olaydan bir gün önce eczanede masanın üzerindeki cep telefonunu da çaldığı belirlenen Mehmet Ö., sorgusunda suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ö., gazetecilere, "Çıkınca devam edeceğiz inşallah. Hırsızlığa devam. Zevkine çalıyorum. Hadi görüşürüz Maraş" dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Ö., tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polis otosunun gelişi



Mehmet Ö. polisler arasında



hastaneye alınması



Doktor odasına götürülmesi



Hastaneden çıkarılması



Polis otosuna bindirilmesi



Polis otosunun gidişi



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



======================



KARNAVALIN EN İYİ KOSTÜMLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ







ADANA'da, 7'ncisi 'Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen, 5'inci Karnaval Kostüm Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler, ödüllendirildi. Ödül gecesinde, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ayşe Arman'ın başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında, kız çocuklarının okutulması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yaklaşık 200 bin TL bağış toplandı.



Adana bir otelde gerçekleştirilen yarışmada bu yıl, tarihte bilinen ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nda mührü bulunan Hitit Kraliçesi Puduhepa tema alındı. Farklı şehirlerden yarışmacıların hazırladıkları tarihte iz bırakan kadınların anlatıldığı kostümler, defile ile sergilendi. Defilenin ardından, Yazar Ayşe Arman'ın kızı Alya Dormen'in de dahil olduğu dans grubu, davetlilere dans gösterisi sergiledi. Alya Dormen'in Türk bayrağı motifli kostümüyle sergilediği dans, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.



KIZ ÇOCUKLARI İÇİN 200 BİN TL TOPLANDI



Dans gösterisinin ardından sahneye çıkan Ayşe Arman, bir süre önce iyilik hareketi başlattığını söyledi. Hazırlanan 'İyilik Kolyeleri'ni satarak gençlerin eğitimi için şimdiye kadar 1 milyon 304 bin lira bağış topladıklarını belirten Arman, 25'in üzerinde vakıf ve derneğe bu paraları dağıttıklarını aktardı. Gecede, İyilik Kolyeleri, kız çocukların eğitimi için açık artırmaya çıkartıldı. İyilik Kolyelerinin satışından elde edilen yaklaşık 200 bin TL, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlandı.



ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ



Yarışmada finale kalan 9 yarışmacı içinden 1'inci olan Özlem Minaz Çelebi'ye 5 bin TL ödülü ve Pitti Uomo Fuarı'na katılma hakkı, 2'nci olan Erkan Mercan'a 3 bin TL para ödülü, 3'üncü olan Fevzi Ceman'a ise 2 bin TL para ödülü verildi.



Yeliz Doğramacılar Arman'ın sunuculuğunu yaptığı geceye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, karnavalın fikir babası ve Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya ve gösteri dünyasının ünlü isimleri ile davetliler katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Salondan görüntü



Davetlilerden görüntü



Yarışmanın juri üyelerinden görüntü



Defileden görüntüler



Dans gösterilerinden görüntüler



Ayşe Arman'ın konuşması



Açık artırmadan görüntü



TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın katıldığı açık artırmada bir iş insanının kolyeyi 50 bin liraya alması



Ödüllerin verilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Nuri PİR/ ADANA,



============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Polis, Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Şüpheliyi Öfkeli Kalabalığın Elinden Son Anda Kurtardı

Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı

Pençe Hava Harekatı PKK'nın Lider Kadrosu Temizlenene Kadar Sürecek

Atatürk Havalimanı'ndan Son Uçuş Singapur'a Yapıldı