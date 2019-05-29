DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)YÜZME HAVUZUNUN KLOR TANKI SIZDIRDI, 100 KİŞİ ZEHİRLENDİ



ANTALYA'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100'e yakın site sakini etkilendi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda müdahale ettiği site sakinlerinden durumu ağır olan 7 kişi ve bir itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33. Sokak'taki 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin yüzme havuzu suyunu dezenfekte etmek amacıyla kapalı otoparktaki tanklara dün sabah saatlerinde bir ton klor dolduruldu. Ancak tanktaki gaz sıkışması nedeniyle tankın kapağı sızıntı yaptı. Akşam saatlerinde gelen yoğun koku üzerine otoparkı kontrol eden görevliler, klorun tanktan taştığını fark etti.

İTFAİYE ERLERİ ÇIKARDI

Çoğunluğu yerleşik yabancı, yaklaşık 100 kişi klor gazından etkilendi. Pek çok site sakini mide bulantısı ve kusma nedeniyle evlerinden çıktı. ihbar üzerine siteye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri gazdan etkilenen site sakinlerine ambulanslarda müdahale etti.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, gaz maskeleri ve oksijen tüplerini takan itfaiye erleri site sakinlerini evlerinden tahliye etti. Tahliye sırasında bir itfaiye eri de gazdan zehirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği itfaiye eri ve durumu ağır olan 7 site sakini ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Sitenin tamamen tahliyesinin ardından sızan klorun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Temizlik çalışması sırasında tekrar oluşan yoğun gazın kimseyi etkilememesi için çevredeki binalar da tahliye edildi. Evlerinden kucaklarında çocuklarıyla çıkan bina sakileri bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinleri gazdan etkilenmemek için elleriyle ağız ve burunlarını kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri saat 03.00'e kadar süren çalışma sonunda sızıntıyı önleyerek kloru temizledi.

Görüntü Dökümü

------------

-Ambulans ve itfaiyelerden görüntü

-Siteden çıkan kişilerden görüntüler

-İtfaiye erlerinin çalışmalarından görüntüler

-Ambulansta tedavi edilen hastalardan görüntüler

-Zehirlenen itfaiye erinden görüntüler

02.44"/ 306 MB

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,



================================================

2)KÖY MEYDANINDA SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ 7 YARALI

NİĞDE'nin Bor ilçesindeki köy meydanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fehim Kıran, Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti, 1'ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Bayat köyünde meydana geldi. Köy meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirlerine tabancalarla ateş etti. Tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği 10 kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fehim Kıran'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 9 kişi ise ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer 7 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Jandarma olayla ilgili 16 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVGA, TARLA ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞ

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganının iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığından çıktığını açıkladı. 8 silahın ele geçirildiği belirtilen Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Niğde ili Bor ilçesi Bayat köyünde bugün saat 18: 30 sularında tarla konusundan kaynaklı bir sebeple, iki grup aile arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, şu an itibari ile 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştır. Şuan itibari ile 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçmiştir. Soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Olay yerinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız, olay yeri incelemelerini tamamlamıştır. 2 Cumhuriyet Savcımız tarafından ölü muayane ve otopsi işlemleri yapılmaktadır.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Ambulastan görüntü

Yaralılar hastaneye getirilmesi

Olay yerinden görüntü

Olay yerindeki ekiplerden görüntü

Üzeri örtülü cesetten görüntü

Köylülerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

=================================================

3)SERİK'TE TARLADA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde buğday tarlasında başlayan yangın ormana sıçradı. Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen yangında 5 dekar buğday tarlasıyla 15 dekar orman arazisi kül oldu. Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi Müminler mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında henüz hasat edilmemiş olan Kadir Can'a ait buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yaklaşık 5 dekarlık buğday tarlasını kül ederken, ormanlık alana da sıçradı. Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter havadan müdahalede bulunurken, 10 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi de karadan alevleri söndürmek için uğraştı. Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlanan yangında 15 dekar çam ormanı yandı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Helikopterin yangına müdahalesi

Arazözler ve orman işçilerinin çalışması

Çevredeki vatandaşların bekleyişi

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

===================================================

4)EV, AHIR VE SAMANLIĞIN YANIŞINI ÜZÜNTÜYLE İZLEDİLER

BOLU'da, Kuzörendağlı köyünde meydana gelen yangında Yağlı ailesine ait ahır ve samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde de kısmen hasar oluştu. Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Kuzörendağlı köyünde Mahmut Yağlı'ya ait odunlukta başladı. Alevler kısa sürede önce odunluğun bitişiğinde bulunan ahıra, daha sonra da Mahmut Yağlı, oğulları Fatih ve Ramazan ile ailelerinin yaşadığı 2 katlı eve sıçradı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahırda bulunan küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 20 hayvan köylülerin de yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Köye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köyde oturan kadınlar ve Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Köyün erkekleri ise söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı evin bir bölümü yanarken, ahır ve odunluğun tamamı yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Yağlı ailesinden görüntüler

-Ağlayanlar

-Köylü Mevlüt Türkan ile röp.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

================================================

5)BARAKADA ÇIKAN YANGINDA KÖPEK TELEF OLDU

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir baraka yanarken, baraka içerisinde bulunan bir köpek telef oldu. Öğleden sonra, Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde ormanlık alanda Fatih Yolgan'a ait barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakanın yandığını görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, baraka ve içerisinde bulunan eşyalar küle dönerken, baraka içerisinde bulunan bir köpek yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/ KARAMÜRSEL(Kocaeli),

============================================

6)HASTANEDE BIÇAKLI KAVGA: 1'İ POLİS 3 YARALI

ÇORUM'da hastanede çıkan bıçaklı kavgada 1'i polis, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Heyet raporu almak için hastaneye gelen Salih P., evrak imzalatmak için ilgili doktorun bulunduğu polikliniğe gitti. Yoğun bakım servisinde olduğu kendisine söylenen doktorun yerinde olmamasına öfkelenen Serkan P., iddiaya göre kapıya yumruk attı. Bu sırada muayene için odada muayane olmayı bekleyen hasta Galip K., Salih P.'yi uyardı. Uyarı sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Hastane koridorunda bulunanlar da araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşanan bıçaklı kavgada araya giren polis memuru Yalçın B., Galip K. ve Alparslan K. yaralandı. Yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan bıçaklı şüpheli Salih P. ve tedavisi tamamlanan Galip K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Hastane önüne sevk edilen polisler

-Yunus ekipleri

-Acil servis ambulanslar

-Detaylar

Haber-Kamera: Serkan Barış/ ÇORUM,

=========================================

7)MALATYA'DA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI



MALATYA'da, husumetli akraba aileler arasında çıkan av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgada Vahap Can Taşcı (22) ile Mesut Çolak (32) ağır yaralandı. Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arlarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfek ve tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Vahap Can Taşcı ile Mesut Çolak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ise olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden detaylar

Polis ekipleri

Eve isabet eden kurşunlar

Olay yeri inceleme ekipleri

Trafiğe kapanan cadde

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

=====================================

8)CİNNET GETİREN KOCA EŞİNİ BIÇAKLADI

ANKARA'DA iddiaya göre, eşi D.A. ile anlaşmazlık yaşayan İ.A., sinir krizi geçirerek karısını sırtından ve elinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, bugün saat 04.30 sıralarında Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Göksel Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Eşi D.A. ile birlikte kalan İ.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen kavga sırası kontrolünü kaybeden İ.A., eline geçirdiği bıçakla karısına saldırdı. D.A., sırtından ve elinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Daireden gelen bağırışları duyan apartman sakinleri, polise ihbarda bulundu. Bir süre sonra adrese gelen polis ekipleri, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan D.A.'yı görerek olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, saldırgan kocayı gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Yaralı kadın ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) kaldırıldı. Tedavi altına alınan D.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yaralı kadından görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Polis ekiplerinin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

=====================================

9)KAZADA YARALANAN ANNE, KUCAĞINDAKİ YARALI OĞLUYLA AMBULANSA TAŞINDI

ÇORUM'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kazada, yaralanan Tenzile Boızkurt bırakmadığı oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak konulduğu sedyeyle ambulansa taşındı.

Kaza, dün saat 16: 30 sıralarında Çorum Sungurlu karayolu Boğazkale yol ayrımında meydana geldi. Doğan Ertuğrul idaresindeki 06 L 6149 plakalı kamyon, Tuncay Gün idaresindeki 07 JA 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Tuncay Gün (49),Tenzile Bozkurt (42), Eğemen Can Bozkurt (3), Nedime Gün (68) ve Hayri Gün (72) yaralandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada, yaralanan Tenzile Boızkurt bırakmadığı oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak konulduğu sedyeyle ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altın aalındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralı anne ve bebeği sedye üzerinde acil servisine alınırken

-Diğer yaralıların acil servise alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

===================================

10)USTA SANATÇI EŞREF KOLÇAK, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak (92), Gemlik Asım Kocabıyık Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gemlik ilçesinde tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde pazar günü saat 17.00 sıralarında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın cenaze namazı, dün ikindi namazının ardından Gemlik Asım Kocabıyık Cami'nde kılındı. Kolçak'ın cenazesine ses sanatçısı Bedia Akartürk, sinema sanatçısı Nuri Alço, Hülya Koçyiğit, Tuncay Akça, Yönetmen Türker İnanoğlu, sanat camiasından isimler, hayranları, yakınları ve Gemlik halkından oluşan yüzlerce kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kolçak'ın tabutu, gözyaşları eşliğinde ilçe mezarlığına götürüldü.

OĞLU VE EŞİNİN YANINA GÖMÜLDÜ

Usta sanatçı Eşref Kolçak vasiyeti üzerine, 2017 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı oğlu Harun Kolçak ve 9 yıl önce hayatını kaybeden eşi Özcan Koçak'ın yanına defnedildi. Kolçak, bir süre önce de Gemlik Belediye Mezarlığı'ndaki aile kabristanına kendi isminin yazılı olduğu mezar taşı yaptırmıştı.

ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILAR

Öte yandan Eşref Kolçak'ın cenazesi kaldırılırken, birçok kişi Hülya Koçyiğit'e yoğun ilgi gösterdi. Bir grup, Hülya Koçyiğit ve yeşilcam oyuncuları ile fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı. Cenazeye katılımın çok fazla olmaması ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hülya Koçyiğit, Nuri Alço ve Levent Aykul ile röp.

-Namazdan ve katılanlardan detaylar

-Cenazenin araca yüklenmesi

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Feyzi SARIKAYA - Enver Fatih TIKIR/ BURSA,

=========================================================

11)SİGARA FABRİKASINDA PATLAMADA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR'in Tire ilçesinde çalıştığı sigara fabrikasında buhar kazanının patlamasıyla yaşamını yitiren 45 yaşındaki Mustafa Ulaşır, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sigara fabrikasında, önceki gün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, buhar kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kazanın yakınında bulunan işçilerden evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ulaşır yaşamını yitirirken, 39 yaşındaki Sercan Özaşçı yaralandı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş güvenliği uzmanları tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanacak raporun beklendiği bildirildi.

Patlamada yaşamını yitiren işçi Mustafa Ulaşır'a, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Otopsinin ardından dün yakınları tarafından alınan cenazesi, ikindide Tire Mehmet Akif Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine CHP Tire İlçe Başkanı İsmail Güleç, Ulaşır'ın mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Ulaşır'ın cenazesi Tire İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı olayda yaralanan sercan Özaşçı ise Tire Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ölen Mustafa Ulaşır'ın fotoğrafı

-Cenaze namazınınkılınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE(İzmir),

=====================================

12)BAKAN DÖNMEZ'DEN KESKİN AÇIKLAMASI: KESKİN, BU ANLAYIŞA GEÇİT VERMEYECEK

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Keskin'de yenilenecek seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Oy çalarak milletimizin iradesini gasp etmek isteyenlerin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Keskin, bu anlayışa geçit vermeyecek inşallah" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasından dolayı belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının alındığı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde temaslarda bulundu. Keskin Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Dönmez, ilçenin durumu hakkında bilgi aldı. Dönmez, beraberindeki Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin Belediye Başkanı adayı Dede Yıldırım ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Keskin Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, yaptığı konuşmada, 2 Haziran'ın Keskin için belediye bayramı olacağını söyleyerek, "İnanıyorum ki oylarınızı gönül belediyeciliğinden, AK Parti belediyeciliğinden yana kullanarak Keskin'imizi daha da ileriye birlikte taşıyacağız. Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik AK Parti'nin işidir" diye konuştu.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Muhalefet partilerinin fazladan 3-5 belediye kazanmak için HDP ile iş birliği yaptığını ileri süren Dönmez, şöyle konuştu:

"3-5 belediye fazla kazanmak için HDP ile iş birliği yapıp, milliyetçi geçinenler, oy çalarak milletimizin iradesini gasp etmek isteyenlerin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Keskin, bu anlayışa geçit vermeyecek inşallah. AK parti ve Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin menfaatleri için her türlü zorluklara meydan okurken, ekonomik saldırılara ve tehditlere 'Benim arkamda milletim var' diyerek karşı koyarken muhalefet, 'Sırtımızı YPG'ye Kandil'e dayadık' diyenlerle kol kola geziyor."

'TÜRKİYE'NİN TAMAMINA DOĞAL GAZI KAVUŞTURDUK'

AK Parti iktidarının Türkiye genelinde enerji konusunda yaptığı hizmetlere de değinen Bakan Dönmez, "Milletin çıkarları doğrultusunda 81 ilimize 510 yerleşim birimimize doğal gazı ulaştırdık. 2000'li yılların başında sadece 5 Büyükşehirde 50 ilçede doğal gaz vardı. Şimdi, Türkiye'nin tamamına bu doğal gazı kavuşturduk" dedi.

Bakanlığının 2002 yılından itibaren Kırıkkale'de yaptığı işlere değinen Dönmez, "Kırıkkale'ye bizden önce yapılan yatırım 3 milyonken, biz geçen sene 110 milyonluk yatırım yaptık. Bu rakam, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde 2,5 milyarı bulmuştur. Keskin ilçemize güvenimiz tam ve inanıyorum ki Keskin halkı takdir hakkını partimizin adayı olan Dede Yıldırım'dan yana kullanacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bakan Dönmez'in kaşılanması

Esnaf ziyareti

Bakan Dönmez'in vatandaşa hitabı

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRKKALE,

=================================================

13)KASTAMONU CUMHURİYET SAVCISI KAZA YAPTI

KARABÜK'te içinde Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş'ın bulunduğuotomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada Salkımtaş hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-755 Karayolu Asit köyü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'dan gelip Ankara istikametine giden Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş(30) idaresindeki 03 FF 356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Otomobil daha sonra takla atarak karşı şeride geçti. Ters duran otomobilden hafif yaralı olarak çıkan Salkımtaş'ın tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Salkımtaş daha sonra otomobilin çekiciye konularak yoldan kaldırılmasını da takip etti. Polis, yol kenarına park ettikleri araçlarından inip refüjde bekleyen meraklı sürücüleri uyararak uzaklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otomobilden detay

-Recep Salkımtaş'ın polislerle konuşması ve ambulansa götürülmesi

-Polisin meraklıları uzaklaştırması

-Otomobilin yoldan kaldırılması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

========================================

14)ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

ADANA'da polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda biri kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Diğer şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin de desteğiyle önceden tespit edilen evlere eş zamanlı olarak girildi. Biri kadın toplam 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, evlerde özel eğitimli narkotik köpekler yardımıyla arama yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

Ekiplerin şüphelinin evine girmesi

Özel eğitimli narkotik köpeğinin getirilmesi

Baskın yapılan evin bulunduğu sokaktaki polis araçları

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

Bir şüphelinin yüzünü basın mensuplarından saklamak için geri geri yürümesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

=======================================

15)POLİSİN DİKKATİ UYUŞTURUCU BAĞIMLISINI ÖLÜMDEN KURTARDI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından parkta yerde hareketsiz yatarken bulunan ve yanındaki enjektörle eroin aldığı belirlenen Rıza H. (32), hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Akvadi Parkı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin ağacın altında hareketsiz halde sırtüstü yattığını fark etti. Şüphe üzerine bölgeye giden ekipler yatan kişinin yanında enjektör olduğunu ve kolunda da iğne izleri bulunduğunu gördü. İnceleme yapan polis, kişinin Rıza H. olduğunu ve eroin kullandığını bu nedenle de baygın olduğunu belirledi. Rıza H.'nin nabzının çok düşük olmasının üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıza H., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıza H.'nin, tam zamanında müdahale ile ölümden döndüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Uyuşturucu kullanan R.H'nin polis ekipleri tarafından ambulansa bindirilmesi

-Sağlık ekiplerinin R.H'ye ambulansta müdahalesinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

====================================

16)İZMİT BELEDİYESİ'NDEN İŞÇİ ÇIKARILMASINA, SENDİKADAN TEPKİ

Hizmet-İş Sendikası'nca İzmit Belediyesi'nden 10 işçinin çıkarılmasına tepki gösterildi. Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, işçilerin ramazanda işsiz bırakıldığını söyledi.

İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan 10 işçinin iş sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösteren Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ersoy, sendika üyeleriyle belediye önünde basın açıklaması yaptı. 'Başkan Fatma, işçileri atma' sloganları atılırken, Ersoy yaptığı açıklamada, "Hizmet-İş Sendikamızın yetkili olduğu İzmit Belediyesi şirketi BEKAŞ A.Ş.'de çalışan 10 üyemizin iş akdi feshedilmiştir. Kamuoyunun dikkatini çekmemek için gizli ve sessiz bir biçimde yapılan bu fesih yasa dışı, hukuksuz ve kanunsuzdur. Fesih sebebinin yazılmadığı, BEKAŞ A.Ş. tarafından fesih işleminin yapılması gerekirken İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları tarafından yapılan bu fesih, yasal olarak geçersiz ve yok hükmündedir" dedi.

İdris Ersoy, ramazanda işçilerin işsiz bırakıldığını belirterek, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, miting alanlarında ve basın yayın kuruluşlarında yaptığı konuşmada, 'Kimsenin ekmeği ile oynamayacağım. İşçiler bana güvensin' diyerek, 'Ben de işçi çocuğuyum; emeğin, alın terinin, açlığın ne olduğunu bilirim' demiş; ancak daha 2 ay olmadan mübarek ramazan günü çalışanları işsizliğe mahkum etmiştir. Bu hukuksuzluğu, kuralsızlığı, mobbingi kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy'un açıklamalarıyla ilgili, "Belediyemizde temin etmeye çalıştığımız iş huzurunu bozmaya çalışan Hizmet- İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'un işçileri galeyana getirmeye çalıştığı ve kamuoyunda infial yaratmaya çabaladığı demagoji dolu açıklamaları mesnetsiz ve gerçek dışıdır. İzmit Belediyesi'nden 10 kişi işten atılmamıştır. Sözüm ona 'işçi kıyımı' diye nitelendirilen olayda, 4 kişinin belediyede olan deneme süreleri de dolmuştur. Bekaş A.Ş.'de çalışmakta olan 4 personelden 2'si, 31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala, diğer 2'si ise seçim sonuçları açıklandıktan sonra işe alınmışlardır. Bu da tabiatı gereği etik olmayan bir usuldür. Söz konusu 4 kişi, İdris Ersoy'un iddia ettiği gibi Hizmet İş Sendikası'na üye değildir. Burada da Hizmet İş Sendikası'nın kamuoyunu bir kez daha yanılttığını ve karmaşa ortamı yaratmaya çalıştığını görüyoruz" diye konuştu.

Dilek Yalçın, 6 kişinin ise kendi isteğiyle işten ayrıldığını belirterek, "Sendika Başkanı Ersoy'un iddia ettiği gibi diğer 6 çalışan arkadaşımız da işten atılmamış, aksine kendi istekleri ile işten ayrılmayı talep etmişlerdir. Bizler de bu arkadaşlarımızın taleplerini olumlu karşılayarak ve herhangi bir zorluk çıkarmadan bu taleplerini yerine getirdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Belediye önünde toplanan işçilerden görüntü

-Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'un açıklaması

-Detay

Haber--Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

========================================

17)YARALI DOMUZ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çalılık alandan gelen gürültüler ve yaralı ihbarı üzerine arama yapan polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sonuca ulaşamadı. Ekipler bölgede yaralı bir domuz olduğunu tespit etti. Bir ayağı aksadığı görülen domuzun kaçma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlana Caddesi kenarında bulunan alanda manzarayı izleyerek vakit geçiren vatandaşlar, çalılık alanın içerisinden büyük bir gürültüyle seslerin duyulduğunu, bir kişinin yaklaşık 30 metre yükseklikteki yamaçtan aşağıya yuvarlandığını ileri sürerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede el fenerleriyle yaklaşık 1 saat boyunca arama yapmasına rağmen herhangi bir ize rastlayamadı. Ancak ekipler, olası bir düşme olayına karşı çevrede belirlenen noktaları da didik didik aradı.Daha sonra ağaçlık alanda bulunan yaralı bir yaban domuzu bölgeden kaçarak uzaklaştı. Ekipler arama çalışmalarını sonlandırırken, vatandaşların duyduğu gürültünün ve seslerin domuzdan geldiğine kanaat getirildi.

Bir ayağı aksadığı görülen yaban domuzunun ormanlık alandan kaçarken ki görüntüsü, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Kaçan yaban domuzunun görüntüsü

+++

-AFAD ve itfaiye ekiplerinden detaylar

-Sağlık ekiplerinden detay

-Ekiplerin arama çalışması yapması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

====================================

