Dha Yurt Bülteni - 1

Cinayeti baba değil, kardeşinin işlediği ortaya çıktı (EK)1)BABA 'BEN VURDUM' DEDİSamsun'un Bafra ilçesinde aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak ölen Mert A.'yı (25), önce babası emekli polis memuru Ahmet A. (47) vurduğunu söyledi.

Cinayeti baba değil, kardeşinin işlediği ortaya çıktı (EK)



1)BABA 'BEN VURDUM' DEDİ



Samsun'un Bafra ilçesinde aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak ölen Mert A.'yı (25), önce babası emekli polis memuru Ahmet A. (47) vurduğunu söyledi. Polis tarafından ifadesine başvurulan Mert A.'nın kardeşi Enes Talha Melih A. (19) ise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyince, gözaltına alındı. Baba ve oğlunun gün boyu süren çapraz sorgularında yeni gelişme yaşandı. Enes Talha Melih A.'nın sağlık sorunları olan babasını korumak için cinayeti üstlenmeye çalıştığı iddia edildi. Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen emekli polis memuru Ahmet A. ile oğlu Enes Talha Melih A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ahmet A., sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakabilecek yeteneği olmaması gerekçesiyle oğlu Enes Talha Melih A. ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.



İTİRAZ EDİLDİ, BABA TUTUKLANDI



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesinin üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet A., tutuklandı.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Şüphelinin adliye çıkışı görüntüleri



Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR SAMSUN - DHA



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================================



2)KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, ANNE VE BABASINI YARALADI



NİĞDE'de yaşayan Iraklı aile içinde çıkan kavgada, 29 yaşındaki Yahya Muhammet Berzo, kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçaklayarak öldürdü, anne ve babasını da aynı suç aletiyle yaraladı. Olay, gece saatlerinde Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yahya Muhammet Berzo, babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı, kendisi de çıkan arbedede yaralandı.



Kavga seslerini duyan komşularının ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur Muhammet Berzo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne-baba ve katil zanlısı ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden anne Fahriye Gamber'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kız kardeşini öldürdüğü ve anne-babasını yaraladığı öne sürülen Yahya Muhammet Berzo'nun, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Olayın yaşandığı apartmanın önünden görüntü



Apartmandan çıkartılan cesedin, ambulansa taşınması



Ambulansın gidişi



Genel ve detay görüntüler



Süre: 01'35" Boyut: 177 MB



Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



============================



3)KIRKLARELİ'DE OYLAR YENİDEN SAYILDI; BAĞIMSIZ ADAY KESİMOĞLU KAZANDI



Kırklareli'de YSK'nın kararıyla oyların yeniden sayılmasıyla birlikte partisinin aday göstermediği CHP'den istifa ederek bağımsız aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 32, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut ise 16 bin 920 oy aldı. 112 farkla seçimi kazanan Kesimoğlu'nu ilk kutlayan rakibi Derya Bulut oldu. Bulut, adliye önünde yaptığı açıklamada, oyların yeniden sayılmasının demokrasi gereği olduğunu belirterek, "Bana gönül verenler bir ömür boyu 'oyları saydırsaydın belki seçimi kazanacaktık' diyecekti. Desteklemeyenler de 'sayılsaydı seçilemeyecekti' diyecekti. Üzüldük ancak Kırklareli adına tarihe asla kesinlikle şaibeli geçmeyecek seçim olarak geçecek. Bundan gururluyuz" dedi. Bulut, Kesimoğlu'na başarılar dileyerek, adliye önünden ayrıldı.



KESİMOĞLU: DEMOKRASİ ANLAYIŞINI TÜRKİYE'YE SUNDUK



Kırklareli Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Kesimoğlu, seçimin sonuçlandığını ve kazandıklarını belirterek, "Kazanmak gerçekten çok güzel bir şey. Ciddi emekler verdik, biz hak, hukuk, adalet gözettik. Bir gönüllüler ordusu oluşturarak başardık. Başarımızın gerekçesi ne olduğu sorulduğunda 5 harfli bir kelime söyledim. Sevgi, paylaştıkça çoğalan iki şeyden biri sevgi. İnanın sıkıntılara rağmen çok çalıştık. Bir tarafta Cumhur İttifakı bir tarafta Millet İttifakı vardı. Bu arada siyasetin cilveleriyle karşı karşıya kaldık. Hak etmediğimiz suçlamalar, karamalar, onlarla karşı karşıya kaldık. Ama onların hepsini Kırklareli halkı elinin tersiyle itti. Bence burada aldığımız sonuç sadece Kırklareli Belediye başkanlığı değil, demokrasi anlayışını Türkiye'ye örnek olabilecek bir fotoğraflarını Türkiye kamuoyunun önüne sunmuş oldu. Biz her zaman ulusal bayramlarımız da özel günlerimizde burada Kırklareli duruşunu sergiliyoruz. Kırklareli duruşu, söz konusu vatandaş, ulussa, insan hakları, hukuk devleti, söz konusu Mustafa Kemal Atatürk ise bütün ayrımlarımızı bir yana bırakarak, kardeşlik ve sevgi çerçevesi içerisinde buluşmadır Kırklareli duruşu" dedi.



Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağını ifade eden Kesimoğlu, Kırklareli halkı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Kendisini desteklemeye gelen CHP'li milletvekili ve belediye başkanlarına da teşekkür eden Kesimoğlu, oy pusulalarında yanlışlık olduğunu dile getirdi. Bu seçimin emsal teşkil edeceğini belirten Kesimoğlu, "Milletvekilleri bu konuda Meclis'te kanun değişikliği teklifi vereceklerini söyledi. Bu yanlışlığın ortadan kaldırılması lazım" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



İki başkan adayının birlikte çıkışı



Derya Bulut'un açıklaması



Bulut'un, Kesimoğlu'nu tebrik etmesi



Kesimoğlu'nun açıklaması



Sevinenler



İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkandere'nin açıklaması



Detaylar



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================================



Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor (2)



4)5 SANDIĞIN SAYIMINDA 1 OY AK PARTİ'YE ÇIKTI



5 sandığın sayımına Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Orhan Ayaz başkanlığındaki siyasi partilerden 6 komisyon üyesi ile birlikte başlandı. 5 sandıktaki sadece belediye başkanlıkları oy pusulası sayımı tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren sayım sonunda Ak Parti'ye bir sandıktan 1 oy çıktı. Buna göre, önceki yapılan sayımlarda aradaki fark 148'e düştü.



'148 FARKLA BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ TESCİLLENMİŞTİR'



Sayım bittikten sonra Bartın İMKB okulu önünde partililere seslenen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "6 gündür devam eden sürecin sonuna geldik. Sonrasında 5 sandığın sayılmasına yönelik karar verildi. Alınan kararla ilgili sayım yapıldı. Geçersiz oylarla ilgili herhangi bir şey çıkmamıştır. Sadece şu anda 1 oy hatalı giriş yapılmış. İddia edildiği gibi asla geçerli oy geçersiz, geçersiz oy geçerli sayılmamıştır. 148 farkla belediye başkanlığımız da tescillenmiştir. İstedikleri yere başvurularını yapabilir ama sandıkta hiçbir şey değişmez. Sonuçta orada sandık başındaki arkadaşlarımız asla hata yapmaz. Eğer onlarla ilgili bir şey söylemek onları yalancılıkla suçlamaktır. Onlara bir görev verilmiştir. ve onlarda görevlerine yerine getirmişlerdir" dedi.



'BİR OY BİR OYDUR, KUTSALDIR, SEÇMENİN İRADESİDİR'



Daha sonra parti binasında açıklamalarda bulunan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Bugün yapılan sayımda da lehimize 1 oy çıktı. Orada da bir hata tespit edildi. Bir oy bir oydur, kutsaldır, seçmenin iradesidir. Gelinen noktada sandıkların tamamının açılması ile ilgili talebimiz devam ediyor. 5 sandıkla ilgili sayım gerekçeleri ne ise geriye kalan 149 sandıkta da oyların yeniden sayılması gerekir. Biz inanıyoruz ki o torbalarda geçerli sayılıp da geçersiz olabilecek çok sayıda oy vardır. Ayrıca 12 sandıkta da belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulasının vatandaşa verilmediğini tespit ettik. Bunlar belgeli tespitlerimiz. Biz yarın itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na itirazımızı yapıyoruz. Gerekçelerimiz sağlam. Yüksek Seçim Kurulu, bizim hukuki olarak hazırladığımız delilleriyle ibraz ettiğimiz bu itirazımıza biz inanıyoruz ki, olumlu cevap verecektir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Sayımın sona ermesi



-Cemal Akın açıklama



-Milletvekili Yılmaz Tunç açıklama



Süre: 3.18 Boyut: 366 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



5)ADIYAMAN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman yolunun 5'inci kilometresi Ortaca köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ateş (36) yönetimindeki 27BL 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü ile ters dönen otomobildeki Mehmet Hamit Ateş (11), Mehmet Ulutaş (20) ve Yunus Gören (23) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



-Kaza yapan otomobil



-Görevliler inceleme yapıyor



-Yoldaki trafik seyri



-Yaralıların taşınması



-Acil önü



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



6)EVİNİN PENCERESİNE ÇIKAN KÜÇÜK KIZ, VATANDAŞLARI KORKUTTU



DÜZCE'de, evinin penceresine çıkan küçük bir kız çocuğu, caddedeki vatandaşları korkuttu.



Olay, Gazhane Caddesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki dairenin açık penceresine çıkan küçük kız çocuğunu gören vatandaşlar, çocuğun içeri girmesi için büyük çaba harcadı. Yoldan aracı ile geçen bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüde, küçük kız, uzun süre kendisine seslenen vatandaşlara baktı ve içeri girmedi. Olayın sonunda ise vatandaşların sesini duyan annenin kızını pencereden içeri aldığı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



(cep telefonu görüntüsü)



Küçük kızın pencerede görüntüsü



Vatandaşların küçük kıza içeri gitmesi uyarısının görüntüsü



Detaylar



HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



7)TRAFO YANDI, 25 BİN NÜFUSLU MAHALLE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ



Bursa'nın İnegöl ilçesinde mahallenin trafosunda çıkan yangın sonucu yaklaşık 25 bin nüfuslu mahallenin elektrikleri gitti.



Edinilen bilgilere göre; İnegöl'ün Turgutalp mahallesi Barbaros caddesi üzerinde kurulu olan mahallenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafodan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. O sırada caddeden geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri dumanları fark edip durumu İnegöl İtfaiyesi ve UEDAŞ ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahallenin büyük bir bölümündeki sokak lambaları ve evlerde elektrikler kesildi.



Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdüler. Yanan trafo ise UEDAŞ ekiplerinin çalışmalarıyla tamir edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------------



-İtfaiye ve polis ekiplerinin trafoyu kontrol etmesi



-Mahallenin karanlık görüntüleri



-Detaylar



Süre: 01.06 Boyut: 123 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



8)SOSYAL MEDYADA TANIŞIP İŞ ORTAĞI OLDULAR, SİPARİŞLERİ YETİŞTİREMİYORLAR







RİZELİ Şefaat Topaloğlu (37) ile Adanalı Mine Damaksız (39) sosyal medyada tanışarak arkadaş oldu. İkili, ilerlettiği arkadaşlıklarını iş ortaklığına dönüştürmeye karar verdi. Adana'dan Rize'ye gelen Mine Damaksız ortağı ile evde mantı ve içli köfte yapıp satmaya başladı. Kısa sürede işi ilerleten ve 6 kişinin çalıştığı iş yeri açan ikili, gelen siparişlere yetişemiyor.



Rizeli Şefaat Topaloğlu ile Adanalı Mine Damaksız, 7 yıl önce sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş oldu. Topaloğlu ve Damaksız telefonla, ardından ailece karşılıklı buluşarak görüşmeyi sürdürdü. İkili, ilerlettiği arkadaşlıklarını iş ortaklığına dönüştürmeye karar verdi. 4,5 yıl önce Adana'dan Rize'ye gelen Mine Damaksız ortağı ile evde mantı ve içli köfte yapıp satmaya başladı. Artan siparişlere evde yetişemeyen ikili Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kurslarına katıldı, aldıkları hibe destekleri ile 1,5 yıl önce iş yeri açtı. Kısa sürede işi ilerleten ve 6 kişinin çalıştığı iş yeri açan ikili, gelen siparişlere yetişemiyor.



'EVDE BAŞLAYAN TİCARETİ İŞLETMEYE ÇEVİRDİK



Evde başladıkları ticareti açtıkları iş yerinde sürdürdüklerini ifade eden Şefaat Topaloğlu, daha büyük bir yerde lokantacılık sektörüne geçmek istediklerini söyledi. Topaloğlu, "Sosyal medya üzerinden tanışıp dost olduğumuz Mine hanımla güzel bir ortaklığa girdik. Onun yemek konusundaki yeteneklerini görünce işe koyulduk. 3 yıl kadar evde mantı ve içli köfte yaptık. İyi bir pazar oluşturduk ve zamanla siparişlere yetişemez hale geldik. 1,5 yıl önce de bu işletmeyi kurduk. Biz çalışırız diye düşünüyorduk ama burada da ünümüz hızla yayılınca siparişler arttı ve şimdi 6 kişi çalışıyoruz. Hedefimiz lokantacılık sektörüne geçmekö dedi.



'HAYATIM DEĞİŞTİ'



Şefaat Topaloğlu ile tanışınca hayatının değiştiğini anlatan Mine Damaksız da, "Önce Rize'ye taşındım. Sonra beni desteklemesi sayesinde yemek konusundaki yeteneklerimi ortaya çıkardım. İlk sipariş aldık yemekleri evde hazırladık. Şefaat Hanım satış konusunda yardımcı oldu. Sonra siparişler giderek arttı. 3 yıl evde sürdürdüğümüz üretimi 1,5 yıl önce açtığımız işletmeye taşıdık ve şimdi bu işletmede bize küçük gelmeye başladı. 2 kişiyle çıktığımız yolda şu an 6 kişiyiz ve siparişlere yetişemiyoruzö diye konuştu.



Adana yöresi lezzetlerini Rize'ye taşıdıklarını söyleyen Mine Damaksız, "Mantı, içli köfte, su böreği, sıkma, gözleme tarzı şeyler yapıyoruz. Ayrıca siparişe göre yemek yapıyoruz, Ramazan ayında güveç işlerimiz oluyor, tatlı yapıyoruz. Bundan sonrası içinde güzel hedeflerimiz var. Burayı sadece üretim yeri olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yörük çadırı açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



Yemek hazırlamaları



Servis etmeleri



Mine Damaksız ve Şefaat Toplaoğlu ile röp.



İşyeri detayları



Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ/RİZE



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



9)ADANA'DA RENKLİ KARNAVAL KORTEJİ







ADANA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' renkli görüntülere sahne oluyor. Karnaval kapsamında yapılan kortej yürüyüşünde kostümlü binlerce kişi yürürken, on binlerce kişi de izledi.



7'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki ana bulvar ve meydanlara stantlar kuruldu. Karnaval heyecanının yaşandığı kentte, çok sayıda sergi, panel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Sokak gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Karnaval coşkusunu müzik ve dansla yaşayan kişiler, gönüllerince eğlendi.



BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ



Adana'da süren 'Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşe katılanlar, çalan şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.



75. Yıl Sanat Galerisi önünden başlayan yürüyüşte renkli kostümler giyen, yüzlerini boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar ve maskeler takan katılımcılar, müzik eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'nda oluşturulan Karnaval Alanı'na dek yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Karnavalın fikir babası Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Menderes Samancılar, Yetkin Dikinciler, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ayşe Arman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim de karnaval yürüyüşüne katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, resmi olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Zeydan Karalar ve kent protokolü de kortejde yer aldı. Kolunda serum olan bir kişinin de kortej yürüyüşünü izlemesi dikkat çekti.



RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU



Kentteki çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu yürüyüşte, animatörler ve çeşitli figürler korteje renk kattı. Karnaval gongunun çalındığı yürüyüş sonunda katılımcılara teşekkür eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini söyledi. Ünlü konuklar, sahnede katılımcıları selamlarken, sanatçı İrem Derici ise konser verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Kortej yürüyüşünden genel detaylar



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 2



-----------------------------



İrem Derici'nin şarkı söylemesi



İrem Derici'nin seyircilerin elini tutması



Haber: Nuri PİR - Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================



10)BURSA'DA FETİH YÜRÜYÜŞÜNDE 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' OYUNCULARINA YOĞUN İLGİ







BURSA'da bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde, Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularına ilgi yoğun oldu.



Tophane Meydanı'nda başlayan şenliklerde Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale Kılıç Kalkan ekibi bir gösteri yaptı. Fetih yürüyüşünün geleceği görenlerin kutlu yürüyüşü olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Birliğin ve kardeşliğin sembolü bütün dünyaya bir olacağız, diri olacağız, kardeş kalacağımızın mesajıdır. Bursa, zaferin, mücadelenin, umudun ve dirilişin şehridir. Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümü münasebetiyle 15 yıldır sürdürdüğümüz etkinliklerin başlangıç günündeyiz. Bu şenlik umsal hal aldı. Bursa bir şenlik ve festival havası yaşıyor. Bu ülke ve millet yeni bir dirilişi yaşıyor. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak 693 yıl önce Bursa'nın fethiyle bu dirilişin başlangıç olduğu dönemden bugüne o felsefe ve kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



YÜRÜYÜŞTE İZDİHAM YAŞANDI



Daha sonra fetih yürüyüşüne geçildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ile Refik Özen ve çok sayıda kentli ile Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının katıldığı fetih yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin karakterleri Hakan Selim (Günkut), Nurettin Sönmez (Bamsı), Emre Üçtepe (Osman), Ayberk Pekcan (Artuk Bey), Ali Buhara Mete (Mergen) ve Oğuzhan Yarımay (Oğuz Alp) araçlar üzerinden kendilerine gerek surlara çıkarak gerekse çevreden yoğun ilgi gösteren halkı selamlarken, araç da ilerlemek de zorlandı. Halk oyuncular ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışırken, güvenlik koridorunu aşmaya çalışınca protokol de izdiham sırasında zor anlar yaşadı.



Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'nde devam eden şenlik yürüyüşü Kamberler Parkı'ndaki Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sona erdi. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri 21 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-Yürüyüşten detaylar



-Yoğun ilgiden detaylar



-Programdan detaylar



-Dündar'ın konuşması



-Oyunculardan detaylar



Süre: 4.15 dakika, Boyut: 474 MB



Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: İsmail SEYMEN/BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı

Denize Kıyısı Olmayan İlçeden Dünyaya Balık İhracatı

Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı

Hareket Halindeki Trenin Önüne Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti! Korku Dolu Anlar Kamerada