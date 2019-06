DHA YURT BÜLTENİ - 1

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi



ŞIRNAK'ta, 4 yıl önce sınav için şehir merkezine giden ve birliğine dönmeyen Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat (28)'ın şehit olduğu belirlendi. Yıllardır çocuklarından haber bekleyen Polat'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu'nda görevli olan Uzman Çavuş Ferdi Polat 12 Aralık 2015'te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti ve birliğine geri dönmedi. PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Polat'tın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık alanda bulundu. Baba Rıtvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla bulunan cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu kesinleşti. Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehadet haberi, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Vahit Sağdıç ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan tarafından ilçeye bağlı Gökçedere Mahallesi'nde oturan anne Fatma ile baba Rıtvan Polat'a verildi. Oğullarının bulunması umuduyla bekleyen aile acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Polat ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın bugün düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

Yozgat'ta sağanak nedeniyle dereler taştı, seralar su altında kaldı



YOZGAT'ta, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, sebze bahçeleri ve seralar su altında kaldı. Selde mahsur kalan çoban köpeği jandarma tarafından kurtarılırken, Gökçekışla köyünde ise 600 tavuk telef oldu.

Yozgat genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi. Merkeze bağlı Çalılı, Gökçekışla, Başınayayla, Başıbüyüklü köylerinde ise tarım arazilerini su bastı. Gökçekışla köyünde sel nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, Çalılı köyündeki 2 ev kullanılamaz hale geldi. Çalılı köyünde sel suları arasında mahsur kalan çoban köpeği ise jandarma ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Evlerin sel sularının altında kaldığı Çalılı köyünün sakinleri, köyün yakınından geçen derenin taşması sonucu sele maruz kaldıklarını ileri sürdü. Sel suları altında kalan evinden son anda çıkan bir köy sakini, "Buraya az yağmur yağdı. Ancak üst tarafta bulunan köylerdeki akrabalarımız bizi arayarak, 'sel geliyor' diye uyardılar. Bizde evlerimizden çıktık. Ardından sular yükselmeye başladı. Şu anda burada bulunan dere yaklaşık 100 metre genişlikte akıyor. İki ev su altında kaldı. Evlerimize ulaşma imkanı yok" diye konuştu.

600 TAVUK TELEF OLDU

Yozgat'ın merkeze bağlı Gökçekışla köyünde ise Gülhan Karaca'ya ait sera ve tavuk kümesi su altında kaldı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan sel suyu nedeniyle kümes içerisinde bulunan yaklaşık 600 boğuldu.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, sel olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Sel felaketine ilişkin açıklama yapan Özdemir, "Bugün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan şiddetli yağmur ve su baskınları ekili alanlara zarar verdi. Şu anda yağmur yağışı devam ediyor ve hasar tespiti yapma imkanı yok. Yarın hasar tespit çalışmaları başlayacak. Birçok köyümüzden ihbarlar geliyor. Şuan, Gülhan Karaca isimli çiftçimizin seralarının bulunduğu bölgedeyiz. Domates, biber ve çilek ekili seraları su basmış durumda. Seralarda çok büyük hasar yok ancak aynı yerde bulunan tavuk kümesinde 600 tavuk telef olmuş" dedi.

Malkara'da sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan dolu, sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, sağanak ise yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı. Tekirdağ-Çanakkale karayolu ise bir süre ulaşıma kapandı.

Malkara'da saat 21.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli dolu ve ardından başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar gördü. Yolların göle döndüğü ilçede trafik dururken, sürücüler yolda kaldı. Göle dönen ve çukur oluşan Tekirdağ-Çanakkale karayolunda ulaşım bir süre durdu. Karayolu üzerinde hasarlı trafik kazaları yaşanırken, mahsur kalan araçların bazıları sürücü ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Ekiplerin çalışması ise sürüyor.

Osmaniye'de yağış hazırlıksız yakaladı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde dün saat 17.30'da baslayan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yer yer dolunun da etkisini gösterdiği ilçede küçük çaplı göletler oluştu. Trafik akışının da etkilendiği yağış tarım arazilerine de zarar verdi.

İslahiye'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra gök gürültüsüyle aniden başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara girerken kendilerini trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Muş'ta rüzgar çatıları uçurdu

MUŞ'ta etkili olan rüzgar sebebiyle bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.

Muş'ta, dün saat 19.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek etkisini artırdı. Rüzgar sebebiyle Karşıyaka Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu. Sunay Mahallesi'nde ise inşaat halindeki binanın çatısındaki malzemeler uçtu. Elektriklerin kesilmesine sebep olan rüzgar yaklaşık bir saat sonra yerini yağmura bıraktı.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin ilçesi kırsalında 11 Haziran günü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Kılıç 1329 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen 2'si Kalaşnikof 3 tüfek, 2 tabanca, gece görüş dürbünü, 2 el bombası, 12 şarjör, 208 fişek, elektrikli 17 fünye, telsiz, radyo, güneş paneli, sırt çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.

Elazığ'da jandarmadan terörle mücadele tatbikatı

ELAZIĞ'da, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, terörle mücadele tatbikatı yapıldı.

Kentte, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü, 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ve çok sayıda davetlinin katımıyla yapılan kutlamada jandarmalar, terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta narkotik ve patlayıcı uzmanı köpeklerle yapılan gösteriler, ilgiyle izlendi.

Törende konuşan Vali Kaldırım, jandarmanın, milletin gözbebeği olduğu belirterek, "Tarihi şanla şerefle onurla gururla ve aziz milletimize en üst düzeyde hizmetle geçmiş, milletimizin göz bebeği bir teşkilatın 180'inci kuruluşunu hep beraber kutluyoruz. Hem tebrik ediyorum hem de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Jandarma ve emniyet teşkilatımız 2 bin yılı aşkın var olan derinliği, çok güçlü gelenekleri olan ve milletin bağrından çıkmış bir teşkilat. Bu millete şanla şerefe hizmet etmiş bir teşkilat" dedi.

Markete giren otomobilin altında kalan kadın çalışan öldü

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi. Olayda, aracın altında kalan market çalışanı Güler Gamze Bozkırlı (44) yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerindeki markette meydana geldi. Marketin önündeki otoparkta bulunan 16 MEC 56 plakalı otomobiline binen kimliği öğrenilemeyen kadın sürücü, iddiaya göre, aracın kontrolünü yitirdi. Otomobil market camına çarparak içeri girdi. Reyonda çalışan Güler Gamze Bozkırlı, aracın altında kaldı. İş arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan ağır yaralı Bakırlı, gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk annesi Bakırlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete giren otomobilin altında kalan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden reyon görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Güler Gamze Bozkırlı'nın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Buradaki incelemenin ardından Bozkırlı'nın cenazesi ailesi tarafından alınıp merkez Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine ailesi, akrabaları ve iş arkadaşları katıldı. Yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı törende alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Bozkırlı, ardından Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet



MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki B.T.'ye fiziksel şiddet uyguladıkları ileri sürülen annesi 29 yaşındaki Ayşe K. ile annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen 28 yaşındaki Erdal D., jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. B.T. hastanedeki tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Önceki gün saat 13.00 sıralarında, Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı.

Yaşadıkları nedeniyle korktuğu belirlenen B.T., evden alınarak Muhtarlığa götürülüp, sakinleştirildi. Ardından da durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, B.T.'yi alıp Datça Devlet Hastanesi'ne götürüp, gerekli tedavilerini yaptırırken, durum savcılığa da bildirildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen bir otelde bulaşıkçılık yapan annesi Ayşe K. ile 2 yıldır birlikte yaşadığı ileri sürülen Datça Belediyesi'nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak çalışan erkek arkadaşı Erdal D.'yi aynı gün gözaltına aldı. Ayşe K.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen tek çocuğunun babasından bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Talihsiz B.T.'nin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alındığı açıklandı. Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, ihbar üzerine olayın yaşandığı eve geldiğini belirterek, "İçeriden çocuğun ağlama sesleri geliyordu. Mahalleli ile içeri girip, çocuğu kurtardık. Çocuk çok kötü darp edilmişti. Çocuğun güvenliğini sağlamak için evden alıp, muhtarlık binamıza getirdim. Çocuğu güvenliğe aldıktan sonra, jandarmaya bilgi verdim. Ailesini aradım. Mahallede bir ön araştırma yaptım. Vatandaşlara sorup soruşturdum. Çocuğu sürekli evde yalnız bir şekilde bırakıp işe gittiklerini öğrendim. Soruşturma başlatıldı. Umarım çocuk bu travmayı en kısa sürede atlatır" diye konuştu.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı



DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve bir aracın da kurşunlandığı silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan K., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Bunun üzerine Ercan K.'nın yakınları da Girne Caddesi'nde seyir halinde olan karşı tarafın aracına silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırıda da araçta bulunan Mehmet K. ve Musa K. ile aracıyla yoldan geçen Nejdet A., vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, çevrede geniş güvenlik alırken olay yerleri güvenlik şeridi ile çembere alındı. Yaralılardan Musa K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Husumetlisinin tabancayla vurduğu genç ağır yaralandı

BURSA'nın Kestel ilçesinde, baraj kenarında bir arkadaşı ile alkol alan İsmail T. (24), husumetlisi Remzi Ç. (30) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Babasultan Barajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail T., bir arkadaşı ile birlikte baraj kenarına giderek alkol almaya başladı. Bu sırada husumetlisi olan Remzi Ç., otomobili ile baraj kenarına gelerek, belindeki tabancayla İsmail T.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden İsmail T., kanlar içinde kaldı. Yaralı genç, arkadaşı tarafından otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İsmail T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

19 yaşındaki genç 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı

KONYA'da, iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında Yusuf Ç. (19), bacağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli Mücahit Ç. (20) evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Adaklı Sokak'ta meydana geldi. Birbirini tanıyan Yusuf Ç. ve Mücahit Ç. arasında iddiaya göre, 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mücahit Ç., yanındaki bıçakla Yusuf Ç.'yi sol bacağından yaraladı. Yusuf Ç., kanlar içerisinde yere yığılırken, Mücahit Ç., ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Ç., Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yusuf Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli Mücahit Ç. ise polis ekipleri tarafından olay sonrası saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi helikopterle kurtarıldı

VAN'ın Çatak ilçesindeki Sarıgül Yaylası'nda, koyun otlatırken yıldırım isabet eden Hamdi Bal ve Murat Sevim, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis tarafından kurtarılarak, Sikorsky tipi polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, saat 17.20 sıralarında Çatak ilçesine bağlı Eliaçık Mahallesi'ndeki Sarıgül Yaylası'nda, meydana geldi. Yaylada koyun otlatan Hamdi Bal ve Murat Sevim'e, etkili olan sağanakla birlikte yıldırım isabet etti. Yaralanan Bal ve Sevim, bölgede bulunan yakınları ile 155 polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde Sikorsky tipi polis helikopteri havalandı. Helikopterle birlikte UMKE ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen helikopter, yaylada güvenli bir bölgeye iniş yaptı. Ekipler, yaralı olan Hamdi Bal ve Murat Sevim'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra helikoptere aldı. Yaralı Bal ve Sevim polis helikopteri ile Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsteki bekçi faciayı önledi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç direksiyon başında kalp krizi geçirirken, yanındaki koltukta bulunan bekçi İbrahim Ekinci aracı durdurarak olası bir faciayı önledi. Hastaneye kaldırılan şoför yaşamını yitirdi.

Olay önceki gün sabah saatlerinde, Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İzmit ile Hereke arasında sefer yapan Şahabettin Eneç idaresindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsü ile yolda ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada şoförün yanındaki koltukta oturan işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci hemen direksiyonu tutarak aracı durdurdu. İbrahim Ekinci olası bir faciayı önlerken, yolculardan 112 Acili aramalarını istedi. Şoför, koltuktan alınırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Şehabettin Eneç'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şehabettin Eneç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

15 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öğrenilen 7 çocuk babası Şahabettin Eneç, dün Yavuz Sultan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması kamerada



ELAZIĞ'da, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ise emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hacı Sadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Yunus Doğan yönetimindeki 23 M 0089 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Ömer Efe yönetimindeki 23 HD 606 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs refüje çarpıp, sürüklenerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ise emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, minibüsün kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Köprülüoğlu yaralandı. Bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından kaza anı görüntülendi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen Furkan Köprülüoğlu (21) yönetimindeki 45 ABJ 766 plakalı motosikletle, Fatma Kamiloğlu (51) yönetimindeki 35 HB 9884 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletinden savrulan Köprülüoğlu, kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Köprülüoğlu'nu ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Köprülüoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, bir fabrikanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde, Ankara sınırına 10 kilometre kaldı



HİZMET-İŞ Sendikası'nca Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto için düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü', 4'üncü günde de sürdürüldü. Yaklaşık 250 kişilik grubun yürüyüşünde, Ankara sınırına 10 kilometre kala mola verildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 52 gün önce, Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından 4 gün önce Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatıldı.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen yürüyüş, 4'üncü günde de sürdürüldü. İstanbul'dan gelen sendika üyelerinin de katılımıyla 250 kişilik grup, Gerede yönünden Ankara'ya doğru yürüdü. Yürüyüşe, dün akşam saatlerinde, Ankara sınırına 10 kilometre kala mola verildi. Grup, yürüyüşe bugün de devam edecek.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, yürüyüşlerinin sonuç vermemesi halinde CHP Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün yürüyüşte 4'üncü günümüz. Gerçekten 1'inci günde azimle şevkle aşkla başladığımız bu yürüyüşü devam ettiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu yürüyüşe çıkarken bizi bu yürüyüşe zorladılar. İnşallah bu yürüyüşün sonuna kadar azimle devam edeceğiz. Bolu'dan kararlılıkla başladığımız yürüyüş devam ediyor. Bütün Türkiye genelindeki çalışan arkadaşlarımız, gerek konfederasyon üyelerimiz gerekse diğer konfederasyon üyeleri arkadaşlarımızdan yoğun bir katılım var ve istek var. Trafik güvenliği nedeniyle sınırlı sayıda arkadaşımız burada bu yürüyüşe iştirak ediyor. Biz yürüyüşün sınırlı sayıda Ankara'ya kadar devam etmesini arzu ediyoruz. Umuyoruz ve bekliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi Bolu Belediye Başkanını ve diğer işçi arkadaşlarımızı çıkaranlar bu yürüyüşteki söylenen sözlere kulak versinler. Bu arkadaşlarımız işlerine tekrar başlatsınlar" dedi.

Hüseyin Öz, işçilerin işe iadelerini istediklerini belirterek, "Eğer Ankara'ya kadar bu yürüyüşte sonuç alamazsak. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde hep ifade ettik onurlu bir şekilde toplanacağız. Oradan Türkiye genelinde diğer arkadaşlarımız da bu toplantıya iştirak edecek. Orada bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkililerine çağrı yapacağız. Bizim bir amacımız var. Arkadaşlarımızın bugüne kadar onurlu bir şekilde çalıştığı gibi bundan sonra da onurlu bir şekilde çalışmalarını devam ettirmelerini istiyoruz. Yapılan haksızlığın, adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızın işe iade edilmesini istiyoruz. Umut ediyoruz bu çağrıya kulak verecekler" diye konuştu.

'Tower Plaza'nın yıkımı durduruldu

BURSA'da Flash TV binası olarak kullanılan 'Tower Plaza'nın yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve geçen Şubat ayında tehlike arz ettiği yönünde çıkan raporla yıkıma başlanan 'Tower Plaza'nın yıkım çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. Bu sürede 18 katından 9'u yıkılarak ortadan kaldırılan binada kanuni sürece rağmen yıkım çalışmaları sürdürülüyordu. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi dün mahkeme kararına uyarak yıkımı durdurma kararı aldı. Mahkeme sürecinde Uludağ Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ gibi kurumlardan gelen uzman görüşünde riskli yapı raporunun hatalı, eksik ve mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Plazanın akıbeti ise bu kurumlardan gelecek 'yeterli teknik rapor'a göre şekillenecek.

Kazdağları'ndaki domuzlar aç kalınca Altınoluk'a indi

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ne inen domuzlar, kentliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde son günlerde domuz şaşkınlığı yaşanıyor. Kazdağları'ndan yerleşim alanlarına inen domuzların, aç kaldıkları ve çöp bidonları yanında yiyecek aradıkları görüldü. Mahalleli, yaklaşık iki haftadan bu yana yerleşim alanında domuzlar ile karşılaşırken, önceki gece mahalleye gelen 3 domuz ise Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Domuzları karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Diker, "Altınoluk İskele Mahallesi'nde oturuyorum. Mahallemize 15 gündür bu domuzlar geliyor. Çöp bidonları yanına bırakılan yiyecekleri karıştırıyorlar. Gece belli bir saatte insanlar cadde ve sokaklardan çekildikten sonra ortaya çıkıyorlar. Ben de karşılaştığım domuzları kameraya kaydettim. İnsanlar tabi ki yabani hayvanlarla karşılaşınca ürküyor. Hatta bir komşum da domuzların köpeğe saldırdığını ve ağır şekilde yaraladığını söyledi. Ancak şu ana kadar domuzların insanlara karşı bir saldırısı söz konusu olmadı" dedi.

Foça kıyılarında önce insan zinciri oluşturdular, sonra temizlik yaptılar

İZMİR'in Foça ilçesinde Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu öncülüğünde kıyı ve deniz temizliği etkinliği yapıldı. Sahil ve sığ sularda gerçekleştirilen etkinlikte deniz ve sahili kullananların temizlik konusunda dikkatleri çekildi. Kumsaldan ve deniz kıyısından torbalar dolusu izmarit, kuruyemiş artıkları, plastik ve metal içecek kutuları ile naylon poşet toplandı.

Daha önce Foça Büyükdeniz sahilinde gerçekleştirdikleri temizlik eylem ve etkinliğini bu kez ilçeye bağlı Yenifoça sahilinde gerçekleştiren FSÇ Platformu üyelerine, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi üyeleri, Foça Belediyesi meclis üyeleri ve çalışanları ile Yenifoçalı vatandaşlar destek verdi. Dün sahilde toplanarak insan zinciri oluşturan platform üyelerine ne yaptıklarını soran bazı vatandaşlar da gönüllü olarak temizlik çalışmalarına katıldı. Hemen her yerinde izmarit, yiyecek ve içecek alıntıları bulunan halka açık kumsalda başlayan temizlik çalışması, sahile yapılan oturma yerleri civarındaki çerez kabuklarının süpürülerek toplanması ile devam etti. Etkinliğe katılan bazı üyeler denizin içine girerek sığ yerlerdeki içecek kutuları ve naylon poşetleri topladı.

'DENİZDEN YARARLANAN BU PİSLİĞİ YAPMASIN'

15 kadın üye ile temizlik çalışmasına destek verdiklerini belirten Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz, temzilik açısından sahilin durumunun çok üzücü olduğunu söyledi. Gündüz, "Sigara izmaritinden, bira şişesi kapaklarından geçilmiyor. Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını rica ediyoruz. Biz burada izmarit toplarken bile yanımızdan sigara içerek geçen bir kadın izmaritini biraz ileride yere attı. Başkasının attığını temizleyen aramızda gerçekten yaşı ilerlemiş insanlar da var" dedi.

TEMİZ BİR ÇEVRE OLMADAN TEMİZ TOPLUM OLMAZ

Geçen yıl Foça'da gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğini bu yıl Yenifoça'da yaptıklarını belirten FSÇ Platformu Sözcüsü Gökalp Müstecaplıoğlu da geçen yıl ki etkinliğin olumlu etkileri olduğunu ve çok değişik grupların kendilerinin ardından değişik mevkilerde benzer çalışmalar yaptıklarını söyledi. Müstecaplıoğlu, "Bizim temel derdimiz temiz bir Foça'da sağlıklı, mutlu ve huzur içinde yaşamak. Bu da en başta hijyenden ve temizlikten geçiyor. Bunlarda sadece belediyenin altından kalkabileceği konular değildir. Bu yüzden vatandaşlar olarak biz de sorumluluk alıyor ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Her şeyin özü temizlik yapmak değil, çöp atmamak anlayışına dayanıyor. Eğer çöpler atılmasaydı bizler de burada toplanmak zorunda kalmayacaktık. Atalarımız ne güzel söylemiş. 'Herkes kapısının önüne temizlese bu sorunlar çözülür.' Bizim de temel dileğimiz bu duyarlılığı en uçtaki vatandaşa kadar aktarabilmek. Belediye Başkanımızın desteği var belediye meclis üyelerimiz sahada bizimle birlikte temizlik yapıyor. Duyarlık yaratmak için bu eylemleri zincir oluşturarak her mahallede, her semtte yapmayı planladık. Temiz çevre olmadan temiz toplum olamaz. Bu bilincin yükseltilmesi için mücadele veriyoruz "dedi.

3 saat süren deniz ve kıyı temizliğinin ardından toplanan çöpler Foça Belediyesi'nin tahsis ettiği römorklu traktöre yüklenerek çöp istasyonuna gönderildi.

Yenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi, Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23 Milyon TL maliyetle yenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı yapıldı. Ersoy, buradaki açılışın ardından, 2019 yılında mavi bayrak almaya hak kazanan plaj, marina ve yatların ödül törenine katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 16 buçuk Milyon TL hibe desteği, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de 6 Milyon 718 Bin TL yatırımı ile toplamda 23 Milyon 218 bin TLöye yenilenen ve günde 12 bin metreküp arıtım kapasitesine ulaşan Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı. Ersoy'a, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, 18, 19, ve 22'nci dönem CHP Gaziantep milletvekili ve eski turizm bakanlarından Abulkadir Ateş'in yanı sıra daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ERSOY: "ÇOK AKILLI BİR YATIRIM"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye'nin turizmde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Yatırımlar gerçekleştirilirken, turizm yatırımlarıyla koruma dengesi de gözetilerek gerekli olan altyapı yatırımlarını da aynı paralellikle hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda yüzde 70'i bakanlığımız, yüzde 30'u Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile karşılanan bu yatırım güzel örneklerden bir tanesi. Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi son haliyle 2030'lu, 2040'lı yıllara kadar ihtiyacı karşılayabilecek hale geldi. Bu tesis çok akıllı bir yatırım. Her şeyden önce kademeli bir şekilde yapıldı. Günde 12 Bin metreküp arıtım kapasitesi olmakla birlikte bunlar 3 bin metreküplük kademeler halinde yapılıyor. Yani ihtiyaca göre kademeler açılıyor, ihtiyaca göre kapatılıyor. Bu işletme verimliliği de sağlıyor. Atık Su Arıtma Tesisi'nde son çıkış sisteminde ultra viyole sistemi yapıldı. Bu sistemin avantajı atık suyun iyi bir şekilde filtre edilerek, yeşil alanların da sulanmasında kullanılabilmesidir. Bununla birlikte hem atık sudan kurtulmuş oluyorsunuz, hem de suyun kısıtlı olduğu alanlarda su ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz" dedi.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Bakan Ersoy tesisi gezerek bilgiler aldı.

"5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM GEREKİYOR"

2014-2019 yılları arasında Muğla ilinde 308 Milyon TL'lik altyapı yatırımı yaptıklarını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde toplam 1 Milyar 424 Milyon TL yatırım yapacaklarını söyledi. Başkan Gürün, Muğla'ya yapılması gereken altyapı yatırım miktarının 5 Milyar TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Muğla Valisi Esengül Civelek de, Ölüdeniz'in turizmde cazibe merkezlerinden birisi olduğunu belirerek şunları söyledi:

"Turizmin neden olduğu mevsimsel nüfus hareketlilikleri atık su yönetimlerini de etkilemektedir. Nitekim 2003 yılında Ölüdeniz için yapılan Atık Su Arıtma Tesisi, yoğun nüfus artışı nedeniyle ihtiyacı karşılayamamıştır. Bu nedenle 2035 yılı öngörüsü ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın mali yardımları, Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün finansal katkıları ile Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi revize edilerek Fethiye ilçemize kazandırılmıştır" dedi.

MAVİ BAYRAK'TA HEDEF BİRİNCİLİK

Ersoy, Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışının ardından, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen ve 2019 yılında mavi bayrak almaya hak kazanan plaj, marina ve yatların ödüllerinin dağıtıldığı törene katıldı. Törene, Vali Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'ün yanı sıra, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da katıldı.

Ersoy, bir marinada gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "Biz turizm gelirlerimizin büyük çoğunluğunu güneş, kum ve denizden alıyoruz. Bunu 2023 yılına kadar çok çeşitlendireceğiz. Dünyada mavi bayrak sayısı olarak 3'üncü sıradayız. Ülkemizde Antalya 1'inci, Muğla ise 2'nci sırada bulunuyor. Dünyada 1'inci sıraya yükselmek istiyoruz. Bu ulaşılmaz bir hedef değil. Çok hızlı yükseliyoruz. Türkiye turizm konusunda belli bir eşiği aştı ve yüksek rakamlara ulaştı. Çalışmalarımızın karşılığını almamız gerekiyor. Turizm gelirlerinin de aynı oranda yükselmesini hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buradaki programın ardından, havayoluyla kentten ayrıldı.

Karne hediyesi olarak fidan aldılar

OSMANİYE'de, eğitim öğretim sezonunun sona ermesi ile karnelerini alan öğrencilere, hediye olarak fidan dağıtıldı.

Dede Korkut İlkokulundan mezun olarak diplomaların alan öğrencilere, 30 fıstık çamı, 35 selvi ve 100'er gramlık 100 adet kuru mama dağıtılıp, hayvan ve doğa sevgisinin amaçlandığı kaydedildi.

Okul Müdürü Tahsin Şentut, "Öğrencilerimize son ödevlerini verdik. Bundan sonraki yaşamlarında yeşili seven ve bizlere emanet edilen canların koruyucusu olacaklarından hiç şüphemiz yok" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise bilinenin aksine sadece kedi ve köpeklerle ilgilenmediklerini, tüm doğa etkinliklerine destek vermekte olduklarını kaydetti.

Öğrenciler ise aldıkları fidanları bahçelerine dikeceklerini ve mamalarla ise besleme yapacaklarını ifade ettiler.

Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı

EDİRNE'deki İstiklal Ortaokulu'nda, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının son ders zili çalarken, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye gelen Suriyeli öğrenciler de karne aldı. Çoğu takdir ve teşekkür alan 15 Suriyeli öğrenci, kendilerini yabancı hissettirmeyen okul yönetimi ve arkadaşlarına teşekkür ederken, derslerindeki başarıyı gelecek yıl da sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Edirne'de sona eren 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı kapsamında, yaz tatiline giren 55 bin 287 öğrenci arasında ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, gelen Suriyeli çocuklar da karne heyecanı yaşadı. Merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan İstiklal Ortaokulu'nda 352 öğrenci, karnelerini alarak, yaz tatiline başladı. Okulda gerçekleştirilen karne töreninde 15 Suriyeli öğrencinin çoğu, takdir ve teşekkür aldı. Heyecanlarını arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, başarılarını gelecek yıl da sürdürmek istediklerini söyledi.

Takdir alan 6-C sınıfı öğrencisi Suriyeli Namad Tatbuki, "Yaklaşık 4 yıl önce Suriye'den Şam'ın küçük bir köyünden geldik. Okuldan çok memnunum, gayet iyi davranıyorlar bize ve hiç yabancılık hissettirmiyorlar. Bu yıl da takdir aldım ve çok mutluyum. Bu başarıyı gelecek yıllarda da sürdürmek istiyorum" dedi.

5-A sınıfından teşekkür belgesi alan Muhammed Seber ise arkadaşlarının kendisine yabancılık hissettirmediğini aktararak, "Arkadaşlarım bana çok iyi davranıyor, yabancılık çekmiyoruz burada. Hatta beni sürekli koruyorlar. Bana 'Suriyeli' diyenlere de kızıyorlar. 'Artık o Türk' diyorlar. 2016'nın sonlarında Suriye'den geldik ailemle. Artık kendimi Türk gibi hissediyorum. Bize bu imkanı tanıyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu yıl mezun olan 8-A sınıfından Muhammed Tadburi de "Şam'dan geldim. Arkadaşlarım arasında dışlanmıyorum. Hocalarım da sağ olsun bize hiç yabancılık çektirmedi. Her şey çok güzel gidiyor. Artık kendimizi yabancı hissetmiyoruz" dedi.

Karnelerini Ayder Yaylası'nda aldılar

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, öğrenciler, 1350 rakımlı Ayder Yaylası'nda düzenlenen törenle karnelerini aldı. Doğada piknik de yapan öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Rize'de 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Dikkaya İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için karne töreni, Ayder Yaylası'nda bulunan Galer düzünde düzenlendi. Törene Kaymakam Soner Divli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çamanka, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler, servislerle yaylaya taşınan öğrencilerine, yeşil çimenler üzerinde karnelerini verdi. Etkinlikte 163 öğrenci, doğada piknik de yaptı. Öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Dikkaya İlkokul ve Ortaokulu'nun müdürü Ertan Çokokumuş, öğrencilere değişik etkinlikle karnelerini vermek istediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın 2023 vizyon hedefleri bize ilham kaynağı oldu. Bu doğrultuda öğrencilerimizin karne etkinliğini yaylada gerçekleştirdik. Tek amacımız öğrencilerimizi mutlu etmek, onların anılarında güzel bir yer edinmekti. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum; çünkü öğrencilerimizin gözlerinde o ışığı gördük" dedi.

