DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)MAGAZİN GAZETECİLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ, KAPTAN AĞIR YARALI



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, görev başındaki gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı. O sırada tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere teknede bulunan 3 gazeteci ile tekne kaptanı ölümden döndü. Gazeteciler kazayı sıyrıklarla atlatırken, ayağı kesilen ve çok kan kaybettiği belirlenen kaptan ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Ege ve Akdeniz'deki turistik yerleri tercih etti. Sahil kesimindeki tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere Bodrum'a giden Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Cennet Koyu'nda haber çalışması yapan gazetecilerinin bulunduğu tekneye, yakında bulunan maça Kızı Oteli'ne ait sürat motoru hızla çarptı. Çarpışma sırasında 3 gazeteci denize atlarken, kaptan Osman Demirkoz ise tekneden çıkamadı.

TUR TEKNELERİ YARALILARI LİMANA GÖTÜRDÜ

Gazetecilerin teknesine çarpan, Maça Kızı Oteli'ne ait tekne hızla bölgeden uzaklaşırken, denize düşen 3 kişi ile olayda büyük hasar gören balıkçı teknesinde yaralanan kaptan Demirkoz, çevredeki bir tur teknesi tarafından Gündoğan Limanı'na götürüldü. Ayağından yaralanan tekne kaptanı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan Osman Demirkoz hemen ameliyata alındı. Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Blomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Ölümden dönen gazeteciler, daha sonra Yalıkavak Marina'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na giderek, Maça Kızı Oteli'ne ait tekneyi kullanan kişiden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili polis tarafından tutulan raporda şu ifadelere yer verildi:

"04 Haziran 2019 Salı gün saat 16.52'de 112 AÇM tarafından muğla ili Bodrum ilçesi Göltürkbükü mevkiinde Maça Kızı isimli motor yatın, yörük Ağası isimli balık avlama teknesine çarptığı bildirilmiştir.

İhbarın alınmasına müteakip SG Güney Ege Grup K.'lığına bağlı 3 SG Botu olay yerine sevk edilmiştir. Yapılan inceleme ve alınan ifadeler neticesinde Maça Kızı isimli motor yatın içerisinde 4 kişinin bulunduğu Yörük Ağası isimlli balık avlama teknesine çarptığı, çarpma esnasında balık avlama teknesinde bulunan kişilerden üçünün denize atlayarak kurtulduğu, 1973 doğumlu tekne kaptanı Osman Demirkoz'un ise çarpışma sonucu yaralandığı, çevreden geçen bir teknenin yardımıyla hemen karaya çıkarılarak, ambulansa teslim edildiği öğrenilmiştir."

Raporun son bölümünde ise yaralı tekne kaptanı Demirkoz'un kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifadesi yer aldı.

GAZETECİLER YAŞADIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesinin çarparak batırdığı balıkçı teknesinde bulunan 3 basın mensubu, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı.

TEZEL: VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ

Yalıkavak Polis Merkezi'ndeki ifade işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan, Hürriyet Gazetesi Muhabiri Cenker Tezel, çok büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek, "Verilmiş bir sadakamız varmış. Tek üzüntümüz Osman kaptanının yaralanması. İyileşmesi bir zaman alacak. Denizle şaka olmaz. Yetkililer gerekli incemeleri yapacaktır. Hız konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruzö dedi.

AYDIN'IN AYAĞINA 5 DİKİŞ ATILDI

Habertürk Bloomberg TV Muhabiri Onur Aydın, teknenin hızını kesmeden üzerlerine geldiğini söyledi. Ayağına 5 dikiş atıldığını belirten Aydın, "Tekne ile haber takibine çıktık ve işimizi bitirdik. Açık denizde dönüş esnasında bir teknenin üzerimize doğru geldiğini gördük. Hızını kesmedi ve dümen kırmadı. Nereden vuracağını kestirdikten sonra teknenin sol kısmından denize atladık. Kaptanının bacağı çok kötü durumda. Benim ayağımda ise 5 dikiş var" dedi.

EKŞİ: KAPTANIN İYİLEŞMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ

TV 100 Muhabiri Metehan Ekşi ise, üzerlerine gelen teknenin kaptanını işaretlerle uyarmaya çalıştıklarını ifade etti. Uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Ekşi, "Üzerimize surat teknesinin geldiğini gördük. El hareketleriyle hızını kesmesi için işaret yaptık. Çarpmasına çok yakın bir şekilde denize atladık. Bende bir sıkıntı yok ama olayın hala şokundayım. Kaptanın ayağı teknenin pervanesine takıldığı için çok kötü. Onun iyileşmesi için dua ediyoruz. İnşallah herhangi bir şey olmaz ama ayağı çok kötüydüö diye konuştu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu arada olaydan sonra gazetecilerin şikayetçi olmasının ardından Maça Kızı Oteli'ne ait tekneyi kullanan kaptan A.S., gözaltına alındı. A.S.'nin poliste ifade verdiği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.

2)BAKAN SOYLU: CHP'LİLER BANA 'AKILLI OL' DİYE SESLENDİ, KINIYORUM



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'nda, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan kendisine 'akıllı ol' diye seslenildiğini söyleyerek, "Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelir, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi. Trabzon'da düzenlenen bayramlaşma törenine katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile partililer tarafından karşılandı. Soylu ve beraberindekiler ardından Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Bakan Soylu, Kato Dağı'ndan geldiğini hatırlatarak "Kato Dağı'ndan Kandil Dağı'na az mesafe kaldı" dedi.

'BEN TRABZON İSTİSMARCILIĞI HİÇ YAPMADIM'

Trabzon'a gelirken havalimanında üzücü bir olayla karşılaştığını anlatan Bakan Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen 25 kişilik gruptan kendisine 'akıllı ol' diye seslenildiğini söyledi. Buna çok üzüldüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Ben akıllı oluyorum. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından değil Kato Dağı'ndan geldim. Allah şahittir, bizim hiçbir yanlışımız olmadı. Ülkenin aleyhine olabilecek bir noktayı kim ne kadar kuvvetli olursa olsun dünyanın hiçbir yerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin koyduğu iradeden geri adım atmadım. Hiç yakışık almayan ve ondan sonra sloganlarla beraber oradan bize nazire eder gibi bizi oradan gönderenleri kınıyorum. Ben Trabzon istismarcılığı hiç yapmadım, hiçbir zaman cıvıklık yapmadım. Hiçbir zaman birine Trabzon üzerinden bir istismar ortaya koymadım. Her türlü yaygarayı koparmaya çalışanlara dikkat ediniz. Bugün karşılaştığım bu manzaraya ben cevap vermekten yoksun adam değilim. Ama o provokasyona gelmem. Birileri düşündüler ki Süleyman Soylu'nun biraz zembereği kısa olur, ona laf söyleriz, oradan başka bir şey çıkartırız. Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelir, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi.

'CANIM ÇIKANA KADAR İSTANBUL'DA ÇALIŞACAĞIM'

Türkiye'nin büyük fırtınalardan geçtiğini söyleyen Soylu, "İstanbul'un gücü üzerinden benim ülkemi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara ne olur fırsat vermeyin. Yüz de vermeyin, fırsat da vermeyin. Şehrimin istismarcılığını yapanların arkasına bir bakın. Bizim arkamızda Tayyip Erdoğan var, millet var, koskoca medeniyet var. Onun arkasında değerlerime, inancıma, ezanıma, namazına hakaret eden Canan var, Sezai var, Selahattin var, Kılıçdaroğlu var. Bir şeylerden korkuyorum. 23 Haziran'ı Türkiye'nin bir ideolojik kavgasının başlangıcı yapmalarından ürküyor ve endişe ediyorum. 23 Haziran'ı Türkiye'nin tam 4 yıl boyunca rahat bir nefes alabileceği bir zaman dilimi iken, bir siyasi çatışma ortamına getirmelerinden ürküyor ve korkuyorum. Bugün havalimanında ben yaşadım. Geçen gün Binali ağabeyimiz gittiği bir gösteride karşı karşıya kaldığı hakaretlerle yaşadı. Yıllardır bu senaryoları izliyoruz. Bu senaryolarda şu var. Ülkemizin yarınına ait ilerlemesini durdurmak için ülke değerlerini istismar etmeye çalışan bizi birbirine düşürmeye çalışan anlayış var. Buna gelmememiz lazım. Bana 'Sen git İstanbul'da çalışma, Ankara'da otur' diyorlar. Ey CHP, ey Ekrem İmamoğlu sana söylüyorum. Ben Kato'ya, Cudi'ye, Gabar'a giderken terör örgütleri tek tek bizi hedef gösterirken, o mücadeleleri yaparken o zaman benim nereye gittiğime karışmadın da bugün Trabzon'a da gelirim, İstanbul'a giderim, ülkemin her tarafına da giderim. Hiç merak etmeyin. 23 Haziran'da canım çıkana kadar İstanbul'da çalışacağım" diye konuştu.

Soylu, hemşehrilerinden Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek isteyerek konuşmasını tamamladı. Soylu, vatandaşlarla bayramlaştı.

O SÖZLER KAMERADA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı'nda, Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan "akıllı ol" diye seslenildiği anlar kameraya yansıdı. Kalabalık içindeki bu kişiye Bakan Soylu'nun "artistlik yapma" dediği duyuldu. Daha sonra Soylu'yu karşılayanlar, "Trabzon'un yiğit, yağız delikanlı evladı, Fatih'in torunu, Soylu Süleyman, hoş geldiniz" sloganları attı. Bakan Soylu, makam aracına binerek havalimanından ayrıldı.

"BİNALİ YILDIRIM'I İSTANBUL'DA 23 HAZİRAN'DA BAŞKAN YAPACAĞIZ"

3)BAKAN KURUM, HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programında AK Parti İl Başkanlığı tarafından parti binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle tek tek bayramlaşan Bakan Kurum, konuşmasında Ramazan ayında İstanbul'da Konyalı hemşehrileriyle buluşup 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için destek istediklerini belirtti. Zeytinburnu Belediyesi'nin AK Parti tarafından kazanılmasında oradaki Konyalıların etkisi olduğunu ifade eden Bakan Kurum şunları söyledi: "Hemşehrilerimiz Zeytinburnu Belediyesinin alınmasına öncelik etti. İnşallah aynı kararlılıkla Binali Başkanı da, Binali Yıldırım'ı da İstanbul'da 23 Haziran'da başkan yapacağız. Çünkü biz, İstanbul'a 234 milyar liralık iş yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 92 milyarlık işimiz var. 20 milyarlık işimizde devam ediyor. Biz hep icraat yaptık. Çünkü milletimize verdiğimiz sözleri tutma yoluna gittik." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, "Eğer bu davada yanlış yapıp ayrılanlar varsa, sapanlar varsa, umudunu kaybedip gidenler varsa, ben küstüm gidiyorum diyenler elbetteki gidebilir. Ama bu demek değildir ki, dava bitmiştir. Asla. Dava aynı şekilde gidenlerin yerine gelen davasını samimiyetle sahip çıkan çalışanlarla devam edecektir. Sayın liderimiz, Cumhurbaşkanımızın da bunu samimiyetle ifade ettiği gibi, bu trenden inenler, inip gitmiştir, onlara eyvallah diyoruz. Kimsenin arkasından eyvahlanıp, vahvahlanıp umutsuzluğa asla düşmüyoruz. Biz inanan insanlarız. Umutluyuz. Bayramlarımız bizim umudumuzun en çok yeşerdiği günlerimiz. Neden? Küskünlerin barıştığı, ailelerin bir araya iç içe geçtiği, böylesine büyük aile dediğimiz teşkilatımızla bir araya geldiğimiz en mutlu,en umutlu günlerimiz" diye konuştu.

4)OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 ÖLÜ



DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Öznur Emanetoğlu (26) idaresindeki 34 RD 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak refüjde duran otomobilin motoru, çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak 10 metre uzağa fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Öznur Emanetoğlu ile araçta bulunan Murat Emanetoğlu'nun (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olduğunu fark eden ekipler, otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı aracın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesini istedi.

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı araç vinç ile kaldırılırken, korkulan olmadı. Emanetoğlu çiftinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

5)TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ, YAŞAMINI YİTİRDİ



AKSARAY'da kontrolden çıkan ve refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun (23) yaşamını yitirdi, Elif Talay (20) yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Taşpınar Beldesi'ndeki jandarma karakol komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun yönetimindeki 68 AH 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Dursun ile yanındaki Elif Talay yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Elif Talay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

6)SİVAS'TA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 8 YARALI



SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Kaza saat 23.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağında meydana geldi. Yusuf Gülhan (68) yönetimindeki 58 FN 527 plakalı otomobil ile Hakan Aşıkoğlu idaresindeki 34 PF 4766 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Mustafa Özeç, Ayhan Şaman, Sadakat, Muhammet Emin (15), Sadettin Buğra (4), Yiğit Mushap (11) ve Sümeyye Aşıkoğlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Gülhan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

7)BAYRAM TATİLİNİN 4 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 42 ÖLÜ, 311 YARALI

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00'den sonra 9 ildeki kazalarda 7 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAZALARDA 9 KİŞİ ÖLDÜ, 88 KİŞİ YARALANDI

Böylece bayramın birinci günü yurt genelinde meydana gelen 21 kazada 9 kişi öldü, 88 kişi de yaralandı.

TATİLİN DÖRT GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 104 KAZA, 43 ÖLÜ, 319 YARALI

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 104 kazada 43 kişi yaşamını yitirirken, 319kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:

31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Ramazan Bayramı 1. gün): 21 kazada, 9 ölü, 88 yaralı

Haber: İSTANBUL, -

======================================================

8)SU DEPOSUNDA KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLEDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde su deposuna giren Yusuf Kaplan (51), oğlu İsa Kaplan (30) ve damadı Süleyman Aksu, su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden İsa Kaplan, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kaplan, oğlu ve damadı ile birlikte evinin yanında kendisine ait bahçeyi sulamak için, bahçedeki su deposuna girdi. Baba, oğlu ve damadı, depodaki su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Depodan gelen sesler üzerine koşan yakınları, Yusuf Kaplan, oğlu ve damadını dışarıya çıkardı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 3 kişiyi Delice Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsa Kaplan, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Kaplan ve Süleyman Aksu ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)EMEKLİ POLİS, TARTIŞTIĞI KAYINBİRADERLERİNDEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜ, DİĞERİNİ YARALADI



İSTANBUL'dan Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen emekli polis memuru Nuh C., iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini ve çocuklarını göremediği için tartıştığı kayınbiraderlerinden Ahmet Yorulmaz'ı (47) tabancayla öldürdü, Ali Yorulmaz'ı da ağır yaraladı. Şüpheli, polise teslim oldu.

Olay, öğleden sonra Nizip'in Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da oturan emekli polis memuru Nuh C., iddiaya göre, ayrılma aşamasında olduğu için babaevine dönen eşi ve çocuklarını ziyaret etmek için Nizip'e geldi. Ancak, eşiyle görüşemeyen Nuh C.'ye çocukları da gösterilmedi. Bunun üzerine Nuh C., kayınbiraderleri Ahmet ve Ali Yorulmaz ile sokakta tartıştı. Tartışma sırasında Nuh C., yanında bulunan tabancasıyla kayınbiraderlerine rastgele ateş etmeye başladı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Yorulmaz kardeşler, silah seslerini duyanların çağırdığı ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Ahmet Yorulmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Ali Yorulmaz ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yorulmaz kardeşlere olay yerinde yapılan müdahale kameraya yansıdı.

Kayınbiraderlerini vurduktan sonra kaçan Nuh C., daha sonra silahıyla birlikte Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

10)FİNİKE'DE ORMAN YANGINI

ANTALYA'nın Finike ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 hektar makilik alan yandı. Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Finike'ye bağlı Dağdibi mevkisi Elmalı yolunun 6'ncı kilometresi üzerindeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın farklı noktalara sıçradı. Yangına orman işçileri, orman muhafaza memurları, arazözler, su tankları ile müdahale edildi. 3 helikopterin de gün batımına kadar havadan su bıraktığı yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi.

Yangının olduğu bölgeye giden Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "17.00 sıralarında çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor. Hava araçlarımız sivil havacılığın izin verdiği saatlere kadar, gün batımına kadar yangına müdahale etti. Makilin alanda yaklaşık 7- 8 hektar civarında yanan alanımız oldu. Gece boyunca çalışmalarımız devam edecek" dedi.

11)TÜRKİYE SINIRINDAKİ TELABYAD'DA YANGIN

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'bin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Telabyad kentindeki ekili arazilerde yangın çıktı. Çıkan yangının Türkiye sınırına yaklaşmasıyla itfaiye ekipleri alarm durumuna geçti.

Telabyad'da akşam saatlerinde tarım arazilerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan ve Türkiye tarafından da görülen yangın sınır hattına yaklaştı. Bunun üzerine Akçakale Belediyesi itfaiye ekipleri sınır hattına giderek yangının Türkiye tarafına geçmemesi için önlem aldı. Güvenlik güçleri de yangın nedeniyle sınır hattında önlem aldı.

12)SİVAS'TA SAĞANAK, SELE YOL AÇTI



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak, D-100 ile Suşehri-Şebinkarahisar kara yollarında sele neden oldu.

Sağanak yağış nedeniyle D-100 kara yolunun Giresun yol ayrımı, Kesikkaş köyü yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu ulaşıma kapandı. Sel ve çamurlu su nedeniyle bazı araçlar arızalandı. Araçlar çamura saplandıkları yerden iş makineleriyle çıkarıldı. Sürücüler aralarından inerek yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karayolu ekipleri yolu temizleme çalışması başlattı. Kara yolu temizlendikten sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

13)SINIRDA YAKALANAN 3 DEAŞ'LI TUTUKLANDI



HATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Aşağı Pulluyazı Mahallesi kırsalında bir aracın sınır ihlali yaparak yurda girdiğini belirledi. Şüpheli aracı durduran askerler, yaptıkları arama çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirdi. Araçta yakalanan yabancı uyruklu A.M., M.H. ve C.Z.'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi. Gözatına alınan şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14)80 KOLİ AYAKKABIYI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI



BARTIN'da, bir depodan 800 çift işçi ayakkabısı çalan 2 kişi İstanbul'da yakalanırken, ayakkabılar sahibine teslim edildi.

Geçen günlerde Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde, M.K.'ye ait depoya giren hırsızlar 75 bin TL değerindeki 80 koli içerisindeki 800 çift işçi ayakkabısını çaldı. Durumu fark eden M.K. polise haber verdi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ç. ve M.E.'nin kolilleri bir kamyonete yüklediklerini, ayakkabıları İstanbul Pendik'teki bir depoda sakladıklarını tespit etti. Polis, İstanbul Pendik'te bulunan depoya baskın düzenledi. Çalınan ayakkabılar ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Ayakkabılar sahibine teslim edilirken, M.Ç. ve M.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15)ADIYAMAN'DA KAVGA: 1 YARALI, 6 GÖZALTI



ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzeri iki grup tekme tokat kavgaya tutuştu. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis, taraflara biber gazıyla müdehale ederek kavgayı sonlandırdı. Çıkan kavgada yaralanan M.T., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karıştığını belirlediği 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

16)BODRUM PLAJLARINDA YER KALMADI



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil yapanlar sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'a tatile gelenler, denizde serinledi. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajları saat 10.30'dan itibaren tıka basa doldu, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Havanın 30 derece, deniz suyunun ise 24 derece olduğu ilçede, renkli görüntüler oluştu. Kimi turistler jet ski kullanarak günün keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler, Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binerek, mavi yolculuğa çıktı. Gökova'nın koylarını gezdi.

17)EDREMİT KÖRFEZİ'NDE TESİSLER GÜNÜBİRLİK KONAKLAMAYA DA AÇILDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle beklenen yoğunluk oluşmadı. Bayram tatili nedeniyle haftalık rezervasyonlarda yeterli talep olmaması üzerine turizmciler, günübirlik konaklamak isteyen tatilcilere de tesislerini açtı.

Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezi Edremit Körfezi'nde işletmeler kapılarını günübirlik konaklamalara açtı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde yaklaşık 30 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle en az 5 günlük paket programlar sunan turizm işletmecileri, beklenen yoğunluğun oluşmaması üzerine günübirlik konaklamaları kabul etmeye başladı. Her yıl bayram tatillerinde kilitlenen E-87 yolunda da trafik akışı normal seyrinde ilerliyor. Edremit'e bağlı Akçay, Güre ve Altınoluk mahallelerinin şehir girişlerinde kısa süreli yoğunluklar oluşuyor. Akçay'da turizm işletmecisi Yahya Yavuz, tatilcilerin birkaç günlük konaklamalı şeklinde geldiğini belirterek, "Dolayısıyla buradan şu çıktı. Bu tatiller adı üstünde bayram tatili. İnsanlar öncelikle büyükleri ve yaşadığı şehirlerine, köylerine gidip, akabinde kalan sürelerini tatil amaçlı kullanmaya başladılar. Son birkaç yıldan beri fark etmiştik biz bunu. Tabii beklentilerimiz 9 günlük tatilde paket program satmak yönündeydi. Bunun dışında bir iki günlük konaklamalara kapalı tutuyorduk tesislerimizi. Bugün itibariyle de bunu açtık. Bir günlük, 2 günlük, maksimum 3 gün konaklamalı söz konusu. Bundan sonra da böyle olacağını düşünüyorum. Ramazan'dan çıkanlar öncelikle ise Kazdağları'nda mangal ve piknik yaptılar sonrasında da denize giriyorlar. Dolayısıyla tatil konsepti bu yıl maalesef böyle. Araç yoğunluğu bölgemizde yüksek. Ama bu yoğunluk tamamen insanların otel ve konaklama tesislerinin tercih etmelerinden kaynaklı yoğunluk değil. Balıkesir il merkezinden gelenler, Edremit ve bölgede yaşayan vatandaşların deniz kenarına akın etmesi ile oluşan bir yoğunluk. İş yerlerinin de bayram dolayısıyla kapalı olması, insanların sahillere ve Kazdağları'na akın etmesi bu yoğunluğu oluşturuyor" dedi.

