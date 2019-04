Dha Yurt Bülteni - 1

1)NİĞDE'YE ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ SURİ YE'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

1)NİĞDE'YE ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ







SURİ YE'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı gerçekleşti. 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın, Gaziantep'teki hastaneye kaldırıldı. 10 gündür tedavi altında olan Sayın, dün şehit oldu. Nişanlı oluduğu belirtilen şehidin cenazesinin, bugün Gaziantep'te yapılacak törenin ardından Niğde'ye getirileceği ve Orhanlı kasabasında toprağa verileği bildirildi.



MSB'den ŞEHİT SAYIN İÇİN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanlığı, geçen 31 Mart'ta Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın, hastanede şehit olduğunu açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."



BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT SAYIN İÇİN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Twitter hesabında, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.



ORGANLARI BAĞIŞLANACAK



Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Sayın ailesinin ise oğullarının organlarını bağışlama kararı aldığı bildirildi. 1 yıldır Piyade Uzman Onbaşı olarak görev yapan Sayın'ın, 9 ay önce memleketi Niğde'ye giderek nişanlandığı öğrenildi.



HELALLİK İSTEDİ



Şehit Sayın'ın, operasyondan iki gün önce sosyal paylaşım sitesinde herkesten helallik istediği öğrenildi. Şehit Halis Sayın sosyal medya hesabında "Bu gece nasibimize sefer düştü Suriye operasyonu sebebiyle bölgeye intikal edeceğiz. Görüştüğüm, görüşmediğim kim varsa hakkınızı helal edin" yazdığı görüldü.



Şehit Piyade Uzman onbaşı Halis Sayın'ın bugün 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlanacağı bildirildi.



BİR ARKADAŞI OLAY YERİNDE ŞEHİT OLMUŞTU



Olay, 31 Mart günü TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise ağır yaralandı. Sayın, tedavi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Sayın, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.



2)DİYARBAKIR'DA ET VE SÜT KURUMU BİNASINA EL YAPIMI PATLAYICIYLA SALDIRI GİRİŞİMİ



DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun bahçesine kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluştu.



Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Kombina Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kurumun bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Atılan 2 el yapımı patlayıcı caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluşurken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.



3)SOMA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 25 YARALI



MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı. Kalbi duran ve ölü sanılan aracın şoförü Sedat Yıldırım (50), yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü.



Kaza, saat 17.00 sıralarında, Soma- Savaştepe yolu Yağcıllı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Soma'dan aldığı tarım işçilerini Savaştepe ilçesine götüren Sedat Yıldırım'ın (50) kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs kavşaktayken, iddiaya göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü yola kontrolsüz çıktı. Yıldırım, kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Bunun üzerine Yıldırım'ın kontrolünden çıkan midibüs, savrularak, şarampole yuvarlandı. Kazada midibüsteki 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.



HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ



Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada kalbi duran ve ölü sanılan 2 kişiden, aracın şoförü Sedat Yıldırım, yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Kalbi çalıştırılan Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İddiaya göre kavşakta midibüsün önüne aniden çıktığı öne sürülen 06 DN 390 plakalı kamyonun şoförü Murat E. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kazada ölen tek kişi olan evli ve 2 çocuk annesi Gülfezar Zengin'in (67) cesedi ise, Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ



Soma'da meydana gelen kazada olay yerinde kalbi durduktan sonra sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen devrilen minibüsün sürücü Sedat Yıldırım, Soma Devlet Hastanesi'nden, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı tekrar 2'ye yükselirken, yaralanan 25 kişinin tedavilerine ise devam ediliyor.



4)İZMİR'DE DAMAT DEHŞETİ: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI







İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Mehmet C. boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Gülden C.'nin kaldığı kayınpederinin evini pompalı tüfekle bastı. Mehmet C., silahından çıkan saçmaların isabet ettiği kayınpederi ve kayınvalidesi hayatını kaybederken, eşi de yaralandı. Olay, dün saat 19.20 sıralarında Çiğli 8790/1 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet C.'yi terk ederek (32), İzmir'de oturan babasının evine geldi. Hatay'da oturan Mehmet C., iddiaya göre çift boşanma aşamasında oldukları eşi Gülden C. ile barışmak için İzmir'e geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Gülden C.'nin oturdukları evin yakınına gelen Mehmet C., bu sırada evlerine girmekte olan Gülden C., annesi Ayşe (53) ve babası Süleyman Demir'e(40) pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı.



Silahlı saldırıda saçmaların isabet ettiği Ayşe ve Süleyman Demir çifti ile kızları kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet C. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gülden Ceyhan. ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gülden C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Süleyman Demir ile Ayşe Demir'in cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıdan sonra kaçan Mehmet C.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mehmet C.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdüyor.



DAMAT UŞAK'TA YAKALANDI



İzmir'in Çiğli ilçesinde, pompalı tüfekle kayınpederini ve kayınvalidesini vurarak öldüren ve boşanma aşamasındaki eşini de ağır yaralayan Mehmet C., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Uşak'ta yakalandı.



KAYINPEDERİ DAHA ÖNCE DAMADINI SİLAHLA YARALAMIŞ



Öte yandan, Mehmet C. ile kayınpederi Süleyman Demir'in aralarında husumet olduğu öğrenildi. Süleyman Demir'in geçen yıl 12 Haziran'da meydana gelen tartışmanın ardından damadı Mehmet C.'yi tabancayla yaraladığı öğrenildi.



5)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOBAN VE 20 KOYUN ÖLDÜ







ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Kazada koyunları otlatan Devran Çoban (18) ve sürüdeki 20 koyun öldü. Kazaya yapan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.



Kaza, akşam saatlerinde Birecik-Gaziantep otobanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Birecik'e bağlı Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında koyunları otlatmaya götüren Devran Çoban, akşam saatlerinde otoban bağlantı yolunda sürüyü yolun karşısına geçirmeye çalıştı. Bu sırada otoyolda ilerleyen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Devran Çoban'a çarparak koyun sürüsünün arasına daldı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Devran Çoban öldü. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çoban'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazada sürüdeki 20 koyunda öldü.



Jandarma Devran Çoban ve sürüye çarparak kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



6)ANKARA'DA 13 KÖPEK ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ







ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü edildiği, 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı ileri sürüldü. Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimizde kayıp bulamıyoruzö dedi.



Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özel Mahhalesi'nde, park alanları ile dağlık alanların bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek, öldürüldüğü öne sürüldü. Bölgede şu ana kadar farklı noktalarda, 13 köpek ölüsü bulundu, yaklaşık 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi. Bölge sakinleri köpekleri zehirlediği öne sürülen kişi ya da kişilere tepki gösterip, bulunmaları için emniyete giderek şikayetçi oldu.



'BUNLARIN TEK ANLAYACAĞI ŞEY İDARİ İŞLEMLERDİR'



Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimiz de kayıp, bulamıyoruz. Bu insanlarda Allah korkusu yok. Bunların tek anlayacağı şey idari işlemlerdir. Hayvanları katledenlere hapis cezası gelmeli. Plakası sökük beyaz bir araçla gelen 2 kişinin buradaki köpeklere zehirli et parçaları verdiği söyleniyorö ifadelerini kullandı.



Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ TWİT ATTI



Mansur Yavaş attığı sosyal medya hesabı Twitter'dan attığı mesajda konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:



"Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir."



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, 7 köpeğin kayıp ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yaptı. Pakdemirli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent'teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler."



7)GAZİANTEP'TE YILDIRIM DÜŞEN BÖLGEDE HAYVAN OTLATAN ÇOBAN ÖLDÜ







GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hayvan otlattığı tarlaya yıldırım düşen Tevfik Fukra Erikli (16) hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Tevfik Fukra Erikli tarlada hayvan otlattığı sırada bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Gürültüyü duyanların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Erikli, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eriklinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.



8)BARAJ GÖLETİNDEKİ OTOMOBİLDEN 13 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİNİN CESEDİ ÇIKTI







BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çobanın baraj göletinde otomobil gördüğünü ihbar etmesi üzerine harekete geçen ekiplerin çıkarttığı araçtan Mehmet Ulutaş'ın (49) cesedine ulaştı. Ulutaş ile ilgili ailesinin 13 gün önce kayıp ihbarı verdiği öğrenildi.



Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Devecikonak Baraj Göleti civarında meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için baraj göletinin bulunduğu alana gelen bir çoban, göletin içinde bir otomobil fark etti. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 16 J 5233 plakalı otomobil çıkartılırken içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin plaka üzerinden yaptığı sorgulamada cesedin 49 yaşındaki Mehmet Ulutaş'a ait olduğunu belirledi. Ulutaş'ın ailesinin 13 gündür kayıp ihbarında bulunduğu anlaşıldı.



Mehmet Ulutaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.



9)KAYIP OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ



NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu, katıldığı televizyon programında, 15 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu oğlu Engin Karakollu'yu (34) tüfekle öldürüp, cesedini evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Arif Karakollu gözaltına alınırken, oğlunun cesedi bahçede bulunarak, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Köyde oturan Arif Karakollu, 15 ay önce jandarmaya başvurup, 2 çocuğundan büyüğü olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Engin Karakollu'nun kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarmanın yaptığı aramalarda Engin Karakollu'nun izine rastlanmadı. Arif Karakollu, dün eşi ve kızı ile birlikte oğlunun bulunması için Müge Anlı'nın programına katıldı. Arif Karakollu, programda eşi ve kızının salondan çıkarılmasından sonra oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Arif Karakollu, oğlunu, kendisine ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tüfekle ateş ederek ölürüp, cesedini evinin bahçesinde toprağa gömdüğünü, üzerine de saman balyaları koyduğunu söyledi. Arif Karakollu, programdaki itirafları ardından gözaltına alındı.



CESET BULUNDU



Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Engin Karakollu'nun cesedini bulmak için köyde çalışma başlattı. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden getirilen özel eğitimli köpeğin de yer aldığı arama çalışmasında Engin Karakollu'nun cesedi, saman balyalarının altında toprağa gömülü bulundu. Battaniyeye sarılı şekilde bulunan Engin Karakollu'nun cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Çevrede yapılan incelemede, olayda kullanılan tüfeğin metal kısmı evin çatısında, ahşap kısmı da kısmen yanmış şekilde bahçede bulundu. Yapılan incelemeden sonra ev mühürlendi. Engin Karakollu'nun, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evin yanındaki kulübede yalnız kaldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Evde Suriyeli kadının cesedinin ardından annesinin de cesedi bulundu (2)



10)KATİL ZANLISI ADANA'DA YAKALANDI



Bursa'da önceki gece Suriyeli Hayat Meşail (29) ve Sabah Meşail'in (54), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulunmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelilerden K.J.'yi yakaladı. K.J.'nin ifadesi doğrultusunda polis, diğer şüpheli Ali H.'nin olayın ardından çaldıkları altınlarla birlikte otomobiliyle Suriye'ye kaçacağı yönünde istihbarat alan Bursa Polisi, çevre illerin emniyet teşkilatlarına bilgi verdi. Yapılan araştırmalar sonucu otomobille Adana'ya geldiği belirlenen Ali H., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Ali H.'nin Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirileceği öğrenildi.



ÜZERİNDEN 12 BİN 400 LİRA ÇIKTI



Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün, katil zanlısı Ali H.'nin Adana'da olabileceği yönündeki bilgi paylaşımı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Katil zanlısının üzerinde yapılan aramada 12 bin 400 lira para ve bir kadın alyansı buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.



11)MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, 2 GÖZALTI



MALATYA'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi av tüfeği ile yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan İbrahim T. ile Enes K. yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



12)İSTEDİĞİ İLAÇ YAZILMAYAN HÜKÜMLÜ, SAĞLIK ÇALIŞANINI BOĞMAYA KALKTI



EDİRNE'de Tarım Açık Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi psikiyatri bölümüne ilaç yazdırmak için giden H.D., talebi geri çevrilince aynı bölümde tıbbi sekreter olarak çalışan N.P.'yi önce iple boğmaya çalıştı, sonrasında darbetti. Edirne'deki sağlık çalışanları, basın açıklaması yaparak saldırıya tepki gösterdi.



Edirne Tarım Açık Cezaevi'nde hükümlü bulunan H.D., rahatsızlığı nedeniyle Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi psikiyatri bölümüne götürüldü. Hükümlü H.D., doktora rahatsızlığını anlatıp, kırmızı reçeteli ilaç kullandığını ve o ilacın yazılmasını talep etti. Doktor da bunun üzerine H.D.'den idrar örneği alarak, istediği ilacı kullanmadığını tespit ederek, reçeteye yazmadı. Hastaneden ayrılan hükümlü H.D., cezaevine geri götürüldü. Öğleden sonra cezaevinden firar eden H.D., yeniden gittiği hastanede kendisine istediği ilacı yazmayan doktorun odasına girdi. Burada doktorun olmadığını öğrenen H.D., elinde getirdiği iple masada oturan tıbbi sekreter N.P.'nin boğazına dolayarak boğmaya kalkıştı ve darp etti. Bir süre yaşanan boğuşma sırasında H.D.'nin elinden kurtulmayı başaran N.P. odadan dışarı çıkıp bağırarak yardım istedi. Hastanenin güvenlik görevlileri bağırma sesi üzerine gittikleri odada H.D.'yi etkisiz hale getirip, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim etti. Polis işlemlerin ardından hükümlü H.D.'yi Edirne Kapalı Cezaevi'ne teslim etti.



'YAPTIRIM GÜCÜ YÜKSEK DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ'



Olayın ardından Edirne'deki sağlık çalışanları dün psikiyatri bölümünün önünde toplanarak, sağlık çalışanına yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınayıp, tepki gösterdi. SES Edirne Şubesi Başkanı ve Psikiyatri Bölümü AMATEM hemşiresi Meral Toy, sağlık çalışanı N.P.'nin canına kast eden şahsı ve saldırıyı kınadıklarını söyledi. Toy, şöyle konuştu:



"Biz sağlık çalışanları bu koşullar altında görevimizi yerine getiremiyoruz. Sağlıkta şiddet, sağlık hizmetinin verildiği tüm alanlarda, kamu ve özel hastanelerde, eczanelerde, acil servislerde, yoğun bakımlarda önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Yetkililerden bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, yaptırım gücü yüksek yasal değişiklik istiyoruz."



Basın açıklamasının ardından sağlık çalışanları dağıldı. Bu arada hükümlü H.D.'nin iple boğmaya çalıştığı N.P., şikayetçi oldu.



13)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI LİSELİ YARALIYA ISLANMASIN DİYE ŞEMSİYE TUTTULAR



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde öğrenci servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rahime Efe'ye (18), otomobil çarptı. Yağmur altında yerde yatarak ambulans bekleyen Efe'ye, ıslanmasın diye çevredekiler şemsiye tuttu.



Kaza, saat 17.00 sıralarında Edremit'in Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Okul servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rahime Efe'ye, Yicel Y. yönetimindeki 10 RP 957 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Efe'nin çevredekiler ve okul arkadaşları yanına giderken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kaza sırasında yağmur yağması nedeniyle çevredekiler Efe'nin ıslanmaması için sağlık ekipleri gelene kadar şemsiye tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Efe ilk müdahalesinin ardından Edremit Devet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rahime Efe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından sürücü Yücel Y. ise gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



14)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, HAVA YASTIĞI AÇILINCA MİNİK NİSANUR'UN BOYNUNU KIRILDI







BURDUR'da iki aracın karıştığı kazada, ön tarafta annesinin kucağında yolculuk yapan 2 yaşındaki Nisanur Yarar, açılan hava yastığıyla annesinin vücudu arasında sıkıştı. Nisanur'un boynu ve kolunun kırıldığı kazada sürücüler ise hafif yaralandı.



Kaza,saat 19.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 15 NP 474 plakalı otomobil, Ali Yarar yönetimindeki 27 BTD 36 plakalı İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralanırken, hafif ticari araçtaki ön koltukta annesinin kucağında oturan Nisanur Yarar ise çarpışmanın şiddetiyle açılan hava yastığıyla annesinin vücudu arasında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan minik Niisanur'un boynu ve sağ kolunun kırıldığı belirlendi. Hayati tehlikesi olan Nisanur Yarar, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücülerden A.S.'nin yapılan kontrolünde 0.75 promil alkollü olduğu belirlendi.



15)EDİRNE'DE SON 5 GÜNDEN 2 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN YAKALANDI



TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, 'Türkiye sınır kapılarını açacak' söylentileri ile toplanıp Yunanistan' a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın etti. Son 5 günde Edirne'de yakalanan göçmen sayısı 2 bini aştı. Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurtoğlu, yapılan çağrıların provokatif olduğunu belirterek, Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış gibi provokatif amaçlı paylaşımlar yaptıklarını ve bu amaçlı ilimize yönlendirildiklerini gördük. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil ve olamazdedi.



Türkiye'de yaşayan düzensiz göçmenlerin Arapça ve Farsça, kurulan sosyal medya hesaplardan, 'Edirne'de toplanıp, Avrupa'ya yürüyeceğiz' çağrıları devam ediyor. Edirne Umut Yolculuğu, olarak sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların, Türkiye'nin sınır kapılarını açacak çağrısı yapmasının ardından 5 gündür Edirne'ye akın devam ediyor. Edirne'de polis ve jandarma ekipleri kentte, 5 günde yaptığı yol kontrolleri ve toplu taşıma merkezlerinde, büyük çoğunluğu İran ve Afganistanlı olmak üzere 2 binin üzerinde düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler Edirne Göç İdaresi ile çevre il ve ilçelerdeki Göç İdaresi'ne gönderildi.



KURTOĞLU: MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR



Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurtoğlu, yapılan çağrıların provokatif olduğunu belirterek, Düzensiz göçmenlerle ilgili mücadelemiz devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın bütün insanların kanuna hukuka uyması beklenmektedir. Doğrusuda budur zaten. İllegal bir şekilde kimsenin ülkemize gelmesini ve insanların başka ülkelere gitmesini istemiyoruz. Buna da fırsat vermek istemiyoruz. Bununla ilgili bütün gücümüzü kullanıyoruz. Son zamanlarda bizim yaptığımız çalışmalarda ülkemizde bulunan misafirlerimizin ve korunmak, barınmak için ülkemize gelenler sanki Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış gibi provokatif amaçlı paylaşımlar yaptıklarını ve bu amaçlı ilimize yönlendirildiklerini gördük. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil ve olamaz dedi.



Tüm tedbirleri alıp kontrolleri artırdıklarını ve düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişlerini engelleme konusunda çok başarılı olduklarını belirten Kurtoğlu, Ülkemiz bütün uluslararası hükümlülüklerini kanunen yerine getirmektedir. ve bu konuyla ilgili tüm tedbirlerimizi aldık, kontrollerimi bütün kent genelinde sıklaştırdık. Pilot kontrol noktalarımız Vali beyin direktifleri doğrultusunda aynı zamanda diğer komşu illerimiz ile koordine kurmak suretiyle de daha geri planlarda, Edirne iline gelmeden önce bu düzensiz göçmenlerin ilimize yönlenme çalışmalarını engelleme konusunda çok başarılı olduk. Bu şekilde gelişlerine izin vermedik, vermeyeceğiz diye konuştu.



YENİ TARİH 15 NİSAN



Türkiye'de göçmenlerin, sosyal medya hesaplarından, 'Edirne'ye Umut Yolculuğu' adıyla davet eden grup sözcülerinin toplanma tarihini 15 Nisan olarak ertelediği şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi. Paylaşımda göçmenlere '15 Nisan'da Edirne'de toplanıp çadır kurup bekleyin kalabalık olduğumuzda, Avrupa'ya yürüyeceğiz' şeklinde çağrıda bulunulduğu belirtildi.



16)ŞANLIURFA'DA DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, şiddetli yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola düştü, ulaşım aksadı. Dolu nedeniyle ekili tarlalarla birçok iş yeri zarar gördü.



Kent merkezi ve ilçelerdeki sağanak yağışın ardından Birecik'te dolu etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı nedeniyle birçok iş yerinde hasar oluştu. Yağış nedeniyle caddeler sular altında kalırken, Fırat Nehri kenarındaki dağdan kopan kayalar yola düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yolda ulaşım güçlükle sağlandı. Birecik Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kaya parçalarını yoldan kaldırdı. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı bazı kırsal mahalledeki ekili alanlar da zarar gördü.



17)ADIYAMAN'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU







ADIYAMAN'da etkili olan sağanak sele neden oldu. Yolların göle döndüğü kentte araçlar yolda mahsur kaldı, çok sayıda ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını da su bastı.



Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Adıyaman- Gölbaşı karayolundaki Eğir Çayı köprüsünde yükselen su nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin su tahliyesi devam ediyor.



18)KAHRAMANMARAŞ'TA DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ







KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede öğleden sonra başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 45 dakika süren ve yerleri beyaza bürüyen doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere girerek korunmaya çalıştı. Doluya araçlarında yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.



19)SOSYAL MEDYA KULLANICILARI SEFERBER OLDU, ONUR 8 SAATTE BULUNDU







BOLU'da saat 15.00 sıralarında okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki Onur Fahri Gören'in sosyal medyada fotoğrafıyla birlikte kayıp olduğu ihbarı üzerine yüzlerce kişi seferber oldu. Aramaya katılanların yine sosyal medya üzerinden bulundukları yerleri belirterek koordineli şekilde sürdürdükleri çalışmalar sonucu Onur Fahri Gönen saat 23.00 sıralarında bulunarak ailesine teslim edildi.



Bolu Tabaklar Mahallesi'nde bulunan Sakarya İlkokulu'nda eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Onur Fahri Gören'den, saat 15.00 sıralarında okuldan çıktıktan sonra ailesi bir daha haber alamadı. Küçük çocuğun ailesi durumu akşam saatlerinde polise haber verdi. Polis ve gece bekçilerine telsizden anons geçilerek çocuğun kıyafetleri ve eşkali üzerinde duyarlı olunması yönünde talimat verildi. Onur Fahri Gören'in kaybolduğu sosyal medyada da fotoğrafıyla birlikte yayıldı. Saat 22.00 sıralarında Bolulu sosyal medya fenomeni Mahmut Alan da konuyu dile getirerek sosyal medya hesabından canlı yayına geçti. Canlı yayın kısa sürede yayıldı ve yarım saatte 55 bin kullanıcıya ulaştı. Polis ve yüzlerce vatandaş okul çevresindeki Tabaklar Mahallesi mevkiinde küçük Onur Fahri'yi bulmak için seferber oldu.



SOSYAL MEDYADAN KOORDİNE OLUP ÇOCUĞU ARADILAR



Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden koordine olarak çocuğu aramaya başladı. Polis de bölgede bulunan metruk binalarda arama yaptı. Binlerce kişi de sosyal medya fenomeni Mahmut Alan'ın canlı yayınını izleyerek çocuğun bulunması için dua etti.



PARKTA BULUNDU



Onur Fahri Gören, saat 23.00 sıralarında okulun 500 metre uzağındaki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nin bahçesindeki çocuk parkında otururken bulundu. Çocuğun bulunması da sosyal medya üzerinden duyuruldu. Onur Fahri'nin bulunmasıyla onu arayan kalabalık büyük bir sevinç yaşadı. Küçük çocuk daha sonra okul müdürü Hasan Allar'a teslim edildi. Okul müdürünün aile ve polisle iletişime geçmesiyle, Gören ailesi çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı.



Bolu'da yaşayan ve sosyal medya üzerinden çocuğun bulunması için dua eden binlerce kişi de canlı yayından çocuğun bulunduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.



20)ŞEHİT ÇİFTİN İSMİ HALI SAHAYA VERİLDİ







TUNCELİ'de 2011 yılında halı saha maçında teröristler tarafından şehit olan komiser Cem Kermen ve eşi Dilay Kermen adını taşıyan halı sahanın açılışı yapıldı.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönünü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan halı sahaya, 2011 yılında teröristlerin düzenlediği saldırıda halı sahada futbol oynarken şehit olan komiser Cem Kermen ve aynı saldırıda maçı izlediği sırada şehit edilen öğrtemen eşi Dilay Kermen'in adı verildi.



Halı sahanın açılışı, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, vali yardımcıları, hakim ve savcıların yer aldığı iki takımın dostluk maçı ile gerçekleştirildi.



Halı sahadaki karşılaşma öncesi açıklamada bulunan Vali Tuncay Sonel, şehit polis memuru ve şehit öğretmen eşi adına yapılan halı saha için Spor Toto Genel Müdürlüğü de katkıda bulunduğunu, ifade ederek, halı sahanın emniyet personeli için çok önemli bir tesis olacağını söyledi: Vali Sonel, "Polis haftası sebebiyle bütün şehitlerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman gazilerimize de aileleri ile birlikte sağlık ve afiyet diliyoruz. Tunceli'de teröristle mücadelede hem polisimiz hem jandarmamız çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiler. Polis ve jandarma ekiplerimiz Tunceli'ye huzur şehri haline getirdiler. Terörle mücadelede alınan başarılı sonuçların ardında Tunceli hem huzur şehri oldu hem turizmi şehri hem de spor şehri oldu. Bunda kahraman güvenlik güçlerimizin katkısı çok ama çok büyüktür. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin" dedi.



21)'KAVGA' İHBARINA GİDEN POLİSLERE ANLAMLI KUTLAMA







KIRIKKALE'de, 'kavga' ihbarına gelen polis ekipleri, Kırıkkalespor taraftar grupları tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle hazırlanan sürprizle karşılaştı. Taraftarlar, meşale yakarak olay yerine gelen polis ekiplerinin 'Polis Haftası'nı' kutladı. Kırıkkalespor taraftar grupları, Büyükşehir Parkı'nda bir araya gelerek, polise 'kavga' ihbarında bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, alkış ve sloganlarla karşılaştı. 'Polis haftanız kutlu olsun', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan taraftarlar, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü kutladı. Duygu dolu anlar yaşayan polisler, taraftar gruplarına teşekkür etti. Daha sonra pasta kesilip polislere ikram edildi.



Anadolu Kırıkkalespor taraftarlar gruplarından Daltonlar Grup Başkanı Eray Ünver, "Polis Haftamızın 174. Yıldönümünde böyle bir etkinlik ve sürpriz yapmak istedik. Onlar bizim maçlarda güvencemizdir. Gecelerimizin huzuru, gündüzümün öz güveni olarak her zaman yanlarımızda olmalarını canı gönülden istiyoruz. Bugün onlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu fikir ortaya çıktı ve bu fikri uygulamaya koyduk. Bugün buradan tekrar polislerimizin haftasını kutluyoruz. Emeği olan bütün taraftarlarımızı kutluyoruz. Polislerimizi buraya çağırabilmek için kavga görüntüsü verdik ve emeğimiz zayi olmadıö ifadelerini kullandı.



Slogan atıp ıslık çalan taraftarlar, polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı.



22)ÇUKURCA'DA SINIRDAKİ ÜS BÖLGESİNE FİDAN DİKTİLER



IRAK sınırında bulunan Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesindeki tepelere kurulan bir üs bölgesine, asker, polis, öğrenci ve vatandaşlar birlikte fidan dikti. Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte ilçede böyle bir tablonun yıllar sonra gerçekleştiğini, bu durumun da kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Geçmiş yıllarda terör olayları ile anılan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde, artık huzur hakim. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, polis ve askerlerin görev yaptığı Kırmızı Tepe'ye ilk kez fidan dikimi gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle, polis, asker, öğrenci ve vatandaşlar üs bölgesinde 3 bin 500 çam fidanını toprakla buluşturdu. Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin'in de katıldığı fidan dikiminde konuşan Kaymakam Temel Ayca, Çukurca'da yıllardır özlenen tablonun fidan dikiminde gerçekleştiğini söyledi.



Kaymakam Ayca, Buraya göreve geldiğimizden bu yana huzur ve ilçedeki birlikteliği sağlamak için çalıştık.Huzurun sağlandığı bir ortamda nelerin yapılacığının bir göstergesidir bu fidan dikimi ile Çukurca, her geçen gün daha iyi bir noktaya gidiyor. Askeri, polisi, öğretmeni, memuru ve vatandaşı hepsi bizim projelerimize destek veriyor. Gerçekten burada güzel bir ortam oluştu. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatının174'üncü yıl dönümünü kutluyorum dedi.



