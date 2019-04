Dha Yurt Bülteni - 1

ANKARA Batıkent'te toplanan hayvanseverler, 13 sokak köpeğini zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılmasını protesto etti.Bir grup hayvansever, Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde 13 köpeğin telef olduğu alanda toplandı. Hayvanseverler, burada sloganlar atarak, sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen zanlıların serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirten hayvanseverler, 3 şüpheli hakkında tekrar yasal işlem başlatılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirttiler. Sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Buket Özgünlü yaptığı açıklamada, "Sabah 06.00'a kadar o zanlıların zehirli etlerini topladım. Bugün karşıma geçip pişkin, pişkin gülerek gittiler. Her gün beni tehdit ediyorlardı. Biz bittik, tükendik. Artık dayanamıyorum. Çok şey istemiyorum, hayvanlarımıza dokunmasınlar. Sokaklar hayvanlarındır bunu bilsinler" dedi.



Hayvanseverler, daha sonra olaysız şekilde alandan ayrıldı.



Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



2)KÜTAHYA'DA KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI







KÜTAHYA'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Olay, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Azmi Özütemiz (61), daha önceden aralarında husumet bulunan komşularıyla sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan komşular arasında kavga çıktı. Bu sırada Azmi Özütemiz otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Hatice Çetin (41) olay yerinde, ağır yaralanan Hasan Çetin (37) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hafif şekilde yaralanan Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin (42) ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



silahlı kavgadan sonra evine giden Azmi Özütemiz, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



3)OTOMOBİL, MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



AKSARAY'da otomobilin, minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.



Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tunçbeden (38) idaresindeki 68 FJ 644 plakalı otomobil, kavşakta Hamza Atav (23) yönetimindeki 50 AJ 371 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler Tuçbeden ve Atav yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı Tunçbeden, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tunçbeden, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Atav'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



4)PARK HALİNDEKİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU



MANİSA'nın Kula ilçesinde, 52 yaşındaki Kemal Karamavuş, bir akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari aracın arka koltuğunda ölü bulundu. Karamavuş'un uyumak için geçtiği arka koltukta kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.



İzmir-Ankara Karayolu Burçak Ovası mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışanlar, dün saat 13.00 sıralarında, sabahtan bu yana park halinde olan 25 EU 438 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenip, yanına gitti. Arka koltukta bir kişinin hareketsiz şekilde uzanmış olduğunu farkeden çalışanlar, uyandırmak için cama vurdu. Ancak, araçtaki kişinin herhangi bir tepki vermemesi üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki işinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, yaşamını yitiren kişinin Kemal Karamavuş olduğunu saptadı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Karamavuş'un, kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Polis, Karamavuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



5)ADIYAMAN'DA 2 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN GENÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



ADIYAMAN'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Gökhan Atik (27), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.



Olay, dün akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gündür Gökhan Atik'ten haber alamayan yakınları, evine gitti. Işıkları açık olmasına rağmen Atik'in kapıyı açmamasından şüphelenen yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin kapısını kırarak girdiği evde Atik'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Atik'in öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Gökhan Atik'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alıp, olay yerine gelen ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



6)ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 1 YARALI



ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Reşat Koç, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Reşat Koç yönetimindeki 63 E 1295 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada otomobil suda ters dönerek durabilirken, sürücü Koç ise yaralandı. Kazayı görenler Koç'u sudan çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



7)VİRAJDA DEVRİLEN KAMYONDA SIKIŞAN ŞOFÖRÜ İTFAİYE KURTARDI



BURSA'nın İznik ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan köfte yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü kısmında sıkışıp yaralanan Ecvet Ertuğrul (31), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, dün akşam saatlerinde İznik-Yenişehir yolu 4'üncü kilometresindeki Derbent Mevkii'nde maydana geldi. Yenişehir ilçesine doğru seyir halinde olan Ecvet Ertuğrul yönetimindeki 16 AAP 099 plakalı köfte yüklü kamyon, Derbent mevkiinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolundan çıktı. Ecvet Ertuğrul'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrilirken, üzerindeki kasalarda bulunan köfteler de etrafa saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kazada kamyonun sürücü kabininde sıkışan şoför Ertuğrul, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı. İlk tedevisi olay yerinde yapılan yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



8)BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUĞU VATANDAŞLAR KURTARDI







ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde ailesi tarafından tek başına evde bırakılan 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun balkonda demir çubuklara tutunmaya çalıştığını görünce çevredekiler binanın altında toplandı. Ellerindeki gücü tükenince kendini boşluğa bırakan Suriyeli küçük çocuk vatandaşlar tarafından zemine düşmeden kurtarıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesinin kapıyı üzerine kilitleyerek evde yalnız bıraktığı ismi henüz bilinmeyen Suriye uyruklu çocuk 3'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Bir süre sonra demir parmakların arasından geçen çocuğun dışarı doğru sarktığını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Bu arada düşme ihtimaline karşı balkonun altına toplanan kalabalık tedbir aldı. Bir süre sonra kollarındaki gücü tükenen küçük çocuk düştü. Alt kattaki demir korkuluklara da çarpan çocuğu toplanan kalabalık beton zemine düşmeden havada yakaladı.



Suriyeli çocuk olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



9)DERSLERİ KÖTÜ OLAN BİRSEN, İNTİHAR ETTİ



GAZİANTEP'te, iddiaya göre dersleri kötü olduğu için kendini tavana iple asan ortaokul öğrencisi Birsen Ö. (13), hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Birsen Ö., annesi terasa çamaşır astığı sırada, iddiaya göre ders notları kötü olduğu için iple kendini tavana astı. Birsen Ö.'yü tavana asılı halde gören annenin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Birsen Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, Birsen Ö.'nün cesedi, polislerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



10)TABANCAYLA İNTİHARA KALKIŞAN KADIN, AĞIR YARALANDI



Malatya'da iddiaya göre kendini tabancayla göğsünden vuran Hatice E. Y. (26), ağır yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, sokakta silah sesi duydu ardından bir kadının kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının Hatice E. Y. olduğunu tespit ederken, sağlık ekipleri ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandığını belirledi. Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ise inceleme yaptığı sokaktaki tabanca ve boş kovana el koydu. Yıldırım'ın neden intihara kalkıştığı araştırılıyor.



11)İNEBOLU'DA AHŞAP EV YANDI



KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi Bayıralan köyünde alt katı ahır olarak kullanılan ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Yangın, dün öğle saatlerinde Şerife Salcıoğlu'nun (80) yalnız yaşadığı ahşap evde çıktı. Evde sobadan çıkan yangını fark eden Şerife Salcıoğlu, evi terk ederken, komşuları ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evin ahır olarak kullanılan alt katında bulunan 2 büyükbaş hayvan, köylüler tarafında dışarıya çıkarıldı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



12)BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 16 GÖZALTI



Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonuda 16 kişi gözaltına alınırken operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, dün sabah saatlerinde 10 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 200 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 60 gram bonzai ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 16 şüpheliden 11'i hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken M.A., Ö.K. O.B. E.Ç., ve T.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını gören şüphelilerden T.G., " Bizim bir suçumuz yok" diye tepki gösterdi.



13)5 KİLO ALTINLA KAÇAN SOYGUNCULAR YAKALANDI



BURSA'da dün sabah saatlerinde girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibini silahla tehdit edip, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçan şüpheliler F.Y. (28) ile O.K. (33), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgusunda altınları Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafında bulunan ormanlık alana sakladıklarını itiraf ederken, polis ekipleri tarafından yapılan aramada altınlar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden F.Y.'nin evinde yapılan aramada ise yaklaşık yarım kilo uyuşturucu geçirildi.. F.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



14)POLİS, CEZAEVİ ÖNÜNDE EYLEM YAPILMASINA İZİN VERMEDİ



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, cezaevinde açlık grevinde bulunan mahkumlara destek vermek isteyen grubun oturma eylemi yapmasına polis engel oldu. Polisin müdahalesi üzerine eylem yapmak isteyen grup dağıldı.



Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının düzeltilmesi için cezaevinde açlık grevinde bulunan mahkumların yakınları Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nin önünde toplandı. Yaklaşık 100 kişi açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için oturma eyleminde bulunmak isterken, geniş güvenlik önlemleri alan polis engel oldu. Polis, izin vermeyince eylemde bulunmak isteyenler dağıldı. Polisin müdahalesi sonrası eylemde bulunmak isteyenler ara sokaklara dağıldı.



15)ASILSIZ BOMBA İHBARI YAPTI, HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI



KAHRAMANMARAŞ'ta hastane yemekhanesinde bomba olabileceği yönünde asılsız ihbarda bulunan Fatih Kılıççalan'ın (41), kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı Kılıççalan, mahkemece tutuklandı.



Dün öğle saatlerinde 155 Polis İmdat hattını arayan Fatih Kılıççalan, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yemekhanesine bırakılan paketin bomba olabileceğini söyledi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yemekhaneyi inceleyen ekipler, şüpheli paket bulamazken ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarı yapan kişiyi arayan polis, Kılıççalan'ı hastanede yakaladı.



GBT sorgusu yapılan Fatih Kılıççalan'ın, silahlı gasp suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kılıççalan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



16)ADANA'DA CHP'Lİ KARALAR GÖREVİ DEVRALDI



ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Zeydan Karalar mazbatasını aldı. Eski Başkan Hüseyin Sözlü'den görevi devralan Karalar, balkon konuşmasında belediyenin 4 milyar TL borcu olduğunu söyledi.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü'yü 132 bin oy farkla geride bırakarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zeydan Karalar, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.



Daha sonra beraberindeki CHP'li belediye başkanlarıyla Büyükşehir Belediyesi'ne giden Karalar, görevi eski başkan Hüseyin Sözlü'den devraldı. Sözlü, 5 yıl boyunca Karalar'la birlikte çalıştıklarını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar daha sonra ailesi ve CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile birlikte belediye balkonuna çıkarak partililere hitap etti. 30 yıl sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'ni CHP yönetiminin kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karalar, 5 yıl boyunca yürüttüğü Seyhan Belediye Başkanlığı görevinde olduğu gibi ayrım yapmadan çok iş üretmeye devam edeceklerini kaydetti. Karalar, Millet İttifakı'na ve İYİ Parti kadrolarına teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında 1.7 milyar TL olan borcunun şu an 4 milyar TL olduğunu aktaran Karalar, "ASKİ'nin de 923 milyon TL borcu var. 'Zeydan yapar' diyorsunuz ya Zeydan da yoktan var edemez. Elbette biz şu sözü verdik. Çalışan, alın teri döken hiçbir kardeşimize en ufak bir eylemde bulunmayacağız. İster AK Parti'ye oy vermiş olsun ister başka partiye. Ama belediyenin sırtından çalışmadan para alanlar da kusura bakmasın. Bu yarışı demokratik, uygar bir yarış olmaktan çıkarak kardeşlerimize saldıranlara da gereğini yapacağız. Hiçbir Millet İttifakı'nın tek bir adayı karşı tarafla ilgili olumsuz bir şey söylemedi. Biz sadece yapacaklarımızı anlattık. Özellikle şahsıma çok ağır yüklendiler değil mi?"



Seyhan Belediye Başkanı seçildiği dönemde yaklaşık 1 yıl kutlama ziyaretleri aldığı için çalışamadığını vurgulayan Karalar, bu sefer bu sürenin 1 ayı geçmemesini isteyerek şunları söyledi:



"Göreve başladıktan sonra 2. Mecliste suyu ucuzlatmaya başlayacağımızı söyledik, size sözümüz var. Bu borca rağmen biz halkımıza verdiğimiz sözü tutacağız. Mayıs ayına kadar indirimi yetiştireceğiz. Adana'nın sorunları diz boyu. Biz de 24 saat çalışacağız. Ben Daire Başkanlarıyla, Genel Müdürlerle o kadar yoğun bir çalışma yapacağız ki dengeler kurulsun ve size hizmet vermeye başlasın. Elbette biz her zaman görüşeceğiz. Cenazede, taziyede, düğünde, sokakta hep birlikte olacağız. Ölünceye kadar bizi kimse ayıramaz. Zamanı, parayı ve kadroyu iyi kullanmak lazım. Zamanı da iyi kullanmamız için bu kutlama ziyaretlerini lütfen 1 aydan fazla uzatmayalım."



Başkan Karalar konuşmasının ardından 'Memleket İsterim' şiirini okudu. Karalar daha sonra seslendiği kalabalığa karanfiller dağıttı.



17)SEÇİMİ KAZANAN MUHTAR MAZBATAYI ALAMADI



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinin Bereketli Mahallesi'nde muhtarlık seçimini 73 oy farkla kazanan Cemal Mıkıroğlu, mahallede en az 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle mazbatasını alamadı.



Bereketli Mahallesi'nde muhtarlığa adaylığını koyan Cemal Mıkıroğlu, 340 oy alarak seçimi kazandı. Muhtarlık seçimlerinde 267 oy alan ikinci sıradaki Nihat Yakalıoğlu ise, rakibi Cemal Mıkıroğlu'nun Bereketli Mahallesi'nde 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediğini ileri sürerek itiraz etti. Merkezefendi 2. İlçe Seçim Kurulu, Mıkıroğlu'nun Bereketli Mahallesi'nde oturmadığının tespit edildiğini belirterek, muhtarlık için mazbatayı vermedi.



Seçimi kazanmasına rağmen mazbatasının verilmediğini söyleyen Mıkıroğlu, İl Seçim Kurulu'na itiraz ettiğini belirtti. 6 ay kuralını yerine getirdiğini öne süren Mıkıroğlu, "Seçimlerde Bereketli Mahallesi'nde 340 oy alarak muhtar seçildim. Ben ikametimi, 27 Eylül 2018'de mahalleye aldırdım. İlçe Seçim Kurulu tarafından bana sistemde, 1 Ekim 2018 tarihinin göründüğü söylendi. Ben Bereketli Mahallesi'nde yaşıyorum. 2 yıldır orada bir de işyerim var. İl Seçim Kurulu'na itiraz ettim" dedi.



Mıkıroğlu'nun itirazı kabul edilmezse seçimi ikinci sırada tamamlayan Nihat Yakalıoğlu muhtar olacak.



18)YUNUS POLİSİN ÇOCUĞA YAKLAŞIMI TAKDİR TOPLADI



DENİZLİ'de, motosikletli yunus ekibinde görevli polis memuru Mehmet Açıkgöz, işitme engelli bir ailenin ağlayan çocuğuyla ilgilenip, yüzünü güldürdü. Polis memurunun bu davranışı, çevredekilerin takdirini kazandı.



15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yürüyüş yapan işitme engelli bir ailenin küçük kızı, ağlamaya başladı. Bu sırada orada devriye görevi yapan yunus polisi Mehmet Açıkgöz, o ana tanık oldu. Açıkgöz, ailenin yanına giderek çocuğu kucağına aldı. Küçük kız ise, kısa sürede ağlamayı bıraktı. Çocukla ilgilenen Açıkgöz, daha sonra şeker hediye ederek, küçük kızı mutlu etti. Polis memuru Açıkgöz'ün kucağından ayrılmak istemeyen çocuk, ailesi tarafından güçlükle ikna edildi. Küçük çocuğun mutluluğu yüzüne yansırken, polis memuru Açıkgöz'ün davranışı, çevredekilerin takdirini kazandı.



Ağlayan çocuğu gördüğünde çok üzüldüğünü belirten Açıkgöz, ona şeker alarak yüzünü güldürmeye çalıştığını söyledi.



19)KÖY OKULLARINI DOLAŞARAK BİLİMİ SEVDİRDİKLERİ ÖĞRENCİLERLE PROJELERİNİ SERGİLEDİLER



ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 25 yıllık sınıf öğretmenleri Zeynep (45) ile Ali Hasırcı (46) çifti, gönüllü olarak gittikleri köy okullarında yaptıkları bilimsel projelerle çocuklara bilimi öğretmeye devam ediyor. Köy okullarında okuyan öğrenciler, kaymakamlığın desteğiyle daha da büyüyen proje sayesinde tasarladıkları projeleri ilçe merkezindeki ilkokul öğrencilerine sergilemenin heyecanını yaşadı.



Şehit Hasan Yağlı İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri Zeynep ve Ali Hasırcı çifti, Çaycuma Kaymakamlığı'ndan izin alarak 1.5 yıl önce başlattıkları 'Bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum' projesi ile mesai saatleri dışında kendi özel araçlarıyla köy köy dolaşarak 33 ilkokulda 650 öğrenciye ulaştı. Hasırcı çifti, köy okullarının öğretmenleriyle birlikte çocuklarla arabalar, çamaşır makinesi, lamba, sese duyarlı ışıklar, asansör, araba park sensörleri, görme engelliler ve sokak hayvanlarına özel projeler geliştirdi. Kaymakamlığın ve iş insanlarının desteğiyle elde ettikleri bilim setlerini köy okullarına dağıtan Hasırcı çifti, Çaycuma Kültür Merkezi'nde 'Köy Okulları Bilim Şenliği' düzenledi. Şenliğe katılan 11 ilkokuldan 110 öğrenci ve 17 öğretmen, okullarında yaptıkları birbirinden güzel tasarım projelerini sergiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ilçedeki ilkokul öğrencileri servislerle sergiye taşıyarak öğrencilerin birbirleriyle tanışmasını ve bilimsel çalışmalarını birbirlerine tanıtmalarını sağladı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın açılışını yaptığı sergi, veliler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.



650 ÖĞRENCİYE ULAŞTILAR



Öğretmen Ali Hasırcı, köy okullarındaki çocukları bilimle tanıştırmak, sponsorlar bularak okullara bilim setleri kazandırmak ve sonunda bilim şenliği yaparak projeyi tamamladıklarını söyledi. Projeyle çocukların bilime duydukları ilginin arttığını gözlemlediklerini anlatan Ali Hasırcı, şöyle konuştu:



"Birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarını mesai saatlerimiz dışında gönüllü olarak dolaşarak öğrencilerimize bilimi sevdirmeyi amaçladık. Şimdiye kadar 20 okul 37 farklı sınıfta 650 öğrenciye ulaşmış durumdayız. Projemizin ikinci aşamasında sponsorluk çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu sayede 15 köy ilkokuluna 30 adet bilim seti kazandırmış olduk. Şimdiki hedefimiz il ve ilçelerinde bulunan bütün köy ilkokullarına ulaşmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizler uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz. Öğrencilerimizin köylerden gelerek bugün burada projelerini sunuyor olmaları bizim için çok değerlidir. Bilim şenliğimizi ziyarete gelerek öğrencilerimize ve bizlere güç herkese, sponsorlarımıza teşekkür ederiz."



Öğretmen Zeynep Hasırcı ise proje kapsamında ilçedeki bütün köy okullarına ulaştıklarını söyledi. Öğrencilerin proje üretirken yaşadıkları heyecan ve bilgi paylaşımının bu projenin önemini ortaya koyduğunu anlatan Zeynep Hasırcı, "Okullara kazandırdığımız bilim setleriyle de bugün sergimizi yaptık. Çok mutluyuz. Köy okullarındaki çocuklar genelde bu tür etkinliklerde uzak kalabiliyorlar. Bu anlamda proje bizim için çok önemli. Burada birlikte bir şeyler paylaşıyorlar. Bir çocuklar ne kadar erken bilimle tanışması bizim geleceğimizin garantisi gibi görüyoruz. Bu anlamda çocuklarımızı bilimle tanıştırmak istedik." dedi.



20)ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER ANKARA'DA







ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 'Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım olarak 2'nci olan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'ya geldi. Milli Güreşçiler, 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.



Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak topladığı 156 puanla takım halinde ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na dün akşam saatlerinde gelen milli güreşçileri, aileleri, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi karşıladı.



'TARİHİ BİR ŞAMPİYONA OLDU'



Çiçeklerle karşılanan milli Güreşçilerden, 7'nci kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tarihi bir şampiyona oldu. Böyle bir başarı daha önce görmedim. Şanslıydık ve turnuva güzel geçti. Çok güzel müsabakalar çıkardık. Tarihi bir rekor kırdım. Bunlar 100 sene sonra konuşulacak başarılar. Serbest takımımız zaten yıllardır çok başarılı. Özellikle final müsabakasında son dünya şampiyonunu 7-0 gibi güzel bir skorla yenmem ayrı moral oldu. Bunun da meyvesini Astana'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda göreceğimizi düşünüyorum. Durmadan çalışmalara devam edeceğiz" dedi.



Şampiyon Güreşçiler, daha sonra aileleri ile birlikte alkışlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.



